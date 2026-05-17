Евакуация в Пфорцхайм заради открита 1,8-тонна бомба от Втората световна война

Властите в германския град Пфорцхайм разпоредиха евакуацията на около 30 000 жители, след като при строителни дейности бе открита невзривена авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА, като се позова на местната полиция, предава БТА.
Боеприпасът, тип HC-4000, тежи 1,8 тона и съдържа около 1,35 тона взривно вещество. Очаква се той да бъде обезвреден по-късно днес.
По данни на властите пожарникари и специализирани екипи проверяват дали всички жители са напуснали определената евакуационна зона с радиус около 1,5 километра.
Бомбата е открита по време на строителни работи в източната част на града. Градската администрация първоначално е посочила, че тя не представлява „непосредствена заплаха за обществеността“, но впоследствие е издадена заповед за мащабна евакуация, която засяга и части от централните райони на Пфорцхайм.
Заради операцията са спрени и част от линиите на градския транспорт.
Макар от края на Втората световна война да са изминали над 80 години, в Германия продължават сравнително често да се откриват невзривени боеприпаси, останали от периода на военните действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
