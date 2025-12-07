Новини
Ген.-майор Сергей Липовой: ВСУ опитаха да пробият край Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО
  Тема: Украйна

Ген.-майор Сергей Липовой: ВСУ опитаха да пробият край Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО

7 Декември, 2025 09:43

  • генерал-майор сергей липовой-
  • гуляйполе-
  • война

В града е събрана голяма групировка от украинските въоръжени сили, включваща много чуждестранни наемници и куратори, твърди военният

Ген.-майор Сергей Липовой: ВСУ опитаха да пробият край Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО - 1
Ген-майор Сергей Липовой, Снимка: YouTube
Милен Ганев

Украинските въоръжени сили са се опитали да пробият позиции близо до Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО, заяви генерал-майор Сергей Липовой пред aif.ru.

„В Гуляйполе е събрана голяма групировка от украинските въоръжени сили, включваща голям брой чуждестранни наемници, както и чуждестранни куратори. В момента украинските въоръжени сили правят всичко възможно, за да пробият нашата блокираща група и да се опитат да извлекат някого оттам“, подчерта той.

Още новини от Украйна

Според Липовой подобни опити на украинската армия се осуетяват от действията на руските въоръжени сили. В това участват предимно оператори на дронове, отбеляза военният.

На 4 декември беше съобщено, че руските въоръжени сили са нанесли масиран удар по позиции на украинските войски близо до Гуляйполе в Запорожка област.

Руските войници са използвали високо-фугасни авиационни бомби (HEAD) по време на мисията. Целите са били струпвания на личния състав на украинските въоръжени сили в селището от градски тип Зализнично, разположено на четири километра от Гуляйполе.


Русия

Оценка 4.5 от 52 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    96 12 Отговор
    РУСИЯ УНИЩОЖАВА НАТО В УКРАЙНА! НАТО ДАДЕ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ В УКРАЙНА ОТКОЛКОТО В АФГАНИСТАН И ИРАК ВЗЕТИ ЗАЕДНО! 🔥

    Коментиран от #16, #30

    09:51 07.12.2025

  • 2 Военен

    72 7 Отговор
    България има 5 убити в Афганистан и 48 убити в украйна

    Коментиран от #26

    09:52 07.12.2025

  • 3 Бай Ставри

    79 6 Отговор
    Бий фашистите до посиняване и изстудяване, бий, бий, бий!

    09:53 07.12.2025

  • 4 си дзън

    8 51 Отговор
    Какво НАТО бе? Нали се разпадна?

    09:53 07.12.2025

  • 5 матю хари

    14 47 Отговор
    Ще повярвам, когато покажат пленените НАТО-вски генерали от подземията на Азовстал.

    09:54 07.12.2025

  • 6 И тука един ще ми разправя,

    73 10 Отговор
    че натювчета не мрат на източния фронт.:)) Всеки ден ги погребват на запад "уж" загинали при катастрофи, битови инциденти и т н.

    Коментиран от #50

    09:54 07.12.2025

  • 7 онзи

    58 8 Отговор
    Опитали се укрите , но , както винаги - не успяли !

    Коментиран от #57

    09:55 07.12.2025

  • 8 Гориил

    44 52 Отговор
    Целият град, за съжаление, е превърнат в лунен пейзаж и купчини димящи руини. След освобождението този град ще бъде възстановен с широки улици, прохладни фонтани и великолепни паркове. Градът е с историческо значение и по време на Руската гражданска война е служил като база на бунтовническата армия на Нестор Махно (колоритна фигура с анархистки възгледи и вярвания).

    Коментиран от #11, #12, #59

    09:55 07.12.2025

  • 9 Факт

    61 58 Отговор
    Лъжите на рашистите и русофилте са елементарни като тях самите.

    09:56 07.12.2025

  • 10 Рюте:

    39 21 Отговор
    НАТО то не воюва в Укрия.
    То само черпи боен опит там!

    Коментиран от #60

    09:56 07.12.2025

  • 11 Бай той Толстой

    34 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Както Мариупол!

    Коментиран от #58

    09:59 07.12.2025

  • 12 007 лиценз ту кил

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Батька Махно му викали.

    09:59 07.12.2025

  • 13 да да

    19 1 Отговор
    Те вече пътуват на Обен при Петрос на лаф-моабет....Ооо...Найс...

    10:00 07.12.2025

  • 14 стоян георгиев

    2 23 Отговор
    Мишето не се отказва.първимаприл е след полови н година ,но шегите тук не спират.мише това с американските генерали не се ли изчерпа вече четвърта година? Не оставихте генерали в американската армия бе господин ганев!хаха...

