Ген.-майор Сергей Липовой: ВСУ опитаха да пробият край Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО

Украинските въоръжени сили са се опитали да пробият позиции близо до Гуляйполе, за да спасят офицери от НАТО, заяви генерал-майор Сергей Липовой пред aif.ru.
„В Гуляйполе е събрана голяма групировка от украинските въоръжени сили, включваща голям брой чуждестранни наемници, както и чуждестранни куратори. В момента украинските въоръжени сили правят всичко възможно, за да пробият нашата блокираща група и да се опитат да извлекат някого оттам“, подчерта той.
Според Липовой подобни опити на украинската армия се осуетяват от действията на руските въоръжени сили. В това участват предимно оператори на дронове, отбеляза военният.
На 4 декември беше съобщено, че руските въоръжени сили са нанесли масиран удар по позиции на украинските войски близо до Гуляйполе в Запорожка област.
Руските войници са използвали високо-фугасни авиационни бомби (HEAD) по време на мисията. Целите са били струпвания на личния състав на украинските въоръжени сили в селището от градски тип Зализнично, разположено на четири километра от Гуляйполе.
1 Исторически парк
Коментиран от #16, #30
09:51 07.12.2025
2 Военен
Коментиран от #26
09:52 07.12.2025
3 Бай Ставри
09:53 07.12.2025
4 си дзън
09:53 07.12.2025
5 матю хари
09:54 07.12.2025
6 И тука един ще ми разправя,
Коментиран от #50
09:54 07.12.2025
7 онзи
Коментиран от #57
09:55 07.12.2025
8 Гориил
Коментиран от #11, #12, #59
09:55 07.12.2025
9 Факт
09:56 07.12.2025
10 Рюте:
То само черпи боен опит там!
Коментиран от #60
09:56 07.12.2025
11 Бай той Толстой
До коментар #8 от "Гориил":Както Мариупол!
Коментиран от #58
09:59 07.12.2025
12 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "Гориил":Батька Махно му викали.
09:59 07.12.2025
13 да да
10:00 07.12.2025
14 стоян георгиев
Коментиран от #41
10:03 07.12.2025
15 Русия
Коментиран от #63
10:03 07.12.2025
17 Промит комунистически мозък
10:06 07.12.2025
18 Ннн
Коментиран от #31
10:07 07.12.2025
19 Те си пробиха и изтеглиха.
10:10 07.12.2025
21 Хахаха
Последно кое е ?
Коментиран от #27
10:11 07.12.2025
22 Хохлорезка
10:12 07.12.2025
23 Гориил
Коментиран от #32
10:12 07.12.2025
24 Те си пробиха и изтеглиха.
10:12 07.12.2025
26 Няма
До коментар #2 от "Военен":страшно -в България празни кратуни колко щеш.
10:12 07.12.2025
27 Хухуху
До коментар #21 от "Хахаха":Мачкат ви по всички фронтове джанти бързо отивайте да си връщате пишките ,че вече джантите станахте много бързо не модерни хахаха
10:13 07.12.2025
28 нннн
Коментиран от #75
10:13 07.12.2025
30 Швейк
До коментар #1 от "Исторически парк":Е ако вярваш на този нмазен лъжец от снимката!
10:14 07.12.2025
31 12340
До коментар #18 от "Ннн":"... Като не им знаете имената как разбрахте, че са натовски генерали?.. "
... Щото са кастрирани
10:15 07.12.2025
32 Швейк
До коментар #23 от "Гориил":Истината е много по различна отколкото в руските филми!
Коментиран от #35
10:16 07.12.2025
34 Зверовиден соросоид
10:16 07.12.2025
36 Как
Коментиран от #42
10:19 07.12.2025
38 серГей
10:21 07.12.2025
39 Факт
10:21 07.12.2025
40 Генерал Владимир Чиркин
че войната ще свърши след три дни
Русия изобщо не е била подготвена за дълга война
Признанието на Бившият главнокомандващ на руските сухопътни войски
Генерал Владимир Чиркин.
Трезвомислещ Руски Генерал .
Дано не падне от високо за тези свои признания .
10:22 07.12.2025
41 Моряка
До коментар #14 от "стоян георгиев":Стоянчо,все пак натовски генерали и американски не е едно и също понятие.Даже шефа на НАТО не е американец,а нидерлански едераст.Не е ходил войник,но е началник на хиляди войници.Сега такава е модата в Европа.Всеки прави това,което не разбира.Например Боко щеше да е чудесен пожарникар,ама....А За това пича Тръмп каза,че Европа до 20 години няма да я бъде.
Коментиран от #54, #61, #66
10:22 07.12.2025
42 Евкопит Бармалеев
До коментар #36 от "Как":Азов е най жалката банда орляци пищяха в Азовстал докато украйнската армия се сражаваше и загиваше тия само скимтяха бяха спасени благодарение на великодушие на руската армия сега служат за загряд отряди за да стрелят в гърбовете на украйнски гювендий какво падение
10:22 07.12.2025
43 Колко бяха
Руският Мизерник ?
Хаха хахахахаха
Поредния Пияндурник на бутилка Водка.
Коментиран от #47
10:24 07.12.2025
44 Азовска пъчвелота
А в Морноград направо отказали да влязат толкова жалки били пфу
10:25 07.12.2025
46 Механик
Не ги интересува, че Бахмут се набахмути, Покровск го покриха, а сега и Гуляйполе е тръгнало на "прогулка" да гуляе.
Във възпалените им мозъци ВСУ жъне победи, целия свят дава пари на Зели и Путин за пореден път умира.
