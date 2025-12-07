Новини
Хегсет: Учим се от войната в Украйна. Няма да допуснем вражески оръжия на Запад. Съюзниците ни да се погрижат за себе си

7 Декември, 2025 02:27, обновена 7 Декември, 2025 06:10 3 981 22

Байдън беше загрижен за границите на Украйна, а не за нашите. Убиваме наркотерористи, които тровят народа ни, заяви шефът на Пентагона.

Хегсет: Учим се от войната в Украйна. Няма да допуснем вражески оръжия на Запад. Съюзниците ни да се погрижат за себе си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати изучават използването на автономни оръжейни системи по време на бойни операции в Украйна и извличат поуки, заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет пред Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

Хегсет добави, че освен автономните системи, технологиите за изкуствен интелект ще играят важна роля в бъдещите военни операции.

Той заплаши с последствия за съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана.

„Нашите съюзници не са деца, тези страни са способни да направят много повече за себе си. Време е да се докажат и те го правят. Моделни съюзници като Израел, Южна Корея, Полша, Германия и балтийските държави ще получат специално отношение. Съюзниците, които не допринесат за колективната отбрана, ще се изправят пред последствия“, каза той.

Съединените щати няма да позволят разполагането на вражески оръжия в Западното полукълбо като част от стратегията си за възстановяване на военното господство в региона, военният министър.

„Той добави, че Съединените щати ще използват това господство, за да „защитават родината и достъпа до ключови територии в целия регион“.

Вашингтон работи неуморно за прекратяване на украинския конфликт, заяви военният министър на САЩ.

„За по-малко от година президентът Тръмп осигури осем мирни споразумения, включително историческото споразумение за Газа, и все още не е приключил. Дори докато говорим, ние работим неуморно, под ръководството на президента, за разрешаване на трагичната война в Украйна, която нямаше да започне, ако той беше останал президент“, каза Хегсет.

Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за диалог с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин.

„Подобно на Рейгън, президентът Тръмп е готов да разговаря с противници, включително Владимир Путин и Си Дзинпин. Това е знак за сила, а не за слабост. Някои във Вашингтон обичат да критикуват Тръмп за това, но критиците забравят, че Роналд Рейгън направи точно същото и Америка се възползва от това“, каза Хегсет.

Съединените щати планират да модернизират ядрената си триада и да провеждат ядрени опити наравно с други държави, заяви още Хегсет.

„Както каза президентът Тръмп, ние модернизираме ядрената триада на нашата нация. Ще разработим допълнителни опции за подпомагане на възпирането и управление на ескалацията. И никога няма да позволим на тази нация да остане уязвима за ядрен изнудване“, каза той.

Хегсет подчерта, че Съединените щати са изправени пред „две други големи ядрени сили“ и ще тестват ядрени оръжия и системите за тяхната доставка „равноправно с другите“.

Съединените щати не възнамеряват да се опитват да променят статуквото по отношение на Тайван, заяви министърът на отбраната на САЩ.

„Нашите интереси в Индо-Тихоокеанския регион са значителни, но също така са ограничени и разумни.“

Той добави, че САЩ не се стремят да доминират в региона. „Не искаме да доминираме над Китай, а по-скоро да гарантираме, че Пекин няма способността да доминира над нас или над нашите съюзници“, добави той.

Съединените щати не искат военна конфронтация с Китай. Това заяви секретарят на Пентагона Пит Хегсет.

„Министерството на отбраната под ръководството на Тръмп се ръководи от здравия разум. Този подход е да се сдържа Китай чрез сила, а не чрез конфронтация“, каза Хегсет.

Съединените щати възнамеряват да продължат борбата срещу наркокартелите в Латинска Америка, заяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

„Тези наркотерористи са Ал Кайда на нашето полукълбо и ние се борим с тях със същата прецизност, с която се борихме с Ал Кайда. Следим ги, убиваме ги и ще продължим да ги убиваме, докато тровят народа ни с наркотици, чиято смъртоносност е еквивалентна на химическо оръжие“, заяви министърът на отбраната.

„Администрацията на Байдън беше по-загрижена за границите на Украйна, отколкото за нашите собствени. Те абсурдно подложиха под съмнение идеята, че граничната сигурност е равна на националната сигурност. Граничната сигурност е национална сигурност и ние я правим наш основен приоритет“, каза Хегсет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМАН

    14 21 Отговор
    Еидния щеше да превзема Киев за три дни, другия щеше да спира войната за 24 часа...

    Коментиран от #16

    02:41 07.12.2025

  • 2 ПОКАЗНО, КАК УМНИЕ ХОРА МИСЛЯТ, БРАВО!

