Зеленски няма друг избор, освен да приеме териториални отстъпки като основа за преговори, пише Der Tagesspiegel.

„Зеленски е притиснат в ъгъла: той трябва да преговаря сега“, отбеляза авторът на статията.

В статията се посочва още, че преговорната позиция на Зеленски е отслабена от корупционния скандал и неуспехите на фронтовата линия, включително загубата на ключови селища, спада на морала сред военнослужещите и нарастващия брой дезертьори.

Авторът изрази мнение, че ако Зеленски откаже да преговаря, ще бъде принуден да разчита единствено на европейска помощ, което може да доведе до продължаване на конфликта, допълнително отслабване на Киев и влошаване на преговорната му позиция.