Иран и САЩ с остри разминавания по ядрените преговори и санкциите

Съединените щати не са направили „никакви конкретни отстъпки“ в отговор на иранските предложения, особено по ключовите въпроси, свързани с ядрената програма на Техеран. Това съобщават ирански медии, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА.
Според информационната агенция „Фарс“ Вашингтон е представил план от пет точки, в който настоява Иран да поддържа само едно действащо ядрено съоръжение и да предаде на американска страна запасите си от силно обогатен уран.
Медията посочва още, че САЩ са отказали да бъдат размразени дори частично ирански финансови активи, блокирани в чужбина, както и да бъдат изплатени компенсации за щети, нанесени на Иран по време на конфликти.
Агенция „Мехр“ допълва, че Вашингтон настоява за строги и дългосрочни ограничения върху иранската ядрена програма и поставя започването на преговори като условие за прекратяване на военни действия.
На този фон говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи отправи предупреждение към Съединените щати да не предприемат нови удари.
„Американският президент трябва да знае, че ако Иран бъде атакуван отново, неговите сили ще се изправят пред изненадващи и безпрецедентни действия“, заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.
4 Почва се
а пък ние в България какво има да пазим
хубавия живот последните 20-30 години ли
и каквото става да става може пък да се пооправи нещо
на-накрая
18:21 17.05.2026
Евгени от Алфапласт
18:21 17.05.2026
Горски
18:25 17.05.2026
Даааа
19:31 17.05.2026
Айде бе
До коментар #7 от "Даааа":Уранът си е техен и ще си го правят каквото поискат иранците и никой няма право да им се меси в техните вътрешни работи.
Ционистките да го дγхат!
21:01 17.05.2026
Даааа
До коментар #8 от "Айде бе":Абе той си е техен, ама нали там според техния си закон (по корана) са се "заклели" да не правят бомби, а само уран за мирни цели(енергия).....нещо тарикати го играят и ще има - "земи огин запали ли ме, направи ме пепел..." 🤣🤣🤣
21:38 17.05.2026
Неподписан
До коментар #7 от "Даааа":В гараж ще го правят но ще имат,дали не е готово вече...
23:34 17.05.2026