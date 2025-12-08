Новини
Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер причини щети в болница на Курилските острови

8 Декември, 2025 06:46, обновена 8 Декември, 2025 06:50 844 0

  • земетресние-
  • курилски острови-
  • щети

Епицентърът е бил на 76 км югоизточно от Северо-Курилск, на дълбочина 63 км

Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер причини щети в болница на Курилските острови - 1
Снимка: Телеграм/Прокуратура на Сахалинска област
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спукана отоплителна тръба и други щети са регистрирани в болница в град Северо-Курилск на остров Парамушир в Сахалинска област след земетресение, съобщи регионалната прокуратура.

„Поради трусове се е спукала отоплителна тръба в сградата на Централната районна болница в Северо-Курилск“, се казва в изявлението. Снимки, публикувани в Telegram канала на прокуратурата, показват и други щети, включително срутен таван. Повредени са мебели и оборудване.

Окръжният прокурор посети мястото на инцидента и разгледа града. Прокуратурата наблюдава последиците от трусовете в районната болница.

Земетресение с магнитуд 5,2 бе регистрирано край бреговете на Курилските острови сутринта на 8 декември. Епицентърът е бил на 76 км югоизточно от Северо-Курилск, на дълбочина 63 км. Трусове са били усетени в Парамушир с магнитуд до четири точки.


Русия
