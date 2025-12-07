Проф. Гечев за Исковата молба против приемането ни в Еврозоната: Лъч надежда за всички българи, които не са съгласни

В съда на Европейския е внесена жалбата срещу въвеждането на еврото в България. От служба "Преса и информация" на Съда уточниха, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистър, като връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи. Жалбата е подготвена от адвокат Румяна Ченалова и Станимир Минков, като в икономическата ѝ обосновка са участвали доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и докторът по икономика Любомир Христов. Какво още… Пред ФАКТИ говори проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат от БСП.
- Проф. Гечев, стана известно, че наскоро сте получили зелена светлина от Общия съд на ЕС на Искова молба срещу Съвета на ЕС, в която оспорвате законността на Решенията му от 8 юли тази година за приемането на България в Еврозоната. Какво означава това, възможно ли е това да донесе обрат във въвеждането на еврото у нас?
- През м. септември т.г. внесохме Исковата молба, подкрепена с детайлно разработени икономически и юридически аргументи, доказващи от наша страна незаконосъобразност на процедурите по взимането на това решение от Съвета на ЕС. И ето, близо два месеца по късно, на 28 ноември, Секретариатът на Съда ни изпрати Уведомление чрез адвокат Румяна Ченалова, че дава ход на първият етап на съдебната процедура. Делото е разпределено на 4-ти състав, определени са и тримата международни съдии и докладчик по делото. От тук нататък съдбата на Исковата ни молба ще мине по всички процедури на Общия съд на ЕС. Очакваме положителен за нас изход, тъй като сме убедени, че представените аргументи са убедителни, професионално подготвени и отговарящи на реални факти, статистически данни и действия или бездействия, предприети от правителството и парламентарното мнозинство. В този смисъл, това Уведомление за даване на ход на съдебната процедура е лъч надежда за всички българи, които не са съгласни с преждевременното и неподготвено влизане в Еврозоната. Когато и да завърши процедурата, решенията на Общия съд са задължителни за всички институции на ЕС. Ние сме свършили своята работа, сега процедурата е изцяло в компетенциите на Съда в Люксембург.
- Какво наложи подаването на този Иск, инициаторите сте политически мотивирани или това беше някаква ответна реакция на самата процедура по подготовката на влизането ни в Еврозоната?
- Инициатор на Исковата молба е адвокат Ченалова. Нейният екип ме покани и заедно с доц. Г. Сарийски от БАН и д-р Л. Христов подготвихме икономическия анализ. Други експерти са готвили юридическата част. Искът е подписан също от много достойни и патриотично настроени българи. Управляващото мнозинство провокира тази инициатива с това, че реши да поиска извънреден конвергентен доклад без разчети, без обществено обсъждане и с брутално нарушение на правото на народа да каже мнението си по такъв съдбоносен въпрос в референдум. Нещо повече, от 2015 г. до сега три редовни правителства, както и БНБ, не изпълниха решения (постановления на Министерски съвет) за представяне на българското общество анализи за ползите и рисковете от преждевременното ни влизане в Еврозоната. Така че искът е базиран на обективни, а не тясно-политически мотиви.
- Но нали, подписвайки споразумението за членство в ЕС, сме поели задължението да се присъединим към Паричния съюз, т.е. към Еврозоната. Не е ли основателен аргументът на управляващите, че така ние просто изпълняваме договорните си задължения?
- Първо, в Договора за присъединяване няма задължителен срок, всяка страна преценява кога и при какви условия да се присъедини. Преди четвърт век Дания и Швеция проведоха референдуми дали да влязат в Еврозоната и отговора на техните народи беше - НЕ. А жизненият стандарт на тези две скандинавски страни и днес е с около 20% по-висок от този на Германия и Франция, измерен по Брутен вътрешен продукт на човек от населението.
Защо в Дания и Швеция може да има референдуми, а в България – не?
Чехия, Унгария, Полша и Румъния категорично отказват въобще да дискутират такава тема, защото техните разчети показват, че с националната си валута запазват по-голяма гъвкавост на икономическата си политика и запазване на национален суверенитет.
