Ивайло Мирчев сам платил гаранцията на агресивния куриер

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев сам е платил гаранцията от 500 евро на шофьора на фирма за доставки, с когото влезе в конфликт в столичния квартал Лозенец, съобщава "24 часа".
32-годишният куриер бе обвинен в причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да иска постоянен арест за мъжа и му е определил парична гаранция от 500 евро.
Инцидентът стана в четвъртък след спор между Мирчев и шофьора заради неправилно спиране на автомобил на улица в квартала. По информация за случая доставчикът е посегнал на депутата и го е качил на предния капак на автомобила, когато Мирчев се е опитал да го спре до идването на полиция.
След случилото се Мирчев написа във Facebook, че не желае куриерът да бъде арестуван и омаловажи физическия сблъсък.
"Ръката му се плъзна по лявата ми буза", посочи депутатът, като отрече да е бил удрян.
Според публикации именно това е причината Мирчев лично да плати гаранцията на обвиняемия шофьор.
Ето и изразената днес позиция от Мирчев в профила му във Facebook:
Оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, мисля, че можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира по този начин.
Приемам, че хора на публични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации. Признавам, че бях силно афектиран от факта, че бях атакуван физически пред сина ми.
Нямам никакви претенции към доставчика и го заявих писмено пред институциите още в петък. Същия ден се свързах и с фирмата, за която работи, за да изразя загриженост за състоянието му.
Този случай предизвика огромно медийно внимание, което не съм търсил по никакъв начин. Необходимостта да отговоря на многобройните въпроси на медиите, както и желанието ми да опровергая вече разпространени неверни версии, ме накараха да публикувам видеото. Разбирам негативните настроения, които то предизвика, защото на него не се вижда физическата агресия, заради която е обаждането ми към 112 - нещо, което всеки би направил в такава ситуация.
Сега оценявам като грешка преценката си да се опитам да не позволя на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията.
Добре е, че прокуратурата се отказа да иска задържането му под стража. Доставчикът е освободен преди час и се надявам спрямо него да не бъдат предприемани в бъдеще мерки, непропорционални на тежестта на поведението му.
Всички участници в движението имаме ангажимент да намалим агресията по пътищата.
8 Руси
До коментар #5 от "хахахах":Направихте си ПР от един беден доставчик!
Нищо не му пречеше просто да го снима и да подаде сигнал към "Пътна полиция" и те щяха да го глобят, но тогава пък как щеше да се прави на "жертва"
Коментиран от #70
19:50 16.05.2026
14 Роня сълза
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Да не различаваш достойнство от уплах си е проблем! Няма нищо достойно в цялата история. Видео, обаждания, героизми пред камерата, а после, след реакцията, смирение и самарянство. Такъв не бих избрал и за домоуправител в блока!
Коментиран от #93
19:51 16.05.2026
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Ехааа, страхотно! Браво, Мирчев, браво! Умно и кросиво!
24 Хвани Халич
В мрежата има над два милиона негативни коментара срещу теб!
32 сам платил гаранцията
щото коцето се закани да плати адвокат на нападателя
19:57 16.05.2026
33 Да те светна
До коментар #11 от "Селски номера":Ами,яж в ресторанта!
37 ДъБили
Първо вдига цялата държава 112, полиция, м илиция, после почва да дава заден и да вика не тормозете идиота доставчик!? Чиста проба пони шизофренно е Мирчев!
20:01 16.05.2026
41 Хм Хм
До коментар #15 от "ШЕФА":Брат, Мирчев е софтуерен инженер, работил е в IT сферата, така че по-полека.
Коментиран от #85, #88
20:02 16.05.2026
48 Боруна Лом
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":ДА НЕ СИ ПОРЕДНИЯТ,,СТЕНЛИ,, ГЕЙЗЕРА?
20:05 16.05.2026
52 кой мy дpeмe
20:07 16.05.2026
57 ?????
Иска да си купи индулгенция.
Ако тва му е пречело де, а на видеото снимано от Мирчев виждаме че хич не му пречи.
58 Хаха
От "загриженост" се обадил на шефа на фирмата на доставчика... Гн.сно същество е този нискочел п..з.о.дий....
59 Боруна Лом
До коментар #42 от "два пръста чело":МОЖЕ ДА Е ИМАЛО И БЪРЗ ЕЙвън?
