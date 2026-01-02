Бойко Борисов пред Явор Дачков: Всички прекалиха, включително Пеевски. Добре е да си самоуверен, лошо е да си самонадеян

Самоувереност да има човек е много хубаво качество, да си самонадеян е лошо качество. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителствено, в това мнозинство. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю, публикувано в YouTube канала на журналиста Явор Дачков, който разговаря с лидера на ГЕРБ в централата на партията, предаде dariknews.bg.

Няма една тема, по която мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил, посочи Борисов. Подадохме оставка защото всичко, което се правеше, има една дума – самонадеяност – без ГЕРБ всички го правеха, коментира Борисов.

Всичките ми изказвания бяха "до 1 януари ще има правителство, след 1 януари ще направя ревизия". Поне десет пъти публично го казах – до 1 януари. "И те понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите, а правителството успя да се справи и виждате вече втори-трети ден държавата в еврото няма катаклизъм – работи си нормално", коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му не протестите са свалили правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да поемат отговорност. Борисов посочи, че прекомерната самонадеяност в управлението, включително и от страна на лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, е довела до решението на ГЕРБ да напусне управляващото мнозинство. „И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство“, подчерта той и добави, че ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще го направят вместо тях.



Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че за 11-те месеца участие във властта партията му не е допуснала грешки. По думите му оставката е била логична стъпка, тъй като решенията са се вземали без диалог и баланс. Той отхвърли твърденията, че Пеевски управлява държавата или че зад отношенията им стои задкулисие, като подчерта, че те са продиктувани единствено от „аритметиката на властта и конкретната ситуация“. Според Борисов политическият възход на лидерът на ДПС-НН е следствие от действията на ПП–ДБ, които са се отдръпнали от ГЕРБ, а в българската политика слуховете често се представят като реалност.

България никога не е била по-богата. Икономиката е нараснала четири пъти за последните двайсет години, покупателната способност изпреварва редица страни от ЕС, а реалният стандарт на живот личи по пълните курорти, заетостта и потреблението. Не протестите свалиха правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да носят отговорност, продължи Борисов, цитиран от news.bg.

Отношенията с Делян Пеевски са продиктувани от аритметиката на властта и конкретната ситуация, а не от задкулисие или зависимости. Влизането на Румен Радев в активната политика ще го принуди да носи отговорност за решенията си, а не да говори в комфорта на резиденция "Калина".

Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. България успява да балансира между големите сили, да защитава националните си интереси и да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия - без нелегална миграция и без уроци по инакомислие в училищата.



Моя заслуга е, че в България няма нелегални мигранти - в един-два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият, заявява още Борисов.

В София настъпи пълна тишина. Говореше се за "мафия" в почистването, а сега - нищо. Терзиев продължи две трети от договорите със същите фирми. Ако Фандъкова беше кмет, за две плочки се правеха репортажи - сега мълчат.

Когато разбрах за ареста на Благомир Коцев, предвидих, че това е краят на това правителство.

Бях против да се създава Комисия “Сорос”. Това са червени линии, които никога не прекрачвам.

Три неоспорими постижения на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов:

1.⁠ В България няма нелегални мигранти. Нула нелегални мигранти! Как се спира миграция: спиране на външния натиск. Трябваше да се разбера с турския президент Ердоган.

2.⁠ ⁠⁠България не понесе никаква щета от “зелената сделка”, постигнахме го заедно с Европейската комисия. Запазихме си “Мариците”.

3.⁠ ⁠Относно джендър политиката: никой инакомислещ не е понесъл негатив от това. Аз имам много такива приятели. Но в училище няма да се учи това! Мъжът си е мъж-жената си е жена. Патриархът ми звънна да ми честити новата година.

Когато се запознах с патриарх Даниил, той ме попита: “Откъде ти дойде силата по време на Ковид единствен в света да не затвориш църквите?”. А аз му отговорих: “Не само църквите- и джамиите, и католическите храмове!”