Второ, управляващите искат да ни вкарат във валутна зона, затънала в бюджетни дефицити, колосални дългове и почти нулев икономически растеж. Прогнозите за бъдещето на Еврозоната са доста песимистични, особено след неадекватните решения по отношение на военния конфликт на територията на Украйна.
Така наречените санкции срещу Русия са фактически санкции срещу ЕС и Еврозоната.
Вижте фактите, през 2023 г. и 2024 г. Русия продължава да поддържа растеж от около 4% годишно (при растеж от респ. 0.42% и 0.86% в еврозоната и рецесия в Германия), като съумя да преструктурира своята икономика и да пренасочи търговските си отношения. Евтините енергийни ресурси бяха прехвърлени от ЕС към Китай и Индия. А за радост на американските енергийни компании, ги заместихме с внос от САЩ на два до четири пъти по-високи цени. И положението на европейската икономика става все по-жалко, слизайки бавно, но сигурно от сцената на глобалната икономика и политика.
- Правителството обяви, че на 8 декември внася в пленарна зала преработения Закон за бюджет 2026 г. Каква е Вашата оценка и това има ли отношение към стартиралата съдебна процедура на Съда в Люксембург?
- Към процедурата има пряко отношение и бих казал е потвърждение на нашите аргументи. Разиграващият се бюджетен цирк, реалният дефицит и препускащата инфлация са показателни за това, че подадените данни към ЕЦБ и Съвета на Европа за състоянието на икономиката ни най-вероятно са били нагласени, за да отговаряме на формалните критерии за членство в Еврозоната.
Например, нали според правителството първият вариант на бюджета беше „единствено възможният“, как така изведнъж се оказа, че имало и други възможности?
Управляващите бързат с козметични промени в бюджета за 2026 г., защото се надига народна вълна от протести, която прави предсрочните избори неизбежни. На практика, те сега ни представят същият безидеен и безперспективен бюджет, като са изключили всички възможни реформи. И най-важното – ампутирали са капиталовите разходи, които имат ключова роля за икономическия растеж и икономическото развитие на България. На този фон нямаме причини за Коледни тържества.
Влизаме в Новата година с окастрен бюджет, растящи дългове и висока инфлация.
Ставаме член на Еврозона, която е в дългогодишна стагнация, тегли ни към война и ни обвързва с чужди дългове, грешно поети при кардинално променящи се геополитически реалности. Балканските тарикатлъци на управляващите са с изчерпан потенциал. Политическите гърчове и унизителни извъртания кой губи и кой печели на терена в Украйна са закъснели. Идва развръзка. Тя ще донесе надежда за много хора и ….доста неприятности на шепа самозабравили се и объркали се в слугинажа управляващи.
1 Софето
12:23 07.12.2025
2 Анджо
12:24 07.12.2025
3 Азз
Коментиран от #19, #29
12:26 07.12.2025
4 Като не
12:26 07.12.2025
5 Абе Гечев
12:27 07.12.2025
6 Първите 3 един пише
12:28 07.12.2025
7 Айде
Коментиран от #43
12:28 07.12.2025
8 аааа
12:28 07.12.2025
9 Майна
Нищо няма да чакаме от нацистката ЕК!
Стига с ала- бала!
Никаква Еврозона!
Никой няма право да ни вкарва там!!!
Ясно!
Оставка!
12:29 07.12.2025
10 Гечев е намбър он
12:29 07.12.2025
11 Този е...
12:29 07.12.2025
12 98798
Коментиран от #15, #18, #70
12:29 07.12.2025
13 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #24
12:30 07.12.2025
14 Хахо
12:31 07.12.2025
15 Ноо
До коментар #12 от "98798":Може и да е за добро ,пепелта да роди Феникса
12:32 07.12.2025
16 така е
12:32 07.12.2025
17 аааа
12:32 07.12.2025
18 я кажи
До коментар #12 от "98798":Гърция фалира ли и върна ли си драхмата?
