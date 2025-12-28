DeepState: Руски войски напредват в няколко направления в Източна и Южна Украйна

Руските сили отбелязват напредък в районите на Гуляйполе, Покровск и Мирноград, като най-напрегната остава обстановката в Покровското направление и в Запорожка област. Руските войски продължават настъпателните си действия на няколко фронта едновременно, съобщава украинският аналитичен мониторингов проект DeepState в своята оценка към 28 декември 2025 г., предава Фокус.

Според анализаторите руски подразделения са напреднали в районите на Покровск и Мирноград, както и в близост до Родинске, Червоний Лиман и Новоикономично. За последното денонощие територията под руски контрол в този сектор се е увеличила с около 17 квадратни километра.

Още новини от Украйна

Настъпление е отчетено и в района на Гуляйполе, както и край селището Зелене. В този участък руските войски са завзели още 4,81 квадратни километра територия за изминалото денонощие, сочат данните на проекта.