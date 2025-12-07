Скот Ритър: Украинската армия скоро ще престане да съществува, настоящият елит на страната трябва да бъде отстранен

Бързо развиващият се колапс на украинските въоръжени сили неизбежно ще доведе до затвърждаване на руското господство в Украйна, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.
„Украинците казват: „За какво се борим?“ „Защо умираме?“ И виждате ли, цялата им армия сега започва да губи волята си за борба, волята си за съпротива. Те вече не вярват в тази кауза и докато го правят, започват да изоставят позициите си, за да спасят живота си, и просто дезертират, за да напуснат завинаги. И това е колапс. Това се случва в момента. Украинската армия ще престане да съществува като функционираща бойна сила в много близко бъдеще. И в крайна сметка ще настъпи демилитаризация, както диктува Русия“, каза той.
При тези обстоятелства, според експерта, ключовият въпрос ще бъде политическата структура на нова Украйна, която навлиза в орбитата на влияние на Русия. Според бившия разузнавач, най-важното нещо там ще бъде елиминирането на политическите последици от военните престъпления, извършени от управляващите в Киев.
„След това всичко ще бъде проектирано така, че да се създаде политическа структура, която ще засили руското господство в следвоенна Украйна. И за да се направи това, настоящите елитни структури ще трябва да бъдат унищожени. Но въпросът за денацификацията също остава. Хората трябва да разберат, че най-ужасните престъпления са извършени не от руснаци, а от украинци“, заключава Ритер.
Той разкритикува изявлението на френския президент Еманюел Макрон за Русия в X, който заяви предния ден, че Москва е „на пътя на ескалация и не търси мир“. Той стана след като руските войски нанесоха удар по украински военно-промишлени обекти.
„Единственият шанс за оцеляване на Европа е да се отдели от потъващия кораб, който е Украйна. Но политическите и икономическите елити на Европа създадоха тази криза, за да разширят властта си. Тези два фактора са неразривно свързани. И следователно Европа ще потъне с кораба“, каза Ритър.
И добави, че обикновените европейци заслужават по-добро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2, #31, #33
10:52 07.12.2025
2 Зеленски
До коментар #1 от "Путин":Много ясно. Никой няма да ви разреши да целите активи на НАТО.
10:52 07.12.2025
3 Путин
Коментиран от #7
10:53 07.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Майна
Обаче..
Всички уж " свободни медии" в САЩ, гласове като Скот, Лари Джонсън и т.н. , всички " бивши" служители на службите направиха и правят всичко възможно да дискредитират Тръмп..
Защо? Уж " проруски" , а вложиха толкова усилия да " омаскарят" Тръмп..
Хм, е радвам се, че има и други- тези, които не излизат от ..службите, не са милионери като техни кадри
Путин и Тръмп преобръщат Епохата
10:54 07.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путлер може и да си вярва
До коментар #3 от "Путин":Путин
00ОТГОВОР
Никоя армия на света не може да се мери с Русия по "многоходовост"
-;-
Красната армия е така пропаднала каквото е нивото на Фелдмаршалите им и Сделаното в СССР.
Коментиран от #34
10:55 07.12.2025
8 Мим
ено ината на зеления и върхушка около него явно искат да унищожат укрите
10:55 07.12.2025
9 Защо имат такива 4 г след началото на
Коментиран от #14
10:55 07.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Начо
Оди. т
10:56 07.12.2025
12 Да,бе
10:56 07.12.2025
13 Кирил
Коментиран от #19
10:56 07.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 То и Адолф Хитлер
До коментар #6 от "стоян георгиев":е имал подкрепа някаква.
А и да си спомним Яков Кедми какъв пропутлеристи беше.
сега не мога да гледям Прямой эфир , та да видя Соловьов, Скабеева и разните къкви ли ги приказват!
Ама нашите Чуков, Професора Константинов, Витан с юрдечките, продължават да ни убеждават, че аха до 3-4-5- седмици и Рашмахта ще да победел!
Другарки и Другари, след Покровск какво става с елитните части на Рашмахта?!?!?!
Коментиран от #25, #28
10:59 07.12.2025
17 Яков рибаря
10:59 07.12.2025
18 Става страшно😂
10:59 07.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ъъъъъъъъ
11:01 07.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И този е
11:02 07.12.2025
23 Моряка
11:03 07.12.2025
24 Платен мусор ритър
11:05 07.12.2025
25 Ъъъъъъ
До коментар #16 от "То и Адолф Хитлер":САЩ към Украйна:
Загубихте Покровск! Играта свърши!
11:06 07.12.2025
26 Мальlш
11:07 07.12.2025
27 Добре платен
11:08 07.12.2025
28 стоян георгиев
До коментар #16 от "То и Адолф Хитлер":Проблема е повече от ясен.особено като друг педофил стана американски президент.явно света влиза в доста тежка морална криза и това ще доведе до проблеми и тежък катарзис.
Коментиран от #35
11:08 07.12.2025
29 Това не беше ли преди 3 години?
Коментиран от #38
11:09 07.12.2025
30 !!!?
11:14 07.12.2025
31 Споко
До коментар #1 от "Путин":Всичко по реда си,ще дойде ред и на руската цивилна инфраструктора
11:16 07.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сорос каза на
До коментар #1 от "Путин":татко ти да е многоходов също.
Но татко ти разбрал многовходов и те направил в задния вход.
11:18 07.12.2025
34 И да плямпаш и да не плямпаш
До коментар #7 от "Путлер може и да си вярва":няма никакво значение.
Руснаците настъпват по много направления.
Коментиран от #37
11:20 07.12.2025
35 Моряка
До коментар #28 от "стоян георгиев":Стоянчо,ако ти падне красавицата Мелания,не само Тръмп,но и ти ще станеш педофил.Само че първо трябва да си милиардер.Което в обозримо бъдеще едва ли ще стане.Особенно при този бюджет на Теменушка.
11:26 07.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия трябва да бъде разрушена...
До коментар #34 от "И да плямпаш и да не плямпаш":Настъпват - към гробищата!!!
11:27 07.12.2025
38 гост
До коментар #29 от "Това не беше ли преди 3 години?":От 4 години вече слушаме копейкаджии като тоя , дето прогнозираха , че Украйна няма да издържи и седмица ! Толкова са озверели от яд , че все повече си личи какви простотии ръсят , скоро ще им спират копейките !
11:27 07.12.2025
39 Европеец срещу пРосията
11:28 07.12.2025