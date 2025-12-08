В Украйна: Поведението на Тръмп е шизофренично

Преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна се следят с голям интерес по целия свят, особено в атакуваната страна. Германското издание Focus.de разговаря с хора в Украйна. Тяхната оценка за преговорите е остра.

Украинският журналист Денис Трубецкой от Киев определи мирните преговори между САЩ и Русия като „грандиозен спектакъл за зрителите“. Той обясни: „Разбира се, че искаме прекратяване на огъня. Но преговорите са безсмислени, ако Украйна не е на масата. И аз съм много скептичен, че Русия иска прекратяване на огъня и преговори. Путин иска да унищожи Украйна!“

Денис Трубецкой намира стратегията на Доналд Тръмп за неразбираема. „Тръмп налага санкции на Русия, докато едновременно с това преговаря с Путин. Тръмп смята това за особено умно. Но това поведение е шизофренично и би проработило само в паралелна вселена“.

По думите му привидно простото искане Украйна да отстъпи територия би било изключително трудно в действителност. „Стотици хиляди украинци живеят в териториите, които Русия иска. Как се предполага, че живеят под управлението на Путин? Какво е хуманитарното им положение там? Не е ясно дали са в безопасност.“

Според Денис Трубецкой, схващането, че Западна Украйна е безопасна, е западен предразсъдък: „В продължение на четири години сме в пълномащабна война. В Западна Украйна има редовни атаки, водещи до смъртни случаи и ранени. Русия атакува енергийните доставки, включително в Киев. Тук, в столицата, токът спира с часове всеки ден. Путин иска големите ни градове да станат необитаеми. Това ще бъде най-трудната зима за нас, откакто започна войната.“

Юлия Зеид от Николаев в Южна Украйна разказва за атаки с дронове и ракетни удари. Тя не вярва, че от преговорите между Путин и САЩ ще се получи нещо : „Ние познаваме врага си по-добре от всеки друг. Русия просто се опитва да спечели време, за да не им наложат санкции САЩ. Но руснаците не се интересуват от мирно споразумение и никога не биха се съгласили на него. Те не се интересуват от територии, искат да завладеят цяла Украйна и да убият украинците.“

Някои в Украйна смятат, че Тръмп играе ролята на агент по недвижими имоти, който вярва, че може просто да предаде Украйна на врага, за да получи признание в очите на своите граждани.

Друга украинка казва, че украинците искат мир, но Путин не дава сигнали, че е готов за такъв. Русия се превъоръжава. Нищо, което Путин прави, не сочи към мир. Руският президент не иска да преговаря, иска война.