Новини
Свят »
Венецуела »
Мадуро е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс"

Мадуро е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс"

3 Януари, 2026 12:43 6 789 176

  • николас мадуро-
  • верецуела-
  • сащ-
  • атака-
  • каракас-
  • доналд тръмп

Той ще бъде изправен пред правосъдието, уточни американски заместник-държавен секретар

Мадуро е заловен от американския военен елитен отряд "Делта Форс" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Членове на елитната част „Делта Форс“ на американската армия заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро по време на операция в събота вечер, съобщи CBS News, позовавайки се на неназовани американски служители.

Специалното подразделение „Делта Форс“ на американската армия изпълнява тайни мисии и се бори с тероризма. Каналът подчертава, че през 2019 г. специалните части от това подразделение са провели операция, довела до убийството на Абу Бакр ал-Багдади, лидерът на „Ислямска държава“.

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро ще се изправи пред правосъдието.

„Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си“, написа той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските военни.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 76 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДЕМОКРАЦИЯ

    86 80 Отговор
    Каква точно е разликата, между Зеленски и Мадуро ?

    Коментиран от #25, #68, #84, #86, #116

    12:46 03.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    104 14 Отговор
    Тоя па грам охрана ли е нямал

    Коментиран от #62, #63, #108, #156

    12:46 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сара

    70 9 Отговор
    В ход по света е СВО.

    12:46 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да,да

    134 28 Отговор
    Нека краденето да започне.... сега!

    Коментиран от #27

    12:46 03.01.2026

  • 9 КолюТ ашака

    73 84 Отговор
    Отече в канала. Да се готви севернокорейското кюфте! С режима в Иран вече е свършено

    Коментиран от #129

    12:47 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко ще изпей за Путин

    48 34 Отговор
    за да си спаси кожата.

    12:47 03.01.2026

  • 15 Ужас

    107 26 Отговор
    Китай, Русия и Иран се изложиха яко!

    Коментиран от #114

    12:48 03.01.2026

  • 16 таксиджия 🚖

    146 36 Отговор
    Какви са обвиненията? САЩ като какви обвиняват и осъждат президент на чужда страна? 🤔

    Коментиран от #51, #120

    12:48 03.01.2026

  • 17 Дик диверсанта

    32 12 Отговор
    Това е за през широката публика. Неофициално същността на операцията я изпълниха тюлените.

    12:48 03.01.2026

  • 18 Има си ред

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Не може да се прескача.

    12:48 03.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само Минаващ

    100 29 Отговор
    Кой сега е агресорът? Какво правосъдие? От тук нататък всеки ще има право да прави каквото си поиска ли? Тогава дали е оправдано Путин да разпореди ликвидирането на лидери на военни хунти в съседни псевдо държави?

    Коментиран от #37

    12:49 03.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баба ти Ванга

    31 29 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Ами що боксуват орките на едно място.

    Коментиран от #31

    12:49 03.01.2026

  • 25 гост

    26 26 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Огромна и непоправима, но за съжаление невидима и неразбираема за крепостни !!

    12:50 03.01.2026

  • 26 Орязват му крилцата първо.

    48 52 Отговор

    До коментар #7 от "А защо делта форс":

    Асад, Мадуро, след месец(или по-малко) Иран, и накрая........... Бункера.

    Коментиран от #172

    12:50 03.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Така Така

    32 24 Отговор
    Въпрос на време е и за вас да се погрежат има кой светът се преструктурира и вие уса не сте от печелившата страна. Да си знаете. Часовникът тиктака но не във ваша полза

    12:50 03.01.2026

  • 29 А публикуваха

    30 32 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Ли данни за руските убити? Още ли са 6000, колкото беше официалната позиция през ноември 2022-ра?
    За статистиката питам, не за друго.

    12:51 03.01.2026

  • 30 САЩ

    46 47 Отговор
    Ботоксовото джудже у Кремъл да вади тефтерчето и да си записва - не тридневна операция в Киев, а три часова в Каракас.

