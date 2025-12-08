В Украйна: Поведението на Тръмп е шизофренично

Преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна се следят с голям интерес по целия свят, особено в атакуваната страна. Германското издание Focus.de разговаря с хора в Украйна. Тяхната оценка за преговорите е остра.
Украинският журналист Денис Трубецкой от Киев определи мирните преговори между САЩ и Русия като „грандиозен спектакъл за зрителите“. Той обясни: „Разбира се, че искаме прекратяване на огъня. Но преговорите са безсмислени, ако Украйна не е на масата. И аз съм много скептичен, че Русия иска прекратяване на огъня и преговори. Путин иска да унищожи Украйна!“
Денис Трубецкой намира стратегията на Доналд Тръмп за неразбираема. „Тръмп налага санкции на Русия, докато едновременно с това преговаря с Путин. Тръмп смята това за особено умно. Но това поведение е шизофренично и би проработило само в паралелна вселена“.
По думите му привидно простото искане Украйна да отстъпи територия би било изключително трудно в действителност. „Стотици хиляди украинци живеят в териториите, които Русия иска. Как се предполага, че живеят под управлението на Путин? Какво е хуманитарното им положение там? Не е ясно дали са в безопасност.“
Според Денис Трубецкой, схващането, че Западна Украйна е безопасна, е западен предразсъдък: „В продължение на четири години сме в пълномащабна война. В Западна Украйна има редовни атаки, водещи до смъртни случаи и ранени. Русия атакува енергийните доставки, включително в Киев. Тук, в столицата, токът спира с часове всеки ден. Путин иска големите ни градове да станат необитаеми. Това ще бъде най-трудната зима за нас, откакто започна войната.“
Юлия Зеид от Николаев в Южна Украйна разказва за атаки с дронове и ракетни удари. Тя не вярва, че от преговорите между Путин и САЩ ще се получи нещо : „Ние познаваме врага си по-добре от всеки друг. Русия просто се опитва да спечели време, за да не им наложат санкции САЩ. Но руснаците не се интересуват от мирно споразумение и никога не биха се съгласили на него. Те не се интересуват от територии, искат да завладеят цяла Украйна и да убият украинците.“
Някои в Украйна смятат, че Тръмп играе ролята на агент по недвижими имоти, който вярва, че може просто да предаде Украйна на врага, за да получи признание в очите на своите граждани.
Друга украинка казва, че украинците искат мир, но Путин не дава сигнали, че е готов за такъв. Русия се превъоръжава. Нищо, което Путин прави, не сочи към мир. Руският президент не иска да преговаря, иска война.
Зеленски
Гориил
Точно казано
5 Гост
Изби си народа и това е нормално.
Берлин
Няма нищо шизофренично в това
Де да беше
11 гост
До коментар #7 от "Фейк на часа":Преди тях трябва Вас да ви осъдят.за диверсия срещу държавата...ама няма държава на място...Вас....проруските рубладжии...
Миротворец
16 Герги
До коментар #5 от "Гост":Ти добре ли си...Зеленски си защитава държавата..Путин изби украинците...момче не се излагай...
18 БАЙ ---ХОЙ
ТОВА. НЕ. Е. ПРЕЗИДЕНТ. А. КЛОУН.
Бг гражданин
07:19 08.12.2025
20 Развеселен
Ето така се прокарва наратив. После урсулите и нашите соросови активисти ще повтарят: "Путин иска да унищожи Украйна!“
А Зеленски предрича, че "Целта на Путин е след като превземе Украйна, да продължи с Европа!"
Сякаш не помним, кой и под чий натиск скъса подчти подписаното споразумение за нир в Истанбул! И да не губи Украйна територии и хора.
А сега искат да обират още европрейските данъкоплатци.
Уса
23 Я пак! Какво прави
До коментар #16 от "Герги":зеленски? Защитава страната си? Ако наистина искаше да защити страната си войната щеше да е завършила още малко след началото ѝ, когато жертвите не бяха толкова много и условията на руснаците не бяха толкова категорични... А дори можеше изобщо да не започва, ако киевската камарила не беше тръгнала да завладява рускоезичната част на източна Украйна... Е, руснаците ги усетиха овреме и взеха необходимите мерки... Имаше и още един момент, но той беше пропилян под влиянието на оня рошав и...диот...
26 ежко
До коментар #16 от "Герги":Зеленски слугува.както и Прошенко преди него.И сега ще си платят за слугинажа!Можеха да влязат в ЕС, но без да влизат в НАТО.За съжаление нещата вървят в пакет.Времената не са като по времето на Елцин, всеки да си прави каквото си ще!
Лост
НАПРЕЖЕНИЕ ВИЖДАМ
Ццц
🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Макробиолог
А ГДЕ КАЯ КАЛАС
36 Ройтерс
До коментар #4 от "Точно казано":Не можем да потвърдим написаното, от независим източник!
37 Перо
До коментар #35 от "Перо":ДДС не плащаш калъф, иде спецофф
38 Герги
До коментар #23 от "Я пак! Какво прави":Ти можеш ли да проумееш че Русия смята Украйна за васал и не е спряла да се бърка въвъ вътрешните работи на украинците от сгромолясването на глиненият колос СССР...Не дава да има собствена политика и проблемите на рускоезичните дойдоха точно от тази руска намеса...
стоян георгиев- стъки
Фен
Майор Мишев
Верелено
Яна от Украйна
46 Герги, не се
До коментар #38 от "Герги":опитвай да разсъждаваш за неща, за които не ти достигат знанията/информацията... Грешка е да мисли, че добитата информация от сайтове като този е достатъчна да оформи светогледа ти... Напълно недостатъчно е да четеш поднесената от такива сайтове информация, тъй като се излага твърде еднозначно... Има и други източници, които предлагат други гледни точки и ако имашдостатъчно пипе може би ще стигнеш до истината...
47 Ще чакаш много ...
До коментар #2 от "Зеленски":Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията , като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал Лоби Х и от редакционния екип на Tехти.орг . Втората вълна от доброволци е възможна , ако се проведе отлаганата военна реформа. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба
Мишел
Чочо
Хахахаха
51 Еми да почват тогава
До коментар #47 от "Ще чакаш много ...":Работата е там, че на украинците(които са в болшинството си руснаци) не им се умира вече за престъпната и корумпирана киевска хунта подържана от дем. партия на САЩ и Обединеното Кралство. Украйна е и ще е една малка държава около Лвов и Галичина - това е! Останалото е Русия, малко Полша, Унгария и Румъния. Свиквайте!
Каунь
53 Герги
До коментар #46 от "Герги, не се":за руските сайтове ли намекваш...
Путин закъса в Донбас
Хи хи
Гост
58 голям смях
долнопробно актьорче
