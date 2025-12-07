Киев благодари на България за транзита на газ към Украйна

На среща в понеделник: Макрон, Стармър и Мерц обсъждат в Лондон разговорите за мир във Флорида

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с Володимир Зеленски, в който двете страни обсъдиха по-нататъшни стъпки за ра ...