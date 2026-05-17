Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп заплаши Иран: „Часовникът тиктака“

Тръмп заплаши Иран: „Часовникът тиктака“

17 Май, 2026 20:58, обновена 17 Май, 2026 21:01 3 747 77

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • заплаши

Президентът на САЩ предупреди Техеран да действа бързо по ядрената криза, като заяви, че при липса на споразумение „от тях няма да остане нищо“.

Тръмп заплаши Иран: „Часовникът тиктака“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с последици Иран, ако неговото ръководство не предприеме бързи действия за овладяване на ядрената криза, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

„За Иран часовникът тиктака и по-добре да се задействат, и то БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо. ВРЕМЕТО Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението му идва часове след разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

По-рано иранската агенция „Фарс“ съобщи, че САЩ са представили план от пет точки, включващ прехвърляне на обогатен уран към Вашингтон и налагане на ограничения върху ядрената програма на Техеран.

Според същите данни Вашингтон е отказал да деблокира част от замразените ирански активи или да изплати компенсации за нанесени щети, свързани с конфликта.

Иран от своя страна е настоял за прекратяване на военните действия по различни фронтове, включително в Ливан, както и за край на ограниченията върху корабоплаването и пристанищата му.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    91 9 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    21:02 17.05.2026

  • 2 Пич

    66 11 Отговор
    Я гле...!? Тръмп чува гюлетата, които му се трескат в главъта...?!

    21:02 17.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    22 61 Отговор
    Путинофилското племе извъднъж заобича ЕВРОПАТА!
    Наистина уникално племе!

    Коментиран от #14, #21, #44

    21:05 17.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    78 12 Отговор
    Пак ли?
    И пак ли да напомням че до 27.02.2026 г. Ормузкия пролив си работеше без проблем и никой на никого нищо не плащаше.
    А тва вече няма да е така.

    21:05 17.05.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    19 58 Отговор
    Глобален удар за путинофилите. Всички джендъри ще се изсипят в София догодина!
    СЛАВА НА ДАРА!

    Коментиран от #9, #20, #57

    21:06 17.05.2026

  • 7 Ххх

    62 12 Отговор
    Бай Дончо е много луд и не е за тоя пост, дори и за говедарите

    21:06 17.05.2026

  • 8 споко

    47 8 Отговор
    ако има ядрена дандания ще е на есен,сега идва световното по футбол и електората в психологически план е по-важен,тъй че радвайте се на няколкото месеца спокоен живот,като циганите!

    Коментиран от #19

    21:07 17.05.2026

  • 9 Шопо

    38 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Всички транс джендъри ще се изсипят в Бургас догодина!

    21:09 17.05.2026

  • 10 Овчар

    48 11 Отговор
    В Америка няма ли снайперисти да решат проблема веднъж за винаги..!

    Коментиран от #17, #68

    21:14 17.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    24 47 Отговор
    1956г СССР си постава задача да изпревари С.А.Щ в Космоса !!!
    2026г Русия мечтае да стигне Украйна ☝️

    Коментиран от #50, #73

    21:16 17.05.2026

  • 12 Верно тиктака

    38 9 Отговор
    Ама срещу теб,как си се подкарал и мандата нема изкараш.

    21:20 17.05.2026

  • 13 Фройд

    34 11 Отговор
    Поведение на отчаян покер играч срещу опонент с по силни карти надявайки се той да клъвне на блъфа и ако това не стане тотално разорение за тоя дето блъфира в случай че продължи до края.

    21:24 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не се знае

    40 10 Отговор
    За кого тик така часовника? Рижия само напъва жили, ама цял свят разбра, че вече нищо не може да направи. С Иран капана яко щракна и сащ вече станаха, едно нищо. Сламено плашило, закачено да плаши гарите на лозето. Хегемон плаши гаргите? Ха-ха-ха

    21:27 17.05.2026

  • 16 Стопен лагер

    33 12 Отговор
    След като Иран стопи лагерите на Тръмп, идва нова Ера на световната сцена...

    21:28 17.05.2026

  • 17 влечуго

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    има,но за демократи и републиканци е по-важно вече да се намали населението на земята,а не на овластените,капиш!

    Коментиран от #24, #63, #65

    21:28 17.05.2026

  • 18 Боже, какъв противеняк

    21 8 Отговор
    То и твоето време трака, дори вече изтича!
    Къде ще те копаме?

    21:28 17.05.2026

  • 19 ?????

    17 7 Отговор

    До коментар #8 от "споко":

    Уф.
    Подсети ме.
    Потърсете в мрежата как на Западна Украйна се бият местни цигани с мигранти от Индия.
    Весело е или може би трагично.
    Не зная.
    Кой квото си е поискал тва е получил.

