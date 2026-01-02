Новини
Бойко Борисов пред Явор Дачков: Всички прекалиха, включително Пеевски. Добре е да си самоуверен, лошо е да си самонадеян

Бойко Борисов пред Явор Дачков: Всички прекалиха, включително Пеевски. Добре е да си самоуверен, лошо е да си самонадеян

2 Януари, 2026 23:05

  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • явор дачков

Лидерът на ГЕРБ даде интервю за youtube канала на журналиста

Бойко Борисов пред Явор Дачков: Всички прекалиха, включително Пеевски. Добре е да си самоуверен, лошо е да си самонадеян - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самоувереност да има човек е много хубаво качество, да си самонадеян е лошо качество. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителствено, в това мнозинство. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в YouTube канала на журналиста Явор Дачков, който разговаря с лидера на ГЕРБ в централата на партията, предаде dariknews.bg.

Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил, посочи Борисов. Подадохме оставка защото всичко, което се правеше, има една дума – самонадеяност – без ГЕРБ всички го правеха, коментира Борисов.

Всичките ми изказвания бяха "до 1 януари ще има правителство, след 1 януари ще направя ревизия". Поне десет пъти публично го казах – до 1 януари. "И те понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм – работи си нормално", коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му не протестите са свалили правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да поемат отговорност. Борисов посочи, че прекомерната самонадеяност в управлението, включително и от страна на лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, е довела до решението на ГЕРБ да напусне управляващото мнозинство. „И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство“, подчерта той и добави, че ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще го направят вместо тях.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че за 11-те месеца участие във властта партията му не е допуснала грешки. По думите му оставката е била логична стъпка, тъй като решенията са се вземали без диалог и баланс. Той отхвърли твърденията, че Пеевски управлява държавата или че зад отношенията им стои задкулисие, като подчерта, че те са продиктувани единствено от „аритметиката на властта и конкретната ситуация“. Според Борисов политическият възход на лидерът на ДПС-НН е следствие от действията на ПП–ДБ, които са се отдръпнали от ГЕРБ, а в българската политика слуховете често се представят като реалност.

България никога не е била по-богата. Икономиката е нараснала четири пъти за последните двайсет години, покупателната способност изпреварва редица страни от ЕС, а реалният стандарт на живот личи по пълните курорти, заетостта и потреблението. Не протестите свалиха правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да носят отговорност, продължи Борисов, цитиран от news.bg.

Отношенията с Делян Пеевски са продиктувани от аритметиката на властта и конкретната ситуация, а не от задкулисие или зависимости. Влизането на Румен Радев в активната политика ще го принуди да носи отговорност за решенията си, а не да говори в комфорта на резиденция "Калина".

Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. България успява да балансира между големите сили, да защитава националните си интереси и да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия - без нелегална миграция и без уроци по инакомислие в училищата.

Моя заслуга е, че в България няма нелегални мигранти - в един-два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият, заявява още Борисов.

В София настъпи пълна тишина. Говореше се за "мафия" в почистването, а сега - нищо. Терзиев продължи две трети от договорите със същите фирми. Ако Фандъкова беше кмет, за две плочки се правеха репортажи - сега мълчат.

Когато разбрах за ареста на Благомир Коцев, предвидих, че това е краят на това правителство.

Бях против да се създава Комисия “Сорос”. Това са червени линии, които никога не прекрачвам.

Три неоспорими постижения на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов:

1.⁠ В България няма нелегални мигранти. Нула нелегални мигранти! Как се спира миграция: спиране на външния натиск. Трябваше да се разбера с турския президент Ердоган.

2.⁠ ⁠⁠България не понесе никаква щета от “зелената сделка”, постигнахме го заедно с Европейската комисия. Запазихме си “Мариците”.

3.⁠ ⁠Относно джендър политиката: никой инакомислещ не е понесъл негатив от това. Аз имам много такива приятели. Но в училище няма да се учи това! Мъжът си е мъж-жената си е жена. Патриархът ми звънна да ми честити новата година.

Когато се запознах с патриарх Даниил, той ме попита: “Откъде ти дойде силата по време на Ковид единствен в света да не затвориш църквите?”. А аз му отговорих: “Не само църквите- и джамиите, и католическите храмове!”


България
  • 1 БоюБългароубиец

    82 7 Отговор
    А ти проклета тикво прекали най-много!

    22:11 02.01.2026

  • 2 Еднокнижник

    77 3 Отговор
    като сме богати, защо вдигна заплатите на куките да те пазят и тегли милиарди за това, а мутро крадлива.

    22:11 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дълбоко

    49 2 Отговор
    Прекали, дали?
    Заболя, нали!

    Коментиран от #48, #53

    22:12 02.01.2026

  • 5 Горанов съм го виждАл 2 - 3 пъти

    60 3 Отговор
    Влади е престъпник, който го хванаха с крадена кола на "Калотина". Абрашев му е чичо и е в "Магнитски".
    До тук с морала на банкянското психо!

    22:12 02.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    51 2 Отговор
    Бойко, ще успеят ли ченгетата да те опазят от стария ти бизнес партньор Йосич?

    22:13 02.01.2026

  • 7 Тиквата за Президент

    42 3 Отговор
    На Свинарника!

    22:14 02.01.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    44 4 Отговор
    Пак на запис, а, бандит бъзлив?🤣 Сретан му е взел мярката на ДОКАЗАНИЯ ОСЪЖДАН лъжлив и крадлив престъпник Бойко Методиев Борисов и не смее да се покаже навън тоя юнак.🤣🤣🤣

    22:14 02.01.2026

  • 9 А тулупа чист като сълза.

    50 5 Отговор
    Бойко българоубиец.
    Всички са му виновни, че 20 години краде и ни докара до последни в Европа.
    Защо не пита пенсионерите в хосписите на смъртта, управлявани от неговите ортаци колко са добре, защо тулуп, колко българи избягаха от "доброто" ти управление. В цяла България в момента тече кражба на фирми и даването на верни парийци, позле сме от времето на явните ВИС и СИК барабар със сицилианската мафия.
    Твое творение е Мафията си има държава и ти мутро си нейния вожд.

    22:15 02.01.2026

  • 10 За Бойко

    23 16 Отговор
    съжаляват само идиотите, мафиотите и Кремъл.

    Коментиран от #40

    22:15 02.01.2026

  • 11 КО КО РЧО

    19 17 Отговор
    ОХ НЕ МОГА ПОВЕЧЕ ХВЪРЛЯМ ПЕНЬЮАРА
    И СКАЧАМ В ШАДРАВАНА ПРЕД
    ДОНДУКОВ ДВЕ.....С ДВАМА ДЖЕНЗИТА...

    22:16 02.01.2026

  • 12 КУРнелия Нинова

    39 1 Отговор
    Ела, бойче, ела да се разберем като мъже.
    Слаб и страхлив тулуп.

    22:17 02.01.2026

  • 13 евала

    29 3 Отговор
    има ли нещо, за което не излъга

    22:18 02.01.2026

  • 14 Ревизор

    31 1 Отговор
    Ревизията е през пролетта, когато ще са изборите

    22:19 02.01.2026

  • 15 лошо е да си самонадеян

    35 3 Отговор
    като тиква въвела евро

    22:19 02.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Даниел

    22 3 Отговор
    Прав е ,не протеста свали Борисов ,за него хората не означават нищо!

    22:22 02.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да така е

    26 8 Отговор
    Унгария ще построи руска АЕЦ и ще си избие спрените еврофондове и ще си реши проблеми за 60 години,а ние ще предизвикаме авария в АЕЦ Козлодуй с американско гориво,което не връщаме след използването му,това депо го направи Теменужка Петкова от ГЕРБ,много ,,екологично

    22:23 02.01.2026

  • 20 ТОЛУПА

    24 2 Отговор
    е за трепане

    22:24 02.01.2026

  • 21 павела митова

    24 5 Отговор
    ако шиши му пусне аванта на тоя бухал това ще е краят му .първо го направи за смях пред цяла България ,сега го посочва с пръст като виновник за всичко ,не е чудно ,че знакови бизнесмени /арда тур/ се дистанцират ,Борисов днес казва - ШИШИ Е ПЪТНИК ,АЗ КАРАМ ВЛАКА

    22:25 02.01.2026

  • 22 така мисля

    32 3 Отговор
    Леле, и мутрата от Банкя излезе от зайчарника! Излез, бе мутро! Излез при народа и виж "колко те обичат"! Защо не се разходиш между хората да видиш каква е реакцията? Предател, мръсен! Ти предаде българския народ! Ти си българообиец! Рано или късно възмездието ще те стигне!!!!!!!!! Ще стигне теб и наследството ти! Не се съмнявай!!!!

    22:25 02.01.2026

  • 23 Дельо Свински

    23 2 Отговор
    Борисов ви вкара еврото, аз нищо не знам. Оправяйте се с него.

    22:25 02.01.2026

  • 24 ...

    29 2 Отговор
    Бойко не е мафиот, не е крал коли в Чехия, няма пачки и кюлчета...

    Коментиран от #30, #31

    22:27 02.01.2026

  • 25 Цветан

    21 1 Отговор
    Абе гербери, Бойко при Дачков???Евроатлантик ли е Бойко???

    Коментиран от #32

    22:27 02.01.2026

  • 26 Тиквочий първи

    4 16 Отговор
    А на бас че пак за мене ше гласувате !

    22:27 02.01.2026

  • 27 ганю

    5 18 Отговор
    Бойчето тръгна правилно на времето и режеше лентички
    ама после сДс,ПП-ДБ и други такива партийки го съсипаха
    ако си караше по неговите идеи щеше всичко да е ок 2013 г
    още тогава щеше да е влязло еврото и сега щяхте да имате
    немски заплати и пенсии и да сте европейци.12г пропиляни
    от мафиотски тарикати.знам и за коляното и други такива
    странични ефекти Бойче

    22:27 02.01.2026

  • 28 ЗДРАВКА КЛИНЧЕВА

    19 1 Отговор
    нещо за мис кюлоти ,какви пари ни струва на месец ,неграмотната арменка и тя не малко пари ни струва , що ние плащаме за к0рвите му не е ли накрал достатъчно ей такива дребни неща

    22:28 02.01.2026

  • 29 Ама

    18 1 Отговор
    той , агент Буда , комунист и всякакъв за пари , и църквите ли отварял и затварял при пандемии ? Според патриарх Данаил , който го бил поФалил за тая работа !

    Коментиран от #33

    22:28 02.01.2026

  • 30 Не е крал , щото го хванаха

    22 1 Отговор

    До коментар #24 от "...":

    Боко е евро крдец с присъдада в чехия!

    22:30 02.01.2026

  • 31 даню ушите

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "...":

    не е крал ,некадърника го улепиха още на първата кола и го опандизиха

    22:30 02.01.2026

  • 32 Ха ха

    16 2 Отговор

    До коментар #25 от "Цветан":

    Кой построи патока на Путин?Кой пази 20 години Мочата?

    22:30 02.01.2026

  • 33 Бай Данчо

    17 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ама":

    Те и папите го галИха по главата

    22:30 02.01.2026

  • 34 Панкрац

    21 1 Отговор
    Човекът, който отрови атмосферата в страната. Милиционер, комунист, мутра, провален политик.

    22:31 02.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой

    0 7 Отговор
    Щом ни казва - ще си мълчим.

    22:36 02.01.2026

  • 37 Моля

    12 1 Отговор
    патриарх Данаил да вземе отношение незабавно дали Банкянския субект е този , който му нарежда кога българските църкви да бъдат отваряни и кога не !

    22:37 02.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Репортер

    12 1 Отговор
    Колеги, проявявате завиден непрофесионализъм.
    Много добре знаете, че статиите за рецидивистите се пускат раздел "Крими". Дори когато става дума за престъпник от международен калибър, какъвто е въпросното лице, неписано правило в журналистическата (намигване) практика е тя да се публикува в малките часове.
    Още повече, когато тя гарантирано ще предизвика негативна вълна от коментари, тъй като проявеният криминал е свързан с управляващите мафиотски кръгове, а престъпленията са срещу народа.

    22:40 02.01.2026

  • 40 За Бою

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "За Бойко":

    Вече съжаляват само урсулите и ппдбидиотите.

    22:40 02.01.2026

  • 41 ?????

    11 3 Отговор
    Ха ха.
    Баце пред Гласовете, а не пред Дневник!?
    Що така?
    Търси извинения за украинския си медал?
    Баце тоя път няма да ти простят.
    Пробвай да свалиш поне синьо-жълтия прапор от централата на ГЕРБ.

    22:41 02.01.2026

  • 42 Лев

    10 3 Отговор
    Два цитата:
    - Бойко Борисов: "но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм" - тук е точен и прав Радев нарочно не развъртя бързо мандатите
    -Румен Радев: "Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз"

    Тези два цитата показват ясно само едно - Румен Радев е привърженик на ЕВРОТО. Искането му за референдум беше само прах в очите на хората, единствено за да привлече повече поддръжници. Моля тези, които евентуално биха гласували за негова партия, но са и поддръжници на лева, да не забравят тези факти.

