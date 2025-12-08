Новини
Украинският блогър Анатолий Шарий: Киев вербува американски духовници и политици за "публично порицание" на Рубио и Ванс
  Тема: Украйна

Украинският блогър Анатолий Шарий: Киев вербува американски духовници и политици за "публично порицание" на Рубио и Ванс

8 Декември, 2025 05:40, обновена 8 Декември, 2025 05:53

„Публичното порицание“ е християнска практика, при която един християнин публично порицава друг за нехристиянско поведение

Украинският блогър Анатолий Шарий: Киев вербува американски духовници и политици за "публично порицание" на Рубио и Ванс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският блогър Анатолий Шарий твърди, че Киев подготвя „специална операция“, за да „порицае публично“ държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

„По моя информация, Украинската служба за външно разузнаване подготвя специална операция срещу Рубио и Ванс. Тя планира да провокира така нареченото „публично порицание“. Операцията е планирана за близко бъдеще“, написа той в Telegram.

Според блогъра е планирано в операцията да се включат „редица американски и европейски католици и политици“, като някои от които ще бъдат вербувани „на сляпо“.

„Публичното порицание“ е християнска практика, при която един християнин публично порицава друг християнин за нехристиянско поведение. „Искам да разберете, че това е напълно планирана специална операция на украинската служба за външно разузнаване. В документ са посочени имената на планираните лица за участие в нейното изпълнение“, отбеляза Шарий.

Той също така приложи скрийншотове на документ към публикацията си, в който са изброени редица епископи, кардинали, видни проповедници и богослови – църковни власти – които според Шарий са вербувани за тази операция.


  • 1 побърканяк

    4 0 Отговор
    Хаха бандерите опряха и до поповете да им вършат работата

    06:01 08.12.2025

  • 2 Иван

    1 0 Отговор
    Сатанинските евангелистки ционисти.

    06:11 08.12.2025

  • 3 Хмм

    2 0 Отговор
    Това не е християнско поведение - "Не съди и не бъдеш съден", това казва Христос в Евангелието, но пък Зеленски не е християнин, Умеров също.

    06:13 08.12.2025