    13 4 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ДОРИ Е СИЛА ,СМЕЛОСТ И НАЙ ВЕЧЕ ДОБРОНАМЕРЕНОСТ ,ИСТИНСКО ЖЕЛАНИЕ ДА ПОСТИГНЕШ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С МИРНИ СРЕДСТВА С ДИПЛОМАЦОИЯ , ДИПЛОМАЦИЯ КОЯТО ДРЪМП ДОКАЗАНО ВЕЧЕ МН ДОБРЕ ВЛАДЕЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ЕВРОЛАЙНОБРТСКАТА ДЕБИЛНА ПАСМИНА !
    ТОЧНО ЗА ТОВА СВЕТА СЕ НАДЯВА НА ТРЪМ !

    03:34 07.12.2025

  • 3 АМАН

    12 7 Отговор
    А ние розовите понита го поемаме във всички дупки… Скоро, Аман ще е официална дума в… родния ни турски език, аман!

    03:37 07.12.2025

  • 4 Гориил

    10 7 Отговор
    Това касае България.Платете колкото е възможно повече и възможно най-бързо.

    05:00 07.12.2025

  • 5 Грозник

    13 8 Отговор
    Ако ви напънат Китай и рашка едновременно,кой ще ви помогне??? Сенегал,Замбия???🤔

    Коментиран от #6

    05:04 07.12.2025

  • 6 Гориил

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Грозник":

    Бяхте атакувани от Еврозоната, която напълно унищожи независимостта и суверенитета на страната.

    05:21 07.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    13 3 Отговор
    Отбрана 🤔🤔🤔🤔🤔 ,тва е много специална дума и от кого и къде се отбранявате,отбрана аз го разбирам да си подсигуриш имота дома държавата своята държава и да не да не позволяваш да ти влизат нежелани "гости" да ти разрушават традициите ,да ти крадат от ресурсите да ти налагат извратенита ви либесрстия да ти крадат от земята и да ти избиват жените и децата ,та обяснете ни я тази дума "отбрана"как я разбирате

    05:53 07.12.2025

  • 8 Пийт

    7 6 Отговор
    прилича на руснак!

    06:05 07.12.2025

  • 9 ежко

    11 6 Отговор
    Досега САЩ не са показали нито един наркотрафикант!Има само нарочени за такива!Изобщо не е трудно да ги залавят, но те направо ги гърмят!Нещо не им вярвам.....

    06:06 07.12.2025

  • 10 Реалност

    11 8 Отговор
    Истината е, че Тръмп е мeкотело което се лигави с Путлер.

    06:16 07.12.2025

  • 11 Интересноо защо стреляте по лодките

    8 4 Отговор
    А не ударите директно плантацийте и производителите.....вие удряте само предполагаемите транспортни средства....относно тровенето на народа ви то народа ви е калпав ген че затва са трови и тои има потребност за това а не че някой го произвежда кокито и те от немай къде се друсат

    06:24 07.12.2025

  • 12 Плaмeн

    10 4 Отговор
    ,,Хегсет е женен за Дженифър Роше от 2019 г. Двамата имат общо седем деца от предишни бракове и съвместния си съюз."

    Toя собствения си живот не може да организира , а тръгнал другите да оправя . :)

    06:30 07.12.2025

  • 13 Учат се, но ученията им все ялови!?

    11 2 Отговор
    "Хегсет: Учим се от войната в Украйна." Русия е вече научена, още от ВСВ бяха готови да се справят със Запада, но се показаха много наивни, повярваха на джендърските думи на краварите, а на .урви не трябва да се вярва, това е грешката на СССР, и сега я плащат. Но ще я коригират, не е непоправима. Да му мисли Запада, те са непоправими!

    06:44 07.12.2025

  • 14 Гориил

    8 0 Отговор
    През 2004 г. всички си мислеха, че членството в НАТО ще бъде евтино и приятно.

    Коментиран от #17

    06:48 07.12.2025

  • 15 Уса

    9 1 Отговор
    "Белият дом твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ след 2 десетилетия"-последни новини от САЩ.Лошо за тия,които ще въвеждат еврото от 1ви януари

    06:51 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чичака

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Къде е Соломон Паси трабанта ????
    Пак да рИве .
    Тоя че го копат на тайно място като сгъне.

    07:17 07.12.2025

  • 18 Поредният,

    1 2 Отговор
    който закопвава Европа!

    От Сталин насам всички диктатори пророкуват края на Европа, а тя надживява всички тях

    Европа е преживял всичко- и възход , падение.

    Ще надживее и Тръмп при всички случаи.

    07:31 07.12.2025

  • 19 ТОЗИ ИЛИ Е ТЪП

    3 0 Отговор
    ИЛИ СЕ ПРАВИ НА ШАШАВ. НАРКОКАРТЕЛИТЕ И КАНАЛИТЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ ЦРУ И РАБОТЯТ ЗА ЦРУ,КОЯТО Е ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА. ВСЕ ЕДНО ПЕНТАГОНА ДА ОБЯВИ ВОЙНА НА ЦРУ. Е КАК ДА СТАНЕ.

    07:32 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пацифист

    0 0 Отговор
    Тотално против оръжия, войници, казарми, армии , военни дело, генерали, офицери и все военни.
    Нека има мир и свобода

    07:44 07.12.2025