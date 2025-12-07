Новини
Германия призовава Китай да използва влиянието си върху Русия за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Германия призовава Китай да използва влиянието си върху Русия за мир в Украйна

7 Декември, 2025 17:26

Външният министър Йохан Вадефул подчерта ключовата роля на Пекин в международните преговори и обсъди търговски и геополитически въпроси по време на предстоящото си посещение.

Германия призовава Китай да използва влиянието си върху Русия за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА, предава БТА.

„Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и е способна да използва тежестта си, за да гарантира, че Русия най-накрая е готова за сериозни преговори за зачитане на суверенитета на Украйна“, заяви Вадефул в Берлин преди първото си посещение в Китай.

„В наш интерес е Китай да допринесе за постигането на справедлив и траен мир в Украйна“, добави той. Китай е обвиняван от Запада, че подкрепя руските военни усилия, докато формално настоява за неутралитет.

Вадефул посочи, че диалогът с Китай е от съществено значение във време на нарастващо международно напрежение, като свободата, сигурността и просперитетът са тясно свързани с Пекин. „Това означава, че провеждането на този диалог е в наш интерес - в дух на директен обмен и справедливост“, уточни той.

По време на визитата си Вадефул ще обсъди и ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни елементи, които са критично важни за германската индустрия. Той ще бъде приет от вицепрезидента Хан Чжън и ще проведе разговори с министъра на външните работи Ван И, министъра на търговията Ван Вънтао, както и с Лю Хайсин, председател на международната секция на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Сред темите на дискусия ще бъдат ситуацията в Близкия изток, опасенията относно Южнокитайско море и Тайванския проток. Вадефул подчерта, че промяна на статута на Тайван може да се осъществи само чрез мирно споразумение.

Той заяви, че Китай като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН носи отговорност за мира и стабилността, както и за спазването на принципите на Устава на организацията.

Министърът първоначално планираше посещение в Китай в края на октомври, но се отказа, след като не получи потвърждение за срещи с ключови лидери. Вицеканцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл бе първият германски представител, посетил страната през средата на ноември, а канцлерът Фридрих Мерц планира визита в Пекин в началото на следващата година.


Германия
  • 1 Муахахаха 🙈🙈🙈

    30 1 Отговор
    Нали само по военен оът можеше да бъде спряна Русия?

    Коментиран от #92

    17:27 07.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майна

    26 1 Отговор
    А f D ще управлява Германия!
    Източна Германия е проруска!
    Това е желанието на германците

    17:28 07.12.2025

  • 4 Китай и САЩ

    27 0 Отговор
    си пазят гърбовете от западните м.рши.

    17:28 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    25 0 Отговор
    То да видиш колко смело от Германия ли,???или от "народа "на Германия че не можах да разбера ,или пък от наткозависиммите им политици

    17:29 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тия почнаха да се молят на Китай

    28 0 Отговор
    да каже на Русия да не ги бъхти😂🤣😂🤣

    Коментиран от #46

    17:29 07.12.2025

  • 9 стоян георгиев- стъки

    28 1 Отговор
    Абе дойчесмешковци кой ви каза ,че ще има прекратяване на огъня ,та бандерите да взем глътка въздух и да ги въоръжите отново,един път стомна за вода ,два пъти ,на третия се чупи .

    17:29 07.12.2025

  • 10 Пак ли

    22 0 Отговор
    Тъпунгери

    17:30 07.12.2025

  • 11 От Китай

    17 0 Отговор
    И 6@ ли сме ва

    17:30 07.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рашка вече е колония на Китай!

    0 26 Отговор
    Късно е моме за китка!

    Коментиран от #18, #21

    17:31 07.12.2025

  • 15 Чакай малко, бре.

    24 0 Отговор
    Нали Зеленски забрани преговори с Русия и руснаците губеха войната? Що се молите за мир от няколко месеца?

    17:32 07.12.2025

  • 16 Канцлерът мерц

    24 0 Отговор
    е толкова изплашен след оттеглянето на Тръмп от НАТО и предупреждението на висши американски политици Европа да поеме отговорност за своята защита и като малко момченце което не усеща защита от бате се обръща към другия голям..... Си.
    Молбата е спасете Украйна защото ние загиваме заедно с нея след перфектното управление на Урсула и всички розови понита одритнати от господин Тръмп.
    На мен ми е смешно предполагам че на голяма част от тези които не убеждаваха че Русия губи..... не.