63 Боруна Лом
До коментар #51 от "Последния Софиянец":ИДВАМ ОТ ЛОМ И АЗ С ТАШУНКО! ВСИЧКИ СЕЛЯНИ ГОУХОУМ НА СЕЛО!
20:13 16.05.2026
71 Ивайло Мирчев е провален политик вече
Коментиран от #75
Милицията се понатегна, ама Мирчев спаси положението- ама и куриера си има вина, нали!
74 Мирчев ги разбива и погребва
До коментар #62 от "Мирчев отново вдигна гласовете за ДБ":С тактика като по учебник. Каза преди 3 месеца - "Ще дърпам ушите на Бойко Методиев Борисов". Борисов го видя в кулоарите на парламента отиде при Мирчев ,подаде си ухото и му каза " Хайде дърпай ми ушето", Мирчев не го дърпа а само го почука. И срина Герб с 221 хиляди на изборите. Хвана Дидо Пеевски пред стаята на ДПС и го дърпа за сакото и Дидо едвам избяга. Смъкна ДПС с 60 хиляди гласа. А имаше тук един уж трол на чалгарите от ИТН който преди нова година квичеше че не искал избори а да управляват гербери и пеевски с подлоги славуцовите убити чалгари " защото на изборите пеевски ще бъдел първи" а той се срина от 11.6% ноември 2024 г.на 7.01% миналия месец. Ивчо Мирчев уби завинаги и чалгарските продажни и най мразени oтрепки от ИТН ( Имаше такива несретници) като ги смъкна от 165 хиляди гласа ноември 2024 г.на 23 хиляди гласа миналия месец. Дори и държавна субсидия нямат и офисите на убитите от народа чалгарски несретници и гнyсни изчадия затвориха във всеки град поради липса на финансиране . Тактик си Ивчо ,по учебник закриваш престъпните клики.
75 Шиткойните се превъзбудиха
Мирчев намери подходящото решение, а пропадналите шиткойни не могат да направя нищо!
Мирчев намери подходящото решение, а пропадналите шиткойни не могат да направя нищо!
79 Шиткойните се превъзбудиха
До коментар #2 от "Сатана Z":Сатана Z
525ОТГОВОР
Мирчев се изложи като кифладжия. На умряло куче нож вади.
-;-
Кифладжия, ама намери правилното решение- а Варненския Шиткойн се усира!
20:29 16.05.2026
81 Хмм
До коментар #74 от "Мирчев ги разбива и погребва":така ги разбива и погребва, че ПП се отделиха и ДБ вече е след ДПС
Коментиран от #96
85 Смърфиета
До коментар #41 от "Хм Хм":Ти ме разби. Програмист работил, като дете имал правец 8, после 16 и го държали вързан на верига да не краде емблемите на колите като връстниците си?
20:32 16.05.2026
88 Ха ха ха ха
До коментар #41 от "Хм Хм":Ако тоя сeлският пpимат с два пръста чело е софтуерен инженер, аз би трябвало да съм ракетен инженер! Драскането на неолиберална и украинска пропаганда в хардуерния форум не го прави софтуерен инженер 😂😂
90 Ройтерс
Загуба на време и нерви
И медиен ресурс,да се занимават с вашите цигании!
93 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Роня сълза":Има достойнство. Друг на негово място, ще каже" Знаеш ли кой съм аз?" По телефона на 112 Ивайло не си каза името и да се изпъчи, че е депутат. Държа се, като обикновен гражданин.
Коментиран от #98
20:39 16.05.2026
96 Пеевски има 21 депутата
До коментар #81 от "Хмм":Дори след разделянето ДБ има 22 народни представители а ПП има 15...Общо бяха 37...ДПС винаги са били трети преди 12-13 години след ГЕРБ и БСП а вече дори сами ДБ ги бият.. МИРЧЕВ ВЕЛИКАН
20:40 16.05.2026
98 Божеее,
До коментар #93 от "РЕАЛИСТ":Комунист - реалист 😂😂🤣🤣🤣
Е такова животно и в цирка НЯМА
20:43 16.05.2026
102 Ами
Имунитета е една от тях. Дано новото мнозинство реши този проблем.
20:54 16.05.2026
103 Бако
Някога е имало Народен сАд, защо ли?
Не одобрявам, ма на хората име е било писнало от продажници на националните интереси...та и ти си от тези.
20:55 16.05.2026
108 Смърфиета
До коментар #105 от "Итт":Нали затова аз вече писах, че той става "смърф-герой" №1
21:00 16.05.2026
109 Смърфиета
До коментар #100 от "коментар":Стокхолмски синдром.
21:02 16.05.2026
111 Смърфиета
До коментар #104 от "Мирчев и мирчовщината":Троловете на Мирчев от Скравена пишат негативни коментари за Мирчев от Крушари. Вероятно Мирчев от Крушари желае да пострада публичният му имидж, за да остане обикновен депутат и да не трябва да се изказва.
21:05 16.05.2026
114 Файърфлай
До коментар #105 от "Итт":100 % съм съгласен.Което показват,че и най-големия урсуладжия,ако е българин,като падне от власт,може да покаже "православно-български" ценности.Ледовете се пропукват !
Коментиран от #214
21:08 16.05.2026
119 az СВО Победа 81
Ако беше отишъл доброволец на Източния фронт да защитава евроатлантизЪма, сега щеше да си спести позора!
120 Забрана за строеж
Трябва пълна ЗАБРАНА за строежи в България.. Може някой да строи СОБСТВЕНА къща и да живее там.. И освен това, ЗАСТРОЕНАТА площ трябва да бъде до 1/ 3 ( 33% ) от притежаваната земя от собственика. Друга 1/ 3 ( 33% ) трябва да бъде за Зелени площи с дървета да ЧИСТЯТ въздуха, и последната 1/ 3 ( 33% ) да бъде за ПАРКИНГ за коли.. А, ако някой иска да прави ВИСОКА сграда ( небостъргач), трябва да има паркинг за 100 или 200 коли, колкото са апартаментите в небостъргача.. И така може да се окаже че застроената площ ще е САМО 15 %, зелени площи -15 %, а паркинг- 70 %, от притежаваната земя от собственика..
Трябва да ЗАБРАНЯТ на хора в България да имат повече от 15 апартамента... или до 1 блок ( с апартаменти)..
Разни МОШЕНИЦИ, свързани с крадливи кметове около партия ГРАБЕЖ на Банкя-лийския Бандит разпродават българската земя и апартаменти на араби и китайци !!!
Който има ЗЕМЯ, нека прави БИЗНЕС, като произвежда някакви стоки ли прави ТЪРГОВИЯ с стоки, а НЕ да продава земята и апартаменти !!!
А МОШЕНИЦИ, които искат да строят нека ходят в Турция или Саудитска Арабия и да правят техните градове на "" Прахолясали Пирамиди в Пустинята "" , БЕЗ въздух за дишане( защото НЯМА зелелни площи с дървета наоколо ) и БЕЗ място за паркиране, защото всичко е застроено..
122 Смърфиета
До коментар #120 от "Забрана за строеж":Констатирам, че не носиш на алкохол.
21:22 16.05.2026
124 az СВО Победа 81
Годподи, оттърви ни от тоя сатанист!
До коментар #123 от "Лев Толстой":Да, ама сега аз не съм криминално проявен, а той. Мога да му платя и 500 евро, защото имам. Така го обясних на сина ми, който беше поръчал храната. За да не поръчва повече китайско, а само италианско.
128 Шака Зулу
До коментар #10 от "ивайла":То когато си м@стия по рождение няма как да избягат от кармата си
130 Знаеш ли
До коментар #16 от "Регулатор":Тарикат пич не писка. А той мечи като м@стия
132 Смърфиета
До коментар #128 от "Шака Зулу":Ами той се опълчи срещу електората си от градски либерали в лицето на това момче. Но да оставим това. Чудя се какво е мнението на корифея на правото с осемдесет годишен стаж в службите, сресаният, синеок Бойко Рашков.
134 Иво Мирчев
До коментар #130 от "Знаеш ли":Щот не ме кефиш. Ясно ли е?
143 Обратното е,
До коментар #1 от "Копърка куриер":депутатите са лекета.
145 Смърфи,
До коментар #132 от "Смърфиета":и аз имам едно такова обосновано предположение, че доставчикът на храна може би е от електората на ивомирчевците или на кирококорелите, не че ги деля.
