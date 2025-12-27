Новини
Полша затвори летищата в Люблин и Жешов, вдигна изтребители заради руските удари в Украйна
  Тема: Украйна

27 Декември, 2025 02:46, обновена 27 Декември, 2025 07:31 6 063 90

Москва нанесе нова серия от ракетни атаки срещу енергийната инфраструктура в няколко области на съседната страна

Полша затвори летищата в Люблин и Жешов, вдигна изтребители заради руските удари в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Варшава вдигна в действие изтребители в отговор на руската въздушна активност в Украйна, съобщи. Оперативното командване на полската армия.

„Поради действията на далекобойната авиация на Руската федерация, извършваща удари по украинска територия, военни самолети започнаха да действат в полското въздушно пространство. Изтребители на полските въоръжени сили започнаха операции, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са поставени в бойна готовност“, заяви командването в публикация в X.

Според полските военни тези мерки са с превантивен характер и са насочени към „осигуряване на сигурността и защита на въздушното пространство, особено в райони, съседни на заплашителни зони“.

Летищата в полските градове Люблин и Жешов са затворени заради „национална сигурност“, съобщи пред ТАСС Варшавският район за полетна информация, който контролира въздушния трафик над страната.

„Летищата в Люблин и Жешов са затворени, за да се гарантира националната сигурност“, каза източникът на агенцията, без да предоставя допълнителни подробности. Той обаче отбеляза, че летищата може да не приемат или изпращат самолети до приблизително 8:00 ч. местно време.

„Зоните за контрол на въздушния транспорт също са затворени“, добави източникът.

По-рано ДПА и БТА съобщиха, че в нощта на 27 декември в цяла Украйна беше обявена тревога за въздушна тревога, а Русия е нанесла нова серия от ракетни удари в Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска област.

Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.

Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.

Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.

Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.

Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.

По-рано снощи автобус експлодира в Подилски район на Киев, съобщи Националното полицейско управление в Киев.

„Полицията разследва обстоятелствата около експлозията на автобуса в Подилски район на Киев. На мястото на инцидента са изпратени полицейски части, експерти по обезвреждане на бомби и други аварийни служби“, се казва в Telegram канала на ведомството.

ТСН съобщава, че експлозията е станала в район Виноградар в северозападен Киев.

Националната полиция по-късно съобщи, че според предварителна информация няма пострадали.

„Превозното средство е било паркирано без пътници на крайната спирка. Малко след като шофьорът е потеглил, е възникнала експлозия“, казаха те.

Обстоятелствата около инцидента се разследват.


Подобни новини


