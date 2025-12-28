Новини
Новото BMW X5 - забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Дизелът остава в играта

Новото BMW X5 - забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Дизелът остава в играта

28 Декември, 2025 10:30

Генерацията G65 залага на по-фина и изчистена естетика, силно вдъхновена от електрическия пионер BMW iX3

Новото BMW X5 - забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Дизелът остава в играта - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Баварският колос се подготвя за мащабна рокада в един от най-ключовите си сегменти, а първите визуални детайли около петото поколение на легендарното BMW X5 вече са налице. Макар и под формата на независими рендери, базирани на пресните шпионски кадри от тестовите полигони, силуетът на бъдещия G65 започва да изплува от мъглата на предположенията. Очаква се официалният дебют да разтърси феновете през август 2026 година, маркирайки началото на една нова, доста по-различна ера за модела, която ще навлезе с пълна сила в шоурумите в началото на 2027-а.

Дизайнерската посока, която специалистите в Мюнхен са поели, е напът да изпрати в историята познатите ни до момента форми. Забравете за агресивно раздутите „бъбреци“, които доминираха напоследък. Новото BMW X5 G65 залага на по-фина и изчистена естетика, силно вдъхновена от електрическия пионер BMW iX3. Предната част е приютила изненадващо тесни, почти пронизващи фарове, а решетката е осезаемо по-компактна и елегантна. Каросерията е загубила част от острите си ръбове за сметка на плавни, аеродинамични извивки, които сякаш са изваяни от вятъра, придавайки на кросоувъра едно по-модерно и дори леко футуристично излъчване.

Интересното обаче се крие под ламарините. Въпреки визуалната прилика с „батерийните“ попълнения на марката, новото BMW X5 няма да премине към платформата Neue Klasse. Инженерите са решили да заложат на доказаната и изключително гъвкава архитектура CLAR. Това решение е стратегически ход, който позволява на баварците да запазят огромното разнообразие от задвижвания, с които моделът е известен. Естествено, традиционалистите могат да си отдъхнат – бензиновите и дизеловите агрегати остават в играта, разбира се, подпомогнати от последно поколение меки хибридни системи за по-добра ефективност.

Голямата новина обаче е свързана с пълната електрификация. За първи път в историята на модела ще видим изцяло електрическа модификация, която ще трябва да се изправи срещу най-тежката конкуренция в луксозния сегмент. И ако това не е достатъчно, за да повдигнете вежди, то ще кажем, че плановете за 2028 година определено ще го направят. BMW подготвя сериен вариант с водородни горивни клетки, като в това технологично приключение рамо до рамо с тях стоят експертите от Toyota. Използвайки безценния опит от Toyota Mirai, немците са амбицирани да превърнат BMW X5 G65 в един от най-универсалните и екологични луксозни всъдеходи на планетата.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    10 3 Отговор
    Абе много важно там някакви линиики, решетки, блабла, блабла.
    Глупости от дизайнерчета с шалчета около вратлетата.
    Това е средство за транспорт, не картина.
    Далеч по-важно е колко е сигурно, надежно, комфортно, икономично.

    10:35 28.12.2025

  • 2 Митю

    3 0 Отговор
    Много китайски чупки.

    10:39 28.12.2025

  • 3 Фотографа

    6 2 Отговор
    Подобрен модел на Пежо

    10:42 28.12.2025

  • 4 Симо Доктора

    5 0 Отговор
    Прилича на китайска изгъзица.

    10:45 28.12.2025

  • 5 Задницата

    5 0 Отговор
    Прилича на Алфа Ромео.

    10:46 28.12.2025

  • 6 Това

    4 0 Отговор
    Вече не е БМВ. Важи за всички модели от 22ра насам, сменили поколенията. 3ката още поддържа фронта, но и тя скоро ще заприлича на нещо (нищо) подобно. Феновете на марката с умиленив ще си спомнят епичните модели...

    10:49 28.12.2025

  • 7 Фончо

    1 1 Отговор
    Бенве е добар а ма аз карам само мерцедес

    10:51 28.12.2025

  • 8 Трътлю

    3 0 Отговор
    Това нещо е по-голямо от камион Молотовка. Всяко ново поколение е по-голямо от предишното. Пътят им трябва само за тях.

    10:51 28.12.2025

  • 9 доровска пача

    3 2 Отговор
    исках зелено пунто трета ръка но после склоних на по дълъг и крив рол он

    10:51 28.12.2025