    Коментиран от #41

    10:03 07.12.2025

  • 15 Русия

    34 7 Отговор
    Ще ги спасят като ги изкарат с краката на пред.За фашиста и евро-атлантика само бой и смъ....

    Коментиран от #63

    10:03 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Промит комунистически мозък

    5 26 Отговор
    Къде са тия натовски офицери бре...как един не показахте че е заловен ????

    10:06 07.12.2025

  • 18 Ннн

    3 23 Отговор
    Как се казват тези офицери? ...Щото, ако не ги знаете кои са, как разбрахте, че са офицери от НАТО? Ей толкова е просто да ги хванеш в лъжа. Убихме вика 200 натовски генерала по рокли, ама не им знаем имената, щото са секретни. Като не им знаете имената как разбрахте, че са натовски генерали?

    Коментиран от #31

    10:07 07.12.2025

  • 19 Те си пробиха и изтеглиха.

    1 19 Отговор
    Не само се опитаха, Ами ви разбиха взеха си хората и се изтеглиха.

    10:10 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха

    5 20 Отговор
    Ама то цялото НАТО там беее. Големи баламурници има в България които вярват на глупостите от Кремъл. Нали УЖ се бият с НАТО ама после не искат НАТО да е до тях ?
    Последно кое е ?

    Коментиран от #27

    10:11 07.12.2025

  • 22 Хохлорезка

    13 4 Отговор
    Гасете бармалейте братя Руси не обръщайте внимание на тълпите безполови гърбушки цвилещи от яд!Победа будет руская

    10:12 07.12.2025

  • 23 Гориил

    17 4 Отговор
    Руските командири винаги предлагат плен, преди да унищожавам. Ако отговорът е „не“, тогава настъпва истински адът.

    Коментиран от #32

    10:12 07.12.2025

  • 24 Те си пробиха и изтеглиха.

    2 11 Отговор
    Не само се опитаха, Ами ви разбиха взеха си хората и се изтеглиха.

    10:12 07.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Няма

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Военен":

    страшно -в България празни кратуни колко щеш.

    10:12 07.12.2025

  • 27 Хухуху

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хахаха":

    Мачкат ви по всички фронтове джанти бързо отивайте да си връщате пишките ,че вече джантите станахте много бързо не модерни хахаха

    10:13 07.12.2025

  • 28 нннн

    19 2 Отговор
    За наемниците не важи Женевската конвенция. Съвсем законно е да не се вземат в плен. Предполагам, и за ,,инструкторите".

    Коментиран от #75

    10:13 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Швейк

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Е ако вярваш на този нмазен лъжец от снимката!

    10:14 07.12.2025

  • 31 12340

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ннн":

    "... Като не им знаете имената как разбрахте, че са натовски генерали?.. "
    ... Щото са кастрирани

    10:15 07.12.2025

  • 32 Швейк

    1 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Истината е много по различна отколкото в руските филми!

    Коментиран от #35

    10:16 07.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зверовиден соросоид

    12 1 Отговор
    Разгрома на нацистките пълчища снабдявани от 53 държави води до трайни увреждания във слабите психики на евроджен дърите неспособни да приемат истината както пола си!

    10:16 07.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Как

    1 5 Отговор
    И в Азов бяха стотици натовски генерали. Да се чудиш дали в нато всеки е генерал?

    Коментиран от #42

    10:19 07.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 серГей

    1 2 Отговор
    липов

    10:21 07.12.2025

  • 39 Факт

    3 1 Отговор
    Гуляйполе!

    10:21 07.12.2025

  • 40 Генерал Владимир Чиркин

    1 5 Отговор
    Ако си спомняте, през февруари 2022 г. всички започнаха да казват,
    че войната ще свърши след три дни

    Русия изобщо не е била подготвена за дълга война

    Признанието на Бившият главнокомандващ на руските сухопътни войски
    Генерал Владимир Чиркин.

    Трезвомислещ Руски Генерал .
    Дано не падне от високо за тези свои признания .

    10:22 07.12.2025

  • 41 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,все пак натовски генерали и американски не е едно и също понятие.Даже шефа на НАТО не е американец,а нидерлански едераст.Не е ходил войник,но е началник на хиляди войници.Сега такава е модата в Европа.Всеки прави това,което не разбира.Например Боко щеше да е чудесен пожарникар,ама....А За това пича Тръмп каза,че Европа до 20 години няма да я бъде.

