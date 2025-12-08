Новини
В Украйна: Поведението на Тръмп е шизофренично
  Тема: Украйна

В Украйна: Поведението на Тръмп е шизофренично

8 Декември, 2025 07:01

Украински журналист определи мирните преговори между САЩ и Русия като „грандиозен спектакъл за зрителите“

В Украйна: Поведението на Тръмп е шизофренично - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна се следят с голям интерес по целия свят, особено в атакуваната страна. Германското издание Focus.de разговаря с хора в Украйна. Тяхната оценка за преговорите е остра.

Украинският журналист Денис Трубецкой от Киев определи мирните преговори между САЩ и Русия като „грандиозен спектакъл за зрителите“. Той обясни: „Разбира се, че искаме прекратяване на огъня. Но преговорите са безсмислени, ако Украйна не е на масата. И аз съм много скептичен, че Русия иска прекратяване на огъня и преговори. Путин иска да унищожи Украйна!“

Още новини от Украйна

Денис Трубецкой намира стратегията на Доналд Тръмп за неразбираема. „Тръмп налага санкции на Русия, докато едновременно с това преговаря с Путин. Тръмп смята това за особено умно. Но това поведение е шизофренично и би проработило само в паралелна вселена“.

По думите му привидно простото искане Украйна да отстъпи територия би било изключително трудно в действителност. „Стотици хиляди украинци живеят в териториите, които Русия иска. Как се предполага, че живеят под управлението на Путин? Какво е хуманитарното им положение там? Не е ясно дали са в безопасност.“

Според Денис Трубецкой, схващането, че Западна Украйна е безопасна, е западен предразсъдък: „В продължение на четири години сме в пълномащабна война. В Западна Украйна има редовни атаки, водещи до смъртни случаи и ранени. Русия атакува енергийните доставки, включително в Киев. Тук, в столицата, токът спира с часове всеки ден. Путин иска големите ни градове да станат необитаеми. Това ще бъде най-трудната зима за нас, откакто започна войната.“

Юлия Зеид от Николаев в Южна Украйна разказва за атаки с дронове и ракетни удари. Тя не вярва, че от преговорите между Путин и САЩ ще се получи нещо : „Ние познаваме врага си по-добре от всеки друг. Русия просто се опитва да спечели време, за да не им наложат санкции САЩ. Но руснаците не се интересуват от мирно споразумение и никога не биха се съгласили на него. Те не се интересуват от територии, искат да завладеят цяла Украйна и да убият украинците.“

Някои в Украйна смятат, че Тръмп играе ролята на агент по недвижими имоти, който вярва, че може просто да предаде Украйна на врага, за да получи признание в очите на своите граждани.

Друга украинка казва, че украинците искат мир, но Путин не дава сигнали, че е готов за такъв. Русия се превъоръжава. Нищо, което Путин прави, не сочи към мир. Руският президент не иска да преговаря, иска война.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеленски

    58 71 Отговор
    Ще се бия до последният жив украинец !!

    Коментиран от #14, #47

    07:06 08.12.2025

  • 3 Гориил

    48 52 Отговор
    Лондон ще измами този глупак рано или късно.

    07:06 08.12.2025

  • 4 Точно казано

    54 28 Отговор
    Абсолютно вярно! Няма какво да добавя.

    Коментиран от #36

    07:06 08.12.2025

  • 5 Гост

    73 79 Отговор
    А на Зеленски поведението какво е.
    Изби си народа и това е нормално.

    Коментиран от #16

    07:07 08.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Берлин

    46 39 Отговор
    Алчност на окрабандеровец няма граници, измислена държава измислен окра.

    07:11 08.12.2025

  • 9 Няма нищо шизофренично в това

    41 35 Отговор
    да гледаш собствения си интерес. В Украйна предстои дори и журналистите да разберат, че в политиката приятелство няма, а само интереси.

    07:12 08.12.2025

  • 10 Де да беше

    43 43 Отговор
    само шизофреник.Тръп си остава и единствения престъпник,избран за президент на УСА.Той има влязла в сила осъдителна присъда за умишлено криминално престъпление.Имаше и други заведени срещу него дела,но след като спечели президентските избори,те бяха поставени на трупчета.Навярно ще ги възобновят след импийчмъна,който неминуемо ще последва след междинните избори,другата есен.Тръмпа е пътник.

    07:14 08.12.2025

  • 11 гост

    25 37 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк на часа":

    Преди тях трябва Вас да ви осъдят.за диверсия срещу държавата...ама няма държава на място...Вас....проруските рубладжии...

    07:14 08.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Миротворец

    33 26 Отговор
    Цяла новорусия във Русия , надрусаняка във Сибир на почивка и ще настъпи траен мир !!!!

    07:17 08.12.2025

  • 16 Герги

    51 48 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ти добре ли си...Зеленски си защитава държавата..Путин изби украинците...момче не се излагай...

    Коментиран от #23, #26

    07:17 08.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАЙ ---ХОЙ

    22 31 Отговор
    ТРЪМП. Е. ГОТОВ. ЗА. ИМПИЙЧМЪНТ.
    ТОВА. НЕ. Е. ПРЕЗИДЕНТ. А. КЛОУН.

    07:18 08.12.2025

  • 19 Бг гражданин

    42 51 Отговор
    Украйна трабва да бъде прочистена от подобни на тоя журналист фанатици и всичко ще е наред.Без влизане в НАТО,без армия,иначе война до дупка,дэ последния украинец!

    07:19 08.12.2025

  • 20 Развеселен

    35 43 Отговор
    Денис Трубецкой от Киев:-"И аз съм много скептичен, че Русия иска прекратяване на огъня и преговори. Путин иска да унищожи Украйна!“

    Ето така се прокарва наратив. После урсулите и нашите соросови активисти ще повтарят: "Путин иска да унищожи Украйна!“
    А Зеленски предрича, че "Целта на Путин е след като превземе Украйна, да продължи с Европа!"

    Сякаш не помним, кой и под чий натиск скъса подчти подписаното споразумение за нир в Истанбул! И да не губи Украйна територии и хора.
    А сега искат да обират още европрейските данъкоплатци.

    07:21 08.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Уса

    32 3 Отговор
    Продължавайте да хапете ръката,която ви хранеше и още ви храни цгни мрсни украински

    07:25 08.12.2025

  • 23 Я пак! Какво прави

    30 4 Отговор

    До коментар #16 от "Герги":

    зеленски? Защитава страната си? Ако наистина искаше да защити страната си войната щеше да е завършила още малко след началото ѝ, когато жертвите не бяха толкова много и условията на руснаците не бяха толкова категорични... А дори можеше изобщо да не започва, ако киевската камарила не беше тръгнала да завладява рускоезичната част на източна Украйна... Е, руснаците ги усетиха овреме и взеха необходимите мерки... Имаше и още един момент, но той беше пропилян под влиянието на оня рошав и...диот...

    Коментиран от #38

    07:27 08.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ежко

    19 3 Отговор

    До коментар #16 от "Герги":

    Зеленски слугува.както и Прошенко преди него.И сега ще си платят за слугинажа!Можеха да влязат в ЕС, но без да влизат в НАТО.За съжаление нещата вървят в пакет.Времената не са като по времето на Елцин, всеки да си прави каквото си ще!

    07:29 08.12.2025

  • 27 Лост

    9 1 Отговор
    Само не разбрах Зеленски научи ли се да играе карти?

    07:32 08.12.2025

  • 28 НАПРЕЖЕНИЕ ВИЖДАМ

    17 3 Отговор
    В редиците на бандерите. Споко бре, ще ви денацифицират по ред на номерата.

    07:33 08.12.2025

  • 29 Ццц

    21 3 Отговор
    И дрогираният организираше мирни конференции без Русия и го раздаваше тежко. Бяха го напълнили с пари и геймчейнджъри, а и той беше решил да добави нещо от себе си по назален път, та съвсем се беше пренесъл в паралелната вселена. Но главна атракция в този цирк беше Байдън, не киевското "То" на Стивън Кинг. Имаше залагания с висок коефициент дали ще слезе на крака по стълбата на самолета и кой от гостите ще познае от първи път. Имаше да вярват, че такива карикатури ще победят Русия, та по форумите беше чудо! 🤣

    07:33 08.12.2025

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 4 Отговор
    Я едно независимо разследване къде са милиардите отпуснати на Украйна......тогава ще видим кой е шизофреника....

    07:34 08.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Макробиолог

    9 2 Отговор
    Ко иска Путин си го земе, рилакс бейбе.

    07:35 08.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    17 2 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи?

    07:36 08.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ройтерс

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Точно казано":

    Не можем да потвърдим написаното, от независим източник!

    07:37 08.12.2025

  • 37 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    ДДС не плащаш калъф, иде спецофф

    07:38 08.12.2025

  • 38 Герги

    4 14 Отговор

    До коментар #23 от "Я пак! Какво прави":

    Ти можеш ли да проумееш че Русия смята Украйна за васал и не е спряла да се бърка въвъ вътрешните работи на украинците от сгромолясването на глиненият колос СССР...Не дава да има собствена политика и проблемите на рускоезичните дойдоха точно от тази руска намеса...

    Коментиран от #46

    07:40 08.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 стоян георгиев- стъки

    9 10 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:40 08.12.2025

  • 41 Фен

    15 8 Отговор
    Урсулите искат да унищожат Украйна. За тях мирът е смърт. Путин брше готов за мир още през 2022, в Истанбул. И даже беше спрял войските. Но се намеси Борис Джонсън.. За един един милион паунда, както се оказа после.

    07:41 08.12.2025

  • 42 Майор Мишев

    15 3 Отговор
    Блаженни са вярващите ,хохохолите ще видят временно примирие през крив макарон,върви се единствено към безусловна капитулация .

    07:44 08.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Верелено

    11 2 Отговор
    Радвам се, че скоро Украйна в този си вид на нацистко-англосаксонски васал няма да съществува!

    07:47 08.12.2025

  • 45 Яна от Украйна

    13 2 Отговор
    А знаете ли че българския език и литература са забранени със закон в Украйна?

    07:49 08.12.2025

  • 46 Герги, не се

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Герги":

    опитвай да разсъждаваш за неща, за които не ти достигат знанията/информацията... Грешка е да мисли, че добитата информация от сайтове като този е достатъчна да оформи светогледа ти... Напълно недостатъчно е да четеш поднесената от такива сайтове информация, тъй като се излага твърде еднозначно... Има и други източници, които предлагат други гледни точки и ако имашдостатъчно пипе може би ще стигнеш до истината...

    Коментиран от #53

    07:55 08.12.2025

  • 47 Ще чакаш много ...

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията , като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал Лоби Х и от редакционния екип на Tехти.орг . Втората вълна от доброволци е възможна , ако се проведе отлаганата военна реформа. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба

    Коментиран от #51

    07:55 08.12.2025

  • 48 Мишел

    2 1 Отговор
    Някои имат илюзиите, че САЩ ще си развалят отношенията с Русия заради Украйна.

    08:01 08.12.2025

  • 49 Чочо

    4 1 Отговор
    Никой не ви е виновен.Сами се нахендрихте, защото слушате англичаните.А те, единствено.......имат свои интереси,а не ваши !

    08:04 08.12.2025

  • 50 Хахахаха

    1 1 Отговор
    А бе Каспаров ви го каза директно- какво очаквате от бизнес партньор на тръмпоча, тръмпоча прави всичко за бизнес за него и неговото семейство ще предаде Украйна!

    08:06 08.12.2025

  • 51 Еми да почват тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ще чакаш много ...":

    Работата е там, че на украинците(които са в болшинството си руснаци) не им се умира вече за престъпната и корумпирана киевска хунта подържана от дем. партия на САЩ и Обединеното Кралство. Украйна е и ще е една малка държава около Лвов и Галичина - това е! Останалото е Русия, малко Полша, Унгария и Румъния. Свиквайте!

    08:07 08.12.2025

  • 52 Каунь

    0 0 Отговор
    Кой в случая живее в паралелна реалност?

    08:10 08.12.2025

  • 53 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Герги, не се":

    за руските сайтове ли намекваш...

    08:19 08.12.2025

  • 54 Путин закъса в Донбас

    1 1 Отговор
    ,и Тръмп му помага за пореден път.

    08:27 08.12.2025

  • 55 Хи хи

    1 0 Отговор
    Тръмпи побърка урките !!

    08:27 08.12.2025

  • 56 Гост

    1 1 Отговор
    За жалост правилата се диктуват от победителя … Най-вероятно това ще е Русия .. А Тръмп или е шизофреник или руски агент…

    08:28 08.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 голям смях

    0 0 Отговор
    наркоманчето много комично седи бай дочно с тая вмирисана тениска

    долнопробно актьорче

    08:32 08.12.2025

