Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Трима души загинаха при атака на ВСУ срещу Москва
  Тема: Украйна

Трима души загинаха при атака на ВСУ срещу Москва

17 Май, 2026 06:09, обновена 17 Май, 2026 06:42 13 533 181

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • атака

В нападението са се включили над 70 дрона

Трима души загинаха при атака на ВСУ срещу Москва - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха при атака с дронове на украинските въоръжени сили в Московска област, четирима бяха ранени, а друг човек е под развалините, според областния губернатор Андрей Воробьов.

В Химки е загинала жена загина при удар на дрон в частен дом. Друг човек е под развалините. Спасители и всички аварийни служби работят на мястото на инцидента.

Още новини от Украйна

Двама мъже са загинали в село Погорелки в Митищи, където отломки от дрон ударили строяща се сграда. Друга къща е била повредена от отломки, но няма пострадали, добави областният губернатор. В Истра трима мъже и една жена са били ранени, след като дроовен ударил жилищни сгради.

„Всички пострадали получават необходимата медицинска помощ. Определено ще помогнем на семействата на загиналите и ранените“, написа той.

В квартал Путилково в Красногорск удар от дрон е повредил жилищна сграда, като пострадаха няколко апартамента. Няма пострадали жители, обясни Воробьов.

Друг частен дом се е запалил, след като дрон се е разбил в село Субботино в Наро-Фомински район. Според предварителна информация няма пострадали.

По рано бе съобщено за атака от над 70 украински дрона, отблъснати от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната, докато се приближавали към Москва.

„Аварийни служби работят на мястото на инцидента“, написа кметът на столицата Собянин.

Временно са ограничени полетите на летищата Внуково, Домодедово, Раменское (Жуковски) и Шереметиево. Това е необходимо, за да се гарантира безопасността на полетите, обясни Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

На 16 май Собянин съобщи за унищожаването на 38 дрона в Московска област през последните 24 часа.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Очаква се

    81 38 Отговор
    Ответния удар. Жалкото е,че ще бъде непропорционален.

    Коментиран от #166

    06:17 17.05.2026

  • 3 Факти

    90 58 Отговор
    Украйна атакува Москва с над 70 дрона и затова яде дървото

    Коментиран от #4

    06:18 17.05.2026

  • 4 Факт

    69 73 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    А бункерният 5 години се дебне в мазата.

    Коментиран от #54, #137

    06:24 17.05.2026

  • 5 Руска азиатски коччина

    70 77 Отговор
    Банга ранга.

    Коментиран от #180

    06:27 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Неможач е .

    33 40 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И е много смотан.

    06:34 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маринов

    82 44 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще се изчака търпеливо срещата Си с Путин, да се приключи обменът на инфо между тримата големи и да стане ясно какво е разпределено за Русия. Киев може винаги да се удари, да се срине. Поводи като този опит срещу Москва ще има. Важното са споразуменията и салфетката, бих казал.

    Коментиран от #10, #36

    06:40 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахаха

    64 65 Отговор
    От "атака над Киев беше отблъсната от силите на противовъздушната отбрана" март 2022 г., до "Атака от 74 украински дрона беше отблъсната от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната, докато те се приближаваха към Москва на 17 май"...
    Парадни палячовци, за какво ви трябваше да се набутвате в украинските шамари...

    Коментиран от #14, #138

    06:43 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахаха

    19 10 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха":

    17 май 2026 г!!!

    06:45 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    68 53 Отговор
    Украйна "атакувала" Москва, ама руското ПВО попиляло терористите още на подстъпите към руската столица. Зеленски и западната пропаганда ще могат само да се хвалят с неуспешния опит. По-друго ще си е да се припомни като как руските дронове и ракети поразиха безпрепятствено обектите си в Киев предната вечер. А сега, в отговор на новия терористичен опит срещу Москва, вероятно ще има още по-поучителен удар по Киев...

    Коментиран от #22, #25

    06:47 17.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 зИленски

    25 21 Отговор
    ДА НЕ МЕ ДАДЕТЕ НА ТРИБУНАЛА СЕГА ?

    Коментиран от #20

    06:48 17.05.2026

  • 20 Путин

    8 18 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    Няма бе само ще сделаш тръба😀

    06:49 17.05.2026

  • 21 аz СВО Победа 81

    28 21 Отговор
    Иначе руското ПВО всичко сваля.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #139

    06:51 17.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Киев за три дни,

    48 30 Отговор
    а в четвъртата ходина войната официално влезе в Москва! Честито дрогари! А, да, бангаратга!

