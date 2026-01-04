Новини
The New York Times: Поне 40 са убитите при атаката на САЩ в Каракас

4 Януари, 2026 06:20, обновена 4 Януари, 2026 06:48

Съединените щати ограничиха полетите над Венецуела и Карибите

The New York Times: Поне 40 са убитите при атаката на САЩ в Каракас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 40 души, включително цивилни, са убити при нападението на САЩ срещу столицата на Венецуела, Каракас на 3 януари, съобщи The New York Times, позовавайки се на висш венецуелски служител.

Ситуацията във венецуелската столица към момента е спокойна и под пълен правителствен контрол, заяви пред ТАСС руският посланик в Боливарската република Сергей Мелик-Багдасаров.

Южнокорейското правителство подкрепя диалога и се надява на бързо стабилизиране на ситуацията във Венецуела, заяви южнокорейското Министерство на външните работи.

„Нашето правителство следи отблизо ситуацията във Венецуела. Призоваваме всички заинтересовани страни да допринесат за намаляване на регионалното напрежение. Уважавайки волята на венецуелския народ, се надяваме на бързо стабилизиране на ситуацията в страната чрез диалог на фона на възстановяването на демокрацията“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.

Сеул също така обяви, че предприема мерки за гарантиране на безопасността на приблизително 70 свои граждани в латиноамериканската страна.

Организацията на американските държави ще проведе заседание на Постоянния съвет относно ситуацията около Венецуела, гласи изявление на генералния секретар на организацията Алберт Рамдин, публикувано на уебсайта на организацията.

Съединените щати ограничиха полетите над Венецуела и Карибите, поради военната операция в Боливарската република, обяви министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.

Експерти от Независимата международна мисия за установяване на фактите във Венецуела изразиха сериозна загриженост относно изявленията на американските власти относно плановете им да управляват републиката след нападението срещу страната и отвличането на нейния президент Николас Мадуро.

Страните от Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) планират да проведат министерска среща на 4 януари, за да обсъдят агресията на САЩ срещу Венецуела, обяви Мария Лаура да Роча, ръководител на Генералния секретариат на бразилското Министерство на външните работи.

Желанието за установяване на контрол върху петролните запаси на Венецуела се превърна в стратегическа цел за Съединените щати в страната, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика на Съвета на Руската федерация.

Куба е готова да пролее собствената си кръв в защита на братска Венецуела на фона на военните действия на Съединените щати срещу тази страна, се казва в правителствено изявление, публикувано от кубинското Министерство на външните работи.

Съпрезидентите на Никарагуа Даниел Ортега и Росарио Мурийо остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела и изразиха готовност да защитят суверенитета на страната, каза венецуелския външен министър Иван Хил Пинто.

Няколко десетки души присъстваха на протест пред Белия дом в събота, за да изразят недоволството си от агресивните действия на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Поддръжниците на президента на САЩ Доналд Тръмп, които очакваха САЩ да прекратят участието си в чуждестранни конфликти по време на неговото президентство, сгрешиха дълбок, заяви конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн.

Американската операция във Венецуела ще доведе до умерено покачване на цените на петрола в краткосрочен план, но не се очакват резки покачвания на цените, смята Кайл Шостак, директор на американската инвестиционна компания Navigator Principal Investors.

Възстановяването на петролната индустрия на Венецуела до нивото, достигнато в началото на управлението на президента Николас Мадуро през 2013 г., дори при пълен контрол на САЩ върху венецуелската PDVSA, ще струва десетки милиарди долари и може да отнеме до 10 години, заяви Шостак.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
  • 1 сичкуту скопейка

    6 5 Отговор
    шок и ужас !

    06:35 04.01.2026

  • 2 Готов за бой

    3 6 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:40 04.01.2026

  • 3 Повтарям

    16 8 Отговор
    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    06:41 04.01.2026

  • 4 Ма така и требе бе дееа

    7 7 Отговор
    След...мадуранкьо е ред на... путаранкьо

    06:41 04.01.2026

  • 5 Путине, Путине...

    4 7 Отговор
    Що не защити приятелчето си Мъдуро ?

    06:42 04.01.2026

  • 6 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 3 Отговор
    Путин има още много да учи

    06:43 04.01.2026

  • 7 Тва е истината

    6 5 Отговор
    Венецуела за.... 30 минути!!
    Не като оня Узкоглазия педофил , за 12 год почти стигна до селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк

    Коментиран от #13

    06:44 04.01.2026

  • 8 Путинистче идиотче

    1 3 Отговор
    Така са прай СВО....а нас ни избиват като плъхове в Украйна.

    06:44 04.01.2026

  • 9 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    1 4 Отговор
    Иде ли ред на Аятолаха и Путин.....

    06:46 04.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    5 0 Отговор
    Получихме ли новите Опорки,колеги?

    06:46 04.01.2026

  • 12 Пецата

    0 3 Отговор
    Аз па колко ракиа испих по празниците разбираш ли вобще ви е бедна фантазиата 🤣

    06:47 04.01.2026

  • 13 Последния софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тва е истината":

    Всичко е ясно, 2 ДНЯ и ВСЕ 👍😄

    06:49 04.01.2026

  • 14 С НАРКОБОСОВЕ

    1 2 Отговор
    Така се прави. Или съд или директно елиминиране.

    06:49 04.01.2026

  • 15 оня с коня

    4 2 Отговор
    "Куба е готова да пролее собствената си кръв за братска Венецуела"...КАКВО ЧАКА Америка и не АНЕКСИРА това Островче на "една ръка разстояние",което без проблем се използва от Русия за Военна база и Руски Ядрени подводнициредовно акостират там с насочени към Америка ракети?

    Коментиран от #20

    06:49 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин в тих ужас

    1 1 Отговор
    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво са случи.

    06:50 04.01.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Пха-ха-ха......извинитe, не се сдържах....
    500 000 от руска страна и 1 200 000 са убитите в нашата образцова cпециална Четири Года военна операция !!! До края на новата 2026г Генералния Щаб на непабедимата ни pуcка армия е осигурило още 700 000 тона пtшечно мяco !!! Какви 40 y6ити за Бога ?
    Пха-ха-ха......🎅🎅🎅

    06:50 04.01.2026

  • 19 хаспелге

    1 1 Отговор
    "мечка, меца, мецанка, добро именце"...

    06:51 04.01.2026

  • 20 Сам си го написал

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Не може.
    Руснака е там

    Коментиран от #23

    06:51 04.01.2026

  • 21 Путине, Путине...

    2 2 Отговор
    Що твоя спецназ не спаси Мъдурката бре ?

    06:52 04.01.2026

  • 22 Ами

    2 1 Отговор
    Венецуела ще трябва да предаде контрола върху петролните резерви. Казаха им го в прав текст. Ако не ги чака война. Това беше ясно заявено по-рано днес на пресконференцията на президента Тръмп, държавния секретар Рубио и шефа на Пентагона Хегсет.

    06:53 04.01.2026

  • 23 Стига бе

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сам си го написал":

    То руснака бе и във Венецуела.....

    06:53 04.01.2026

  • 24 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    0 2 Отговор
    Е морален удар върху Путин и подигравка с него.....клетият той, много му са насъбра напоследък.

    Коментиран от #26

    06:56 04.01.2026

  • 25 Рускии СПЕЦНАЗ

    0 1 Отговор
    Ошамариха ни във Венецуела. Не разбрахме откъде ни дойде. Пак са окакахме.

    06:58 04.01.2026

  • 26 Рижавия

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Не успя да вземе богатствата на Украйна защото руснака е там и се насочи към Венецуела.

    Коментиран от #28

    06:59 04.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    по толкова блатара заминават за час при канзон!

    07:01 04.01.2026

  • 28 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Рижавия":

    Кви богатства бе....щатско оръжие изби над милион путинисти....явно САЩ изпиват кръвчицата на мужика руски. Така се прави с АГРЕСОР.

    Коментиран от #32

    07:02 04.01.2026

  • 29 Рижавия

    2 0 Отговор
    Но поне Зеленски чувализира ватата 24/7 и крематорките пушат неспирно от 2022г

    07:02 04.01.2026

  • 30 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ

    2 0 Отговор
    3 дневен БЛИЦКРИГ у СИРИЯ!
    За 5 ДНИ,..2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ!
    12 год нито една превзета Област!
    Ееехх,..пи Здин,.. Ху есос тъй наш😄

    07:02 04.01.2026

  • 31 Винкело

    1 2 Отговор
    Как ще я нарекат тази война? Южно-Сверноамериканската? Или латино-англосакската? Украйна и Виетнам ще им изглежда като игрова ситуация в ЦДГ "Пролетно звънче".

