Румен Христов: Улицата не може да иска оставката на политически лидери

"Ние като наследници на Бай Ганьо винаги се опитваме да хитруваме", заяви лидерът на СДС Румен Христов в ефира на NOVA, коментирайки изборния процес и последните протести в страната.

По думите му обаче това поведение не трябва да се пренася върху политическия живот, защото "улицата не може да иска оставката на политически лидери". Христов подчерта, че алтернативи винаги има, но въпросът е какви са те и дали са по-добри за държавата.

"Не е добре да се стига до кръв. Това не е начинът за разрешаване на обществено-политически противоречия", заяви още Христов, който призна, че за първи път протестите са насочени срещу него лично. "Не се чувствам комфортно - факт. Но такава е ситуацията. Има демократична форма - гласува се, и който получи повече гласове, съставя правителство", каза той.

Лидерът на СДС подчерта, че задачата на политическите партии е да осигурят активни застъпници по време на изборите, което прави манипулациите в секциите практически невъзможни. "Когато големите формации имат свои хора навсякъде, много трудно може да се наговори комисията", каза той и настоя за гражданска активност в изборния процес.

Христов коментира и политическите амбиции на държавния глава, заявявайки, че "президентът Румен Радев бърза да слезе на политическата сцена и да вземе цялата власт". По думите му през последните години Радев е управлявал чрез серия служебни кабинети и вече играе роля на "разединител, а не обединител".

Лидерът на СДС подчерта необходимостта от редовно правителство, особено в първите месеци след влизането на България в Еврозоната. По думите му основната цел на управляващото мнозинство от 135 депутати сега е да устои на предстоящия вот на недоверие и да приеме бюджета. "По-добре е да има редовен бюджет, макар че и управление с 1/12 е възможно. Но това не е най-добрият вариант", заяви Христов.