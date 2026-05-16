Ивайло Мирчев сам платил гаранцията на агресивния куриер

16 Май, 2026 19:45 6 133 226

След случилото се Мирчев написа във Facebook, че не желае куриерът да бъде арестуван и омаловажи физическия сблъсък

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев сам е платил гаранцията от 500 евро на шофьора на фирма за доставки, с когото влезе в конфликт в столичния квартал Лозенец, съобщава "24 часа".

32-годишният куриер бе обвинен в причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да иска постоянен арест за мъжа и му е определил парична гаранция от 500 евро.

Инцидентът стана в четвъртък след спор между Мирчев и шофьора заради неправилно спиране на автомобил на улица в квартала. По информация за случая доставчикът е посегнал на депутата и го е качил на предния капак на автомобила, когато Мирчев се е опитал да го спре до идването на полиция.

След случилото се Мирчев написа във Facebook, че не желае куриерът да бъде арестуван и омаловажи физическия сблъсък.

"Ръката му се плъзна по лявата ми буза", посочи депутатът, като отрече да е бил удрян.

Според публикации именно това е причината Мирчев лично да плати гаранцията на обвиняемия шофьор.

Ето и изразената днес позиция от Мирчев в профила му във Facebook:

Оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, мисля, че можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира по този начин.

Приемам, че хора на публични позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации. Признавам, че бях силно афектиран от факта, че бях атакуван физически пред сина ми.

Нямам никакви претенции към доставчика и го заявих писмено пред институциите още в петък. Същия ден се свързах и с фирмата, за която работи, за да изразя загриженост за състоянието му.

Този случай предизвика огромно медийно внимание, което не съм търсил по никакъв начин. Необходимостта да отговоря на многобройните въпроси на медиите, както и желанието ми да опровергая вече разпространени неверни версии, ме накараха да публикувам видеото. Разбирам негативните настроения, които то предизвика, защото на него не се вижда физическата агресия, заради която е обаждането ми към 112 - нещо, което всеки би направил в такава ситуация.

Сега оценявам като грешка преценката си да се опитам да не позволя на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията.

Добре е, че прокуратурата се отказа да иска задържането му под стража. Доставчикът е освободен преди час и се надявам спрямо него да не бъдат предприемани в бъдеще мерки, непропорционални на тежестта на поведението му.

Всички участници в движението имаме ангажимент да намалим агресията по пътищата.


  • 1 Копърка куриер

    28 133 Отговор
    Куриерите са лекета.

    Коментиран от #143

    19:47 16.05.2026

  • 2 Сатана Z

    173 18 Отговор
    Мирчев се изложи като кифладжия. На умряло куче нож вади.

    Коментиран от #79

    19:48 16.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    27 140 Отговор
    Много катран съм изсипал по Ивайло Мирчев, но ми допадна , как се достойно се държа цялата история. Това на всеки може да се случи. Лоша дума за него повече няма да напиша.

    Коментиран от #14, #19, #48

    19:48 16.05.2026

  • 4 Мисли в слух

    146 8 Отговор
    Мисли, че си е купил индулгенция? Не, само показва колко лицемерна и безгръбначна смрад се е прокраднала в НС.

    Коментиран от #86

    19:48 16.05.2026

  • 5 хахахах

    148 9 Отговор
    Струва ми се, че Мирчев нещо е гузен.

    Коментиран от #8

    19:48 16.05.2026

  • 6 Ком

    97 11 Отговор
    Каква ирония свалиха охраната на Буци и Шишо, а Мирчо го пребиха хаха

    19:49 16.05.2026

  • 7 ОТ КЪДЕ ТОЛКУЗ ЕВРА

    102 2 Отговор
    У един лодкар със продънена лодка. Гледах клипа и със сигурност разбрах е тоя е луд за връзване. ЯКА ИЗЛАГАЦИЯ. ТО И ЗА ТОВА ИСКА ПО СКОРО ДА ПОТУШИ СКАНДАЛА.

    19:50 16.05.2026

  • 8 Руси

    112 6 Отговор

    До коментар #5 от "хахахах":

    Направихте си ПР от един беден доставчик!
    Нищо не му пречеше просто да го снима и да подаде сигнал към "Пътна полиция" и те щяха да го глобят, но тогава пък как щеше да се прави на "жертва"

    Коментиран от #70

    19:50 16.05.2026

  • 9 Хмм

    76 7 Отговор
    разносвач, ама софиянец, казва се Димитър Давидов, как да не го мрази "софиянецът в повече" мирчев

    19:50 16.05.2026

  • 10 ивайла

    94 5 Отговор
    всички видяха за пореден път, че не си стока

    Коментиран от #128

    19:51 16.05.2026

  • 11 Селски номера

    18 46 Отговор
    Като ти докарат яденето казват, че нямат да ти върнат.

    Коментиран от #33, #196

    19:51 16.05.2026

  • 12 Стефан

    96 6 Отговор
    Иво Мирчев от село Крушаре Добричко от кога се намърда в Лозенец,че и правосъдие взе да раздава

    Коментиран от #146

    19:51 16.05.2026

  • 13 Дориана

    61 5 Отговор
    Да това е най- доброто което можеше да направи за този човек , който работи от сутрин до вечер за 1000 лева. И трябва да му се извини , защото е постъпил от голямо его неправилно, взел е грешното решение и за това има последици и за двамата.

    19:51 16.05.2026

  • 14 Роня сълза

    78 9 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Да не различаваш достойнство от уплах си е проблем! Няма нищо достойно в цялата история. Видео, обаждания, героизми пред камерата, а после, след реакцията, смирение и самарянство. Такъв не бих избрал и за домоуправител в блока!

    Коментиран от #93

    19:51 16.05.2026

  • 15 ШЕФА

    94 6 Отговор
    Хора вижте тази физиономия,това е физиономията на един безродник,лъжец,крадец и некадърник без нито един ден трудов стаж,но пък Депутат !

    Коментиран от #41

    19:51 16.05.2026

  • 16 Регулатор

    7 65 Отговор
    Мирчев е пич.Поне си признава,че е пресолил манджата...

    Коментиран от #130

    19:52 16.05.2026

  • 17 Сини франчезе коломбо

    23 0 Отговор
    Благодаря,заповядай,извинявай ,отварят много врати

    19:52 16.05.2026

  • 18 МИРЧЕВ Е ДОЛЕН ПРОВОКАТОР

    76 7 Отговор
    Куриера си изкарва хляба с труд. Не е крадец като депутатите.

    19:53 16.05.2026

  • 19 Да, да

    1 33 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Ехааа, страхотно! Браво, Мирчев, браво! Умно и кросиво!

    19:53 16.05.2026

  • 20 Зеления

    74 4 Отговор
    Мирчев безуспешно се опитва да си чисти имиджа, НО хората го видяха какво е леке

    Коментиран от #89

    19:53 16.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Варна

    66 2 Отговор
    Гнусен,нагъл и долен случайник,пълен нещастник. Този ще прави закони бълг.народ да живее по добре.

    19:53 16.05.2026

  • 23 Целият

    62 3 Отговор
    Мирчов е затънал тотално в кацата с уйна и се чуди сега каква уйдурма да измисли да излезе от нея ! НЯМА НИКАКЪВ ШАНС ! Това , че спектакълът му в Росенец мина , не значи , че и този ще мине ! Да се пръждосва от София , от Парламента и от Лозенец ! Жалък селяндур , вземаш за жертви обикновени работещи хора по най - мръснишки начин !

    19:54 16.05.2026

  • 24 Хвани Халич

    66 2 Отговор
    Е, Мирчев когато всички кипнаха какво друго да направиш?
    В мрежата има над два милиона негативни коментара срещу теб!

    19:54 16.05.2026

  • 25 йфгйнгб

    50 2 Отговор
    Човек винаги си пати от простата глава

    19:55 16.05.2026

  • 26 кочо

    7 37 Отговор
    Голям глупак и страхливез е бил този извратаняк.Какъв безсрамник е дза отидеш да плащаш на един уличен бандит и престъпник глобата и да се молиш на правораздавателните органи да бъдат снизходителни спрямо бандита от улицата Сега ще видиш кон боб яде ли с тази празна кратуна

    19:55 16.05.2026

  • 27 МИРЧЕВ Е ПРОТИВЕН

    45 3 Отговор
    Петроханец.

    19:56 16.05.2026

  • 28 Хмм

    65 4 Отговор
    районната прокурорка е преценила, че семейството е в тежко положение и разносвачът не може да плати 1000 лева гаранция, намалява я на 500 лева, а мирчев плаща, защо - нали в доноса до полицията каза, че е бит, после не бил бит, не трябва ли да бъде съден за лъжесвидетелство, ами блокирането на улицата за движение също е престъпление, мястото на пешеходеца е на тротоара

    19:56 16.05.2026

  • 29 хсгйфгбг

    33 3 Отговор
    Незнам защо няма последствия дет едва не се хвърли отгоре колата в движение , и то пред сина му.

    19:56 16.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДОЛЕН ЧОВЕК Е МИРЧЕВ

    58 3 Отговор
    Прави проблеми на един работещ човек.

    19:57 16.05.2026

  • 32 сам платил гаранцията

    55 2 Отговор
    за да не се дискредитира и да покаже колко е великодушен
    щото коцето се закани да плати адвокат на нападателя

    19:57 16.05.2026

  • 33 Да те светна

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Селски номера":

    Ами,яж в ресторанта!

    19:57 16.05.2026

  • 34 Тъпир-чев, БКП с. Крушари

    40 3 Отговор
    видя, че дори неговите украинци почнаха да го хокат и обърна палачинката пак да изкяри с политически пи-ар на гърба на клетия доставчик на храна.

    19:59 16.05.2026

  • 35 ЕЙ МИРЧЕВ

    54 4 Отговор
    Дано дойде време и ти да си вадиш хляба като разнасяш храна. Долен човек си.

    19:59 16.05.2026

  • 36 Исторически парк

    45 3 Отговор
    С 500 евро няма да си измиете имиджа бе мутри соросови 😉

    20:00 16.05.2026

  • 37 ДъБили

    50 2 Отговор
    Лама Мирчев шизофреник ли е!?
    Първо вдига цялата държава 112, полиция, м илиция, после почва да дава заден и да вика не тормозете идиота доставчик!? Чиста проба пони шизофренно е Мирчев!

    20:01 16.05.2026

  • 38 Радев

    45 3 Отговор
    Внасям предложение на мисирчев да му бъдат отнети депутатските права поради мутреене сред народа!

    20:01 16.05.2026

  • 39 Юрист

    45 4 Отговор
    Мирчев да плато 20 000 евро обезщетение за неимуществени вреди и набеждаване!

    20:02 16.05.2026

  • 40 Гост

    30 2 Отговор
    Прекалено сме взискателни към другите, но не и към себе си, никога не сме били толерантни, няма и да бъдем, защото не ни харесва, държим се сякаш този свят ни е бащиния...?! Човекът е просто куриер, просто работещ човек, от чиято заплата са възможни държавните безобразия през последните 20 години...!?

    20:02 16.05.2026

  • 41 Хм Хм

    4 32 Отговор

    До коментар #15 от "ШЕФА":

    Брат, Мирчев е софтуерен инженер, работил е в IT сферата, така че по-полека.

    Коментиран от #85, #88

    20:02 16.05.2026

  • 42 два пръста чело

    42 3 Отговор
    Не разбрах: последно бит ли е Мирчев, или не е? Ако е бит, защо отрича, ако не е - защо е позвънил на полицията? Май стана жертва на собствената си глупост, която направи всеобщо достояние.

    Коментиран от #59

    20:02 16.05.2026

  • 43 Джеймс

    11 8 Отговор
    Два Пръста Чело е Палячо! За жалост и доставчика е същия Селяк. Както се казва мръшляците се превличат.

    Коментиран от #83

    20:02 16.05.2026

  • 44 Някой

    36 2 Отговор
    Почна да се отмята от думите и показанията си. Усети се, че ако куриерът тръгне да го съди, ще го чака реална присъда. И за двамата е по-изгодно да се разберат да не се съдят.

    20:02 16.05.2026

  • 45 Отнемане

    40 0 Отговор
    на книжката и никога повече депутат ! Да се връща на село и да язди магаретата по поляните ! И те няма да го изтраят !

    20:03 16.05.2026

  • 46 Боруна Лом

    35 0 Отговор
    КУЧЕ СЕЛСКО,МРЪСНО!ЯВНО СИ ПРОЧЕЛ МНЕНИЕТО НА ХОРАТА ЗА ТЕБ? СЪРВУЛ!

    20:04 16.05.2026

  • 47 хфхнфгбнхг

    24 0 Отговор
    Флашбак от ситуацията Росенец , дали пък не му се е превидял Доган да чака пица. Въобще такъв цирк пълен няма никъде.

    20:04 16.05.2026

  • 48 Боруна Лом

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    ДА НЕ СИ ПОРЕДНИЯТ,,СТЕНЛИ,, ГЕЙЗЕРА?

    20:05 16.05.2026

  • 49 Аззз

    20 0 Отговор
    Айде сега и медал да му дадем - за добре свършена дебилска история....Да се разберат куриерите и следващия път като поръча нещо - силно разхлабително....

    20:06 16.05.2026

  • 50 Смърфиета

    10 1 Отговор
    Коя е тая Запоризька? Майката на Надежда Йорданова?

    20:06 16.05.2026

  • 51 Последния Софиянец

    39 3 Отговор
    Утре 12 часа протест пред Съдебната палата за оставката на Ивайло Мирчев.

    Коментиран от #63

    20:07 16.05.2026

  • 52 кой мy дpeмe

    34 1 Отговор
    "Ръката му се плъзна по лявата ми буза"
    за изнежения петроханец е лека телесна повреда

    20:07 16.05.2026

  • 53 1488

    20 1 Отговор
    може па да му е аресало

    20:07 16.05.2026

  • 54 Безсрамници

    32 2 Отговор
    Мирчев е позорно същество..,

    20:09 16.05.2026

  • 55 Милиони

    31 2 Отговор
    хора биха платили гаранцията на човека , който бе жертва на тоя безсрамник и лъжец , той , който трябва да бъде в ареста , ми се захвалил , че лично я бил платил ?

    20:09 16.05.2026

  • 56 МИРЧЕВ Е ДОЛЕН ПРОВОКАТОР

    33 5 Отговор
    Създал е проблеми на един работник.

    20:09 16.05.2026

  • 57 ?????

    34 1 Отговор
    Ха ха.
    Иска да си купи индулгенция.
    Просто можеше да не превръща дребния битов инцидент в скандал с полиция и прокуратура и тогава нямаше да се налага да внася днес гаранция за момчето за да прекъсне неочакваната от него реакция на нормалните хора.
    А най-нормално е било да изчака няколко минути момчето да си завърши доставката.
    Ако тва му е пречело де, а на видеото снимано от Мирчев виждаме че хич не му пречи.
    И що тогава се мота по умнокрасивите телевизии вчера, що изобщо извика ченгетата които арестуваха момчето, що разпространи видеото снимано от него.
    Да си сърба квото си е надробил.

    20:10 16.05.2026

  • 58 Хаха

    32 0 Отговор
    Ако има някой за задържане под стража и пускане срещу гаранция по този инцидент, то това е тоя нискочел, самозабравил се селинджър от Глазгоу рейнджърс, т.е. Крушари, Добричко!
    От "загриженост" се обадил на шефа на фирмата на доставчика... Гн.сно същество е този нискочел п..з.о.дий....

    20:10 16.05.2026

  • 59 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "два пръста чело":

    МОЖЕ ДА Е ИМАЛО И БЪРЗ ЕЙвън?

    20:11 16.05.2026

  • 60 така така

    33 0 Отговор
    Нали толко скача срещу него, сега му платил! Този глиглан се самозакопа.

    20:11 16.05.2026

  • 61 1488

    16 2 Отговор
    Ръката му се плъзна по лявата му буза и в тоя момент му каза да му я пусне в гащите, а той не щял и оттам ивчо дигнал скандал.

    20:12 16.05.2026

  • 62 Мирчев отново вдигна гласовете за ДБ

    10 18 Отговор
    Като след случая с Петрохан. Раздухваха го чалгари ,гербери ,пеевски свински медии и на изборите качихте от 335 хиляди гласа ноември 2024 г.на 413 хиляди миналия месец. Герб се срина от 641 хиляди колкото вас с разлика 0.7% . ...Пеевски срина ДПС. Соц.агенциите преди изборите даваха 20% за ГЕРБ и 10% за вас а вие се изравнихте. Сега вече с този случай минахте половин милион. Стратег е Мирчев. Вижте подкрепата за него във всички социални мрежи. Само тук 4 трола с по 8-10 ника се гърчат безпомощно ,но те под всяка статия за политическа партия и лидер. Адмирации Мирчев👌💯👈 Разби ги отново 💯👈

    Коментиран от #74

    20:13 16.05.2026

  • 63 Боруна Лом

    13 0 Отговор

    До коментар #51 от "Последния Софиянец":

    ИДВАМ ОТ ЛОМ И АЗ С ТАШУНКО! ВСИЧКИ СЕЛЯНИ ГОУХОУМ НА СЕЛО!

    20:13 16.05.2026

  • 64 Смърфиета

    25 2 Отговор
    Измекяр. Ако не беше измекяр, щеше да изчака.

    20:13 16.05.2026

  • 65 Това е самоуправство

    16 2 Отговор
    Има МВР и КАТ и 112

    20:15 16.05.2026

  • 66 МИРЧЕВ Е ПРОТИВЕН

    27 2 Отговор
    МИРЧЕВ Е ПРОТИВЕН

    20:17 16.05.2026

  • 67 Бангаранга

    29 0 Отговор
    Трябваше Мирчев да приберат стои на платното , та дори и в движение сигурно щеше да скочи на капака , после доставчика ли пак ще е виновен , че тоз го играе камикадзе

    20:17 16.05.2026

  • 68 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Тъпотия

    20:21 16.05.2026

  • 69 МИРЧЕВ Е ГНУСЕН

    20 3 Отговор
    ГНУСЕН.

    20:21 16.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ивайло Мирчев е провален политик вече

    28 3 Отговор
    Мирчев пиши оставката и спри да ни разваля настроението с нахално то си присъствие

    Коментиран от #75

    20:25 16.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ама и куриера си има вина, нали!

    1 20 Отговор
    След случилото се Мирчев написа във Facebook, че не желае куриерът да бъде арестуван и омаловажи физическия сблъсък
    -;-
    Милицията се понатегна, ама Мирчев спаси положението- ама и куриера си има вина, нали!

    20:26 16.05.2026

  • 74 Мирчев ги разбива и погребва

    4 16 Отговор

    До коментар #62 от "Мирчев отново вдигна гласовете за ДБ":

    С тактика като по учебник. Каза преди 3 месеца - "Ще дърпам ушите на Бойко Методиев Борисов". Борисов го видя в кулоарите на парламента отиде при Мирчев ,подаде си ухото и му каза " Хайде дърпай ми ушето", Мирчев не го дърпа а само го почука. И срина Герб с 221 хиляди на изборите. Хвана Дидо Пеевски пред стаята на ДПС и го дърпа за сакото и Дидо едвам избяга. Смъкна ДПС с 60 хиляди гласа. А имаше тук един уж трол на чалгарите от ИТН който преди нова година квичеше че не искал избори а да управляват гербери и пеевски с подлоги славуцовите убити чалгари " защото на изборите пеевски ще бъдел първи" а той се срина от 11.6% ноември 2024 г.на 7.01% миналия месец. Ивчо Мирчев уби завинаги и чалгарските продажни и най мразени oтрепки от ИТН ( Имаше такива несретници) като ги смъкна от 165 хиляди гласа ноември 2024 г.на 23 хиляди гласа миналия месец. Дори и държавна субсидия нямат и офисите на убитите от народа чалгарски несретници и гнyсни изчадия затвориха във всеки град поради липса на финансиране . Тактик си Ивчо ,по учебник закриваш престъпните клики.

    Коментиран от #81

    20:26 16.05.2026

  • 75 Шиткойните се превъзбудиха

    3 9 Отговор

    До коментар #71 от "Ивайло Мирчев е провален политик вече":

    Ивайло Мирчев е провален политик вече
    10ОТГОВОР
    Мирчев пиши оставката и спри да ни разваля настроението с нахално то си присъствие
    -;-
    Мирчев намери подходящото решение, а пропадналите шиткойни не могат да направя нищо!

    20:28 16.05.2026

  • 76 Василеску

    1 8 Отговор
    Този път - достойно.

    20:28 16.05.2026

  • 77 Хмм

    28 0 Отговор
    Мирчев бил афектиран щото го унижавал някакъв си разносвач пред сина му, а какво ще преживее синът му след този случай в училище?

    20:28 16.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Шиткойните се превъзбудиха

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Сатана Z
    525ОТГОВОР
    Мирчев се изложи като кифладжия. На умряло куче нож вади.
    -;-
    Кифладжия, ама намери правилното решение- а Варненския Шиткойн се усира!

    20:29 16.05.2026

  • 80 Селянията

    25 2 Отговор
    Не може да бъде отплатена.Това е позор за един депутат .Всички видяха агресивността му и да се представи като пазител на реда.Няма ли човечност и съпричастност към тези които припечелват хранейки някого.Моля се обществото да бъде съпричастно към работещите на улицата
    Нека този човек който е пострадал от депутат да му се даде гласност и хората да си поръчват от тази фирма

    20:30 16.05.2026

  • 81 Хмм

    18 3 Отговор

    До коментар #74 от "Мирчев ги разбива и погребва":

    така ги разбива и погребва, че ПП се отделиха и ДБ вече е след ДПС

    Коментиран от #96

    20:31 16.05.2026

  • 82 Крушар

    13 1 Отговор
    Шизофреник

    20:31 16.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Копейкин

    5 5 Отговор
    Мирчев води тълпите,свърши мръсната работа на Мууни и се взе много насериозно-т.е Градския шериф бе! Затова се вози безплатно на капака на Опел Корса.А доставчика си е луд селяк.

    20:32 16.05.2026

  • 85 Смърфиета

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хм Хм":

    Ти ме разби. Програмист работил, като дете имал правец 8, после 16 и го държали вързан на верига да не краде емблемите на колите като връстниците си?

    20:32 16.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Какво е това задържане за 72 часа

    26 3 Отговор
    Без съд и адвокат
    Какво става в тая държава

    20:33 16.05.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    23 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хм Хм":

    Ако тоя сeлският пpимат с два пръста чело е софтуерен инженер, аз би трябвало да съм ракетен инженер! Драскането на неолиберална и украинска пропаганда в хардуерния форум не го прави софтуерен инженер 😂😂

    20:36 16.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ройтерс

    13 0 Отговор
    Всичко беше излишно
    Загуба на време и нерви
    И медиен ресурс,да се занимават с вашите цигании!

    20:38 16.05.2026

  • 91 ВНИМАНИЕ

    11 0 Отговор
    Оппааа! Това вече намирисва на сценка по сценарий.

    20:38 16.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 РЕАЛИСТ

    4 23 Отговор

    До коментар #14 от "Роня сълза":

    Има достойнство. Друг на негово място, ще каже" Знаеш ли кой съм аз?" По телефона на 112 Ивайло не си каза името и да се изпъчи, че е депутат. Държа се, като обикновен гражданин.

    Коментиран от #98

    20:39 16.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Да,бе

    11 1 Отговор
    Остава и да му даде годежен пръстен и да се вземат...Бий мЪ,обичам тЪ е работата...

    20:40 16.05.2026

  • 96 Пеевски има 21 депутата

    3 9 Отговор

    До коментар #81 от "Хмм":

    Дори след разделянето ДБ има 22 народни представители а ПП има 15...Общо бяха 37...ДПС винаги са били трети преди 12-13 години след ГЕРБ и БСП а вече дори сами ДБ ги бият.. МИРЧЕВ ВЕЛИКАН

    20:40 16.05.2026

  • 97 ЧОЧО

    10 1 Отговор
    Стига сте ни нудували главите. Това ли е в момента най важния проблемв БГ!

    20:41 16.05.2026

  • 98 Божеее,

    4 3 Отговор

    До коментар #93 от "РЕАЛИСТ":

    Комунист - реалист 😂😂🤣🤣🤣
    Е такова животно и в цирка НЯМА

    20:43 16.05.2026

  • 99 Чичо от село

    25 0 Отговор
    Бързо се ориентира в обстановката нашето съселянче.Видя на коя страна застанаха болшинството българи.Като ветропоказател е.Истински евроатлантик.

    20:47 16.05.2026

  • 100 коментар

    7 0 Отговор
    Вероятно на Петрохан е имало и изпълнения от типа "бий ме, обичам те". Как иначе да си обясним "битият" Свирчев да е готов да плаща и да защитава насилника си? Сега ще му прегреят телефона от оферти да го "погалят". В доста от тях вероятно няма и да му искат пари.

    Коментиран от #109

    20:50 16.05.2026

  • 101 Архимандрисандрит Бибиян

    3 4 Отговор
    Мирчев доказа каде мисли след като вече е пуснал гонгото у кюлотите! А не е на една годинка.

    20:50 16.05.2026

  • 102 Ами

    13 0 Отговор
    Определени преференции за депутатите трябва да бъде премахнати.
    Имунитета е една от тях. Дано новото мнозинство реши този проблем.

    20:54 16.05.2026

  • 103 Бако

    10 0 Отговор
    НискочелияТ, срам, срам, срам. Ти си срам за семейството ти, детото ти, за обществото знаем, там срама нямаш, ма си тръгнал справедливост да дириш.
    Някога е имало Народен сАд, защо ли?
    Не одобрявам, ма на хората име е било писнало от продажници на националните интереси...та и ти си от тези.

    20:55 16.05.2026

  • 104 Мирчев и мирчовщината

    17 1 Отговор
    Мирчев- много противен човек, дървен философ и фалшив герой. И какво постигна като вдигна такава патардия за няма нищо.....

    Коментиран от #111

    20:57 16.05.2026

  • 105 Итт

    2 12 Отговор
    Мирчев не мога да го понасям,но според мен това е изключително достойна постъпка. Чак да се чуди човек...

    Коментиран от #108, #114

    20:57 16.05.2026

  • 106 Ддд

    17 0 Отговор
    Този смешник, се усети че този път яко се издъни.

    20:59 16.05.2026

  • 107 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Ако излезе да му направи забележка в някой американски град...

    20:59 16.05.2026

  • 108 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Итт":

    Нали затова аз вече писах, че той става "смърф-герой" №1

    21:00 16.05.2026

  • 109 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #100 от "коментар":

    Стокхолмски синдром.

    21:02 16.05.2026

  • 110 Хмм

    13 1 Отговор
    щом никой от високите етажи на властта в ДБ не е излязъл да го заащити, картината е ясна, излагацията пълна

    21:03 16.05.2026

  • 111 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #104 от "Мирчев и мирчовщината":

    Троловете на Мирчев от Скравена пишат негативни коментари за Мирчев от Крушари. Вероятно Мирчев от Крушари желае да пострада публичният му имидж, за да остане обикновен депутат и да не трябва да се изказва.

    21:05 16.05.2026

  • 112 да бъдем обективни

    15 2 Отговор
    Агресивният е Мирчев,200 пъти съжалих ,че гласувах за тях.

    21:06 16.05.2026

  • 113 Дзак

    3 0 Отговор
    Единият можел да изчака, а другият да не се разправя.

    21:08 16.05.2026

  • 114 Файърфлай

    0 3 Отговор

    До коментар #105 от "Итт":

    100 % съм съгласен.Което показват,че и най-големия урсуладжия,ако е българин,като падне от власт,може да покаже "православно-български" ценности.Ледовете се пропукват !

    Коментиран от #214

    21:08 16.05.2026

  • 115 Саморазправил се

    8 0 Отговор
    Не може да търси отговорност от хората.Може да се обади на 112 и да съобщи за престъплението на доставчика.Не може да го пита ;къв си ти бе; или да наказва.

    21:11 16.05.2026

  • 116 Данко

    7 1 Отговор
    Побърка се момочето, вече няма как по цял ден да моли да се свали охраната на Пеевски.

    21:12 16.05.2026

  • 117 Читател

    8 1 Отговор
    Цял ден коментираме този шушляк, реклама че но много зле.Така че няма да бъде кандидат за президент.

    21:13 16.05.2026

  • 118 Горски

    16 1 Отговор
    Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    21:15 16.05.2026

  • 119 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Оффф, ама сгига сте ни занимавали с тоя циркаджия с отпаднала необходимост!

    Ако беше отишъл доброволец на Източния фронт да защитава евроатлантизЪма, сега щеше да си спести позора!

    21:17 16.05.2026

  • 120 Забрана за строеж

    7 1 Отговор
    ВИНОВНИ за случката между Мирчев и доставчика, са Крадливите кметове на Боклук Борисов Банкя-лията и неговата партия ГРАБЕЖ, които пускат да се строи, БЕЗ да има място за паркиране.

    Трябва пълна ЗАБРАНА за строежи в България.. Може някой да строи СОБСТВЕНА къща и да живее там.. И освен това, ЗАСТРОЕНАТА площ трябва да бъде до 1/ 3 ( 33% ) от притежаваната земя от собственика. Друга 1/ 3 ( 33% ) трябва да бъде за Зелени площи с дървета да ЧИСТЯТ въздуха, и последната 1/ 3 ( 33% ) да бъде за ПАРКИНГ за коли.. А, ако някой иска да прави ВИСОКА сграда ( небостъргач), трябва да има паркинг за 100 или 200 коли, колкото са апартаментите в небостъргача.. И така може да се окаже че застроената площ ще е САМО 15 %, зелени площи -15 %, а паркинг- 70 %, от притежаваната земя от собственика..

    Трябва да ЗАБРАНЯТ на хора в България да имат повече от 15 апартамента... или до 1 блок ( с апартаменти)..

    Разни МОШЕНИЦИ, свързани с крадливи кметове около партия ГРАБЕЖ на Банкя-лийския Бандит разпродават българската земя и апартаменти на араби и китайци !!!
    Който има ЗЕМЯ, нека прави БИЗНЕС, като произвежда някакви стоки ли прави ТЪРГОВИЯ с стоки, а НЕ да продава земята и апартаменти !!!

    А МОШЕНИЦИ, които искат да строят нека ходят в Турция или Саудитска Арабия и да правят техните градове на "" Прахолясали Пирамиди в Пустинята "" , БЕЗ въздух за дишане( защото НЯМА зелелни площи с дървета наоколо ) и БЕЗ място за паркиране, защото всичко е застроено..

    Коментиран от #122

    21:19 16.05.2026

  • 121 Смърфиета

    7 1 Отговор
    Вижте, колеги. България е имитация-държава.

    21:20 16.05.2026

  • 122 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Забрана за строеж":

    Констатирам, че не носиш на алкохол.

    21:22 16.05.2026

  • 123 Лев Толстой

    16 2 Отговор
    Реално Мирчев беше за арест и гаранция. Обществената опасност и провокация на Толбухинския отпадък беше значително по голяма от разносвача на храна. Мазно смръдливо Ивайленци

    Коментиран от #127

    21:24 16.05.2026

  • 124 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор
    Очаквам в най-скоро време крушарският "тигър" да ни съобщи, че за всичко е виновена Русия и лично В.В.Путин! 🤣🤣🤣

    Годподи, оттърви ни от тоя сатанист!

    21:25 16.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 САНДОКАН

    4 1 Отговор
    Предателите и боклуците ги изхвърляне в морето

    21:26 16.05.2026

  • 127 Иво Мирчев

    5 1 Отговор

    До коментар #123 от "Лев Толстой":

    Да, ама сега аз не съм криминално проявен, а той. Мога да му платя и 500 евро, защото имам. Така го обясних на сина ми, който беше поръчал храната. За да не поръчва повече китайско, а само италианско.

    21:28 16.05.2026

  • 128 Шака Зулу

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "ивайла":

    То когато си м@стия по рождение няма как да избягат от кармата си

    Коментиран от #132

    21:28 16.05.2026

  • 129 ссс

    8 1 Отговор
    Плати му гаранцията да потули случая, а не че съжалява за постъпката си. Защото му показаха колко нарушения на закона е извършил и следва да понесе отговорност.

    21:30 16.05.2026

  • 130 Знаеш ли

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Регулатор":

    Тарикат пич не писка. А той мечи като м@стия

    Коментиран от #134

    21:30 16.05.2026

  • 131 Лама от Крушари

    7 0 Отговор
    Като арестуват Шиши ще му платя гаранцията

    21:30 16.05.2026

  • 132 Смърфиета

    10 1 Отговор

    До коментар #128 от "Шака Зулу":

    Ами той се опълчи срещу електората си от градски либерали в лицето на това момче. Но да оставим това. Чудя се какво е мнението на корифея на правото с осемдесет годишен стаж в службите, сресаният, синеок Бойко Рашков.

    Коментиран от #145

    21:41 16.05.2026

  • 133 НнИи

    4 1 Отговор
    Циркаджия.

    21:41 16.05.2026

  • 134 Иво Мирчев

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Знаеш ли":

    Щот не ме кефиш. Ясно ли е?

    21:42 16.05.2026

  • 135 Доставчика

    4 1 Отговор
    Понеже е едър ,налита физически по инерция.Опасен е за себе си.

    21:45 16.05.2026

  • 136 Зеления

    8 1 Отговор
    В България има 7000 доставчика на храни, със семействата им са към 30 000 - 40 000 души, не виждам от сега нататък как ще гласуват за Мирчев и Демократична България

    21:49 16.05.2026

  • 137 Евроатлантик

    2 0 Отговор
    Ти си моя идол. Много те обичам! Изкам да те любя!

    21:55 16.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 аване

    9 1 Отговор
    Мирчев е имамник и манипул@тор

    21:57 16.05.2026

  • 140 мирче

    6 1 Отговор
    Мирчев измамник

    21:57 16.05.2026

  • 141 фхх

    6 1 Отговор
    Мирчев измамник

    21:58 16.05.2026

  • 142 мирчев

    5 1 Отговор
    Измамник

    21:58 16.05.2026

  • 143 Обратното е,

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копърка куриер":

    депутатите са лекета.

    21:59 16.05.2026

  • 144 мирчев

    7 1 Отговор
    Мирчев Лъжец

    21:59 16.05.2026

  • 145 Смърфи,

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Смърфиета":

    и аз имам едно такова обосновано предположение, че доставчикът на храна може би е от електората на ивомирчевците или на кирококорелите, не че ги деля.

    Коментиран от #152

    22:00 16.05.2026

  • 146 Иихоух

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    Крушари - добричко
    Крушаре - сливенско

    22:01 16.05.2026

  • 147 аас

    8 1 Отговор
    Мирчев показа що за стока компанията на демократична българия , капита, Прокопиев и компания

    22:01 16.05.2026

  • 148 223344

    14 1 Отговор
    Мирчев да напусне парламента и всякаква публична длъжност

    22:03 16.05.2026

  • 149 караул

    7 1 Отговор
    Мирчев опказа лицето на частната партия на Прокопиев

    22:04 16.05.2026

  • 150 Ивайло Мирчев

    12 1 Отговор
    Ивайло Мирчев няма място в парламента

    22:05 16.05.2026

  • 151 Перо

    11 0 Отговор
    Къде е с. Крушари, къде е Лозенец? Не че куриера може да е различен, но човека работи честно за мижави пари да се издържа и работата в центъра го изнервя с безобразията по инфраструктурата, създадени от ръководните простаци и тъпаци от общините! Кой го доведе селтика Мирчев в София, мутренската “демократична” система!

    Коментиран от #154, #162

    22:08 16.05.2026

  • 152 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Смърфи,":

    Джуди, зависи дали вече е регистриран за притежание на наркотици. В този случай, няма как да е от кирококорелите. Но ако е регистриран, и Иво Мирчев, който той чувства като свой защитник излиза и го нагрубява, тогава... Представи си, че подобна фирмена кола препречва движението в американски град. Пита се в задачата, дали всички изчакват тихо и кротко, или излиза бившият от УБО и почва да крещи както крещи на Пеевски пред мисирките, които си е поръчал.

    Коментиран от #155, #158

    22:10 16.05.2026

  • 153 Фалшив герой

    12 1 Отговор
    Има ли право Мирчев да стърчи на средата на пътя,по който се движат автомобили?

    22:13 16.05.2026

  • 154 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #151 от "Перо":

    Тук някой писа, ама май не бях аз, че баща му, майор от УБО, е бил управител на ловно стопанство с вила на бай Пенчо Кубадински в с. Крушари, толбухински окръг. Но той не пребивава като сатрапин феодал във вилата на др. Кубадински, а само пътува дотам, и се грижи за снабдяването, да не се краде, да има яребица, фазан, лопатар, и други секретни задачи по обезпечаване спрямо турското население. Но с оглед на това, че апартаментът ще отеснее, той е роден в с. Крушари, за да се изтъкне работническо-селския произход на наследника, и да му се усигорят облекчени условия да се запише да следва, като при това да може да получи право на легло в общежитие в Студентски град.

    22:19 16.05.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 От чии труд е охолството ти?

    9 0 Отговор
    Видяхме как се справя на терен.Вместо да помогне на бачкатора да се справи ,иска да му изяде хляба.

    22:22 16.05.2026

  • 157 Даниел Пангев

    1 0 Отговор
    А1 време какъв July morning имаше. Eххх...Друго си беше да посрещаш изгрева с ансамбъл "Ритмите на века". Хем православно, хем славянско...
    — чувствам се развеселен.

    22:23 16.05.2026

  • 158 Не допускаш ли, че

    5 1 Отговор

    До коментар #152 от "Смърфиета":

    може да е предварително уговорен сценарий, като всичките им акции? Няма логика прасето да се отметне изцяло, да си оттегли обвиненията, че бил бит и т.н., че и да плати гаранцията на жертвата. Всички би трябвало да помнят Росенец и уговорения с ДПС рейд на сараите.

    Коментиран от #168

    22:31 16.05.2026

  • 159 Милена

    1 0 Отговор
    Станах баба към края на април 2026г.

    22:32 16.05.2026

  • 160 сноу

    4 0 Отговор
    Свирчев си е потомствен циркаджия ,но получи и няколко допълнителни наставления от зузанукров...зеления е доста напред с материала и вече години има стабилна публика по света ...урсул не си ляга вечер без лична сказка с него ,а кайчето рано сутрин му бърка кафето..макароня е оставен за късно след обяд, защото баббържит не обича изненади..

    22:34 16.05.2026

  • 161 Георги

    7 1 Отговор
    ако мирчев спре с лодка в нечия собственост - всичко е наред, ако обаче някой спре през неговия гараж- не!

    Коментиран от #163

    22:34 16.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Къде живееш?

    6 1 Отговор
    Много хора е наплашил,къде с физическо къде с психическо насилие.Само че шофьорчето не му пука бачка за оцеляването.

    22:44 16.05.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Спокойно

    1 2 Отговор
    Тоя сега ще го направят ,,светец

    22:49 16.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Безсрамник

    7 0 Отговор
    Това да не ти е Пеевски.Това е българският народ.

    22:56 16.05.2026

  • 170 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Няма майтап":

    Ами трябва да се знае кой кога се качва на власт и кога слиза. Има си кумонисти, които са репресирани като Трайчо Костов.

    22:57 16.05.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Сега какво постановка ли е? Щото само някой супер тъпак, няма да каже две думи или да влезе в положение, а ще звъни на 112.

    Коментиран от #176

    23:01 16.05.2026

  • 173 Българин 681

    5 0 Отговор
    До Ивайло Мирчев:
    Довиждане, довиждане......

    23:04 16.05.2026

  • 174 Чудесно

    0 3 Отговор
    Сега дебилът да набие и сгази някой от дъртаците, които го защитават.

    Ха ха

    23:07 16.05.2026

  • 175 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Мирчев платил 500 € от парите които смуче от нас.Никой не е гласувал за него,че да е депутат в НС .Никой не иска дори на снимка да вижда Мирчев.

    Коментиран от #178

    23:08 16.05.2026

  • 176 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Aлфа Вълкът":

    Принципно, при тях всичко е постановка. Толко мое да му роди мозъка. Отговорни другари от чужбина, храна от кухнята на хотел Рила, която обслужва Политбюро и други записали се членове на ЦК, за да не е отровена нещо, да няма саботаж. Това по случай 40 години от Чернобилската авария, но става верижна реакция с последствия: един криминално проявен за хулиганство, въпреки че е викнат да снима политическо риалити за ФБ. Другият, ще го викат като свидетел в 04 РПУ – СДВР, докато прокуратурата не реши да прекрати производството, а тя може да го удължава ката месец, докато не мине съдебната реформа. Ха е гласувал иначе, ха са осъдили невинния разносвач да лежи ефективно, на неговата съвест. Също така могат да го управляват как гласува в парламента. Може да му променят процесуалното качество на "извършител", и ако вкарат другия на Казичене, да му поискат имунитета. Или да преценят, да прекратят спрямо него, защото има имунитет. Тогава ДПС – Ново начало ще търси реванш, като поиска да се махне имунитета на народните представители. Търсят си сюжети. Не държава, това е полова имитация (терминът денотира това, че в нея има пенетрация, която имитира половата).

    23:11 16.05.2026

  • 177 Бай Араб

    4 4 Отговор

    До коментар #165 от "Няма майтап":

    Кой ги сложи ПП да управляват държавата? Румен БОТАШ Решетников , който сега е на власт чрез измама.Чрез множество измами

    Коментиран от #179

    23:13 16.05.2026

  • 178 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "Бай Араб":

    Криминалната регистрация, е като първият път за едно момиче. Случва се само веднъж в живота. Петстотин евро е малко. Човекът е на 32, а вече е криминално проявен. Е, разбира се, може да повлече крак и да му провърви, но шансът е като да спечелиш от хазарт повече, отколкото си загубил.

    23:15 16.05.2026

  • 179 Анатоли

    2 0 Отговор

    До коментар #177 от "Бай Араб":

    Через множество обли анадолски измами.

    23:17 16.05.2026

  • 180 Много ме разочарова

    8 1 Отговор
    Можеше да се прибереш спокойно бе Мирчев.Можеше да заобиколиш или да изчакаш.Знаеш че доставчика е спрял не за кеф,а за да преживее.

    Коментиран от #182

    23:26 16.05.2026

  • 181 интересно

    10 1 Отговор
    къде ли спират доставчиците, които носят храна на Мирчев? Нали никой не си мисли, че жена му бърка манджички вкъщи, а три пъти дневно на ресторант не се ходи, не защото няма пари, а защото папараци дебнат отвсякъде и дори го бяха снимали как пълни устата с много голямо парче месо. Значи някой му носи топла храна до дома. Няма лошо, ама този някой къде спира? Или когато се носи храната на Мирчев може да се спира всякак, но когато се носи храна за някой друг, Мирчев е възмутен от дъното на бездънната си душа. Ама толкова е възмутен, че се обажда на всички, за които се сети - спешен телефон, шеф на полицията, кмет, и.ф.главен прокурор, градски прокурор, та дори на работодателя. Звъни наред, дори докато се хвърляше на капака на автомобила беше с телефон на ухото. После, като последния глупендер, сам пусна видеото, което го изобличаваше. И добре, че го пусна, защото иначе бихме си помислили, че някакъв безобразно агресивен тип е посегнал на неговото фино тяло и е нарушил половата му неприкосновеност. Това същество не може да остане в Народното събрание, ако ще не 1000, а 100 000 евро да плати.

    Коментиран от #184, #186, #188

    23:28 16.05.2026

  • 182 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #180 от "Много ме разочарова":

    Проблемът е, че синчето, или някой от сътрудниците на Мирчев му поръчва вечерята, и указва мястото на доставката. И нещата тръгват накриво:.

    23:28 16.05.2026

  • 183 Мирчев платил...

    2 1 Отговор
    Драги Мирчев, трябва по-свирепо да се отнасяш с враговете! Ако така благо се отнасяш и с комунистите, а те са наши врагове, ще изгубим битката за България. Петър

    23:29 16.05.2026

  • 184 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #181 от "интересно":

    Ти дори не знаеш дали не гледа сина си сам. А иначе, може да си опържи две яйца, ама не може да излезе да си купи. Трябва да кара някой от сътрудниците си, координатори в ДБ да му пазарува, а никой не иска да влиза в ролята на слуга. Те са инженери, политолози, юристи... Нищо чудно и да има нещо лично между него и този младеж. Да е поръчвал и по-рано и да не е бил доволен. И да го унижи пред всички във ФБ.

    23:33 16.05.2026

  • 185 По- точно би било

    3 1 Отговор
    да се напише "Сам инсценира ситуацията, за да получи популярност"...

    23:36 16.05.2026

  • 186 Анатоли

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "интересно":

    Поръчвал си е от този разносвач манджа с отделни пакетчета подправки и бонбони за двамата със синчето си, но не е останал доволен за петстотинте си евро. Кво, с ракия ли да се наливат?

    Коментиран от #190

    23:39 16.05.2026

  • 187 Факт

    0 3 Отговор
    Когато човек се ИЗВИНИ, всичко е тип топ

    Коментиран от #192

    23:40 16.05.2026

  • 188 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #181 от "интересно":

    Някои черти на стила ти ме карат да мисля, че в дома ти се е говорило руски в детството.

    Коментиран от #194

    23:43 16.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #186 от "Анатоли":

    Ами сега по баловете... Нищо чудно. Ако му се е родило дете, когато е бил на 25, сега мунчето вече е абитуриент. Тоз мунче, дето приема поръчката на видеото.

    23:47 16.05.2026

  • 191 Толкова може

    7 0 Отговор
    Ли да се излагаш бе аркадаш?Толкова падна в очите на хората ,сма окончателно падна.....ПАДНАХТЕ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА АБСОЛЮТНО.....ПФУ.. КАТО СИ ДЕПУТАТ ДАЙ ДА МАЧКАШ ЕДИН ОБИКНОВЕН РАБОТЕЩ ЧОВЕК.....ОТ ТЕЗИ РАБОТЕЩИ ХОРА СЕ ИЗДЪРЖАШ ,ТОВА ЗНАЕШ ЛИ?НЕ ТЕ Е СРАМ БЕ ИВАЙЛО.....НАКАРА ХОРАТА ДА СЕ ОТВРАТЯТ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПП-ДБ...ЗАСРАМИ СЕ....ЧОВЕКЪТ ,ЕДИН ОБИКНОВЕН ЧОВЕК,КОЙТО Е НА РАБОТА ГО ПОБЪРКА-ОТВРАТИТЕЛНА ПОСТЪПКА ОТ СТРАНА НА ЕДИН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

    23:47 16.05.2026

  • 192 хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #187 от "Факт":

    Аз извинение не видях. Напротив, говори, че не сме видели физическата агресия срещу него, т.е. вината не е в него, но просто не е трябвало да дава гласност. Няма извинение и дори през ум не му минава такова нещо. Ние просто сме си направи погрешни изводи поради недостатъчност на видеоматериала. Извинението изисква да осъзнаеш, че си допуснал грешка, да разбереш какво си причинил на някой друг и искрено да съжалиш за постъпката си. Нищо такова няма тук.

    23:49 16.05.2026

  • 193 Неможач

    2 0 Отговор
    Свирчев явно не може да кара, ако улицата не е като селския му мегдан. Като не може да си се връща на село от къде е изпълзял, очевидно София не му е по възможностите.

    23:54 16.05.2026

  • 194 интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #188 от "Смърфиета":

    Близо си. Вкъщи никой не говореше руски, но аз израснах с Пушкин, Есенин, Блок, Достоевски, Толстой, Горки, Беляев... Чувала ли си нещо за тях?

    Коментиран от #197, #199

    23:55 16.05.2026

  • 195 Центчо Копейков

    2 0 Отговор
    Ехаяаая.... тук определено ми се изпече баницата... с екологично петроханско сирене. .охххааа

    23:56 16.05.2026

  • 196 Номера

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Селски номера":

    Затова им плащаш с карта и наистина няма да има какво да ти връщат, но и ти няма бакшиш да им оставиш и да си вървят гладни като се правят на тарикати. Има лек за такива.

    23:58 16.05.2026

  • 197 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #194 от "интересно":

    Единствено знам кой кой е. Руската литература в оригинал ми е относително трудна. Виж, с живопистта се оправям. Който каже Блок, казва Врубел, нали така?

    Коментиран от #200

    00:01 17.05.2026

  • 198 Жалка исторшя

    3 0 Отговор
    Очаквал е да го разпознае и да се наака от страх,все пак обикновен доставчик.

    Коментиран от #201, #202

    00:01 17.05.2026

  • 199 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #194 от "интересно":

    Помниш ли филмчето капитан Врунгел, което даваха след козлето Боц? Голям кеф беше.

    00:02 17.05.2026

  • 200 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Смърфиета":

    Загубихме нишката, както казва Блок. Тук и сега говорим за демон по Врубел.

    Коментиран от #203

    00:04 17.05.2026

  • 201 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #198 от "Жалка исторшя":

    Да се обединят с ПП на тема "Борба с наркоразпространението", т.е. против електората си.
    Ако не го направят, нищо не са научили от учителя си Костов. Били са още твърде малки. Не сме ги видели.

    00:04 17.05.2026

  • 202 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #198 от "Жалка исторшя":

    Момчето е обикновен доставчик, а Мирчев е необикновен тъпанар. Когато обикновеното се срещне с необикновеното ситуацията рязко става непредвидима.

    Коментиран от #205

    00:05 17.05.2026

  • 203 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #200 от "интересно":

    Е? Добре дошъл в гората на приказките. Живея в нея откак влезнах в нета. Золотая цепь на дубе том.... И не питай на улицата някои неща. Мога да ти обясня много, но точно на теб едва ли. Няма да се еδеμе.

    00:08 17.05.2026

  • 204 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Сетих се тук за Бажов, кой знае защо. Може би защото дипломната ми работа беше на тема "вълшэбната приказка в българската л-ра". Има една отпреди освобождението, но не я намерих издадена никъде. Адаптирана от руски.

    00:12 17.05.2026

  • 205 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "така е":

    Напротив. Два остри камъка брашно не мелят.
    И двамата явно са необикновено посредствени. Но е излязло извън контрол. Не виждам къв му е зора на Мирчев. Още 4 години има да си кюта, а през това време да си измисли с каква работа да се захване след това.

    00:15 17.05.2026

  • 206 Пълен Провал

    2 0 Отговор
    Оземпикът му е изпържил мозъка....

    00:25 17.05.2026

  • 207 От страх

    2 0 Отговор
    От страх, че куриерът ще ги осъди за незаконно задържане и никой не е проверил телефона на депутата на кого е звънял или писал.

