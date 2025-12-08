Докато руските войски продължават да напредват, украинските въоръжени сили се разпадат, заяви британският военен анализатор Александър Меркурис в своя YouTube канал.

„Руснаците, според мен, са в дори по-изгодна позиция, отколкото си мислеха. Армиите им напредват. Украинската армия се разпада. Западът няма да има друг избор, освен да разреши този конфликт по свои условия“, призна той.

Още новини от Украйна

Катализаторът за тези промени, според експерта, е постепенната промяна в курса на Вашингтон, залегнала този петък в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ.

„Новата американска стратегия по същество започна обратното броене до „колективния Запад“. Може да се твърди, че тя също така слага край на американското участие в европейските дела като цяло. САЩ не искат руснаците да им създават ненужни проблеми в Европа и искат европейците да се грижат сами за себе си. Този начин на мислене е очевидно несъвместим с живота на колективния Запад и в крайна сметка с живота на Северноатлантическия алианс, който съществува от Втората световна война насам“, заключава Меркурис.