    Коментиран от #54, #61, #66

    10:22 07.12.2025

  • 42 Евкопит Бармалеев

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Как":

    Азов е най жалката банда орляци пищяха в Азовстал докато украйнската армия се сражаваше и загиваше тия само скимтяха бяха спасени благодарение на великодушие на руската армия сега служат за загряд отряди за да стрелят в гърбовете на украйнски гювендий какво падение

    10:22 07.12.2025

  • 43 Колко бяха

    1 4 Отговор
    Натовците ще каже ли

    Руският Мизерник ?

    Хаха хахахахаха

    Поредния Пияндурник на бутилка Водка.

    Коментиран от #47

    10:24 07.12.2025

  • 44 Азовска пъчвелота

    8 1 Отговор
    От Адидас и Пума щели да правят нови маратонки за страхливците и подлеци от Азов такова бягане от Авдеевка чак Юсеин болт гледал и не вярвал на очите си !.
    А в Морноград направо отказали да влязат толкова жалки били пфу

    10:25 07.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Механик

    10 1 Отговор
    Голям гърч се гърчат укротроловете да ни обясняват как ВСУ побеждава.
    Не ги интересува, че Бахмут се набахмути, Покровск го покриха, а сега и Гуляйполе е тръгнало на "прогулка" да гуляе.
    Във възпалените им мозъци ВСУ жъне победи, целия свят дава пари на Зели и Путин за пореден път умира.
    Има даже един, дето първо щеше да застане на Капитан Андреево с картечницата и да пука руснаците, но преди месец вече се квалифицира като пилот на "F-16, блок 12, ап. 8" и с него бомбардираше Кремъл. После стана собственик на "боен квантов компютър" и с него разпадна Русия минимум 15 пъти. А тази сутрин се оказа капитан на подводница...
    Избръмчала работа.

    10:26 07.12.2025

  • 47 Могъща коп ейка

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Колко бяха":

    Когато те цепеше друго врещеше бутилката водка кога ти пъхаше отзад се представя ще е за дамаджана обеща да врещиш Слава Росииии ооооооо

    10:27 07.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Глуповиден Зеленоид

    5 0 Отговор
    Къде ще се дявате укропедофили мелим ви по всички фронтове !
    Влачат украинците като моторници по бусове!
    Ох със вас каква наслада ще е след време....

    10:30 07.12.2025

  • 50 СЛОНА

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И тука един ще ми разправя,":

    ТЪЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ!!!

    Коментиран от #69

    10:32 07.12.2025

  • 51 Гуляйполе?

    2 1 Отговор
    На Гуляйполе едно време не е ли лагерувал Махно?
    Аз пък четох интересен материал за Матвей Платов, който от обикновено селско казаче, постъпило в армията на 13 г., успяло да стане генерал и накрая, вследствие на подвизите си по време на войната с Наполеон, получило от императора титлата граф. В биографията му има епизод, свързан с битка с десетократно по-многочислени противници-татари, а той бил съвсем млад, 21-годишен командир. Тогава Платов използвал тактиката "Гуляйгород" - направил укрепления от чували с брашно (това имал под ръка) и с половината от казаците си атакувал противника в гръб. Този негов подвиг се изучавал във военната история на руската империя. Платов е воювал с турците в края на 18-и век на територията на Добруджа по времето на една от руско-турските войни.

    10:38 07.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ами хайде

    0 4 Отговор
    Публикувайте снимки на този, или тези “много важни“ офицери от НАТО! Ако нямате - изфабрикувайте, Вие сте майстори в това,,,Ама няма НИЩО, зеро, кръгла нула,,,,само поредната доза пропаганда, с цел да внуши на празноглавите, че Русия се бори не срещу Украйна, а срещу друг!

    Коментиран от #55

    10:40 07.12.2025

  • 54 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Моряка":

    Да те питам щото си запознат.шоигу ходил ли е войник?и защо не е ходил тоя генералисимус? Другаря сталин ходил ли е войник?или другаря ленин?шо се отнася до натовските генерали какво значение има дали са американци или други след като пишете такива глупости за тях?ганев би трябвало да следи темата и да не допуска подобно щуротии предназначени за вътрешноруска пропаганда.

    10:46 07.12.2025

  • 55 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ами хайде":

    Това е пълен смях.предназначен е за матрьожкитв в русия и няма да бъде изказан никъде извън празните приказки на руската пропаганда.въпроса е защо постоянно се публикуват подобно неща?

    10:48 07.12.2025

  • 56 Аз съм

    0 4 Отговор
    Айде пак офицери от НАТО... Като в началото, където ударят имало било натовски генерали. Сега пък офицери. Нещастницииии

    10:49 07.12.2025

  • 57 ОНЗИ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    Ти в какво си успял

    10:51 07.12.2025

  • 58 Сульо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай той Толстой":

    Много са ти кухи мечтите

    10:52 07.12.2025

  • 59 Става

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Сънищата са безплатни

    10:53 07.12.2025

  • 60 Кобзон

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Рюте:":

    Всички виждат бойния опит на орките

    10:55 07.12.2025

  • 61 Прелюбопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Моряка":

    Докога ще ръсиш само глупости? Шойго да не би да се е родил в казарамата

    10:59 07.12.2025

  • 62 1 натофиц. се разменя а 5 руски пленници

    3 0 Отговор
    Какво има толкова да се чудите и маете,
    защо не обявяват имената на натовските
    дебели "клечки" офицери и прочие куратори -
    ами защото
    ГИ РАЗМЕНЯТ ЗА ПЛЕНЕНИ РУСКИ ВОЙНИЦИ
    1 натовец срещу свободата на поне 5 руски войници!
    А може и за много повече, щот натовците са пропагандно
    много ценни екземпляри, .... жалкари за пари.

    Коментиран от #65

    10:59 07.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Товариш Липовой

    0 2 Отговор
    Покажи поне един офицер от НАТО.....

    Коментиран от #67, #76

    11:02 07.12.2025

  • 65 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "1 натофиц. се разменя а 5 руски пленници":

    Вервам ти....нали ако има натовски офицери, Путин ша вдигне голема дандания.

    11:04 07.12.2025

  • 66 Сульо

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Моряка":

    Дай само едно име на загинал натовски генерал или натовски войник.Не ти ли омръзнаха тези махленско пазарски клюки??!?

    11:05 07.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БАРС

    1 1 Отговор
    ДРЪЖТЕ СЕ НАШИ РУСКИ БРАТЯ !НЕКА ТИЯ ТАМ ДЕТО СТЕ ГИ ОБКРЪЖИЛИ ТАМ И ЛА ОСТАНАТ.НЕ ПРОЩАВАЙТЕ НА ТИЯ. 100% СА ИЗДЕВАТЕЛСТВАЛИ НАД МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ ТАМ.А УКРИТЕ САМИ СА СИ ВИНОВНИ ,НАМЕРИЛИ ОТ КОГО ДА СЕ УЧАТ.НАТО ДО СЕГА НИТО ПЪК САЩ НЯМАТ НИТО ЕДНА СПЕЧЕЛЕНА СЕРИОЗНА БИТКА.

    Коментиран от #71

    11:07 07.12.2025

  • 69 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "СЛОНА":

    ЩЕ БЪДЕ ,ЩЕ БЪДЕ, НО САМО В СЪНИЩАТА ВИ!!

    11:07 07.12.2025

  • 70 Исторически парк

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "А бе":

    Тинси натовски лъжец!

    Коментиран от #72

    11:08 07.12.2025

  • 71 ДАРС

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "БАРС":

    УКРИТЕ ПРАВЯТ ЗА СМЯХ ТВОИТЕ РУСКИ БРАТЯ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН!!

    11:11 07.12.2025

  • 72 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Исторически парк":

    Тинси красний пръдляк

    11:13 07.12.2025

  • 73 Смотан стар циганин

    1 0 Отговор
    ИИИ КАКВО ТЪРСЯТ НАТОВСКИТЕ ГЕРОИНИ ТАМ

    11:13 07.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Лоши руснаци

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "нннн":

    Обикновено търгуват важните пленници за нещо друго… скандално.

    Примерно връщат натовчетата живи (в различно здраве) но после искат да бъде назначен някои умствено изостанал на висок пост в НАТО … и хоп - Расмунсен, Столтенберг,Рюте, можеше и Соломон Паси, но западняците се усетиха, че ще бъде фатално и предпочетоха смъртта.

    За Камала Харис обаче се навиха да я кандидатират, хахахах ЗА ПРЕЗИДЕНТ.

    11:24 07.12.2025

  • 76 Малоумник

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Товариш Липовой":

    Те са ги публикували в медиите с трите имена,звание и длъжност.Личи си ,че си скатал казармата.

    11:29 07.12.2025

  • 77 Тиражирате явни руски простотии

    1 0 Отговор
    Еееее, тез просташки и нелепи лъжи на скапаните мосскали докога ще се въртят, отврат и помия....

    11:30 07.12.2025

