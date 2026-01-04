The New York Times: Поне 40 са убитите при атаката на САЩ в Каракас

Най-малко 40 души, включително цивилни, са убити при нападението на САЩ срещу столицата на Венецуела, Каракас на 3 януари, съобщи The New York Times, позовавайки се на висш венецуелски служител.
Ситуацията във венецуелската столица към момента е спокойна и под пълен правителствен контрол, заяви пред ТАСС руският посланик в Боливарската република Сергей Мелик-Багдасаров.
Южнокорейското правителство подкрепя диалога и се надява на бързо стабилизиране на ситуацията във Венецуела, заяви южнокорейското Министерство на външните работи.
„Нашето правителство следи отблизо ситуацията във Венецуела. Призоваваме всички заинтересовани страни да допринесат за намаляване на регионалното напрежение. Уважавайки волята на венецуелския народ, се надяваме на бързо стабилизиране на ситуацията в страната чрез диалог на фона на възстановяването на демокрацията“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.
Сеул също така обяви, че предприема мерки за гарантиране на безопасността на приблизително 70 свои граждани в латиноамериканската страна.
Организацията на американските държави ще проведе заседание на Постоянния съвет относно ситуацията около Венецуела, гласи изявление на генералния секретар на организацията Алберт Рамдин, публикувано на уебсайта на организацията.
Съединените щати ограничиха полетите над Венецуела и Карибите, поради военната операция в Боливарската република, обяви министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.
Експерти от Независимата международна мисия за установяване на фактите във Венецуела изразиха сериозна загриженост относно изявленията на американските власти относно плановете им да управляват републиката след нападението срещу страната и отвличането на нейния президент Николас Мадуро.
Страните от Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) планират да проведат министерска среща на 4 януари, за да обсъдят агресията на САЩ срещу Венецуела, обяви Мария Лаура да Роча, ръководител на Генералния секретариат на бразилското Министерство на външните работи.
Желанието за установяване на контрол върху петролните запаси на Венецуела се превърна в стратегическа цел за Съединените щати в страната, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика на Съвета на Руската федерация.
Куба е готова да пролее собствената си кръв в защита на братска Венецуела на фона на военните действия на Съединените щати срещу тази страна, се казва в правителствено изявление, публикувано от кубинското Министерство на външните работи.
Съпрезидентите на Никарагуа Даниел Ортега и Росарио Мурийо остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела и изразиха готовност да защитят суверенитета на страната, каза венецуелския външен министър Иван Хил Пинто.
Няколко десетки души присъстваха на протест пред Белия дом в събота, за да изразят недоволството си от агресивните действия на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Поддръжниците на президента на САЩ Доналд Тръмп, които очакваха САЩ да прекратят участието си в чуждестранни конфликти по време на неговото президентство, сгрешиха дълбок, заяви конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн.
Американската операция във Венецуела ще доведе до умерено покачване на цените на петрола в краткосрочен план, но не се очакват резки покачвания на цените, смята Кайл Шостак, директор на американската инвестиционна компания Navigator Principal Investors.
Възстановяването на петролната индустрия на Венецуела до нивото, достигнато в началото на управлението на президента Николас Мадуро през 2013 г., дори при пълен контрол на САЩ върху венецуелската PDVSA, ще струва десетки милиарди долари и може да отнеме до 10 години, заяви Шостак.
1 сичкуту скопейка
06:35 04.01.2026
2 Готов за бой
06:40 04.01.2026
3 Повтарям
Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...
06:41 04.01.2026
4 Ма така и требе бе дееа
06:41 04.01.2026
5 Путине, Путине...
06:42 04.01.2026
6 СВО по АМЕРИКАНСКИ
06:43 04.01.2026
7 Тва е истината
Не като оня Узкоглазия педофил , за 12 год почти стигна до селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
Коментиран от #13
06:44 04.01.2026
8 Путинистче идиотче
06:44 04.01.2026
9 СВО по АМЕРИКАНСКИ
06:46 04.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
06:46 04.01.2026
12 Пецата
06:47 04.01.2026
13 Последния софиянец
До коментар #7 от "Тва е истината":Всичко е ясно, 2 ДНЯ и ВСЕ 👍😄
06:49 04.01.2026
14 С НАРКОБОСОВЕ
06:49 04.01.2026
15 оня с коня
Коментиран от #20
06:49 04.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин в тих ужас
06:50 04.01.2026
18 Владимир Путин, президент
500 000 от руска страна и 1 200 000 са убитите в нашата образцова cпециална Четири Года военна операция !!! До края на новата 2026г Генералния Щаб на непабедимата ни pуcка армия е осигурило още 700 000 тона пtшечно мяco !!! Какви 40 y6ити за Бога ?