    Коментиран от #117, #139

    12:51 03.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ахахаха

    89 3 Отговор
    Да дойдат американчета с вертолетчета, които и с пушка можеш да свалиш, да ти пленят президента с жена му, е пълно подигравка

    12:52 03.01.2026

  • 33 Българин

    40 51 Отговор
    Делта Форс трябва да се готви и за Путлер.

    12:53 03.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вили

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    Коментиран от #111

    12:54 03.01.2026

  • 37 гост

    33 18 Отговор

    До коментар #21 от "Само Минаващ":

    Ми той "разпореди" , още преди 4 години , ама неговите "делта форс " му ги върнаха в черни чували и вече 4 години не могат припари даже там !!

    12:54 03.01.2026

  • 38 Кривоверен алкаш

    49 45 Отговор
    Когато не става по нормален начин,става по насилствен.Заради един неадекватен човек и обкръжението му страда цял народ.Да имат най големите залежи на нефт и Народа да живее мизерно,няма нормално обяснение...така че по добре да бъде свален .По добре с избори но когато бюлетините ги смята Мадуро всичко е ясно предварително..

    Коментиран от #122

    12:54 03.01.2026

  • 39 Жоро

    27 20 Отговор
    Браво!Най-Добрите!!!

    12:54 03.01.2026

  • 40 ЕВРО СТОТИНКА

    31 13 Отговор
    И СЕГА КОЙ ЩЕ НИ ДАДЕ
    ЧИПА ЗА МАШИНИТЕ МЪДУРКИ ЗА ИЗБОРИТЕ

    12:54 03.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 иваничка

    76 31 Отговор
    Ненормално и нечовешко е да се радвате така на агресията на САЩ, които смятат, че сичко им е разрешено, вкл. да убиват! и да видим какво ще се случи с Венецуела, защото пред нас е примерът със Сирия, ирак, Либия.
    Не може рУСИЯ ДА Е АГРЕСОР, А САЩ - не,те да са ангелчета!!!

    Коментиран от #56

    12:55 03.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Един друг

    45 28 Отговор
    Най-после едно добро дело от Тръмп. А преди една седмица Путин предупреди Тръмп да не пипа Мадуро. Явно Тръмп вече е забравил за предупреждението или открито се бъзика с Путин.

    12:56 03.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Наред са

    32 24 Отговор
    Ким и Путин

    12:56 03.01.2026

  • 49 Путине, Путине...

    42 22 Отговор
    Виж как да прай СВО....не като теб да избиеш1,2 милиона руснаци за ...нищо.

    12:56 03.01.2026

  • 50 Да пред правосъдието

    25 12 Отговор
    "САЩ нанесоха успешен широкомащабен удар по Венецуела и по нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен заедно със съпругата му и изведен със самолет от страната. Ще бъде изправен пред правосъдието да отговаря за всички престъпления които е извършил“, заяви Тръмп в пост в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

    12:57 03.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Така Така

    41 19 Отговор
    Ако беше наел хора от коилово сега щеше да тегли една на перчема. Интересно ми е как ще съдят чужд гражданин не стъпвал на ибана амерска земя !? По какви закони!?

    Коментиран от #57, #131, #132

    12:57 03.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 гост

    32 32 Отговор

    До коментар #42 от "иваничка":

    А е нормално и човешко да се радвате когато такива като Мадуро , Путлер и дружките им избиват и тероризират собствения си народ с хиляди и ги принуждават да живеят в пълна мизерия , за да има повече за тях и изродските им щения ??

    12:59 03.01.2026

  • 57 Я пъ тоа

    22 5 Отговор

    До коментар #52 от "Така Така":

    Както осъдиха Бин Ладен.....куршум в главата и на акулите....

    Коментиран от #134

    12:59 03.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 стоян

    20 26 Отговор

    До коментар #34 от "Никога не забравяйте кой е истинската":

    До 34 ком - другар САЩ отиват там да помагат където рузките комунисти терористи са направили въоръжен преврат наречен революция - поне в двадесет държави кумунистите опитаха или направиха преврат - няма да ги изреждам списъка е дълъг

    13:01 03.01.2026

  • 61 Тома

    46 14 Отговор
    Мадуро - на правосъдието, а петролът - на правилните компании.
    За венецуелчаните остава една пъргава демокрация, успешно замитаща под чергата дистанционните чипове на политиците избрани им от Вашингтон.
    Така е справедливо.
    Да се готвят гренландските мадуровци!

    Коментиран от #110

    13:01 03.01.2026

  • 62 има си охрана

    27 9 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Има си и ВВС ама толкова го обичат че не вдигнаха и един самолет.

    Коментиран от #118

    13:02 03.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анонимен

    41 12 Отговор
    Мадуро не е американски гражданин и не е извършил предполагаемите си престъпления на американска земя. Как тогава американски съд ще има юрисдикция над него?

    Коментиран от #101

    13:04 03.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Разликата е

    20 12 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Че Мадуро не е еврей и не се спазари с щатсия ционист

    Коментиран от #72

    13:05 03.01.2026

  • 69 Разликата

    22 11 Отговор
    Удар по Парламента и отвличане на Президента! А Путин наивно обеща на Макарони да не закача Зеления шмъркалник.

    13:05 03.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Обаче Путин е

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "Разликата е":

    и се разбра....

    Коментиран от #94

    13:06 03.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Все пак

    19 14 Отговор
    Перчемът няма право да арестува в чужди държави.

    13:10 03.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Висящият от колесник

    28 11 Отговор
    тия за какви се взеха
    отвличат президент на страна на 11 000 километра от тях
    щели да го съдят

    Коментиран от #89

    13:14 03.01.2026

  • 77 И кой съд разпореди

    31 12 Отговор
    Това самоуправство. Не виждам никакъв демократичен процес в случая.
    Преди години Буш и Блеър се надпреварваха да говорят колко химически оръжия имал Ирак и после се оказа, че лъгали.
    Сега този с наркотици.
    Иран беше с ядрено оръжие.
    Единствено не смеят да пипат онези с ядрените бомби...

    13:16 03.01.2026

  • 78 Ха ха ха

    17 9 Отговор
    Киев за три дня...........

    13:16 03.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ааа

    31 10 Отговор
    Сега ще им дадат "демокрация" като на Ирак, Либия и Афганистан... Целият петрол и всички природни богатства ще бъдат безмилостно заграбени, а народа да се оправя...

    Коментиран от #136

    13:17 03.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хххх

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Като сложиш Путин на мястото на Зеленски и ще разбереш ,че разлика няма.Диктатора си е диктатор

    13:20 03.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Такава

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Каквато е между Зеленски и Тръмп.

    13:22 03.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Нобел за мир

    16 1 Отговор
    Сега на Тръмп не му мърда. Негов е и фсички го подкрепят.

    13:24 03.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Мадуро е престъпник - не си дава петрола

    26 11 Отговор
    Знаем го вече сценарият от:
    Ирак - Садам Хюсеин и петрола
    Либия - Муамар Кадафи и петрола
    Сирия - Асад и петрола
    Югославия/Сърбия - Милошевич и база Косово
    Всеки държавен лидер, който защитава националните си природни ресурси
    видяхме какво им се случва в съвремието от последните 35 години:

    БОМБЕНЕ ПРЕЗ НОЩТА НАД ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ,
    с невиждана агресия - НАТО бомби Сърбия с обеднен уран !!!
    и с обявяване на държавните им ръководители за диктатори
    и спретване на измислени престъпления и съдене!

    Това иска обезумялата от алчност олигархия самоназвала се вече
    клептокрация - да се крадат природните богатства на целия свят.
    Вижте кое племе оглавява тези олигархични групи на
    ВПК, Нефто-газовата енергийна група, Банково-имотната и Фармацията?!
    Това не са човеци, а рептили - и само ЯО за тях,
    иначе ще погубят цялото човечество... позор позор за лакомията.

    13:25 03.01.2026

  • 92 От потвърден източник

    21 7 Отговор
    Има информация че Путин е провел разговор с Тръмп и го е помолил да предаде лично на Мадуро че той и за напред може да разчита на неговата безапелационна и без аналогова подкрепа.

    13:26 03.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Сатан Яху

    4 5 Отговор

    До коментар #72 от "Обаче Путин е":

    Шеломов, Зеленский и Тръмпа са мои кучки.

    13:26 03.01.2026

  • 95 Азз

    19 6 Отговор
    Глупости, пак по холивудски сюжет. Даже е участвал и Силвестър, като Рамбо...
    Истината е, че всичко е договорено предварително , Мадуро се е предал , за да не се пролива кръв, и заради осигурен имунитет.
    От всичко това следва, че венецуелския петрол става американски.

    Коментиран от #104

    13:28 03.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Отговор

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Никога не забравяйте кой е истинската":

    Правилно на времето им казваха "международен жандарм".

    13:28 03.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Франко

    20 7 Отговор
    Е така се прави. Няколко хирургически удара, влизаш, вземаш си Президента и жена му и си излизаш по живо, по здраво!
    А не воюваш 4 години за 40 км. и Покровск.

    13:29 03.01.2026

  • 101 Друг

    9 4 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    Спокойно, ще го осъдят на венецуелска територия. (например посолството на Венецуела във Вашингтон) След това Гуантанамо

    13:30 03.01.2026

  • 102 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #79 от "пламен":

    Та Лена парапета не е московска говорителка.

    13:30 03.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #95 от "Азз":

    "От всичко това следва, че венецуелския петрол става американски."

    Още не е станал, но предстои да видим какво ще става!

    Коментиран от #115

    13:31 03.01.2026

  • 105 Тръмпи

    14 7 Отговор
    Трявбваше преди това да прибере боко и тогава да се занимава с венецуелеца! Трябваше първо в Банкя....ако беше дошъл първо у нас щяхме до построим булевард "Президент Освободител"

    13:32 03.01.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 праведен

    10 5 Отговор
    Сега е момента Китай да превземе Тайван,ако изтърве момента да се сърдят на себе си.

    Коментиран от #148

    13:32 03.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 стоян

    7 5 Отговор

    До коментар #61 от "Тома":

    До 61 ком - другар а до сега парите от петрола къде отиваха че заплатите във Венецуела са от 35 до 80 долара - кой крадеше парите от петрола не са ли тия кумунисти дето сега ще ги съдят

    Коментиран от #140

    13:33 03.01.2026

  • 111 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Вили":

    Дори името не си знаеш. Само един въпрос. Откъде знаеш как да ме намериш?

    13:34 03.01.2026

  • 112 Смел милиционерь

    11 9 Отговор

    До коментар #63 от "не може да бъде":

    Това чака и приятеля му Путлер, който мълчи геройски в мазето.

    13:35 03.01.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ужас":

    Сорос ни каза да станем многоходови.

    13:35 03.01.2026

  • 115 Всичкият петеол е американски

    8 1 Отговор

    До коментар #104 от "Хаха":

    Просо тоя във венецуела течеше неправилно към Китай.

    13:36 03.01.2026

  • 116 Адрес 4000

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДЕМОКРАЦИЯ":

    Ти остави това
    Що руслямите не пратиха спец части да пазят Мадyрката
    Или новата Опорка е че са се разбрали в Аляска (за теб Украйна за мен Венецуела),клети колхози
    Абе кво измъца Димата руснака след като покори три финландии
    БХАХАХАХАХХА
    Да питам кво стаа в Иран
    Тик так тик так тик так
    Копеи няма да има трето освобождение

    13:36 03.01.2026

  • 117 Путин

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "САЩ":

    Сорос ме навика и каза да сме многоходови.

    13:36 03.01.2026

  • 118 Мъдуро

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "има си охрана":

    Вдигнахме, ама ни свалиха.

    13:37 03.01.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "таксиджия 🚖":

    В наркотрафик и могат да го докажат.

    13:38 03.01.2026

  • 121 oкокоp по пеньоар

    12 2 Отговор
    Maдypo e кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    13:38 03.01.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян":

    Сорос ни нареди да смв мнигоходови.

    13:39 03.01.2026

  • 124 Д-р До литър

    10 2 Отговор
    Аве къде е Мадуро ?
    Ей ми го на ....

    Недоносняка да гледа ,че и за него ще дойдат Делта Форс и ще го измъкнат за пилешкия врат , лалугер как се вади . После ще има Саша Грей на Червения площад , в ролята на Саша В.В.Путин

    13:40 03.01.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    4 4 Отговор

    До коментар #98 от "ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!":

    ОЧАКВАЙТЕ ПО а м€ ри кан$ ка та bTV К .Ч КИ Т€ на д€ж да З М€Й $КИ , €л€на ЦАП- ЦАРАП $шо пова,
    $о ло мон па $и ДА НИ УБ€ЖДАВАТ В u$a д€мокрация!

    13:41 03.01.2026

  • 127 Просто пример за това как да имаш

    11 4 Отговор
    Путин и Си за приятели е кото да имаш тералеж за възглавница

    13:41 03.01.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 ТАМ Е СЕЧЕНО

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "КолюТ ашака":

    Видя ли ги корейчетата на украину ?
    Ха ха ха трооол

    13:42 03.01.2026

  • 130 ЕДИНИЯ ЗА 3 ЧАСА, ДРУГИЯ ЗА 3-4 ГОДИНИ?

    10 6 Отговор
    И ПУТИН ГОНИ 4 ГОДИНИ ЗЕЛЕНСКИ ДА ГО ЗАЛОВИ, АМА МУ Е ПО ЛЕСНО ДА ДАДЕ ЕДИН ДВА МИЛИОНА ЖЕРТВИ И МИЛИАРДИ, ДОРИ ТРИЛЬОН ДОЛАРА ЗАГУБИ? С ИЗХАРЧЕНИТЕ ОТ РУСИЯ ПАРИ ДАЛИ НЯМАШЕ ДА СА НАЙ-БОГАТАТА НАЦИЯ В СВЕТА И ДА ВНАСЯТ САМО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ОТ КИТАЙ, НЕПАЛ, ДАЖЕ И ОТ БЪЛГАРИЯ?

    13:42 03.01.2026

  • 131 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Така Така":

    Както осъдиха и Милошевич.

    13:42 03.01.2026

  • 132 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Така Така":

    Има отдавна такова законодателство включително и в България, като не си запознат недей да драскаш.

    13:42 03.01.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Челентано

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тоа":

    Бин Ладен не е убит и си живее живота в ранчо в Тексас.

    13:44 03.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 праведен

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ааа":

    А тук в бг да не е по различно само че никой не ни напада защото някой подписа договори за да прибере комисионната.

    13:48 03.01.2026

  • 137 Роко

    9 3 Отговор
    Путин така се прави,, никога няма да се научите.

    13:49 03.01.2026

  • 138 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    4 1 Отговор
    ЗАЩО "$вободната м€дия" ТРИЕ АНТИ-u$а(нато) КОМЕНТАРИТЕ?!???!
    И З Л А Г А Т € $€!
    81г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    13:49 03.01.2026

  • 139 Хеми значи бензин

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "САЩ":

    Сащ са високо технологична държава. Не са Русия или Германия дето смятат още на пръсти пишат на лист хартия с химикалка и чертаят на чертожни дъски.
    Прави разлика!!!

    13:53 03.01.2026

  • 140 праведен

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "стоян":

    До Стоян 110,а къде отиват парите от нашето злато?

    13:53 03.01.2026

  • 141 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    6 5 Отговор
    $aщ(нато) $а НАЙ- "в€ликит€" -НА УМРЯЛО КУЧЕ НОЖ ВАДЯТ!
    P.S.
    АК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    13:57 03.01.2026

  • 142 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Копейки, това е тридневна СВО! Ясно ли е? Но аз също не приемам това за нормално. За мен тръмпоча, путлера и нетаняху са терористите на 21 век.

    13:58 03.01.2026

  • 143 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    5 4 Отговор
    ПИТАМ АЗ €вро-дж€ндъ рит€ :
    - АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
    -КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?

    Коментиран от #160

    13:59 03.01.2026

  • 144 Ако беше заловен

    2 6 Отговор
    Веднага ЦРУ щешеэда покажеш снимки или кадри.
    Помните Садам Хюсеин.
    Пазят го кубинци Мадуро и у във Венецуела

    Коментиран от #151, #152, #154, #163

    14:00 03.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Курдо Коленков

    5 3 Отговор
    Сега мадуро, скоро и путин- пред съда!

    14:03 03.01.2026

  • 147 Пурко

    5 0 Отговор
    Какво е СВО ? Ей това . Няма 8 часа.
    Не 4 години и 1 200 000 убити.
    Да гледа Джуджи и да цъка с език .

    14:04 03.01.2026

  • 148 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "праведен":

    да се пробват, аз с ай-голям интерес бих проследил какво ще им се случи :) Сано да не стане като в Донбас... Освен това, за разлика от Украйна, която е оставена да се оправя сама (и се справя доста добре с агресора!) Тайван има договор за взаимна защита със САЩ. Т.е. ако Китай нападнат Тайван, САЩ са задължени да ударят Китай. Капиш?

    14:05 03.01.2026

  • 149 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    ПОЛЕКА ЛЕКА "ПРИЯТЕЛИТЕ" НА .................... ПУТЛЕР СИ ОТИВАТ , ПЪРВИ БЕШЕ САДАТ ................... ВТОРИ МАДУРОТО , ТРЕТИ ЩЕ Е ОРБАНЧО И .................... НАКРАЯ НАШИЯ "МИРИZЛИВ ЧОРАП .................... ФАКТ !

    14:06 03.01.2026

  • 150 ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!

    2 2 Отговор
    ПИТАМ АЗ €вро-дж€н дъ ри т€ :
    -АКО ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА НА $ащ СКОЧИ ДРА$ТИЧНО Ц€НАТА НА НЕФТА, ДОВОЛНИ ЛИ ЩЕ СТЕ?
    -КИТАЙ ЗАЩО ДА НЯМА ПРАВО ДА НАХЛУЕ В ТАЙВАН?
    -АКО турция НИ $ПР€ТН€ ВТОРО ко$ово ИЛИ ВТОРИ $€В€Р€Н кипър, НИЩО ,ЧЕ СМЕ В нато...?

    Коментиран от #164

    14:08 03.01.2026

  • 151 Патравата руска армия

    0 2 Отговор

    До коментар #144 от "Ако беше заловен":

    Опазиха го ,да знаеш.
    Ново чудесно представяне на руското ПВО ,най патравото ПВО в света . И после се чудят защо никой не им купува боклуците .

    Коментиран от #158

    14:08 03.01.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Разстрел, а след разстрела -

    0 0 Отговор
    червеи. Какво тук значи някаква си личност?

    14:10 03.01.2026

  • 154 Д,мин

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Ако беше заловен":

    Има снимки пред чартърен самолет. Държат го от двете страни военни с емблеми на унифорвите им на "DEA". Облечен е в синьо яке 4 бяла риза. За да го копнат потози начин ЦРУ си есвършила перфектно работата-обкръжението му е купено. Не може 30-тина хеликоптера Чинуик да летят над Каракас без една зенитна система да гръмне, има видео. Отделно охранта му не е пукнала и един фишек. Латиноамериканска му работа. А хамерите имат опит в тази работа, пример Нуриега, Алиенде, Гренада и т.н. Латинска Америка е задния двор на каубоите и няма да позволят никой друг да се нанесе там-доктрината Монро. И не я сравнявайте тази операция с Покрайнината, нещата са коренно различни.

    14:10 03.01.2026

  • 155 Онзи

    2 2 Отговор
    Това е предупреждение за тези,които не си дават природните богатства на САЩ,другаря КИМ,държи атома,и цялото богатство и власт си е негово.Бъди силен,единен и хляба няма да си го делиш с друг!!!Това важи най-вече за племето на Балганския полуостров.

