Пригожин: Русия няма нужда от „подаяния“, за да се върне на „Евровизия“

17 Май, 2026 17:02, обновена 17 Май, 2026 17:03 1 330 40

Руският продуцент заяви, че страната не бива да приема условия за повторно участие в песенния конкурс

Пригожин: Русия няма нужда от „подаяния", за да се върне на „Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският продуцент Йосиф Пригожин заяви, че Русия няма нужда от „подаяния“, коментирайки думите на ръководителя на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн, че страната теоретично може отново да участва в надпреварата. Това съобщава ТАСС, цитирана от Фокус.

В интервю за британска радиостанция Грийн посочи, че завръщането на Русия в конкурса е възможно, ако бъдат изпълнени необходимите условия.

Пригожин обаче заяви, че не вижда причина Москва да приема подобни предложения.

„Напоследък в конкурса побеждава не музиката, а политиката. Много се говореше, че Израел не трябва да участва, но в крайна сметка страната беше защитена. Защо същото не беше направено за Русия? Смятам, че би било неприлично от наша страна да се съгласим с подобни условия и да се върнем в състезанието“, каза той.

По думите му Русия не се нуждае от подобни жестове и не възприема подобни изявления като сериозно предложение.

Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че по време на финала на „Евровизия“ украинските власти са извършили поредна мащабна атака с дронове срещу Москва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ви пита?

    21 29 Отговор
    Блатари мръсни.

    Коментиран от #4, #11

    17:04 17.05.2026

  • 2 ЧВК Вагнер

    18 6 Отговор
    Пригожин се оказа жив, а бунтът му фалшив.

    17:07 17.05.2026

  • 3 Тва е неква шизофрения

    21 9 Отговор
    Некви дивотий са тея малоумни шоута

    17:07 17.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ви пита?":

    Робите гледам пак скачате срещу свободните - защото ако има нещо, което добрия роб мрази е тия, които са си извоювали свободата и независимостта!

    Коментиран от #5, #9, #19, #20

    17:09 17.05.2026

  • 5 Преди руснаците бяха крепостни

    19 16 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Сега са роби.

    Коментиран от #16

    17:10 17.05.2026

  • 6 Русия

    8 16 Отговор
    На следващата Евровизия в България ще пее Мария Захарова, след личната покана от премиера Радев, подкрепена със закон в народното събрание.

    Коментиран от #14, #18

    17:11 17.05.2026

  • 7 Руският военен хор е номер 1

    8 13 Отговор
    Пълна разбивация на да синга
    Ветерани от сво и великата война се разбиват тотално
    Няма нужда от евро визия те са се доказали на червеният площад и във войната

    Коментиран от #13

    17:11 17.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    11 15 Отговор
    Русия няма време и възможност да се връща където и да било !!! Русия утече 2022г, 14-ти февруари нов стил. Конец на мультфилма ☝️

    17:11 17.05.2026

  • 9 Кисело гроздето

    13 15 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    А ватнишки примат?

    17:12 17.05.2026

  • 10 Тоя

    10 3 Отговор
    нали го убиха!

    17:12 17.05.2026

  • 11 Нито един глас за Дара

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ви пита?":

    от мръсните всуБлатниУкри.
    За благодарност :))

    17:13 17.05.2026

  • 12 Хахаха

    13 16 Отговор
    Никой не ви търси за нищо вече.Вие сте мъртва раса за поне две поколения надявам се го знаете.Пътувам често по летищата когато се чуе руска реч всички се обръщат и ви псуват.Ви се закопахте много дълбоко Господа пияниииици

    17:14 17.05.2026

  • 13 Руснак без крак...

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Руският военен хор е номер 1":

    Ти пък дядо отде се пръкна бе, като рушняк от тоалетна ??? Руски военен хор......
    Руските петушари имат ли нещо нормално, не военно, като всички останали бели държави ?

    17:14 17.05.2026

  • 14 Дует Маша и Мечока

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Русия":

    ще изпълнят -100 кила ракия!

    Коментиран от #22

    17:14 17.05.2026

  • 15 Хохо Бохо

    12 7 Отговор
    Аз само да питам. Салобандерите колко ни поткрепиха за евровизия???? Колко???? Това са истински хо хо ли, най гадната порода руснаци, ама най, злобни, долни, низки, мерзавци и завистливи но за сметка на това рядко глу пави. Х0 хол е винаги готов нож в гърба да ти забие.

    17:15 17.05.2026

  • 16 Бялджип

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    В историята досега сме се освобождавали от физическата дейност-пране, чистене, миене, копаене...

    Пропагандата днес обаче ни освобождава от умствената дейност! Това показва твоят коментар.

    Коментиран от #21, #31

    17:15 17.05.2026

  • 17 Мусорчик

    3 7 Отговор
    Искам да съм добър и всички да ме обичат.

    17:15 17.05.2026

  • 18 Румен Радев, премиер

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Русия":

    ".. след личната покана от премиера Радев..."

    Аха...надай се.
    Бaлсъм ви Три раза все с МангоФеста 😄☝️

    17:15 17.05.2026

  • 19 Оди у Русиа

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    На свободата.На вторият ден си в окопите на Донбас.На третият украински дронове ти отнасят празната тиква.

    17:17 17.05.2026

  • 20 Свободни сме

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Сами се освободихме от руско робство.

    17:18 17.05.2026

  • 21 Ол1гофрен,

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    Коментарът е на народната артистка на СССР Алла Пугачова.

    Коментиран от #24

    17:19 17.05.2026

  • 22 Азис, попфолк изпълнител

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Дует Маша и Мечока":

    Поздравявам рассияните с песента Хеликоптар падна 😄😄☝️

    17:19 17.05.2026

  • 23 Нямат край

    10 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:21 17.05.2026

  • 24 Хахахахахихихи

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ол1гофрен,":

    Тя затова ли реве да се връща в Русия, но там не я искат.

    17:22 17.05.2026

  • 25 Истината

    3 2 Отговор
    Тази "надпревара" отдавна не е надпревара а търг...

    17:26 17.05.2026

  • 26 ОТВРАТИТЕЛНА

    6 4 Отговор
    ЛОЕНА МУТРА.

    17:26 17.05.2026

  • 27 мдам

    7 4 Отговор
    Тия нали си направиха техен конкурс, който беше спечелен от виетнамски гей. Какъв им е проблемът?

    Коментиран от #30

    17:32 17.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бангарангия

    5 5 Отговор
    Защо и е на Русия да участва във freak show??

    17:32 17.05.2026

  • 30 Язе

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "мдам":

    Че виетнамчето не е онодило Путин

    17:33 17.05.2026

  • 31 Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    Пропагандата днес ни ВНУШАВА че трябва не само да сме много благодарни ,а и много много послушни , или по добре на колене с усмивка. Ето за това не трябва УМ.

    17:35 17.05.2026

  • 32 Марко Тотев

    1 2 Отговор
    Ами той е скучен вече. 70г дрът дето. Нещо ново, нещо интересно трябва, например детската евровизия да бяха прадължили по интересно щеше да е. Ето в това е бъдещето, в децата, а не във военните конфликти и лакомщината за кинти.

    17:35 17.05.2026

  • 33 Крадци, мошеници и наркомани!

    3 3 Отговор
    Урките откраднаха и рекорда на Стефка Костадинова. Отвратителни са.

    17:43 17.05.2026

  • 34 пРосия

    1 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    17:49 17.05.2026

  • 35 Рублевка

    1 0 Отговор
    Откраднаха рекорда и бъдещето на Камила Валиева. Тези конкурси и състезания са нагласени само да унижат руските изпълнители и спортисти. По-добре Русия да не участва и да спре всякакво финансиране.

    17:49 17.05.2026

  • 36 Фири

    0 2 Отговор
    Русия няма място на Евровизия. Тя трябва да участва в азиатския формат. Китай, Монголия , Афганистан и др!

    17:49 17.05.2026

  • 37 Укрите

    1 0 Отговор
    Не ни дадоха никакви точки за Евровизия. Подкрепяйте ги още тези неблагодарници.

    17:49 17.05.2026

  • 38 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    И да се върнете, ΔΑΡΑ вече беси и коли.🤣

    17:50 17.05.2026

  • 39 Пешко

    1 0 Отговор
    Фамилията Пригожин май не е на късмет!

    17:52 17.05.2026

  • 40 Рублевка

    1 0 Отговор
    Да отнемат медалите на едно момиче, което се е упражнявало от дете е отвратително! По добре Русия да не подлага своите изпълнители и спортисти на унижения и да спре да участва.

    17:52 17.05.2026

