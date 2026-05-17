Пригожин: Русия няма нужда от „подаяния“, за да се върне на „Евровизия“

Руският продуцент Йосиф Пригожин заяви, че Русия няма нужда от „подаяния“, коментирайки думите на ръководителя на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн, че страната теоретично може отново да участва в надпреварата. Това съобщава ТАСС, цитирана от Фокус.

В интервю за британска радиостанция Грийн посочи, че завръщането на Русия в конкурса е възможно, ако бъдат изпълнени необходимите условия.

Пригожин обаче заяви, че не вижда причина Москва да приема подобни предложения.

„Напоследък в конкурса побеждава не музиката, а политиката. Много се говореше, че Израел не трябва да участва, но в крайна сметка страната беше защитена. Защо същото не беше направено за Русия? Смятам, че би било неприлично от наша страна да се съгласим с подобни условия и да се върнем в състезанието“, каза той.

По думите му Русия не се нуждае от подобни жестове и не възприема подобни изявления като сериозно предложение.

Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че по време на финала на „Евровизия“ украинските власти са извършили поредна мащабна атака с дронове срещу Москва.