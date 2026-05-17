Тръмп заплаши Иран: „Часовникът тиктака“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с последици Иран, ако неговото ръководство не предприеме бързи действия за овладяване на ядрената криза, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

„За Иран часовникът тиктака и по-добре да се задействат, и то БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо. ВРЕМЕТО Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението му идва часове след разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

По-рано иранската агенция „Фарс“ съобщи, че САЩ са представили план от пет точки, включващ прехвърляне на обогатен уран към Вашингтон и налагане на ограничения върху ядрената програма на Техеран.

Според същите данни Вашингтон е отказал да деблокира част от замразените ирански активи или да изплати компенсации за нанесени щети, свързани с конфликта.

Иран от своя страна е настоял за прекратяване на военните действия по различни фронтове, включително в Ливан, както и за край на ограниченията върху корабоплаването и пристанищата му.