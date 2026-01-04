Новини
Свят »
Венецуела »
И. д. президентът на Венецуела Делси Родригес: Няма да станем ничия колония!

И. д. президентът на Венецуела Делси Родригес: Няма да станем ничия колония!

4 Януари, 2026 05:35, обновена 4 Януари, 2026 07:18 4 092 68

  • делси родригес-
  • венецуела-
  • върховен съд-
  • президент

Вицето на Мадуро бе избрана за временен държавен глава

И. д. президентът на Венецуела Делси Родригес: Няма да станем ничия колония! - 1
Делси Родригес, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидентът Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава.

„Върховният съд на Венецуела разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.

Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.

Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на невъзможност за изпълнение на задълженията му.

Венецуела няма да стане ничия колония, заяви късно снощи Делси Родригес, добавяйки, че републиката изисква незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела, отбеляза Родригес, цитирана от Telesur.

Родригес публикува и изявление в Instagram, в което се казва, че Венецуела отхвърля, осъжда и денонсира пред международната общност действията на САЩ, които в документа се наричат ​​„опит за разгръщане на колониална война“ и „завземане на стратегическите ресурси на Венецуела“.

„Този ​​акт представлява грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, по-специално членове 1 и 2, които утвърждават зачитането на суверенитета, правното равенство на държавите и забраната за употреба на сила“, се казва в изявлението.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    17 54 Отговор
    Само че, върховния съд на венецуела може да решава, само след като е получил одобрение от Белия дом. То не случайно американските войски са в столицата им!

    Коментиран от #11

    05:42 04.01.2026

  • 2 миротвореца

    21 6 Отговор
    оти ручах жабетата.

    05:42 04.01.2026

  • 3 Всички Нарко Барони

    26 49 Отговор
    В Латинска Америка
    В момента се крият като мишки .

    Отдавна трябваше да ги подкарат
    Както си се налага

    Коментиран от #19, #32

    05:42 04.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    3 13 Отговор
    Разносвач на пица и лапащ черни пишки….

    05:46 04.01.2026

  • 7 Георгиев

    61 7 Отговор
    Много са бързи! Кога стана военния преврат, кога го изпратиха Мадуро, кога се събра Върховния съд, кога реши. Като че ли всичко е било ясно още миналата година и е създадена организация... Не е като нашия конституционен съд примерно, да се клатят по половин година докато се съберат... Понякога се чудя: вероятно всеки конституционен съдия си има стая, секретарка.. какво правят, когато отидат на работа уж, примерно в 10.00 ч? Да си изпият кафето, да прочетат пресата, после? При над 15000 лв заплата? Даже нямат по едно решение на месец, поне не виждам, не чета, с аз много чета.

    05:52 04.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    23 48 Отговор
    Това е СВО,не на путлер мъката в Украйна,където дадоха фира над милион мужика за няколко кални ниви...

    06:04 04.01.2026

  • 10 Хе!

    37 28 Отговор
    И като я натоварят и нея на хеликоптера и поставят за президент опозиционната Мачадо на която дадоха Нобел за мир, какво ще решава този самозван съд, след като натоварят и него на кораба и го изпратят в Гуантанамо!? Подчинявайте се на истинските лидери на този свят, за да бъдете добре! Ето, ние не се репчим, влюзохме в ЕС, преди това в НАТО, приехме еврото, унищожихме каквото ни поискат, отстъпихме печеливши начинания, дори минералната вода и питената вода на партньорите и сме си много добре! Левове, евро, плащаш, магазина пълен дори след празниците, когато сме преяли и препили!

    Коментиран от #13, #41

    06:04 04.01.2026

  • 11 шопо

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    и тука има няколко хиляди

    06:12 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хо-ха-ха

    22 4 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Ти не си добре, а просто оцеляваш. Няма лошо. Въпросът е дали наистина си оцелял, или си се превърнал в нещо друго? А щом си се превърнал в нещо друго значи не си оцелял. Сложен филосовски въпрос? Още от преди Хамлетово време.

    Коментиран от #15

    06:23 04.01.2026

  • 14 Само алчност

    40 5 Отговор
    Където се намесят тези изроди остава разрушена и ограбена държава, мигрантския поток не стихва.

    06:31 04.01.2026

  • 15 Хе!

