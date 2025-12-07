Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО

Говорейки на 23-ия форум в Доха, Катар, Доналд Тръмп-младши заяви, че сред „стотици хиляди“ хора, с които е разговарял, само трима са посочили Украйна като един от десетте най-важни проблема, пред които е изправена страната.
Синът на Тръмп твърди, че Съединените щати не трябва да продължават да носят финансовата тежест на войната за неопределено време, призовавайки европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност.
Той посочи продължаващите обвинения в корупция в Украйна като причина за предпазливост, заявявайки, че САЩ трябва да избягват връщането към предишната си роля на „глупак с чекова книжка“.
Той отхвърли по-ранните твърдения, че баща му ще провокира глобален конфликт, като вместо това заяви, че Доналд Тръмп е работил за деескалация на войните по време на президентството си.
Украинските власти, крадящи от войната, просто не виждат причина някога да се съгласят на мирно споразумение, заяви той.
„Това лято бях в Монако с приятелката си. Карахме из района и средно на ден 50% от суперколите, като Pagani, Bugatti и др., имаха украински регистрационни номера. Мислите ли, че това наистина е спечелено в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години. Не е като да има изобилие от богатство в тази страна, меко казано. Освен това виждате как вторият по важност в страната е арестуван за кражба на стотици милиони долари. Богатите избягаха. Те оставиха тези, които смятаха за селяни, да се бият и не виждат причина да спрат, стига парите да продължават да текат и те да ги крадат. Те не са взели магически суперколи за 5 милиона долара. Те крадат тези пари. Това е един голям корупционен скандал.", заяви синът на американския президент.
"Не можем да изтрием четирите години политика на Байдън за една нощ. Милион млади мъже загинаха и никой не знае защо? "
"Докато подкупите продължават да преливат към няколко души в Америка, те ще поддържат войната завинаги", зааяви Тръмп-джуниър, пръхвърляйки отговорността към демократите, без да навлиза в подробности.
Биившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън от своя страна предупреди на форума в Доха, че Украйна е изложена на риск да бъде принудена към прекратяване на огъня, което може да я изложи на подновена руска агресия, предаде turkiyetoday.com.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 евала
Коментиран от #53
15:13 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
Коментиран от #64
15:14 07.12.2025
4 Ветърот
15:14 07.12.2025
5 Майна
Чухте ли!!!
Това е политика на Тръмп
Смазване на нацистката хунта!!
Путин и Тръмп!!!
Браво!
Коментиран от #24
15:15 07.12.2025
6 Да бе да
15:16 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дедо
Коментиран от #27, #33, #52, #70
15:16 07.12.2025
9 Майна
Както Линкълн и АлександърII
Идва нова Епоха
15:17 07.12.2025
10 Соваж бейби
Коментиран от #18
15:17 07.12.2025
11 Факт
15:18 07.12.2025
12 Пламен
15:18 07.12.2025
13 Горски
Коментиран от #82
15:19 07.12.2025
14 Гедер
15:19 07.12.2025
15 Тръмпоманските фсшисти
Коментиран от #60
15:19 07.12.2025
16 Право ти куме в очи
15:20 07.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майна
До коментар #10 от "Соваж бейби":Много си проста, бейби
15:20 07.12.2025
19 Анонимен
15:21 07.12.2025
20 агент Буда ще се изказва по темата
15:22 07.12.2025
21 суперколи за 5 милиона долара
русофоборчагите къде отиват парите от ес
а вие тук за някакви копейки бълнувате и цъкате
и не им пратихте по заплата
15:22 07.12.2025
22 Ивелин Михайлов
15:22 07.12.2025
23 Цецко
Коментиран от #55
15:22 07.12.2025
24 Соваж бейби
До коментар #5 от "Майна":Не мисля ,Тръмп или не е добре с главата или върти на два лагера. Именно той излъга че ще сложи край на войната за 24 часа ли беше или 3 дни забравих ,за Зеленски че бил паразит и проси пари а кога стъпи на власт именно той колко още му даде ?Дончо младши започва да гради авторитет и тръгва в правилната посока докато зариби хората ,после като баща си се извърти,хубаво говорят в началото докато се докопа власт .
Коментиран от #44
15:23 07.12.2025
25 Тръмп-младши не знае,
Коментиран от #32, #41, #46
15:23 07.12.2025
26 Каква ирония на съдбата
А селяните умират в окопите за да се облагодетелстват шепа в Украйна и европейски лидери които настояват войната да продължи.
15:24 07.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Женя
Коментиран от #65
15:26 07.12.2025
29 Жълто паве
15:26 07.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Режим КГБ
Както и Русия.
Както и Сърбия- там са техните служби
Както и България - тук са олигарси и КДС
Несе интересуват от обикновенните хора- да мрат, важното е да има пари за тях
Коментиран от #101
15:30 07.12.2025
36 Име
15:30 07.12.2025
37 Роко
15:31 07.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Топ Измамници
15:32 07.12.2025
40 Руски колхозник
15:33 07.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Казаха
15:33 07.12.2025
44 Майна
До коментар #24 от "Соваж бейби":Добре, че му направи обстоен анализ , вярвам че ще бъде отчетен историческия ти принос
Коментиран от #84
15:33 07.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мдаа
15:35 07.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Украйна е няма Путин ще вземе
15:37 07.12.2025
51 Ходорковски съм, сатанински плъх
До коментар #7 от "Сатана Z":Сина му се казва Кирил и е на 12 години бре чобанино!
15:37 07.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 гост
До коментар #1 от "евала":по добре ще е да напишеш....недодялан като баща си...с родата напълни управлението...най кадърните...
Коментиран от #89
15:39 07.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хахай
Коментиран от #74
15:39 07.12.2025
57 Фатерланд
Коментиран от #71, #77, #90
15:39 07.12.2025
58 А на теб
15:41 07.12.2025
59 Ха ХаХа
К е е ф
15:41 07.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Такова крадене като в Украйна и ЕК
Коментиран от #67
15:42 07.12.2025
62 456
15:43 07.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ами
До коментар #3 от "Факт":ще стигнат до Белия дом и Мар о Лаго!!!
15:43 07.12.2025
65 Кюмюра от Драгалевци
До коментар #28 от "Женя":Докато има Рамщайн и 5000 американски пехотинци е невозможно а да не говорим за базите в Румьния, Польша и т. н. Това може да се случи само ако американците сами си трьгнат.
15:43 07.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Сигурен ли си лицемерино
До коментар #61 от "Такова крадене като в Украйна и ЕК":Виж българското черноморие и планински местности. Къде са парите на ограбения български народ. В хотели, хижи и вили. Да не говорим за това което е изнесено зад граница. Ти един от тях ли си?
Коментиран от #69, #80, #81
15:45 07.12.2025
68 Цеци
15:48 07.12.2025
69 Пита се в задачата обаче
До коментар #67 от "Сигурен ли си лицемерино":Ако примерно това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?
Коментиран от #105
15:49 07.12.2025
70 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Дедо":Да бе, знаем. Даже златните кенефи дето ачкат в кииф са на Путин. Путин ги накара да крадат. Знаем бе
15:50 07.12.2025
71 Дребна подробност е,
До коментар #57 от "Фатерланд":че Тръмп-младши коментира корупцията в Украйна, нали?
15:52 07.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 И България и МС
Коментиран от #99
15:53 07.12.2025
74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #56 от "Хахай":То във Варна няма с коли под 100 000 бе❗
Тук няма НИТО ЕДИН с Голф или Астра, но пък с джипове Лексус, Q 7, X 5 , че и Лендкруизър Прадо...колкото искаш ‼️
15:53 07.12.2025
75 Данко Харсъзина
15:53 07.12.2025
76 Оди ти у кухнята
До коментар #66 от "гост":Я сакам у ЕК.
15:54 07.12.2025
77 Фараона от ИП
До коментар #57 от "Фатерланд":Хляб и сол ще едем руски дренки ще берем ,при мен в истеричния парк много копеи уж патриоти си вложиха парите
15:55 07.12.2025
78 Ха ха ха
15:55 07.12.2025
79 Писахме го още преди година нали?
Коментиран от #107
15:56 07.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Файърфлай
До коментар #13 от "Горски":Прав си,но частично.Д.Тръмп ли напълни Западна Европа с милиони африкански и арабски емигранти или управляващия им "либерален" елит. Това е причината за европейската катастрофа ! Плюс розовото лигавене и безгрижие.
Коментиран от #87
16:00 07.12.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Соваж бейби
До коментар #44 от "Майна":Не беше ли така преди изборите с Тръмп спомняш ли си какви обещания даваше ,даже им завидих на американци какъв лидер имат и стъпи на власт ,какво се случи в действия нищо ,нищо не се промени след Байдън само малко мигранти и затворници върна по родните им места ,приказки големи и голи обещания?Спомняш ли си и Мъск, синчето е същото на американец вяра никога .Жалко за хората които измират всеки ден на фронта ,и жалкият им живот в война и стрес .
16:01 07.12.2025
85 Страхил
16:02 07.12.2025
86 трън
16:03 07.12.2025
87 Горски
До коментар #82 от "Файърфлай":Доста преди него Европа се напълни с мигранти, още от времето на Ангела Меркел.
16:05 07.12.2025
88 Факти
16:07 07.12.2025
89 е важното е че теб те
До коментар #53 от "гост":дялкат айляк си важното е че умниците като теб платени от нпо сорос ще си останите същите бедняци
Коментиран от #93
16:07 07.12.2025
90 Факт
До коментар #57 от "Фатерланд":Всекиэ с проблемите си!
16:08 07.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Уса
16:11 07.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Майстора
16:13 07.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 хихи
Че това "баба украинка" истинска личност ми го каза преди 4 години...
16:19 07.12.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 СТОТИЦИ ХИЛЯДИ
Коментиран от #108
16:21 07.12.2025
101 Файърфлай
До коментар #35 от "Режим КГБ":Докато има режим МИ 6 и Даунинг стрийт,ще има и режим КГБ ,за съжаление ! Все пак Земята не е бащиния на английската кралица или крал...
16:21 07.12.2025
102 хихи
До коментар #99 от "Съд за ГЕЙргиев и дЖилезку ! .... Съд !":Ти представаш ли си на какво ще замирише ако в МС научат че Армията Освободителка е на Моста на Дружбата...?
Коментиран от #109
16:22 07.12.2025
103 Любопитно
16:22 07.12.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ъхъъъъ...
До коментар #69 от "Пита се в задачата обаче":Така е ! Никой до сега не го е казал. На каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко точно продадоха родните ни атлантически предатели България ?
16:28 07.12.2025
106 Браво на Украинците, такъв е живота
16:30 07.12.2025
107 Поне от времето със скандала
До коментар #79 от "Писахме го още преди година нали?":Със перлите на Надежда Нейнски никой държавен подарък не е декларирал от нашите нещастници. Ама никой ! А това си е вид корупция
16:32 07.12.2025
108 Факт
До коментар #100 от "СТОТИЦИ ХИЛЯДИ":Половата несъстоятелност предизвиква цинизъм!
16:34 07.12.2025
109 То за това ли
До коментар #102 от "хихи":2 години ремонта на Моста на Дружбата с ремонта се моткат? Има логика
16:35 07.12.2025
110 анонимен
16:35 07.12.2025