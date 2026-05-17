Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и САЩ с остри разминавания по ядрените преговори и санкциите

Иран и САЩ с остри разминавания по ядрените преговори и санкциите

17 Май, 2026 18:15 2 374 10

  • иран-
  • сащ-
  • ядрени преговори-
  • санкции-
  • преговори

Техеран твърди, че Вашингтон не прави отстъпки, докато иранските военни отправят предупреждения за нова ескалация

Иран и САЩ с остри разминавания по ядрените преговори и санкциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати не са направили „никакви конкретни отстъпки“ в отговор на иранските предложения, особено по ключовите въпроси, свързани с ядрената програма на Техеран. Това съобщават ирански медии, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА.

Според информационната агенция „Фарс“ Вашингтон е представил план от пет точки, в който настоява Иран да поддържа само едно действащо ядрено съоръжение и да предаде на американска страна запасите си от силно обогатен уран.

Медията посочва още, че САЩ са отказали да бъдат размразени дори частично ирански финансови активи, блокирани в чужбина, както и да бъдат изплатени компенсации за щети, нанесени на Иран по време на конфликти.

Агенция „Мехр“ допълва, че Вашингтон настоява за строги и дългосрочни ограничения върху иранската ядрена програма и поставя започването на преговори като условие за прекратяване на военни действия.

На този фон говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи отправи предупреждение към Съединените щати да не предприемат нови удари.

„Американският президент трябва да знае, че ако Иран бъде атакуван отново, неговите сили ще се изправят пред изненадващи и безпрецедентни действия“, заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Почва се

    9 0 Отговор
    Огън бе какво се чудите
    а пък ние в България какво има да пазим
    хубавия живот последните 20-30 години ли
    и каквото става да става може пък да се пооправи нещо
    на-накрая

    18:21 17.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    След санкции и вйна само ΔΑΡΑ ще възстанови мира.

    18:21 17.05.2026

  • 6 Горски

    20 0 Отговор
    Тръмпа и Нетеняхуто убиват безмилостно подред и разрушават масово в чужди страни за мир и всъщност се защитават, а всички останали са агресори, това е опорката на нашите медии. Ще разберат по трудния начин, че влязат ли сухопътни войски в Иран, излизане няма, пардон само ковчези. Според една новина от секретните служби на сащ и мосад запасите на иранските ракети са 90 процента и още иран не е използвал главните си ракети,така че пак ще има пробити железни легени и потънали краварски корита из средиземно море. Този уран пръснат из цял Иран, дето нито го знае колко е, нито къде е. Колко е бил в началото, а колко е унищожен когато бомбардираха Фордо ? Братята-перси да прережат подводните кабели по дъното на Ормузкия проток и всичко ще се оправи ! Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

    18:25 17.05.2026

  • 7 Даааа

    2 14 Отговор
    Нали иранците твърдяха, че не обработват уран за ядрени цели, а сега пак същите казват, че не са съгласни да предадат обогатен на 60% (който реално се прави за бомби) и да не им спирали разработването му.....нещо се увъртяха в собствените си лъжи и е време да ги започват отново..... 🚀🚀🚀

    Коментиран от #8, #10

    19:31 17.05.2026

  • 8 Айде бе

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даааа":

    Уранът си е техен и ще си го правят каквото поискат иранците и никой няма право да им се меси в техните вътрешни работи.
    Ционистките да го дγхат!

    Коментиран от #9

    21:01 17.05.2026

  • 9 Даааа

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Айде бе":

    Абе той си е техен, ама нали там според техния си закон (по корана) са се "заклели" да не правят бомби, а само уран за мирни цели(енергия).....нещо тарикати го играят и ще има - "земи огин запали ли ме, направи ме пепел..." 🤣🤣🤣

    21:38 17.05.2026

  • 10 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Даааа":

    В гараж ще го правят но ще имат,дали не е готово вече...

    23:34 17.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания