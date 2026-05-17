ОАЕ обсъждат ядрената безопасност след атака с дрон срещу атомна централа

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства е разговарял по телефона с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси след атака с дрон срещу атомна електроцентрала в страната. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на местни източници, предава БТА.

При инцидента дрон е предизвикал пожар в електрически генератор извън защитения периметър на централата „Барака“. Според властите няма пострадали и нивата на радиационна безопасност не са засегнати.

Официални представители на ОАЕ заявиха, че разследват произхода на атаката и подчертаха, че страната запазва правото си да отговори на подобни действия, които определят като заплаха за сигурността.

Министерството на отбраната съобщи още, че два други дрона са били неутрализирани, като те са били изстреляни от западната граница на страната.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия изрази сериозна загриженост и определи всяка военна дейност, която застрашава ядрената безопасност, като неприемлива. Той допълни, че агенцията следи ситуацията отблизо и поддържа контакт с властите.

Атомната електроцентрала „Барака“ е първата в арабския свят и започна работа през 2020 година. Тя покрива значителна част от електроенергийните нужди на страната.