    Коментиран от #210

    00:31 17.05.2026

  • 208 смешник

    3 0 Отговор
    Тоя се надявал "спрямо него да не бъдат предприемани в бъдеще мерки, непропорционални на тежестта на поведението му".
    Егати наглеца, един вид - един вид, настоява да осъдят момчето за параноята, която го е обхванала. Ужким не бил ударен, ама момчето да си получи присъдата по тежестта на поведението. Де.бил пълен, иска да излезе, че хем нямал претенции (това за пред хората след резила тия дни), но да не му се размине (това за прокуратурата).
    Тая мома Мирчев разчита на това, че хората няма да разберат, че всъщност де.била иска момчето да бъде съдено. Съдено за какво? За хлъзгане на ръката? Да го осъдят за твърденията на някой, който лъже - от удар стана хлъзгане, а утре ще се сети, че и удар е нямало, ама момчето вече ще го е отнесло.
    Наказанието за лека телесна повреда в България по чл. 130 от Наказателния кодекс, след последните излияния на Мирчев ще мине в по-леката му форма, т.е. до 6 месеца, пробация или глоба.

    Коментиран от #216

    00:35 17.05.2026

  • 209 Мирчев провокира скандала,

    4 0 Отговор
    има място да премине с колата си, снима куриера без неговото изрично съгласие, което си признава пред бТВ, а след като неправомерно е започнал да снима, се обажда на 112 да се оплаче от потърпевшия.

    Толкова им е интелекта, културата и образованието на жалките жълтопаветници от "Да(й) България".

    Коментиран от #211

    00:36 17.05.2026

  • 210 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #207 от "От страх":

    Абе все се съдят, защото не могат да се бият, възрастни са. Ама да избягват конфликти, непочтеност, некоректност, незачитане, неуважение, неучтивост не са научени.

    00:42 17.05.2026

  • 211 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #209 от "Мирчев провокира скандала,":

    Сутринта мисля даваха оня дегенерат, който измисли терминът "жълтопаветен". Щото паветата на пионерския дворец и на Драган Цанков, видиш ли са сиви. Ушастия антиглобалист с клишетата.

    Коментиран от #218

    00:46 17.05.2026

  • 212 Нискочелият

    3 0 Отговор
    Депутат с много голямо самочувствие на гърба на всички нас. Резил си , Мирчев, резил. Как не те е срам?

    Коментиран от #224

    00:46 17.05.2026

  • 213 Тези двамата

    1 0 Отговор
    Тези двамата защо не си вземат стая?

    Коментиран от #221

    00:48 17.05.2026

  • 214 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Файърфлай":

    ПР на ДБ му е казал, че е нагазил лука и да прави жестове на добра воля, та да се хареса на хората.
    Това мислят за нас - ако ни подхвърлят някое евро, после трябва да сме благодарни и ръка да целуваме. Горкия доставчик, сигурно сега ще се чувства и длъжен на това недоразумение.
    Бегай, дори съобщението си не е писал тоя, а ПР.
    Гадното за тях е, че ПР хода е отврат и няма да им мине номера

    00:51 17.05.2026

  • 215 Две съображения

    4 0 Отговор
    Това е кризисен пиар.
    Кризисният пиар е закъснял.

    Коментиран от #219

    00:52 17.05.2026

  • 216 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #208 от "смешник":

    То тука какво той иска няма значение. Тука има значение какво казва законът. Наказанието е от една до три години. Онзи тръгва към него с колата. Постановка или не, момчето ако е нямало криминална регистрация, вече има за сефте. Иво Мирчев му платил гаранцията. Ще я плати я! Защото може да му се промени процесуалното качество на "обвиняем", защото по смисъла на едно тълкователно решение на ВКС отпреди 20 години, сервитьори и прочее персонал се считат за длъжностни лица. Ще го откриете в Свадбената практика на РБ, стига да се заровите. Обаче Иво Мирчев също е длъжностно лице. Въпросът е кой от двамата се явява длъжностно лице. Отговорът е, Иво Мирчев, тъй като не шофира по работа не се явява длъжностно лице, докато разносвачът на храна се явява. Само че, разносвачът може би тръгва към Иво Мирчев именно защото го разпознава като длъжностно лице. Тогава деянието се квалифицира с голяма дързост и цинизъм. Три години ефективно може да иска прокурора. И това не зависи от волята на Мирчев. Освен това, момчето е наистина твърде агресивно. Ако тества положително за стимуланти, ще му вземат колата и ще кумулират двете престъпления, като ще лежи максимумът, предвиден за по-тежкото, а именно шофиране под въздействието на наркотици. Ако в София се установи зависимост, с прокурорско постановление ще може да бъде изпратен за задържане и обследване в психиатрията към затвора – Ловеч, и може да бъде постановено принудително лечение, или както е в случая, е частично вменяем,

    01:03 17.05.2026

  • 217 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Ако е частично вменяем, както е в случая, съдът може да постанови принудително лечение и изтърпяване на наказанието в психиатрията на Затвора-Ловеч. И когато изтърпи наказанието си и излезе, ще се върне на Бигла и ще убие Иво Мирчев както си се прибира....

    01:09 17.05.2026

  • 218 От такива като теб

    1 1 Отговор

    До коментар #211 от "Смърфиета":

    сивите павета стават жълти и миризливи.

    Затова ви наричат жълтопаветници, освен че цапате и центъра на София.

    Коментиран от #220

    01:13 17.05.2026

  • 219 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #215 от "Две съображения":

    На градобитната прустотия откога й се вика ПиАр? Тук забравяме откъде идват определени понятия. Тук ефект някакъв само моментен. После нещата идват в изходна фаза.

    01:13 17.05.2026

  • 220 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #218 от "От такива като теб":

    Че ти откъде знаеш какви възгледи имам аз?

    01:15 17.05.2026

  • 221 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #213 от "Тези двамата":

    Малкият шефьор не иска бате Иво Мирчев да го чγκа одзат и да го кара да му носи бира за изтрезняване, шкембе чорба по стълбите, да му пържи яйца и да му πърди. Затова става агресивен. Така е при мъжете. Жените насочват агресията към себе си, започват да кръшкат, да пруституират, и съответно изтърпяват побои у дома, а навън попадат на сфодници..

    01:23 17.05.2026

  • 222 Читател

    0 0 Отговор
    Махнете от 1 страница този бе други новини няма ли

    Коментиран от #225

    01:29 17.05.2026

  • 224 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #212 от "Нискочелият":

    Че Ивайло Мирчев да не се е родил простосмъртен? Представи си го като средновековен балкански благородник. Προзд, неграмотен, свикнал да бие с тояга и да си проправя път с лакти сред окъсаните селяни и да им говори, че много почита светите икони, и изведнъж тъкмо са разтрогнали династичен брак с него, някакъв чужд селянин не иска да си мръдне каруцата пред каляската му и даже подкарва своите товарни коне с остена срещу него, въпреки че знае кой точно е негова милост. Обаче манджата се вкисва....

    01:35 17.05.2026

  • 225 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #222 от "Читател":

    Не, няма. Макао!

    01:38 17.05.2026

  • 226 Тренера

    0 0 Отговор
    Само и само да запазят тлъстите си възнаграждения са готови да положат клетва и като Евро Худ-овци (последователи на Робин Худ)! Стига да успеят да склонят цар Радев да не ги преследва когато помагат на обикновените нас от простолюдието! Голям Пи-ар извади Цар Радев ,дори и Първанов с Алгафари биха се преклонили пред тези които го правят!!!!

    01:55 17.05.2026

