Украйна трябва да забави преговорите с представители на САЩ, за да подобри позицията си, изрази това мнение депутатът Роман Костенко, според Страна.

„Вярвам, че трябва да забавим времето и да подобрим позицията си колкото е възможно повече“, каза той.

В противен случай, заяви Костенко, Украйна ще се изправи пред неблагоприятни мирни условия.

Специалният представител на президента на САЩ Кийт Келог заяви, че уреждането на конфликта в Украйна е „близо“, но два ключови въпроса – статутът на Запорожката атомна електроцентрала и териториите на Донецка област – пречат на постигането на споразумение. В началото на декември Вашингтон и Киев проведоха нови консултации, където страните обсъдиха мерките за сигурност и параметрите на бъдещо уреждане.

Според Келог „последните 10 метра до целта са най-трудни“ и именно несигурността около Запорожката атомна електроцентрала и Донецка област пречи на страните да преминат към финалния етап на преговорите. Той отбеляза, че след като тези въпроси бъдат решени, „останалото ще си дойде на мястото“.

Американски представители, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, активно обсъждат евентуален план за уреждане през последните седмици, но Вашингтон подчертава, че решение на териториалния въпрос трябва да бъде намерено от страните чрез преговори. Както Axios съобщи, американската администрация обмисля няколко варианта за бъдещия статут на териториите, но все още не е постигната окончателна съгласувана формула.