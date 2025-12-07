Германия призовава Китай да използва влиянието си върху Русия за мир в Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА, предава БТА.
„Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и е способна да използва тежестта си, за да гарантира, че Русия най-накрая е готова за сериозни преговори за зачитане на суверенитета на Украйна“, заяви Вадефул в Берлин преди първото си посещение в Китай.
„В наш интерес е Китай да допринесе за постигането на справедлив и траен мир в Украйна“, добави той. Китай е обвиняван от Запада, че подкрепя руските военни усилия, докато формално настоява за неутралитет.
Вадефул посочи, че диалогът с Китай е от съществено значение във време на нарастващо международно напрежение, като свободата, сигурността и просперитетът са тясно свързани с Пекин. „Това означава, че провеждането на този диалог е в наш интерес - в дух на директен обмен и справедливост“, уточни той.
По време на визитата си Вадефул ще обсъди и ограниченията на Пекин върху износа на редкоземни елементи, които са критично важни за германската индустрия. Той ще бъде приет от вицепрезидента Хан Чжън и ще проведе разговори с министъра на външните работи Ван И, министъра на търговията Ван Вънтао, както и с Лю Хайсин, председател на международната секция на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.
Сред темите на дискусия ще бъдат ситуацията в Близкия изток, опасенията относно Южнокитайско море и Тайванския проток. Вадефул подчерта, че промяна на статута на Тайван може да се осъществи само чрез мирно споразумение.
Той заяви, че Китай като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН носи отговорност за мира и стабилността, както и за спазването на принципите на Устава на организацията.
Министърът първоначално планираше посещение в Китай в края на октомври, но се отказа, след като не получи потвърждение за срещи с ключови лидери. Вицеканцлерът и финансов министър Ларс Клингбайл бе първият германски представител, посетил страната през средата на ноември, а канцлерът Фридрих Мерц планира визита в Пекин в началото на следващата година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муахахаха 🙈🙈🙈
Коментиран от #92
17:27 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Майна
Източна Германия е проруска!
Това е желанието на германците
17:28 07.12.2025
4 Китай и САЩ
17:28 07.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Kaлпазанин
17:29 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тия почнаха да се молят на Китай
Коментиран от #46
17:29 07.12.2025
9 стоян георгиев- стъки
17:29 07.12.2025
10 Пак ли
17:30 07.12.2025
11 От Китай
17:30 07.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Рашка вече е колония на Китай!
Коментиран от #18, #21
17:31 07.12.2025
15 Чакай малко, бре.
17:32 07.12.2025
16 Канцлерът мерц
Молбата е спасете Украйна защото ние загиваме заедно с нея след перфектното управление на Урсула и всички розови понита одритнати от господин Тръмп.
На мен ми е смешно предполагам че на голяма част от тези които не убеждаваха че Русия губи..... не.
17:32 07.12.2025
17 Фори
17:33 07.12.2025
18 Вярно е!
До коментар #14 от "Рашка вече е колония на Китай!":Руснаците се оплакват, че китайците вече са изсекли половин Сибир за дърва!
Коментиран от #20, #48
17:33 07.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Вярно е!":Идиот Сър Джон
17:34 07.12.2025
21 Ако Си се чувстваше по-смел
До коментар #14 от "Рашка вече е колония на Китай!":и силен досега Тайван щеше да бъде гушнат в една перфектна китайска прегръдка преди Украйна.
Украйна и първа Тайван ще е втори.
17:34 07.12.2025
22 Факти
Коментиран от #37, #41
17:34 07.12.2025
23 Лицемерни 60клуци
17:35 07.12.2025
24 Само четете глупости и се смейте
17:35 07.12.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":То щото без ЕсеС и СрАШт У...йна е цъфнала ‼️
17:35 07.12.2025
26 Путин каза
Коментиран от #30
17:36 07.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Си Дзинпин чангшии
17:38 07.12.2025
30 Путин казако ни нападне западът
До коментар #26 от "Путин каза":Ще отговорим моментално, но няма да има след това с кого да му подпишем капитулацията
17:38 07.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Стига трили коментари
Коментиран от #36
17:38 07.12.2025
33 То тва кът унува нали?
17:38 07.12.2025
34 Личи си
До коментар #28 от "Украйна е":По трите милиона загробени бандери
17:39 07.12.2025
35 Докато натовско оръжие
17:39 07.12.2025
36 Винаги в неделя
До коментар #32 от "Стига трили коментари":моде раторче е един путинофил!
Коментиран от #44
17:40 07.12.2025
37 Брачед
До коментар #22 от "Факти":Да се обзаложим ли,че след СВО, търговията с руснаците ще тръгне,с@нкциите ще отпаднат, даже и заповедта за арест на Путин ще е в миналото и новите пудели ще са на килимчето в Кремъл?
Коментиран от #93
17:40 07.12.2025
38 Този Велзевул
17:40 07.12.2025
39 Kaлпазанин
17:41 07.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Майкъл Флин гун.лейт.
