Мадуро е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс"

Членове на елитната част „Делта Форс“ на американската армия заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро по време на операция в събота вечер, съобщи CBS News, позовавайки се на неназовани американски служители.
Специалното подразделение „Делта Форс“ на американската армия изпълнява тайни мисии и се бори с тероризма. Каналът подчертава, че през 2019 г. специалните части от това подразделение са провели операция, довела до убийството на Абу Бакр ал-Багдади, лидерът на „Ислямска държава“.
Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се изправи пред правосъдието.
„Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си“, написа той.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските военни.
2 ДЕМОКРАЦИЯ
Коментиран от #25, #68, #84, #86, #116
12:46 03.01.2026
4 Абе
Коментиран от #62, #63, #108, #156
12:46 03.01.2026
6 сара
12:46 03.01.2026
8 Да,да
Коментиран от #27
12:46 03.01.2026
9 КолюТ ашака
Коментиран от #129
12:47 03.01.2026
14 Всичко ще изпей за Путин
12:47 03.01.2026
15 Ужас
Коментиран от #114
12:48 03.01.2026
16 таксиджия 🚖
Коментиран от #51, #120
12:48 03.01.2026
17 Дик диверсанта
12:48 03.01.2026
18 Има си ред
До коментар #7 от "А защо делта форс":Не може да се прескача.
12:48 03.01.2026
21 Само Минаващ
Коментиран от #37
12:49 03.01.2026
24 Баба ти Ванга
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Ами що боксуват орките на едно място.
Коментиран от #31
12:49 03.01.2026
25 гост
До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":Огромна и непоправима, но за съжаление невидима и неразбираема за крепостни !!
12:50 03.01.2026
26 Орязват му крилцата първо.
До коментар #7 от "А защо делта форс":Асад, Мадуро, след месец(или по-малко) Иран, и накрая........... Бункера.
Коментиран от #172
12:50 03.01.2026
28 Така Така
12:50 03.01.2026
29 А публикуваха
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Ли данни за руските убити? Още ли са 6000, колкото беше официалната позиция през ноември 2022-ра?
За статистиката питам, не за друго.
12:51 03.01.2026
30 САЩ
Коментиран від #117, #139
12:51 03.01.2026
32 ахахаха
12:52 03.01.2026
33 Българин
12:53 03.01.2026
36 Вили
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Колкото си прав, толкова да си здрав.
Коментиран от #111
12:54 03.01.2026
37 гост
До коментар #21 от "Само Минаващ":Ми той "разпореди" , още преди 4 години , ама неговите "делта форс " му ги върнаха в черни чували и вече 4 години не могат припари даже там !!
12:54 03.01.2026
38 Кривоверен алкаш
Коментиран от #122
12:54 03.01.2026
39 Жоро
12:54 03.01.2026
40 ЕВРО СТОТИНКА
ЧИПА ЗА МАШИНИТЕ МЪДУРКИ ЗА ИЗБОРИТЕ
12:54 03.01.2026
42 иваничка
Не може рУСИЯ ДА Е АГРЕСОР, А САЩ - не,те да са ангелчета!!!
Коментиран от #56
12:55 03.01.2026
46 Един друг
12:56 03.01.2026
12:56 03.01.2026
49 Путине, Путине...
50 Да пред правосъдието
52 Така Така
Коментиран от #57, #131, #132
12:57 03.01.2026
56 гост
До коментар #42 от "иваничка":А е нормално и човешко да се радвате когато такива като Мадуро , Путлер и дружките им избиват и тероризират собствения си народ с хиляди и ги принуждават да живеят в пълна мизерия , за да има повече за тях и изродските им щения ??
12:59 03.01.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Така Така":Както осъдиха Бин Ладен.....куршум в главата и на акулите....
Коментиран от #134
12:59 03.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 стоян
До коментар #34 от "Никога не забравяйте кой е истинската":До 34 ком - другар САЩ отиват там да помагат където рузките комунисти терористи са направили въоръжен преврат наречен революция - поне в двадесет държави кумунистите опитаха или направиха преврат - няма да ги изреждам списъка е дълъг
13:01 03.01.2026
61 Тома
За венецуелчаните остава една пъргава демокрация, успешно замитаща под чергата дистанционните чипове на политиците избрани им от Вашингтон.
Така е справедливо.
Да се готвят гренландските мадуровци!
Коментиран от #110
13:01 03.01.2026
62 има си охрана
До коментар #4 от "Абе":Има си и ВВС ама толкова го обичат че не вдигнаха и един самолет.