    10 24 Отговор

    До коментар #13 от "Хо-ха-ха":

    А да те задигнат по дребни гащи, заедно с бабичката ти по нощите, да не би да е по престижно! По добре жив пес, отколкото мъртав тигър! Най достойното качество и най полезно за него, народа и държавата му за политик от марионетна държава е да умее да тъпче опозицията и да се кланя и гъзурчи на силния съсед и световния господар! Иначе - санкции, конфликти, мизерия, липса на долари и евра! Или искаш лидера Костадинов за президент, да ни изпокара с всички важни държави и да го дигнат и него с хеликоптер, заедно с партийната му другарка!?

    Коментиран от #20

    06:32 04.01.2026

  • 16 Да видим

    18 7 Отговор
    Дали тази женка ще се подчинява или и нея ще я дигат с хеликоптера в Ну Йорк.

    06:43 04.01.2026

  • 17 Георги

    28 3 Отговор
    беше неправилно и незаконно когато арестуваха и принуждаваха Златанови да прехвърлят Изамет, също толкова неправилно и незаконно е и когато арестуват Мадуро и принуждават да прехвърли венецуелския нефт. Макар мащабите и извършителите да са различни, приликата е налице.

    06:47 04.01.2026

  • 18 Аква

    29 2 Отговор
    Така става с народите, които нямат армия, нямат военно производство, нямат ядрен ресурс. Диктатура е необходима, военен режим и железен ред вътре в държавата, за да не е лесно на враговете ти. А то - обикновен вътрешен преврат на военните с помощ от щатите. И шоу за целия свят. Безплатно.

    06:48 04.01.2026

  • 19 Георги

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":

    трябва да си много наивен за да мислиш, че става въпрос за наркотици.

    06:48 04.01.2026

  • 20 Спрете им командировьчните!

    35 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хе!":

    С такива като тебе нямаше да са 5 века а 7 век щяхме да сме под онуй..... робство. Всьщност то си и личи, подарихме си златото, дадохме 3 млрд. за хвьрчила които не струват и половина та от сумата а за Укр. са и безплатни , убихме си икономиката и енергетиката за да можем да рабочим в 00 на немска магистрала и за да слагаме памперси в френски хоспис. Нищо учудващо и за избора Ви -кюмюр,цар,мутра,парапет и пр. особи които са доказани тиквеници

    Коментиран от #66

    07:11 04.01.2026

  • 21 Рижавото съвсем забатачи

    29 11 Отговор
    работата с мирните преговори и изведнъж реши да се направи на велик, за да отклони вниманието от провала.
    Само че венецуелският петрол ще му загорчи и ще му приседне от Мадуро.

    07:14 04.01.2026

  • 22 Георги

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    жалко, че в Украйна няма поне един като тебе! До сега ВСУ да са стигнали Чукотка.

    07:21 04.01.2026

  • 23 Туарег

    9 20 Отговор
    А в Африка

    Елиминирахме Руски Мусори от Вагнер .

    Кремълските Башибозуци ядат
    Тупалките навсякъде .

    Коментиран от #60

    07:24 04.01.2026

  • 24 Хаха

    11 8 Отговор
    И за тази ще дойдат хеликоптери, ако продължи така.

    07:26 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Империята на лъжата и злото

    23 3 Отговор
    след загубената си прокси война в укрия пак се самопростреля. Сега и слепият видя, че съветът не се нуждае от туморното образование между двата океана.

    07:33 04.01.2026

  • 27 Кривоверен алкаш

    3 10 Отговор
    „Този ​​акт представлява грубо нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, по-специално членове 1 и 2, които утвърждават зачитането на суверенитета, правното равенство на държавите и забраната за употреба на сила“, се казва в изявлението....кажете го на Путин и на Тръмп...да се види от къде идват проблемите в световен мащаб..

    07:34 04.01.2026

  • 28 Да, да...

    22 5 Отговор
    Вече СТЕ колония и ще ви източат до дупка и ще направят от вас и голяма военна база. А вие само ще гладувате и гледате, как ви оглозгват "културно" с фиктивни "договори"! Подобно на нас и много други жертви по света. Златото ни "културно" ни го отнасят. "Безплатни военни бази"! Сега еврозона да "спасяваме " Франция и укра... А ние, къде сме?
    Пенсия 300 евро стига за по един хляб на ден....

