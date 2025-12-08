Лари Джонсън: Кушнер отиде в Москва за бизнес сделки и да докладва на тъста си

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, се е присъединил към преговорите с Русия за Украйна, за да докладва отделно на Белия дом, заяви пред РИА Новости бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.

„Смятам, че той беше още един чифт очи, които успяха да се върнат в САЩ и да потвърдят становищата, изразени от руската страна пред тъста му“, каза източникът.

Той смята, че както Кушнер, така и Уиткоф са замесени в информирането на Тръмп за позицията на Русия.

„Признавам също, че Кушнер беше привлечен с очакването за евентуални бизнес сделки. Той би могъл да действа като представител на бизнес интересите на семейство Тръмп“, заключи Джонсън.