Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната

Появи се нов шанс за прекратяване на конфликта в Украйна, обяви украинският президент Володимир Зеленски на среща с европейски съветници по националната сигурност.

Видео от речта му беше публикувано от украинския вестник „Страна“.

„Сега имаме нов шанс да прекратим конфликта. И сме благодарни, че не сме сами по дипломатическия път“, каза Зеленски.

Според него по време на срещата с „коалицията на желаещите“ е разработен допълнителен план за действие.

На срещата присъстваха представители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Латвия, Естония, Литва, Полша, Финландия, Канада, Холандия, Швеция, Норвегия и Дания, както и на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия.

Среща на началниците на Генералния щаб ще се проведе утре, 5 януари, а среща на високо ниво в Париж на следващия ден ще проправи пътя за споразумение с американската администрация.

В Киев беше отбелязано, че ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността и икономиката, работата по рамкови документи и координацията на по-нататъшни стъпки с партньорите.

„Коалицията на желаещите“ е формат, включващ над 30 държави, предимно европейски съюзници на Украйна, желаещи да участват в потенциална мироопазваща мисия и да предоставят гаранции за сигурност на Киев след постигане на прекратяване на огъня.