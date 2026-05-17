Трима души загинаха при атака на ВСУ срещу Москва

Трима души загинаха при атака с дронове на украинските въоръжени сили в Московска област, четирима бяха ранени, а друг човек е под развалините, според областния губернатор Андрей Воробьов.

В Химки е загинала жена загина при удар на дрон в частен дом. Друг човек е под развалините. Спасители и всички аварийни служби работят на мястото на инцидента.

Двама мъже са загинали в село Погорелки в Митищи, където отломки от дрон ударили строяща се сграда. Друга къща е била повредена от отломки, но няма пострадали, добави областният губернатор. В Истра трима мъже и една жена са били ранени, след като дроовен ударил жилищни сгради.

„Всички пострадали получават необходимата медицинска помощ. Определено ще помогнем на семействата на загиналите и ранените“, написа той.

В квартал Путилково в Красногорск удар от дрон е повредил жилищна сграда, като пострадаха няколко апартамента. Няма пострадали жители, обясни Воробьов.

Друг частен дом се е запалил, след като дрон се е разбил в село Субботино в Наро-Фомински район. Според предварителна информация няма пострадали.

По рано бе съобщено за атака от над 70 украински дрона, отблъснати от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната, докато се приближавали към Москва.

„Аварийни служби работят на мястото на инцидента“, написа кметът на столицата Собянин.

Временно са ограничени полетите на летищата Внуково, Домодедово, Раменское (Жуковски) и Шереметиево. Това е необходимо, за да се гарантира безопасността на полетите, обясни Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация).

На 16 май Собянин съобщи за унищожаването на 38 дрона в Московска област през последните 24 часа.