Коментиран от #25
12:33 07.12.2025
20 Хипотетично
Коментиран от #84
12:35 07.12.2025
21 Цвете
12:36 07.12.2025
22 Даката
12:39 07.12.2025
Коментиран от #33
12:39 07.12.2025
24 Стенли
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":Много точно казано и аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Гечев но в случая е прав че всичко в доклада беше ала бала и защо само за тази година намалиха цените за издаването на лични документи и от догодина пак на същите цени като през двайдесет и четвърта и престъпници в болницата от пет и осемдесет на един лев а за роялите и пияната дето ги вкараха в статистика само да им излязат числата да не говорим за съжаление вече е твърде късно за всичко и ще влезем в тази прословута еврозона а дали ще бъдем по добре бъдещето ще покаже
12:39 07.12.2025
25 ЕвроАтлантически гьон
Коментиран от #28
12:39 07.12.2025
27 Знаем от стари хора, че
Коментиран от #83
12:40 07.12.2025
28 с две думи
До коментар #25 от "ЕвроАтлантически гьон":Много лошо, че Гърция не успя да фалира, защото е в Еврозоната.
Коментиран от #41, #42, #44, #54, #61
12:41 07.12.2025
29 може би
До коментар #3 от "Азз":19 не е схванал сарказма, защото няма чувство за хумор и лесно лепи квалификации.
12:41 07.12.2025
31 ШЕФА
Коментиран от #35, #36, #39, #76
12:44 07.12.2025
32 Цвете
12:45 07.12.2025
33 Булба67
До коментар #23 от "Щик Найн":В сравнение с това което ни чака от 1 януари 1996 ще ни се стори като ,, мандраджийски обир"
12:46 07.12.2025
34 Далавера
Никой няма да отмени влизането ни в еврозоната, защото целта е да се прибере гаранцията за валутния борд!
Който разбрал, разбрал!
12:46 07.12.2025
35 Щик Найн
До коментар #31 от "ШЕФА":Влизането в еврозоната всъщност е единственото хубаво нещо, правено някога от Винету. Първото и може би последното.
Коментиран от #49, #53
12:46 07.12.2025
36 Булдог
До коментар #31 от "ШЕФА":И Н. Киселова!
12:47 07.12.2025
37 Развийш ли
Коментиран от #56
12:47 07.12.2025
38 Бат Петьо Парчето
12:48 07.12.2025
39 Хипотетично
До коментар #31 от "ШЕФА":Ще влезе в учебниците по най-нова история , въпреки съпротивата на проводниците на чужди интереси, лукаво пробутвани като уж български.
12:48 07.12.2025
40 Стенли
12:50 07.12.2025
41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "с две думи":Много лошо, че нищо не си разбрал, но пишеш❗
Гърция не само фалира, ами я РАЗПРОДАДОХА НА ЧАСТИ❗
12:51 07.12.2025
42 ЕвроАтлантически гьон
До коментар #28 от "с две думи":Гърция фалира, и за да не се разпадне еврозоната и опростиха 100 милиарда
12:51 07.12.2025
43 Файърфлай
До коментар #7 от "Айде":Това,че правителството на Жан Виденов е довело икономическата катастрофа през 1997 г. е най-голямата лъжа в най-новата ни история! Катастрофата я докараха в последствие,след тоталното разграбване ,кабинетите Костов и Сакскобурготски ! Който желае,може да ги нарича " Мръс ни Ко му нис ти"!
Коментиран от #60, #65
12:51 07.12.2025
44 Възмутен
До коментар #28 от "с две думи":"Гърция не успя да фалира, защото е в Еврозоната"
Ха ха ха що не сравниш Гърция преди и след като влезе в еврозоната. Гърция я спасиха от фалит който тъкмо влизането в еврозоната предизвика ама сега като фалира Франция (пък Германия) кой ще ги спаси - ние ли ще им отпуснем няколко трилиона. Той кораба вече потъва и се пълни с вода а нашите наведени евроатлантици бързат да ни качат на него в последния момент и то против волята на българския народ.
Значи като не обслужват интересите на българския народ на кого ли интересите обслужват.
12:52 07.12.2025
45 трън
Коментиран от #50
12:52 07.12.2025
46 НАЦИОНАЛИСТ
12:53 07.12.2025
47 Госпожа ЧЕНАЛОВА
Коментиран от #66
12:53 07.12.2025
48 Петър
12:53 07.12.2025
49 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "Щик Найн":Хубаво за АКУЛИТЕ, при които ни слагат на масата,
но не като сътрапезници, А КАТО МЕНЮ❗
Бундесбанк- 20 МИЛИАРДА ДЪЛГ❗
ЕЦБ - 10 МИЛИАРДА ДЪЛГ❗
Франция -над 130% ВЪНШЕН ДЪЛГ❗
Коментиран от #51
12:54 07.12.2025
50 не желая
До коментар #45 от "трън":Не желая България да се управлява от улицата. Който има претенции, да спечели следващите парламентарни избори и да си направи правителство.
