Новото BMW X5 - забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Дизелът остава в играта

Баварският колос се подготвя за мащабна рокада в един от най-ключовите си сегменти, а първите визуални детайли около петото поколение на легендарното BMW X5 вече са налице. Макар и под формата на независими рендери, базирани на пресните шпионски кадри от тестовите полигони, силуетът на бъдещия G65 започва да изплува от мъглата на предположенията. Очаква се официалният дебют да разтърси феновете през август 2026 година, маркирайки началото на една нова, доста по-различна ера за модела, която ще навлезе с пълна сила в шоурумите в началото на 2027-а.

Дизайнерската посока, която специалистите в Мюнхен са поели, е напът да изпрати в историята познатите ни до момента форми. Забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Новото BMW X5 G65 залага на по-фина и изчистена естетика, силно вдъхновена от електрическия пионер BMW iX3. Предната част е приютила изненадващо тесни, почти пронизващи фарове, а решетката е осезаемо по-компактна и елегантна. Каросерията е загубила част от острите си ръбове за сметка на плавни, аеродинамични извивки, които сякаш са изваяни от вятъра, придавайки на кросоувъра едно по-модерно и дори леко футуристично излъчване.

Интересното обаче се крие под ламарините. Въпреки визуалната прилика с „батерийните“ попълнения на марката, новото BMW X5 няма да премине към платформата Neue Klasse. Инженерите са решили да заложат на доказаната и изключително гъвкава архитектура CLAR. Това решение е стратегически ход, който позволява на баварците да запазят огромното разнообразие от задвижвания, с които моделът е известен. Естествено, традиционалистите могат да си отдъхнат – бензиновите и дизеловите агрегати остават в играта, разбира се, подпомогнати от последно поколение меки хибридни системи за по-добра ефективност.

Голямата новина обаче е свързана с пълната електрификация. За първи път в историята на модела ще видим изцяло електрическа модификация, която ще трябва да се изправи срещу най-тежката конкуренция в луксозния сегмент. И ако това не е достатъчно, за да повдигнете вежди, то ще кажем, че плановете за 2028 година определено ще го направят. BMW подготвя сериен вариант с водородни горивни клетки, като в това технологично приключение рамо до рамо с тях стоят експертите от Toyota. Използвайки безценния опит от Toyota Mirai, немците са амбицирани да превърнат BMW X5 G65 в един от най-универсалните и екологични луксозни всъдеходи на планетата.