Новини
Свят »
Германия »
Евакуация в Пфорцхайм заради открита 1,8-тонна бомба от Втората световна война

Евакуация в Пфорцхайм заради открита 1,8-тонна бомба от Втората световна война

17 Май, 2026 19:48 2 296 12

  • германия-
  • пфорцхайм-
  • бомба-
  • втора световна война-
  • евакуация

Около 30 000 души са изведени от домовете си, предстои операция по обезвреждане

Евакуация в Пфорцхайм заради открита 1,8-тонна бомба от Втората световна война - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в германския град Пфорцхайм разпоредиха евакуацията на около 30 000 жители, след като при строителни дейности бе открита невзривена авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА, като се позова на местната полиция, предава БТА.

Боеприпасът, тип HC-4000, тежи 1,8 тона и съдържа около 1,35 тона взривно вещество. Очаква се той да бъде обезвреден по-късно днес.

По данни на властите пожарникари и специализирани екипи проверяват дали всички жители са напуснали определената евакуационна зона с радиус около 1,5 километра.

Бомбата е открита по време на строителни работи в източната част на града. Градската администрация първоначално е посочила, че тя не представлява „непосредствена заплаха за обществеността“, но впоследствие е издадена заповед за мащабна евакуация, която засяга и части от централните райони на Пфорцхайм.

Заради операцията са спрени и част от линиите на градския транспорт.

Макар от края на Втората световна война да са изминали над 80 години, в Германия продължават сравнително често да се откриват невзривени боеприпаси, останали от периода на военните действия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    6 26 Отговор
    А когда е евакуацията в Масква, таваришчи ?👀

    19:49 17.05.2026

  • 2 Страх ,а?

    28 5 Отговор
    Какво ли ще е ако видите от новите -))

    Коментиран от #3

    19:52 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Миролюб Войнов, историк

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "Май и ти":

    Руската пропаганда се цели в дypaка !!!

    20:14 17.05.2026

  • 6 Алекс

    11 3 Отговор
    За да не се взриви сигурно е била некачествена пък имало и много други такива, което означава че качеството на бомбите не е било на висота по онова време. Швабите са били по-напреднали в нещата.

    Коментиран от #9

    20:17 17.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руснак без крак...

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Май си":

    Въпроса не в гумичката, таваришчь !!!
    А кой умник се е изплискал връз тебе ☝️😄

    20:59 17.05.2026

  • 9 ИНГОЛИЗКО КАЧЕСТВО

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    .....

    21:12 17.05.2026

  • 10 Швабите сега

    9 1 Отговор
    Намират още от бомбите от преди 80-90 години, онази война, която ги направи васали на сащ. Ама сега пак скачат на Русия? Но от тези новите дълги кюнци нема да има кой да ги намира и евакуира. Поне 5000 години ще е пустиня тука и една ли ще има след това някой да знае, защо има пустиня и от къде се е взела? Ама швабите се оказаха тъпи парчета. Може ли да скачаш на някой, който те е пребил от бой и днеска има над 6500 ядрени бойни глави с надеждни носители, а те нямат нито една? И ако даже и те успеят да направят бързо 6500 глави, то какво? Това и тогава и сега си остава билет за ада. С много или с малко оръжия от тяхна страна, ще се приземят в ада. 100% гаранция.

    21:43 17.05.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Не се плашете, това е демократична дебилоБританска бомба, тя носи мир...

    22:28 17.05.2026

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Цялата страна беше подложена на бомбардировки,като по заповед на У.Чирчил и Рузвелт се използува тактиката на унищожаване на живата сила на 3Райх.Целяли са пречупване на съпротивителните им сили.Затова се насочват целенасочено към майки,деца,баби и дядовци.Те са мишена и цел на бомбардировките.Никой не е забравен,нищо не е забравено...

    23:25 17.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания