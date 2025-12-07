Новини
Свят »
Украйна »
Киев благодари на България за транзита на газ към Украйна
  Тема: Украйна

Киев благодари на България за транзита на газ към Украйна

7 Декември, 2025 07:19, обновена 7 Декември, 2025 07:23 556 11

  • андрий сибига-
  • георг георгиев-
  • украйна-
  • българия

Външните министри на Георг Георгиев и Андрий Сибига проведоха телефонен разговор

Киев благодари на България за транзита на газ към Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Външните министри на България и Украйна Георг Георгиев и Андрий Сибига проведоха телефонен разговор относно по-нататъшните стъпки за развитие на двустранното сътрудничество между двете страни, съобщи Укринформ, цитирайки публикация в социалните мрежи на украинския първи дипломат.

Сибига заяви снощи в „Екс“, че по време на разговор с българския министър на външните работи го е информирал „за последствията от масираните руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна“.

Двамата са обсъдили последните развития около усилията за постигане на мир в Украйна, както и „по-нататъшни стъпки за напредък в двустранното сътрудничество“, посочва украинският министър.

„Благодарен съм за подкрепата на България за нашето присъединяване към ЕС и за нейния принос към нашата устойчивост, по-специално за транзита на газ към Украйна“, добави Сибига.

В сряда Георг Георгиев участва в срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, където подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 IДИОТОКРЕТЕНИ

    12 0 Отговор
    Bългарски Ъхмаци

    07:29 07.12.2025

  • 2 И аз съм благодарен за статията

    9 0 Отговор
    Не разбрах само в какво се изразява сътрудничеството към България от украинска страна.

    Коментиран от #3

    07:30 07.12.2025

  • 3 Гончар Романенко

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "И аз съм благодарен за статията":

    Осигурява координати за руските дронове
    Толкова от Украйна

    07:35 07.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Българи юнаци,Българи ахмаци.🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    07:35 07.12.2025

  • 5 Тази благодарност звучи

    8 0 Отговор
    Като псувня на майка към България!
    Освен тази напаст от « бежанци», които храним и ни пият кръвчицата, какао Украйна е дала на БГ?
    А ягошо от МнВР е голами водами/ akva nuda- на латински!

    Коментиран от #10

    07:36 07.12.2025

  • 6 стига подаръци

    4 0 Отговор
    А газа кой ще го плаща , пак българският народ ли !!

    07:38 07.12.2025

  • 7 Абе тоя газ не е ли руски?

    6 0 Отговор
    За какво му трябваше на Зельо да гърми газопровода от Русия? Да накажел Орбан и Фицо?:)

    Кукавица отчаяна и нашмъркана!!!

    Коментиран от #9

    07:39 07.12.2025

  • 8 Лайн Ари

    0 0 Отговор
    Всичко ще ви дадем-напълно безплатно ! Бг и ес ахмаците плащат , и теглят многомилиардни заеми , за да има за вас да си направите златни тоалетни - всепак и вие сте "хора "

    07:44 07.12.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе тоя газ не е ли руски?":

    А бе той газа е руски,ама Зельо е велик държавник и не мое го вземе директно от Русия,защото ша му падне авторитета.🦧😎🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    07:44 07.12.2025

  • 10 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тази благодарност звучи":

    бонбони украинско производство ---на един бивш Президент

    07:44 07.12.2025

  • 11 пращал пари за златна тоалетна

    0 0 Отговор
    мене тагаренско ми каза всеки месец по една заплата да подарявам на зеленски за да си купи златна тоалетна нищо че азАКАМ във външна тоалетна качен на две тухли, аз редонвно им превеждам по една заплата

    а нащеСЕРСЕМИ още събират капачки за децата си ха ха ха.. важното е зеления наркоманин да има пари и да обикаля всеки ден по света

    07:44 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания