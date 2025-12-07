Новини
Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО
  Тема: Украйна

Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО

7 Декември, 2025 15:06, обновена 7 Декември, 2025 15:34 4 832 110

Синът на президента на САЩ Доналд Тръмп-младши заяви, че американската общественост вече не смята Украйна за основен национален проблем, предупреждавайки, че САЩ не трябва да действат като „глупак с чекова книжка“ за Киев.

Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорейки на 23-ия форум в Доха, Катар, Доналд Тръмп-младши заяви, че сред „стотици хиляди“ хора, с които е разговарял, само трима са посочили Украйна като един от десетте най-важни проблема, пред които е изправена страната.

Синът на Тръмп твърди, че Съединените щати не трябва да продължават да носят финансовата тежест на войната за неопределено време, призовавайки европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност.

Той посочи продължаващите обвинения в корупция в Украйна като причина за предпазливост, заявявайки, че САЩ трябва да избягват връщането към предишната си роля на „глупак с чекова книжка“.

Той отхвърли по-ранните твърдения, че баща му ще провокира глобален конфликт, като вместо това заяви, че Доналд Тръмп е работил за деескалация на войните по време на президентството си.

Украинските власти, крадящи от войната, просто не виждат причина някога да се съгласят на мирно споразумение, заяви той.

„Това лято бях в Монако с приятелката си. Карахме из района и средно на ден 50% от суперколите, като Pagani, Bugatti и др., имаха украински регистрационни номера. Мислите ли, че това наистина е спечелено в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години. Не е като да има изобилие от богатство в тази страна, меко казано. Освен това виждате как вторият по важност в страната е арестуван за кражба на стотици милиони долари. Богатите избягаха. Те оставиха тези, които смятаха за селяни, да се бият и не виждат причина да спрат, стига парите да продължават да текат и те да ги крадат. Те не са взели магически суперколи за 5 милиона долара. Те крадат тези пари. Това е един голям корупционен скандал.", заяви синът на американския президент.

"Не можем да изтрием четирите години политика на Байдън за една нощ. Милион млади мъже загинаха и никой не знае защо? "

"Докато подкупите продължават да преливат към няколко души в Америка, те ще поддържат войната завинаги", зааяви Тръмп-джуниър, пръхвърляйки отговорността към демократите, без да навлиза в подробности.

Биившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън от своя страна предупреди на форума в Доха, че Украйна е изложена на риск да бъде принудена към прекратяване на огъня, което може да я изложи на подновена руска агресия, предаде turkiyetoday.com.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 евала

    167 14 Отговор
    ДИРЕКТЕН КАТО БАЩА СИ,ВСИЧКО КАЗАНО Е ЦЯЛАТА ИСТИНА.

    Коментиран от #53

    15:13 07.12.2025

  • 3 Факт

    95 2 Отговор
    Да проследят паричните потоци!

    Коментиран от #64

    15:14 07.12.2025

  • 4 Ветърот

    100 5 Отговор
    Най-смешното е, че вятърът от САЩ стига по-бързо до медиите, отколкото до политиците. Утре чакам вълна възмутени от "корупцията" журналисти и някои политици с бивши укросърца.

    15:14 07.12.2025

  • 5 Майна

    106 9 Отговор
    Браво!!!
    Чухте ли!!!
    Това е политика на Тръмп
    Смазване на нацистката хунта!!
    Путин и Тръмп!!!
    Браво!

    Коментиран от #24

    15:15 07.12.2025

  • 6 Да бе да

    87 5 Отговор
    Истината боли, не е за всеки

    15:16 07.12.2025

  • 8 Дедо

    16 117 Отговор
    Тоя пък син на рижия се впечатлил от скъпи украински коли..Абе пич те повечето от тези коли са на руснаци ,които имат имоти в Монако и са ги регистрирали с украински номера. Може ли да е толкова наивен тоя?

    Коментиран от #27, #33, #52, #70

    15:16 07.12.2025

  • 9 Майна

    59 4 Отговор
    Путин и Тръмп срещу финансовата имперска кабала
    Както Линкълн и АлександърII
    Идва нова Епоха

    15:17 07.12.2025

  • 10 Соваж бейби

    70 8 Отговор
    Бащата на Дончо младши знае ли синчето какви ги говори ?Това е истина ,не само коли , имоти и други неща Зеленска цяла Европа я познават продавачките в скъпи бутици.Ама нали Америка ги подкрепя и определя санкции след санкции на Русия и задължават Европа да купува оръжие за Украйна и да им даваме пари.

    Коментиран от #18

    15:17 07.12.2025

  • 11 Факт

    27 1 Отговор
    Странно че ходят в Монако. Там просто няма какво да се случи!

    15:18 07.12.2025

  • 12 Пламен

    14 42 Отговор
    Щото па милиционера само московчани праща на фронта и кара Мосвич. :)

    15:18 07.12.2025

  • 13 Горски

    37 10 Отговор
    Тръмп разбра едно простичко нещо.САЩ свалиха от влас Садам и Кадафи само защото продаваха или искаха да продават петрол в друга валута различна от долар а с Русия сами се набутаха като дефакто я лишиха от този вариант. Тръмп ще се опита да върне Русия и Венецуела в правия път.За Венецуела може да се приложи военнен натиск но за Русия не става.Ще трябва с добро.Някак си петродолара трябва да се стабилизира.В тази светлина ЕС е може би по голям враг на САЩ защото не само избягва долара но и се опитва да го измести в световен план.Така че Тръмп доста ясно вижда нещата. Мандатът на Тръмп ще свърши. Да сме живи и здрави да видим как ще оценят американците политиките на Тръмп. Ще бъде мазало. Последиците от неговото управление ще са пагубни за западната цивилизация.

    Коментиран от #82

    15:19 07.12.2025

  • 14 Гедер

    67 2 Отговор
    Тръмпи Джуниър не може да си обясни , как в бедна държава като Украйна някой ще кара ултра луксозни лимузини . Ами как ли ще се изуми ако в най бедната държава в ЕС България един като Пеевски има частен самолет за 200 милиона и с него всяка седмица лети до Дубай ?

    15:19 07.12.2025

  • 15 Тръмпоманските фсшисти

    10 51 Отговор
    Разочарование за избира, който направиха американските бизнес фашисти на Тръмп да седна на една маса с руските бизнес нацисти. Тръмп фамилията е една фашистка бизнес фамилия, които си мисля че имат правото заедно с Русия да си разпределят света както си искат. Да делят народите и държавите по начин, по който си искат за да ги ограбват. Със семейство Тръмп е свършено завинаги, като политици и бизнесмени.

    Коментиран от #60

    15:19 07.12.2025

  • 16 Право ти куме в очи

    47 4 Отговор
    А безумният Зеленски заповядва на съюзниците как да му помагат. Ще смеят ли евролидерите да помогнат след тази реч на Тръмп младши? Европейските данъкоплатци слушат и ще е много трудно да бъдат убедени, че парите им трябва да отиват за скъпите коли на група корумпета.

    15:20 07.12.2025

  • 18 Майна

    3 19 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Много си проста, бейби

    15:20 07.12.2025

  • 19 Анонимен

    6 1 Отговор
    Всичко след Тойота 2004 е синджир марка!

    15:21 07.12.2025

  • 20 агент Буда ще се изказва по темата

    18 0 Отговор
    Очаквам и тиквата да вземе становище - като се видяхме в София с него - аз му казах същото, макар и с други думи!С баша му сме приятели!

    15:22 07.12.2025

  • 21 суперколи за 5 милиона долара

    31 3 Отговор
    щракна ли ви най сетне
    русофоборчагите къде отиват парите от ес
    а вие тук за някакви копейки бълнувате и цъкате
    и не им пратихте по заплата

    15:22 07.12.2025

  • 22 Ивелин Михайлов

    32 2 Отговор
    Сащ да арестуват зеленият евреин!

    15:22 07.12.2025

  • 23 Цецко

    21 32 Отговор
    Зеленски може да праща само бедните да воюват , но те са си украинци . А Путин не само ,че не праща богатите , той не праща и самите руснаци на фронта , а изпраща основно буряти и якути ,които нито са руснаци ,нито имат нещо общо с Русия освен че са поробени от нея .

    Коментиран от #55

    15:22 07.12.2025

  • 24 Соваж бейби

    9 21 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Не мисля ,Тръмп или не е добре с главата или върти на два лагера. Именно той излъга че ще сложи край на войната за 24 часа ли беше или 3 дни забравих ,за Зеленски че бил паразит и проси пари а кога стъпи на власт именно той колко още му даде ?Дончо младши започва да гради авторитет и тръгва в правилната посока докато зариби хората ,после като баща си се извърти,хубаво говорят в началото докато се докопа власт .

    Коментиран от #44

    15:23 07.12.2025

  • 25 Тръмп-младши не знае,

    9 35 Отговор
    че тия са повечето руснаци. Да, лошото е, че измежду украинците има и много рускнаци, които се ползват от украинските паспорти за да емигрират в посока Запад. Много добре знаят, че като руснаци не ги искат никъде или просто гледат да избягат от мобилизация в руската армия. На украински се е появила дума която ги обяснява. Думата е "ждуны" или ждуни. Това са хора живеещи в Украйна и очакващи пристигането на руснаците. Делят ги на два вида, активни и пасивни. Активните помагат на руските войски, разпространяват руска пропаганда и така нататък. Пасивните се прикриват и очакват "руский мир" без да се показват много. Част от тия ждуни са използвали украинския паспорт и са изчезнали. Обикновено такива се държат като пълни говеда с цел дискредитация на Украйна.

    Коментиран от #32, #41, #46

    15:23 07.12.2025

  • 26 Каква ирония на съдбата

    33 3 Отговор
    и истината която е неудобна на европейските розови понита излиза в прав текст в Доха.
    А селяните умират в окопите за да се облагодетелстват шепа в Украйна и европейски лидери които настояват войната да продължи.

    15:24 07.12.2025

  • 28 Женя

    21 4 Отговор
    Щом САЩ не смятат Украйна за свой приоритет то тогава тя става руска. С Украйна и украинската армия която ще се присъедини към руската това става вече най боеспособната армия в света и е нормално Европа да излезе от американското НАТО и да сключи военен съюз с Русия и Китай. И без това всички сме на един континент Евразия. Тогава ще стане доста горещо за САЩ .

    Коментиран от #65

    15:26 07.12.2025

  • 29 Жълто паве

    29 2 Отговор
    В България никой не може да каже колко пари се откраднаха покрай помощите за Украйна.Затова сложиха дъртака Запрянов да прикрива далаверите на Тагаренко

    15:26 07.12.2025

  • 35 Режим КГБ

    1 18 Отговор
    Режим КГБ и олигарси ръководят Украйна
    Както и Русия.
    Както и Сърбия- там са техните служби
    Както и България - тук са олигарси и КДС
    Несе интересуват от обикновенните хора- да мрат, важното е да има пари за тях

    Коментиран от #101

    15:30 07.12.2025

  • 36 Име

    0 3 Отговор
    Какво ли не са ми предлагали!

    15:30 07.12.2025

  • 37 Роко

    27 2 Отговор
    Дано и европейските селяни данъкоплатци да се осъзнаят ,да видят истината,че брюкселския октопод ,ги води за носа като добитък ,и прави с тях каквото си иска .

    15:31 07.12.2025

  • 39 Топ Измамници

    16 0 Отговор
    Доказано

    15:32 07.12.2025

  • 40 Руски колхозник

    23 2 Отговор
    На всички ни е ясна корупцията по оста САЩ/6айдън-демократи- ЕС-в лицето на урсулианците и актьорите от Украйна, но проблемът е, че няма кой да се задейства,тези да бъдат подведени под отговорност.

    15:33 07.12.2025

  • 43 Казаха

    16 2 Отговор
    Ли ви го.или и този е копейка и ватенка,а шарлатани

    15:33 07.12.2025

  • 44 Майна

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    Добре, че му направи обстоен анализ , вярвам че ще бъде отчетен историческия ти принос

    Коментиран от #84

    15:33 07.12.2025

  • 48 Мдаа

    15 8 Отговор
    Навсякъде е така. Богатите бягат, а бедните страдат. Направо виждам как при един конфликт със САЩ, синчето на Тръмп е на първа фронтова линия. Тръгнал другите богаташи да критикува.

    15:35 07.12.2025

  • 50 Украйна е няма Путин ще вземе

    22 1 Отговор
    каквото му трябва и ще им остави някви села ще пусне аванта и на Тръмп, а европата ще лапа мухи и ще плаща заеми.Супер!!!!

    15:37 07.12.2025

  • 51 Ходорковски съм, сатанински плъх

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Сина му се казва Кирил и е на 12 години бре чобанино!

    15:37 07.12.2025

  • 53 гост

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "евала":

    по добре ще е да напишеш....недодялан като баща си...с родата напълни управлението...най кадърните...

    Коментиран от #89

    15:39 07.12.2025

  • 56 Хахай

    3 15 Отговор
    Това нескопосано дете селяндурче на Тръмп, ако беше казал за 150 000, 200 000 лева джипове можеше да му се хване на някой. Обаче много я вдигна летвата, ако той се вози на такива коли болното бизнесменче, не всички го правят.

    Коментиран от #74

    15:39 07.12.2025

  • 57 Фатерланд

    4 19 Отговор
    Ей голяма омраза към тая Украйна от бг копейките . Имам чувството,че омразата им към Украйна и любовта към Путин е по силна и важна за тях от хляба .На другите народи им е все тая за войната , но тук копейката стои на студено защото са му спрели тока , яде кренвирши с майонеза , но е щастлив защото някакъв милиардерски син от САЩ е казал нещо лошо за Укарайна. Това е необяснимо поведение .

    Коментиран от #71, #77, #90

    15:39 07.12.2025

  • 58 А на теб

    2 14 Отговор
    рашките ти пълнят джоба, така че мълчи си. За непотизма да не говорим. Отвсякъде в конфликт на интереси.

    15:41 07.12.2025

  • 59 Ха ХаХа

    4 2 Отговор
    Климент на укросороси денонощно.
    К е е ф

    15:41 07.12.2025

  • 61 Такова крадене като в Украйна и ЕК

    15 3 Отговор
    Света не беше виждал. Тепърва ще гръмне скандала как от парите за така нареченото "хуманитарно разминиране на земеделски земи" едва 11% (!) от преведената уж от ЕК сума е стигнала реално до Украйна. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно ! 89% от тях... А и тези 11% стигнали до Украйна реално са били усвоени от 3-ма близки до Зеленски ... Става дума за над милиард евро пичове за 2 години. Един куп хора около Урсулата и Кая в ЕК са замесени...

    Коментиран от #67

    15:42 07.12.2025

  • 62 456

    12 3 Отговор
    Това за струващата 5 милиона кола ,да не е намек за Бугатито на жената на Зе?

    15:43 07.12.2025

  • 64 Ами

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    ще стигнат до Белия дом и Мар о Лаго!!!

    15:43 07.12.2025

  • 65 Кюмюра от Драгалевци

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Женя":

    Докато има Рамщайн и 5000 американски пехотинци е невозможно а да не говорим за базите в Румьния, Польша и т. н. Това може да се случи само ако американците сами си трьгнат.

    15:43 07.12.2025

  • 67 Сигурен ли си лицемерино

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Такова крадене като в Украйна и ЕК":

    Виж българското черноморие и планински местности. Къде са парите на ограбения български народ. В хотели, хижи и вили. Да не говорим за това което е изнесено зад граница. Ти един от тях ли си?

    Коментиран от #69, #80, #81

    15:45 07.12.2025

  • 68 Цеци

    4 8 Отговор
    Айде и тоя Тръмп Младши си джитка в Монако . Всички са в Европа и руските олигарси и американските и китайците и арабските шейхове. А уж ЕС бил изгнил, щял да фалира, нищо не ставало вече от него ......пък всички цъфнали тук да си развяват портфейлите. Чудно дали в Монако Тръмп Младши се е засякъл с Боби Манекенка от Пиленцата от Монако.

    15:48 07.12.2025

  • 69 Пита се в задачата обаче

    9 2 Отговор

    До коментар #67 от "Сигурен ли си лицемерино":

    Ако примерно това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?

