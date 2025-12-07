Новини
Проф. Гечев за Исковата молба против приемането ни в Еврозоната: Лъч надежда за всички българи, които не са съгласни

Проф. Гечев за Исковата молба против приемането ни в Еврозоната: Лъч надежда за всички българи, които не са съгласни

7 Декември, 2025

Инициатор на Исковата молба е адвокат Ченалова

Проф. Гечев за Исковата молба против приемането ни в Еврозоната: Лъч надежда за всички българи, които не са съгласни - 1
В съда на Европейския е внесена жалбата срещу въвеждането на еврото в България. От служба "Преса и информация" на Съда уточниха, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистър, като връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи. Жалбата е подготвена от адвокат Румяна Ченалова и Станимир Минков, като в икономическата ѝ обосновка са участвали доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и докторът по икономика Любомир Христов. Какво още… Пред ФАКТИ говори проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат от БСП.

- Проф. Гечев, стана известно, че наскоро сте получили зелена светлина от Общия съд на ЕС на Искова молба срещу Съвета на ЕС, в която оспорвате законността на Решенията му от 8 юли тази година за приемането на България в Еврозоната. Какво означава това, възможно ли е това да донесе обрат във въвеждането на еврото у нас?
- През м. септември т.г. внесохме Исковата молба, подкрепена с детайлно разработени икономически и юридически аргументи, доказващи от наша страна незаконосъобразност на процедурите по взимането на това решение от Съвета на ЕС. И ето, близо два месеца по късно, на 28 ноември, Секретариатът на Съда ни изпрати Уведомление чрез адвокат Румяна Ченалова, че дава ход на първият етап на съдебната процедура. Делото е разпределено на 4-ти състав, определени са и тримата международни съдии и докладчик по делото. От тук нататък съдбата на Исковата ни молба ще мине по всички процедури на Общия съд на ЕС. Очакваме положителен за нас изход, тъй като сме убедени, че представените аргументи са убедителни, професионално подготвени и отговарящи на реални факти, статистически данни и действия или бездействия, предприети от правителството и парламентарното мнозинство. В този смисъл, това Уведомление за даване на ход на съдебната процедура е лъч надежда за всички българи, които не са съгласни с преждевременното и неподготвено влизане в Еврозоната. Когато и да завърши процедурата, решенията на Общия съд са задължителни за всички институции на ЕС. Ние сме свършили своята работа, сега процедурата е изцяло в компетенциите на Съда в Люксембург.

- Какво наложи подаването на този Иск, инициаторите сте политически мотивирани или това беше някаква ответна реакция на самата процедура по подготовката на влизането ни в Еврозоната?
- Инициатор на Исковата молба е адвокат Ченалова. Нейният екип ме покани и заедно с доц. Г. Сарийски от БАН и д-р Л. Христов подготвихме икономическия анализ. Други експерти са готвили юридическата част. Искът е подписан също от много достойни и патриотично настроени българи. Управляващото мнозинство провокира тази инициатива с това, че реши да поиска извънреден конвергентен доклад без разчети, без обществено обсъждане и с брутално нарушение на правото на народа да каже мнението си по такъв съдбоносен въпрос в референдум. Нещо повече, от 2015 г. до сега три редовни правителства, както и БНБ, не изпълниха решения (постановления на Министерски съвет) за представяне на българското общество анализи за ползите и рисковете от преждевременното ни влизане в Еврозоната. Така че искът е базиран на обективни, а не тясно-политически мотиви.

- Но нали, подписвайки споразумението за членство в ЕС, сме поели задължението да се присъединим към Паричния съюз, т.е. към Еврозоната. Не е ли основателен аргументът на управляващите, че така ние просто изпълняваме договорните си задължения?
- Първо, в Договора за присъединяване няма задължителен срок, всяка страна преценява кога и при какви условия да се присъедини. Преди четвърт век Дания и Швеция проведоха референдуми дали да влязат в Еврозоната и отговора на техните народи беше - НЕ. А жизненият стандарт на тези две скандинавски страни и днес е с около 20% по-висок от този на Германия и Франция, измерен по Брутен вътрешен продукт на човек от населението.

Защо в Дания и Швеция може да има референдуми, а в България – не?

Чехия, Унгария, Полша и Румъния категорично отказват въобще да дискутират такава тема, защото техните разчети показват, че с националната си валута запазват по-голяма гъвкавост на икономическата си политика и запазване на национален суверенитет.

Второ, управляващите искат да ни вкарат във валутна зона, затънала в бюджетни дефицити, колосални дългове и почти нулев икономически растеж. Прогнозите за бъдещето на Еврозоната са доста песимистични, особено след неадекватните решения по отношение на военния конфликт на територията на Украйна.

Така наречените санкции срещу Русия са фактически санкции срещу ЕС и Еврозоната.

Вижте фактите, през 2023 г. и 2024 г. Русия продължава да поддържа растеж от около 4% годишно (при растеж от респ. 0.42% и 0.86% в еврозоната и рецесия в Германия), като съумя да преструктурира своята икономика и да пренасочи търговските си отношения. Евтините енергийни ресурси бяха прехвърлени от ЕС към Китай и Индия. А за радост на американските енергийни компании, ги заместихме с внос от САЩ на два до четири пъти по-високи цени. И положението на европейската икономика става все по-жалко, слизайки бавно, но сигурно от сцената на глобалната икономика и политика.

- Правителството обяви, че на 8 декември внася в пленарна зала преработения Закон за бюджет 2026 г. Каква е Вашата оценка и това има ли отношение към стартиралата съдебна процедура на Съда в Люксембург?
- Към процедурата има пряко отношение и бих казал е потвърждение на нашите аргументи. Разиграващият се бюджетен цирк, реалният дефицит и препускащата инфлация са показателни за това, че подадените данни към ЕЦБ и Съвета на Европа за състоянието на икономиката ни най-вероятно са били нагласени, за да отговаряме на формалните критерии за членство в Еврозоната.

Например, нали според правителството първият вариант на бюджета беше „единствено възможният“, как така изведнъж се оказа, че имало и други възможности?

Управляващите бързат с козметични промени в бюджета за 2026 г., защото се надига народна вълна от протести, която прави предсрочните избори неизбежни. На практика, те сега ни представят същият безидеен и безперспективен бюджет, като са изключили всички възможни реформи. И най-важното – ампутирали са капиталовите разходи, които имат ключова роля за икономическия растеж и икономическото развитие на България. На този фон нямаме причини за Коледни тържества.

Влизаме в Новата година с окастрен бюджет, растящи дългове и висока инфлация.

Ставаме член на Еврозона, която е в дългогодишна стагнация, тегли ни към война и ни обвързва с чужди дългове, грешно поети при кардинално променящи се геополитически реалности. Балканските тарикатлъци на управляващите са с изчерпан потенциал. Политическите гърчове и унизителни извъртания кой губи и кой печели на терена в Украйна са закъснели. Идва развръзка. Тя ще донесе надежда за много хора и ….доста неприятности на шепа самозабравили се и объркали се в слугинажа управляващи.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софето

    27 38 Отговор
    В Москва трябваше да я заведат получовеците

    12:23 07.12.2025

  • 2 Анджо

    34 47 Отговор
    Е тая руска подлога няма да е против.

    12:24 07.12.2025

  • 3 Азз

    40 30 Отговор
    Очаквам един лев да стане 3000 евро ,щом Гечев е замесен

    Коментиран от #19, #29

    12:26 07.12.2025

  • 4 Като не

    21 29 Отговор
    искат европейци да са,на влакчето и в ссср,а после на фронта в Украйна!Да станат на мърша там.

    12:26 07.12.2025

  • 5 Абе Гечев

    26 30 Отговор
    Късно е либе за китка ,останаха 10 работни дни

    12:27 07.12.2025

  • 6 Първите 3 един пише

    35 9 Отговор
    Не ви харесва истината нали?

    12:28 07.12.2025

  • 7 Айде

    35 26 Отговор
    Лъчът на този икономически лумпен го ядохме през 1997г!

