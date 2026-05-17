Сеул и Вашингтон обсъдиха срещата между САЩ и Китай и ситуацията в Близкия изток

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха резултатите от последната среща на върха между САЩ и Китай. Това се посочва в изявление на президентската администрация на Южна Корея, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

По време на разговора Тръмп е информирал южнокорейския лидер за резултатите от срещата си с китайския президент Си Цзинпин. Обсъдени са били отношенията между Вашингтон и Пекин, търговски и икономически въпроси, ситуацията на Корейския полуостров, както и развитието на обстановката в Близкия изток.

От своя страна И Дже-мьон е заявил, че разговорите между САЩ и Китай са били конструктивни по въпросите, свързани с Корейския полуостров. Той е изразил мнение, че стабилните отношения между двете големи сили ще допринесат за мира и просперитета в региона и в света.

Тръмп е потвърдил ангажимента на САЩ да работят за мир и стабилност на Корейския полуостров в тясно сътрудничество с Южна Корея.

Двамата лидери са обсъдили и прилагането на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година, както и необходимостта от продължаване на икономическото сътрудничество между двете държави.