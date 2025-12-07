Новини
Румен Христов: Улицата не може да иска оставката на политически лидери

Румен Христов: Улицата не може да иска оставката на политически лидери

7 Декември, 2025

Ние като наследници на Бай Ганьо винаги се опитваме да хитруваме, заяви лидерът на СДС

Снимка: БГНЕС
"Ние като наследници на Бай Ганьо винаги се опитваме да хитруваме", заяви лидерът на СДС Румен Христов в ефира на NOVA, коментирайки изборния процес и последните протести в страната.

По думите му обаче това поведение не трябва да се пренася върху политическия живот, защото "улицата не може да иска оставката на политически лидери". Христов подчерта, че алтернативи винаги има, но въпросът е какви са те и дали са по-добри за държавата.

"Не е добре да се стига до кръв. Това не е начинът за разрешаване на обществено-политически противоречия", заяви още Христов, който призна, че за първи път протестите са насочени срещу него лично. "Не се чувствам комфортно - факт. Но такава е ситуацията. Има демократична форма - гласува се, и който получи повече гласове, съставя правителство", каза той.

Лидерът на СДС подчерта, че задачата на политическите партии е да осигурят активни застъпници по време на изборите, което прави манипулациите в секциите практически невъзможни. "Когато големите формации имат свои хора навсякъде, много трудно може да се наговори комисията", каза той и настоя за гражданска активност в изборния процес.

Христов коментира и политическите амбиции на държавния глава, заявявайки, че "президентът Румен Радев бърза да слезе на политическата сцена и да вземе цялата власт". По думите му през последните години Радев е управлявал чрез серия служебни кабинети и вече играе роля на "разединител, а не обединител".

Лидерът на СДС подчерта необходимостта от редовно правителство, особено в първите месеци след влизането на България в Еврозоната. По думите му основната цел на управляващото мнозинство от 135 депутати сега е да устои на предстоящия вот на недоверие и да приеме бюджета. "По-добре е да има редовен бюджет, макар че и управление с 1/12 е възможно. Но това не е най-добрият вариант", заяви Христов.


България
  • 1 Може, румене, може!

    79 4 Отговор
    Кой не скача е дебел!

    20:21 07.12.2025

  • 2 Софийски

    86 2 Отговор
    В ступор са всички, ръсят само глупости
    За Коледа прасенце с тиква ;)

    Коментиран от #29

    20:21 07.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    69 4 Отговор
    СОБАКИ КРАСТАВИ! СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ ВИ ПОИСКАМЕ И ГЛАВИТЕ ОТДЕЛЕНИ ОТ ТЯЛОТО ВИ!

    Коментиран от #8

    20:21 07.12.2025

  • 4 На бас 👍

    10 43 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #46

    20:22 07.12.2025

  • 5 Улицата ви направи депутати със заплати.

    76 3 Отговор
    И улицата ще ви вземе привилегиите защото шакалкавите , не работите , крадете.

    20:23 07.12.2025

  • 6 БГ2025

    56 3 Отговор
    НАРОДНИЯ СЪД, ТОГАВА!!!

    20:23 07.12.2025

  • 7 Любомир

    60 3 Отговор
    Изчезнииииии бо,...иууккк

    20:23 07.12.2025

  • 8 христов

    12 17 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    не можете ние сме властта!!!!!

    20:23 07.12.2025

  • 9 Гечко

    45 3 Отговор
    Време е СДС да се явят самостоятелно на избори!

    20:23 07.12.2025

  • 10 Бъдеще

    57 0 Отговор
    Сдс не е политически труп, те са политическа мумия,която успя да излъже хората надяващи се на истинска демокрация... А тоя от статията какво да го коментирам.... живее в деветдесетте...

    20:24 07.12.2025

  • 11 Тоя дами

    27 0 Отговор
    Може да е по- глупав?

    20:25 07.12.2025

  • 12 Бриго

    4 41 Отговор
    Ако полицията си върши работата както трябва,протестиращите просто ще се отдалечат бързичко.

    Коментиран от #19, #34

    20:25 07.12.2025

  • 13 Гошо

    1 25 Отговор
    ЦОБ (Централно оперативно бюро) на ДПС-НН на заседание на всички областни кординатори на движението взе решение на 9 декември от 18 часа във всички общини в смесените райони да се проведат масови контрапротести с мотив "В защита на законното правителство и НЕ на омразата". Мероприятия няма да има единствено в София да не се провокират сблъсъци. От 18 часа на площада на град Белица чийто кмет е Радослав Ревански зам.председател на движението. В същото време на центъра в град Кърджали на който кмет е Ерол Мюмюн. И ще участват всички граждани на социални помощи и с ТЕЛК. ДПС -Велико Търново днес на свое заседание също взе решение за масово участие на структурата начело с народния представител Гюнай Далоолу дясна ръка на лидера Пеевски който днес на пресконференция заяви че ромите и турците имат същите права като Българския етнос. Демонстрации ще има още в Разград ,Търговище,Омуртаг, Исперих и други градове. В интервю за сайта Би нюз Бойко Борисов заяви че това не е тяхна акция и няма да участват в нея. Същото заявиха и от БСП. Координатора на структурите на ИТН и народен представител Александър Рашев заяви че призовава всички членове и симпатизанти на ИТН да се включат в масовите прояви на ДПС и заяви от името на партията пълна подкрепа за лидера на движението Делян Пеевски. Аз като гласоподавател на ИТН се включвам и ще участвам в проявите на ДПС.

    Коментиран от #26, #37, #49, #52

    20:26 07.12.2025

  • 14 Гошо

    31 2 Отговор
    Тоо па боклук...А Урсулианците ли да я искат бе, маргинал?....Един файтон хора сте вашта партия!

    20:26 07.12.2025

  • 15 Коя е улицата крадец? Улицата е народа

    39 1 Отговор
    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    20:26 07.12.2025

  • 16 Не е улицата

    35 1 Отговор
    Стига с тези повтарящи от кого ли не клишета ! Хората , БЪЛГАРСКИЯ НАРОД го иска ! А те са толкова много , че само улиците могат да ги поберат , и то трудно !

    20:27 07.12.2025

  • 17 Калчо

    37 0 Отговор
    Тоя пък като какъв го раздава??? Лидер на СДС, смех, голем смех!

    20:27 07.12.2025

  • 18 Мнение

    39 1 Отговор
    Бедна ви е фантазията господине, какво може да иска улицата, така че, по- полека и внимателно, за да не изпитате силата на улицата. Аз лично бих се радвал един фалшификатор , като вас да си го получи.

    20:27 07.12.2025

  • 19 А за Стразбург чувал ли си?

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бриго":

    А Бриго.

    20:28 07.12.2025

  • 20 ха-ха

    29 0 Отговор
    Това не улицата ,а тези който са ви избрали да защитавате техните интереси. Когато не ги защитавате , ще ви търсят сметка.

    20:28 07.12.2025

  • 22 .../..\..

    16 1 Отговор
    Беевски бачка заислямизацията настраната и по конкретно работи за интересите натуркистан

    20:28 07.12.2025

  • 24 Пич

    26 0 Отговор
    Пример за типичен жа лкар без убеждения, но с огромна лакомия !!! Точно според убежденията на СДС , или поне това което ни пробутваха, улицата има право да изисква оставки ! И сега , говорейки като глупак , този се позиционира като никакъв!!! Кретените никога не вдяват , че като не могат да говорят , по добре е да мълчат !!!

    20:30 07.12.2025

  • 25 Емигрант

    27 0 Отговор
    Ами ако не е "улуцата" кой ще ви избере бе "идиото", от Марс ли ще вземете гласове ? Нагли и малоумни са тези !

    20:30 07.12.2025

  • 26 Абе

    1 28 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Нека във вторник подкрепим в 18 часа в страната лидерът на ДПС г-н Пеевски и честния и достоен Слави председател на ИТН. Нека кажем "НЕ" на уличните метежи и защитим парламентарната демокрация и законното правителство. Структурите на ДПС и ИТН ще бъдат подкрепени от стотици хиляди граждани в страната които ще залеят улици и площади.

    Коментиран от #32

    20:32 07.12.2025

  • 27 Айде

    27 0 Отговор
    Христов, Христов, съвсем си излязъл от петолинието! Иди да го кажеш на площада! Самозабравянето не прощава!

    20:33 07.12.2025

  • 28 Лозето си иска мотика

    23 0 Отговор
    Улицата е редно да чупи главите на политическите лидери от време на време. И вие като наследници на Бай Ганчо, все келепира ви е в главите.

