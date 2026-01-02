Бойко Борисов пред Явор Дачков: Всички прекалиха, включително Пеевски. Добре е да си самоуверен, лошо е да си самонадеян

Самоувереност да има човек е много хубаво качество, да си самонадеян е лошо качество. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителствено, в това мнозинство. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в YouTube канала на журналиста Явор Дачков, който разговаря с лидера на ГЕРБ в централата на партията, предаде dariknews.bg.
Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил, посочи Борисов. Подадохме оставка защото всичко, което се правеше, има една дума – самонадеяност – без ГЕРБ всички го правеха, коментира Борисов.
Всичките ми изказвания бяха "до 1 януари ще има правителство, след 1 януари ще направя ревизия". Поне десет пъти публично го казах – до 1 януари. "И те понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм – работи си нормално", коментира лидерът на ГЕРБ.
По думите му не протестите са свалили правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да поемат отговорност. Борисов посочи, че прекомерната самонадеяност в управлението, включително и от страна на лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, е довела до решението на ГЕРБ да напусне управляващото мнозинство. „И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство“, подчерта той и добави, че ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще го направят вместо тях.
Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че за 11-те месеца участие във властта партията му не е допуснала грешки. По думите му оставката е била логична стъпка, тъй като решенията са се вземали без диалог и баланс. Той отхвърли твърденията, че Пеевски управлява държавата или че зад отношенията им стои задкулисие, като подчерта, че те са продиктувани единствено от „аритметиката на властта и конкретната ситуация“. Според Борисов политическият възход на лидерът на ДПС-НН е следствие от действията на ПП–ДБ, които са се отдръпнали от ГЕРБ, а в българската политика слуховете често се представят като реалност.
България никога не е била по-богата. Икономиката е нараснала четири пъти за последните двайсет години, покупателната способност изпреварва редица страни от ЕС, а реалният стандарт на живот личи по пълните курорти, заетостта и потреблението. Не протестите свалиха правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да носят отговорност, продължи Борисов, цитиран от news.bg.
Отношенията с Делян Пеевски са продиктувани от аритметиката на властта и конкретната ситуация, а не от задкулисие или зависимости. Влизането на Румен Радев в активната политика ще го принуди да носи отговорност за решенията си, а не да говори в комфорта на резиденция "Калина".
Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. България успява да балансира между големите сили, да защитава националните си интереси и да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия - без нелегална миграция и без уроци по инакомислие в училищата.
Моя заслуга е, че в България няма нелегални мигранти - в един-два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият, заявява още Борисов.
В София настъпи пълна тишина. Говореше се за "мафия" в почистването, а сега - нищо. Терзиев продължи две трети от договорите със същите фирми. Ако Фандъкова беше кмет, за две плочки се правеха репортажи - сега мълчат.
Когато разбрах за ареста на Благомир Коцев, предвидих, че това е краят на това правителство.
Бях против да се създава Комисия “Сорос”. Това са червени линии, които никога не прекрачвам.
Три неоспорими постижения на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов:
1. В България няма нелегални мигранти. Нула нелегални мигранти! Как се спира миграция: спиране на външния натиск. Трябваше да се разбера с турския президент Ердоган.
2. България не понесе никаква щета от “зелената сделка”, постигнахме го заедно с Европейската комисия. Запазихме си “Мариците”.
3. Относно джендър политиката: никой инакомислещ не е понесъл негатив от това. Аз имам много такива приятели. Но в училище няма да се учи това! Мъжът си е мъж-жената си е жена. Патриархът ми звънна да ми честити новата година.
Когато се запознах с патриарх Даниил, той ме попита: “Откъде ти дойде силата по време на Ковид единствен в света да не затвориш църквите?”. А аз му отговорих: “Не само църквите- и джамиите, и католическите храмове!”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БоюБългароубиец
22:11 02.01.2026
2 Еднокнижник
22:11 02.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дълбоко
Заболя, нали!
Коментиран от #48, #53
22:12 02.01.2026
5 Горанов съм го виждАл 2 - 3 пъти
До тук с морала на банкянското психо!
22:12 02.01.2026
6 оня с питон.я
22:13 02.01.2026
7 Тиквата за Президент
22:14 02.01.2026
8 Евгени от Алфапласт
22:14 02.01.2026
9 А тулупа чист като сълза.
Всички са му виновни, че 20 години краде и ни докара до последни в Европа.
Защо не пита пенсионерите в хосписите на смъртта, управлявани от неговите ортаци колко са добре, защо тулуп, колко българи избягаха от "доброто" ти управление. В цяла България в момента тече кражба на фирми и даването на верни парийци, позле сме от времето на явните ВИС и СИК барабар със сицилианската мафия.
Твое творение е Мафията си има държава и ти мутро си нейния вожд.
22:15 02.01.2026
10 За Бойко
Коментиран от #40
22:15 02.01.2026
11 КО КО РЧО
И СКАЧАМ В ШАДРАВАНА ПРЕД
ДОНДУКОВ ДВЕ.....С ДВАМА ДЖЕНЗИТА...
22:16 02.01.2026
12 КУРнелия Нинова
Слаб и страхлив тулуп.