    17:32 07.12.2025

  • 17 Фори

    0 20 Отговор
    Когато китайците са сигурни ,че са колонизирали Русия ще прекратят войната и ще дадат сметката на Путин за плащане. Ще кажат : толкова ви струва помощта плащайте!

    17:33 07.12.2025

  • 18 Вярно е!

    1 22 Отговор

    До коментар #14 от "Рашка вече е колония на Китай!":

    Руснаците се оплакват, че китайците вече са изсекли половин Сибир за дърва!

    Коментиран от #20, #48

    17:33 07.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ХаХа

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вярно е!":

    Идиот Сър Джон

    17:34 07.12.2025

  • 21 Ако Си се чувстваше по-смел

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Рашка вече е колония на Китай!":

    и силен досега Тайван щеше да бъде гушнат в една перфектна китайска прегръдка преди Украйна.
    Украйна и първа Тайван ще е втори.

    17:34 07.12.2025

  • 22 Факти

    1 22 Отговор
    Китай надъха Русия да започне войната. Така тя скъса връзки с Европа и стана подчинена на Китай. На Русия й извъртяха номера на китайката.

    Коментиран от #37, #41

    17:34 07.12.2025

  • 23 Лицемерни 60клуци

    20 0 Отговор
    Откраднат ли от някъде пари, надъхват украинците и поощряват войната, сега удариха на камък с белгийците и руските активи и започват да говорят за мир пак.Свършиха парите май.

    17:35 07.12.2025

  • 24 Само четете глупости и се смейте

    17 0 Отговор
    по време на предстоящото си посещение ...призова Дали който го е писал има 3 клас? Как ви се струва

    17:35 07.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    То щото без ЕсеС и СрАШт У...йна е цъфнала ‼️

    17:35 07.12.2025

  • 26 Путин каза

    0 14 Отговор
    руснаците ускорено да учат китайски език!

    Коментиран от #30

    17:36 07.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Си Дзинпин чангшии

    14 0 Отговор
    Ще ядеш китайска патка,Йохане

    17:38 07.12.2025

  • 30 Путин казако ни нападне западът

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин каза":

    Ще отговорим моментално, но няма да има след това с кого да му подпишем капитулацията

    17:38 07.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стига трили коментари

    1 12 Отговор
    Другари путинисти

    Коментиран от #36

    17:38 07.12.2025

  • 33 То тва кът унува нали?

    11 0 Отговор
    канцлерът Фридрих Мерц планира визита в Пекин в началото на следващата година.... А в Китай знаят ли?

    17:38 07.12.2025

  • 34 Личи си

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Украйна е":

    По трите милиона загробени бандери

    17:39 07.12.2025

  • 35 Докато натовско оръжие

    0 9 Отговор
    Громи Русия, мир в Украйна нема да има

    17:39 07.12.2025

  • 36 Винаги в неделя

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "Стига трили коментари":

    моде раторче е един путинофил!

    Коментиран от #44

    17:40 07.12.2025

  • 37 Брачед

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Да се обзаложим ли,че след СВО, търговията с руснаците ще тръгне,с@нкциите ще отпаднат, даже и заповедта за арест на Путин ще е в миналото и новите пудели ще са на килимчето в Кремъл?

    Коментиран от #93

    17:40 07.12.2025

  • 38 Този Велзевул

    11 0 Отговор
    Да се погледне първо е огледалото. На човек не прилича, но и главата му празна. Кол, Геншер и другите велики германски политици се въртят в гроба. Срам.

    17:40 07.12.2025

  • 39 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    И пак очакват някои друг пак да им изчисти л@@@@@ които сами създадоха ,лицемери

    17:41 07.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Майкъл Флин гун.лейт.

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Русия изпреварва Китай във военната област 10 пъти

    17:41 07.12.2025

  • 42 Франсето го отнесе

    12 0 Отговор
    Сега и швабата щял да се пробва. Ама такива смешници....като има кой лудТ да им плаща масрафа и разходките

    17:41 07.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Че прекрасно е

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Винаги в неделя":

    Да е путинофил ! Браво

    17:42 07.12.2025

  • 45 Войната нема да спре

    2 9 Отговор
    Гинат руснаци, а Западните оръжейни концерни трупат дебели пачки....