    20:33 07.12.2025

  • 29 Тази вечер

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски":

    Даниел Митов каза,че в Германия нацистите са използвали обиди за да смачкат хората.Аз се чудех,какво точно ме дразни в това,че вместо мотиви,вместо цели,вместо да се хвалят с успехи,опозицията обижда наляво и надясно.Иначе и от ГЕРБ могат да сложат на всеки прякор и то от цветущ,по-цветущ.Ама не го правят.Това е допълнителен плюс за ГЕРБ.

    20:33 07.12.2025

  • 30 ?????

    24 0 Отговор
    Баце махай ги тия смешници. Говорят без да мислят.
    Само да напомня - "Румен Христов: Улицата не може да иска оставката на политически лидери"
    А кво беше 96 г. бре?
    Или тва беше друго

    Коментиран от #53

    20:33 07.12.2025

  • 31 Баце ЕООД

    17 0 Отговор
    То някъв коледен цирк направо.. Тоя и той, най много да го бият

    20:34 07.12.2025

  • 32 ?????

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Ти нормален ли си?
    Нека се хапят участниците в сглобката.
    Харесва ми.

    20:36 07.12.2025

  • 33 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Бря.... и от кога това? Щото откакто свят светува улицата е свалила не един и двама... в малко по-добри времена не са минавали и само с гонене ми са се запознавали и с тояги, камъни, въжета и други още по-неприятни инструменти за политическо влияние

    20:37 07.12.2025

  • 34 Какво ще прави ?!

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бриго":

    Ще стреля с бойни патрони ли?

    20:38 07.12.2025

  • 35 Един

    13 0 Отговор
    Някой знае ли кво беше тва СДС - че нещо не се забелязват живи екземпляри!
    Без баце си дали могат поне една стая да напълнят?

    Коментиран от #38

    20:39 07.12.2025

  • 36 ЗРИТЕЛ

    11 0 Отговор
    ТИ ДА ВИДИШ....А СДС КАКВО ПРАВЕШЕ?

    20:40 07.12.2025

  • 37 Оставка!

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Аз законно правителство не виждам. Както и законен парламент.
    Всичко е фалшиво след фалшифицираните избори, нищо че консъдът се измъкна с алабалистка решение...
    С откраднатите народни пари контрапротести ще правят дебелите. И това доживяхме от наглеците, които ликвидираха българската държавност.

    20:41 07.12.2025

  • 38 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Един":

    Румбата последния седесар - другите изпоизмряха и се изпопребоядисха по няколко пъти

    20:41 07.12.2025

  • 39 ШЕФА

    14 0 Отговор
    Ако някой не е виждал нагъл,долен,некадърен бок..ук, да види снимката на престъпник който плаче за затвора.

    20:42 07.12.2025

  • 41 смешник

    10 0 Отговор
    Онези, от онова СДС,дори лежаха на улицата!
    Това сегашното,има ли и една дузина!

    20:42 07.12.2025

  • 42 Тоя па тоя

    12 0 Отговор
    Шматарок ти кой беше?

    20:43 07.12.2025

  • 43 А у нас има ли

    10 0 Отговор
    политически лидери? Няма... кво се оплакваш?

    20:44 07.12.2025

  • 44 Име

    11 0 Отговор
    Улицата не може но хората трябва да ви претрепват като в Непал.

    20:44 07.12.2025

  • 45 Варна

    12 0 Отговор
    Вижте един крадец,лъжец и некадърник който улицата заради измамата СДС направи милионер но явно престъпника е късопаметен.

    20:45 07.12.2025

  • 48 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Може и да сваля и да убива😉

    20:48 07.12.2025

  • 49 Ти пък

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Голям писател ми дойде

    20:48 07.12.2025

  • 50 Дон Хуан

    9 0 Отговор
    Обществото не е улицата, а е на улицата заради вас. Ние искаме оставката ви от изпълнителната власт, а не от партийните си постове. Търтея Христов да си стои сламен председател на СДС колкото си иска. Скоро няма да може и в парламента да влезе

    20:49 07.12.2025

  • 51 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Не се правете на луди ми събирайте багажа гербарино маз ен

    20:50 07.12.2025

  • 52 пълна подкрепа за ДПС и ИТН

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Два паралелни политически митинга ще се проведат в София на 9 и 10 декември. След като от ПП–ДБ призоваха за протест на 10 декември, насочен срещу правителството и с искане за оставка, „ДПС – Ново начало“ подкрепенк ит ИТН призоваха за митинг „в защита на стабилността,на законното правителство и срещу омразата и уличния метеж “ на 9 декември. Така столицата се оказва сцена на сблъсък между призив за стабилност и искания за промяна и отстраняване на кабинета.

    На 9 декември (вторник) от 18:00 ч. „ДПС – Ново начало“ организират митинг, който според официалното им прессъобщение е „в защита на стабилността в държавата и подкрепа за правителството “.

    20:50 07.12.2025

  • 53 Съвсем друго

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "?????":

    Съвсем друго беше.Как сега мислиш улицата да иска оставка на Борисов като лидер на ГЕРБ.Да не си го избирал ти,че имаш претенции.Мисли,бе човек,какво ти се казва.Все едно аз да искам оставка на лидера на " Възраждане".Пък и улицата иска оставка на правителството.Нерде Ямбол,нерде Стамбул.

    Коментиран от #63

    20:51 07.12.2025

  • 54 Що щеш у Герб?

    3 3 Отговор
    Не му е мястото на тоя, а и на приятелчето Сашо Йорданов, в Герб, та вън! Иначе не е време за избори, министрите си работят общо взето, само да не се навеждат много пред войнолюбците на Брюксел

    20:51 07.12.2025

  • 55 И тоя се брои за лидер?!

    8 0 Отговор
    Тоя къде вижда политически лидери?
    Това са крадци, лъжци и далавераджии

    20:53 07.12.2025

  • 56 Лев Толстой

    6 0 Отговор
    Борисуф да се маха с вся си паплач уродлива. Има уж такива за дето не знаем че са крали около него, като Роско и сие но те са си ибри....кчии. Такива във власта не се допускат.

    20:54 07.12.2025

  • 59 Горски

    8 0 Отговор
    Айде бе, ти ще кажеш дървен философ такъв! Ама ти си бил много " умен ", да ти завиди човек. Откъде си вземаш заплатата, не е ли от хората на улицата? Този файтонджия ,който има пет депутата и два дена трудов стаж ,изкарва вече 15 г . в парламента без да е свършил работа за 50 стотинки. Без да работиш, с врътки, далавери, безделие и с грабени с пълни шепи на народни пари от държавната софра, стана милионер. Чакай бе, каква трудна година ни предстои? Нали като приемем еврото и ще се " отприщи чучура и златен дъжд от пари ще завали над България " ?

    20:55 07.12.2025

  • 60 Име

    6 0 Отговор
    Човек трябва да има достойнство! Щом има напрежение, явно нещо не е свършено както трябва. Тогава се подава оставка! Този е за бесило!

    Коментиран от #68

    20:56 07.12.2025

  • 61 Фактъ

    8 0 Отговор
    Този безполезен наглец нарича хората , улицата ! Скрии се бе дядка !

    20:59 07.12.2025

  • 62 На бас 👍

    0 4 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    21:00 07.12.2025

  • 63 Налудник

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Съвсем друго":

    Въобще не е все едно. Възраждане се водят опозиция, ГЕПИ са управляваща партия. Не знам къде го видя това "все едно".

    21:00 07.12.2025

  • 64 Справедливост

    7 0 Отговор
    Тези които излизат да протестират са гласоподаватели и точно те имат право да изразяват своята воля и когато виждат и чустват че са лъгани и ограбвани правилно искат оставки . А вие които сте се вкопчили във властта и лапате незаслужено благата на държавата след като не отговаряте на изискванията на народа ще си ходите защото подкрепяте мафиотския стил на управление

    21:01 07.12.2025

  • 66 Хех,

    5 0 Отговор
    е ти сега за Бай Ганьо заговори, ама той ви е лидер...

    21:02 07.12.2025

  • 67 боико борисуф

    4 0 Отговор
    а бе смешник кои те пита тебе къде си ти и твоито сдс от десетима десиденти ама след 10,10, 1990 г. я се скриваите и не се обаждаите когато се явите на избори и някои объркал се гласува за ; сдс ; тогава се меси дето не ти е работа

    21:02 07.12.2025

  • 68 може и

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Име":

    гилотина?

    21:08 07.12.2025

  • 70 христоф

    2 0 Отговор
    тая шия не е от туршия!

    21:12 07.12.2025

  • 72 Румен Христов

    3 0 Отговор
    Продажен Син Боклук!!

    21:21 07.12.2025

