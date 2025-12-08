Новини
Свят »
Украйна »
Унгария и Словакия искат анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки

Унгария и Словакия искат анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки

8 Декември, 2025 06:27, обновена 8 Декември, 2025 06:35 4 453 10

  • унгария-
  • словакия-
  • сиярто-
  • русия-
  • енергийни доставки

Двете страни ще поискат регламентът да бъде спрян до приключване на съдебното производство

Унгария и Словакия искат анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария и Словакия ще подадат петиция до Съда на ЕС за анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки (RePowerEU) и ще поискат регламентът да бъде спрян до приключване на съдебното производство, „веднага щом“ инициативата бъде приета следващата седмица, обяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

Заседание на Европейския съвет е насрочено за 18 декември.

„Предприемаме тази стъпка, защото забраната за внос на руски петрол и газ би направила невъзможни надеждните енергийни доставки за Унгария и Словакия и би довела до рязко покачване на цените. Това решение е и мащабна правна измама, тъй като очевидно е санкционна мярка, изискваща единодушно одобрение. „Това противоречи и на договорите на ЕС, които гласят, че енергийната политика е национална компетентност, и дори противоречи на собствената оценка на ЕК“, пише Сиярто в Х.

Унгария и Словакия получават петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и газ по тръбопровода „Турски поток“.

На 3 декември Съветът и Парламентът на Европейския съюз приеха предварително споразумение за регламент за постепенно премахване на вноса на руски природен газ. Този регламент е ключов елемент от пътната карта REPowerEU.

Регламентът въвежда поетапна забрана за внос на втечнен природен газ (ВПГ) и тръбопроводен газ от Русия, последвана от пълна забрана, която ще влезе в сила съответно в края на 2026 г. и през есента на 2027 г. Вносът на газ ще бъде забранен шест седмици след влизането в сила на закона, докато преходен период за съществуващите договори ще остане в сила, уточниха авторите на инициативата.

Преходният период ще се прилага:

За краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., забраната за втечнен природен газ (LNG) ще започне на 25 април 2026 г., а за газ по тръбопроводи - на 17 юни 2026 г.;
за дългосрочни договори за внос на втечнен природен газ - на 1 януари 2027 г.;
за дългосрочни договори за внос на газ по тръбопроводи - на 30 септември 2027 г., ако целта за капацитет за съхранение бъде достигната не по-късно от 1 ноември 2027 г.

Руският президент Владимир Путин заяви през октомври, че като се отказват от руските ресурси, европейските страни са изправени пред спад в промишленото производство, намаляване на конкурентоспособността и покачване на цените в резултат на своето решение.

В края на октомври унгарският премиер Виктор Орбан пътува до Москва, където се срещна с Путин, за да обсъди осигуряване на енергийните доставки на Унгария за зимата и до 2026 г. „на достъпна цена“. След разговорите Орбан ги обяви за успешни. „Енергийните доставки на Унгария остават надеждни“, подчерта той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    16 4 Отговор
    не им се стой на студено на хората там заради окра инците и хамериканците

    Коментиран от #10

    06:40 08.12.2025

  • 2 Просто няма смисъл

    16 4 Отговор
    Да купуват пак същия газ през американски посредници на двойни цени

    06:46 08.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ццц

    3 3 Отговор
    Въпросът не е дали трябва да стане, а кой разпореди това безобразие? Дайте жокер! С вид на пуйка ли беше или с вид на щраус, естонска шавр@нтия или швабска акушерка?

    07:50 08.12.2025

  • 5 Унгариците

    1 4 Отговор
    Са Мъдри. !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #6

    07:52 08.12.2025

  • 6 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Унгариците":

    Факт

    07:53 08.12.2025

  • 7 Бай Ганьо

    1 3 Отговор
    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния ......
    На Руския !!!

    07:55 08.12.2025

  • 8 Нещастници

    3 3 Отговор
    защо изобщо грябва да се слуша брюксел? всеки да ск решава проблемите сам, ес стана военна организация, а тскова нещо не пише в договора. крайма сама си го шричини нарочно и насила, а глупавите укри са гласували за еврейските бонклуци като зеленски, ермак и миндич. кой каквото си направи

    07:57 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даа бе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Много искат тези.Вън от ЕС!

    08:32 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания