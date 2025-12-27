"Русия нанесе масирани удари по Киев преди преговорите между Зеленски и Тръмп"

Русия нанесе рано тази сутрин удари по Киев с ракети и дронове, убивайки един човек и ранявайки други 27, предаде Асошиейтед Прес, позовавайки се на местните власти. Агенцията отбелязва, че това се случва ден преди поредните преговори между представителите на САЩ и Украйна, съобщи БТА.
Нападението започна в малките часове на деня и продължи до изгрев слънце. Ударът е нанесен, докато президентът на Украйна Володимир Зеленски се готви за среща с американския си колега Доналд Тръмп във Флорида, като се очаква двамата да обсъдят допълнително усилията за прекратяване на продължаващата вече близо четири години война. Зеленски заяви, че се планира обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните въпроси в Донецка и Запорожка област.
Русия е атакувала Украйна с почти 500 дрона и 40 ракети от различни типове, заяви Зеленски в публикация в социалната мрежа „Телеграм“. Според него основната цел е била енергийната и гражданската инфраструктура в Киев, като в някои райони на региона няма електричество или отопление заради ударите.
„Напоследък има много въпроси. Къде е руският отговор на предложенията за прекратяване на войната, които бяха направени от САЩ и света?“, допълни Зеленски. „Руските представители водят дълги разговори, като всъщност ракетите и дроновете говорят от тяхно име“, допълни той.
Украинският вътрешен министър Игор Клименко заяви в „Телеграм“, че при нападението са повредени над 10 жилищни сгради. Хората са евакуирани изпод развалините на срутените сгради.
Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че е нанесен „масиран удар“ с „далекобойно и прецизно оръжие с въздушно, наземно и морско базиране, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и дронове по обекти от енергийната инфраструктура, „използвани от Въоръжените сили на Украйна“, както и по „предприятия от украинския военнопромишлен комплекс“. Ведомството заяви, че ударите са в отговор на украински нападения по цивилни цели в Русия. По-рано днес Министерството заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона в руските Краснодарски край и република Адигея.
Полша активизира бойната си авиация и временно затвори летищата в Люблин и Жешув близо до границата с Украйна по време на руските атаки. Няма нарушение на полското въздушно пространство, съобщи в „Екс“ командването на полските въоръжени сили. АП отбелязва, че не е ясно какво е причинило тревогата в Полша, когато руските атаки са били фокусирани върху Киев, който е далеч от границата.
Фидел Кастро 1992 г.
До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Това си го пиши в блатата. Може да ти подхвърлят няколко koneйки. Ние тук подкрепяме Украйна.
До коментар #10 от "Рашист терорист":Тука повечето снимки не са реални с новината! Тая снимка е стара, не е от Киев и това е опожарени апартаменти от газова бутилка.
Да живее Русия!
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Дезинформация от вас. Това е сграда, поразена от руски дрон или руска ракета
17 Зелйьонскьй
Ръководител на комисията е депутатът Юрий Кисел, който преди това е бил подслушван в продължение на няколко години от НАБУ и САП.
Той е близък приятел на Сергий Шефир и Зеленски.
Според моя информация, този идиот е имал инсталирано подслушвателно устройство в продължение на две години в освежител за въздух; всичко се е случвало точно в кабинета му в сградата на комисията. Десетки депутати са наясно с това.
О, какъв процес ще бъде това.
За Зеленски това е КАТАСТРОФА.
До коментар #11 от "Не, драги,":Кироо, когато ползваш третокласна стока почваш да говориш в трето лице множествено число.
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Пак не сте разбрали
До коментар #11 от "Не, драги,":На мен ми дават левове, след нова година ще ми дават евраци и то двойно повече. Между другото рублите (60000) сам си ги взел още април 2022 при 140-1 $ сам си направи сметка колко съм на печалба. Ха ха
До коментар #13 от "Ние, Украинците":Вие сте смахнати психопати, които след денацификацията, колкото останете за следващите 100 години пак ще се криете в миша дупка.
До коментар #17 от "Зелйьонскьй":Кисел е най-близкият му приятел, най-близкият приятел на Шефир – няма как да се измъкне от това.
Той му купи къща, те бяха съседи. Вече няма да е възможно да се каже: „Всичко беше тяхно, не знаех.“
До коментар #16 от "Варна 3":Внимавай, че с тоя команден център у Варна да не дойде некой "заблуден" дрон или цяло ято, щото по твойта логика "покрай сухото гори и суровото" гледай да си по-далечко.
14:33 27.12.2025
28 Не, драги,
До коментар #18 от "Брендо":Не е Киро бе! Баджанак ти е. От Горно Нанадолнище. И в единствено и в множествено число, пак подкрепям/ме Украйна.
30 Само за статистиката
До коментар #22 от "Фор":Те, китайчетата изпревариха и краварите, ако не знаеш, всъщност вече официално са номер 1, а Русия никога не е заявявале такива претенции. Не се кахъри за Русия, а за "хегемона" - бившият.
До коментар #23 от "Й.В.Сталин":Те в миша дупка, а орките във външни клозети в блатата. Но без покрив. Че китайския дракон наднича отгоре. Хи,хи,хи.....
32 Ние, Украинците
До коментар #23 от "Й.В.Сталин":Сме спасили повечето украинци от Гладомора. Победихме Русия два пъти. Разпадането на СССР и победата на Украйна в Донбас. И сега пак ще ви победим. А Русия колко пъти е губещата?
33 Много си зле
До коментар #17 от "Зелйьонскьй":НАБУ на Украйна: „НАБУ и САП, въз основа на резултатите от операция под прикритие, разкриха организирана престъпна група, в която са включени настоящи народни депутати на Украйна. Според разследването, членовете на групата систематично са получавали незаконни облаги за гласуване във Върховната рада на Украйна."
35 Варна 3
До коментар #23 от "Й.В.Сталин":Руската мечка вече е болна и постепенно си отива. Така че Русия скоро няма да я има. Ще има само Украйна в европейската и Китай в азиатската.
До коментар #28 от "Не, драги,":Ооо, Асено мари и ти ли?
До коментар #32 от "Ние, Украинците":Превъзбудил си се, но след година или две, ако остане некой бандеровец, ще строи новата БАМ в необятната сибирска тайга и ще продължава да си бленува тем подобни минали несбъднати мечти, това не ни пречи и никога не ни е пречило, напротив страшно е забавно отстрани. И да, както сам споменаваш не е за първи път.
40 Диктор
До коментар #38 от "Десислава Димитрова":Оффф, така ли искате да живеете? Като гледате снимката, ето това е снимано в Русия! Украинците са ударили. Това е в Сибирска Русия. Защо не ви пратим там?
41 Десислава Димитрова
До коментар #40 от "Диктор":Пак ще отнесеш черпака...добре че ти е куха крату.ната
До коментар #42 от "Варна 3":Като подкрепяте Украйна отивайте на фронта.Ние подкрепяме само и единствено България.
45 в това време
Нема такива де били.
46 Хаха
47 Европейска България
До коментар #44 от "Баш Майстора":Бандеростан... имате предвид Русия. В Русия сградите са опустели заради прекалено студения климат там. Повечето сибирци избират да живеят в европейска Русия, тъй като там е по-развито. Живейте в Сибир, там ще ви бъде приятно.
48 Тутракан мегаполис
Изхвърлете зелената чума от Украйна!
50 Ами
До коментар #35 от "Варна 3":РУСКАТА МЕЧКА Я ГЛЕДАТЕ МЪРТВА ОТ 45та ГОДИНА ДО СЕГА. АМА ВСЕ ВИ ТРОШИ КАНЧЕТАТА.
52 Варна 3
До коментар #48 от "Тутракан мегаполис":Азънъ капатън, сиз русялъ. Не истиорсунуз? Гледайте Москва. И се мобилизирайте срещу Украйна
53 Някой
До коментар #46 от "Хаха":И във ютуб го има. СМЕХОРИЯ.
Урсулът ще опрости на всички Бойко ПеПейци ако заобичат Шиши и Евроатлантизма. Еврото идва, гответе фалитите.
57 Верно?
До коментар #11 от "Не, драги,":Как беше? Европа ни храни НАто ни пази слава кокаине 😀
65 Фори
До коментар #30 от "Само за статистиката":Нали Русия беше от великите държави? Сега излиза ,че никога не е била според теб!
66 Един
68 Механик
А след преговорите ще нанесе още повече.
п.п.
Нали онзи ден се кефехте, че сте убили генерала?
А сега продължавайте да се кефите!
70 не може да бъде
До коментар #15 от "Хасковски каунь":И аз искам да се присъединя и да кажа че в Купянск нещо става -и новините за контраофанзивата на украинската армия и превземането или контрола на Купянск се оказаха много преждевременни !?Може би е имало недоглеждане от страна на руското ръководство за тази офанзива но може да се окаже -и аз считам че това е по.веро
71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Варна 3":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
72 Варна 3
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Хайде, Русия битти артък! Шимди Украйна ще заема европейска Русия, ако Украйна печели.
74 днес
До коментар #1 от "ФакЧекерица":Тази снимка в Надежда - София ли е правена???
Освен това - как се говори за масирани удари с един убит и 27 ранени и то в столицата Киев.
При приятелските хамерикански бомбардировки над София - загиналите са хиляди.....
75 Анонимен
До коментар #63 от "Така ли":Е как пък точно лева е инструмент на Путин?Лева беше върнат към еврото,а не към рублата.Наистина трябва да ви вземат телефоните в психодиспансера.
76 Някой
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":АМИ КЛЕПАРИТЕ НЕ ЗАМИНАВАТ ЗА РУСКИЯ ФРОНТ. КЛЕПАРИТЕ ЗАМИНАВАТ ЗА УКРАЙНА. АНАДЪМО?
77 Българка 😺-Маца
78 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Така ли":Ал Баба й
Кой гьотене
79 Ами добре
До коментар #70 от "не може да бъде":След като руското Министерство на отбраната публикува кадри от Купянск, топката естествено се премести към Киев. За украинските медии историята от Купянск вече е практически единствената повече или по-малко полезна новина в близкото минало и затова те не могат да я игнорират, отбелязва „Военна хроника“:
80 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
81 Варна 3
82 Механик
Зели го готвят вече на среден огън. Задушават киселото ЗЕЛЕнце в корупционна мазнина.
Явно дните му се преброени и е ПОХАРЧЕН по американски.
83 не може да бъде
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Все пак трябва да помислите дали това не е много клепарски въпрос !?...Не може да се свеждат различни проблеми до емиграция от европейски граждани към Русия ...в Русия има много емигранти но от други страни и друг тип хора ... припомням че емиграцията е свързана преди всичко с климатични и социално-демографски особености --защо напр.няма голяма емиграция в Швеция Норвегия и Финландия.въпреки че има и достатъчно място и стандартът на живот е висок!?Ами Саудитска Арабия!?!...Апропо в началото на миналия век тези държави са били с много нисък стандарт на живота и България е била далече пред тях ..има официални документи !
85 Шашлък
До коментар #11 от "Не, драги,":Кои са тия ние, поименно драги, поименно, няма да е много писане.
86 Хе-хе
87 Хохо Бохо
88 Това е руска пропаганда,
89 Антитрол
Великата съветска война е продължила 1418 дни.
„Войната в Украйна“ вече е продължила 1400.
На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.
На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.
✍️ Всичко върви ли по план нали скъсани копеи от бунища и сметища?
/
90 Дедо ви...
91 Хохо Бохо
До коментар #11 от "Не, драги,":виж си минусите урулянец. Един референдум и ще сме вън от нато и ес....не вярваш ли? Малцинство сте и то мнооого малко
92 А уктротроловете квичат на умряло
До коментар #45 от "в това време":, защото няма по големидебили от форумните уктротролове.
93 БАРС
94 Доротея
До коментар #89 от "Антитрол":Тихоо !Тихо πоссссрр ...коооо,не си компетентен !
95 Важното е контранаступа да върви
До коментар #89 от "Антитрол":и че Украйна си върна Крим при големия пролетен Контранаступ с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16.
98 Удри
99 това на снимката
101 Лука
До коментар #82 от "Механик":Рашистите се маскират като механици но прикритието им пада като ползват "наводка"
102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #89 от "Антитрол":От руснак войник не става.Там е проблема.
103 Хи хи
104 Лука
До коментар #1 от "ФакЧекерица":Те рашистите не почитат и коледа !
105 Zaхарова
До коментар #88 от "Това е руска пропаганда,":Брау бе гуведо! Това и аз не мога да се сетя да го кажа.Още 200 рубли към надника от личните ми авоари!
106 Механик
До коментар #101 от "Лука":Ти явно не си служил в армията?
НАВОДЧИК е АРТИЛЕРИЙСКА длъжност.
Но както и да е! Честита ти Коледа и СЛАВА РОССИИ!
п.п.
И запомни, че ние, българите сме за Русия.
107 Лука
