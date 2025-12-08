Унгария и Словакия искат анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки

Унгария и Словакия ще подадат петиция до Съда на ЕС за анулиране на плана на Брюксел за постепенно спиране на руските енергийни доставки (RePowerEU) и ще поискат регламентът да бъде спрян до приключване на съдебното производство, „веднага щом“ инициативата бъде приета следващата седмица, обяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

Заседание на Европейския съвет е насрочено за 18 декември.

„Предприемаме тази стъпка, защото забраната за внос на руски петрол и газ би направила невъзможни надеждните енергийни доставки за Унгария и Словакия и би довела до рязко покачване на цените. Това решение е и мащабна правна измама, тъй като очевидно е санкционна мярка, изискваща единодушно одобрение. „Това противоречи и на договорите на ЕС, които гласят, че енергийната политика е национална компетентност, и дори противоречи на собствената оценка на ЕК“, пише Сиярто в Х.

Унгария и Словакия получават петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и газ по тръбопровода „Турски поток“.

На 3 декември Съветът и Парламентът на Европейския съюз приеха предварително споразумение за регламент за постепенно премахване на вноса на руски природен газ. Този регламент е ключов елемент от пътната карта REPowerEU.

Регламентът въвежда поетапна забрана за внос на втечнен природен газ (ВПГ) и тръбопроводен газ от Русия, последвана от пълна забрана, която ще влезе в сила съответно в края на 2026 г. и през есента на 2027 г. Вносът на газ ще бъде забранен шест седмици след влизането в сила на закона, докато преходен период за съществуващите договори ще остане в сила, уточниха авторите на инициативата.

Преходният период ще се прилага:

За краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., забраната за втечнен природен газ (LNG) ще започне на 25 април 2026 г., а за газ по тръбопроводи - на 17 юни 2026 г.;

за дългосрочни договори за внос на втечнен природен газ - на 1 януари 2027 г.;

за дългосрочни договори за внос на газ по тръбопроводи - на 30 септември 2027 г., ако целта за капацитет за съхранение бъде достигната не по-късно от 1 ноември 2027 г.

Руският президент Владимир Путин заяви през октомври, че като се отказват от руските ресурси, европейските страни са изправени пред спад в промишленото производство, намаляване на конкурентоспособността и покачване на цените в резултат на своето решение.

В края на октомври унгарският премиер Виктор Орбан пътува до Москва, където се срещна с Путин, за да обсъди осигуряване на енергийните доставки на Унгария за зимата и до 2026 г. „на достъпна цена“. След разговорите Орбан ги обяви за успешни. „Енергийните доставки на Унгария остават надеждни“, подчерта той.