22:17 02.01.2026
13 евала
22:18 02.01.2026
14 Ревизор
22:19 02.01.2026
15 лошо е да си самонадеян
22:19 02.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Даниел
22:22 02.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да така е
22:23 02.01.2026
20 ТОЛУПА
22:24 02.01.2026
21 павела митова
22:25 02.01.2026
22 така мисля
22:25 02.01.2026
23 Дельо Свински
22:25 02.01.2026
24 ...
Коментиран от #30, #31
22:27 02.01.2026
25 Цветан
Коментиран от #32
22:27 02.01.2026
26 Тиквочий първи
22:27 02.01.2026
27 ганю
ама после сДс,ПП-ДБ и други такива партийки го съсипаха
ако си караше по неговите идеи щеше всичко да е ок 2013 г
още тогава щеше да е влязло еврото и сега щяхте да имате
немски заплати и пенсии и да сте европейци.12г пропиляни
от мафиотски тарикати.знам и за коляното и други такива
странични ефекти Бойче
22:27 02.01.2026
28 ЗДРАВКА КЛИНЧЕВА
22:28 02.01.2026
29 Ама
Коментиран от #33
22:28 02.01.2026
30 Не е крал , щото го хванаха
До коментар #24 от "...":Боко е евро крдец с присъдада в чехия!
22:30 02.01.2026
31 даню ушите
До коментар #24 от "...":не е крал ,некадърника го улепиха още на първата кола и го опандизиха
22:30 02.01.2026
32 Ха ха
До коментар #25 от "Цветан":Кой построи патока на Путин?Кой пази 20 години Мочата?
22:30 02.01.2026
33 Бай Данчо
До коментар #29 от "Ама":Те и папите го галИха по главата
22:30 02.01.2026
34 Панкрац
22:31 02.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Никой
22:36 02.01.2026
37 Моля
22:37 02.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Репортер
Много добре знаете, че статиите за рецидивистите се пускат раздел "Крими". Дори когато става дума за престъпник от международен калибър, какъвто е въпросното лице, неписано правило в журналистическата (намигване) практика е тя да се публикува в малките часове.
Още повече, когато тя гарантирано ще предизвика негативна вълна от коментари, тъй като проявеният криминал е свързан с управляващите мафиотски кръгове, а престъпленията са срещу народа.
22:40 02.01.2026
40 За Бою
До коментар #10 от "За Бойко":Вече съжаляват само урсулите и ппдбидиотите.
22:40 02.01.2026
41 ?????
Баце пред Гласовете, а не пред Дневник!?
Що така?
Търси извинения за украинския си медал?
Баце тоя път няма да ти простят.
Пробвай да свалиш поне синьо-жълтия прапор от централата на ГЕРБ.
22:41 02.01.2026
42 Лев
- Бойко Борисов: "но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм" - тук е точен и прав Радев нарочно не развъртя бързо мандатите
-Румен Радев: "Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз"
Тези два цитата показват ясно само едно - Румен Радев е привърженик на ЕВРОТО. Искането му за референдум беше само прах в очите на хората, единствено за да привлече повече поддръжници. Моля тези, които евентуално биха гласували за негова партия, но са и поддръжници на лева, да не забравят тези факти.
22:42 02.01.2026
43 менда
22:43 02.01.2026
44 Даниел
22:43 02.01.2026
45 хелоууински фенер
22:46 02.01.2026
46 Борисов преговаря 5 месеца
И всичко това при положение, че можеше да направи коалиция с ДПС и да няма грижи.
Борисов предпочете БСП И ИТН под давление на РАДЕВ!
Стабилността на Борисов изтрая 11 месеца и сега пее точно обратната песен!
Никой няма да гласува повече от за тоя пумпал!
Коментиран от #59
22:46 02.01.2026
47 Мата Хари
22:47 02.01.2026
48 Кметът на Симитли
До коментар #4 от "Дълбоко":Много го обичам Баце, с цялото си сърце и не само
22:48 02.01.2026
49 срам и пак срам
22:49 02.01.2026
50 Оффф ,
22:49 02.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 От Тиква само тиквеник става!
22:52 02.01.2026
53 Кметът на Симитли
До коментар #4 от "Дълбоко":Малко Хайку, в миг на обич аз ти посветих
22:54 02.01.2026
54 Пробвах се да ги слушам
22:56 02.01.2026
55 Пустиня(к)
До коментар #51 от "Тома":Нема се учудим и белким стане. И оня вампир некъв женкар го раздавал кат изнудвал булките. Комплекси, бате, те тоа е същия. Ма па бай Мето, баща му, въобще не беше такъв, играли сме шах у Балканкар. А па де да знаеш, де, оно има ена приказка за тиквата и крушата, така, де, крушата и дръвото.
22:57 02.01.2026
56 ДПС И ПЕЕВСКИ
Борисов просто закопава ГЕРБ.
23:02 02.01.2026
57 А50
23:02 02.01.2026
58 Само да питам
23:03 02.01.2026
59 Така е.
До коментар #46 от "Борисов преговаря 5 месеца":То и затова са му викали Боко-Праните гащи. Когато стане "напечено" хвърля кърпата...
23:04 02.01.2026
60 бандита вече
Коментиран от #61
23:04 02.01.2026
61 Че те сите гррберяци
До коментар #60 от "бандита вече":са готови да станат тръмписти.
23:07 02.01.2026
62 Плевнелиев
23:10 02.01.2026