    22:42 02.01.2026

  • 43 менда

    12 0 Отговор
    що не го питаш какво и колко беше откраднал от Путин ,че ти сложи глаба - Турски поток за твоя сметка до края на годината или си... поне едно благодаря да беше казал,че ти платихме масрафа всички българи

    22:43 02.01.2026

  • 44 Даниел

    10 0 Отговор
    Поредната димка от Борисов, някой прочете ли какви са въпросите на интервюиращия репортер???

    22:43 02.01.2026

  • 45 хелоууински фенер

    10 0 Отговор
    Тиквата е растение с интензивна проводяща система и става огромна, а приказната фея я превръща в разкошна каляска за една обикновена Пепеляшка - бъдеща принцеса....

    22:46 02.01.2026

  • 46 Борисов преговаря 5 месеца

    14 1 Отговор
    преди да съставят сегашната коалиция и ни уверяваше, че нямало друг начин, че тази коалиция означавала стабилност на управлението и спокойствие за хората и бизнеса, че кабинетът щял да изкара ПЪЛЕН мандат, че нямало алтернатива!
    И всичко това при положение, че можеше да направи коалиция с ДПС и да няма грижи.
    Борисов предпочете БСП И ИТН под давление на РАДЕВ!

    Стабилността на Борисов изтрая 11 месеца и сега пее точно обратната песен!
    Никой няма да гласува повече от за тоя пумпал!

    Коментиран от #59

    22:46 02.01.2026

  • 47 Мата Хари

    12 2 Отговор
    си отваря шкафчетата му с лилави пачки и кюлчета злато , снима си ги и не ѝ дреме .

    22:47 02.01.2026

  • 48 Кметът на Симитли

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дълбоко":

    Много го обичам Баце, с цялото си сърце и не само

    22:48 02.01.2026

  • 49 срам и пак срам

    14 0 Отговор
    Срам за нас, като българи, че допуснахме тоя доказан БАНДИТ да ни управлява!

    22:49 02.01.2026

  • 50 Оффф ,

    11 0 Отговор
    ама той и клисар бил , бе !

    22:49 02.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 От Тиква само тиквеник става!

    15 0 Отговор
    Жалко че нашата тиква е зелена и затова не става!

    22:52 02.01.2026

  • 53 Кметът на Симитли

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дълбоко":

    Малко Хайку, в миг на обич аз ти посветих

    22:54 02.01.2026

  • 54 Пробвах се да ги слушам

    12 0 Отговор
    Дачкоff пробва следеврокатаклизмово да изпере Тиквоча, а Банкята както вианги не се спря да лъже и маже. Едвам ги издържах 10тина минути.

    22:56 02.01.2026

  • 55 Пустиня(к)

    7 3 Отговор

    До коментар #51 от "Тома":

    Нема се учудим и белким стане. И оня вампир некъв женкар го раздавал кат изнудвал булките. Комплекси, бате, те тоа е същия. Ма па бай Мето, баща му, въобще не беше такъв, играли сме шах у Балканкар. А па де да знаеш, де, оно има ена приказка за тиквата и крушата, така, де, крушата и дръвото.

    22:57 02.01.2026

  • 56 ДПС И ПЕЕВСКИ

    7 1 Отговор
    се държаха толкова приятелски и джентълменски с ГЕРБ И БОРИСОВ, за това е толкова грозно, че днес Борисов на се оправдава с тях за провала си.
    Борисов просто закопава ГЕРБ.

    23:02 02.01.2026

  • 57 А50

    6 0 Отговор
    А Баце прекалява със скромността

    23:02 02.01.2026

  • 58 Само да питам

    8 0 Отговор
    Нещо за г-н Водопад каза ли? Иначе другото си го знаем. Лъжи, лъжи и пак лъжи.

    23:03 02.01.2026

  • 59 Така е.

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Борисов преговаря 5 месеца":

    То и затова са му викали Боко-Праните гащи. Когато стане "напечено" хвърля кърпата...

    23:04 02.01.2026

  • 60 бандита вече

    11 0 Отговор
    готов и пръв тръмпист да стане, хахахахахаха, няма друго таково долно същество нагаждаческо!

    Коментиран от #61

    23:04 02.01.2026

  • 61 Че те сите гррберяци

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "бандита вече":

    са готови да станат тръмписти.

    23:07 02.01.2026

  • 62 Плевнелиев

    5 0 Отговор
    Чакам си те ,да си оправим ГЕРБ след теб от тежкия махмурлук и да изхвърлим другите боклуци като теб ! Ти подготви ново каракачанско куче за Путин ,за да те приеме в изгнание в Москва иначе тук си завинаги в панделата !!! Или Йосич ще те оправи

    23:10 02.01.2026

