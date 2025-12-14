Двама американски войници и преводач бяха убити при атака край Палмира, САЩ вдигнаха два F-16 ВИДЕО

След атака срещу американски военни, САЩ са изпратили два изтребителя F-16 над Палмира, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на висш американски служител.

Според Пентагона, двама американски войници и американски цивилен преводач са били убити при атака близо до сирийския град Палмира на 13 декември. Още трима американски войници са били ранени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече инцидента „атака на ИДИЛ срещу САЩ в много опасен район на Сирия“. Той заплаши с „много сериозен отговор“ и допълни, че сирийският президент Ахмед ал-Шара е „изключително ядосан и загрижен“.

Атаката е станала, докато войниците са охранявали среща между американски подполковник, и представител на сирийското Министерство на вътрешните работи, посветена на борбата срещу ИДИЛ, каза източникът.

Според официалния представител, американски войници са охранявали мястото на срещата заедно със сирийските войски. Нападателят е открил огън по войниците от прозорец, съобщи източникът. Той каза, че американските и сирийските сили са отвърнали на огъня, убивайки нападателя. Трима сирийски сили за сигурност също са били ранени по време на сблъсъка. Централното командване на САЩ заяви, че нападението е извършено от „самотен боец ​​на ИДИЛ“.

Пентагонът уточни, че нападението е станало в район, който не се контролира от сирийското правителство. В Сирия има приблизително 1000 американски войници, предимно в източната част на страната. Няколко бази са затворени или предадени на Сирийските демократични сили, отбелязва The Wall Street Journal