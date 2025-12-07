Новини
България »
Отиде си създателят на българската верига супермаркети "Фантастико"

Отиде си създателят на българската верига супермаркети "Фантастико"

7 Декември, 2025 19:37, обновена 7 Декември, 2025 18:39 2 306 28

  • валери николов-
  • магазини-
  • верига-
  • починал

Валери Николов е починал на 74 години

Отиде си създателят на българската верига супермаркети "Фантастико" - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 74 години почина създателят на „Фантастико груп“ Валери Николов, предаде dariknews.bg.

„Той остави ярка следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие. Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант. Смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България“, се казва в съобщението на неговото семейство.

Близките припомнят за „щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата“. С неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни, се казва още в съобщението.

„Фантастико Груп“ ООД е създадена през 1991 година от Валери Николов и към 2025 година собствеността му остава в неговото семейство. В компанията работят над 3000 служители. Основната му дейност е управлението на веригата от супермаркети „Фантастико“, включваща към август 2025 година 47 магазина, главно в София.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 21 Отговор
    Член на Първо главно управление на ДС . Във Фантастико кашкавал по 60 лв кг, луканка 100 лв килограм, масло 60 лв кг, сирене 50 лв килограм

    Коментиран от #9, #12, #24

    18:42 07.12.2025

  • 2 Пеевски

    20 9 Отговор
    Ми ше си отиде ами.. като отказа да ми продаде фантастико 😉😏🐗

    18:42 07.12.2025

  • 3 Куфарчетата на ДС НЕ мерси!

    25 3 Отговор
    Идеята за откриването на такъв супермаркет Николов "взаимства" от Рио де Жанейро, където през 80-те години на миналия век работи като търговско аташе в българското посолство.

    В момента търговската верига има 47 магазина, като 43 от тях са в столицата, и близо 4000 служители.

    18:43 07.12.2025

  • 4 Майна

    13 3 Отговор
    Точно когато реши" да я..продава
    Виж ти..
    Лек ти , път, човеко. Съболезнования на близките

    Коментиран от #8

    18:43 07.12.2025

  • 5 БКП демокрад

    18 6 Отговор
    Хората на Луканов не са вечени

    18:44 07.12.2025

  • 6 Амии

    25 2 Отговор
    Светла му памет! Една от малкото бъл26гарски хранителни вериги ! Жалкото е, че синът му унаследи бизнеса, но.... Многото пари наготово, водят до последици.... Човекът, си е обратен, живее семейно с друг мъж и си имат дечица, от сурогатна майка ? БОЖЕ, пази БОЖЕ!!!

    18:44 07.12.2025

  • 7 Светлина по пътя

    13 4 Отговор
    Живял добре, оставил следа, значи не трябва да бъде оплакван. Това е човек, който си е свършил работата отсам вратата и гордо я е затворил след себе си.

    18:46 07.12.2025

  • 8 Никой не е решавал да я продава

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Човек ако не може да различава лъжа от истина и пропаганда, няма работа при сайтове на нищожества като бареков.

    18:48 07.12.2025

  • 9 Това

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не е тема за тролене!

    18:49 07.12.2025

  • 10 Бог да го прости

    6 5 Отговор
    Поклон. Беше голям човек!

    18:49 07.12.2025

  • 11 Бог да го прости

    13 5 Отговор
    Не познавам този човек и не знам нищо за него. Но за веригата магазини "Фантастико" упорито се говореше, че там участие има Нора Ананиева.

    18:51 07.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Никой

    16 1 Отговор
    Плащаше 150 лева навремето. Стиснат човек.

    18:53 07.12.2025

  • 14 БКП

    11 0 Отговор
    Шефът на веригата „Фантастико” Владимир Николов и неговата половинка - фотографът Костадин Кръстев – Коко станаха родители за първи път. Двамата се радват на бебе, което е износено от сурогатна майка в Украйна.

    Николов от години е известен, че си пада по собствения пол. Бизнесменът наследи хранителната империя супермаркети от баща си Валери Николов. Младият мъж от няколко години има връзка с топ фотографа Костадин Кръстев – Коко, който е сред най-талантливите в бранша и е известен като любимец на Лили Иванова.

    Коко е на 35 години, носител е на приза Златна игла 2013 в категория Моден фотограф. Снимал е голяма част от българския елит – музиканти и певци, актьори, политици, спортисти, правил е и фотосесии за корици за почти всички списания в България. Лили Иванова също неведнъж е заставала пред обектива му.


    Според източниците ни, Владимир Николов е дал семенна течност, с която е заченала украинката, която е получила солидни пари за износването и раждането на бебето.

    Собственикът на „Фантастико” Валери Николов, който е баща на Владимир, вече е приел зетя Коко, който дори снима част от професионалните фотосесии на шефа на хранителната верига.

    18:53 07.12.2025

  • 15 Йес

    7 1 Отговор
    Толкова много пиене има във Фантастико,не му е издържал червения черен дроб.

    18:58 07.12.2025

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    14 1 Отговор
    Тоя е от нашето котило....

    18:59 07.12.2025

  • 17 Един

    7 5 Отговор
    Някога тръгна от 8 магазина, а сега 47! Единствената верига, изцяло българска.
    Царство му небесно!

    19:02 07.12.2025

  • 18 Мими Кучева🐕

    5 3 Отговор
    Доста народ е изтровил с прекрасни хранителни продукти.🤔🤗🤣👍

    Коментиран от #19

    19:27 07.12.2025

  • 19 Това не е тема за тролене

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":

    Що за същества са ви създали?

    Коментиран от #23

    19:29 07.12.2025

  • 20 Да бе, да

    8 3 Отговор
    Лесно се правят магазини, с паричките от куфарчетата след 1989 год. БКП другарите в действие. От парите на хората, които се гърбеха за 100 лева заплата при социализЪма, докато "нашите" хора се сдобиха с магазини, фабрики, хотели. Та и този, "голям визионер"? Гнус!

    Коментиран от #21

    19:30 07.12.2025

  • 21 Лесно се правят

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе, да":

    Но трудно се управляват и запазват. Малцина са тези, които ги запазиха, а не ги загубиха. А още по малко такива които ги умножиха.

    19:32 07.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това не е тема за тролене":

    Не са видни комунисти ,като твойта рода.🤔🖕🤔

    Коментиран от #26

    19:40 07.12.2025

  • 24 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тия в първо за кво отговаряха

    19:41 07.12.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор
    И тоя беше руско мекере на КГБ!

    19:41 07.12.2025

  • 26 Ти кое не разбра

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":

    от това не е тема за тролене? Що за жалки същества са ви създали?

    Коментиран от #27

    19:44 07.12.2025

  • 27 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти кое не разбра":

    Темата е прекрасна,за да изпратим виден ДС капиталист.Дървеният му костюм ще има ли джобове?🤔🤗🤔

    Коментиран от #28

    19:47 07.12.2025

  • 28 Ами троли

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":

    Идва деня, когато всеки си плаща. Така и вас отпадъците няма да ви подмине.

    19:50 07.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове