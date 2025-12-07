Новини
Депутат от радата: Украйна трябва да забави преговорите със САЩ, за да подобри позицията си

7 Декември, 2025 09:56, обновена 7 Декември, 2025 10:01 1 510 72

В противен случай ще се изправим пред неблагоприятни мирни условия, заяви Роман Костенко

Депутат от радата: Украйна трябва да забави преговорите със САЩ, за да подобри позицията си - 1
Роман Костенко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да забави преговорите с представители на САЩ, за да подобри позицията си, изрази това мнение депутатът Роман Костенко, според Страна.

„Вярвам, че трябва да забавим времето и да подобрим позицията си колкото е възможно повече“, каза той.

В противен случай, заяви Костенко, Украйна ще се изправи пред неблагоприятни мирни условия.

Специалният представител на президента на САЩ Кийт Келог заяви, че уреждането на конфликта в Украйна е „близо“, но два ключови въпроса – статутът на Запорожката атомна електроцентрала и териториите на Донецка област – пречат на постигането на споразумение. В началото на декември Вашингтон и Киев проведоха нови консултации, където страните обсъдиха мерките за сигурност и параметрите на бъдещо уреждане.

Според Келог „последните 10 метра до целта са най-трудни“ и именно несигурността около Запорожката атомна електроцентрала и Донецка област пречи на страните да преминат към финалния етап на преговорите. Той отбеляза, че след като тези въпроси бъдат решени, „останалото ще си дойде на мястото“.

Американски представители, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, активно обсъждат евентуален план за уреждане през последните седмици, но Вашингтон подчертава, че решение на териториалния въпрос трябва да бъде намерено от страните чрез преговори. Както Axios съобщи, американската администрация обмисля няколко варианта за бъдещия статут на териториите, но все още не е постигната окончателна съгласувана формула.


Украйна
  • 1 Оги

    62 1 Отговор
    Ами хайде драскай за фронта да подобриш ситуацията, какво стоиш в парламанта на заплата, плащана от ЕС, която Урса гинеколожката краде от европейските граждани?

    Коментиран от #19

    10:04 07.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    49 2 Отговор
    Пълни смешници.Ако САЩ ви отрежат, вие сте капитулирали тотално.

    10:04 07.12.2025

  • 3 Хахахха

    49 1 Отговор
    Какво има да подобри, загиват вашите мъже в огромни количества, тези мъже имат деца и семейства и заради вас останаха без бащи, синове и братя. Един наркоман съсипа една красива държава, вкара я в ненужна война заради натовски заповеди. За 4 години нищо не си върнахте, сега как ще си върнете нещо като вече няма хора да искат да се бият

    Коментиран от #7

    10:05 07.12.2025

  • 4 стоян георгиев

    10 14 Отговор
    То щото сащ са се забързали...хаха...за една година горе долу тръмп ме е мръднал и милиметър в посока на преговорите.

    10:05 07.12.2025

  • 5 Няма кво да бави

    39 2 Отговор
    Зеленски е убиец на 1,7 милиона момчета. Украинците го ненавиждат и чакат с нетърпение руснаците.

    10:05 07.12.2025

  • 6 Гориил

    40 1 Отговор
    Още един оракул на Бандера.Всяко забавяне води до загуби и поражение.

    10:06 07.12.2025

  • 7 стоян георгиев

    5 33 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахха":

    Руснаци не умират ама хич.роберт мадяр само с неговата бригада убива около 400 руснака на ден.поне украинците защитават страната си а руснаците умират за да е голяма работа едно джудже.

    Коментиран от #10, #13, #15

    10:07 07.12.2025

  • 8 Украйна и да забрави за

    14 5 Отговор
    САЩ, САЩ няма да забрави Украйна.

    10:07 07.12.2025

  • 9 онзи

    25 2 Отговор
    ТИЯ УКРИ СА ЕДНОГЪНКОВИ ! Ще ви бият още дълго , докато се инатите и се правите на рамбовци ....Както казват някои 0 ще ви млатят кат шкембе у дувар ......

    10:09 07.12.2025

  • 10 Руснаци

    28 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Охх, няма какво да си пиша с теб, безполезно е,влезнал в украинските сайтове, прочел нещо и веднага повярвал. Дай да ги видим тези убити 400 руснака, дай клипче дай снимки. Умните хора четат независими сайтове, а там пише Убити руснаци за 4 години около 200000 хилидя, убити украинци 1,7 млн и приключвам с теб. Не си ми на нивото.

    Коментиран от #16

    10:10 07.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хе хе...

    30 1 Отговор
    Тъй, тъй, не бързайте! Като се вдигне мъглата и като изсъхне гъстата и висока тревна растителност контранаступа ще потъне и ще си подобрите позициите. Ама стратегически ще си ги подобрите, някъде около Лвов.

    10:11 07.12.2025

  • 13 ха-ха

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    стоенчО , изпи ли си хаповете , че санитарите те търсят от ранна утрин ?!

    10:12 07.12.2025

  • 14 инфо

    23 1 Отговор
    Украински депутат с уникален интелект!

    10:13 07.12.2025

  • 15 Руснаци

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    роберт мадяр ако си го забелязал само пише в Интернет някакви измслини постове без доказателства, тоя се съмнявам дори дали е убил 50 руснака. Дори се съмнявам дали е на фронта въобще, когато казваш нещо трябва да имаш поне малко доказателства-аз мога да напиша че един приятел е убил 100000 украинци ама като нямам доказателство ще ми повярваш ли?? Мисли с тази кратуна

    Коментиран от #18, #21

    10:13 07.12.2025

  • 16 стоян георгиев

    0 15 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаци":

    Веднага тиндавам.напиши роберт мадяр в телеграм и гледай.има видеа и отчет от всеки ден.иначе е верно безсмислено да спориш с мен.

    Коментиран от #23, #26, #63

    10:13 07.12.2025

  • 17 стоян георгиев

    16 0 Отговор
    Елиминираната двойка бяха образцовите нацисти Лука Лима и Жоас да Роса Оливейра от Бразилия. Тези бойци бяха идеологически поддръжници на нацизма и известни мразещи руснаците. Те пътуваха до „независима“ Украйна с една много ясна цел: да убиват комунисти. Но не успяха. Руската армия елиминира двамата още в първата битка близо до Степногорск и Каменское. Така мечтата им на практика се обърна срещу тях.

    Коментиран от #22, #25

    10:13 07.12.2025

  • 18 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #15 от "Руснаци":

    А къде да пише? Ти какво се съмняваш ме е през к..а .той се бил съмнявал...хах...добре !

    Коментиран от #31

    10:14 07.12.2025

  • 19 Путин нинджата

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Летищата в Украйна стоят непокътнати, защото Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Каза и да не целим жп мрежата, за да измрат повече вати от НАТО-вски ракети по Русия.

    10:14 07.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Всеки ден умират хиляди млади хора.

    10:14 07.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гръмовержецът

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    По-,,умен ,, коментатор от наш стоенчУ в сайта няма ....Най -умния , най-красивия , най-най от всички ! Ха-ха ! Наш стончУ ......

    10:16 07.12.2025

  • 24 Хмм

    5 0 Отговор
    уплашиха се, трябва да прикрият каквото са крали

    10:16 07.12.2025

  • 25 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    С подобни новини се прикрива какво се случва на руския мъж във войната.нито един уж русофил не е изразил съжаление или съпричастност към загиналите руснаци.защо бе другар?двойка бразилци загинали в първата си битка...и?

    10:16 07.12.2025

  • 26 Руснаци

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    А в тези видеа преброил ли си 400 убити руснаци на ден?? Отчета на някакъв маняк както ти казах, не означава нищо, видял ли си на клиповете 400 убити руснаци на ден, или са макс 10??Не си добре момче, умствения ти капацитет граничи към 0

    Коментиран от #33

    10:16 07.12.2025

  • 27 Дзън-дзън

    12 0 Отговор
    Наистина - не трябва да се прибързва с мирния договор, ВСУ толкова уверено настъпват към Киев, че едно мирно споразумение догодина ще е при възможно най-благоприятните за Украйна условия - армията ще разчисти Радата от предатели, като изказалия се, а после всекиму-своето!

    10:17 07.12.2025

  • 28 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Забавете и забравете че няма да видите по уличните в Киев

    10:18 07.12.2025

  • 29 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Баце,":

    Да тук е място само за лозунги.никакви дискусии.ха
    ..хах виж обаче обиди и спам може.морал.по стветски нали другар?

    10:18 07.12.2025

  • 30 Миролюб Войнов, коментатор

    4 3 Отговор
    "...САЩ обмислят няколко варианта за бъдещия статут на териториите..."

    В какъв смисъл С.А.Щ обмислят ?
    Мислех че Русия има последната дума, пък то......

    Коментиран от #39

    10:18 07.12.2025

  • 31 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Не пиши с ника на стоенчо , защото той не знае правописа и веднага те ,,хващаме ,, като плагиатор на сноевчовите простотии !

    10:18 07.12.2025

  • 32 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #37

    10:18 07.12.2025

  • 33 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаци":

    Видеата на маниака са доста убедителни.кактп и признанията на руснаците.

    10:19 07.12.2025

  • 34 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:19 07.12.2025

  • 35 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 0 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    10:19 07.12.2025

  • 36 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 0 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    10:19 07.12.2025

  • 37 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    А колко са загиналите руснаци?

    Коментиран от #38

    10:19 07.12.2025

  • 38 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    12 пъти по малко

    Коментиран от #41, #44, #55

    10:20 07.12.2025

  • 39 джудж ,

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    МИСЛИШ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА - РУСНАЦИТЕ ВИНАГИ ИМАТ ПОСЛЕДНАТА ДУМА !

    10:21 07.12.2025

  • 40 Смешник

    5 0 Отговор
    Относно териториите Путин ясно се изрази ако не стане по мирен ще стане по военен път

    10:22 07.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Демек 120000 човека? За какво умряха тези хора?

    Коментиран от #43

    10:22 07.12.2025

  • 42 нннн

    8 0 Отговор
    Дебили!
    Тръмп иска да ги спаси, те не щат.

    Коментиран от #45

    10:23 07.12.2025

  • 43 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    За земята наречена новорусия която даваше 75% от бвп на ypкkия и вече е част от Русия

    Коментиран от #47

    10:25 07.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    За теб 120000 са малко а? Ха...хах....ти гаранция си от соца.няма как да си от новото време.тогава така ни учеха.няма ток 12 часа на ден...ама знаеш ли в сащ че има наркомани?хах...няма дънки по магазините...ама .в германия има безработица....хаха...120000 убити ама в украина били 12 пъти повече...хаха

    10:25 07.12.2025

  • 45 ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "нннн":

    ,,Спасението,, им е в руснаците - до последния укр !

    10:25 07.12.2025

  • 46 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Бойци на украинската армия са избягали от командния контрол по време на пробива на руската армия в Днепропетровска област. Група от 12 войници от украинските въоръжени сили са били под обстрел и са изоставили позициите си без разрешение, според прихванато радиопредаване от командването на украинската армия.

    10:26 07.12.2025

  • 47 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Демек за грабеж на чуждо? Поне веднъж да признаеш.и тези хора дето умряха каква ще е ползата за семействата им или за близките им?

    Коментиран от #50

    10:27 07.12.2025

  • 48 Гост 111

    8 0 Отговор
    Извинявайте, но Вие от ФАКТИ, осмисляте ли текстовете преди публикуване?
    Обръщате ли внимание на коментарите ???
    В тях има вложена повече мисъл от Вашите публикации....
    Нямам в предвид само конкретната публикация.

    10:27 07.12.2025

  • 49 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Има логика 😂

    Като гледам фронта само на добре отиват нещата за бандеровците, бухахаха

    Коментиран от #51

    10:28 07.12.2025

  • 50 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Ха ха, този не е добре с главата нещо. Чети история бе муха

    10:30 07.12.2025

  • 51 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    От.три години фронта не мърда.реално имаше динамика само през първата година.измря маса народ за нищо!

    10:31 07.12.2025

  • 52 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Администрацията на Доналд Тръмп увеличава натиска върху Киев да приложи мирния си план, но преговорната позиция на Украйна отслабва с всеки изминал ден. Според „Ню Йорк Таймс“ руските войски напредват бързо на няколко фронта, а руският президент Владимир Путин е уверен, че руснаците печелят на всички фронтове.

    10:31 07.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Военният анализатор Емил Кастехелми от финландската група Black Bird отбелязва, че предимството вече е твърдо в полза на Москва.

    „Руснаците наистина имат предимство. Украйна изглежда достатъчно слаба, за да си помислят руснаците, че могат да наложат своите искания“, отбелязва експертът, добавяйки, че бъдещето за Киев изглежда „наистина мрачно“.

