Новини
Свят »
САЩ »
Лари Джонсън: Кушнер отиде в Москва за бизнес сделки и да докладва на тъста си

Лари Джонсън: Кушнер отиде в Москва за бизнес сделки и да докладва на тъста си

8 Декември, 2025 05:54, обновена 8 Декември, 2025 06:04 522 0

  • лари джонсън-
  • кушнер-
  • тръмп-
  • москва

Той беше още един чифт очи, които успяха да се върнат в САЩ и да потвърдят становищата, изразени от руската страна пред тъста му, заяви бившият анализатор на ЦРУ

Лари Джонсън: Кушнер отиде в Москва за бизнес сделки и да докладва на тъста си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, се е присъединил към преговорите с Русия за Украйна, за да докладва отделно на Белия дом, заяви пред РИА Новости бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.

„Смятам, че той беше още един чифт очи, които успяха да се върнат в САЩ и да потвърдят становищата, изразени от руската страна пред тъста му“, каза източникът.

Той смята, че както Кушнер, така и Уиткоф са замесени в информирането на Тръмп за позицията на Русия.

„Признавам също, че Кушнер беше привлечен с очакването за евентуални бизнес сделки. Той би могъл да действа като представител на бизнес интересите на семейство Тръмп“, заключи Джонсън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