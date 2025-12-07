Отиде си създателят на българската верига супермаркети "Фантастико"

На 74 години почина създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов, предаде dariknews.bg.

„Той остави ярка следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант. Смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България“, се казва в съобщението на неговото семейство.

Близките припомнят за „щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата“. С неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни, се казва още в съобщението.

„Фантастико Груп“ ООД е създадена през 1991 година от Валери Николов и към 2025 година собствеността му остава в неговото семейство. В компанията работят над 3000 служители. Основната му дейност е управлението на веригата от супермаркети „Фантастико“, включваща към август 2025 година 47 магазина, главно в София.