    10:33 07.12.2025

  • 55 Миролюб Войнов, преброител

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    "...12 пъти по-малко..."

    Бе ако ще и 100 пъти по-малко, руските загуби са баснословни. За Четири Года Русия изостана с четири века, край с всякакви космически програми, Байконур и той утече, деньги нет. Отново се връщаме в "щастливите" 90-те. Играта на С.А.Щ е да насъскат Европа и Русия, което ще постави и двете в пълна зависимост от американците.

    Коментиран от #57

    10:34 07.12.2025

  • 56 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Официално е заявено, че в Германия 50% от проститутките са от Украйна.

    Коментиран от #59

    10:36 07.12.2025

  • 57 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Миролюб Войнов, преброител":

    За соцносталгика е важно да изгори на съседа плевнята за това той е готов да си запали къщата .така е научен от малък.не да гледа своя успех а да завижда и прецаква чуждия.основен принцип в комунизма.

    10:36 07.12.2025

  • 58 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Ситуацията на фронта е описана като близка до критична. В допълнение към Красноармейск, руските сили почти са обкръжили съседния Димитров (Мирноград) и са ускорили настъплението си в Запорожка област, като през ноември са превзели приблизително 75 квадратни мили територия близо до Гуляй-Поле. Успехи се отчитат и близо до Купянск и Северск.

    Коментиран от #61

    10:37 07.12.2025

  • 59 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    А другите 50%от русия.в германия живеят около 3млн.чпвека от русия .фенове на путин,но не желаещи да се върнат в русия и предпочитащи да вършат черна и мръсна работа на джендърите,но не и да идат в рая на земята.

    10:39 07.12.2025

  • 60 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Самите украински военни признават безнадеждността на ситуацията. Сержант Олег, командир на взвод близо до Димитров, говори за огромното числено превъзходство на руските сили: „Ако ние имаме трима души, те имат 30. Броят на живите им сили е просто нереален.“ Пилотът на дрон Игор добави, че фронтовата линия е започнала да се свива още през септември „поради изтощение“.

    Украйна бързо губи територии, отбелязва изданието. През ноември Москва завзе 505 квадратни километра – почти двойно повече от владенията си предходния месец.

    Коментиран от #62

    10:39 07.12.2025

  • 61 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Така е и след три дена ще падне киев,а след пет лисабон.хах..само не разбрах защо пишеш с моето име?искаш да изглежда вярно това дето пишеш предполагам...хах..ха

    10:41 07.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Това всичко е така и от четири години.киев пада в сряда.

    10:42 07.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Фернандел

    5 0 Отговор
    Какво забавяне бе.Вдигайте руското знаме и руския език както си беше.В противен случай ще ви изтребят.За 45 години като моряк съм посетил десетки пъти всички пристанища.Добре си живеехте.Но за кой дявал ви беше това НАТО?То ви изяде главата.Изби хиляди младежи.Никога няма да е същото като преди.Измислената държава на Хрушчов е разсипана и унижена.Ще затворят излаза до моретата-Черно и Азовско.По добре опашка на лъв,отколкото глава на куче.Това е истината.

    Коментиран от #66

    10:45 07.12.2025

  • 65 ИВАН

    2 0 Отговор
    Тоя сладур не го интересува, че на фронта умират млади мъже като него, а щял да подобрява позициите.

    Коментиран от #68

    10:48 07.12.2025

  • 66 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Фернандел":

    Да питам кога украйна влезе в нато? И да питам кога русия нападна крим? Явно си добре запознат със ситуацията .та обясни!

    10:51 07.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "ИВАН":

    Тоя сладур го интересува страната му.украинците умират за да я запазят нещо което бг роба не разбира.за какво обаче умира руснака били ми обяснил?

    Коментиран от #72

    10:52 07.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ост

    1 0 Отговор
    Тоя е прав нека зона 404 изчезне

    11:00 07.12.2025

  • 71 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Този преди да се изказва питал ли е Тръмп. Сащ отстраниха Ермак, сега е ред на Радата, а после зелю...

    11:10 07.12.2025

  • 72 коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Руснаците умират щото Украйна още мисли че може да спечели и продължава да се бие - 50 млн украинеца мислят че ще победят 150 млн руснака

    11:12 07.12.2025