Коментиран от #64
12:54 07.12.2025
51 е кво
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":България 54 милиарда Евро дълг.
Коментиран от #63, #73
12:55 07.12.2025
52 Ясни са ми като бял ден
12:55 07.12.2025
53 Булдог
До коментар #35 от "Щик Найн":А ти виждал ли как ,,немъците" реваха за марката през 2001??? И защо ли ,, кътът" 20млрд . Марки???
12:56 07.12.2025
54 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #28 от "с две думи":Само един пример:
"китайската държавна корабна компания Cosco придоби мажоритарен дял в пристанището Пирея, превръщайки го в ключова точка от глобалния инфраструктурен проект на Китай „Един пояс, един път“. . ❗
За повече -можеш сам❗
Коментиран от #58
12:56 07.12.2025
55 Трайчо
12:56 07.12.2025
56 Помнещ
До коментар #37 от "Развийш ли":"европейското бъдеще на България"
Имаше едни политкомисари навремето които ни чертаеха "светлото бъдеще" - та съвременните политкомисари на които казваме козячета с нищо не се различават - дай им само лозунги да ръсят.
Нищо чудно и да са старите политкомисари ама чудодейно превърнали се в "евроатлантици" и пак да работят против интересите на българския народ.
12:56 07.12.2025
57 Комунист
12:57 07.12.2025
58 защо не продължи
До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":че в момента Пирейското пристанище е под особен надзор по подозрение, че нарушава митническия режим на ЕС.
Коментиран от #67
12:57 07.12.2025
59 Търновец
Коментиран от #74
12:58 07.12.2025
60 Стенли
До коментар #43 от "Файърфлай":Много точно казано и кризата я направиха отвън за да може Костов да разпродаде всичко и да захлеби яко а Жан Виденов си остана гол като пушка
12:58 07.12.2025
61 Булдог
До коментар #28 от "с две думи":А какво и струва този ,, нефалит" Колко и какво продадоха?
12:59 07.12.2025
62 чудничко
13:00 07.12.2025
63 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #51 от "е кво":Ами т.ва " Дългът на Франция е над ПЕТ ТРИЛИОНА,
пиша ти го с думи, защото може да не си наясно с нулите❗
И ЕС, и ЕЦБ разработват план страните в ЕВРОзоната, където набутват и нас, да изкупуваме солидарно техния дълг за да спасяваме МакАрончовците‼️
13:00 07.12.2025
65 къси крака
До коментар #43 от "Файърфлай":Най-голямата лъжа още не е спечелила какстинг. Въпрос на преценка за икономическа разруха е, когато една валута се обезценява през два часа при Жан Виденов и Р.Гечев и това е мното хубаво, но... само за кредитните милионери (отпрощава им се дълга) ...
13:01 07.12.2025
66 Ченалова ли?
До коментар #47 от "Госпожа ЧЕНАЛОВА":Да, борбена е. Преди години чудеса направи в старанието си да защити престъпник убиец. Срещу щедро заплащане, разбира се. И сега са ѝ платили,за да се пеняви по това дело. Дадат ли ѝ достатъчно пари,тя няма да се посвени да пледира, че целият български народ иска да се върне времето на ТКЗС-тата, на феодалната зависимост от малограмотни партийни секретари и Кремиковци отново да заработи на загуба, с нискокачествена руда, дошла от Русия, та да трови въздуха в цяла София. За пари тази е готова на всичко.
13:01 07.12.2025
67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #58 от "защо не продължи":Защото това е друга бира(тема),
БЕ БЕЗНИКОВА ЧЕРНА СТАНЦИЯ❗
13:02 07.12.2025
68 чудесно
До коментар #64 от "Избирател":Спечели следващите парламентарни избори и ни почвай.
