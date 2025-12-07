Германия призовава Китай да използва влиянието си върху Русия за мир в Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА, предава БТА.

„Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и е способна да използва тежестта си, за да гарантира, че Русия най-накрая е готова за сериозни преговори за зачитане на суверенитета на Украйна“, заяви Вадефул в Берлин преди първото си посещение в Китай.

„В наш интерес е Китай да допринесе за постигането на справедлив и траен мир в Украйна“, добави той. Китай е обвиняван от Запада, че подкрепя руските военни усилия, докато формално настоява за неутралитет.

Вадефул посочи, че диалогът с Китай е от съществено значение във време на нарастващо международно напрежение, като свободата, сигурността и просперитетът са тясно свързани с Пекин. „Това означава, че провеждането на този диалог е в наш интерес - в дух на директен обмен и справедливост“, уточни той.

По време на визитата си Вадефул ще обсъди и ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни елементи, които са критично важни за германската индустрия. Той ще бъде приет от вицепрезидента Хан Чжън и ще проведе разговори с министъра на външните работи Ван И, министъра на търговията Ван Вънтао, както и с Лю Хайсин, председател на международната секция на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Сред темите на дискусия ще бъдат ситуацията в Близкия изток, опасенията относно Южнокитайско море и Тайванския проток. Вадефул подчерта, че промяна на статута на Тайван може да се осъществи само чрез мирно споразумение.

Той заяви, че Китай като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН носи отговорност за мира и стабилността, както и за спазването на принципите на Устава на организацията.

Министърът първоначално планираше посещение в Китай в края на октомври, но се отказа, след като не получи потвърждение за срещи с ключови лидери. Вицеканцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл бе първият германски представител, посетил страната през средата на ноември, а канцлерът Фридрих Мерц планира визита в Пекин в началото на следващата година.