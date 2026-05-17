Иран и САЩ с остри разминавания по ядрените преговори и санкциите

Съединените щати не са направили „никакви конкретни отстъпки“ в отговор на иранските предложения, особено по ключовите въпроси, свързани с ядрената програма на Техеран. Това съобщават ирански медии, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА.

Според информационната агенция „Фарс“ Вашингтон е представил план от пет точки, в който настоява Иран да поддържа само едно действащо ядрено съоръжение и да предаде на американска страна запасите си от силно обогатен уран.

Медията посочва още, че САЩ са отказали да бъдат размразени дори частично ирански финансови активи, блокирани в чужбина, както и да бъдат изплатени компенсации за щети, нанесени на Иран по време на конфликти.

Агенция „Мехр“ допълва, че Вашингтон настоява за строги и дългосрочни ограничения върху иранската ядрена програма и поставя започването на преговори като условие за прекратяване на военни действия.

На този фон говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи отправи предупреждение към Съединените щати да не предприемат нови удари.

„Американският президент трябва да знае, че ако Иран бъде атакуван отново, неговите сили ще се изправят пред изненадващи и безпрецедентни действия“, заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.