    14:12 03.01.2026

  • 156 Плд, ул Св Климент

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Родът на Мадуро идва от Анадола.
    Поганецът е легнал и свалил гащи пред правоверните командоси на ЦРУ.

    14:12 03.01.2026

  • 157 Нарко Баронът Мъдуро

    4 1 Отговор
    Ще го хвърлят при Ел Чапо .

    Доживот на топло .

    14:12 03.01.2026

  • 158 мушмул

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "Патравата руска армия":

    Елементарни съждения и логика! Ще да си от 80% на Тиквун Великолепни!

    14:13 03.01.2026

  • 159 Фен

    0 2 Отговор
    Казва се, похитен. Може и отвлечен. От терористи. Международни.

    14:13 03.01.2026

  • 160 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "ВЪН €вро-дж€н дърит€!":

    Трябва да питаш тръмпоча , копей. Той все пак е ваш човек и приятел на путлера. Та питай тях. Европа няма общо с атаката на Венецуела.

    14:13 03.01.2026

  • 161 Чочо Сан

    2 0 Отговор
    Колко хуманно убиха Кадафи.

    14:13 03.01.2026

  • 162 Браво

    5 2 Отговор
    Да се готви Путинажа !

    14:14 03.01.2026

  • 163 Наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Ако беше заловен":

    Николас Мадуро е заловен!
    Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер президента Николас Мадуро, който заедно със съпругата си е заловен и изведен от страната от
    специалните военните части на САЩ Делта Форс.

    Ще бъде съден за мащабен наркотрафик. А може би и жена му също.

    14:15 03.01.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Копейки, не че приемам това за нормално от американците, но все пак очаквано от тръмпоча. Но да ви питам, колко американски военни загинаха при тази СВО?

    14:19 03.01.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Емо

    4 0 Отговор
    Тръмп, прати ги и тук да вземат Тиквата и Дебелия. Те имат пари, ще си платят превоза. По пътя могат без проблем да паднат от самолета.

    14:21 03.01.2026

  • 169 Ортодокс

    1 1 Отговор
    Русия що не му помогна ?
    Как да му помогне - ни флот имат ,ни авиация ,ни армия . Кавалерията на Будьони ли да изпратят ? Ей ги в Украйна са на коне вече .
    Руското ПВО не е произвело нито един изстрел .
    Толкова е добро.

    Коментиран от #171, #174

    14:24 03.01.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "Ортодокс":

    Боклук 110%

    14:27 03.01.2026

  • 172 бункерния плъх

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Орязват му крилцата първо.":

    няма да го закачат още нужен им е докато не източи всичките пари на ес няма да го бутнат ще го оставят да проси още и още докато ес фалира и после сащ и русия ще си делят плячката…

    Коментиран от #176

    14:27 03.01.2026

  • 173 Хлст

    1 0 Отговор
    Ами не е добре … Американците обаче показаха как се прави … Къде са тия дето говореха за втори Виетнам ..да си сверят календарите коя година е

    14:30 03.01.2026

  • 174 Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #169 от "Ортодокс":

    Не на коне, на дръгливи матарета

    14:33 03.01.2026

  • 175 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    1 0 Отговор
    уКРАЙна Е РУСКА!
    АКО НЯКОЕ БЪЛГАРСКО правит€л$тво у б и е 12-13 цивилни българо-мохамедани, турция ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНА?
    НАЦИ$ТИТЕ, НА ВЛА$Т В уКРАЙна У Б И Х А 12-13 ХИЛЯДИ РУСКОГОВОРЯЩИ ЦИВИЛНИ уКРАЙински ГРАЖДАНИ, $ ОДОБР€НИ€ТО НА цивилизованият запад!!!

    14:35 03.01.2026

  • 176 Само, че

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "бункерния плъх":

    Бункерния плъх Путаран тотално източва Проссия и най важното Груз 200 върви с пълна сила.
    Май ще му остане само един съюзник гладните от С.Корея.Венецуела и Иран утекоха към Капитан Америка, Китай си гледа само своя интерес и не му трябва силна Русия.

    14:36 03.01.2026