    Коментиран от #105

    15:49 07.12.2025

  • 70 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо":

    Да бе, знаем. Даже златните кенефи дето ачкат в кииф са на Путин. Путин ги накара да крадат. Знаем бе

    15:50 07.12.2025

  • 71 Дребна подробност е,

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Фатерланд":

    че Тръмп-младши коментира корупцията в Украйна, нали?

    15:52 07.12.2025

  • 73 И България и МС

    11 0 Отговор
    не трябва да действат като „глупак с чекова книжка“ за Киев. Директно ни го казаха нали ? Но ГЕЙргиев преди ден само им подари 1% от над 5 милиарда евро от нашите пари ....1% от 5,7 милиарда ....

    Коментиран от #99

    15:53 07.12.2025

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хахай":

    То във Варна няма с коли под 100 000 бе❗
    Тук няма НИТО ЕДИН с Голф или Астра, но пък с джипове Лексус, Q 7, X 5 , че и Лендкруизър Прадо...колкото искаш ‼️

    15:53 07.12.2025

  • 75 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Точно казано!

    15:53 07.12.2025

  • 76 Оди ти у кухнята

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "гост":

    Я сакам у ЕК.

    15:54 07.12.2025

  • 77 Фараона от ИП

    0 7 Отговор

    До коментар #57 от "Фатерланд":

    Хляб и сол ще едем руски дренки ще берем ,при мен в истеричния парк много копеи уж патриоти си вложиха парите

    15:55 07.12.2025

  • 78 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Да каже синчето и как пуснаха криптовалута да могат да получават подкупи легално.

    15:55 07.12.2025

  • 79 Писахме го още преди година нали?

    7 0 Отговор
    По отчети на украинската банка са изработени 950 плакете от по 342 грама злато с украинският герб. От тях до сега (става дума към март 2025 г.) са раздадени като "държавни" подаръци 518 . Отделно златни значки от по 16 гр всяка са изработени 6850 от които раздадени са 6002 към март. На видеозаписи са документирани 52 случая от американски журналисти. 52 корумпета взели реално подкуп от 342 грама злато от Зеленски в нарушение на американският закон. Блинкен е един от тях... Поне 3-ма българи също са в списъка ....Писахме го още преди година нали? Премиерчето дЖилезку все някак трябва да си заработи вторият златен плакет от 340 грама с украинският герб. Златото си е злато а и като държавен подарък един ден може и клиент на Магнитски да стане впрочем . (държавната измяна с цел печалба, която сега наричаме „стратегическа корупция“, е толкова стара, колкото и самото управление. Конституцията на САЩ (Член I, Раздел 9, Параграф 8) включва клауза за чуждестранни възнаграждения, разпоредба, която по принцип забранява на федералните длъжностни лица да получават каквито и да е подаръци, плащания или други ценни неща от чужда държава или нейните управници, служители или представители (съществуваше неуспешен опит това да се използва срещу Тръмп)....

    Коментиран от #107

    15:56 07.12.2025

  • 82 Файърфлай

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Прав си,но частично.Д.Тръмп ли напълни Западна Европа с милиони африкански и арабски емигранти или управляващия им "либерален" елит. Това е причината за европейската катастрофа ! Плюс розовото лигавене и безгрижие.

    Коментиран от #87

    16:00 07.12.2025

  • 84 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Майна":

    Не беше ли така преди изборите с Тръмп спомняш ли си какви обещания даваше ,даже им завидих на американци какъв лидер имат и стъпи на власт ,какво се случи в действия нищо ,нищо не се промени след Байдън само малко мигранти и затворници върна по родните им места ,приказки големи и голи обещания?Спомняш ли си и Мъск, синчето е същото на американец вяра никога .Жалко за хората които измират всеки ден на фронта ,и жалкият им живот в война и стрес .

    16:01 07.12.2025

  • 85 Страхил

    4 2 Отговор
    Това е театър на американците . Уж постоянно упрекват и оказват натиск над Украйна и Зеленски , но продължават да си продават оръжията на ЕС който го изпраща на Украйна, наложиха си всички санкции срещу Русия, блокираха Лукойл и Газпром,спряха всички руски газопроводи към Европа и всичко това докато се правят че симпатизират на Путин.