146 Иихоух
До коментар #12 от "Стефан":Крушари - добричко
Крушаре - сливенско
152 Смърфиета
До коментар #145 от "Смърфи,":Джуди, зависи дали вече е регистриран за притежание на наркотици. В този случай, няма как да е от кирококорелите. Но ако е регистриран, и Иво Мирчев, който той чувства като свой защитник излиза и го нагрубява, тогава... Представи си, че подобна фирмена кола препречва движението в американски град. Пита се в задачата, дали всички изчакват тихо и кротко, или излиза бившият от УБО и почва да крещи както крещи на Пеевски пред мисирките, които си е поръчал.
Коментиран от #155, #158
22:10 16.05.2026
154 Смърфиета
До коментар #151 от "Перо":Тук някой писа, ама май не бях аз, че баща му, майор от УБО, е бил управител на ловно стопанство с вила на бай Пенчо Кубадински в с. Крушари, толбухински окръг. Но той не пребивава като сатрапин феодал във вилата на др. Кубадински, а само пътува дотам, и се грижи за снабдяването, да не се краде, да има яребица, фазан, лопатар, и други секретни задачи по обезпечаване спрямо турското население. Но с оглед на това, че апартаментът ще отеснее, той е роден в с. Крушари, за да се изтъкне работническо-селския произход на наследника, и да му се усигорят облекчени условия да се запише да следва, като при това да може да получи право на легло в общежитие в Студентски град.
158 Не допускаш ли, че
До коментар #152 от "Смърфиета":може да е предварително уговорен сценарий, като всичките им акции? Няма логика прасето да се отметне изцяло, да си оттегли обвиненията, че бил бит и т.н., че и да плати гаранцията на жертвата. Всички би трябвало да помнят Росенец и уговорения с ДПС рейд на сараите.
Коментиран от #168
170 Смърфиета
До коментар #165 от "Няма майтап":Ами трябва да се знае кой кога се качва на власт и кога слиза. Има си кумонисти, които са репресирани като Трайчо Костов.
176 Смърфиета
До коментар #172 от "Aлфа Вълкът":Принципно, при тях всичко е постановка. Толко мое да му роди мозъка. Отговорни другари от чужбина, храна от кухнята на хотел Рила, която обслужва Политбюро и други записали се членове на ЦК, за да не е отровена нещо, да няма саботаж. Това по случай 40 години от Чернобилската авария, но става верижна реакция с последствия: един криминално проявен за хулиганство, въпреки че е викнат да снима политическо риалити за ФБ. Другият, ще го викат като свидетел в 04 РПУ – СДВР, докато прокуратурата не реши да прекрати производството, а тя може да го удължава ката месец, докато не мине съдебната реформа. Ха е гласувал иначе, ха са осъдили невинния разносвач да лежи ефективно, на неговата съвест. Също така могат да го управляват как гласува в парламента. Може да му променят процесуалното качество на "извършител", и ако вкарат другия на Казичене, да му поискат имунитета. Или да преценят, да прекратят спрямо него, защото има имунитет. Тогава ДПС – Ново начало ще търси реванш, като поиска да се махне имунитета на народните представители. Търсят си сюжети. Не държава, това е полова имитация (терминът денотира това, че в нея има пенетрация, която имитира половата).
177 Бай Араб
До коментар #165 от "Няма майтап":Кой ги сложи ПП да управляват държавата? Румен БОТАШ Решетников , който сега е на власт чрез измама.Чрез множество измами
178 Смърфиета
До коментар #175 от "Бай Араб":Криминалната регистрация, е като първият път за едно момиче. Случва се само веднъж в живота. Петстотин евро е малко. Човекът е на 32, а вече е криминално проявен. Е, разбира се, може да повлече крак и да му провърви, но шансът е като да спечелиш от хазарт повече, отколкото си загубил.
179 Анатоли
До коментар #177 от "Бай Араб":Через множество обли анадолски измами.
182 Смърфиета
До коментар #180 от "Много ме разочарова":Проблемът е, че синчето, или някой от сътрудниците на Мирчев му поръчва вечерята, и указва мястото на доставката. И нещата тръгват накриво:.
184 Смърфиета
До коментар #181 от "интересно":Ти дори не знаеш дали не гледа сина си сам. А иначе, може да си опържи две яйца, ама не може да излезе да си купи. Трябва да кара някой от сътрудниците си, координатори в ДБ да му пазарува, а никой не иска да влиза в ролята на слуга. Те са инженери, политолози, юристи... Нищо чудно и да има нещо лично между него и този младеж. Да е поръчвал и по-рано и да не е бил доволен. И да го унижи пред всички във ФБ.
186 Анатоли
До коментар #181 от "интересно":Поръчвал си е от този разносвач манджа с отделни пакетчета подправки и бонбони за двамата със синчето си, но не е останал доволен за петстотинте си евро. Кво, с ракия ли да се наливат?
188 Смърфиета
До коментар #181 от "интересно":Някои черти на стила ти ме карат да мисля, че в дома ти се е говорило руски в детството.
190 Смърфиета
До коментар #186 от "Анатоли":Ами сега по баловете... Нищо чудно. Ако му се е родило дете, когато е бил на 25, сега мунчето вече е абитуриент. Тоз мунче, дето приема поръчката на видеото.
192 хмм
До коментар #187 от "Факт":Аз извинение не видях. Напротив, говори, че не сме видели физическата агресия срещу него, т.е. вината не е в него, но просто не е трябвало да дава гласност. Няма извинение и дори през ум не му минава такова нещо. Ние просто сме си направи погрешни изводи поради недостатъчност на видеоматериала. Извинението изисква да осъзнаеш, че си допуснал грешка, да разбереш какво си причинил на някой друг и искрено да съжалиш за постъпката си. Нищо такова няма тук.
194 интересно
До коментар #188 от "Смърфиета":Близо си. Вкъщи никой не говореше руски, но аз израснах с Пушкин, Есенин, Блок, Достоевски, Толстой, Горки, Беляев... Чувала ли си нещо за тях?
197 Смърфиета
До коментар #194 от "интересно":Единствено знам кой кой е. Руската литература в оригинал ми е относително трудна. Виж, с живопистта се оправям. Който каже Блок, казва Врубел, нали така?
199 Смърфиета
До коментар #194 от "интересно":Помниш ли филмчето капитан Врунгел, което даваха след козлето Боц? Голям кеф беше.
200 интересно
До коментар #197 от "Смърфиета":Загубихме нишката, както казва Блок. Тук и сега говорим за демон по Врубел.
201 Смърфиета
До коментар #198 от "Жалка исторшя":Да се обединят с ПП на тема "Борба с наркоразпространението", т.е. против електората си.
Ако не го направят, нищо не са научили от учителя си Костов. Били са още твърде малки. Не сме ги видели.
202 така е
До коментар #198 от "Жалка исторшя":Момчето е обикновен доставчик, а Мирчев е необикновен тъпанар. Когато обикновеното се срещне с необикновеното ситуацията рязко става непредвидима.
203 Смърфиета
До коментар #200 от "интересно":Е? Добре дошъл в гората на приказките. Живея в нея откак влезнах в нета. Золотая цепь на дубе том.... И не питай на улицата някои неща. Мога да ти обясня много, но точно на теб едва ли. Няма да се еδеμе.
205 Смърфиета
До коментар #202 от "така е":Напротив. Два остри камъка брашно не мелят.
И двамата явно са необикновено посредствени. Но е излязло извън контрол. Не виждам къв му е зора на Мирчев. Още 4 години има да си кюта, а през това време да си измисли с каква работа да се захване след това.
208 смешник
Егати наглеца, един вид - един вид, настоява да осъдят момчето за параноята, която го е обхванала. Ужким не бил ударен, ама момчето да си получи присъдата по тежестта на поведението. Де.бил пълен, иска да излезе, че хем нямал претенции (това за пред хората след резила тия дни), но да не му се размине (това за прокуратурата).
Тая мома Мирчев разчита на това, че хората няма да разберат, че всъщност де.била иска момчето да бъде съдено. Съдено за какво? За хлъзгане на ръката? Да го осъдят за твърденията на някой, който лъже - от удар стана хлъзгане, а утре ще се сети, че и удар е нямало, ама момчето вече ще го е отнесло.
Наказанието за лека телесна повреда в България по чл. 130 от Наказателния кодекс, след последните излияния на Мирчев ще мине в по-леката му форма, т.е. до 6 месеца, пробация или глоба.
209 Мирчев провокира скандала,
Толкова им е интелекта, културата и образованието на жалките жълтопаветници от "Да(й) България".
210 Смърфиета
До коментар #207 от "От страх":Абе все се съдят, защото не могат да се бият, възрастни са. Ама да избягват конфликти, непочтеност, некоректност, незачитане, неуважение, неучтивост не са научени.
211 Смърфиета
До коментар #209 от "Мирчев провокира скандала,":Сутринта мисля даваха оня дегенерат, който измисли терминът "жълтопаветен". Щото паветата на пионерския дворец и на Драган Цанков, видиш ли са сиви. Ушастия антиглобалист с клишетата.
212 Нискочелият
214 ами
До коментар #114 от "Файърфлай":ПР на ДБ му е казал, че е нагазил лука и да прави жестове на добра воля, та да се хареса на хората.
Това мислят за нас - ако ни подхвърлят някое евро, после трябва да сме благодарни и ръка да целуваме. Горкия доставчик, сигурно сега ще се чувства и длъжен на това недоразумение.
Бегай, дори съобщението си не е писал тоя, а ПР.
Гадното за тях е, че ПР хода е отврат и няма да им мине номера
215 Две съображения
Кризисният пиар е закъснял.
216 Смърфиета
До коментар #208 от "смешник":То тука какво той иска няма значение. Тука има значение какво казва законът. Наказанието е от една до три години. Онзи тръгва към него с колата. Постановка или не, момчето ако е нямало криминална регистрация, вече има за сефте. Иво Мирчев му платил гаранцията. Ще я плати я! Защото може да му се промени процесуалното качество на "обвиняем", защото по смисъла на едно тълкователно решение на ВКС отпреди 20 години, сервитьори и прочее персонал се считат за длъжностни лица. Ще го откриете в Свадбената практика на РБ, стига да се заровите. Обаче Иво Мирчев също е длъжностно лице. Въпросът е кой от двамата се явява длъжностно лице. Отговорът е, Иво Мирчев, тъй като не шофира по работа не се явява длъжностно лице, докато разносвачът на храна се явява. Само че, разносвачът може би тръгва към Иво Мирчев именно защото го разпознава като длъжностно лице. Тогава деянието се квалифицира с голяма дързост и цинизъм. Три години ефективно може да иска прокурора. И това не зависи от волята на Мирчев. Освен това, момчето е наистина твърде агресивно. Ако тества положително за стимуланти, ще му вземат колата и ще кумулират двете престъпления, като ще лежи максимумът, предвиден за по-тежкото, а именно шофиране под въздействието на наркотици. Ако в София се установи зависимост, с прокурорско постановление ще може да бъде изпратен за задържане и обследване в психиатрията към затвора – Ловеч, и може да бъде постановено принудително лечение, или както е в случая, е частично вменяем,
218 От такива като теб
До коментар #211 от "Смърфиета":сивите павета стават жълти и миризливи.
Затова ви наричат жълтопаветници, освен че цапате и центъра на София.
219 Смърфиета
До коментар #215 от "Две съображения":На градобитната прустотия откога й се вика ПиАр? Тук забравяме откъде идват определени понятия. Тук ефект някакъв само моментен. После нещата идват в изходна фаза.
220 Смърфиета
До коментар #218 от "От такива като теб":Че ти откъде знаеш какви възгледи имам аз?
221 Смърфиета
До коментар #213 от "Тези двамата":Малкият шефьор не иска бате Иво Мирчев да го чγκа одзат и да го кара да му носи бира за изтрезняване, шкембе чорба по стълбите, да му пържи яйца и да му πърди. Затова става агресивен. Така е при мъжете. Жените насочват агресията към себе си, започват да кръшкат, да пруституират, и съответно изтърпяват побои у дома, а навън попадат на сфодници..
224 Смърфиета
До коментар #212 от "Нискочелият":Че Ивайло Мирчев да не се е родил простосмъртен? Представи си го като средновековен балкански благородник. Προзд, неграмотен, свикнал да бие с тояга и да си проправя път с лакти сред окъсаните селяни и да им говори, че много почита светите икони, и изведнъж тъкмо са разтрогнали династичен брак с него, някакъв чужд селянин не иска да си мръдне каруцата пред каляската му и даже подкарва своите товарни коне с остена срещу него, въпреки че знае кой точно е негова милост. Обаче манджата се вкисва....
