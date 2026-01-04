Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната

Появи се нов шанс за прекратяване на конфликта в Украйна, обяви украинският президент Володимир Зеленски на среща с европейски съветници по националната сигурност.
Видео от речта му беше публикувано от украинския вестник „Страна“.
„Сега имаме нов шанс да прекратим конфликта. И сме благодарни, че не сме сами по дипломатическия път“, каза Зеленски.
Според него по време на срещата с „коалицията на желаещите“ е разработен допълнителен план за действие.
На срещата присъстваха представители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Латвия, Естония, Литва, Полша, Финландия, Канада, Холандия, Швеция, Норвегия и Дания, както и на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия.
Среща на началниците на Генералния щаб ще се проведе утре, 5 януари, а среща на високо ниво в Париж на следващия ден ще проправи пътя за споразумение с американската администрация.
В Киев беше отбелязано, че ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността и икономиката, работата по рамкови документи и координацията на по-нататъшни стъпки с партньорите.
„Коалицията на желаещите“ е формат, включващ над 30 държави, предимно европейски съюзници на Украйна, желаещи да участват в потенциална мироопазваща мисия и да предоставят гаранции за сигурност на Киев след постигане на прекратяване на огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно днес
07:36 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факти
Коментиран от #60
07:37 04.01.2026
4 си пън
07:37 04.01.2026
5 Уса
07:38 04.01.2026
6 Ходи
До коментар #2 от "Готов за бой":пазарувай !
07:38 04.01.2026
7 Гълъбова
До коментар #2 от "Готов за бой":Пак си избягал!
07:38 04.01.2026
8 Доналд Тръмп, номер Едно
Безконечна война, слаба Русия, мир в Света !!!
Стягай мобилизация пpидypок. Ваши проблеми са ваши проблеми 🎅
07:38 04.01.2026
9 Бъдеще
Коментиран от #13, #15, #18
07:39 04.01.2026
10 Баш
07:40 04.01.2026
11 Тия па европейските
Ха-ха-ха
Коментиран от #20
07:40 04.01.2026
12 Зельо Кокаинович
07:41 04.01.2026
13 Мадуро
До коментар #9 от "Бъдеще":И аз така си мислех.
07:41 04.01.2026
14 Украйна
07:42 04.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А ЕС
07:43 04.01.2026
17 Ревльото
07:43 04.01.2026
18 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #9 от "Бъдеще":Бе то от тоя Кepван сума ти народ измря, едвам крета вече, а края се не види бе тoвapищ !!!
07:44 04.01.2026
19 Zaхарова
Коментиран от #34
07:45 04.01.2026
20 Питам
До коментар #11 от "Тия па европейските":Кога ще извлекат путин от бункера?
07:46 04.01.2026
21 Свършена е марионетката
Коментиран от #29
07:47 04.01.2026
22 мдаааа
07:48 04.01.2026
23 Иди бе
До коментар #2 от "Готов за бой":Иди там на фронта, щом толкова искаш. Кво те спира?
Коментиран от #32
07:49 04.01.2026
24 Ццц
Коментиран от #28, #30
07:50 04.01.2026
25 Откровен….
07:53 04.01.2026
26 гост
Коментиран от #35
07:54 04.01.2026
27 Българин
07:56 04.01.2026
28 Гледай Мадуро
До коментар #24 от "Ццц":Мисли за Пуслер,Кадафи, Саддам, Милошевич...
Няма диктатор свършил земният си път в кревата си.
Коментиран от #37, #54
07:56 04.01.2026
29 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #21 от "Свършена е марионетката":"...Тръмп ще отвлече и него.."
Ми, що да го отвличам ?
Украйна и Европа са ми редовни клиенти, плащат луди пари за старо оръжие, луд ли съм да спирам бизнеса !!!
Нека си воюват наздраве колко могат, това са тяхни разбории. Плащат редовно, няма проблеми 👍
07:57 04.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Копейкотрошач
До коментар #23 от "Иди бе":Тук сме заради такива като теб.
07:58 04.01.2026
33 Анонимен
Коментиран от #39
08:00 04.01.2026
34 Помнещ
До коментар #19 от "Zaхарова":Ха ха ха а къде остана опорката че сега НАТО-то ви е най-сплотено - даже и коалицията на лаещите не включва всички държави.
Може да е бавно но Путин разпиля великото ви НАТО и постави ЕС на колене пък завладените територии в Украйна са бонус.
Коментиран от #36, #38
08:00 04.01.2026
35 Гост
До коментар #26 от "гост":Те баш теб ще по слушат. Дрипльо.
08:01 04.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Антитрол
До коментар #28 от "Гледай Мадуро":"Няма диктатор свършил земният си път в кревата си"
А за Кимчо нищо не казваш - или той имаше атом и не смеете да го пипнете. Ама пък Путин има най-много така че няма да ви се сбъднат мечтите.
