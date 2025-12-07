Новини
Скот Ритър: Украинската армия скоро ще престане да съществува, настоящият елит на страната трябва да бъде отстранен
  Тема: Украйна

Скот Ритър: Украинската армия скоро ще престане да съществува, настоящият елит на страната трябва да бъде отстранен

7 Декември, 2025 10:38, обновена 7 Декември, 2025 10:48 1 468 39

Единственият шанс за оцеляване на Европа е да се отдели от потъващия кораб Украйна, смята бившият американски разузнавач

Скот Ритър: Украинската армия скоро ще престане да съществува, настоящият елит на страната трябва да бъде отстранен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бързо развиващият се колапс на украинските въоръжени сили неизбежно ще доведе до затвърждаване на руското господство в Украйна, заяви американският военен анализатор и бивш разузнавач Скот Ритър в YouTube канала на Dialogue Works.

„Украинците казват: „За какво се борим?“ „Защо умираме?“ И виждате ли, цялата им армия сега започва да губи волята си за борба, волята си за съпротива. Те вече не вярват в тази кауза и докато го правят, започват да изоставят позициите си, за да спасят живота си, и просто дезертират, за да напуснат завинаги. И това е колапс. Това се случва в момента. Украинската армия ще престане да съществува като функционираща бойна сила в много близко бъдеще. И в крайна сметка ще настъпи демилитаризация, както диктува Русия“, каза той.

Още новини от Украйна

При тези обстоятелства, според експерта, ключовият въпрос ще бъде политическата структура на нова Украйна, която навлиза в орбитата на влияние на Русия. Според бившия разузнавач, най-важното нещо там ще бъде елиминирането на политическите последици от военните престъпления, извършени от управляващите в Киев.

„След това всичко ще бъде проектирано така, че да се създаде политическа структура, която ще засили руското господство в следвоенна Украйна. И за да се направи това, настоящите елитни структури ще трябва да бъдат унищожени. Но въпросът за денацификацията също остава. Хората трябва да разберат, че най-ужасните престъпления са извършени не от руснаци, а от украинци“, заключава Ритер.

Той разкритикува изявлението на френския президент Еманюел Макрон за Русия в X, който заяви предния ден, че Москва е „на пътя на ескалация и не търси мир“. Той стана след като руските войски нанесоха удар по украински военно-промишлени обекти.

„Единственият шанс за оцеляване на Европа е да се отдели от потъващия кораб, който е Украйна. Но политическите и икономическите елити на Европа създадоха тази криза, за да разширят властта си. Тези два фактора са неразривно свързани. И следователно Европа ще потъне с кораба“, каза Ритър.

И добави, че обикновените европейци заслужават по-добро.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    10 16 Отговор
    Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Летища и жп мрежа... каза да целим детски градини, за да ни мразят по света.

    Коментиран от #2, #31, #33

    10:52 07.12.2025

  • 2 Зеленски

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Много ясно. Никой няма да ви разреши да целите активи на НАТО.

    10:52 07.12.2025

  • 3 Путин

    10 9 Отговор
    Никоя армия на света не може да се мери с Русия по "многоходовост"

    Коментиран от #7

    10:53 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майна

    15 5 Отговор
    Някога го ..уважавах
    Обаче..
    Всички уж " свободни медии" в САЩ, гласове като Скот, Лари Джонсън и т.н. , всички " бивши" служители на службите направиха и правят всичко възможно да дискредитират Тръмп..
    Защо? Уж " проруски" , а вложиха толкова усилия да " омаскарят" Тръмп..
    Хм, е радвам се, че има и други- тези, които не излизат от ..службите, не са милионери като техни кадри
    Путин и Тръмп преобръщат Епохата

    10:54 07.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путлер може и да си вярва

    10 18 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Путин
    00ОТГОВОР
    Никоя армия на света не може да се мери с Русия по "многоходовост"
    -;-
    Красната армия е така пропаднала каквото е нивото на Фелдмаршалите им и Сделаното в СССР.

    Коментиран от #34

    10:55 07.12.2025

  • 8 Мим

    11 4 Отговор
    Хубаво ги съветвате
    ено ината на зеления и върхушка около него явно искат да унищожат укрите

    10:55 07.12.2025

  • 9 Защо имат такива 4 г след началото на

    1 3 Отговор
    "Това стана след като руските войски нанесоха удар по украински военно-промишлени обекти."

    Коментиран от #14

    10:55 07.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Начо

    1 3 Отговор
    И един мармот завиваше марципан....
    Оди. т

    10:56 07.12.2025

  • 12 Да,бе

    20 5 Отговор
    За втори път фашистката глутница си счупи зъбите в Русия и само жален вой се носи в европейската мъгла...

    10:56 07.12.2025

  • 13 Кирил

    5 4 Отговор
    Наркотиците не прощават

    Коментиран от #19

    10:56 07.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 То и Адолф Хитлер

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    е имал подкрепа някаква.

    А и да си спомним Яков Кедми какъв пропутлеристи беше.

    сега не мога да гледям Прямой эфир , та да видя Соловьов, Скабеева и разните къкви ли ги приказват!

    Ама нашите Чуков, Професора Константинов, Витан с юрдечките, продължават да ни убеждават, че аха до 3-4-5- седмици и Рашмахта ще да победел!

    Другарки и Другари, след Покровск какво става с елитните части на Рашмахта?!?!?!

    Коментиран от #25, #28

    10:59 07.12.2025

  • 17 Яков рибаря

    9 9 Отговор
    Като говорим за украинците и се сещам за македонците...

    10:59 07.12.2025

  • 18 Става страшно😂

    14 10 Отговор
    Педофилите,рашистите и русофилите се обединяват срещу Украйна и НАТО 😂

    10:59 07.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    Ако някой е виждал листовките, които вчера украинската армия разпръсна с дронове, би трябвало да е наясно какво ще последва.

    11:01 07.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И този е

    5 6 Отговор
    Агент от времето на КГБ.Добре, че е вече бивш.

    11:02 07.12.2025

  • 23 Моряка

    10 3 Отговор
    Има още надежда за перемога.Веднага щом Тагаренко,Шаламана и Ленчето с кремчето оглавят новата украинска контра офанзива.Посока на настъпление към Златните пясъци и Слънчака.Естествено,че знаменосец ще им бъде Стоянчо.Даже много естествено.

    11:03 07.12.2025

  • 24 Платен мусор ритър

    5 7 Отговор
    Никой не взема на сериозно болните фантазии на тази блатна подлога.....😂😂😂😂😂

    11:05 07.12.2025

  • 25 Ъъъъъъ

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "То и Адолф Хитлер":

    САЩ към Украйна:

    Загубихте Покровск! Играта свърши!

    11:06 07.12.2025

  • 26 Мальlш

    5 3 Отговор
    Снишаване,снишаване,по ниско от тревата.Това им препоръчва.Но дали някой го чува в Kiyв.

    11:07 07.12.2025

  • 27 Добре платен

    3 7 Отговор
    аМЕРИКАНСКИ ...полезен идиот.

    11:08 07.12.2025

  • 28 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "То и Адолф Хитлер":

    Проблема е повече от ясен.особено като друг педофил стана американски президент.явно света влиза в доста тежка морална криза и това ще доведе до проблеми и тежък катарзис.

    Коментиран от #35

    11:08 07.12.2025

  • 29 Това не беше ли преди 3 години?

    4 7 Отговор
    Другарят Ритър е извадил старо листче.

    Коментиран от #38

    11:09 07.12.2025

  • 30 !!!?

    5 8 Отговор
    Според този Скот Европа трябва да се остави Путлер да анексира Украйна за да бъде реабилитиран Хитлер...!!!?

    11:14 07.12.2025

  • 31 Споко

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Всичко по реда си,ще дойде ред и на руската цивилна инфраструктора

    11:16 07.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сорос каза на

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    татко ти да е многоходов също.
    Но татко ти разбрал многовходов и те направил в задния вход.

    11:18 07.12.2025

  • 34 И да плямпаш и да не плямпаш

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер може и да си вярва":

    няма никакво значение.
    Руснаците настъпват по много направления.

    Коментиран от #37

    11:20 07.12.2025

  • 35 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,ако ти падне красавицата Мелания,не само Тръмп,но и ти ще станеш педофил.Само че първо трябва да си милиардер.Което в обозримо бъдеще едва ли ще стане.Особенно при този бюджет на Теменушка.

    11:26 07.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия трябва да бъде разрушена...

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "И да плямпаш и да не плямпаш":

    Настъпват - към гробищата!!!

    11:27 07.12.2025

  • 38 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Това не беше ли преди 3 години?":

    От 4 години вече слушаме копейкаджии като тоя , дето прогнозираха , че Украйна няма да издържи и седмица ! Толкова са озверели от яд , че все повече си личи какви простотии ръсят , скоро ще им спират копейките !

    11:27 07.12.2025

  • 39 Европеец срещу пРосията

    1 1 Отговор
    Гнусен педофил е Рутер

    11:28 07.12.2025