    06:54 17.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Свободен

    61 35 Отговор
    След пет години успехи на фронта, Москва сега успешно се отбранява!

    06:55 17.05.2026

  • 27 Току що описа блатнистан.

    32 17 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Браво, и го описа по един типично нацистки начин.. Гьобелс ще се гордее с крепостните си последователи!!!

    06:57 17.05.2026

  • 28 Т Живков

    34 27 Отговор
    Само така!Смъртт на комунизма!

    Коментиран от #32

    06:58 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Свободен

    41 26 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    Не им трябва интернет!
    Руснаците обичат ботуш на врата!
    Нашите руснаци - също!

    Коментиран от #128

    07:04 17.05.2026

  • 34 Механик

    28 18 Отговор
    Благи вести.

    07:06 17.05.2026

  • 35 стоян георгиев

    47 43 Отговор
    Бандеровски терористи! Путин беше напълно прав! Тия са абсолютни екстремисти и нацисти! Денацификация е задължителна, но трябва да е бърза и мащабна, а не да ги бави вече 4 години!

    Коментиран от #142

    07:06 17.05.2026

  • 36 хихи

    24 20 Отговор

    До коментар #9 от "Маринов":

    а България пак е от страната на Булката...

    07:08 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Варненец

    47 43 Отговор
    В Москва не разбраха ли, че укрите са безмозъчни зомбита и докато киефските фашаги дишат, укрите като стадо ще ходят на фронта, акъла нямат, за да им дойде!
    Убийте зеля и останалия киефски боклук и всичко свършва за 24 часа!

    Коментиран от #41

    07:11 17.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 име

    17 15 Отговор

    До коментар #40 от "Ол1гофрен,":

    А у нас какво е било, с тези лагери за евреи, военни, несъгласни с действията на армията и убийствата на писатели и поети, дръзнали да критикуват властта? Някви петроханци са били?

    07:17 17.05.2026

  • 43 Aтина Палада

    46 27 Отговор
    Изглежда Кремъл е безпомощен. Пу тин никога не може да изпълни обявените цели на СВО и всички знаят че той загуби войната.

    Коментиран от #46, #69, #130

    07:19 17.05.2026

  • 44 Това

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    ли търсеше в коментара?

    07:20 17.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Всички

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Aтина Палада":

    крайности, като "всички знаят...", клонят към идиотизъм.

    07:26 17.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 НА ЗЕЛЕНИЯ

    16 27 Отговор
    Му намазаха ските вече. Кражби и скандали.

    07:41 17.05.2026

  • 52 БРИТАНЦИТЕ

    21 21 Отговор
    Ще гледат Одеса през крив макарон.

    07:42 17.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ФАКТ

    27 17 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Всички копейки сме много прости и страхливи.

    Коментиран от #58

    07:43 17.05.2026

  • 55 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    18 20 Отговор
    И правят задачата за ликвидирането на 404 още по лесна.

    07:44 17.05.2026

  • 56 ЧУВА СЕ

    20 22 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина. Верно ли?

    Коментиран от #60

    07:45 17.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 факт 2..

    20 27 Отговор

    До коментар #54 от "ФАКТ":

    И тия сто млрда дадени от юръп джендърите няма да могат да свалят масковскио флаг,дека се веее вече 4 года над запорижкио аец

    07:47 17.05.2026

  • 59 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 12 Отговор
    Вдъхновени от пабедата на Дара, окраинците атакуват!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #148

    07:48 17.05.2026

  • 60 ЧУВА СЕ

    23 10 Отговор

    До коментар #56 от "ЧУВА СЕ":

    Че Путин щял да се покаже от бункера.

    Коментиран от #61

    07:51 17.05.2026

  • 61 Руснаци

    21 28 Отговор

    До коментар #60 от "ЧУВА СЕ":

    Чува се че Зеленски от страх цяла година не е стъпвал в Киев хахахаха, каквито укрите на фронта, такъв и президента ахахаахха, не ставащи за нищо

    07:52 17.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Човечен

    12 21 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нищо не разбираш от Орешници. Ако са 20-30 много популация ще иде на халос, а само 2-3 са достатъчни. Все пак украинеса и той е хора......хихи

    07:53 17.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 НАБЛЮДАТЕЛ

    16 21 Отговор
    Пак ще има затрупани натюфци.

