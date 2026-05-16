Ивайло Мирчев сам платил гаранцията на агресивния куриер

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев сам е платил гаранцията от 500 евро на шофьора на фирма за доставки, с когото влезе в конфликт в столичния квартал Лозенец, съобщава "24 часа".

32-годишният куриер бе обвинен в причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да иска постоянен арест за мъжа и му е определил парична гаранция от 500 евро.

Инцидентът стана в четвъртък след спор между Мирчев и шофьора заради неправилно спиране на автомобил на улица в квартала. По информация за случая доставчикът е посегнал на депутата и го е качил на предния капак на автомобила, когато Мирчев се е опитал да го спре до идването на полиция.

След случилото се Мирчев написа във Facebook, че не желае куриерът да бъде арестуван и омаловажи физическия сблъсък.

"Ръката му се плъзна по лявата ми буза", посочи депутатът, като отрече да е бил удрян.

Според публикации именно това е причината Мирчев лично да плати гаранцията на обвиняемия шофьор.

Ето и изразената днес позиция от Мирчев в профила му във Facebook:

Оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, мисля, че можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира по този начин.

Приемам, че хора на публични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации. Признавам, че бях силно афектиран от факта, че бях атакуван физически пред сина ми.

Нямам никакви претенции към доставчика и го заявих писмено пред институциите още в петък. Същия ден се свързах и с фирмата, за която работи, за да изразя загриженост за състоянието му.

Този случай предизвика огромно медийно внимание, което не съм търсил по никакъв начин. Необходимостта да отговоря на многобройните въпроси на медиите, както и желанието ми да опровергая вече разпространени неверни версии, ме накараха да публикувам видеото. Разбирам негативните настроения, които то предизвика, защото на него не се вижда физическата агресия, заради която е обаждането ми към 112 - нещо, което всеки би направил в такава ситуация.

Сега оценявам като грешка преценката си да се опитам да не позволя на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията.

Добре е, че прокуратурата се отказа да иска задържането му под стража. Доставчикът е освободен преди час и се надявам спрямо него да не бъдат предприемани в бъдеще мерки, непропорционални на тежестта на поведението му.

Всички участници в движението имаме ангажимент да намалим агресията по пътищата.