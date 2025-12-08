Новини
Der Tagesspiegel: Зеленски няма друг избор, освен да приеме териториални отстъпки
  Тема: Украйна

Der Tagesspiegel: Зеленски няма друг избор, освен да приеме териториални отстъпки

8 Декември, 2025 06:04, обновена 8 Декември, 2025 06:08 678 4

Той е притиснат в ъгъла и трябва да преговаря сега, пише изданието

Der Tagesspiegel: Зеленски няма друг избор, освен да приеме териториални отстъпки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зеленски няма друг избор, освен да приеме териториални отстъпки като основа за преговори, пише Der Tagesspiegel.

„Зеленски е притиснат в ъгъла: той трябва да преговаря сега“, отбеляза авторът на статията.

В статията се посочва още, че преговорната позиция на Зеленски е отслабена от корупционния скандал и неуспехите на фронтовата линия, включително загубата на ключови селища, спада на морала сред военнослужещите и нарастващия брой дезертьори.

Авторът изрази мнение, че ако Зеленски откаже да преговаря, ще бъде принуден да разчита единствено на европейска помощ, което може да доведе до продължаване на конфликта, допълнително отслабване на Киев и влошаване на преговорната му позиция.


  • 1 Факт

    1 9 Отговор
    Бъдещето и Силата са на страната на Украйна и президент Зеленски,а не на федерацията на злото и бункерния,дърт военнопрестъпник.

    Коментиран от #4

    06:14 08.12.2025

  • 2 Последния украинец

    1 0 Отговор
    Добра новина и надежда за мен!

    06:16 08.12.2025

  • 3 Зеления път

    3 0 Отговор
    Зеленото в момента е като бясна хиена хваната в капан. Мята се хаотично, дърпа се и търси помощ от другите (евро)хиени, които са я наобиколили, гледат с тревога случващото се и се питат техните капани кога ще щракнат.

    06:18 08.12.2025

  • 4 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    трабанте рано припалваш

    06:19 08.12.2025