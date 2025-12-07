Депутат от радата: Украйна трябва да забави преговорите със САЩ, за да подобри позицията си

Украйна трябва да забави преговорите с представители на САЩ, за да подобри позицията си, изрази това мнение депутатът Роман Костенко, според Страна.
„Вярвам, че трябва да забавим времето и да подобрим позицията си колкото е възможно повече“, каза той.
В противен случай, заяви Костенко, Украйна ще се изправи пред неблагоприятни мирни условия.
Специалният представител на президента на САЩ Кийт Келог заяви, че уреждането на конфликта в Украйна е „близо“, но два ключови въпроса – статутът на Запорожката атомна електроцентрала и териториите на Донецка област – пречат на постигането на споразумение. В началото на декември Вашингтон и Киев проведоха нови консултации, където страните обсъдиха мерките за сигурност и параметрите на бъдещо уреждане.
Според Келог „последните 10 метра до целта са най-трудни“ и именно несигурността около Запорожката атомна електроцентрала и Донецка област пречи на страните да преминат към финалния етап на преговорите. Той отбеляза, че след като тези въпроси бъдат решени, „останалото ще си дойде на мястото“.
Американски представители, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, активно обсъждат евентуален план за уреждане през последните седмици, но Вашингтон подчертава, че решение на териториалния въпрос трябва да бъде намерено от страните чрез преговори. Както Axios съобщи, американската администрация обмисля няколко варианта за бъдещия статут на териториите, но все още не е постигната окончателна съгласувана формула.
10:04 07.12.2025
10:04 07.12.2025
10:05 07.12.2025
10:05 07.12.2025
10:05 07.12.2025
10:06 07.12.2025
До коментар #3 от "Хахахха":Руснаци не умират ама хич.роберт мадяр само с неговата бригада убива около 400 руснака на ден.поне украинците защитават страната си а руснаците умират за да е голяма работа едно джудже.
10:07 07.12.2025
10:07 07.12.2025
10:07 07.12.2025
10:09 07.12.2025
10 Руснаци
До коментар #7 от "стоян георгиев":Охх, няма какво да си пиша с теб, безполезно е,влезнал в украинските сайтове, прочел нещо и веднага повярвал. Дай да ги видим тези убити 400 руснака, дай клипче дай снимки. Умните хора четат независими сайтове, а там пише Убити руснаци за 4 години около 200000 хилидя, убити украинци 1,7 млн и приключвам с теб. Не си ми на нивото.
10:10 07.12.2025
10:11 07.12.2025
10:11 07.12.2025
До коментар #7 от "стоян георгиев":стоенчО , изпи ли си хаповете , че санитарите те търсят от ранна утрин ?!
10:12 07.12.2025
14 инфо
10:13 07.12.2025
15 Руснаци
До коментар #7 от "стоян георгиев":роберт мадяр ако си го забелязал само пише в Интернет някакви измслини постове без доказателства, тоя се съмнявам дори дали е убил 50 руснака. Дори се съмнявам дали е на фронта въобще, когато казваш нещо трябва да имаш поне малко доказателства-аз мога да напиша че един приятел е убил 100000 украинци ама като нямам доказателство ще ми повярваш ли?? Мисли с тази кратуна
10:13 07.12.2025
10:13 07.12.2025
До коментар #10 от "Руснаци":Веднага тиндавам.напиши роберт мадяр в телеграм и гледай.има видеа и отчет от всеки ден.иначе е верно безсмислено да спориш с мен.
10:13 07.12.2025
10:13 07.12.2025
10:13 07.12.2025
10:13 07.12.2025
До коментар #15 от "Руснаци":А къде да пише? Ти какво се съмняваш ме е през к..а .той се бил съмнявал...хах...добре !
10:14 07.12.2025
10:14 07.12.2025
10:14 07.12.2025
До коментар #1 от "Оги":Летищата в Украйна стоят непокътнати, защото Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Каза и да не целим жп мрежата, за да измрат повече вати от НАТО-вски ракети по Русия.
10:14 07.12.2025
20 Последния Софиянец
10:14 07.12.2025
До коментар #16 от "стоян георгиев":По-,,умен ,, коментатор от наш стоенчУ в сайта няма ....Най -умния , най-красивия , най-най от всички ! Ха-ха ! Наш стончУ ......
10:16 07.12.2025
10:16 07.12.2025
10:16 07.12.2025
До коментар #17 от "стоян георгиев":С подобни новини се прикрива какво се случва на руския мъж във войната.нито един уж русофил не е изразил съжаление или съпричастност към загиналите руснаци.защо бе другар?двойка бразилци загинали в първата си битка...и?
10:16 07.12.2025
10:16 07.12.2025
26 Руснаци
До коментар #16 от "стоян георгиев":А в тези видеа преброил ли си 400 убити руснаци на ден?? Отчета на някакъв маняк както ти казах, не означава нищо, видял ли си на клиповете 400 убити руснаци на ден, или са макс 10??Не си добре момче, умствения ти капацитет граничи към 0
10:16 07.12.2025
Коментиран от #33
10:17 07.12.2025
27 Дзън-дзън
10:17 07.12.2025
10:18 07.12.2025
До коментар #21 от "Баце,":Да тук е място само за лозунги.никакви дискусии.ха
..хах виж обаче обиди и спам може.морал.по стветски нали другар?
10:18 07.12.2025
В какъв смисъл С.А.Щ обмислят ?
Мислех че Русия има последната дума, пък то......
10:18 07.12.2025
До коментар #18 от "стоян георгиев":Не пиши с ника на стоенчо , защото той не знае правописа и веднага те ,,хващаме ,, като плагиатор на сноевчовите простотии !
10:18 07.12.2025
10:18 07.12.2025
Динамиката по години изглежда така:
10:18 07.12.2025
10:19 07.12.2025
2024 - 595 хиляди
10:19 07.12.2025
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
10:19 07.12.2025
До коментар #26 от "Руснаци":Видеата на маниака са доста убедителни.кактп и признанията на руснаците.
10:19 07.12.2025
10:19 07.12.2025
Фидел Кастро 1992 г.
10:19 07.12.2025
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
10:19 07.12.2025
10:19 07.12.2025
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
10:19 07.12.2025
До коментар #32 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":А колко са загиналите руснаци?
10:19 07.12.2025
10:20 07.12.2025
До коментар #37 от "стоян георгиев":12 пъти по малко
10:20 07.12.2025
Коментиран от #41, #44, #55
10:21 07.12.2025
До коментар #30 от "Миролюб Войнов, коментатор":МИСЛИШ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА - РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ ИМАТ ПОСЛЕДНАТА ДУМА !
10:21 07.12.2025
10:22 07.12.2025
10:22 07.12.2025
До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Демек 120000 човека? За какво умряха тези хора?
10:22 07.12.2025
10:23 07.12.2025
Тръмп иска да ги спаси, те не щат.
10:23 07.12.2025
10:25 07.12.2025
До коментар #41 от "стоян георгиев":За земята наречена новорусия която даваше 75% от бвп на ypкkия и вече е част от Русия
10:25 07.12.2025
10:25 07.12.2025
До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":За теб 120000 са малко а? Ха...хах....ти гаранция си от соца.няма как да си от новото време.тогава така ни учеха.няма ток 12 часа на ден...ама знаеш ли в сащ че има наркомани?хах...няма дънки по магазините...ама .в германия има безработица....хаха...120000 убити ама в украина били 12 пъти повече...хаха
10:25 07.12.2025
10:25 07.12.2025
До коментар #42 от "нннн":,,Спасението,, им е в руснаците - до последния укр !
10:25
10:25 07.12.2025
10:26 07.12.2025
До коментар #43 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Демек за грабеж на чуждо? Поне веднъж да признаеш.и тези хора дето умряха каква ще е ползата за семействата им или за близките им?
10:27 07.12.2025
Обръщате ли внимание на коментарите ???
В тях има вложена повече мисъл от Вашите публикации....
Нямам в предвид само конкретната публикация.
10:27 07.12.2025
Като гледам фронта само на добре отиват нещата за бандеровците, бухахаха
10:28 07.12.2025
До коментар #47 от "стоян георгиев":Ха ха, този не е добре с главата нещо. Чети история бе муха
10:30 07.12.2025
До коментар #49 от "стоян георгиев":От.три години фронта не мърда.реално имаше динамика само през първата година.измря маса народ за нищо!
10:31 07.12.2025
10:31 07.12.2025
„Руснаците наистина имат предимство. Украйна изглежда достатъчно слаба, за да си помислят руснаците, че могат да наложат своите искания“, отбелязва експертът, добавяйки, че бъдещето за Киев изглежда „наистина мрачно“.
10:33 07.12.2025
До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":"...12 пъти по-малко..."
Бе ако ще и 100 пъти по-малко, руските загуби са баснословни. За Четири Года Русия изостана с четири века, край с всякакви космически програми, Байконур и той утече, деньги нет. Отново се връщаме в "щастливите" 90-те. Играта на С.А.Щ е да насъскат Европа и Русия, което ще постави и двете в пълна зависимост от американците.
10:34 07.12.2025
10:36 07.12.2025
До коментар #55 от "Миролюб Войнов, преброител":За соцносталгика е важно да изгори на съседа плевнята за това той е готов да си запали къщата .така е научен от малък.не да гледа своя успех а да завижда и прецаква чуждия.основен принцип в комунизма.
10:36 07.12.2025
10:37 07.12.2025
До коментар #56 от "стоян георгиев":А другите 50%от русия.в германия живеят около 3млн.чпвека от русия .фенове на путин,но не желаещи да се върнат в русия и предпочитащи да вършат черна и мръсна работа на джендърите,но не и да идат в рая на земята.
10:39 07.12.2025
Украйна бързо губи територии, отбелязва изданието. През ноември Москва завзе 505 квадратни километра – почти двойно повече от владенията си предходния месец.
10:39 07.12.2025
До коментар #58 от "стоян георгиев":Така е и след три дена ще падне киев,а след пет лисабон.хах..само не разбрах защо пишеш с моето име?искаш да изглежда вярно това дето пишеш предполагам...хах..ха
10:41 07.12.2025
До коментар #60 от "стоян георгиев":Това всичко е така и от четири години.киев пада в сряда.
10:42 07.12.2025
10:45 07.12.2025
10:48 07.12.2025
До коментар #64 от "Фернандел":Да питам кога украйна влезе в нато? И да питам кога русия нападна крим? Явно си добре запознат със ситуацията .та обясни!
10:51 07.12.2025
До коментар #65 от "ИВАН":Тоя сладур го интересува страната му.украинците умират за да я запазят нещо което бг роба не разбира.за какво обаче умира руснака били ми обяснил?
10:52 07.12.2025
11:00 07.12.2025
11:10 07.12.2025
До коментар #68 от "стоян георгиев":Руснаците умират щото Украйна още мисли че може да спечели и продължава да се бие - 50 млн украинеца мислят че ще победят 150 млн руснака
11:12 07.12.2025