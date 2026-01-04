И. д. президентът на Венецуела Делси Родригес: Няма да станем ничия колония!

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидентът Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава.
„Върховният съд на Венецуела разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.
Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.
Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на невъзможност за изпълнение на задълженията му.
Венецуела няма да стане ничия колония, заяви късно снощи Делси Родригес, добавяйки, че републиката изисква незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.
Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела, отбеляза Родригес, цитирана от Telesur.
Родригес публикува и изявление в Instagram, в което се казва, че Венецуела отхвърля, осъжда и денонсира пред международната общност действията на САЩ, които в документа се наричат „опит за разгръщане на колониална война“ и „завземане на стратегическите ресурси на Венецуела“.
„Този акт представлява грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, по-специално членове 1 и 2, които утвърждават зачитането на суверенитета, правното равенство на държавите и забраната за употреба на сила“, се казва в изявлението.
1 Българин
Коментиран от #11
05:42 04.01.2026
2 миротвореца
05:42 04.01.2026
3 Всички Нарко Барони
В момента се крият като мишки .
Отдавна трябваше да ги подкарат
Както си се налага
Коментиран от #19, #32
05:42 04.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
05:46 04.01.2026
7 Георгиев
05:52 04.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇺🇦🇧🇬
06:04 04.01.2026
10 Хе!
Коментиран от #13, #41
06:04 04.01.2026
11 шопо
До коментар #1 от "Българин":и тука има няколко хиляди
06:12 04.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хо-ха-ха
До коментар #10 от "Хе!":Ти не си добре, а просто оцеляваш. Няма лошо. Въпросът е дали наистина си оцелял, или си се превърнал в нещо друго? А щом си се превърнал в нещо друго значи не си оцелял. Сложен филосовски въпрос? Още от преди Хамлетово време.
Коментиран от #15
06:23 04.01.2026
14 Само алчност
06:31 04.01.2026
15 Хе!
До коментар #13 от "Хо-ха-ха":А да те задигнат по дребни гащи, заедно с бабичката ти по нощите, да не би да е по престижно! По добре жив пес, отколкото мъртав тигър! Най достойното качество и най полезно за него, народа и държавата му за политик от марионетна държава е да умее да тъпче опозицията и да се кланя и гъзурчи на силния съсед и световния господар! Иначе - санкции, конфликти, мизерия, липса на долари и евра! Или искаш лидера Костадинов за президент, да ни изпокара с всички важни държави и да го дигнат и него с хеликоптер, заедно с партийната му другарка!?
Коментиран от #20
06:32 04.01.2026
16 Да видим
06:43 04.01.2026
17 Георги
06:47 04.01.2026
18 Аква
06:48 04.01.2026
19 Георги
До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":трябва да си много наивен за да мислиш, че става въпрос за наркотици.
06:48 04.01.2026
20 Спрете им командировьчните!
До коментар #15 от "Хе!":С такива като тебе нямаше да са 5 века а 7 век щяхме да сме под онуй..... робство. Всьщност то си и личи, подарихме си златото, дадохме 3 млрд. за хвьрчила които не струват и половина та от сумата а за Укр. са и безплатни , убихме си икономиката и енергетиката за да можем да рабочим в 00 на немска магистрала и за да слагаме памперси в френски хоспис. Нищо учудващо и за избора Ви -кюмюр,цар,мутра,парапет и пр. особи които са доказани тиквеници
Коментиран от #66
07:11 04.01.2026
21 Рижавото съвсем забатачи
Само че венецуелският петрол ще му загорчи и ще му приседне от Мадуро.
07:14 04.01.2026
22 Георги
До коментар #8 от "Готов за бой":жалко, че в Украйна няма поне един като тебе! До сега ВСУ да са стигнали Чукотка.
07:21 04.01.2026
23 Туарег
Елиминирахме Руски Мусори от Вагнер .
Кремълските Башибозуци ядат
Тупалките навсякъде .
Коментиран от #60
07:24 04.01.2026
24 Хаха
07:26 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Империята на лъжата и злото
07:33 04.01.2026
27 Кривоверен алкаш
07:34 04.01.2026
28 Да, да...
Пенсия 300 евро стига за по един хляб на ден....
Коментиран от #53
07:35 04.01.2026
29 Забрави
До коментар #8 от "Готов за бой":Да споменеш, че преди това ще си зашиеш пам перса с червен вълнен конец и ще си залепиш чайнето с кафяво производно
07:41 04.01.2026
30 Факт
07:42 04.01.2026
31 Заблудена е
07:45 04.01.2026
32 си пън
До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":ама котараците що се друсат бе,имни образовани,прекрасно знаят действието на наркотиците,кат спрат да ги купуват бароните няма да са барони вече,ама не спират,искат ги,и най вероятно сащ ще поемат функциите на барони,щот дългът вече е с ракетен двигател
07:45 04.01.2026
33 Точно от нейните уста
По-скоро е захаросан популизъм.
Още не се знае кой, кой е в играта и тепърва ще става ясно кой, какви конци дърпа и кой, какъв го играе в новия цирк.
Коментиран от #57
07:46 04.01.2026
34 БАЙ КУРТИ
Коментиран от #38
07:47 04.01.2026
35 И тая ще ходи
07:47 04.01.2026
36 Никой
Просто не правете дрога и не я иснасяйте - наркотиците са вредни и то - много вредни.
Коментиран от #46
07:49 04.01.2026
37 Громико
07:50 04.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха ха
07:53 04.01.2026
40 пиночет
07:56 04.01.2026
41 Евраджия
До коментар #10 от "Хе!":Лапаш ишки за някой лев и ти е добре
07:56 04.01.2026
42 Ха ах ах ах
07:58 04.01.2026
43 И ние така казвахме
се оказа, че само сменихме началника.
07:58 04.01.2026
44 Българин
07:59 04.01.2026
45 и тас
07:59 04.01.2026
46 не точно
До коментар #36 от "Никой":Посланието е съвсем различно - не си и помисляйте да нарушавате американските интереси. Ресурсите, които са важни за САЩ са американски, без значение на чия територия се намират. Уго Чавес се застъпи за ресурсите на Венецуела и се опълчи на американците като национализира петролната индустрия и предложи на американските компании миноритарен дял. Вече 20 години Венецуела е под тежки икономически санкции, наложени от САЩ и осъдена да плаща милиарди долари на американските компании, които не приеха условията и напуснаха Венецуела. Именно санкциите обясняват този феномен - най-богата на петрол страна в света да тъне в бедност. Мадуро продължи тази политика в интерес на страната си, а това американците не могат да простят. Има две съществени разлики между САЩ и Русия - руснаците винаги идва за своето, американците винаги идва за чуждото.
07:59 04.01.2026
47 Стеф
С какъв мерак биха натоварили Ким на хеликоптер, ама ... не им стиска.
Коментиран от #51
08:01 04.01.2026
48 Любител шофьор
Е, Мадуро е в ареста в Бруклин. Медведев да организира освобождаването му, ако му стиска...
08:05 04.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кажи
08:06 04.01.2026
51 Факт
До коментар #47 от "Стеф":Радвай се,че не си в затвора!
08:07 04.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Венецуела
До коментар #28 от "Да, да...":никога не е била по-бедна в историята си. А България никога бе е била по-богата. Но копейките не искат да признаят тази проста реалност
08:16 04.01.2026
54 оо здравей
До коментар #8 от "Готов за бой":пак ли те пуснаха от карлуково доста време не се беше изхождал публично сега пак ще цапаш мрежата докато не те приберът отново с бяла риза…
08:19 04.01.2026
55 Жоро
08:19 04.01.2026
56 ех какви хора само
08:20 04.01.2026
57 Ебонитова пръчка
До коментар #33 от "Точно от нейните уста":Има нещо захаросано за теб!
Коментиран от #61
08:22 04.01.2026
58 Оракула от Делфи
че с всеки изминат ден , егото му се доближава опасно близо
до това на изгубилия ума си , нещастник - диктатор олигарха Путин???
Струва ми се , че тези двамата си мислят ,че всичко им е позволено???
Проблема не е Мадуро , или Ким "Северно-Корейски" , истинския
проблем ще дойде , ако тези двамата се разберат, как да си поделят Целия Свят и Американския народ бъде "преспан" като Руския и седи и гледа "Гладиаторски игри" на живо ??????
Някой беше казал истината ,че "апетита идва с яденето"???
08:23 04.01.2026
59 Разлом
08:26 04.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Сила
До коментар #57 от "Ебонитова пръчка":Ще му хареса!
08:29 04.01.2026
62 Анонимен
08:48 04.01.2026
63 ФАЩ
08:48 04.01.2026
64 Ний ша Ва упрайм
08:54 04.01.2026
65 фАНТОМасс
08:54 04.01.2026
66 .....
До коментар #20 от "Спрете им командировьчните!":Турско! Турско е било. От страх ли не го пишете?
08:55 04.01.2026
67 Факт
08:57 04.01.2026
68 Шопо
08:58 04.01.2026