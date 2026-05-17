Тайван настоява за твърда подкрепа от САЩ на фона на напрежението с Китай

Тайванският президент Уилям Лай заяви, че сигурността на страната му не може да бъде обект на преговори и призова САЩ да продължат да подкрепят острова, след като Доналд Тръмп предложи възможността продажбите на оръжие на Тайван да бъдат използвани като разменна монета в преговорите с Китай, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, предава БТА.
„Тайван е в центъра на интересите на световната общност, а мирът и стабилността в Тайванския проток никога няма да бъдат жертвани или превърнати в предмет на пазарлъци“, заяви Лай във Facebook. Изявлението идва след коментари на американския президент Доналд Тръмп след среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.
Китай смята Тайван за своя територия и не изключва използването на сила за обединение, въпреки че предпочита мирен сценарий.
Тръмп по-рано заяви, че продължаването на продажбите на оръжие за Тайван може да бъде използвано като „много добра разменна монета“ в бъдещи преговори с Пекин.
В отговор Лай подчерта, че военното сътрудничество между Вашингтон и Тайпе е „необходимо и ключово“ за регионалната стабилност, като обвини Китай, че е основен източник на напрежение в региона. Той добави, че Тайван няма да се поддаде на натиск да се откаже от своята демократична система.
Изявлението му бе определено като „разумно“ от председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, който заяви, че Вашингтон трябва да остане твърд в подкрепата си за Тайван.
Тайван се управлява самостоятелно от 1949 г., след като силите на националистите се оттеглят на острова след загубата в гражданската война с комунистите в Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20:30 17.05.2026
20:31 17.05.2026
20:34 17.05.2026
20:35 17.05.2026
20:42 17.05.2026
20:45 17.05.2026
20:47 17.05.2026
До коментар #6 от ".....":Тайван е китайски
Коментиран от #16
20:49 17.05.2026
20:49 17.05.2026
До коментар #6 от ".....":Тайван си е китайска територия. Капиш? Нищо не иска. Иска острова да е Китай.
20:51 17.05.2026
20:53 17.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "ТРЯБВА ДА СИ ДОСТА ТЪП":пример-Куба
20:54 17.05.2026
Така че Тайван няма какво да разчитат на САЩ по въпроса.
Това че САЩ се опитват с чужда пита помен да правят, е друга тема.
20:55 17.05.2026
20:56 17.05.2026
20:58 17.05.2026
До коментар #8 от "Шопо":А Тайван кво мисли по въпроса, не разбрах?
21:01 17.05.2026
До коментар #14 от "Пич":избора на тайванците е между демокрация и тоталитаризъм,първо тях трябва да попитат!
21:15 17.05.2026
21:17 17.05.2026
20 Нц.....
До коментар #17 от "да е ясно":Като ти запукат шамарите, избора е или да правиш каквото ти казват, или да ядеш шамарите! Иди на запад, и камиларите ще ти покажат!
21:19 17.05.2026
До коментар #19 от "Тези усилено настояват":по вашата логика утре ще сме в тъмното средновековие,когато са бесили само по устно набеждаване!
21:22 17.05.2026
До коментар #20 от "Нц.....":не е е e,ще ти дойда на свиждане в гулак!
21:33 17.05.2026
21:40 17.05.2026
До коментар #14 от "Пич":Председателят ще купи двеста боинга и малко соя и тоя и кликата му отгърмяват 😂
21:42 17.05.2026
22:01 17.05.2026
22:32 17.05.2026
До коментар #24 от "Госあ":Парата прави фукарата. Китай си купи острова.
23:27 17.05.2026
30 Иска
До коментар #10 от "Гост":ама няма да стане :) Тайван си е независим и си живее много добре в момента. Избират си президент, парламент, имат собствена валута, паспорт и всичко друго което дефакто ги прави независимо. Най-важното е че няма китайски войски на острова, така че Китай може само да скимти от разстояние и да плаши но не и да влияе. А на изборите винаги печелят партии които са за независим Тайван, т.е. това е гласът на народа. Точка.
А това че някакви африкански държави в ООН отказват да ги признаят за самостоятелна държава не ги вълнува особено. САЩ нямат друг избор освен да защитават статуквото, защото предадат ли Тайван това ше сложи край на господството им.
04:39 18.05.2026
До коментар #14 от "Пич":изядоха шамарите и сега се молят на САЩ да им отвори пристанищата щото народът изнемогва. Персите толкова бой изядоха (а както изглежда и още ще ядат) с упорството си да правят ядрено оръжие че са последните дето искаш да даваш за пример. То само Израел ги направи смешни, САЩ отделно ги размаза
04:43 18.05.2026