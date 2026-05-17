Тайван настоява за твърда подкрепа от САЩ на фона на напрежението с Китай

17 Май, 2026 20:29, обновена 17 Май, 2026 20:47 1 752 31

Лай: сигурността на острова не подлежи на преговори

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайванският президент Уилям Лай заяви, че сигурността на страната му не може да бъде обект на преговори и призова САЩ да продължат да подкрепят острова, след като Доналд Тръмп предложи възможността продажбите на оръжие на Тайван да бъдат използвани като разменна монета в преговорите с Китай, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, предава БТА.

„Тайван е в центъра на интересите на световната общност, а мирът и стабилността в Тайванския проток никога няма да бъдат жертвани или превърнати в предмет на пазарлъци“, заяви Лай във Facebook. Изявлението идва след коментари на американския президент Доналд Тръмп след среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.

Китай смята Тайван за своя територия и не изключва използването на сила за обединение, въпреки че предпочита мирен сценарий.

Тръмп по-рано заяви, че продължаването на продажбите на оръжие за Тайван може да бъде използвано като „много добра разменна монета“ в бъдещи преговори с Пекин.

В отговор Лай подчерта, че военното сътрудничество между Вашингтон и Тайпе е „необходимо и ключово“ за регионалната стабилност, като обвини Китай, че е основен източник на напрежение в региона. Той добави, че Тайван няма да се поддаде на натиск да се откаже от своята демократична система.

Изявлението му бе определено като „разумно“ от председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, който заяви, че Вашингтон трябва да остане твърд в подкрепата си за Тайван.

Тайван се управлява самостоятелно от 1949 г., след като силите на националистите се оттеглят на острова след загубата в гражданската война с комунистите в Китай.


Тайван
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТОЗИ

    20 3 Отговор
    Се е объркал.

    20:30 17.05.2026

  • 2 ТРЯБВА ДА СИ ДОСТА ТЪП

    20 3 Отговор
    Да разчиташ на подкрепа от англосакси или циони.

    Коментиран от #12

    20:31 17.05.2026

  • 3 Киро

    25 2 Отговор
    Каква поткрепа.Те продадоха всички свои съюзници че вас ли няма .

    20:34 17.05.2026

  • 4 тайван

    9 9 Отговор
    е по-добрия китай,а тръмпито от сащ е станал като путлер,безскрупулна мутра,като нашите мутри от 90-те год! хора бдете,иначе ще ни заколят като овце!!!

    20:35 17.05.2026

  • 5 Мнение

    8 2 Отговор
    Той и Израел настояваше за същото ...

    20:42 17.05.2026

  • 6 .....

    3 13 Отговор
    Китай кво по - точно иска от Тайван, някой може ли да обясни?

    Коментиран от #8, #10

    20:45 17.05.2026

  • 7 Д-р Ментал

    15 1 Отговор
    Тръмп само каши забърква, сега и там се оплете

    20:47 17.05.2026

  • 8 Шопо

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    Тайван е китайски

    Коментиран от #16

    20:49 17.05.2026

  • 9 Знаеш

    17 2 Отговор
    Тайпето си беше китайско . Ще си го приберат.

    20:49 17.05.2026

  • 10 Гост

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    Тайван си е китайска територия. Капиш? Нищо не иска. Иска острова да е Китай.

    Коментиран от #30

    20:51 17.05.2026

  • 11 Абе

    16 2 Отговор
    Тия шебеци ще станат като Украйна.

    20:53 17.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЯБВА ДА СИ ДОСТА ТЪП":

    пример-Куба

    20:54 17.05.2026

  • 13 Ами

    15 1 Отговор
    Преди половин век САЩ признаха Тайван за неразделна част от Китай.
    Така че Тайван няма какво да разчитат на САЩ по въпроса.
    Това че САЩ се опитват с чужда пита помен да правят, е друга тема.

    20:55 17.05.2026

  • 14 Пич

    17 3 Отговор
    Този е тъп, та се премета !!! Пред очите му едни араби разчитаха на подкрепа от САЩ, и персите ги попиляха!!! Този наясно ли е, Китай колко е по страшен за САЩ, от персите ,?!

    Коментиран от #17, #24, #31

    20:56 17.05.2026

  • 15 Муньос

    10 4 Отговор
    Китай и САЩ вече са се разбрали за Тайван, а тоя е седнал да мрънка...

    20:58 17.05.2026

  • 16 .....

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    А Тайван кво мисли по въпроса, не разбрах?

    21:01 17.05.2026

  • 17 да е ясно

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    избора на тайванците е между демокрация и тоталитаризъм,първо тях трябва да попитат!

    Коментиран от #20

    21:15 17.05.2026

  • 18 АБЕ ТУПАН ВИЕ СТЕ

    10 3 Отговор
    КИТАЙЦИ И СТЕ ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ.СТИГА С ТЕЗИ ИМПРОВИЗАЦИИ И МЕЧТИ.

    21:17 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нц.....

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "да е ясно":

    Като ти запукат шамарите, избора е или да правиш каквото ти казват, или да ядеш шамарите! Иди на запад, и камиларите ще ти покажат!

    Коментиран от #22

    21:19 17.05.2026

  • 21 глупак

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тези усилено настояват":

    по вашата логика утре ще сме в тъмното средновековие,когато са бесили само по устно набеждаване!

    21:22 17.05.2026

  • 22 глупак

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нц.....":

    не е е e,ще ти дойда на свиждане в гулак!

    21:33 17.05.2026

  • 23 Госあ

    2 0 Отговор
    Тоя май усеща, че ше изгърми 😄 Острова ще остане с автономия под юрисдикцията на КНР, но ще бъде управляван от най старата партия в Азия - Гоминдан. Които са в добри отношения с баща си !

    21:40 17.05.2026

  • 24 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Председателят ще купи двеста боинга и малко соя и тоя и кликата му отгърмяват 😂

    Коментиран от #28

    21:42 17.05.2026

  • 25 КиТайЛандВан

    1 0 Отговор
    Тия в азия все с по една сричка ТАЙна пазят

    22:01 17.05.2026

  • 26 Българин

    4 0 Отговор
    Тея се готвят за война от миналата година. Ако това се случи съвсем ще го ядем сух без всичките им продукти. Нито без едните нито без другите.

    22:32 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Парата прави фукарата. Китай си купи острова.

    23:27 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Иска

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    ама няма да стане :) Тайван си е независим и си живее много добре в момента. Избират си президент, парламент, имат собствена валута, паспорт и всичко друго което дефакто ги прави независимо. Най-важното е че няма китайски войски на острова, така че Китай може само да скимти от разстояние и да плаши но не и да влияе. А на изборите винаги печелят партии които са за независим Тайван, т.е. това е гласът на народа. Точка.

    А това че някакви африкански държави в ООН отказват да ги признаят за самостоятелна държава не ги вълнува особено. САЩ нямат друг избор освен да защитават статуквото, защото предадат ли Тайван това ше сложи край на господството им.

    04:39 18.05.2026

  • 31 Персите

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    изядоха шамарите и сега се молят на САЩ да им отвори пристанищата щото народът изнемогва. Персите толкова бой изядоха (а както изглежда и още ще ядат) с упорството си да правят ядрено оръжие че са последните дето искаш да даваш за пример. То само Израел ги направи смешни, САЩ отделно ги размаза

    04:43 18.05.2026