Британски военен експерт: Новата стратегия на Вашингтон слага край на американското участие в европейските дела
  Тема: Украйна

Британски военен експерт: Новата стратегия на Вашингтон слага край на американското участие в европейските дела

8 Декември, 2025 06:16, обновена 8 Декември, 2025 06:22 1 400 7

По същество тя е обратно броене за колективния Запад, смята Александърр Меркурис

Британски военен експерт: Новата стратегия на Вашингтон слага край на американското участие в европейските дела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Докато руските войски продължават да напредват, украинските въоръжени сили се разпадат, заяви британският военен анализатор Александър Меркурис в своя YouTube канал.

„Руснаците, според мен, са в дори по-изгодна позиция, отколкото си мислеха. Армиите им напредват. Украинската армия се разпада. Западът няма да има друг избор, освен да разреши този конфликт по свои условия“, призна той.

Катализаторът за тези промени, според експерта, е постепенната промяна в курса на Вашингтон, залегнала този петък в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ.

„Новата американска стратегия по същество започна обратното броене до „колективния Запад“. Може да се твърди, че тя също така слага край на американското участие в европейските дела като цяло. САЩ не искат руснаците да им създават ненужни проблеми в Европа и искат европейците да се грижат сами за себе си. Този начин на мислене е очевидно несъвместим с живота на колективния Запад и в крайна сметка с живота на Северноатлантическия алианс, който съществува от Втората световна война насам“, заключава Меркурис.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Целта на Тръмп и Ванс е

    9 6 Отговор
    лидерите и перверзната политическа система в Европа да бъдат сменени. Спомнете си речта на Ванс в Мюнхен! Затова и Тръмп остави войната да продължи, въпреки, че наистина можеше да я прекрати още в първите дни от мандата си! Като спре всичко за Зеленски!
    А европейските лидери (и глобалистите в САЩ), точно това очакваха за да стоварят вината за проваления проект Украйна върху Тръмп и да се отърват от него! И да си върнат "световния ред базиран на правила"!

    06:40 08.12.2025

  • 3 Венериус

    7 5 Отговор
    Не трябва да си кой знае какаъв експерт та да прозреш простата истина

    06:42 08.12.2025

  • 4 нищо ново

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленият потник!":

    Дежурната,донопробна антиукраинска пропаганда наЛайнотоГанев.

    Коментиран от #6

    06:43 08.12.2025

  • 5 Баба Гошка

    10 3 Отговор
    Ми нормално е да се откажат да се занимават с откачаллнички от трите пола, водещи континента със затихващи функции към фалит и приключване

    06:44 08.12.2025

  • 6 Че той смени плочата напоследък

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "нищо ново":

    е очевидно!
    Но ако можеш да четеш в оригинал и западните медии- и те също смениха плочата

    Коментиран от #7

    06:59 08.12.2025

  • 7 Мара Джамбазова

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Че той смени плочата напоследък":

    Вече се събудих! И като си изпия кафето, ще се погрижа за наранените души на феновете си!

    07:05 08.12.2025

