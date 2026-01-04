Американският президент Доналд Тръмп трябваше да демонстрира резултати на международната сцена преди традиционното си обръщение за състоянието на Съюза.

Така Цуй Джонджоу, експерт в Центъра за латиноамерикански изследвания в Югозападния университет за наука и технологии в Китай коментира ситуацията във Венецуела.

„Тръмп ще произнесе обръщението си за състоянието на Съюза на 20-ти и на този фон той се нуждаеше от действия във външната политика с ясни резултати, за да демонстрира уменията си за управление“, цитира думите му Пенгпай. „Миналата година посредничеството на Тръмп в руско-украинския конфликт не даде значителни резултати и, строго погледнато, беше провал.“

Цуй Джонджоу смята, че САЩ ще разгледат два ключови въпроса: как ефективно да премахнат съществуващата политическа структура във Венецуела и как да проведат избори, „в подкрепа на новия марионетен режим“. Според него това в крайна сметка ще определи дали САЩ могат да превърнат военните си успехи в дългосрочни политически печалби.

Цуй Джунчжоу заяви, че действията на американските военни демонстрират превъзходните им разузнавателни и военни способности, но също така разкриват заплахата за сигурността на всяка друга държава и предизвикват критики от международната общност.

Американската военна операция във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро представляват заплаха за международния ред и показват завръщането на Вашингтон към доктрината Монро за открита намеса в делата на други държави.

Тези оценки на китайски политолози и международни наблюдатели са цитирани от вестник Global Times.

„Залавянето на действащ държавен глава по този начин е изключително необичайно. То не само нарушава международното право, но и няма правно основание дори съгласно вътрешното законодателство на САЩ“, цитира вестникът Лиу Сян, изследовател в Китайската академия за социални науки.

Експертът подчерта, че действията на Вашингтон са „огромен шок за международния ред“, а самата операция е декларация за възраждането на „новата доктрина Монро“ и утвърждаването на американската хегемония в региона.

Професорът от университета Фудан Дзян Шисюе от своя страна посочи икономическите мотиви зад агресията, отбелязвайки желанието на САЩ да си възвърнат контрола над петролните ресурси на Венецуела. Той добави, че Вашингтон отдавна е гледал на венецуелското ръководство като на пречка за своите интереси, особено след национализацията на петролната индустрия, която остави американските компании с минимално присъствие в страната.

Доктрината Монро е формулирана през 1823 г. от президента на САЩ Джеймс Монро и на практика често е служила за оправдаване на лидерството на САЩ в региона, намесата на някои държави във вътрешните работи на други и експанзионизма.