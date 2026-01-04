Най-малко 40 души, включително цивилни, са убити при нападението на САЩ срещу столицата на Венецуела, Каракас на 3 януари, съобщи The New York Times, позовавайки се на висш венецуелски служител.

Ситуацията във венецуелската столица към момента е спокойна и под пълен правителствен контрол, заяви пред ТАСС руският посланик в Боливарската република Сергей Мелик-Багдасаров.

Южнокорейското правителство подкрепя диалога и се надява на бързо стабилизиране на ситуацията във Венецуела, заяви южнокорейското Министерство на външните работи.

„Нашето правителство следи отблизо ситуацията във Венецуела. Призоваваме всички заинтересовани страни да допринесат за намаляване на регионалното напрежение. Уважавайки волята на венецуелския народ, се надяваме на бързо стабилизиране на ситуацията в страната чрез диалог на фона на възстановяването на демокрацията“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.

Сеул също така обяви, че предприема мерки за гарантиране на безопасността на приблизително 70 свои граждани в латиноамериканската страна.

Организацията на американските държави ще проведе заседание на Постоянния съвет относно ситуацията около Венецуела, гласи изявление на генералния секретар на организацията Алберт Рамдин, публикувано на уебсайта на организацията.

Съединените щати ограничиха полетите над Венецуела и Карибите, поради военната операция в Боливарската република, обяви министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.

Експерти от Независимата международна мисия за установяване на фактите във Венецуела изразиха сериозна загриженост относно изявленията на американските власти относно плановете им да управляват републиката след нападението срещу страната и отвличането на нейния президент Николас Мадуро.

Страните от Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) планират да проведат министерска среща на 4 януари, за да обсъдят агресията на САЩ срещу Венецуела, обяви Мария Лаура да Роча, ръководител на Генералния секретариат на бразилското Министерство на външните работи.

Желанието за установяване на контрол върху петролните запаси на Венецуела се превърна в стратегическа цел за Съединените щати в страната, заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика на Съвета на Руската федерация.

Куба е готова да пролее собствената си кръв в защита на братска Венецуела на фона на военните действия на Съединените щати срещу тази страна, се казва в правителствено изявление, публикувано от кубинското Министерство на външните работи.

Съпрезидентите на Никарагуа Даниел Ортега и Росарио Мурийо остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела и изразиха готовност да защитят суверенитета на страната, каза венецуелския външен министър Иван Хил Пинто.

Няколко десетки души присъстваха на протест пред Белия дом в събота, за да изразят недоволството си от агресивните действия на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Поддръжниците на президента на САЩ Доналд Тръмп, които очакваха САЩ да прекратят участието си в чуждестранни конфликти по време на неговото президентство, сгрешиха дълбок, заяви конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн.

Американската операция във Венецуела ще доведе до умерено покачване на цените на петрола в краткосрочен план, но не се очакват резки покачвания на цените, смята Кайл Шостак, директор на американската инвестиционна компания Navigator Principal Investors.

Възстановяването на петролната индустрия на Венецуела до нивото, достигнато в началото на управлението на президента Николас Мадуро през 2013 г., дори при пълен контрол на САЩ върху венецуелската PDVSA, ще струва десетки милиарди долари и може да отнеме до 10 години, заяви Шостак.