    17:43 07.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Си Дзън

    0 9 Отговор
    Кой се отказва от безплатен петрол?

    17:43 07.12.2025

  • 48 Прав си,кривчо

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Вярно е!":

    Така е, с тях правят дръжки за лопатите, които летят към Украйна и попиляха 50 държави, 6ара6ар с цялото НАТО

    Коментиран от #50

    17:43 07.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 8 Отговор

    До коментар #48 от "Прав си,кривчо":

    Кой кого ли попиля, не се разбра....

    17:44 07.12.2025

  • 51 Тя и Русия си

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Германия":

    тества оръжията в Украйна..... и Корея също, и Иран също. Украинците само за това стават. За носърчета

    Коментиран от #53

    17:44 07.12.2025

  • 52 Курд Околянов

    8 0 Отговор
    "Министърът първоначално планираше посещение в Китай в края на октомври, но се отказа, след като не получи потвърждение за срещи с ключови лидери." Точка по въпроса.

    17:46 07.12.2025

  • 53 Стига бе

    1 9 Отговор

    До коментар #51 от "Тя и Русия си":

    Русия си тества и избитите руснаци в Украйна..пък натовци на сухо и топло

    Коментиран от #70

    17:46 07.12.2025

  • 54 Мир в Украйна ще има

    10 0 Отговор
    когато се разкарате от там, когато спрете да се занимавате с интриги и лъжи срещу Русия и когато спрете да си тъпчете сметките с милиони, за да има война в Украйна.

    Коментиран от #59

    17:47 07.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Натовско оръжие

    0 7 Отговор
    Избива руснаците като за последно...от това печели и Китай. Що СИ да спира войната....

    Коментиран от #60

    17:48 07.12.2025

  • 58 Германия не ни е важна в случая

    10 1 Отговор
    Това е истината ! Влизаме в Новата година с окастрен бюджет, растящи дългове и висока инфлация.
    Ставаме член на Еврозона, която е в дългогодишна стагнация, тегли ни към война и ни обвързва с чужди дългове, грешно поети при кардинално променящи се геополитически реалности. Балканските тарикатлъци на управляващите са с изчерпан потенциал. Политическите гърчове и унизителни извъртания кой губи и кой печели на терена в Украйна са закъснели. Идва развръзка. Тя ще донесе надежда за много хора и ….доста неприятности на шепа самозабравили се и объркали се в слугинажа управляващи.

    17:49 07.12.2025

  • 59 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    1 11 Отговор

    До коментар #54 от "Мир в Украйна ще има":

    Тя е добре дошла за Китай....китайци ша утешават руските вдовици.

    Коментиран от #65, #67

    17:49 07.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кое натовскало оръжие

    5 0 Отговор
    Клашниците или самолетите...

    17:51 07.12.2025

  • 63 нннн

    4 0 Отговор
    Китай призова Германия да използва влиянието си върху Киев по време на...

    17:51 07.12.2025

  • 64 Путин не иска мир

    2 7 Отговор
    Иначе немаше да прати над 1,2 милиона руснаци на заколение в Украйна....

    Коментиран от #68

    17:51 07.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Руснаците да учат

    1 7 Отговор
    КИТАЙСКИ.....скоро ще им требе

    Коментиран от #69

    17:52 07.12.2025

  • 67 Да малчо

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Ако не бе САЩ, Украйна щеше да е цяла и ти нямаше да се излагаш. Та мир в Украйна ще има, когато се разкарате от там, когато спрете да се занимавате с интриги и лъжи срещу Русия и когато спрете да си тъпчете сметките с милиони, за да има война в Украйна.