    Коментиран от #43

    12:28 07.12.2025

  • 8 аааа

    36 20 Отговор
    Да напомним на жензитата, че този човек беше финансовият министър по чието време доларът стана 4500лв. и лично той има огромна "заслуга" за фалита на България, приемането на валутния борд и изобщо за най-тежките финансови времена за цялата известна история на България.

    12:28 07.12.2025

  • 9 Майна

    25 21 Отговор
    Гечев!
    Нищо няма да чакаме от нацистката ЕК!
    Стига с ала- бала!
    Никаква Еврозона!
    Никой няма право да ни вкарва там!!!
    Ясно!
    Оставка!

    12:29 07.12.2025

  • 10 Гечев е намбър он

    12 13 Отговор
    Добре си поживях по негово време ,10$ На ден нямаха харчене

    12:29 07.12.2025

  • 11 Този е...

    30 14 Отговор
    Последният човек,който трябва да дава акъл в тази държава.

    12:29 07.12.2025

  • 12 98798

    18 23 Отговор
    еврото вече е прието и няма мърдане , запада фалира и ние ще фалираме с него

    Коментиран от #15, #18, #70

    12:29 07.12.2025

  • 13 Евгени от Алфапласт

    24 1 Отговор
    Нушето какви врътки направи, бате!... Даже и Ружа може да й завиди на измамите.🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    12:30 07.12.2025

  • 14 Хахо

    26 9 Отговор
    А този не иска ли да си върнем трите нули към лева

    12:31 07.12.2025

  • 15 Ноо

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "98798":

    Може и да е за добро ,пепелта да роди Феникса

    12:32 07.12.2025

  • 16 така е

    12 5 Отговор
    На ДС агент Икономов само Надежда му остана. Гошо си тръгна.

    12:32 07.12.2025

  • 17 аааа

    22 10 Отговор
    Ей тоя трябваше да сложим на монетата от 1 Евро с девиз - Никога Повече. Хем за назидание, хем да се помни до какво докара България като финасов министър на Жан Виденов! Този е причина за въвеждането на валутния борд.

    12:32 07.12.2025

  • 18 я кажи

    18 9 Отговор

    До коментар #12 от "98798":

    Гърция фалира ли и върна ли си драхмата?

    Коментиран от #25

    12:33 07.12.2025

  • 20 Хипотетично

    23 6 Отговор
    Точно Гечев през 1996г.е бил финансов министър в правителството на Виденов, за да бъде унищожен българския лев като достигне 3000лв. за само за 1 щатски долар. Неговото мнение и на гнилите ябълки априори обслужват олигархични интереси , а нашата олигархия е ориентирана с интереси на изток.

    Коментиран от #84

    12:35 07.12.2025

  • 21 Цвете

    17 4 Отговор
    ИМЕТО ЧЕНАЛОВА НЯМА ДА БЪДЕ ЗА РАВЕНО, ЗАРАДИ ИСТОРИЯТА С УБИТИТЕ ДВЕ МОМЧЕТА ПРЕД " СОЛО " И " ОСВОБОДЕНИЯ УЖ " МЛАДЕЖ, КОЙТО СЕ КРИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ГОДИНИ?! ТА ИМЕННО ТЯ " СЪДЕЙСТВА " И ЗАРАДИ ТОВА ДЕЛОТО СЕ ПРОТАКАШЕ С ГОДИНИ. ЕДИН ФРЕНСКИ ДИПЛОМАТ НАРЕЧЕ, ЗАРАДИ ИСТОРИЯТА, ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. КРАЯТ ОСТАВА ЗА МИСЛЕЩИТЕ.

    12:36 07.12.2025

  • 22 Даката

    14 7 Отговор
    И кой е адвокат... бившата корумпирана съдия Ченалова, която е бясна на България и с удоволствие би направила каквото трябва за да я очерни пред Европа и света, такива са и всичките ни български русофили, които си мислят, че Путин освобождава Украйна... освобождава я но от украинците, ламтящи за земя, ненаяли се руски увредени боклуци.