До коментар #22 от "Факти":Русия изпреварва Китай във военната област 10 пъти
17:41 07.12.2025
42 Франсето го отнесе
17:41 07.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Че прекрасно е
До коментар #36 от "Винаги в неделя":Да е путинофил ! Браво
17:42 07.12.2025
45 Войната нема да спре
17:43 07.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Си Дзън
17:43 07.12.2025
48 Прав си,кривчо
До коментар #18 от "Вярно е!":Така е, с тях правят дръжки за лопатите, които летят към Украйна и попиляха 50 държави, 6ара6ар с цялото НАТО
Коментиран от #50
17:43 07.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #48 от "Прав си,кривчо":Кой кого ли попиля, не се разбра....
17:44 07.12.2025
51 Тя и Русия си
До коментар #40 от "Германия":тества оръжията в Украйна..... и Корея също, и Иран също. Украинците само за това стават. За носърчета
Коментиран от #53
17:44 07.12.2025
52 Курд Околянов
17:46 07.12.2025
53 Стига бе
До коментар #51 от "Тя и Русия си":Русия си тества и избитите руснаци в Украйна..пък натовци на сухо и топло
Коментиран от #70
17:46 07.12.2025
54 Мир в Украйна ще има
Коментиран от #59
17:47 07.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Натовско оръжие
Коментиран от #60
17:48 07.12.2025
58 Германия не ни е важна в случая
Ставаме член на Еврозона, която е в дългогодишна стагнация, тегли ни към война и ни обвързва с чужди дългове, грешно поети при кардинално променящи се геополитически реалности. Балканските тарикатлъци на управляващите са с изчерпан потенциал. Политическите гърчове и унизителни извъртания кой губи и кой печели на терена в Украйна са закъснели. Идва развръзка. Тя ще донесе надежда за много хора и ….доста неприятности на шепа самозабравили се и объркали се в слугинажа управляващи.
17:49 07.12.2025
59 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #54 от "Мир в Украйна ще има":Тя е добре дошла за Китай....китайци ша утешават руските вдовици.
Коментиран от #65, #67
17:49 07.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Кое натовскало оръжие
17:51 07.12.2025
63 нннн
17:51 07.12.2025
64 Путин не иска мир
Коментиран от #68
17:51 07.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Руснаците да учат
Коментиран от #69
17:52 07.12.2025
67 Да малчо
До коментар #59 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Ако не бе САЩ, Украйна щеше да е цяла и ти нямаше да се излагаш. Та мир в Украйна ще има, когато се разкарате от там, когато спрете да се занимавате с интриги и лъжи срещу Русия и когато спрете да си тъпчете сметките с милиони, за да има война в Украйна.
17:52 07.12.2025
68 Наркованът
До коментар #64 от "Путин не иска мир":Изпрати 3 000 000 укри в ямата
17:53 07.12.2025
69 Ха ХаХа
До коментар #66 от "Руснаците да учат":Ти учи руски .
В Сибир ке ти требе
Коментиран от #74
17:53 07.12.2025
70 Кво тестват натовците не знам
До коментар #53 от "Стига бе":Но както виждаш сам ефект ама никакъв няма, но пък затова ти и аз го плащаме нали? 1% от всички милиарди евро за тази Буферайна ние българите ги плащаме. Но иначе вероятно такива като теб на опашката за хранителните пакети от БЧК се редят нали?
Коментиран от #73
17:54 07.12.2025
71 Аоо
17:56 07.12.2025
72 Павел Костов
Коментиран от #81
17:56 07.12.2025
73 Стига бе
До коментар #70 от "Кво тестват натовците не знам":България изнася оръжия за Украйна и трупа дебели пачки....нашите военни заводи работят на три смени....що ли???
Коментиран от #76
17:56 07.12.2025
74 Имаше времена
До коментар #69 от "Ха ХаХа":Когато се е учило руски е БГ....на кой му требе сега....
Коментиран от #84
17:58 07.12.2025
75 Хи хи хи
17:59 07.12.2025
76 Затова теглят
До коментар #73 от "Стига бе":кредит след кредит. 😁
Коментиран от #78
17:59 07.12.2025
77 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:01 07.12.2025
78 Не знам
До коментар #76 от "Затова теглят":Военен завод в БГ да тегли кредити....
Коментиран от #80
18:02 07.12.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 С детски акъл
До коментар #78 от "Не знам":няма как да знаеш. Схемата е ясна. Шепа олигарски печелят милиарди от оръжия и пълнят сметките на урсулите с по някой милион, за да има война. Те от своя страна разоряват държавите си.
Коментиран от #85
18:04 07.12.2025
81 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Павел Костов":Германците на сухо и топло...
Руснаците гинат в окопите......
Кой ли е тъпия.....
18:05 07.12.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Мъдри Са Китайците
Те и до днес казват , че е рано да се даде оценка на Великата Френска Буржуазна Революция.