13:02 07.12.2025
69 Иван
13:02 07.12.2025
70 От каде
До коментар #12 от "98798":Знаеш че запада е фалирал , ти въобще някаде извън БГ. мърдал ли си , или повтаряте като папагали пропагандата идваща от Москва
13:03 07.12.2025
71 Червеният
13:03 07.12.2025
72 Джо
Коментиран от #77
13:04 07.12.2025
73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #51 от "е кво":Как сравняваш
......54 ООО ООО ООО със
5 2ОО ООО ООО ООО
🤔❗❓
Коментиран от #75
13:05 07.12.2025
74 Икономист
До коментар #59 от "Търновец":"сравнен с Американския от 8200 тона и този на Германия около 3200 тона"
Обаче забрави да споменеш къде е златния резерв на Германия, къде е нашия златен резерв и няма ли нищо общо това че както Германия така и ние сме наведени на краварите.
Пък и не само златото е някакъв актив който може да обезпечи парите - всички природни ресурси са актив а може да сравниш природните ресурси на Русия и Германия.
13:05 07.12.2025
75 лесно е
До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Виж на кое съм отгорворил, и къде там видя 500 милиарда?
Коментиран от #80
13:06 07.12.2025
76 Даката
До коментар #31 от "ШЕФА":Сега ако си достатъчно възрастен и помниш фалита на България при управлението и от русофила Жан Виденов, няма смисъл да ти обяснявам, че точно ГЕРБ и нетрадиционните икономически мерки, които наложи, стабилизираха България, затова и всички българи изморени от боклуци в политиката гласуваха масово за ГЕРБ... много години... останалите политически партии бяха в непрекъсната паника, защото се очертаваше, че ГЕРБ ще управлява задълго, та се сетиха опозицията русофилска и създаде фалшивите снимки на нощни шкафчета, кюлчета злато и пачки евро банкноти не без съдействието на Русия и руските специалисти по дезинформация, защото знаеха, че това е начина да оплюят ГЕРБ... хората, които не бяха елементарни и първосигнални продължиха да подкрепят ГЕРБ.
Поните ли каква беше първата мярка, която въведе ГЕРБ, когато дойдоха на власт, ами това беше закриването на всички паразирни длъжности в раздутата държавна администрация, като заместник на заместника на заместника... 50% от държавната администрация се съкрати.... помите ли го това?
Не ГЕРБ унищожава България, а вие русофилите заблудени.... и не Украйна е агресора в тази война, а Русия и любимият ви Путин.
Коментиран от #86
13:07 07.12.2025
78 Кики
13:08 07.12.2025
79 Синя София
13:10 07.12.2025
80 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #75 от "лесно е":Видял съм ❗
А ти пък къде видя 500 милиарда 🤔
Или не познаваш числа по-големи от 1 ООО❗❓
Коментиран от #82
13:11 07.12.2025
81 Аз пък
Коментиран от #85
13:12 07.12.2025
82 видял си
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":чушки
13:12 07.12.2025
83 НЕ!
До коментар #27 от "Знаем от стари хора, че":Проституцията и сводничеството след 1989г. процъфтяват в капиталистическа България.
Коментиран от #87, #89
13:13 07.12.2025
85 Теб
До коментар #81 от "Аз пък":пък пита ли те някой ?
13:14 07.12.2025
86 Помнещ
До коментар #76 от "Даката":"че точно ГЕРБ и нетрадиционните икономически мерки"
Помня ги "нетрадиционните икономически мерки" на ГЕРБ - крадяха с двете ръце и се опитваха с краката да крадат. От такива "нетрадиционни икономически мерки" стигнахме до това положение че сме не само най-бедни в Европа ами и по-бедни от половината Африкански държави. Нямаме никаква икономика, нямаме армия, нямаме здравеопазване, нямаме образование и България намаля с една трета от "нетрадиционните икономически мерки" на тиквата и прасето.
13:14 07.12.2025
87 Депутати
До коментар #83 от "НЕ!":редовно ползват услугите им .
13:15 07.12.2025
88 Историк
13:15 07.12.2025
89 ама това което не знаеш
До коментар #83 от "НЕ!":е че 1989 в България НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО. Все още ни управляват руснаци и комунисти.
13:15 07.12.2025