    12:39 07.12.2025

  • 23 Щик Найн

    16 4 Отговор
    Рублен Гепчев се облизва за падане на валутния борд и повтаряне на грабежа от 1996г.

    Коментиран от #33

    12:39 07.12.2025

  • 24 Стенли

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Много точно казано и аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Гечев но в случая е прав че всичко в доклада беше ала бала и защо само за тази година намалиха цените за издаването на лични документи и от догодина пак на същите цени като през двайдесет и четвърта и престъпници в болницата от пет и осемдесет на един лев а за роялите и пияната дето ги вкараха в статистика само да им излязат числата да не говорим за съжаление вече е твърде късно за всичко и ще влезем в тази прословута еврозона а дали ще бъдем по добре бъдещето ще покаже

    12:39 07.12.2025

  • 25 ЕвроАтлантически гьон

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "я кажи":

    Гърция фалира, за тва и опростоха 100 милиарда, и искаха да връщат драхмата, ама не им посволиха.

    Коментиран от #28

    12:39 07.12.2025

  • 27 Знаем от стари хора, че

    7 2 Отговор
    Навремето в някои квартални организации на ОФ са били внасяни протестни писма срещу минижупа (късите полички), подписани от по няколко възмутени баби. На събрания на кварталното ОФ тези писма са били прочитани или поне е съобщавано, че такива са получени. На места присъстващите даже гласували решение всеки от тях да разговаря с роднинските и познатите му млади момичета и да им обяснява, че е редно полата да покрива дамските колене. Тези писма и гласуване спрели ли са разпространението на мини поличките у нас? НЕ!

    Коментиран от #83

    12:40 07.12.2025

  • 28 с две думи

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Много лошо, че Гърция не успя да фалира, защото е в Еврозоната.

    Коментиран от #41, #42, #44, #54, #61

    12:41 07.12.2025

  • 29 може би

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    19 не е схванал сарказма, защото няма чувство за хумор и лесно лепи квалификации.

    12:41 07.12.2025

  • 31 ШЕФА

    6 4 Отговор
    За това най голямо престъпление в историята на България е виновен българоубиеца Винету и неговото ОПГ ГРОБ за България.Смъртната присъда ще му е подарък !

    Коментиран от #35, #36, #39, #76

    12:44 07.12.2025

  • 32 Цвете

    3 2 Отговор
    ИМЕТО ЧЕНАЛОВА НЯМА ДА БЪДЕ ЗА РАВЕНО, ЗАРАДИ ИСТОРИЯТА С УБИТИТЕ ДВЕ МОМЧЕТА ПРЕД " СОЛО " И " ОСВОБОДЕНИЯ УЖ " МЛАДЕЖ, КОЙТО СЕ КРИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ГОДИНИ?! ТА ИМЕННО ТЯ " СЪДЕЙСТВА " И ЗАРАДИ ТОВА ДЕЛОТО СЕ ПРОТАКАШЕ С ГОДИНИ. ЕДИН ФРЕНСКИ ДИПЛОМАТ НАРЕЧЕ, ЗАРАДИ ИСТОРИЯТА, ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. КРАЯТ ОСТАВА ЗА МИСЛЕЩИТЕ.

    12:45 07.12.2025

  • 33 Булба67

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Щик Найн":

    В сравнение с това което ни чака от 1 януари 1996 ще ни се стори като ,, мандраджийски обир"

    12:46 07.12.2025

  • 34 Далавера

    1 4 Отговор
    Тоя "професор" лъже най безцеремонно и хич не му е трудно, ама вие ще го разберете на по късен етап!
    Никой няма да отмени влизането ни в еврозоната, защото целта е да се прибере гаранцията за валутния борд!
    Който разбрал, разбрал!

    12:46 07.12.2025

  • 35 Щик Найн

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "ШЕФА":

    Влизането в еврозоната всъщност е единственото хубаво нещо, правено някога от Винету. Първото и може би последното.

    Коментиран от #49, #53

    12:46 07.12.2025

  • 36 Булдог

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "ШЕФА":

    И Н. Киселова!

