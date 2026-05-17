Тайван настоява за твърда подкрепа от САЩ на фона на напрежението с Китай

Тайванският президент Уилям Лай заяви, че сигурността на страната му не може да бъде обект на преговори и призова САЩ да продължат да подкрепят острова, след като Доналд Тръмп предложи възможността продажбите на оръжие на Тайван да бъдат използвани като разменна монета в преговорите с Китай, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, предава БТА.

„Тайван е в центъра на интересите на световната общност, а мирът и стабилността в Тайванския проток никога няма да бъдат жертвани или превърнати в предмет на пазарлъци“, заяви Лай във Facebook. Изявлението идва след коментари на американския президент Доналд Тръмп след среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.

Китай смята Тайван за своя територия и не изключва използването на сила за обединение, въпреки че предпочита мирен сценарий.

Тръмп по-рано заяви, че продължаването на продажбите на оръжие за Тайван може да бъде използвано като „много добра разменна монета“ в бъдещи преговори с Пекин.

В отговор Лай подчерта, че военното сътрудничество между Вашингтон и Тайпе е „необходимо и ключово“ за регионалната стабилност, като обвини Китай, че е основен източник на напрежение в региона. Той добави, че Тайван няма да се поддаде на натиск да се откаже от своята демократична система.

Изявлението му бе определено като „разумно“ от председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, който заяви, че Вашингтон трябва да остане твърд в подкрепата си за Тайван.

Тайван се управлява самостоятелно от 1949 г., след като силите на националистите се оттеглят на острова след загубата в гражданската война с комунистите в Китай.