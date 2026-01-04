И. д. президентът на Венецуела Делси Родригес: Няма да станем ничия колония!

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидентът Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава.

„Върховният съд на Венецуела разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.

Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.

Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на невъзможност за изпълнение на задълженията му.

Венецуела няма да стане ничия колония, заяви късно снощи Делси Родригес, добавяйки, че републиката изисква незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела, отбеляза Родригес, цитирана от Telesur.

Родригес публикува и изявление в Instagram, в което се казва, че Венецуела отхвърля, осъжда и денонсира пред международната общност действията на САЩ, които в документа се наричат ​​„опит за разгръщане на колониална война“ и „завземане на стратегическите ресурси на Венецуела“.

„Този ​​акт представлява грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, по-специално членове 1 и 2, които утвърждават зачитането на суверенитета, правното равенство на държавите и забраната за употреба на сила“, се казва в изявлението.