Новини
Свят »
Русия »
DeepState: Руски войски напредват в няколко направления в Източна и Южна Украйна
  Тема: Украйна

DeepState: Руски войски напредват в няколко направления в Източна и Южна Украйна

28 Декември, 2025 12:52 700 48

  • русия-
  • украйна-
  • направления-
  • войски

Най-тежка остава ситуацията край Покровск и в Запорожка област, сочи анализ на DeepState

DeepState: Руски войски напредват в няколко направления в Източна и Южна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили отбелязват напредък в районите на Гуляйполе, Покровск и Мирноград, като най-напрегната остава обстановката в Покровското направление и в Запорожка област. Руските войски продължават настъпателните си действия на няколко фронта едновременно, съобщава украинският аналитичен мониторингов проект DeepState в своята оценка към 28 декември 2025 г., предава Фокус.

Според анализаторите руски подразделения са напреднали в районите на Покровск и Мирноград, както и в близост до Родинске, Червоний Лиман и Новоикономично. За последното денонощие територията под руски контрол в този сектор се е увеличила с около 17 квадратни километра.

Още новини от Украйна

Настъпление е отчетено и в района на Гуляйполе, както и край селището Зелене. В този участък руските войски са завзели още 4,81 квадратни километра територия за изминалото денонощие, сочат данните на проекта.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    21 3 Отговор
    Фронта е на път да се срине.

    Коментиран от #11

    12:54 28.12.2025

  • 2 Отец Дионисий

    20 3 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    Коментиран от #4, #8

    12:54 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йосиф Кобзон

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Помага им.

    12:54 28.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 2 Отговор
    Урка ще бъде само на три области,колкото и да се тршъшкат Бг и ЕвроФанатици за борба с Мецан.

    12:55 28.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    21 2 Отговор
    Украинците са започнали масово да се предават. Поне така твърдят руснаците.

    12:55 28.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 17 Отговор
    Не е важно кой какво е превзел а какво ще договорят довечера в 20 ч Тръмп и Зеленски

    Коментиран от #9, #24, #27

    12:55 28.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Защо още не е влезнала войската на лаещите, за да помогне на храбрия украински народ?

    Коментиран от #16

    12:56 28.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сметаах, сметах

    4 16 Отговор
    Вече трябваше да са подминали Лисабон.

    Коментиран от #14

    12:56 28.12.2025

  • 11 Еее Данко

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Тук си, значи не са те уморили тия украинки снощи. Живи и здрави

    12:56 28.12.2025

  • 12 Сега е

    12 1 Отговор
    момента да се включат укро-тролопитеика.

    12:56 28.12.2025

  • 13 456

    14 1 Отговор
    Опа ,изненада. Очаквах Милен да я пуснал тази статия ,а то Елито. Я ,да не би да се обръща палачинката вече?

    12:57 28.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    4 16 Отговор
    от руснака войник не става

    Коментиран от #19, #47

    12:57 28.12.2025

  • 16 Люси

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Защото много неприятно ще се получи, кога започнат да стоварват затворени кофчези с карантия пред еврюлибиралнити общества.

    12:58 28.12.2025

  • 17 Кръчмаря е у бункера

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    4 бункера.

    12:58 28.12.2025

  • 18 Българин

    4 16 Отговор
    братушките са толкова слаби-даже и ние сме ги побеждавали

    Коментиран от #26

    12:58 28.12.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Мхм Хасане.

    Наритаха ви 1878 година.

    Така е.

    Коментиран от #31

    12:58 28.12.2025

  • 20 Дипстейт

    2 11 Отговор
    Са. Копейки,лъжат никой не на9редва

    12:58 28.12.2025

  • 21 минаващия

    17 1 Отговор
    Щом и Факти го пишат , значи положението с укрите е от зле , по.зле .

    Коментиран от #30

    12:58 28.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А бе човек

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    клоуна не е преговарящ, той е там да разсмива преговарящите, обикновен шут за забава.

    13:00 28.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1918

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Генерал Иван Колев ги е гонил и млатил из цяла Добруджа чак до Крим.

    13:01 28.12.2025

  • 27 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Важното е какво са се договорили Путин и Тръмп на 15-ти август в Аляска и как ще се придържат към договореното.... Срещата между Тръмп и зеленския ще я видим довечера...

    13:02 28.12.2025

  • 28 ха-ха

    5 1 Отговор
    Лошото време пречи само укрите , за руснаците лошо време няма . Браво на руските ! Очаквам още по-зрелищни фойерверки за Новата година !

    13:02 28.12.2025

  • 29 Шарлатаните

    4 2 Отговор
    Ние отмаряме тука на едни острови,а на Ганя пожелаваме здраво дупе в клуба на колонизатори ти е,да ви е честито

    13:02 28.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само факти

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хaйде дa npоcледим "неnобедимите" чpез езикa нa фaктите!
    Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
    Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
    От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
    Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
    Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
    Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
    Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!

    Коментиран от #34, #36

    13:03 28.12.2025

  • 32 Моето семейство е с чисто Украински

    2 0 Отговор
    произход. Известния конструктор на самолети от Киев Игор Сикорски, на когото са кръстени летището в Киев, улица в Киев (на която се намира посолството на САЩ) и един от най-големите университети в страната - Техническият университет на Киевския политехнически институт.
    Сикорски, който е в емигрирал в САЩ през 30-те години казва: "Моето семейство е с чисто Украински произход от село в Киевска област, където прадядо ми и неговия прадядо, също са били свещеници. Въпреки това, ние се смятаме за семейство с Руски произход от определена част на Русия, като възприемаме Украинския народ като интегрирана част от Русия по същия начин, по който Тексас или Луизиана са интегрирана част от Съединените щати."

    13:04 28.12.2025

  • 33 РФ е въздух под налягане !

    0 2 Отговор
    Нека визуализираме "великите успехи" на "вторая" от 2023 г. до сега, срещу неколкократно по слаб противник.

    13:05 28.12.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само факти":

    В БАН за такива глюпости ли ви плащат другарите т.алм у.дисти?

    13:05 28.12.2025

  • 35 Кирил

    0 3 Отговор
    Напредват на най. Никъде не напредват.
    В купянск Украинските бойци прочистват северната част от орки попаднали в обкръжение
    Слава на Украйна

    Коментиран от #40, #45

    13:05 28.12.2025

  • 36 овч,

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само факти":

    Много са те били русначетата като малък, личи ти и на стари години .

    Коментиран от #41

    13:06 28.12.2025

  • 37 Пустиня(к)

    2 1 Отговор
    Deep State. 🤣 Неква мания за величие усещам. Кат на баце психичното разстройство.

    13:08 28.12.2025

  • 38 Факти

    0 1 Отговор
    Напредват с бясна скорост от под 1% годишно 😆

    13:09 28.12.2025

  • 39 Това

    1 1 Отговор
    Ако не го пише 2 капитал, значи е фейк и хибридна атака на путин

    13:10 28.12.2025

  • 40 Какво е психическото състояние на хора

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кирил":

    като теб, които отказват да приемат реалностите?
    Кога за последен път ходи на медицински преглед?

    13:10 28.12.2025

  • 41 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "овч,":

    Не амо са го били,но са ги и евали.

    За това е такъв ...крив.

    13:10 28.12.2025

  • 42 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 1 Отговор
    Много комунисти в този сайт !

    13:11 28.12.2025

  • 43 Украйна не може да вземе телата

    1 1 Отговор
    на своите военни от бойното поле, защото територията остава при врага. Това e заявил командирът на Националната гвардия на Украйна, бригаден генерал Александър Пивненко. В отговор на роднини на загиналите и изчезнали Украински бойци.

    Коментиран от #44

    13:11 28.12.2025

  • 44 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Украйна не може да вземе телата":

    Благословена ТОР за земите на Блек рок.

    13:13 28.12.2025

  • 45 Отец Нафарфорий

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кирил":

    про100 Киро, по-добре виж коментарите най-вече на американските анализатори, вместо да пишеш глупости.

    13:13 28.12.2025

  • 46 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    0 0 Отговор
    26 декември 1991 г. – Денят, в който СССР престана да съществува
    Разпадането не идва внезапно. То е резултат от дълбоки и натрупвани с десетилетия процеси:
    Икономически колапс – централно планираната икономика се оказва неспособна да осигури дори базови потребителски стоки. В края на 80-те години СССР страда от хронични дефицити, технологично изоставане и огромни дългове.
    Политическа криза – монополът на КПСС е разклатен от вътрешни борби, загуба на легитимност и нарастващо недоволство в републиките.
    Национален въпрос – балтийските държави, Украйна, Грузия и други републики открито заявяват стремеж към независимост.
    СССР не беше просто държава. Това беше идеологическа империя, изградена върху:
    масов терор (ГУЛАГ),
    политически убийства,
    насилствена колективизация,
    потъпкване на суверенитета на други държави,
    тотален контрол над словото, мисълта и личния живот.
    Под лозунги за „мир“, „равенство“ и „освобождение“ се криеше система, която произвеждаше страх, бедност и подчинение.
    СССР не беше победен отвън.
    Той се разпадна отвътре.
    Империя, основана на насилие, не може да оцелее без него.
    Империя, основана на лъжа, не може да преживее истината.

    13:14 28.12.2025

  • 47 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Само за гръкоебачи

    13:14 28.12.2025

  • 48 Българин .

    0 0 Отговор
    Пак обърнаха палачинката! 4 години повтарят че от руснак войник не става! Че нямат храна в магазините! Свършиха оръжието! Били алкохолици. А пак сега напредват във всички направления!😁

    13:14 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания