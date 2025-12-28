Руските сили отбелязват напредък в районите на Гуляйполе, Покровск и Мирноград, като най-напрегната остава обстановката в Покровското направление и в Запорожка област. Руските войски продължават настъпателните си действия на няколко фронта едновременно, съобщава украинският аналитичен мониторингов проект DeepState в своята оценка към 28 декември 2025 г., предава Фокус.
Според анализаторите руски подразделения са напреднали в районите на Покровск и Мирноград, както и в близост до Родинске, Червоний Лиман и Новоикономично. За последното денонощие територията под руски контрол в този сектор се е увеличила с около 17 квадратни километра.
Настъпление е отчетено и в района на Гуляйполе, както и край селището Зелене. В този участък руските войски са завзели още 4,81 квадратни километра територия за изминалото денонощие, сочат данните на проекта.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #11
12:54 28.12.2025
2 Отец Дионисий
Коментиран от #4, #8
12:54 28.12.2025
4 Йосиф Кобзон
До коментар #2 от "Отец Дионисий":Помага им.
12:54 28.12.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:55 28.12.2025
6 Данко Харсъзина
12:55 28.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #24, #27
12:55 28.12.2025
8 Вашето мнение
До коментар #2 от "Отец Дионисий":Защо още не е влезнала войската на лаещите, за да помогне на храбрия украински народ?
Коментиран от #16
12:56 28.12.2025
10 Сметаах, сметах
Коментиран от #14
12:56 28.12.2025
11 Еее Данко
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Тук си, значи не са те уморили тия украинки снощи. Живи и здрави
12:56 28.12.2025
12 Сега е
12:56 28.12.2025
13 456
12:57 28.12.2025
15 Атина Палада
Коментиран от #19, #47
12:57 28.12.2025
16 Люси
До коментар #8 от "Вашето мнение":Защото много неприятно ще се получи, кога започнат да стоварват затворени кофчези с карантия пред еврюлибиралнити общества.
12:58 28.12.2025
17 Кръчмаря е у бункера
До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":4 бункера.
12:58 28.12.2025
18 Българин
Коментиран от #26
12:58 28.12.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #15 от "Атина Палада":Мхм Хасане.
Наритаха ви 1878 година.
Така е.
Коментиран от #31
12:58 28.12.2025
20 Дипстейт
12:58 28.12.2025
21 минаващия
Коментиран от #30
12:58 28.12.2025
24 А бе човек
До коментар #7 от "Последния Софиянец":клоуна не е преговарящ, той е там да разсмива преговарящите, обикновен шут за забава.
13:00 28.12.2025
26 1918
До коментар #18 от "Българин":Генерал Иван Колев ги е гонил и млатил из цяла Добруджа чак до Крим.
13:01 28.12.2025
27 Европеец
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Важното е какво са се договорили Путин и Тръмп на 15-ти август в Аляска и как ще се придържат към договореното.... Срещата между Тръмп и зеленския ще я видим довечера...
13:02 28.12.2025
28 ха-ха
13:02 28.12.2025
29 Шарлатаните
13:02 28.12.2025
31 Само факти
До коментар #19 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
Коментиран от #34, #36
13:03 28.12.2025
32 Моето семейство е с чисто Украински
Сикорски, който е в емигрирал в САЩ през 30-те години казва: "Моето семейство е с чисто Украински произход от село в Киевска област, където прадядо ми и неговия прадядо, също са били свещеници. Въпреки това, ние се смятаме за семейство с Руски произход от определена част на Русия, като възприемаме Украинския народ като интегрирана част от Русия по същия начин, по който Тексас или Луизиана са интегрирана част от Съединените щати."
13:04 28.12.2025
33 РФ е въздух под налягане !
13:05 28.12.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #31 от "Само факти":В БАН за такива глюпости ли ви плащат другарите т.алм у.дисти?
13:05 28.12.2025
35 Кирил
В купянск Украинските бойци прочистват северната част от орки попаднали в обкръжение
Слава на Украйна
Коментиран от #40, #45
13:05 28.12.2025
36 овч,
До коментар #31 от "Само факти":Много са те били русначетата като малък, личи ти и на стари години .
Коментиран от #41
13:06 28.12.2025
37 Пустиня(к)
13:08 28.12.2025
38 Факти
13:09 28.12.2025
39 Това
13:10 28.12.2025
40 Какво е психическото състояние на хора
До коментар #35 от "Кирил":като теб, които отказват да приемат реалностите?
Кога за последен път ходи на медицински преглед?
13:10 28.12.2025
41 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #36 от "овч,":Не амо са го били,но са ги и евали.
За това е такъв ...крив.
13:10 28.12.2025
42 Баш Хайдутин и действащ комунист
13:11 28.12.2025
43 Украйна не може да вземе телата
Коментиран от #44
13:11 28.12.2025
44 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #43 от "Украйна не може да вземе телата":Благословена ТОР за земите на Блек рок.
13:13 28.12.2025
45 Отец Нафарфорий
До коментар #35 от "Кирил":про100 Киро, по-добре виж коментарите най-вече на американските анализатори, вместо да пишеш глупости.
13:13 28.12.2025
46 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Разпадането не идва внезапно. То е резултат от дълбоки и натрупвани с десетилетия процеси:
Икономически колапс – централно планираната икономика се оказва неспособна да осигури дори базови потребителски стоки. В края на 80-те години СССР страда от хронични дефицити, технологично изоставане и огромни дългове.
Политическа криза – монополът на КПСС е разклатен от вътрешни борби, загуба на легитимност и нарастващо недоволство в републиките.
Национален въпрос – балтийските държави, Украйна, Грузия и други републики открито заявяват стремеж към независимост.
СССР не беше просто държава. Това беше идеологическа империя, изградена върху:
масов терор (ГУЛАГ),
политически убийства,
насилствена колективизация,
потъпкване на суверенитета на други държави,
тотален контрол над словото, мисълта и личния живот.
Под лозунги за „мир“, „равенство“ и „освобождение“ се криеше система, която произвеждаше страх, бедност и подчинение.
СССР не беше победен отвън.
Той се разпадна отвътре.
Империя, основана на насилие, не може да оцелее без него.
Империя, основана на лъжа, не може да преживее истината.
13:14 28.12.2025
47 Луд
До коментар #15 от "Атина Палада":Само за гръкоебачи
13:14 28.12.2025
48 Българин .
13:14 28.12.2025