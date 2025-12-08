Изявленията на европейски политици за превантивен удар срещу Русия показват, че Европа напълно се е дискредитирала като глобален политически играч и предвещават нейното политическо самоубийство, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.
„В момента ръководителят на военния комитет на НАТО (италианецът Каво Драгоне) говори за превантивен удар срещу Русия. А Съединените щати просто избягват подобни глупости. Защо не говорим с тях? Защото няма за какво да говорим“, каза експертът.
Според него, именно заради тези подходи ЕС е изключен от преговорния процес – Москва и Вашингтон просто го игнорират. Според бившия разузнавач, Европа напълно се е лишила от рационалност и прагматизъм, като на практика се е извадила сама от голямата политика.
„Искате да се самоубиете, но Америка не е задължена да се присъедини към вашия самоубийствен пакт. Те са идиоти. Европейците просто бръщолевят глупости, удвояват глупостта си, а руснаците и САЩ просто ги игнорират. И сега, като разглезени деца, блъскат още по-силно по масата, опитвайки се да бъдат чути. Европа просто се е превърнала в незначителна. Вече не е сериозен играч“, заключи Ритър.