Има даже един, дето първо щеше да застане на Капитан Андреево с картечницата и да пука руснаците, но преди месец вече се квалифицира като пилот на "F-16, блок 12, ап. 8" и с него бомбардираше Кремъл. После стана собственик на "боен квантов компютър" и с него разпадна Русия минимум 15 пъти. А тази сутрин се оказа капитан на подводница...
Избръмчала работа.
10:26 07.12.2025
47 Могъща коп ейка
До коментар #43 от "Колко бяха":Когато те цепеше друго врещеше бутилката водка кога ти пъхаше отзад се представя ще е за дамаджана обеща да врещиш Слава Росииии ооооооо
10:27 07.12.2025
49 Глуповиден Зеленоид
Влачат украинците като моторници по бусове!
Ох със вас каква наслада ще е след време....
10:30 07.12.2025
50 СЛОНА
До коментар #6 от "И тука един ще ми разправя,":ТЪЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ!!!
Коментиран от #69
10:32 07.12.2025
51 Гуляйполе?
Аз пък четох интересен материал за Матвей Платов, който от обикновено селско казаче, постъпило в армията на 13 г., успяло да стане генерал и накрая, вследствие на подвизите си по време на войната с Наполеон, получило от императора титлата граф. В биографията му има епизод, свързан с битка с десетократно по-многочислени противници-татари, а той бил съвсем млад, 21-годишен командир. Тогава Платов използвал тактиката "Гуляйгород" - направил укрепления от чували с брашно (това имал под ръка) и с половината от казаците си атакувал противника в гръб. Този негов подвиг се изучавал във военната история на руската империя. Платов е воювал с турците в края на 18-и век на територията на Добруджа по времето на една от руско-турските войни.
10:38 07.12.2025
53 Ами хайде
Коментиран от #55
10:40 07.12.2025
54 стоян георгиев
До коментар #41 от "Моряка":Да те питам щото си запознат.шоигу ходил ли е войник?и защо не е ходил тоя генералисимус? Другаря сталин ходил ли е войник?или другаря ленин?шо се отнася до натовските генерали какво значение има дали са американци или други след като пишете такива глупости за тях?ганев би трябвало да следи темата и да не допуска подобно щуротии предназначени за вътрешноруска пропаганда.
10:46 07.12.2025
55 стоян георгиев
До коментар #53 от "Ами хайде":Това е пълен смях.предназначен е за матрьожкитв в русия и няма да бъде изказан никъде извън празните приказки на руската пропаганда.въпроса е защо постоянно се публикуват подобно неща?
10:48 07.12.2025
56 Аз съм
10:49 07.12.2025
57 ОНЗИ
До коментар #7 от "онзи":Ти в какво си успял
10:51 07.12.2025
58 Сульо
До коментар #11 от "Бай той Толстой":Много са ти кухи мечтите
10:52 07.12.2025
59 Става
До коментар #8 от "Гориил":Сънищата са безплатни
10:53 07.12.2025
60 Кобзон
До коментар #10 от "Рюте:":Всички виждат бойния опит на орките
10:55 07.12.2025
61 Прелюбопитен
До коментар #41 от "Моряка":Докога ще ръсиш само глупости? Шойго да не би да се е родил в казарамата
10:59 07.12.2025
62 1 натофиц. се разменя а 5 руски пленници
защо не обявяват имената на натовските
дебели "клечки" офицери и прочие куратори -
ами защото
ГИ РАЗМЕНЯТ ЗА ПЛЕНЕНИ РУСКИ ВОЙНИЦИ
1 натовец срещу свободата на поне 5 руски войници!
А може и за много повече, щот натовците са пропагандно
много ценни екземпляри, .... жалкари за пари.
Коментиран от #65
10:59 07.12.2025
64 Товариш Липовой
Коментиран от #67, #76
11:02 07.12.2025
65 Я пъ тоа
До коментар #62 от "1 натофиц. се разменя а 5 руски пленници":Вервам ти....нали ако има натовски офицери, Путин ша вдигне голема дандания.
11:04 07.12.2025
66 Сульо
До коментар #41 от "Моряка":Дай само едно име на загинал натовски генерал или натовски войник.Не ти ли омръзнаха тези махленско пазарски клюки??!?
11:05 07.12.2025
68 БАРС
Коментиран от #71
11:07 07.12.2025
69 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #50 от "СЛОНА":ЩЕ БЪДЕ ,ЩЕ БЪДЕ, НО САМО В СЪНИЩАТА ВИ!!
11:07 07.12.2025
70 Исторически парк
До коментар #16 от "А бе":Тинси натовски лъжец!
Коментиран от #72
11:08 07.12.2025
71 ДАРС
До коментар #68 от "БАРС":УКРИТЕ ПРАВЯТ ЗА СМЯХ ТВОИТЕ РУСКИ БРАТЯ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН!!
11:11 07.12.2025
72 А бе
До коментар #70 от "Исторически парк":Тинси красний пръдляк
11:13 07.12.2025
73 Смотан стар циганин
11:13 07.12.2025
75 Лоши руснаци
До коментар #28 от "нннн":Обикновено търгуват важните пленници за нещо друго… скандално.
Примерно връщат натовчетата живи (в различно здраве) но после искат да бъде назначен някои умствено изостанал на висок пост в НАТО … и хоп - Расмунсен, Столтенберг,Рюте, можеше и Соломон Паси, но западняците се усетиха, че ще бъде фатално и предпочетоха смъртта.
За Камала Харис обаче се навиха да я кандидатират, хахахах ЗА ПРЕЗИДЕНТ.
11:24 07.12.2025
76 Малоумник
До коментар #64 от "Товариш Липовой":Те са ги публикували в медиите с трите имена,звание и длъжност.Личи си ,че си скатал казармата.
11:29 07.12.2025
77 Тиражирате явни руски простотии
11:30 07.12.2025