    Коментиран от #53

    07:35 04.01.2026

  • 29 Забрави

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    Да споменеш, че преди това ще си зашиеш пам перса с червен вълнен конец и ще си залепиш чайнето с кафяво производно

    07:41 04.01.2026

  • 30 Факт

    11 2 Отговор
    Що му трябваше на Тръмп?

    07:42 04.01.2026

  • 31 Заблудена е

    6 5 Отговор
    Разбира се, че ще станат колония. И ще предадат петролните запаси.

    07:45 04.01.2026

  • 32 си пън

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":

    ама котараците що се друсат бе,имни образовани,прекрасно знаят действието на наркотиците,кат спрат да ги купуват бароните няма да са барони вече,ама не спират,искат ги,и най вероятно сащ ще поемат функциите на барони,щот дългът вече е с ракетен двигател

    07:45 04.01.2026

  • 33 Точно от нейните уста

    8 1 Отговор
    никак не ми звучи убедително, понеже тя е наследник на този пост.
    По-скоро е захаросан популизъм.
    Още не се знае кой, кой е в играта и тепърва ще става ясно кой, какви конци дърпа и кой, какъв го играе в новия цирк.

    Коментиран от #57

    07:46 04.01.2026

  • 34 БАЙ КУРТИ

    21 5 Отговор
    Ммдаа, проблема е че ВЕНЕЦУЕЛА има Петрол и то много петрол. И не иска да го дава за жълти стотинки на ГОВЕДАТА. И равносметката/ следва съдбата на Ирак, ЛИБИЯ и........ ВНОС НА ДЕМОКРАЦИЯ И ИЗНОС НА ПЕТРОЛ

    Коментиран от #38

    07:47 04.01.2026

  • 35 И тая ще ходи

    4 3 Отговор
    до Ню Йорк🤣

    07:47 04.01.2026

  • 36 Никой

    5 11 Отговор
    Не изнасяйте дрога - това е посланието.

    Просто не правете дрога и не я иснасяйте - наркотиците са вредни и то - много вредни.

    Коментиран от #46

    07:49 04.01.2026

  • 37 Громико

    2 13 Отговор
    САЩ асвабаждават Венецуела от лапите на комунизма

    07:50 04.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха

    1 6 Отговор
    Скъсаха му топките и от Мъдуро стана на Делси.

    07:53 04.01.2026

  • 40 пиночет

    4 9 Отговор
    2026 ще бъде краят на всички диктатори, който мъчат народите си!

    07:56 04.01.2026

  • 41 Евраджия

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Лапаш ишки за някой лев и ти е добре

    07:56 04.01.2026

  • 42 Ха ах ах ах

    3 4 Отговор
    Мъдуро се прекръстил на Путин след специалната американска операция по смяна на пола.

    07:58 04.01.2026

  • 43 И ние така казвахме

    8 0 Отговор
    преди години, но…
    се оказа, че само сменихме началника.

    07:58 04.01.2026

  • 44 Българин

    9 1 Отговор
    МНикой не иска да сте колония. Просто трябва да изпълнявате всички разпореждания от Белия Дом незабавно. Пък бъдете независими колкото искате.

    07:59 04.01.2026

  • 45 и тас

    1 1 Отговор
    ше оди в майами

    07:59 04.01.2026

  • 46 не точно

    14 4 Отговор

    До коментар #36 от "Никой":

    Посланието е съвсем различно - не си и помисляйте да нарушавате американските интереси. Ресурсите, които са важни за САЩ са американски, без значение на чия територия се намират. Уго Чавес се застъпи за ресурсите на Венецуела и се опълчи на американците като национализира петролната индустрия и предложи на американските компании миноритарен дял. Вече 20 години Венецуела е под тежки икономически санкции, наложени от САЩ и осъдена да плаща милиарди долари на американските компании, които не приеха условията и напуснаха Венецуела. Именно санкциите обясняват този феномен - най-богата на петрол страна в света да тъне в бедност. Мадуро продължи тази политика в интерес на страната си, а това американците не могат да простят. Има две съществени разлики между САЩ и Русия - руснаците винаги идва за своето, американците винаги идва за чуждото.

