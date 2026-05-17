ОАЕ обсъждат ядрената безопасност след атака с дрон срещу атомна централа

17 Май, 2026 19:26 1 279 7

След инцидента в „Барака“ Абу Даби и Международната агенция за атомна енергия призовават за сдържаност и разследват произхода на нападението

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства е разговарял по телефона с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси след атака с дрон срещу атомна електроцентрала в страната. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на местни източници, предава БТА.

При инцидента дрон е предизвикал пожар в електрически генератор извън защитения периметър на централата „Барака“. Според властите няма пострадали и нивата на радиационна безопасност не са засегнати.

Официални представители на ОАЕ заявиха, че разследват произхода на атаката и подчертаха, че страната запазва правото си да отговори на подобни действия, които определят като заплаха за сигурността.

Министерството на отбраната съобщи още, че два други дрона са били неутрализирани, като те са били изстреляни от западната граница на страната.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия изрази сериозна загриженост и определи всяка военна дейност, която застрашава ядрената безопасност, като неприемлива. Той допълни, че агенцията следи ситуацията отблизо и поддържа контакт с властите.

Атомната електроцентрала „Барака“ е първата в арабския свят и започна работа през 2020 година. Тя покрива значителна част от електроенергийните нужди на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Mo.сад

    5 1 Отговор
    нямат спирка....

    19:30 17.05.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Познато!

    19:38 17.05.2026

  • 3 Произхода на атаката е най-важно

    12 1 Отговор
    да се установи. И после ОАЕ да има куража наистина да отвърне на виновника.

    Но не и да питат, подлизуркото Гроси, който така и не посмя да обяви виновника заатаките на ЗАЕЦ.

    19:39 17.05.2026

  • 4 Коко

    10 0 Отговор
    Хайде всички знаем че Израел се опитва отново да запали война.

    19:59 17.05.2026

  • 5 така, така

    6 2 Отговор
    Малко съм в шок - не знаех. че АЕЦ Барака покрива значителна част от електроенергийните нужди на ОАЕ. Айде внимавайте с квалификациите. Не е точно така, но авторчето треябваше да се поинтересува от енергоснабдяването в ОАЕ. 4 блока на Барака няма как да бъдат определящи в енргийната система на ОАЕ.
    Иначе, да атакуваш АЕЦ си е чистта форма на слабост и безпомощност. Почти съм сигурен, че Израел има пръст в това начинание.

    Коментиран от #6

    20:20 17.05.2026

  • 6 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "така, така":

    Tази електроцентрала, построена от Хюндай за 24 млрд долара е с 4 реактора по 1400 МВт, което е 25-30% от консумацията им.

    21:49 17.05.2026

  • 7 Готов за бой

    2 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    23:05 17.05.2026