Кремъл приветства дискусиите в ЕС за бъдещи преговори с Русия

Нарастващите дискусии в Европейския съюз относно възможността за бъдещи преговори с Русия представляват „голяма промяна“ и са в интерес на Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от турското издание „Търки тудей“, предава Фокус.

„Активното обсъждане на тази тема и преходът към идеята, че рано или късно ще трябва да разговаряме с руснаците, е положително развитие“, каза Песков.

По повод евентуален представител на Европейския съюз за преговори с Москва, той коментира, че върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас не би била подходяща за тази роля.

„Президентът Владимир Путин вече каза, че това може да бъде всеки, който не е отправял остри и негативни изказвания по адрес на Русия“, добави говорителят на Кремъл.

Песков подчерта още, че ядрените оръжия са в основата на националната сигурност на Русия и гарантират защитата на страната от заплахи за нейното съществуване.

„Ядрената държава не може да бъде поставена под екзистенциална заплаха. Това е фундаментът на ядреното възпиране и ни дава увереност в сигурността“, заяви той.

Коментарите му идват след изказване на руския президент Владимир Путин, който тази седмица заяви, че Русия разполага с ядрени способности, „които нямат аналог в света“.

Путин направи това изявление по време на видеоконференция с командващия Стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев, посветена на успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета „Сармат“.

По-рано бившият украински премиер Николай Азаров коментира пред ТАСС, че изпитанията на системите „Сармат“, „Буревестник“ и „Посейдон“ представляват сериозен сигнал към Запада и предупреждение срещу подценяване на руските военни възможности.