    07:54 17.05.2026

  • 68 Копейка

    15 8 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    07:54 17.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Пръч с китара

    32 15 Отговор
    Бангаранга бангаранга,
    Путин в Хага с нови пранги!
    Ще набива той пети,
    трибунал да уважи!

    Коментиран от #72, #77, #115, #132

    07:58 17.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Отлични новини, сър!

    31 16 Отговор
    Малко са, трябват още умрели москали, за да спрат войната срещу Украйна. И това ще стане!

    08:03 17.05.2026

  • 74 Пръч с китара

    36 17 Отговор
    Путин не се ли укрива в квартал Путилково в Красногорск, споменат в статията? Докога ще е в нелегалност, докато народът му мре? Това фактически е нелегитимен президент, който фактически го няма там където е необходим, а се укрива по дупки!

    Коментиран от #134

    08:04 17.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 смотань бандерець..

    7 19 Отговор

    До коментар #70 от "Пръч с китара":

    Сън сънувах,цветен сън
    бгбандерски сънувах...
    текст владимир владимирович
    музика белоусовь андрей

    08:09 17.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Бг гражданин

    14 16 Отговор
    Ако Нетаняху беше лидер на Русия,отдавна щяха да ка спечелили СВО! 🙂

    08:10 17.05.2026

  • 80 Мунчо

    23 12 Отговор
    Вече и в Масквата има бангаранга!
    Бангаранга бангаранга! Ссссупер!

    08:10 17.05.2026

  • 81 Ол1гофрен,

    7 5 Отговор

    До коментар #71 от "бравос..":

    Пиши на български език.

    Коментиран от #83

    08:10 17.05.2026

  • 82 гост

    21 7 Отговор
    Москва е Русия,ПВО колкото искаш,другите области ще ги изпишем...втора ръка..

    Коментиран от #102

    08:14 17.05.2026

  • 83 то пъ..

    5 5 Отговор

    До коментар #81 от "Ол1гофрен,":

    Карлуковец..оти са го пуснали

    08:16 17.05.2026

  • 84 пуТанга

    18 3 Отговор
    ох цела вечер гангабанга

    08:17 17.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Механик

    20 8 Отговор
    Ууудриии!

    08:19 17.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пригожин

    22 11 Отговор
    БУМ БУМ МАСКВА!
    БАНГАРАНГА МАСКВА!

    08:25 17.05.2026

  • 91 маке

    10 19 Отговор
    е сега в Осрайна Путин ще им направи бангаранга)))

    Коментиран от #95, #96

    08:25 17.05.2026

  • 92 Ще става само все по зле

    26 16 Отговор
    за Русия. Не само, че атаките срещу различни райони в Русия ще се засилват, не само, че руснаците ще водят все по-мuзepeн и несигурен живот, не само че gжygжemo ще си отиде от този свят презряно и ако случайно има шанса за някоя и друга година живот ще се изправи пред трибунала в Хага, ами и руският народ ще изплаща десетки години, стотици милиарди репарации. Ето това ще са постигнатите цели на т.нар. СВО на изключително гордия като Луцифер самозабравил се лuлunym прегърнал фалшивата "слава, величие и богатство", с които camaна е пленил бедната му душичка.

    Коментиран от #97, #98, #101, #109

    08:25 17.05.2026

  • 93 Дон Корлеоне

    24 8 Отговор

    До коментар #49 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Хаяско пусна ли интернета?В Папуа Нова Гвинея имат.

    Коментиран от #100

    08:25 17.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ще ще ще ще ще

    16 8 Отговор

    До коментар #91 от "маке":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.🤣

    08:35 17.05.2026

  • 96 шиптарите

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "маке":

    нали веке тиго нарравиа

    08:35 17.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Васил

    18 10 Отговор
    Мдааааааа явно новата цела на Зеленски е Москва и тя ще в пламъци каквото и Пво да имат рашистите няма да се справят с Украинците които дръпнаха доста напред технологично,

    08:49 17.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 бравос на..