    12:47 07.12.2025

  • 37 Развийш ли

    5 5 Отговор
    Последни напъни на болшевиките да възпрепятстват европейското бъдеще на България до край

    Коментиран от #56

    12:47 07.12.2025

  • 38 Бат Петьо Парчето

    6 4 Отговор
    Фекалните маси са основата на съвременна Русия

    12:48 07.12.2025

  • 39 Хипотетично

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "ШЕФА":

    Ще влезе в учебниците по най-нова история , въпреки съпротивата на проводниците на чужди интереси, лукаво пробутвани като уж български.

    12:48 07.12.2025

  • 40 Стенли

    8 1 Отговор
    Мога много да се каже за така наречената виденова зима но не ми се обяснява щото повечето са с промити мозъци но все пак ще нахвърлям набързо нещо , през управлението на Виденов го натиснаха да приватизира всичко на безценица и той като отказа му спретнаха този номер с хиперинфлация и фалита на банките и тогава дойде" спасителя " на бял кон Костов и разпродаде всичко за жълти стотинки примерно БГА Балкан който имаше активи и самолети и хеликоптери за милиони долари той го даде на Гад Зееви за сто и петдесет хиляди долара и прочие и прочие

    12:50 07.12.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "с две думи":

    Много лошо, че нищо не си разбрал, но пишеш❗
    Гърция не само фалира, ами я РАЗПРОДАДОХА НА ЧАСТИ❗

    12:51 07.12.2025

  • 42 ЕвроАтлантически гьон

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "с две думи":

    Гърция фалира, и за да не се разпадне еврозоната и опростиха 100 милиарда

    12:51 07.12.2025

  • 43 Файърфлай

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Айде":

    Това,че правителството на Жан Виденов е довело икономическата катастрофа през 1997 г. е най-голямата лъжа в най-новата ни история! Катастрофата я докараха в последствие,след тоталното разграбване ,кабинетите Костов и Сакскобурготски ! Който желае,може да ги нарича " Мръс ни Ко му нис ти"!

    Коментиран от #60, #65

    12:51 07.12.2025

  • 44 Възмутен

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "с две думи":

    "Гърция не успя да фалира, защото е в Еврозоната"

    Ха ха ха що не сравниш Гърция преди и след като влезе в еврозоната. Гърция я спасиха от фалит който тъкмо влизането в еврозоната предизвика ама сега като фалира Франция (пък Германия) кой ще ги спаси - ние ли ще им отпуснем няколко трилиона. Той кораба вече потъва и се пълни с вода а нашите наведени евроатлантици бързат да ни качат на него в последния момент и то против волята на българския народ.

    Значи като не обслужват интересите на българския народ на кого ли интересите обслужват.

    12:52 07.12.2025

  • 45 трън

    5 3 Отговор
    хахаха Българите няма да се хванат на тази въдица. на улиците пак ще излезнат само нискообразовани червеноармейци който да искат нещо а вие да яхнере протестите и да се върнете на власт. комунета

    Коментиран от #50

    12:52 07.12.2025

  • 46 НАЦИОНАЛИСТ

    1 0 Отговор
    ХА ДАНО, АМА НАДАЛИ!

    12:53 07.12.2025

  • 47 Госпожа ЧЕНАЛОВА

    2 5 Отговор
    Е БОРБЕНА И СЛАГА ПОЧТИ ВСИЧКИ МЪЖЕ В МАЛКОТО СИ ДЖОБЧЕ. РЕСПЕКТ УВАЖЕНИЕ И МНОГО ЗДРАВЕ. И ПРЕДИ ПИСАХ СЪДИЯ ЧЕНАЛОВА ВЛЕЗТЕ В ПОЛИТИКАТА И РАЗДАЙТЕ ПРАВОСЪДИЕ.

