Външните министри на България и Украйна Георг Георгиев и Андрий Сибига проведоха телефонен разговор относно по-нататъшните стъпки за развитие на двустранното сътрудничество между двете страни, съобщи Укринформ, цитирайки публикация в социалните мрежи на украинския първи дипломат.
Сибига заяви снощи в „Екс“, че по време на разговор с българския министър на външните работи го е информирал „за последствията от масираните руски атаки срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна“.
Двамата са обсъдили последните развития около усилията за постигане на мир в Украйна, както и „по-нататъшни стъпки за напредък в двустранното сътрудничество“, посочва украинският министър.
„Благодарен съм за подкрепата на България за нашето присъединяване към ЕС и за нейния принос към нашата устойчивост, по-специално за транзита на газ към Украйна“, добави Сибига.
В сряда Георг Георгиев участва в срещата на външните министри на НАТО в Брюксел, където подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото.
Киев благодари на България за транзита на газ към Украйна
7 Декември, 2025 07:19, обновена 7 Декември, 2025 07:23 556 11
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 IДИОТОКРЕТЕНИ
07:29 07.12.2025
2 И аз съм благодарен за статията
Коментиран от #3
07:30 07.12.2025
3 Гончар Романенко
До коментар #2 от "И аз съм благодарен за статията":Осигурява координати за руските дронове
Толкова от Украйна
07:35 07.12.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
07:35 07.12.2025
5 Тази благодарност звучи
Освен тази напаст от « бежанци», които храним и ни пият кръвчицата, какао Украйна е дала на БГ?
А ягошо от МнВР е голами водами/ akva nuda- на латински!
Коментиран от #10
07:36 07.12.2025
6 стига подаръци
07:38 07.12.2025
7 Абе тоя газ не е ли руски?
Кукавица отчаяна и нашмъркана!!!
Коментиран от #9
07:39 07.12.2025
8 Лайн Ари
07:44 07.12.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #7 от "Абе тоя газ не е ли руски?":А бе той газа е руски,ама Зельо е велик държавник и не мое го вземе директно от Русия,защото ша му падне авторитета.🦧😎🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕
07:44 07.12.2025
10 Мурка
До коментар #5 от "Тази благодарност звучи":бонбони украинско производство ---на един бивш Президент
07:44 07.12.2025
11 пращал пари за златна тоалетна
а нащеСЕРСЕМИ още събират капачки за децата си ха ха ха.. важното е зеления наркоманин да има пари и да обикаля всеки ден по света
07:44 07.12.2025