    9 19 Отговор

    До коментар #92 от "Ще става само все по зле":

    Масква..вече четири года не дава на зеленио мухал и юръпо запорожкио аец струващ над 50 млрда,и тия сто млрда от джендърите на дъртио урсул нема да помогнат на бандерците да свалят флаго на красная над централата

    Коментиран от #105

    08:50 17.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Шопо

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев

    08:58 17.05.2026

  • 104 Умрял руснак

    18 8 Отговор
    Не бе, лъжци - били високоточни отломки от украински дронове, от които обаче нямало никакви щети и жертви...
    Войната винаги се връща, откъдето е тръгнала, пияни рушляци, и ще става все по-зле за ВАС!!!

    Коментиран от #135

    09:04 17.05.2026

  • 105 бурундук

    13 5 Отговор

    До коментар #101 от "бравос на..":

    ей аман от селяндурски копейки - нищо не ти се разбира от диалекта мухъл

    Коментиран от #125

    09:06 17.05.2026

  • 106 хахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Корлеоне":

    каза, че ще го пусне, "ама друг път".

    09:06 17.05.2026

  • 107 Ники Кънчев

    15 6 Отговор
    Дарагие москвичи, подкрепяте ли войната с Украйна?

    09:06 17.05.2026

  • 108 морския

    4 11 Отговор
    ако Лвов бъде изпепелен, бандерите ще имат една нова и красива столица.

    09:10 17.05.2026

  • 109 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    14 9 Отговор

    До коментар #92 от "Ще става само все по зле":

    Огън и жупел връз Московията - да гори до основи Империята на злото!

    Коментиран от #112

    09:17 17.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 гробар

    7 9 Отговор

    До коментар #109 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Там долу на 2м под земята слава няма ,искаш ли лично да пробваш ?

    Коментиран от #121

    09:22 17.05.2026

  • 113 Гражданин

    1 6 Отговор

    До коментар #111 от "оня с коня":

    Абе, кoнь негpамотен, знаеш ли кво е пачанга?

    Коментиран от #116

    09:24 17.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Пак съм аз

    3 5 Отговор

    До коментар #70 от "Пръч с китара":

    И съм ти ръгал отново яко чушки 🌶️ в боба в захлас !

    09:26 17.05.2026

  • 116 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Гражданин":

    Мой му седниш на коня на симпатягата и да поиграеш Пачанга 😂🍌😂 !

    09:27 17.05.2026

  • 117 Русуфил хардлайнaр

    11 4 Отговор
    Зелето е непостоянно! Даде им разрешение за парада, а сега ги прати в метрото!

    Коментиран от #118

    09:27 17.05.2026

  • 118 Майор Деянов, на всеки километър

    5 8 Отговор

    До коментар #117 от "Русуфил хардлайнaр":

    А тебе козяк оакннн ще те пратим обратно в нуж.никка от който си изпълзял ☝️

    09:35 17.05.2026

  • 119 Банго Рангел

    9 5 Отговор
    Вече укрите стигнаха твърде далече. Време е да се бръкне дълбоко в бърлогата, и да се изтръгне оттам серийния убиeц путин! Това ще спаси много народ!

    09:41 17.05.2026

  • 120 Мишел

    2 9 Отговор
    Дронът е свален над Погорелки, отдалечено от центъра на Москва на разстояние, на което са селата на границата западно от Перник от центъра на София.
    Най-точно постижение на украинските атаки беше при една от първите, когато закрепени за дрон-играчка 200 грама експлозив счупи керемиди на покрив в Кремъл. След това дроновете стигаха само до крайни квартали, и то много рядко..

    Коментиран от #122, #124, #171, #173

    09:41 17.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 БТР-56

    12 4 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    И ти не си вярваш на глупавите лъжи даже па.чанга рубладжийска
    Самите руснаци вият на умряло,а ти пишеш тук някакви жалки измислици, пфу!

    09:45 17.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Москалия гори и цвърчи

    11 1 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Абе я гледай малко клипове в рушляшките канали, па тогава драскай нелепи обяснения

    Коментиран от #144

    09:57 17.05.2026

  • 125 а бе..

    3 8 Отговор

    До коментар #105 от "бурундук":

    Аман от болни карлуковци,дето не разбират че масква вече 4 года не дава запорожкио аец на зеления мухал,въпреки млрдите от джендърите на дъртио урсуль..а централата си вдигна вече цената,шесте и реактора струват над 60 млрда

    09:58 17.05.2026

  • 126 Майор Деянов, на всеки километър

    10 4 Отговор
    "...В квартал Путилково.."

    Цяла Русия може се опише с две думи -
    Путин и Путилково, таваришчи ☝️😁

    Коментиран от #127

    10:14 17.05.2026

  • 127 Даже с

    8 1 Отговор

    До коментар #126 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Една Путинка ,водка

    10:27 17.05.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Григор

    5 6 Отговор
    Не е едно и също Московска област и Москва. Москва е най-големият град в Европа с население 13 милиона души. Като площ, представлява елипса с голяма ос 80 километра и малка 60 километра. Извън тази елипса започва Подмосковието или така наречената Московска област. Това е просто за протокола за да добият представа читателите за какво става дума. А иначе е вярно, че тази нощ е била извършена най-голямата атака срещу Москва, като са свалени 120 дрона. До самият град обаче, нищо не е достигнало!

    Коментиран от #141, #143

    10:33 17.05.2026

  • 130 Бъркаш се

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "Aтина Палада":

    целите се постигат,интересно ми е толкова ли си нек@дърн0,че си готово да паднеш толкова ниско да драскаш лъжи по адрес на Русия за няколко цента

    10:35 17.05.2026

  • 131 Факти

    8 6 Отговор
    Русия не е била толкова несигурна от ВСВ. Путин е пълен некадърник.

    Коментиран от #133

    10:40 17.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Бъркаш се

    2 5 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    Нямаш умстения капацитет да разпространяваш дезинформация,не се излагай,ходи събирай по кошовете,по достойно е от сегашното ти занимание

    10:43 17.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Така ли

    7 8 Отговор

    До коментар #104 от "Умрял руснак":

    Точни са,целят се само в цивилни цели терористите,за това трябва да изчезнат всички бандери!

    10:48 17.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Тъпоъгълник

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Една чиста снимка няма , винаги са размазани .
    Това на снимката е ПТП ама за тъпоъгълници като теб е нещо реално .

    Коментиран от #174

    10:53 17.05.2026

  • 138 И да си

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха":

    Цъкаш плюсове от 40 телефона около теб не е добре .
    Ще те хване някой рак от излъчванията .

    10:56 17.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Калин 21

    9 3 Отговор
    Колкото повече ватники при Конзолна толкоз по добре

    11:02 17.05.2026

  • 141 Руснак без крак...

    11 3 Отговор

    До коментар #129 от "Григор":

    "..До самият град обаче, нищо не е достигнало!..."

    Ударен е Московския НПЗ, точно в сърцето на Москва. За щети ще чуем в късните Московские новости ☝️

    Коментиран от #154

    11:03 17.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Мишел

    4 9 Отговор

    До коментар #124 от "Москалия гори и цвърчи":

    Украинците правят ежедневно десетки и десетки клипове за своите победи и подвизи, които нямат нищо общо с реалността. Виждал съм техен клип как украински Ф16 потапя трите най-големи руски самолетоносачи в Черно море, но украински клип за реални победи няма.

    11:19 17.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Рублевка

    3 9 Отговор
    През Великата Отечествена Война са загивали средно по 18000 души на ден. Сега загиват по хиляда бандеровци. Путин е много хуманен.

    Коментиран от #170

    11:42 17.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Печелиш

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    първо място по дебилизъм!Браво!

    12:06 17.05.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Слава Украина

    5 2 Отговор
    Бой по руската каска до откат и бункера на куция фюрер спукайте му ботокса...!!!

    Коментиран от #158

    12:47 17.05.2026

  • 152 Баланс

    2 0 Отговор
    Много айй тиий путинзомбаш

    12:51 17.05.2026

  • 153 Гражданин

    4 3 Отговор
    Бедна и опоскана новина! Нападението е много мащабно, горят завод за военна електроника, нефтопреработващ завод, летище Шереметиево е затворено заради попадения!

    Коментиран от #159

    12:54 17.05.2026

  • 154 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "Руснак без крак...":

    големи сте фантазьори 🤣

    13:04 17.05.2026

  • 155 Разтревожен

    3 1 Отговор
    Крайно време е агресивните деца от детските градини и училищата да са на специален отчет, защото това са бъдещите убийци, бандити и изнасилвачи, но на никой май не му дреме.

    13:06 17.05.2026

  • 156 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    И ти ще си хапнеш чавето,с кеф ще гледам как рониш сълзи докато го преглъщаш!

    13:06 17.05.2026

  • 157 Разтревожен

    2 2 Отговор
    Крайно време е агресивните деца от детските градини и училищата да са на специален отчет, защото това са бъдещите убийци, бандити и изнасилвачи, но на никой май не му дреме.

    13:09 17.05.2026

  • 158 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    4 3 Отговор

    До коментар #151 от "Слава Украина":

    Б0й по нацистите,да не остане нито един бандер,после подхващайте поддръжниците им,напред руски братя, България е с вас🇧🇬🤝🇷🇺

    Коментиран от #162

    13:09 17.05.2026

  • 159 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #153 от "Гражданин":

    Нямаш умствения капацитет да измислиш правдоподобна дезинформация,по добре тръгвай по кофите,по достойно е от сегашното ти занимание

    13:12 17.05.2026

  • 160 Евровизия

    1 4 Отговор
    ОЧЕВАДНО е защо усраиина не даде нито 1 точка на Дара. Който има мозък ще разбере.

    Коментиран от #168

    13:12 17.05.2026

  • 161 български интелектуалец

    2 1 Отговор
    Трима души загинаха при атака на ВСУ.Дано Путин да е един от тях.
    Митрофанова сваляй това че ти отидоха генералските лампази.

    Коментиран от #163

    13:31 17.05.2026

  • 162 бълг. патриот

    2 1 Отговор

    До коментар #158 от "Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Трима души загинаха при атака на ВСУ.Дано Путин да е един от тях.
    Митрофанова сваляй това че ти отидоха генералските лампази.

    Коментиран от #164

    13:34 17.05.2026

  • 163 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #161 от "български интелектуалец":

    и ти искаш да си хапнеш чавето,така ли,нямаш грижи

    13:34 17.05.2026

  • 164 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #162 от "бълг. патриот":

    как го искаш,на скара или пълнено с ориз на фурна,със скромно финансиране на редакцията ще те установим😉

    13:36 17.05.2026

  • 165 Квото

    1 1 Отговор
    повикало...

    Коментиран от #167

    14:11 17.05.2026

  • 166 А очаква ли се рухването на райха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Очаква се":

    Очаква се
    7736ОТГОВОР
    Ответния удар. Жалкото е,че ще бъде непропорционален.
    -;
    Каквито и пропорционални и ответни удари да се направят, на Райха няма да му е лесно да се справи с големия си КЕНЕФ!
    Все по-ясно се вижда че техниката се развива и рашистите с безаналоговите си джелеза се забавиха да ги сделят!

    15:04 17.05.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 И каква е реалноста според рашистите

    1 1 Отговор
    Мишел
    48ОТГОВОР
    До коментар 124 от "Москалия гори и цвърчи":

    Украинците правят ежедневно десетки и десетки клипове за своите победи и подвизи, които нямат нищо общо с реалността. ...
    -;-
    и каква е реалността на рашистите?
    А какво виждат русофилите?
    А късде са победите на Вторите в светот по армия
    А докога с триене коментарите ще се спаси Усрацията на Путлер?

    15:14 17.05.2026

  • 170 През ВСВ-то е имало спечелени битки

    1 2 Отговор

    До коментар #146 от "Рублевка":

    Рублевка
    39ОТГОВОР
    През Великата Отечествена Война са загивали средно по 18000 души на ден. Сега загиват по хиляда бандеровци. Путин е много хуманен.
    -;-
    А сега къде са битките и победите на Рашмахта!
    За 1540 дни докъде стигнаха първоначалните 200 хиляди обучени солдати!
    Аман от уродливости и наглости: Побеждаваме- силни сме- много сме!

    15:19 17.05.2026

  • 171 Другарю Мишел, дане би да си московчанин

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Мишел
    28ОТГОВОР
    Дронът е свален над Погорелки,
    -;-
    какви са тия детайлни знания за терените и дистанциите

    Остава и да се каже за Пушеците са от неправилно пушене на мужиците!
    Егати пропадналите пропутлеристи- мани че са пропаднали, ама и разчитат че демагогията им ще мине!
    Другарки и Другари, Печели ли СВО-то!

    15:23 17.05.2026

  • 172 Как руснаците ще отиват на Сочи

    1 1 Отговор
    Временно са ограничени полетите на летищата Внуково, Домодедово, Раменское (Жуковски) и Шереметиево. Това е необходимо, за да се гарантира безопасността на полетите, обясни Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).
    -;-
    Как ли руснаците ще отиват на желаните почивки на Сочи и Черноморието?????????
    Каква денацификация и каква демилитаризация!
    Какви 5(пет) рубли?????