    Коментиран от #36, #37

    07:03 04.01.2026

  • 32 Рижавия

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Няма спор, това е хубавото, наред са задунайските раби, че ватата попривърши!

    07:03 04.01.2026

  • 33 Виц на деня

    0 0 Отговор
    Мъдурка, търси та Тръмп.......
    На кой телефон.......
    Чука на вратата ти бре.....

    07:04 04.01.2026

  • 34 Сечко

    1 0 Отговор
    …конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн…

    Милене ми тя е жена - congresswoman. Като преписваш поне малко се ограмоти.

    Коментиран от #42

    07:05 04.01.2026

  • 35 Тавариши и Таварашутки

    3 0 Отговор
    Где ПВО?

    Где Росгвардия?

    Коментиран от #38

    07:05 04.01.2026

  • 36 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Винкело":

    Войната свърши за 30 минути......още преди да е започнала.

    07:05 04.01.2026

  • 37 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Винкело":

    Е как бе, те бая отпор дадоха мадуровците, страшно беше, почти като бункерното как даде като тръгна готвача да го вади от калното мазе!

    07:05 04.01.2026

  • 38 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тавариши и Таварашутки":

    при крайцеро у тинята

    07:06 04.01.2026

  • 39 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА

    1 0 Отговор
    0чакват ново СВО на Тръмп.

    07:07 04.01.2026

  • 40 Гаварит Хамас

    0 0 Отговор
    Поне 4000 са жертвите!

    07:08 04.01.2026

  • 41 Санде Глухия

    1 0 Отговор
    Убаво де, уж... Вагнер,Менделсон, Узкоглази военни съветници при маду ркьо и...Пи... Зда ?!?/
    Хехехехехехе

    07:09 04.01.2026

  • 42 Перко

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Сечко":

    Миленчо е даже главен редактор - супер

    07:09 04.01.2026

  • 43 Путине, Путине...

    1 0 Отговор
    Що не защити Мъдурката, или още не си разбрал кво става.

    07:10 04.01.2026

  • 44 Октомври 2025

    0 0 Отговор
    Мъдуро :

    Тръмп да внимава

    Имаме 5000 броя

    Игла - С ..


    Проблемът е че
    Няма кой да ги изстреля.

    Народната Любов към
    Диктатора бързо се изпари .

    Хахахахаха хахахахаха

    07:10 04.01.2026

  • 45 Ехааааааа

    0 0 Отговор
    Краварите са пиратите на века !!!!!!

    Коментиран от #51

    07:11 04.01.2026

  • 46 Рускии СПЕЦНАЗ

    1 0 Отговор
    Некакви дрончета /колкото цигарена кутия/ ни нападнаха....избиха ни като мухи....такова чудо не бехме виждали.

    07:12 04.01.2026

  • 47 КИМЧО...ядрения

    0 0 Отговор
    Добре че Тръмп не мой ни намери на картата....може следващия да съм аз.

    07:15 04.01.2026

  • 48 Развитие

    0 0 Отговор
    Развитие на америка вместо да вдига неуспешни революции вади тръна

    07:15 04.01.2026

  • 49 Евреина Кобзон

    0 0 Отговор
    Докато всички Гледат

    Венецуела

    Само да напомним.

    Във МАЛИ

    ТУАРЕГИТЕ

    ПАК ударили Група на Вагнер

    Концертът продължава

    Нови КАБЗОНЧИЦИ на хоризонта ..

    Руските Терористи ядат дървото
    И в Африка .

    07:16 04.01.2026

  • 50 Никой

    0 0 Отговор
    Както Пеевски е в "Магнитски", така и това сега - Щатите не обичат мафията - справка - Ал Капоне. Ал Капоне излежава присъдата - като е нещо ужасно - той има и заболяване от сифилис и получава мозъчни обърквания, халюцинира, говори си сам, вижда свои предишни врагове, разговаря с тях.

    Асо наистина Венецуела е в нарко-трафика - си заслужава акцията - а това сигурно е така - тези нарко-търговци тровят хората. В България се предлага свободно дрога.

    Това засяга всакакви прослойки. Никой не е застрахован от това - всъщност трябва да се избягват посещения в заведения - там може да ти сложат нещо в питието - няма гаранция.

    Трудна ще е борбата. Но си струва.

    07:16 04.01.2026

  • 51 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ехааааааа":

    Има кво да учи....изби милиони за нищо...

    07:17 04.01.2026