    07:59 04.01.2026

  • 47 Стеф

    17 2 Отговор
    Така е, когато имаш ресурси, трябва да развиваш военен потенциал с който да ги пазиш от крадци, "демократизатори" "морализатори" и т. н.
    С какъв мерак биха натоварили Ким на хеликоптер, ама ... не им стиска.

    Коментиран от #51

    08:01 04.01.2026

  • 48 Любител шофьор

    7 5 Отговор
    Зам.-председателят на Руския комитет за отбрана и бивш президент Дмитрий Медведев, заплаши преди дни Вашингтон, че „ако посегне на Мадуро и Венецуела, ще се сблъска с руската военна мощ“.
    Е, Мадуро е в ареста в Бруклин. Медведев да организира освобождаването му, ако му стиска...

    08:05 04.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кажи

    5 3 Отговор
    Латинска америка и ти става ясно за какво иде реч , все едно като при нас бившия соц лагер през 90те. И още не сме се отърсили Престъпност корупция бандитизам

    08:06 04.01.2026

  • 51 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Стеф":

    Радвай се,че не си в затвора!

    08:07 04.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Венецуела

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "Да, да...":

    никога не е била по-бедна в историята си. А България никога бе е била по-богата. Но копейките не искат да признаят тази проста реалност

    08:16 04.01.2026

  • 54 оо здравей

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    пак ли те пуснаха от карлуково доста време не се беше изхождал публично сега пак ще цапаш мрежата докато не те приберът отново с бяла риза…

    08:19 04.01.2026

  • 55 Жоро

    3 0 Отговор
    Твърде късно! Не искахте байдрън на ви тоя тръмп

    08:19 04.01.2026

  • 56 ех какви хора само

    3 0 Отговор
    а не ве никак вярваме ви! те световните терористи си играха във вашия двор на стражари и апаши щото им беше скучно не защото искааха да ви гепят петрола нали?

    08:20 04.01.2026

  • 57 Ебонитова пръчка

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Точно от нейните уста":

    Има нещо захаросано за теб!

    Коментиран от #61

    08:22 04.01.2026

  • 58 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор
    Наблюдавам , действията на Тръмп като Президент, и ми се струва ,
    че с всеки изминат ден , егото му се доближава опасно близо
    до това на изгубилия ума си , нещастник - диктатор олигарха Путин???
    Струва ми се , че тези двамата си мислят ,че всичко им е позволено???
    Проблема не е Мадуро , или Ким "Северно-Корейски" , истинския
    проблем ще дойде , ако тези двамата се разберат, как да си поделят Целия Свят и Американския народ бъде "преспан" като Руския и седи и гледа "Гладиаторски игри" на живо ??????
    Някой беше казал истината ,че "апетита идва с яденето"???

    08:23 04.01.2026

  • 59 Разлом

    7 1 Отговор
    След този криминален акт, ще си проличи лицемерието на запада.

    08:26 04.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ебонитова пръчка":

    Ще му хареса!

    08:29 04.01.2026

  • 62 Анонимен

    6 0 Отговор
    Колективно от ООН да си подадат оставките,защото са безполезна и злонамерена организация,лапаща пари на данъкоплатците.Всичко ,което е прието от тях е само и единствено на хартия.Така тя се превръща в една без никакъв смисъл организация.Дошло е време да се разтури.

    08:48 04.01.2026

  • 63 ФАЩ

    2 2 Отговор
    Тази женица ментално май е по зле и от кyxaта Урсула!? САЩ еече официално обяеиха Венецуела за колония, а тя си мисли, че е "управител на водопад"!?

    08:48 04.01.2026

  • 64 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    юдейте от УСА им трябва петрола и доларите кой мислите финансира тая инвазия в суверенна страна?

    08:54 04.01.2026

  • 65 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Да ги викаме ли САЩ-командосите и в България !? Дори на драго сърце ще им покажем пътя към къщата в Банкя и към леговището на Шиши !

    08:54 04.01.2026

  • 66 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спрете им командировьчните!":

    Турско! Турско е било. От страх ли не го пишете?

    08:55 04.01.2026

  • 67 Факт

    0 0 Отговор
    Светът ще се върне към автентичните либерални ценности, освен ако Мадуро не се окаже ЛГБТ!!

    08:57 04.01.2026

  • 68 Шопо

    1 0 Отговор
    Имате пари, защо не си купите ЯО от Русия ?

    08:58 04.01.2026