    Коментиран от #66

    12:53 07.12.2025

  • 48 Петър

    6 2 Отговор
    Интересно какъв професор е Гечев, мислех го за знаещ, но сега не съм убеден в това. Този съд какво и да реши, еврото се въвежда от 01.01.2026. А това означава голям, огромен финансов ангажимент на ЕС и БНБкоито няма как да бъде пренебрегнат. Онези съдий не са като нашите тюфлеци. А и самото решение няма да има особено значение за влизането, това е факт. Излизане от еврозоната може да стане само по искане на правителство и то след референдум. А след това какви ще са последиците, жална ни майка..................... . Следващия валутен борд ще трябва да е срублата, друг няма да иска да се обвърже с нас.

    12:53 07.12.2025

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Щик Найн":

    Хубаво за АКУЛИТЕ, при които ни слагат на масата,
    но не като сътрапезници, А КАТО МЕНЮ❗
    Бундесбанк- 20 МИЛИАРДА ДЪЛГ❗
    ЕЦБ - 10 МИЛИАРДА ДЪЛГ❗
    Франция -над 130% ВЪНШЕН ДЪЛГ❗

    Коментиран от #51

    12:54 07.12.2025

  • 50 не желая

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "трън":

    Не желая България да се управлява от улицата. Който има претенции, да спечели следващите парламентарни избори и да си направи правителство.

    Коментиран от #64

    12:54 07.12.2025

  • 51 е кво

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    България 54 милиарда Евро дълг.

    Коментиран от #63, #73

    12:55 07.12.2025

  • 52 Ясни са ми като бял ден

    2 4 Отговор
    Щом са опрели до кадър на Института за икономически изследвания при БАН, ясно е какво им е нивото. Дремльовците, настанени на хранилка в БАН за какво бленуват? Мечтаят си някой да не хвърли камък в блатото и да им развали рахата като ги накара да работят. Какви съвети очаквате от такива?

    12:55 07.12.2025

  • 53 Булдог

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Щик Найн":

    А ти виждал ли как ,,немъците" реваха за марката през 2001??? И защо ли ,, кътът" 20млрд . Марки???

    12:56 07.12.2025

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "с две думи":

    Само един пример:
    "китайската държавна корабна компания Cosco придоби мажоритарен дял в пристанището Пирея, превръщайки го в ключова точка от глобалния инфраструктурен проект на Китай „Един пояс, един път“. . ❗
    За повече -можеш сам❗

    Коментиран от #58

    12:56 07.12.2025

  • 55 Трайчо

    1 3 Отговор
    Изкукуригъл комунист

    12:56 07.12.2025

  • 56 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Развийш ли":

    "европейското бъдеще на България"

    Имаше едни политкомисари навремето които ни чертаеха "светлото бъдеще" - та съвременните политкомисари на които казваме козячета с нищо не се различават - дай им само лозунги да ръсят.

    Нищо чудно и да са старите политкомисари ама чудодейно превърнали се в "евроатлантици" и пак да работят против интересите на българския народ.

    12:56 07.12.2025

  • 57 Комунист

    1 1 Отговор
    Дядото ще се самозапали ли ако съдът отхвърли иска на тези стари комунисти?

    12:57 07.12.2025

  • 58 защо не продължи

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    че в момента Пирейското пристанище е под особен надзор по подозрение, че нарушава митническия режим на ЕС.

    Коментиран от #67

    12:57 07.12.2025

  • 59 Търновец

    1 2 Отговор
    Аз нито съм анти Руски нито анти Украински настроен, но този "професор" като говори за БВП особено на РФ да знае че БВП на Русия се изчислява на базата на обменния курс на рублата към долара и еврото а Путин в последно време е продал 233 тона злато и милиарди юани от Руските резерви и понастоящем Руският златен резерв е около 2050 тона сравнен с Американския от 8200 тона и този на Германия около 3200 тона. Сумарно ЕС има поне 5 пъти повече злато от РФ. Има и друго - продължителността на живота на мъжете в Русия е средно само 67 години а в САЩ е с около 8 години в повече

    Коментиран от #74

    12:58 07.12.2025

  • 60 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Файърфлай":

    Много точно казано и кризата я направиха отвън за да може Костов да разпродаде всичко и да захлеби яко а Жан Виденов си остана гол като пушка

    12:58 07.12.2025

  • 61 Булдог

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "с две думи":

    А какво и струва този ,, нефалит" Колко и какво продадоха?

    12:59 07.12.2025

  • 62 чудничко

    0 4 Отговор
    Сутринта Антон Котев, а сега и Румен Гечев ни поучава. На кой ли е тази медия? Само Жан Виденов все още ни липсва.

    13:00 07.12.2025

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "е кво":

    Ами т.ва " Дългът на Франция е над ПЕТ ТРИЛИОНА,
    пиша ти го с думи, защото може да не си наясно с нулите❗
    И ЕС, и ЕЦБ разработват план страните в ЕВРОзоната, където набутват и нас, да изкупуваме солидарно техния дълг за да спасяваме МакАрончовците‼️

    13:00 07.12.2025

  • 65 къси крака

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Файърфлай":

    Най-голямата лъжа още не е спечелила какстинг. Въпрос на преценка за икономическа разруха е, когато една валута се обезценява през два часа при Жан Виденов и Р.Гечев и това е мното хубаво, но... само за кредитните милионери (отпрощава им се дълга) ...

    13:01 07.12.2025

  • 66 Ченалова ли?

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Госпожа ЧЕНАЛОВА":

    Да, борбена е. Преди години чудеса направи в старанието си да защити престъпник убиец. Срещу щедро заплащане, разбира се. И сега са ѝ платили,за да се пеняви по това дело. Дадат ли ѝ достатъчно пари,тя няма да се посвени да пледира, че целият български народ иска да се върне времето на ТКЗС-тата, на феодалната зависимост от малограмотни партийни секретари и Кремиковци отново да заработи на загуба, с нискокачествена руда, дошла от Русия, та да трови въздуха в цяла София. За пари тази е готова на всичко.

    13:01 07.12.2025

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "защо не продължи":

    Защото това е друга бира(тема),
    БЕ БЕЗНИКОВА ЧЕРНА СТАНЦИЯ❗

    13:02 07.12.2025

  • 68 чудесно

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Избирател":

    Спечели следващите парламентарни избори и ни почвай.

    13:02 07.12.2025

  • 69 Иван

    4 1 Отговор
    То хубаво ама малко късно сме се сетили вече се секат монети и никой няма да спре това нали

    13:02 07.12.2025

  • 70 От каде

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "98798":

    Знаеш че запада е фалирал , ти въобще някаде извън БГ. мърдал ли си , или повтаряте като папагали пропагандата идваща от Москва

    13:03 07.12.2025

  • 71 Червеният

    6 1 Отговор
    доносник , агент Економов до кога ще се явява из медиите ? Колко пари струваш да подслушваш и съседните си , и колегите си и който смяташ , че ще ти донесе изгода , и ги снасяш на ДС ?

    13:03 07.12.2025

  • 72 Джо

    2 1 Отговор
    Естествено. Едната кака и тоя комуноид не искат да се развали статуквото. Иначе някой европеец може да попита,как такива като тях ,с такива заплати водят охолен живот!

    Коментиран от #77

    13:04 07.12.2025

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "е кво":

    Как сравняваш
    ......54 ООО ООО ООО със
    5 2ОО ООО ООО ООО
    🤔❗❓

    Коментиран от #75

    13:05 07.12.2025

  • 74 Икономист

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Търновец":

    "сравнен с Американския от 8200 тона и този на Германия около 3200 тона"

    Обаче забрави да споменеш къде е златния резерв на Германия, къде е нашия златен резерв и няма ли нищо общо това че както Германия така и ние сме наведени на краварите.

    Пък и не само златото е някакъв актив който може да обезпечи парите - всички природни ресурси са актив а може да сравниш природните ресурси на Русия и Германия.

    13:05 07.12.2025

  • 75 лесно е

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Виж на кое съм отгорворил, и къде там видя 500 милиарда?

