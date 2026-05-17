Кремъл приветства дискусиите в ЕС за бъдещи преговори с Русия

17 Май, 2026 17:19, обновена 17 Май, 2026 17:16 610 38

Дмитрий Песков заяви, че идеята за диалог с Москва е в интерес на Русия и подчерта ключовата роля на ядрения арсенал за националната сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нарастващите дискусии в Европейския съюз относно възможността за бъдещи преговори с Русия представляват „голяма промяна“ и са в интерес на Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от турското издание „Търки тудей“, предава Фокус.

„Активното обсъждане на тази тема и преходът към идеята, че рано или късно ще трябва да разговаряме с руснаците, е положително развитие“, каза Песков.

По повод евентуален представител на Европейския съюз за преговори с Москва, той коментира, че върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас не би била подходяща за тази роля.

„Президентът Владимир Путин вече каза, че това може да бъде всеки, който не е отправял остри и негативни изказвания по адрес на Русия“, добави говорителят на Кремъл.

Песков подчерта още, че ядрените оръжия са в основата на националната сигурност на Русия и гарантират защитата на страната от заплахи за нейното съществуване.

„Ядрената държава не може да бъде поставена под екзистенциална заплаха. Това е фундаментът на ядреното възпиране и ни дава увереност в сигурността“, заяви той.

Коментарите му идват след изказване на руския президент Владимир Путин, който тази седмица заяви, че Русия разполага с ядрени способности, „които нямат аналог в света“.

Путин направи това изявление по време на видеоконференция с командващия Стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев, посветена на успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“.

По-рано бившият украински премиер Николай Азаров коментира пред ТАСС, че изпитанията на системите „Сармат“, „Буревестник“ и „Посейдон“ представляват сериозен сигнал към Запада и предупреждение срещу подценяване на руските военни възможности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    14 11 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и ЕС, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    17:20 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Урсула фон дер Лайен, председател

    11 8 Отговор
    Тоя червендалест помидор кой е ? 😆

    17:22 17.05.2026

  • 5 Преговорите били в интерес на Райха

    12 8 Отговор
    Дмитрий Песков заяви, че идеята за диалог с Москва е в интерес на Русия и подчерта ключовата роля на ядрения арсенал за националната сигурност
    -;-
    Немам думи!
    Нали Войната щеше са продължи до победния Край!
    Кога ще успеят да изпълнят 6-те цели на Усрацията?

    Коментиран от #16, #18

    17:24 17.05.2026

  • 6 Марк Рюте, шеф на НАТО

    12 10 Отговор
    Единственото нещо за което Русия може да преговаря е къде да подпише Капитулацията !!!
    В Истанбул или в София, таваришчи ☝️

    Коментиран от #33

    17:24 17.05.2026

  • 7 Копейки

    14 8 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:25 17.05.2026

  • 8 Народна мъдрост

    12 8 Отговор
    Удавник блатар за сламка се хваща.

    17:25 17.05.2026

  • 9 Само предлагам

    11 7 Отговор
    С агресор не се преговаря Дайте ракети и дронове на Украйна да стигат до Москва Всеки ден по 100 ракети и дрона да отиват към Москва Вземете пример от Израел които бяха нападнати от чалмите и сега им излиза през носа

    17:26 17.05.2026

  • 10 Факт

    11 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на ЕС и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #29

    17:27 17.05.2026

  • 11 Мишел

    6 6 Отговор
    550 дрона. Мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори !

    17:29 17.05.2026

  • 12 Денонощно

    6 5 Отговор
    един миризливец троли и гнуси хората!

    Коментиран от #19

    17:29 17.05.2026

  • 13 мдам

    5 7 Отговор
    Нормално, след като изядоха толкова бой от украинците...

    17:29 17.05.2026

  • 14 Швейк

    7 6 Отговор
    Абе , другарче Песков , кой те натиска , та звъниш ?

    17:31 17.05.2026

  • 15 Бялджип

    7 6 Отговор
    Изглежда първите коментиращи, които прочетох, не са схванали, че не Русия моли за спиране на войната, а Европа?! Или за тях важи максимата на Фройд-"Когато веществото под мозъчната кора не достига при раждането, то не достига до края на живота" ?

    Коментиран от #20, #24

    17:31 17.05.2026

  • 16 ВВП

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Преговорите били в интерес на Райха":

    Денги нет.Спираме абасрацията

    17:31 17.05.2026

  • 17 Мишел

    7 6 Отговор
    След украинската атака тази нощ, Кремъл: Готови сме за диалог с Европейския съюз за Украйна

    17:32 17.05.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Преговорите били в интерес на Райха":

    "...Кога ще успеят да изпълнят 6-те цели.."

    Целите и задачите възложени ми от ЦРУ са изпълнени и преизпълнени !!!

    1. Пълен фалит.
    2. Русия стана НИКОЙ.
    3. Пълна демилитаризация
    4. Пълна руска денацификация
    5. Русия и Москва станаха тестови полигон
    6. Русия я изгониха като собака от Евровизията

    Коментиран от #21

    17:32 17.05.2026

  • 19 Руснак без крак...

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Денонощно":

    Ами спри да тролиш бе, твap....😄😄😄

    Коментиран от #26

    17:33 17.05.2026

  • 20 Остави ги сега

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    изпаднаха в екстаз, както когато Пригожин искаше да сваля Шайгу. Утре ще реват и ще се вайкат.... защо Русия е ударила по Украйна.

    17:34 17.05.2026

  • 21 Не се ли умори бе глупав

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    от денонощно тролене и показване ко е да лази глупак за 5 цента? 😄Послке защо запада изглежда толкова жалко, а Русия велика. За туй ли плащат да тролиш мъ?

    Коментиран от #25

    17:34 17.05.2026

  • 22 Ко стаа бе руски боклуци?

    6 6 Отговор
    Киев , Берлин, Лисабон? Гърмят ви столицата след 4 години.Преговори ама друг път.

    17:35 17.05.2026

  • 23 Хаха

    5 6 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии са изпълзяли от дупките.

    17:36 17.05.2026

  • 24 Гресирана Мотика

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    "...Бялджип.."

    Абе руски....
    Внимавай китайското ти возило да не осъмне омазано с черна гресссс и мотика забита в капака !!! 😄

    17:37 17.05.2026

  • 25 Ти от нужнико

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "Не се ли умори бе глупав":

    Не се обаждай.

    Коментиран от #27

    17:37 17.05.2026

  • 26 Е спри

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак...":

    ама не спираш! Трагедията на пропадналия запад да опре до глупаци да тролят Но е добре, че се3 разпозна. 😄

    Коментиран от #31

    17:39 17.05.2026

  • 27 Ами излез

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ти от нужнико":

    от тоя нужник. С тролене цял живот по нужниците ще си!

    17:42 17.05.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    "... са в интерес на Москва..."

    Интересно как бързо се преобуха кремльовските мишоци щом усетиха жегата !!! ☝️

    17:43 17.05.2026

  • 29 не може да бъде

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Вижте има една новина от Ройтерс -на тази агенция аз вече не вярвам и затова сега чакам и други да я потвърдят -че руското правителство е дало под съд белгийският депозитар Euroclear за нанесена щета чрез блокиране на руските активи в размер около 250 млрд.$!?Искът е подаден първо в Московския градски съд и той след няколко заседания е приел иска и сумата за законни.сега това решение на Московския съд отива в международен съд!?Остава да се попитаме -каква е реакцията на Еуроклиър...би трябвало да е лесно да отхвърли иска има решение на ЕК!?Да ама не!?Оказва се че решението на ЕК не е добре подплатено и законно както се говореше и сега Еуро клиър събира адвокатски екип за защита!?Давате ли си сметка какво означава това....!?

    Коментиран от #32

    17:43 17.05.2026

  • 30 Т.КОЛЕВ

    3 4 Отговор
    НАРОДА НА УКРАЙНА И РУСИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ НАДИГНЕ АКТИВИРА И ДА ЛИНЧУВАТ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ.ЧЕ ЗАРАДИ ТЯХ МНОГО ХОРА ИЗМРЯХА И МНОГО ОСЪКАТЕНИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.

    17:43 17.05.2026

  • 31 Рипай у нужнико въшлю😀

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Е спри":

    Да ти се изхождат хората на главата?

    Коментиран от #36

    17:44 17.05.2026

  • 32 не може да бъде -продължение

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "не може да бъде":

    Щетата е за 250 млрд а блокираните активи са също около 250 млрд!?

    17:45 17.05.2026

  • 33 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":

    Докато зареждате вундервафе-то зоненгевер,двигателя на Хонебу за полет към Нова Швабия не изключвайте...

    17:45 17.05.2026

  • 34 Пора

    3 2 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #37

    17:46 17.05.2026

  • 35 Факти

    1 1 Отговор
    Какво му остава на Путин след като:
    1) милитаризира и нацифицира Украйна
    2) разшири НАТО и увеличи двойно границата му с Русия
    3) уби, осакати и прогони милиони руснаци
    4) загуби половината черноморски флот
    5) превърна Русия в полигон за удари с дронове
    6) загуби богатия европейски пазар
    7) подчини се напълно на Китай
    Каквото и да прави Путин от тук нататък само ще прибавя негативи към тия 7 точки. За Русия е най-добре той веднага да развее белия байрак и да започне дълъг и болезнен процес по възстановяване на доверието. Ще мине много време преди Русия да върне мястото си на световната сцена, но колкото повече Путин се инати, толкова по-далеч в бъдещето се отмества този момент.

    17:51 17.05.2026

  • 36 Е спри да тролиш

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    и ще спреш да рипаш по нужниците. 😄 А и няма да показваш трагедията на един глупак, ползван от пропадналият запад за лъжи и простотия срещу Русия, щото е глупак.

    17:51 17.05.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пора":

    "...Путинова русия умира..."

    Тя всяка Русия е обречена с тоя пропадъл ру3ки нeдонарод. Ма инак се петушарят колко били велики, непобедими и богоизбрани. Руските гyйна....😄

    17:58 17.05.2026

  • 38 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Дори ΔΑΡΑ не проявява интерс към Песков.

    17:59 17.05.2026

