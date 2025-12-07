Отиде си създателят на българската верига супермаркети "Фантастико"

На 74 години почина създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов, предаде dariknews.bg.
„Той остави ярка следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант. Смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България“, се казва в съобщението на неговото семейство.
Близките припомнят за „щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата“. С неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни, се казва още в съобщението.
„Фантастико Груп“ ООД е създадена през 1991 година от Валери Николов и към 2025 година собствеността му остава в неговото семейство. В компанията работят над 3000 служители. Основната му дейност е управлението на веригата от супермаркети „Фантастико“, включваща към август 2025 година 47 магазина, главно в София.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #12, #24
18:42 07.12.2025
2 Пеевски
18:42 07.12.2025
3 Куфарчетата на ДС НЕ мерси!
В момента търговската верига има 47 магазина, като 43 от тях са в столицата, и близо 4000 служители.
18:43 07.12.2025
4 Майна
Виж ти..
Лек ти , път, човеко. Съболезнования на близките
Коментиран от #8
18:43 07.12.2025
5 БКП демокрад
18:44 07.12.2025
6 Амии
18:44 07.12.2025
7 Светлина по пътя
18:46 07.12.2025
8 Никой не е решавал да я продава
До коментар #4 от "Майна":Човек ако не може да различава лъжа от истина и пропаганда, няма работа при сайтове на нищожества като бареков.
18:48 07.12.2025
9 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не е тема за тролене!
18:49 07.12.2025
10 Бог да го прости
18:49 07.12.2025
11 Бог да го прости
18:51 07.12.2025
13 Никой
18:53 07.12.2025
14 БКП
Николов от години е известен, че си пада по собствения пол. Бизнесменът наследи хранителната империя супермаркети от баща си Валери Николов. Младият мъж от няколко години има връзка с топ фотографа Костадин Кръстев – Коко, който е сред най-талантливите в бранша и е известен като любимец на Лили Иванова.
Коко е на 35 години, носител е на приза Златна игла 2013 в категория Моден фотограф. Снимал е голяма част от българския елит – музиканти и певци, актьори, политици, спортисти, правил е и фотосесии за корици за почти всички списания в България. Лили Иванова също неведнъж е заставала пред обектива му.
Според източниците ни, Владимир Николов е дал семенна течност, с която е заченала украинката, която е получила солидни пари за износването и раждането на бебето.
Собственикът на „Фантастико” Валери Николов, който е баща на Владимир, вече е приел зетя Коко, който дори снима част от професионалните фотосесии на шефа на хранителната верига.
18:53 07.12.2025
15 Йес
18:58 07.12.2025
16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:59 07.12.2025
17 Един
Царство му небесно!
19:02 07.12.2025
18 Мими Кучева🐕
Коментиран от #19
19:27 07.12.2025
19 Това не е тема за тролене
До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":Що за същества са ви създали?
Коментиран от #23
19:29 07.12.2025
20 Да бе, да
Коментиран от #21
19:30 07.12.2025
21 Лесно се правят
До коментар #20 от "Да бе, да":Но трудно се управляват и запазват. Малцина са тези, които ги запазиха, а не ги загубиха. А още по малко такива които ги умножиха.
19:32 07.12.2025
23 Мими Кучева🐕
До коментар #19 от "Това не е тема за тролене":Не са видни комунисти ,като твойта рода.🤔🖕🤔
Коментиран от #26
19:40 07.12.2025
24 ,,,,,,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тия в първо за кво отговаряха
19:41 07.12.2025
25 Ганя Путинофила
19:41 07.12.2025
26 Ти кое не разбра
До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":от това не е тема за тролене? Що за жалки същества са ви създали?
Коментиран от #27
19:44 07.12.2025
27 Мими Кучева🐕
До коментар #26 от "Ти кое не разбра":Темата е прекрасна,за да изпратим виден ДС капиталист.Дървеният му костюм ще има ли джобове?🤔🤗🤔
Коментиран от #28
19:47 07.12.2025
28 Ами троли
До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":Идва деня, когато всеки си плаща. Така и вас отпадъците няма да ви подмине.
19:50 07.12.2025