Пха-ха-ха......🎅🎅🎅
06:50 04.01.2026
19 хаспелге
06:51 04.01.2026
20 Сам си го написал
До коментар #15 от "оня с коня":Не може.
Руснака е там
Коментиран от #23
06:51 04.01.2026
21 Путине, Путине...
06:52 04.01.2026
22 Ами
06:53 04.01.2026
23 Стига бе
До коментар #20 от "Сам си го написал":То руснака бе и във Венецуела.....
06:53 04.01.2026
24 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #26
06:56 04.01.2026
25 Рускии СПЕЦНАЗ
06:58 04.01.2026
26 Рижавия
До коментар #24 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Не успя да вземе богатствата на Украйна защото руснака е там и се насочи към Венецуела.
Коментиран от #28
06:59 04.01.2026
27 Последния Софиянец
07:01 04.01.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #26 от "Рижавия":Кви богатства бе....щатско оръжие изби над милион путинисти....явно САЩ изпиват кръвчицата на мужика руски. Така се прави с АГРЕСОР.
Коментиран от #32
07:02 04.01.2026
29 Рижавия
07:02 04.01.2026
30 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ
За 5 ДНИ,..2 РЕПУБЛИКИ ОСВОБОДЕНИ!
12 год нито една превзета Област!
Ееехх,..пи Здин,.. Ху есос тъй наш😄
07:02 04.01.2026
31 Винкело
Коментиран от #36, #37
07:03 04.01.2026
32 Рижавия
До коментар #28 от "Я пъ тоа":Няма спор, това е хубавото, наред са задунайските раби, че ватата попривърши!
07:03 04.01.2026
33 Виц на деня
На кой телефон.......
Чука на вратата ти бре.....
07:04 04.01.2026
34 Сечко
Милене ми тя е жена - congresswoman. Като преписваш поне малко се ограмоти.
Коментиран от #42
07:05 04.01.2026
35 Тавариши и Таварашутки
Где Росгвардия?
Коментиран от #38
07:05 04.01.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #31 от "Винкело":Войната свърши за 30 минути......още преди да е започнала.
07:05 04.01.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Винкело":Е как бе, те бая отпор дадоха мадуровците, страшно беше, почти като бункерното как даде като тръгна готвача да го вади от калното мазе!
07:05 04.01.2026
38 Атина Палада
До коментар #35 от "Тавариши и Таварашутки":при крайцеро у тинята
07:06 04.01.2026
39 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА
07:07 04.01.2026
40 Гаварит Хамас
07:08 04.01.2026
41 Санде Глухия
Хехехехехехе
07:09 04.01.2026
42 Перко
До коментар #34 от "Сечко":Миленчо е даже главен редактор - супер
07:09 04.01.2026
43 Путине, Путине...
07:10 04.01.2026
44 Октомври 2025
Тръмп да внимава
Имаме 5000 броя
Игла - С ..
Проблемът е че
Няма кой да ги изстреля.
Народната Любов към
Диктатора бързо се изпари .
Хахахахаха хахахахаха
07:10 04.01.2026
45 Ехааааааа
Коментиран от #51
07:11 04.01.2026
46 Рускии СПЕЦНАЗ
07:12 04.01.2026
47 КИМЧО...ядрения
07:15 04.01.2026
48 Развитие
07:15 04.01.2026
49 Евреина Кобзон
Венецуела
Само да напомним.
Във МАЛИ
ТУАРЕГИТЕ
ПАК ударили Група на Вагнер
Концертът продължава
Нови КАБЗОНЧИЦИ на хоризонта ..
Руските Терористи ядат дървото
И в Африка .
07:16 04.01.2026
50 Никой
Асо наистина Венецуела е в нарко-трафика - си заслужава акцията - а това сигурно е така - тези нарко-търговци тровят хората. В България се предлага свободно дрога.
Това засяга всакакви прослойки. Никой не е застрахован от това - всъщност трябва да се избягват посещения в заведения - там може да ти сложат нещо в питието - няма гаранция.
Трудна ще е борбата. Но си струва.
07:16 04.01.2026
51 Путин
До коментар #45 от "Ехааааааа":Има кво да учи....изби милиони за нищо...
07:17 04.01.2026