Коментиран от #43
08:05 04.01.2026
38 Копеи не философствай!
До коментар #34 от "Помнещ":Марш да пълниш снаряди за Украйна! Плаща се вече в евро! Марш!!!
Коментиран от #44
08:06 04.01.2026
39 Оправиш
До коментар #33 от "Анонимен":Оправиш се пише, руская девойка
08:07 04.01.2026
40 Помнещ
До коментар #36 от "Zахарова":Браво и на теб - получаваш 10 шекела
08:08 04.01.2026
41 Z мужик
До коментар #36 от "Zахарова":Не искаме рубли, а Евро, понял!
08:09 04.01.2026
42 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:10 04.01.2026
43 Ха ха
До коментар #37 от "Антитрол":То и Сталин сам си отиде от този свят! Ама в мъки...
Коментиран от #45
08:10 04.01.2026
44 Помнещ
До коментар #38 от "Копеи не философствай!":"Марш да пълниш снаряди за Украйна!"
Няма проблеми но ти заминавай да ги гърмиш срещу "лошите" руснаци че на зеления вече не му остана пушечно месо и взе да лови вече и под 18 и над 60 години. То с криене зад компютъра няма как да разговаряте с Путин от "позиция на силата" - или това го забравихте вече.
08:12 04.01.2026
45 Антитрол
До коментар #43 от "Ха ха":"Ама в мъки..."
Е то Урсулите, Макарончовците, Мерцовете и Каите няма да ги мъчим много. Нашите наведени евроатлантици и тях.
08:16 04.01.2026
46 ЮДОПРОПАГАНДАТА
08:17 04.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Баце
Коментиран от #50, #68
08:22 04.01.2026
49 Пенсионер 69 годишен
До коментар #2 от "Готов за бой":Заминавай за Украйна. Ще ти обещаят $400 на месец. Още никой не е изкарал месец да ги получи. Но картечница може и да ти дадат.
Аз отивам да видя колко евро е един хляб и едно кисело мляко.
08:25 04.01.2026
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #48 от "Баце":Интересно, на какъв хеликоптер ще возят Зеленски? Американски, английски или руски? Колко ще платят на охраната му да не стреля? Или украинците сами ще го окачат за краката да съхне, като Еленски бут?
Коментиран от #52
08:29 04.01.2026
51 Учуден
Какво стана бе - нали щяха да разговарят с Русия само от "позиция на силата" и то единствено след изтеглянето на всички руски войски от "всички украински земи включително и Крим". Защо всички евроатлантици получиха колективна амнезия изведнъж.
Някое по-запознато козяче ще ме светне ли защо се получи така?
08:30 04.01.2026
52 Украинец
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":"Или украинците сами ще го окачат за краката да съхне"
Абе няма проблеми да го окачим ама той го е страх да се прибере в Украйна - всички снимки "от фронта" са от бункера му в Полша на зелен фон.
08:34 04.01.2026
53 Хахахахаха
08:35 04.01.2026
54 Ццц
До коментар #28 от "Гледай Мадуро":Твоя пишман диктатор гледам не се завърта много в Киев. Само кенефът му остана за иманярите. 🤣. Като много други пудели легло няма, но ще свърши като помияр, бъди сигурен.
08:36 04.01.2026
55 Велизар
08:43 04.01.2026
56 Пацифист
Никой няма право да те кара да се биеш против волята ти.
08:46 04.01.2026
57 болгарин..
08:48 04.01.2026
58 нннн
Нека хората да го имат предвид за изборите!
08:49 04.01.2026
59 НАГЪЛ ПРОСЕЩ АЛЧЕН
08:52 04.01.2026
60 Шопо
До коментар #3 от "Факти":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
08:54 04.01.2026
61 Гого
Коментиран от #65
08:54 04.01.2026
62 Тома
А междувременно на фронта загинаха над 1 млн украински момчета...
Какво нещо са туристическите шансове за мир, а?
08:57 04.01.2026
63 СВО
09:00 04.01.2026
64 Васко ъглошлайфа
Коментиран от #67
09:01 04.01.2026
65 Сила
До коментар #61 от "Гого":Зевс сега се бори с Ебонитова пръчка!
09:01 04.01.2026
66 Нищо ново под слънцето!
Изобщо...- тра ла ла...
09:02 04.01.2026
67 Факт
До коментар #64 от "Васко ъглошлайфа":Трябва да проумеете, че Вибраторът не е Ъглошлайф!
09:02 04.01.2026
68 Сила
До коментар #48 от "Баце":Узурпирал е твоя хемороид!
09:04 04.01.2026
69 Васко ъглошлайфа
09:05 04.01.2026
70 И какъв е тоя
Няма ли да каже някой?
09:15 04.01.2026