    17:52 07.12.2025

  • 68 Наркованът

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Путин не иска мир":

    Изпрати 3 000 000 укри в ямата

    17:53 07.12.2025

  • 69 Ха ХаХа

    9 1 Отговор

    До коментар #66 от "Руснаците да учат":

    Ти учи руски .
    В Сибир ке ти требе

    Коментиран от #74

    17:53 07.12.2025

  • 70 Кво тестват натовците не знам

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "Стига бе":

    Но както виждаш сам ефект ама никакъв няма, но пък затова ти и аз го плащаме нали? 1% от всички милиарди евро за тази Буферайна ние българите ги плащаме. Но иначе вероятно такива като теб на опашката за хранителните пакети от БЧК се редят нали?

    Коментиран от #73

    17:54 07.12.2025

  • 71 Аоо

    5 1 Отговор
    Стига те да не насъскват зелю златната тоалетна, войната ще спре, но те нямат изгода.

    17:56 07.12.2025

  • 72 Павел Костов

    6 0 Отговор
    Чудя се: - Всички германци ли са толкова тъпи, или да ;)

    Коментиран от #81

    17:56 07.12.2025

  • 73 Стига бе

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Кво тестват натовците не знам":

    България изнася оръжия за Украйна и трупа дебели пачки....нашите военни заводи работят на три смени....що ли???

    Коментиран от #76

    17:56 07.12.2025

  • 74 Имаше времена

    0 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    Когато се е учило руски е БГ....на кой му требе сега....

    Коментиран от #84

    17:58 07.12.2025

  • 75 Хи хи хи

    6 1 Отговор
    Швабите се молят на китайците за спиране на огъня , след като Русия им гръмна таурсите със специалистите им , които бяха изпратили тайно на укрофашистите .......а защо не направят същото пред РУСИЯ ?????? Или е верна поговорката .....гузен негонен бяга !!!!!!!

    17:59 07.12.2025

  • 76 Затова теглят

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Стига бе":

    кредит след кредит. 😁

    Коментиран от #78

    17:59 07.12.2025

  • 77 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    5 0 Отговор
    Аз ще фалирам целия запад , затова ме наричат Клоуна на всички времена .......Путин трябва да ми даде медал за това .......а не да ме изпраща на почивка във Сибир !

    18:01 07.12.2025

  • 78 Не знам

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Затова теглят":

    Военен завод в БГ да тегли кредити....

    Коментиран от #80

    18:02 07.12.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 С детски акъл

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Не знам":

    няма как да знаеш. Схемата е ясна. Шепа олигарски печелят милиарди от оръжия и пълнят сметките на урсулите с по някой милион, за да има война. Те от своя страна разоряват държавите си.

    Коментиран от #85

    18:04 07.12.2025

  • 81 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Павел Костов":

    Германците на сухо и топло...
    Руснаците гинат в окопите......
    Кой ли е тъпия.....

    18:05 07.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мъдри Са Китайците

    0 0 Отговор
    Китайските народи са мъдри, освен че са изобретателни и работливи и издръжливи.
    Те и до днес казват , че е рано да се даде оценка на Великата Френска Буржуазна Революция.
    СВО на РФ леко ги шашка и те многократно са казвали - " Абе, свършвайте ги , тия!",
    което в превод на европейските езици винаги е звучало-" Сложете край на войната!"
    Много обичат някой не- китаец да им казва как да постъпят, какво да направят и
    къде всъщност е тяхната изгода.
    Както казваше един " me friend" ирландец - " НАН"- проезнесено като НЕ,
    и един друг мой приятел, който го произнасяше като " НАХ!"

    18:06 07.12.2025

  • 84 Спокойно

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Имаше времена":

    Тангото е бавно но винаги актуално Помакоф

    18:06 07.12.2025

  • 85 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "С детски акъл":

    Ние сме тая шепа олигарси....обираме България от приватизацията та до днес....войната в Украйна ни дойде дюшеш.

    Коментиран от #88, #89

    18:07 07.12.2025

  • 86 Спокойно

    4 0 Отговор
    Тангото е бавно но винаги актуално Помакоф

    18:07 07.12.2025

  • 87 Ако Германия е в рецесия

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Така печели Германия":

    То Русия направо е във....фалит

    Коментиран от #90, #91

    18:08 07.12.2025

  • 88 Ти си шепата

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    глупави деца, които ползва шепата олигарси за безродни глупачета.

    18:08 07.12.2025

  • 89 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Начело с Тъпото и Кокора

    Коментиран от #98

    18:08 07.12.2025

  • 90 Ти русначе ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ако Германия е в рецесия":

    Щото ние Българите сме европейци и ни интересува, че унищожават Европа!

    Коментиран от #94, #95

    18:09 07.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Дядо ви

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахаха 🙈🙈🙈":

    Комичното в случая е, че Руснаците нямаше да тръгнат бият Запада "през ръцете" ако не се бяха сговорили предварително с Китай (и не само). Падне ли Русия с Китай е свършено (и не само ;) Това, което наблюдаваме в западна Европа не е просто идиотско истерия, това са гърчове на едно вече умряло тяло (труп). А убиецът на западна Европа не се казва Русия а САЩ. Защото ако Европа (управляващата гарнитура) беше запазила поне малко самостоятелност и чувство за самосъхранение тя веднага щеше да се "сдуши" с руснаците поради това, че те единствени имат жизненоважните ресурси и енергия. За да не стане Европа опасна за САЩ, тя беше превантивно унищожена. Тя беше окончателно обладана от "зомби пионки" /зъл дух и извърши публично самоубийство. А ние да си опичаме ума, тези психясали нови комсомолци в Брюксел са смъртоносни за нас. Нека си вървят към светлото им бъдеще (валхала) без нас.

    18:10 07.12.2025

  • 93 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Брачед":

    Абе вие така се обзалагахте колко бързо ще падне Украйна. Първо бяха дни, после седмици, после месеци... Вече облози не правите. Русия е бита карта. Не забравяй, че Европа беше велика много преди да започне да внася руски газ и нефт. Веднъж разкачена от тази зависимост, връщане назад няма. Европа вече знае, че бизнесът с Русия е като да храниш чудовище, което накрая ще скочи да те изяде. Тук важи поговорката евтиното излиза скъпо. Европа повече с Русия няма да се занимава или поне докато последната не се превърне в цивилизована демократична държава. Това в следващите няколко десетилетия едва ли ще се случи. Русия докато се цивилизова нефтът и газът ще останат в историята. Русия изгуби златната си кокошка (европейския пазар) безвъзвратно. Ако под "търговия с Русия" имаш предвид водка и сельодка - да, това ще се върне. Европа ще търгува с обикновени руски фирми, но никога повече няма да храни големите държавни енергийни гиганти, които финансират войните на диктатора.

    Коментиран от #96, #97

    18:10 07.12.2025

  • 94 Сутрин или вечер

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ти русначе ли си":

    се молите на Монголското куче Тангра бе европейци?

    Коментиран от #99

    18:11 07.12.2025

  • 95 Тебе пък

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ти русначе ли си":

    Кой те унищожава.....руски бомби и ракети не падат в България, нали....

    18:13 07.12.2025

  • 96 Де Факто

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Факти":

    Европа бе велика благодарение ограбването на колониалните богатства и търговията с роби калтако

    18:13 07.12.2025

  • 97 Или си много глупаво

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Факти":

    Или жалко продадено, за да драскаш глупости нямащи нищо общо с реалността. Жалко за теб и в двата варианта. Фактите са пред теб. Европа без Русия си отива. Това бе целта на САЩ!

    18:14 07.12.2025

  • 98 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ХаХа":

    Тия двамата са втора генерация от нашето котило на милиардерите....

    18:14 07.12.2025

  • 99 Там имаше въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Сутрин или вечер":

    Ти русначе ли си? Щото ние българите сме европейци и ни интересува, че унищожават Европа!

    18:15 07.12.2025

  • 100 Настоящият канцлер на Германия,

    0 0 Отговор
    лидерът на партията Християндемократически съюз Фридрих Мерц, е подал десетки наказателни жалби за четири години заради обиди срещу него, пише Die Welt. Вестникът отбелязва, че въпреки публичния образ на "доста твърд" лидер, в действителност Мерц може да бъде "един от най-чувствителните политици" в историята на Германия. Изданието получи наказателни показания, материали за разследване и писма от адвокати, които показват, че от 2021 г. насам той е подал стотици заявления заради обидни изказвания срещу него. Например, срещу хора, които го наричаха "малък нацист", "задник" и "отвратителен пияница".

    18:16 07.12.2025

