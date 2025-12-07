Хегсет: Не е признак на слабост да разговаряш с противника, Тръмп е отворен за диалог с Путин и Си Дзинпин

Вашингтон работи неуморно за прекратяване на украинския конфликт, заяви военният министър на САЩ Пийт Хегсет.

Речта му от Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“ беше излъчена от C-Span.

Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за диалог с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин.

„Подобно на Рейгън, президентът Тръмп е готов да разговаря с противници, включително Владимир Путин и Си Дзинпин. Това е знак за сила, а не за слабост. Някои във Вашингтон обичат да критикуват Тръмп за това, но критиците забравят, че Роналд Рейгън направи точно същото и Америка се възползва от това“, каза Хегсет.

Съединените щати планират да модернизират ядрената си триада и да провеждат ядрени опити наравно с други държави, заяви още Хегсет.

„Както каза президентът Тръмп, ние модернизираме ядрената триада на нашата нация. Ще разработим допълнителни опции за подпомагане на възпирането и управление на ескалацията. И никога няма да позволим на тази нация да остане уязвима за ядрен изнудване“, каза той.

Хегсет подчерта, че Съединените щати са изправени пред „две други големи ядрени сили“ и ще тестват ядрени оръжия и системите за тяхната доставка „равноправно с другите“.

Тръмп преди това обяви, че Съединените щати ще провеждат ядрени опити, защото други държави правят същото. Сред тези държави американският лидер спомена Русия и Китай. Кремъл заяви, че нито Москва, нито Пекин не са възобновявали никакви ядрени опити.

На 5 декември Тръмп заяви на церемонията по запалването на коледната елха, че Вашингтон „работи усилено“ за разрешаване на украинския конфликт и че САЩ в крайна сметка ще могат да го прекратят.