    Коментиран от #80

    13:06 07.12.2025

  • 76 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ШЕФА":

    Сега ако си достатъчно възрастен и помниш фалита на България при управлението и от русофила Жан Виденов, няма смисъл да ти обяснявам, че точно ГЕРБ и нетрадиционните икономически мерки, които наложи, стабилизираха България, затова и всички българи изморени от боклуци в политиката гласуваха масово за ГЕРБ... много години... останалите политически партии бяха в непрекъсната паника, защото се очертаваше, че ГЕРБ ще управлява задълго, та се сетиха опозицията русофилска и създаде фалшивите снимки на нощни шкафчета, кюлчета злато и пачки евро банкноти не без съдействието на Русия и руските специалисти по дезинформация, защото знаеха, че това е начина да оплюят ГЕРБ... хората, които не бяха елементарни и първосигнални продължиха да подкрепят ГЕРБ.
    Поните ли каква беше първата мярка, която въведе ГЕРБ, когато дойдоха на власт, ами това беше закриването на всички паразирни длъжности в раздутата държавна администрация, като заместник на заместника на заместника... 50% от държавната администрация се съкрати.... помите ли го това?
    Не ГЕРБ унищожава България, а вие русофилите заблудени.... и не Украйна е агресора в тази война, а Русия и любимият ви Путин.

    Коментиран от #86

    13:07 07.12.2025

  • 78 Кики

    2 0 Отговор
    Ще ми е мъчно без руския тролетариат след Нова година. Беше ми приятно да си ги мерим по форумите. Жалко че оттекохте. Няма да отроня нито една сълза за вас. Лузерите сте си лузери.

    13:08 07.12.2025

  • 79 Синя София

    2 0 Отговор
    Тези които не са съгласни да си носят левовете,другите ще караме с евро

    13:10 07.12.2025

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "лесно е":

    Видял съм ❗
    А ти пък къде видя 500 милиарда 🤔
    Или не познаваш числа по-големи от 1 ООО❗❓

    Коментиран от #82

    13:11 07.12.2025

  • 81 Аз пък

    1 2 Отговор
    Не желая улицата да диктува какво да става в тази държава. Който иска нещо да се промени, да спечели изборите и да си направи правителство. Всичко друго е държавна измяна и попада под ударите на наказателния кодекс.

    Коментиран от #85

    13:12 07.12.2025

  • 82 видял си

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    чушки

    13:12 07.12.2025

  • 83 НЕ!

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Знаем от стари хора, че":

    Проституцията и сводничеството след 1989г. процъфтяват в капиталистическа България.

    Коментиран от #87, #89

    13:13 07.12.2025

  • 85 Теб

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Аз пък":

    пък пита ли те някой ?

    13:14 07.12.2025

  • 86 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Даката":

    "че точно ГЕРБ и нетрадиционните икономически мерки"

    Помня ги "нетрадиционните икономически мерки" на ГЕРБ - крадяха с двете ръце и се опитваха с краката да крадат. От такива "нетрадиционни икономически мерки" стигнахме до това положение че сме не само най-бедни в Европа ами и по-бедни от половината Африкански държави. Нямаме никаква икономика, нямаме армия, нямаме здравеопазване, нямаме образование и България намаля с една трета от "нетрадиционните икономически мерки" на тиквата и прасето.

    13:14 07.12.2025

  • 87 Депутати

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "НЕ!":

    редовно ползват услугите им .

    13:15 07.12.2025

  • 88 Историк

    0 0 Отговор
    Наглостта и цинизма на комунистите в битката им срещу собствените им държави е световно известен. Румен Гечев е достоен представител на националното предателство в Европа. Няма друга държава, която до се похвали с такъв жест. Този наглец беше министър на икономиката на Жан Виденов, който е пряко виновен за финансовия фалит на България тогава и сега а много загрижен да работи пак срещу България. Промитите мозъци ,които не могат да мислят, вярват на пропагандата му. Коя дэржово от еврозоната е изгубила суверенитета си- Германия,Франция, Италия,Испания и още 20 държави ли и кой умник от коя държава иска да съди в международен съд държавната си политика? Това може да направи само безродственик като комуниста Румен Гечев .

    13:15 07.12.2025

  • 89 ама това което не знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "НЕ!":

    е че 1989 в България НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО. Все още ни управляват руснаци и комунисти.

    13:15 07.12.2025