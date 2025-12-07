Хегсет: Учим се от войната в Украйна. Няма да допуснем вражески оръжия на Запад. Съюзниците ни да се погрижат за себе си

Съединените щати изучават използването на автономни оръжейни системи по време на бойни операции в Украйна и извличат поуки, заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет пред Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

Хегсет добави, че освен автономните системи, технологиите за изкуствен интелект ще играят важна роля в бъдещите военни операции.

Той заплаши с последствия за съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана.

„Нашите съюзници не са деца, тези страни са способни да направят много повече за себе си. Време е да се докажат и те го правят. Моделни съюзници като Израел, Южна Корея, Полша, Германия и балтийските държави ще получат специално отношение. Съюзниците, които не допринесат за колективната отбрана, ще се изправят пред последствия“, каза той.

Съединените щати няма да позволят разполагането на вражески оръжия в Западното полукълбо като част от стратегията си за възстановяване на военното господство в региона, военният министър.

„Той добави, че Съединените щати ще използват това господство, за да „защитават родината и достъпа до ключови територии в целия регион“.

Вашингтон работи неуморно за прекратяване на украинския конфликт, заяви военният министър на САЩ.

„За по-малко от година президентът Тръмп осигури осем мирни споразумения, включително историческото споразумение за Газа, и все още не е приключил. Дори докато говорим, ние работим неуморно, под ръководството на президента, за разрешаване на трагичната война в Украйна, която нямаше да започне, ако той беше останал президент“, каза Хегсет.

Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за диалог с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин.

„Подобно на Рейгън, президентът Тръмп е готов да разговаря с противници, включително Владимир Путин и Си Дзинпин. Това е знак за сила, а не за слабост. Някои във Вашингтон обичат да критикуват Тръмп за това, но критиците забравят, че Роналд Рейгън направи точно същото и Америка се възползва от това“, каза Хегсет.

Съединените щати планират да модернизират ядрената си триада и да провеждат ядрени опити наравно с други държави, заяви още Хегсет.

„Както каза президентът Тръмп, ние модернизираме ядрената триада на нашата нация. Ще разработим допълнителни опции за подпомагане на възпирането и управление на ескалацията. И никога няма да позволим на тази нация да остане уязвима за ядрен изнудване“, каза той.

Хегсет подчерта, че Съединените щати са изправени пред „две други големи ядрени сили“ и ще тестват ядрени оръжия и системите за тяхната доставка „равноправно с другите“.

Съединените щати не възнамеряват да се опитват да променят статуквото по отношение на Тайван, заяви министърът на отбраната на САЩ.

„Нашите интереси в Индо-Тихоокеанския регион са значителни, но също така са ограничени и разумни.“

Той добави, че САЩ не се стремят да доминират в региона. „Не искаме да доминираме над Китай, а по-скоро да гарантираме, че Пекин няма способността да доминира над нас или над нашите съюзници“, добави той.

Съединените щати не искат военна конфронтация с Китай. Това заяви секретарят на Пентагона Пит Хегсет.

„Министерството на отбраната под ръководството на Тръмп се ръководи от здравия разум. Този подход е да се сдържа Китай чрез сила, а не чрез конфронтация“, каза Хегсет.

Съединените щати възнамеряват да продължат борбата срещу наркокартелите в Латинска Америка, заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

„Тези наркотерористи са Ал Кайда на нашето полукълбо и ние се борим с тях със същата прецизност, с която се борихме с Ал Кайда. Следим ги, убиваме ги и ще продължим да ги убиваме, докато тровят народа ни с наркотици, чиято смъртоносност е еквивалентна на химическо оръжие“, заяви министърът на отбраната.

„Администрацията на Байдън беше по-загрижена за границите на Украйна, отколкото за нашите собствени. Те абсурдно подложиха под съмнение идеята, че граничната сигурност е равна на националната сигурност. Граничната сигурност е национална сигурност и ние я правим наш основен приоритет“, каза Хегсет.