Русия нанесе масирани удари по Киев преди преговорите между Зеленски и Тръмп
  Тема: Украйна

Русия нанесе масирани удари по Киев преди преговорите между Зеленски и Тръмп

27 Декември, 2025 14:15

Русия е атакувала Украйна с почти 500 дрона и 40 ракети от различни типове, заяви Зеленски

Русия нанесе масирани удари по Киев преди преговорите между Зеленски и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия нанесе рано тази сутрин удари по Киев с ракети и дронове, убивайки един човек и ранявайки други 27, предаде Асошиейтед Прес, позовавайки се на местните власти. Агенцията отбелязва, че това се случва ден преди поредните преговори между представителите на САЩ и Украйна, съобщи БТА.

Нападението започна в малките часове на деня и продължи до изгрев слънце. Ударът е нанесен, докато президентът на Украйна Володимир Зеленски се готви за среща с американския си колега Доналд Тръмп във Флорида, като се очаква двамата да обсъдят допълнително усилията за прекратяване на продължаващата вече близо четири години война. Зеленски заяви, че се планира обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните въпроси в Донецка и Запорожка област.

Русия е атакувала Украйна с почти 500 дрона и 40 ракети от различни типове, заяви Зеленски в публикация в социалната мрежа „Телеграм“. Според него основната цел е била енергийната и гражданската инфраструктура в Киев, като в някои райони на региона няма електричество или отопление заради ударите.

„Напоследък има много въпроси. Къде е руският отговор на предложенията за прекратяване на войната, които бяха направени от САЩ и света?“, допълни Зеленски. „Руските представители водят дълги разговори, като всъщност ракетите и дроновете говорят от тяхно име“, допълни той.

Украинският вътрешен министър Игор Клименко заяви в „Телеграм“, че при нападението са повредени над 10 жилищни сгради. Хората са евакуирани изпод развалините на срутените сгради.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че е нанесен „масиран удар“ с „далекобойно и прецизно оръжие с въздушно, наземно и морско базиране, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и дронове по обекти от енергийната инфраструктура, „използвани от Въоръжените сили на Украйна“, както и по „предприятия от украинския военнопромишлен комплекс“. Ведомството заяви, че ударите са в отговор на украински нападения по цивилни цели в Русия. По-рано днес Министерството заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона в руските Краснодарски край и република Адигея.

Полша активизира бойната си авиация и временно затвори летищата в Люблин и Жешув близо до границата с Украйна по време на руските атаки. Няма нарушение на полското въздушно пространство, съобщи в „Екс“ командването на полските въоръжени сили. АП отбелязва, че не е ясно какво е причинило тревогата в Полша, когато руските атаки са били фокусирани върху Киев, който е далеч от границата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 30 гласа.