    16:02 07.12.2025

  • 86 трън

    2 4 Отговор
    защо сащ и кремъл се страхуват от силно и обединено ЕС. ами защото не могат да си диктуват селските схеми. сащ се страхуват, че ЕС може да отхвърлят хегемонията на измисления фокус петродолара. а русия да диктува цената на газа и петрола . ЕС и 550 милиона не сави роби селтаиии

    16:03 07.12.2025

  • 87 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Файърфлай":

    Доста преди него Европа се напълни с мигранти, още от времето на Ангела Меркел.

    16:05 07.12.2025

  • 88 Факти

    1 4 Отговор
    Върхушката в Русия прати много повече селяни на фронта и си строи замъци за милиарди.

    16:07 07.12.2025

  • 89 е важното е че теб те

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    дялкат айляк си важното е че умниците като теб платени от нпо сорос ще си останите същите бедняци

    Коментиран от #93

    16:07 07.12.2025

  • 90 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Фатерланд":

    Всекиэ с проблемите си!

    16:08 07.12.2025

  • 92 Уса

    3 0 Отговор
    Чистата истина

    16:11 07.12.2025

  • 95 Майстора

    4 1 Отговор
    Не е нужно да ходиш в Монако за да разбереш какви коли карат украинците, достатъчно е да отидел на МОЛ в Бургас.

    16:13 07.12.2025

  • 97 хихи

    2 0 Отговор
    "Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!?"
    Че това "баба украинка" истинска личност ми го каза преди 4 години...

    16:19 07.12.2025

  • 100 СТОТИЦИ ХИЛЯДИ

    1 4 Отговор
    ПЪТИ ДА ТИ НА..Е.БАТ ТЕБ И ПРИЯТЕЛКАТА ТИ В МОНАКО ЛЪ.ЖЕЦ П.Е.ДЕРАСТ КАКВО ТЪРСИШ С ПРИЯТЕЛКАТА СИ В МОНАКО П.ИЯНДЕ

    Коментиран от #108

    16:21 07.12.2025

  • 101 Файърфлай

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Режим КГБ":

    Докато има режим МИ 6 и Даунинг стрийт,ще има и режим КГБ ,за съжаление ! Все пак Земята не е бащиния на английската кралица или крал...

    16:21 07.12.2025

  • 102 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Съд за ГЕЙргиев и дЖилезку ! .... Съд !":

    Ти представаш ли си на какво ще замирише ако в МС научат че Армията Освободителка е на Моста на Дружбата...?

    Коментиран от #109

    16:22 07.12.2025

  • 103 Любопитно

    0 0 Отговор
    Въпроса е защо селяните не им скочиха да им прехвърлят керемидите а ми се оставиха да ги пренесат курбан?

    16:22 07.12.2025

  • 105 Ъхъъъъ...

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Пита се в задачата обаче":

    Така е ! Никой до сега не го е казал. На каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко точно продадоха родните ни атлантически предатели България ?

    16:28 07.12.2025

  • 106 Браво на Украинците, такъв е живота

    1 0 Отговор
    $Това лято бях в Монако с приятелката си. Карахме из района и средно на ден 50% от суперколите, като Pagani, Bugatti и др., имаха украински регистрационни номера". Мислите ли, че това наистина е спечелено в Украйна?

    16:30 07.12.2025

  • 107 Поне от времето със скандала

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Писахме го още преди година нали?":

    Със перлите на Надежда Нейнски никой държавен подарък не е декларирал от нашите нещастници. Ама никой ! А това си е вид корупция

    16:32 07.12.2025

  • 108 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "СТОТИЦИ ХИЛЯДИ":

    Половата несъстоятелност предизвиква цинизъм!

    16:34 07.12.2025

  • 109 То за това ли

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "хихи":

    2 години ремонта на Моста на Дружбата с ремонта се моткат? Има логика

    16:35 07.12.2025

  • 110 анонимен

    1 0 Отговор
    И в България така се разкарват богати украинци със скъпи коли!

    16:35 07.12.2025

