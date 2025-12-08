Новини
Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна
  Тема: Украйна

Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна

8 Декември, 2025 06:09, обновена 8 Декември, 2025 06:25 925 13

Москва и Вашингтон просто го игнорират, заяви Скот Ритър

Американски военен анализатор: Разглезените идиоти в ЕС се самоизключиха от преговорния процес за Украйна - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на европейски политици за превантивен удар срещу Русия показват, че Европа напълно се е дискредитирала като глобален политически играч и предвещават нейното политическо самоубийство, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.

„В момента ръководителят на военния комитет на НАТО (италианецът Каво Драгоне) говори за превантивен удар срещу Русия. А Съединените щати просто избягват подобни глупости. Защо не говорим с тях? Защото няма за какво да говорим“, каза експертът.

Според него, именно заради тези подходи ЕС е изключен от преговорния процес – Москва и Вашингтон просто го игнорират. Според бившия разузнавач, Европа напълно се е лишила от рационалност и прагматизъм, като на практика се е извадила сама от голямата политика.

„Искате да се самоубиете, но Америка не е задължена да се присъедини към вашия самоубийствен пакт. Те са идиоти. Европейците просто бръщолевят глупости, удвояват глупостта си, а руснаците и САЩ просто ги игнорират. И сега, като разглезени деца, блъскат още по-силно по масата, опитвайки се да бъдат чути. Европа просто се е превърнала в незначителна. Вече не е сериозен играч“, заключи Ритър.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виктория Нюланд

    2 2 Отговор
    Още навремето казах: - F Европа!

    06:22 08.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    БРАВО!А НАШИТЕ ИДИОТИ ИМ ПЛАЩАТ СМЕТКАТА!

    06:22 08.12.2025

  • 4 Леля Дрол

    4 1 Отговор
    Истината боли!

    06:23 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    6 1 Отговор
    Парадоксално е, но Европа се движи към политическа блокада и изолация.Това е хиляда пъти по-лошо от санкциите, наложени от Брюксел срещу Русия, тъй като поражда недоверие и подозрение сред десетки проспериращи и богати страни по света. Европа се превърна в токсична географска единица. Никой милиардер по света не би поверил парите си на пират.Достатъчно е да си спомним, че миналата седмица Китай отхвърли всички провокации на Макрон, който се завърна с празни ръце в Париж.

    06:24 08.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наистина

    2 1 Отговор
    лошо е че сме на страната на "Разглезените идиоти", затова "ОСТАВКА" !!!

    06:26 08.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 1 Отговор
    Георгчо, целуващия ръка и той сред идиотите на снимката :)

    06:27 08.12.2025

  • 10 Въртим сучем

    3 0 Отговор
    Все в отбора на булката сме. Може ли да сме такива идиоти. И преди и сега.

    06:28 08.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.