    15:33 17.05.2026

  • 173 български интелектуалец

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    До три дня в Масква!!!

    Коментиран от #175

    15:34 17.05.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Бандерите да си върнат Украйна на 1997 г

    0 1 Отговор

    До коментар #173 от "български интелектуалец":

    български интелектуалец
    10ОТГОВОР
    До коментар 120 от "Мишел":

    До три дня в Масква!!!
    -;-
    За какво бандерите да се затриват и да си дават жертвите за отиване до Блатата?!?!?
    Каква динацификация и каква демилитаризация??????????

    15:38 17.05.2026

  • 176 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифонът бати Пунди с кожената пикалка на сапругът си Ердослав подчерта каде место да мре у савецка локва кьоркютюк пиен секой русоменгян е много по полезно да гибердяса на фронта у окраинския батак! Фнетен ли е?

    15:46 17.05.2026

  • 177 сенко

    1 0 Отговор
    Това е нормално за Кренълският ид..от който се крие последно време като плъх . Осем ( 8 ) години от 2014 до 2022 година наблюдава как Украйна всеки ден обстрелваше Донецк и Луганск като убиваше Рускоговорящите повече от 15.000 хиляди разрушаваше инфраструктурата им .. Путин само наблюдавше и ходеше като мало..умен ид..от с едни хартийки - Мински спорозумения -- като казваше да се спазват .. ? След 8 години каза ,че са го излъгали .Мало..умен катър това не е нито за първи път нито ще е за последен ..примери много само няколко от таях --В ООН гласуваха срещу покойният М.Кадафи да му бъде забранене да използва авияцията си срещу терористите беше затворено въздушното проостранство на Либия тъй като е използвал срещу мирното население -по късно Путин след убийството му каза ,че са ги излъгали ? . Когато 56 Руска Армия беше само на 37 км от Тибилиси Н.Саркози помолил Путинда не влиза Руската армия в града щяла на Запада да остави лош имаж -- като окупатор--той го каза по късно ,че са го излъгали. За Украйна когато я финансираха и въоражаваха и извършиха превратав 2014 година той въпреки много пъти е търсил Европейските лидери и Американският Президент никой не искал да разговаря с него--той го каза ,че пак са го излъгали няма край колко пъти бил лъган . Тоя с години може и 8-10 години ще наблюдава как целият Запад и останалите страни ще предоставят всякакво оръжие на Украйна която ще нанся удари и то дълбоко шпо Рускитте територии тай ще се усмих

    16:43 17.05.2026

  • 178 сенко

    1 0 Отговор
    той ще се усмихва като мало...умен и ще маха с ръка --маловажни неща на които не трябва да се обръща внимание .. Наплюват на твоята възпитаност , че Русия е ядрена страна и имаш най - новите ракети никой за нищо не го смята или да се съобразява защото тези приказки ги разказва от 26 години насам и на никой нищо до сега не е направил и няма да направиш и прави всичко възможно да се хареса на Запада .. ? на колегите и партньорите си . Някой ден наркоманът с Западните спонсори ще го унищожи както вървят нещата-- безсилен , безпомощен , пълно нехайство даже да победи и да превземе цялата Украйна ще я трябват Милиарди за да се възстанови и какъв беше смисъл с години да чакаш Западът да планира , да финансира и подготви Украинската армия за да воюва срещу Русия на всичко това само да гледаш и сега безсмислено да воюваш срещу Украйна когато тая война трябваше да е пренесена в Европа и Америка като искат война трябваше да каже ---- ще я получите или ще се самоунищожим или ще живеем принудително на тая планета. Тая война можеше да се предотврати и то много лесно ..Когато извършваха военният преврат 2014 година в Киев Путин наблюдаваше вместо да помогне на Янукович да остане на власт той остави нещата на произвола на съдбата и последният момент едва спаси живота му щяха да го убият когато той беше Законно избран Президент.

    16:47 17.05.2026

  • 179 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    1 0 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    16:59 17.05.2026

  • 180 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руска азиатски коччина":

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГООООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    17:01 17.05.2026

  • 181 3223

    0 0 Отговор
    явно ще се нулираме - жалко

    17:18 17.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания