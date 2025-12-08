Украйна нападна с десетки дронове Брянска, Тулска и Волгоградска област, затвориха три московски летища

Украински дронове атакуваха руската Тулска област, съобщи телеграм каналът SHOT, позовавайки се на местни жители.
Според очевидци, в градовете Новомосковск и Алексин са били чути силни експлозии, в резултат на които прозорците на някои къщи са се разклатили.
Волгоградската област използва сили за противовъздушна отбрана, за да отблъсне атака с дронове, заяви регионалният губернатор Андрей Бочаров написа в своя Телеграм канал.
„В Тракторозаводския район на Волгоград са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, падащи на улица „Лодигина“ близо до сгради 12 и 13“, съобщи официалният представител.
Той добави, че на място са пристигнали служби за спешна помощ. Подготвени са временни убежища за жителите. Предварителните данни показват, че при атаката няма пострадали.
Временно бяха затворени три московски летища - „Внуково“, "Домодедово" и "Жуковски".
Артьом Кореняко, представител на Росавиация, съобщи това в своя Телеграм канал.
Той обясни, че ограниченията за пристигането и излитането на самолети са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите.
Силите за противовъздушна отбрана свалиха 67 украински безпилотни летателни апарата над руски региони през нощта, съобщи руското Министерство на отбраната.
„През изминалата нощ системите за предупреждение за противовъздушна отбрана унищожиха 67 украински безпилотни летателни апарата: 24 над Брянска област, 12 над Саратовска област, 11 над Ростовска област, 9 над Волгоградска област, по 2 безпилотни летателни апарата над Курска, Ленинградска, Тулска област и Московска област и по 1 безпилотни летателни апарат над Калужка, Орловска и Смоленска област“, съобщи министерството.
На 7 декември беше обявено, че летище Сочи е въвело ограничения за пристигане и заминаване на полети.
Планът „Килим“ представлява режим на затворено небе за всички самолети и заповед всички самолети или хеликоптери в полет незабавно да кацнат или да се оттеглят от определена зона. Този план може да бъде активиран по различни причини: например в случай на внезапни промени в метеорологичните условия, които представляват заплаха за полетите, нарушаване на въздушното пространство от самолет на друга държава или атаки от безпилотни летателни апарати.
Серия от експлозии разтърси Чугуевски район на Харковска област, съобщава украинският телевизионен канал „Общественное“.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се задействат в част от Харковска област. Освен това сирени са активирани в Полтавска, Днепропетровска, Черкаска, Сумска, Киевска, Виническа и Житомирска области.