СВО на РФ леко ги шашка и те многократно са казвали - " Абе, свършвайте ги , тия!",
което в превод на европейските езици винаги е звучало-" Сложете край на войната!"
Много обичат някой не- китаец да им казва как да постъпят, какво да направят и
къде всъщност е тяхната изгода.
Както казваше един " me friend" ирландец - " НАН"- проезнесено като НЕ,
и един друг мой приятел, който го произнасяше като " НАХ!"
18:06 07.12.2025
84 Спокойно
До коментар #74 от "Имаше времена":Тангото е бавно но винаги актуално Помакоф
18:06 07.12.2025
85 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #80 от "С детски акъл":Ние сме тая шепа олигарси....обираме България от приватизацията та до днес....войната в Украйна ни дойде дюшеш.
Коментиран от #88, #89
18:07 07.12.2025
86 Спокойно
18:07 07.12.2025
87 Ако Германия е в рецесия
До коментар #82 от "Така печели Германия":То Русия направо е във....фалит
Коментиран от #90, #91
18:08 07.12.2025
88 Ти си шепата
До коментар #85 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":глупави деца, които ползва шепата олигарси за безродни глупачета.
18:08 07.12.2025
89 Ха ХаХа
До коментар #85 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Начело с Тъпото и Кокора
Коментиран от #98
18:08 07.12.2025
90 Ти русначе ли си
До коментар #87 от "Ако Германия е в рецесия":Щото ние Българите сме европейци и ни интересува, че унищожават Европа!
Коментиран от #94, #95
18:09 07.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Дядо ви
До коментар #1 от "Муахахаха 🙈🙈🙈":Комичното в случая е, че Руснаците нямаше да тръгнат бият Запада "през ръцете" ако не се бяха сговорили предварително с Китай (и не само). Падне ли Русия с Китай е свършено (и не само ;) Това, което наблюдаваме в западна Европа не е просто идиотско истерия, това са гърчове на едно вече умряло тяло (труп). А убиецът на западна Европа не се казва Русия а САЩ. Защото ако Европа (управляващата гарнитура) беше запазила поне малко самостоятелност и чувство за самосъхранение тя веднага щеше да се "сдуши" с руснаците поради това, че те единствени имат жизненоважните ресурси и енергия. За да не стане Европа опасна за САЩ, тя беше превантивно унищожена. Тя беше окончателно обладана от "зомби пионки" /зъл дух и извърши публично самоубийство. А ние да си опичаме ума, тези психясали нови комсомолци в Брюксел са смъртоносни за нас. Нека си вървят към светлото им бъдеще (валхала) без нас.
18:10 07.12.2025
93 Факти
До коментар #37 от "Брачед":Абе вие така се обзалагахте колко бързо ще падне Украйна. Първо бяха дни, после седмици, после месеци... Вече облози не правите. Русия е бита карта. Не забравяй, че Европа беше велика много преди да започне да внася руски газ и нефт. Веднъж разкачена от тази зависимост, връщане назад няма. Европа вече знае, че бизнесът с Русия е като да храниш чудовище, което накрая ще скочи да те изяде. Тук важи поговорката евтиното излиза скъпо. Европа повече с Русия няма да се занимава или поне докато последната не се превърне в цивилизована демократична държава. Това в следващите няколко десетилетия едва ли ще се случи. Русия докато се цивилизова нефтът и газът ще останат в историята. Русия изгуби златната си кокошка (европейския пазар) безвъзвратно. Ако под "търговия с Русия" имаш предвид водка и сельодка - да, това ще се върне. Европа ще търгува с обикновени руски фирми, но никога повече няма да храни големите държавни енергийни гиганти, които финансират войните на диктатора.
Коментиран от #96, #97
18:10 07.12.2025
94 Сутрин или вечер
До коментар #90 от "Ти русначе ли си":се молите на Монголското куче Тангра бе европейци?
Коментиран от #99
18:11 07.12.2025
95 Тебе пък
До коментар #90 от "Ти русначе ли си":Кой те унищожава.....руски бомби и ракети не падат в България, нали....
18:13 07.12.2025
96 Де Факто
До коментар #93 от "Факти":Европа бе велика благодарение ограбването на колониалните богатства и търговията с роби калтако
18:13 07.12.2025
97 Или си много глупаво
До коментар #93 от "Факти":Или жалко продадено, за да драскаш глупости нямащи нищо общо с реалността. Жалко за теб и в двата варианта. Фактите са пред теб. Европа без Русия си отива. Това бе целта на САЩ!
18:14 07.12.2025
98 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #89 от "Ха ХаХа":Тия двамата са втора генерация от нашето котило на милиардерите....
18:14 07.12.2025
99 Там имаше въпрос
До коментар #94 от "Сутрин или вечер":Ти русначе ли си? Щото ние българите сме европейци и ни интересува, че унищожават Европа!
18:15 07.12.2025
100 Настоящият канцлер на Германия,
18:16 07.12.2025