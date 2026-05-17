Сеул и Вашингтон обсъдиха срещата между САЩ и Китай и ситуацията в Близкия изток

17 Май, 2026 19:18

Президентите на Южна Корея и Съединените щати проведоха телефонен разговор, в който засегнаха и двустранните икономически отношения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха резултатите от последната среща на върха между САЩ и Китай. Това се посочва в изявление на президентската администрация на Южна Корея, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

По време на разговора Тръмп е информирал южнокорейския лидер за резултатите от срещата си с китайския президент Си Цзинпин. Обсъдени са били отношенията между Вашингтон и Пекин, търговски и икономически въпроси, ситуацията на Корейския полуостров, както и развитието на обстановката в Близкия изток.

От своя страна И Дже-мьон е заявил, че разговорите между САЩ и Китай са били конструктивни по въпросите, свързани с Корейския полуостров. Той е изразил мнение, че стабилните отношения между двете големи сили ще допринесат за мира и просперитета в региона и в света.

Тръмп е потвърдил ангажимента на САЩ да работят за мир и стабилност на Корейския полуостров в тясно сътрудничество с Южна Корея.

Двамата лидери са обсъдили и прилагането на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година, както и необходимостта от продължаване на икономическото сътрудничество между двете държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има вероятност севера да се изпари

    0 5 Отговор
    Ако ким се възгордее малко

    19:24 17.05.2026

  • 2 СМЕШНИТЕ ЮЖНОКОРЕЙЦИ

    6 0 Отговор
    СА НУЛЕВ ФАКТОР,ЧЕ ДА ОБСЪЖДАТ КИТАЙ. ТОЙ КИМЧО ДОБРЕ И ЗАСЛУЖЕНО ГИ ДЪРЖИ НА МУШКА И В ПОСТОНЕН СТРЕС.

    19:47 17.05.2026

  • 3 иван костов

    0 0 Отговор
    Нали Тръмп им обясни на тези олигофрени, че не смята да воюва за тях! Още повече, че САЩ е признал Тайван за част от Китай! Или обявяват независимост, или пушката в азъГ ! Какво постоянно изнудват светът , че фабриките за чипове са у тях. Нали американците им ги дадоха (сега съжаляват), да си вадят хляба нещастниците!

    23:57 17.05.2026