Коментиран от #118
13:02 03.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Анонимен
Коментиран от #101
13:04 03.01.2026
68 Разликата е
До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":Че Мадуро не е еврей и не се спазари с щатсия ционист
Коментиран от #72
13:05 03.01.2026
69 Разликата
13:05 03.01.2026
72 Обаче Путин е
До коментар #68 от "Разликата е":и се разбра....
Коментиран от #94
13:06 03.01.2026
74 Все пак
13:10 03.01.2026
76 Висящият от колесник
отвличат президент на страна на 11 000 километра от тях
щели да го съдят
Коментиран от #89
13:14 03.01.2026
77 И кой съд разпореди
Преди години Буш и Блеър се надпреварваха да говорят колко химически оръжия имал Ирак и после се оказа, че лъгали.
Сега този с наркотици.
Иран беше с ядрено оръжие.
Единствено не смеят да пипат онези с ядрените бомби...
13:16 03.01.2026
78 Ха ха ха
13:16 03.01.2026
80 Ааа
Коментиран от #136
13:17 03.01.2026
84 хххх
До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":Като сложиш Путин на мястото на Зеленски и ще разбереш ,че разлика няма.Диктатора си е диктатор
13:20 03.01.2026
86 Такава
До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":Каквато е между Зеленски и Тръмп.
13:22 03.01.2026
88 Нобел за мир
13:24 03.01.2026
91 Мадуро е престъпник - не си дава петрола
Ирак - Садам Хюсеин и петрола
Либия - Муамар Кадафи и петрола
Сирия - Асад и петрола
Югославия/Сърбия - Милошевич и база Косово
Всеки държавен лидер, който защитава националните си природни ресурси
видяхме какво им се случва в съвремието от последните 35 години:
БОМБЕНЕ ПРЕЗ НОЩТА НАД ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ,
с невиждана агресия - НАТО бомби Сърбия с обеднен уран !!!
и с обявяване на държавните им ръководители за диктатори
и спретване на измислени престъпления и съдене!
Това иска обезумялата от алчност олигархия самоназвала се вече
клептокрация - да се крадат природните богатства на целия свят.
Вижте кое племе оглавява тези олигархични групи на
ВПК, Нефто-газовата енергийна група, Банково-имотната и Фармацията?!
Това не са човеци, а рептили - и само ЯО за тях,
иначе ще погубят цялото човечество... позор позор за лакомията.
13:25 03.01.2026
92 От потвърден източник
13:26 03.01.2026
94 Сатан Яху
До коментар #72 от "Обаче Путин е":Шеломов, Зеленский и Тръмпа са мои кучки.
13:26 03.01.2026
95 Азз
Истината е, че всичко е договорено предварително , Мадуро се е предал , за да не се пролива кръв, и заради осигурен имунитет.
От всичко това следва, че венецуелския петрол става американски.
Коментиран от #104
13:28 03.01.2026
97 Отговор
До коментар #34 от "Никога не забравяйте кой е истинската":Правилно на времето им казваха "международен жандарм".
13:28 03.01.2026
100 Франко
А не воюваш 4 години за 40 км. и Покровск.
13:29 03.01.2026
101 Друг
До коментар #66 от "Анонимен":Спокойно, ще го осъдят на венецуелска територия. (например посолството на Венецуела във Вашингтон) След това Гуантанамо
13:30 03.01.2026
102 Българин
До коментар #79 от "пламен":Та Лена парапета не е московска говорителка.
13:30 03.01.2026
104 Хаха
До коментар #95 от "Азз":"От всичко това следва, че венецуелския петрол става американски."
Още не е станал, но предстои да видим какво ще става!
Коментиран от #115
13:31 03.01.2026
105 Тръмпи
13:32 03.01.2026
107 праведен
Коментиран от #148
13:32 03.01.2026
110 стоян
До коментар #61 от "Тома":До 61 ком - другар а до сега парите от петрола къде отиваха че заплатите във Венецуела са от 35 до 80 долара - кой крадеше парите от петрола не са ли тия кумунисти дето сега ще ги съдят
Коментиран от #140
13:33 03.01.2026
111 Факт
До коментар #36 от "Вили":Дори името не си знаеш. Само един въпрос. Откъде знаеш как да ме намериш?
13:34 03.01.2026
112 Смел милиционерь
До коментар #63 от "не може да бъде":Това чака и приятеля му Путлер, който мълчи геройски в мазето.
13:35 03.01.2026
114 Путин
До коментар #15 от "Ужас":Сорос ни каза да станем многоходови.
13:35 03.01.2026
115 Всичкият петеол е американски
До коментар #104 от "Хаха":Просо тоя във венецуела течеше неправилно към Китай.
13:36 03.01.2026
116 Адрес 4000
До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":Ти остави това
Що руслямите не пратиха спец части да пазят Мадyрката
Или новата Опорка е че са се разбрали в Аляска (за теб Украйна за мен Венецуела),клети колхози
Абе кво измъца Димата руснака след като покори три финландии
БХАХАХАХАХХА
Да питам кво стаа в Иран
Тик так тик так тик так
Копеи няма да има трето освобождение
13:36 03.01.2026
117 Путин
До коментар #30 от "САЩ":Сорос ме навика и каза да сме многоходови.
13:36 03.01.2026
118 Мъдуро
До коментар #62 от "има си охрана":Вдигнахме, ама ни свалиха.
13:37 03.01.2026
120 Иван
До коментар #16 от "таксиджия 🚖":В наркотрафик и могат да го докажат.
13:38 03.01.2026
121 oкокоp по пеньоар
13:38 03.01.2026
123 Путин
До коментар #47 от "стоян":Сорос ни нареди да смв мнигоходови.
13:39 03.01.2026
124 Д-р До литър
Ей ми го на ....
Недоносняка да гледа ,че и за него ще дойдат Делта Форс и ще го измъкнат за пилешкия врат , лалугер как се вади . После ще има Саша Грей на Червения площад , в ролята на Саша В.В.Путин
13:40 03.01.2026
126 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
До коментар #98 от "ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!":ОЧАКВАЙТЕ ПО а м€ ри кан$ ка та bTV К .Ч КИ Т€ на д€ж да З М€Й $КИ , €л€на ЦАП- ЦАРАП $шо пова,
$о ло мон па $и ДА НИ УБ€ЖДАВАТ В u$a д€мокрация!
13:41 03.01.2026
127 Просто пример за това как да имаш
13:41 03.01.2026
129 ТАМ Е СЕЧЕНО
До коментар #9 от "КолюТ ашака":Видя ли ги корейчетата на украину ?
Ха ха ха трооол
13:42 03.01.2026
130 ЕДИНИЯ ЗА 3 ЧАСА, ДРУГИЯ ЗА 3-4 ГОДИНИ?
13:42 03.01.2026
131 Българин
До коментар #52 от "Така Така":Както осъдиха и Милошевич.
13:42 03.01.2026
132 Иван
До коментар #52 от "Така Така":Има отдавна такова законодателство включително и в България, като не си запознат недей да драскаш.
13:42 03.01.2026
134 Челентано
До коментар #57 от "Я пъ тоа":Бин Ладен не е убит и си живее живота в ранчо в Тексас.
13:44 03.01.2026
136 праведен
До коментар #80 от "Ааа":А тук в бг да не е по различно само че никой не ни напада защото някой подписа договори за да прибере комисионната.
13:48 03.01.2026
137 Роко
13:49 03.01.2026
138 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
И З Л А Г А Т € $€!
81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
13:49 03.01.2026
139 Хеми значи бензин
До коментар #30 от "САЩ":Сащ са високо технологична държава. Не са Русия или Германия дето смятат още на пръсти пишат на лист хартия с химикалка и чертаят на чертожни дъски.
Прави разлика!!!
13:53 03.01.2026
140 праведен
До коментар #110 от "стоян":До Стоян 110,а къде отиват парите от нашето злато?
13:53 03.01.2026
141 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
P.S.
АК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
13:57 03.01.2026
142 Хахахаха
13:58 03.01.2026
143 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
- АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
-КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?
Коментиран от #160
13:59 03.01.2026
144 Ако беше заловен
Помните Садам Хюсеин.
Пазят го кубинци Мадуро и у във Венецуела
Коментиран от #151, #152, #154, #163
14:00 03.01.2026
146 Курдо Коленков
14:03 03.01.2026
147 Пурко
Не 4 години и 1 200 000 убити.
Да гледа Джуджи и да цъка с език .
14:04 03.01.2026
148 Ами
До коментар #107 от "праведен":да се пробват, аз с ай-голям интерес бих проследил какво ще им се случи :) Сано да не стане като в Донбас... Освен това, за разлика от Украйна, която е оставена да се оправя сама (и се справя доста добре с агресора!) Тайван има договор за взаимна защита със САЩ. Т.е. ако Китай нападнат Тайван, САЩ са задължени да ударят Китай. Капиш?
14:05 03.01.2026
149 ЕДГАР КЕЙСИ
14:06 03.01.2026
150 ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!
-АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА, ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
-КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?
-АКО турция НИ $ПР€ТН€ ВТОРО ко$ово ИЛИ ВТОРИ $€В€Р€Н кипър, НИЩО ,ЧЕ СМЕ В нато...?
Коментиран от #164
14:08 03.01.2026
151 Патравата руска армия
До коментар #144 от "Ако беше заловен":Опазиха го ,да знаеш.
Ново чудесно представяне на руското ПВО ,най патравото ПВО в света . И после се чудят защо никой не им купува боклуците .
Коментиран от #158
14:08 03.01.2026
153 Разстрел, а след разстрела -
14:10 03.01.2026
154 Д,мин
До коментар #144 от "Ако беше заловен":Има снимки пред чартърен самолет. Държат го от двете страни военни с емблеми на унифорвите им на "DEA". Облечен е в синьо яке 4 бяла риза. За да го копнат потози начин ЦРУ си есвършила перфектно работата-обкръжението му е купено. Не може 30-тина хеликоптера Чинуик да летят над Каракас без една зенитна система да гръмне, има видео. Отделно охранта му не е пукнала и един фишек. Латиноамериканска му работа. А хамерите имат опит в тази работа, пример Нуриега, Алиенде, Гренада и т.н. Латинска Америка е задния двор на каубоите и няма да позволят никой друг да се нанесе там-доктрината Монро. И не я сравнявайте тази операция с Покрайнината, нещата са коренно различни.
14:10 03.01.2026
155 Онзи
14:12 03.01.2026
156 Плд, ул Св Климент
До коментар #4 от "Абе":Родът на Мадуро идва от Анадола.
Поганецът е легнал и свалил гащи пред правоверните командоси на ЦРУ.
14:12 03.01.2026
157 Нарко Баронът Мъдуро
Доживот на топло .
14:12 03.01.2026
158 мушмул
До коментар #151 от "Патравата руска армия":Елементарни съждения и логика! Ще да си от 80% на Тиквун Великолепни!
14:13 03.01.2026
159 Фен
14:13 03.01.2026
160 Хахахаха
До коментар #143 от "ВЪН €вро-дж€н дърит€!":Трябва да питаш тръмпоча , копей. Той все пак е ваш човек и приятел на путлера. Та питай тях. Европа няма общо с атаката на Венецуела.
14:13 03.01.2026
161 Чочо Сан
14:13 03.01.2026
162 Браво
14:14 03.01.2026
163 Наблюдател
До коментар #144 от "Ако беше заловен":Николас Мадуро е заловен!
Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер президента Николас Мадуро, който заедно със съпругата си е заловен и изведен от страната от
специалните военните части на САЩ Делта Форс.
Ще бъде съден за мащабен наркотрафик. А може би и жена му също.
14:15 03.01.2026
166 Хахахаха
14:19 03.01.2026
168 Емо
14:21 03.01.2026
169 Ортодокс
Как да му помогне - ни флот имат ,ни авиация ,ни армия . Кавалерията на Будьони ли да изпратят ? Ей ги в Украйна са на коне вече .
Руското ПВО не е произвело нито един изстрел .
Толкова е добро.
Коментиран от #171, #174
14:24 03.01.2026
171 Ха ХаХа
До коментар #169 от "Ортодокс":Боклук 110%
14:27 03.01.2026
172 бункерния плъх
До коментар #26 от "Орязват му крилцата първо.":няма да го закачат още нужен им е докато не източи всичките пари на ес няма да го бутнат ще го оставят да проси още и още докато ес фалира и после сащ и русия ще си делят плячката…
Коментиран от #176
14:27 03.01.2026
173 Хлст
14:30 03.01.2026
174 Копейка
До коментар #169 от "Ортодокс":Не на коне, на дръгливи матарета
14:33 03.01.2026
175 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
АКО НЯКОЕ БЪЛГАРСКО правит€л$тво у б и е 12-13 цивилни българо-мохамедани, турция ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА?
НАЦИ$ТИТЕ, НА ВЛА$Т В уКРАЙна У Б И Х А 12-13 ХИЛЯДИ РУСКОГОВОРЯЩИ ЦИВИЛНИ уКРАЙински ГРАЖДАНИ, $ ОДОБР€НИ€ТО НА цивилизованият запад!!!
14:35 03.01.2026
176 Само, че
До коментар #172 от "бункерния плъх":Бункерния плъх Путаран тотално източва Проссия и най важното Груз 200 върви с пълна сила.
Май ще му остане само един съюзник гладните от С.Корея.Венецуела и Иран утекоха към Капитан Америка, Китай си гледа само своя интерес и не му трябва силна Русия.
14:36 03.01.2026