    Коментиран от #26

    21:28 17.05.2026

  • 20 Путинофил

    15 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Грешиш муци най после нормалноста да победи в Евровизия браво на Дара

    21:29 17.05.2026

  • 21 Таня путинофилаката

    12 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Нали затова ни дадоха победата, сега няма да чувстваме инфлацията и ще мразим Русия...

    Коментиран от #25

    21:30 17.05.2026

  • 22 косьо

    9 8 Отговор
    Не е решил , не го е направил

    21:31 17.05.2026

  • 23 Анонимен

    16 10 Отговор
    Нищо не може да направи тоя. За да възобнови войната му трябва разрешение от Конгреса.

    21:32 17.05.2026

  • 24 Еми да

    24 9 Отговор

    До коментар #17 от "влечуго":

    Мани ковида и войните, вече измислиха нов "вирус"- ханта ли чанта ли? Ама се знае, че разните фарма вече произвели милиони дози "ваксинки" за овчиците... И пак почват да плашат. В Англия вече определиха "карантина"- затваряне 6 седмици. При онзи бяха 2... Тези пак лъжат и тормозят населението, ама кой ще им повярва днеска??? И онези "зарази" по овцете и козите, по птиците... Фашистка му работата, ама толкова дървени лъжи скрояват. Всеки вече знае, че са си го измислили с други цели. Шваб 2030... Олигархичен фашизъм.

    Коментиран от #29

    21:35 17.05.2026

  • 25 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Таня путинофилаката":

    Времето тече за всички!

    21:36 17.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мдаа

    23 6 Отговор
    Ционистите прикриват истинските причини за масивната експлозия в Бейт Шемеш - Израел . Това, което първоначално беше съобщено като „контролирана експлозия“, всъщност се оказа сериозен инцидент във военновъздушната база Сдот Миха на израелските военновъздушни сили. Инцидентът може да е довел до унищожаването на голям брой ракети-прехващачи Arrow-3, всяка струваща 12 милиона долара! Заревото около базата е огромно , вижда се от километри и не може да бъде прикрито.

    Мдаа....

    21:40 17.05.2026

  • 28 Ройтерс

    14 4 Отговор
    Тоъ ,с действията си,ще възроди Коминтерна,особено,ако нападне и Куба!

    21:40 17.05.2026

  • 29 бангаранга на народите

    17 4 Отговор

    До коментар #24 от "Еми да":

    само един пример - джоррдж оруел "1984",но има и светлина в тенела,потърси инфо за планетат нубиро!!!

    Коментиран от #34

    21:41 17.05.2026

  • 30 Бангаранга

    13 5 Отговор
    Изчезни от света на картата !

    21:43 17.05.2026

  • 31 Верно е

    12 5 Отговор
    Ама за тебе тиктака. Свършен си.

    21:44 17.05.2026

  • 32 боико борисоф

    7 6 Отговор
    може ли нещо друго да драскаш освен лъжи и внушения ма еми стоянова не ни интересува тръмп само като го затрупат с цветя тогава ни инфирмираи ха ха ха

    21:44 17.05.2026

  • 33 Нетаняху, най-дълго действащия Президент

    14 5 Отговор
    на САЩ.

    написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Изявлението му идва часове след разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

    21:44 17.05.2026

  • 34 По-скоро

    9 7 Отговор

    До коментар #29 от "бангаранга на народите":

    Може галактическата федерация на светлите сили да ни помогне? Стамен Стаменов говори много за нея, ама повечето хора мислят това за фантазии... При Стойчо Керев също има видеа за тази федерация...

    21:48 17.05.2026

  • 35 Ами

    17 5 Отговор
    Все по-голяма част западни експерти започват да твърдят,
    че ако "иранската криза" не се разреши в следващите един-два
    месеца последиците за западните държави ще са катастрофални.
    Големият въпрос сега е, кой първи ще хвърли кърпата Европа или САЩ.

    Коментиран от #47

    21:54 17.05.2026

  • 36 Фейк - либераст

    17 5 Отговор
    Симптоми на праноидна шизофрения: Слухови халюцинации; Мания за преследване и подслушване; Наплив на мисли; Прекъсване на мисълта; Импулсивно поведение; Емоционална лабилност; Неспособност за разбиране на реалността; Липса на критичност; Накъсване на мисълта и изказа; Рязко обедняване на речта.

    21:56 17.05.2026

  • 37 Биби

    5 15 Отговор
    Да ви е бамайката рускаши банируски отпадъци. Няма да ви спаси факта че очилатотопедерастконемско ко пеле ви даде ядрените чертежи ще качим ЯО на Марс и ще бухаме от там докато не ви се разкапат ушите алкохолици смрад ливи.

    21:56 17.05.2026

  • 38 Фактолог

    16 4 Отговор
    Списание Military Watch (САЩ): „По време на изслушване пред специална сенатска комисия, американският конгресмен Ед Кейс потвърди, че Съединените щати са загубили 39 самолета по време на военните действия срещу Иран, започнали на 28 февруари. Разпитвайки главния финансов директор на Пентагона Джей Хърст за загубите по време на конфликта, Кейс го попита дали Министерството на отбраната е изчислило цената на всички тези самолети, хеликоптери и безпилотни летателни апарати. В допълнение към 39-те унищожени самолета, още 10 са повредени в различна степен. Предварителните оценки на американските загуби варират значително, но всички са съгласни, че те възлизат на няколко десетки бройки. Тези загуби допълват дългия списък от противоречия и скандали, свързани с войната в Иран. Този списък включва и изчерпването на запасите от боеприпаси във въоръжените сили на САЩ, чието попълване ще отнеме няколко години.“

    22:07 17.05.2026

  • 39 Коста

    12 6 Отговор
    Всеки истински американец се радва, че ще има парче от Иран. Както ще има парче от Луната и Марс. Питайте Дедо Тчръмпи лудото куче, и те са американски. Даже Гренландия и Куба, и Венецуела.

    22:13 17.05.2026

  • 40 Оги

    8 8 Отговор
    Тоя взе все повече да ми прилича на оня Медведев, който от време на време се включва да плаши с някакви всемогъщи ракети, за които на никого не му дреме, докато укрите ги пукат директно в Москва и им гръмнаха де що има рафинерии. Пълни клоуни.

    22:25 17.05.2026

  • 41 Ъъъъ

    12 3 Отговор
    4-5-дневната зацикли, цената на петрола е $110, Ормуз все още не е отворен, миналия юни унищожихме иранския уран и го върнахме в първи клас по отношение на ядрената им програма, този юни искаме урана дето го унищожихме и ги плашим че няма да остане нищо от тях.... 🤔

    22:35 17.05.2026

  • 42 косьо

    0 8 Отговор
    САЩ си водят бележки за убиването на онези, които не искат да сключат сделка (IRGC) и преговарят с онези, които искат да сключат сделка (иранско правителство)

    22:37 17.05.2026

  • 43 Няма проблеми, пак ще ги победи

    7 3 Отговор
    няколко десетки пъти.

    22:39 17.05.2026

  • 44 Теб няма да те

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    изпишат скоро.

    Коментиран от #46

    22:39 17.05.2026

  • 45 бой бой бой и само бой

    1 10 Отговор
    Ааааа..... чичо Дони ши ги шимари!!

    22:41 17.05.2026

  • 46 Гоя

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Теб няма да те":

    Ти ли бе?

    22:41 17.05.2026

  • 47 УдоМача

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    САЩ е много по-голям от Европа, а и за разлика от нея си има ресурси, има си суровини, отделните му щати не го играят орел, рак и щука в такава степен като евро-държавите... А освен това валутата му е световна резервна. Мога да изброявам още много, но и това стига! Мирише ми как ще връщат не след дълго лева принудително... Защото евро няма да има!

    22:48 17.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #52

    22:51 17.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тик так, тик так

    12 0 Отговор
    И нефта отново 120$ и нагоре

    22:54 17.05.2026

  • 52 големо сънуване настава

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Име":

    Име
    00ОТГОВОР
    Приятни сънища!
    -;-
    Кога ще дойде събуждането?
    а кога ще се спре триенето на комонтарите!!!!!!!!!!!!!!

    23:01 17.05.2026

  • 53 никой

    7 0 Отговор
    "прехвърляне на обогатен уран към Вашингтон",какъв е модела на ракетата носител?

    Коментиран от #55, #56

    23:11 17.05.2026

  • 54 Рублевка

    5 3 Отговор
    Къде ми е статията за грандиозните успехи на наркомана Зеленски, борец, за справедлив мир и нашите пари? Не мога да заспя спокойно.

    Коментиран от #62

    23:20 17.05.2026

  • 55 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "никой":

    60% обогатяване не е достатъчно за ЯО. Става за малки ядрени реактори.

    23:22 17.05.2026

  • 56 6135

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "никой":

    Хаха!
    Те иранците са щедър народ.
    Сигурно ще кажат на Тръмпито:
    "Да не се морите, ние ще ви го обогатим и ще ви го пратим на собствен ход директно до Белия дом.

    23:25 17.05.2026

  • 57 Арни

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Интересното в твоя случай е, че психолозите отдавна са доказали, че най-шумно се изказват против хомосексуалните скритите хомосексуалисти. На принципа крадецът вика дръжте крадеца.

    23:36 17.05.2026

  • 58 Достоевски

    11 1 Отговор
    Оранжево бостанско плашило, жалко при това!

    Коментиран от #67

    23:36 17.05.2026

  • 59 Читател

    5 0 Отговор
    Този идиот продължава глупостите , никой нормален човек не вярва.

    23:41 17.05.2026

  • 60 Българин 681

    11 0 Отговор
    Бай Дoнч0, запри се бре!
    На хората на тази Земя им се живее, войни не ни трябват НИКАКВИ.....

    23:45 17.05.2026

  • 61 Яяяя

    3 0 Отговор
    Часовникът тик-така за всички

    23:46 17.05.2026

  • 62 ПУТЕРАСТ

    0 5 Отговор

    До коментар #54 от "Рублевка":

    Аз чакам ЛЯТНАТА ОФАНЗИВА.

    Тръгваме Към БЕРЛИН.

    Насипно в ЧЕРНИ ЧУВАЛИ.

    Коментиран от #64

    23:50 17.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "ПУТЕРАСТ":

    В Германия карат в чували затрупани натювци. Като ги откопаят. Германия има висококачествени крематориуми и традиции в кремирането.

    00:11 18.05.2026

  • 65 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "влечуго":

    Трудна работа..! Миналата година ходих до Кипър да занеса едни платки , говорихме точно за това което си написал , хакерите казаха работим по въпроса и ставаме все повече и на тях им бактиса..!

    00:12 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Импийчмънт

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Достоевски":

    този път насъпи яко мотиката, китайците не му поддадоха и го разклатиха яко, следващият ход е в блЯк хоу:)))

    00:31 18.05.2026

  • 68 в батака

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Той това чака! Някой да го свали и Америка след това да Започне война с Русия и сателитите и. Само така Европа ще се намеси на страната на Тръмп и Американските Магнати. В Америка Петролната и Тютюновата индустрия както и Тежкото Машиностроене и Автомобилостроене подкрепят Републиканците и наливат пари в Сметките им за да защитават Техните Интереси. А за Демократите са Зелените Производства и Другата най силна карта в Америка " Застрахователните Компании които наливат свръх средства от Печалбата си За да се Прокарват техните Идеи. И това е Една голяма Бизнес Война между отраслите в Америка. А най много от всички печели Здравеопазването което печели от двата отрасла и почти няма загуби.

    00:37 18.05.2026

  • 69 Горски

    3 1 Отговор
    Тръмпа и Нетеняхуто убиват безмилостно подред и разрушават масово в чужди страни за мир и всъщност се защитават, а всички останали са агресори, това е опорката на нашите медии. Ще разберат по трудния начин, че влязат ли сухопътни войски в Иран, излизане няма, пардон само ковчези. Според една новина от секретните служби на сащ и мосад запасите на иранските ракети са 90 процента и още иран не е използвал главните си ракети,така че пак ще има пробити железни легени и потънали краварски корита из средиземно море. Този уран пръснат из цял Иран, дето нито го знае колко е, нито къде е. Колко е бил в началото, а колко е унищожен когато бомбардираха Фордо ? Братята-перси да прережат подводните кабели по дъното на Ормузкия проток и всичко ще се оправи ! Вашингтон сам започва да се уморява от безкрайното управление на кризата. Тръмп търси изход от едновременното напрежение около Иран, Ормуз, Газа и Ливан. Израелската стратегия за постоянна ескалация започва да влиза в противоречие с американската необходимост от контролирана стабилизация. Това не означава разрив между САЩ и Израел. Такъв сценарий е малко вероятен. Но означава, че Белият дом вече гледа на Нетаняху и като на политически риск.

    01:00 18.05.2026

  • 70 бай Ганя

    2 0 Отговор
    Боклук

    01:06 18.05.2026

  • 71 Константин Малофеев

    3 7 Отговор
    Току що гледах Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    Слава Украине!

    Коментиран от #74

    01:32 18.05.2026

  • 72 Али

    2 2 Отговор
    Путяги, лягайте да спите! Утре пак!

    01:34 18.05.2026

  • 73 Си Дзипин

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    На руско-китайско изложение в Пекин: китайците изложили роботи, дронове, техника, а руснаците мед и водка.


    Ха ха ха ха!

    Някой днес писа - Русия четвърта икономика - мед и водка!

    Ха ха хи ха!

    Коментиран от #75

    01:36 18.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хер Ото Флик

    4 0 Отговор
    Дрътльото така се е овъртел че не знае къде се намира.

    02:05 18.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания