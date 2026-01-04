Новини
Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната
Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната

4 Януари, 2026 07:24, обновена 4 Януари, 2026 07:34

И сме благодарни, че не сме сами по дипломатическия път, заяви украинският президент

Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Появи се нов шанс за прекратяване на конфликта в Украйна, обяви украинският президент Володимир Зеленски на среща с европейски съветници по националната сигурност.

Видео от речта му беше публикувано от украинския вестник „Страна“.

„Сега имаме нов шанс да прекратим конфликта. И сме благодарни, че не сме сами по дипломатическия път“, каза Зеленски.

Според него по време на срещата с „коалицията на желаещите“ е разработен допълнителен план за действие.

На срещата присъстваха представители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Латвия, Естония, Литва, Полша, Финландия, Канада, Холандия, Швеция, Норвегия и Дания, както и на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия.

Среща на началниците на Генералния щаб ще се проведе утре, 5 януари, а среща на високо ниво в Париж на следващия ден ще проправи пътя за споразумение с американската администрация.

В Киев беше отбелязано, че ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността и икономиката, работата по рамкови документи и координацията на по-нататъшни стъпки с партньорите.

„Коалицията на желаещите“ е формат, включващ над 30 държави, предимно европейски съюзници на Украйна, желаещи да участват в потенциална мироопазваща мисия и да предоставят гаранции за сигурност на Киев след постигане на прекратяване на огъня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно днес

    40 6 Отговор
    Не си актуален в новинарския свят.

    07:36 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    53 9 Отговор
    Зеленски: Появи се нов шанс за прекратяване на войната, намерих бялото знаме и хвърлям кърпата

    Коментиран от #60

    07:37 04.01.2026

  • 4 си пън

    47 8 Отговор
    ха ха белия байрак смръдльо е единствения план

    07:37 04.01.2026

  • 5 Уса

    52 8 Отговор
    От 30 държави са останали 15 от които повечето не са толкова желаещи и когато паднат първите руски ракети народите им ще ги пребият с камъни

    07:38 04.01.2026

  • 6 Ходи

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    пазарувай !

    07:38 04.01.2026

  • 7 Гълъбова

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Пак си избягал!

    07:38 04.01.2026

  • 8 Доналд Тръмп, номер Едно

    5 16 Отговор
    Хе.....зелената мишка още не панимает....
    Безконечна война, слаба Русия, мир в Света !!!
    Стягай мобилизация пpидypок. Ваши проблеми са ваши проблеми 🎅

    07:38 04.01.2026

  • 9 Бъдеще

    47 7 Отговор
    Край на СВО ще има когато Путин реши, или когато бъдат постигнати целите на СВО! Коалицията на лаещите може да си лае, но кервана си върви....

    Коментиран от #13, #15, #18

    07:39 04.01.2026

  • 10 Баш

    22 4 Отговор
    сега е малко вероятно да се стигне до прекратяване. След няколко години е по-вероятно да започнат преговори по същество.

    07:40 04.01.2026

  • 11 Тия па европейските

    30 5 Отговор
    Кво зависи от тях? Дали днес ще вали сняг?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #20

    07:40 04.01.2026

  • 12 Зельо Кокаинович

    36 4 Отговор
    Колко пъти се Среща с Партньори и Коалиции на Желаещите!? Ще ти дадат Част от обещаните пари, но нямаш Войници,! Останалото са твойте Празни Приказки, които постоянно повтаряш!

    07:41 04.01.2026

  • 13 Мадуро

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Бъдеще":

    И аз така си мислех.

    07:41 04.01.2026

  • 14 Украйна

    10 2 Отговор
    обективно не може да спре да се бие. Така са нагласени нещата там, че ще трябва да се въоръжат с търпение през следващите години.

    07:42 04.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А ЕС

    19 3 Отговор
    преведе ли парите, които обеща?

    07:43 04.01.2026

  • 17 Ревльото

    22 5 Отговор
    кървав клоун нанесе ли "стратегическо поражение на Русия" или се крие като плъх в в дупката си?

    07:43 04.01.2026

  • 18 Валерий Герасимов, началник щаб

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "Бъдеще":

    Бе то от тоя Кepван сума ти народ измря, едвам крета вече, а края се не види бе тoвapищ !!!

    07:44 04.01.2026

  • 19 Zaхарова

    8 21 Отговор
    Айде блатни роби!Ставайте,че онзи рижият вчера подпука нашите хора!За какво ви храним?

    Коментиран от #34

    07:45 04.01.2026

  • 20 Питам

    7 24 Отговор

    До коментар #11 от "Тия па европейските":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    07:46 04.01.2026

  • 21 Свършена е марионетката

    22 1 Отговор
    Тръмп ще отвлече и него, има достатъчно доказателства от байдънови за наркотици и притежание на оръжие

    Коментиран от #29

    07:47 04.01.2026

  • 22 мдаааа

    18 6 Отговор
    Тая патаклама нема да спре докато Петров и Баширов някоя нощ не събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/...

    07:48 04.01.2026

  • 23 Иди бе

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Иди там на фронта, щом толкова искаш. Кво те спира?

    Коментиран от #32

    07:49 04.01.2026

  • 24 Ццц

    11 5 Отговор
    Когато и да пуснете този екземляр, все не е на място, но в неделя сутрин си е направо престъпление! И отделно: "Коалицията на желаещите" включва представители на предимно европейски държави, чието управление е закупено от нео либералите - престъпна задкулисна групировка, която воюва с излъчилата Тръмп престъпната задкулисна групировка. Основната цел на тази банда в момента е да възстанови неуспешната инвестиция на началниците в западните покрайнини на Русия.

    Коментиран от #28, #30

    07:50 04.01.2026

  • 25 Откровен….

    13 5 Отговор
    ….мошенник и долен лъжец!!!!

    07:53 04.01.2026

  • 26 гост

    21 5 Отговор
    Крайно време е украинците от фронта да обърнат оръжията си срещу наркомана и хунтата му и да се приберат ЖИВИ при семействата си. А наркомана и хранените му хора да увиснат!

    Коментиран от #35

    07:54 04.01.2026

  • 27 Българин

    9 5 Отговор
    Основният му доставчик замина за Ню Йорк. Сега какво ще прави зиления, представа си няма!

    07:56 04.01.2026

  • 28 Гледай Мадуро

    6 15 Отговор

    До коментар #24 от "Ццц":

    Мисли за Пуслер,Кадафи, Саддам, Милошевич...
    Няма диктатор свършил земният си път в кревата си.

    Коментиран от #37, #54

    07:56 04.01.2026

  • 29 Доналд Тръмп, номер Едно

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "Свършена е марионетката":

    "...Тръмп ще отвлече и него.."

    Ми, що да го отвличам ?
    Украйна и Европа са ми редовни клиенти, плащат луди пари за старо оръжие, луд ли съм да спирам бизнеса !!!
    Нека си воюват наздраве колко могат, това са тяхни разбории. Плащат редовно, няма проблеми 👍

    07:57 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейкотрошач

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Иди бе":

    Тук сме заради такива като теб.

    07:58 04.01.2026

  • 33 Анонимен

    4 6 Отговор
    До като не отидеш сам при Путин никога няма се управиш

    Коментиран от #39

    08:00 04.01.2026

  • 34 Помнещ

    14 4 Отговор

    До коментар #19 от "Zaхарова":

    Ха ха ха а къде остана опорката че сега НАТО-то ви е най-сплотено - даже и коалицията на лаещите не включва всички държави.

    Може да е бавно но Путин разпиля великото ви НАТО и постави ЕС на колене пък завладените територии в Украйна са бонус.

    Коментиран от #36, #38

    08:00 04.01.2026

  • 35 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    Те баш теб ще по слушат. Дрипльо.

    08:01 04.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антитрол

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гледай Мадуро":

    "Няма диктатор свършил земният си път в кревата си"

    А за Кимчо нищо не казваш - или той имаше атом и не смеете да го пипнете. Ама пък Путин има най-много така че няма да ви се сбъднат мечтите.

    Коментиран от #43

    08:05 04.01.2026

  • 38 Копеи не философствай!

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "Помнещ":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! Плаща се вече в евро! Марш!!!

    Коментиран от #44

    08:06 04.01.2026

  • 39 Оправиш

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Оправиш се пише, руская девойка

    08:07 04.01.2026

  • 40 Помнещ

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Zахарова":

    Браво и на теб - получаваш 10 шекела

    08:08 04.01.2026

  • 41 Z мужик

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Zахарова":

    Не искаме рубли, а Евро, понял!

    08:09 04.01.2026

  • 42 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:10 04.01.2026

  • 43 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    То и Сталин сам си отиде от този свят! Ама в мъки...

    Коментиран от #45

    08:10 04.01.2026

  • 44 Помнещ

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Копеи не философствай!":

    "Марш да пълниш снаряди за Украйна!"

    Няма проблеми но ти заминавай да ги гърмиш срещу "лошите" руснаци че на зеления вече не му остана пушечно месо и взе да лови вече и под 18 и над 60 години. То с криене зад компютъра няма как да разговаряте с Путин от "позиция на силата" - или това го забравихте вече.

    08:12 04.01.2026

  • 45 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ха":

    "Ама в мъки..."

    Е то Урсулите, Макарончовците, Мерцовете и Каите няма да ги мъчим много. Нашите наведени евроатлантици и тях.

    08:16 04.01.2026

  • 46 ЮДОПРОПАГАНДАТА

    8 1 Отговор
    Още малко и ще изкара Зеленски по-голям миротворец от Тръмп.

    08:17 04.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баце

    11 1 Отговор
    Този се е уплашил да не го оправят като Мадуро. Има за какво. Само дето Мадуро е действащ президент с мандат, а зелето е узурпатор без мандат.

    Коментиран от #50, #68

    08:22 04.01.2026

  • 49 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Заминавай за Украйна. Ще ти обещаят $400 на месец. Още никой не е изкарал месец да ги получи. Но картечница може и да ти дадат.
    Аз отивам да видя колко евро е един хляб и едно кисело мляко.

    08:25 04.01.2026

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Баце":

    Интересно, на какъв хеликоптер ще возят Зеленски? Американски, английски или руски? Колко ще платят на охраната му да не стреля? Или украинците сами ще го окачат за краката да съхне, като Еленски бут?

    Коментиран от #52

    08:29 04.01.2026

  • 51 Учуден

    4 1 Отговор
    "желаещи да участват в потенциална мироопазваща мисия и да предоставят гаранции за сигурност на Киев след постигане на прекратяване на огъня"

    Какво стана бе - нали щяха да разговарят с Русия само от "позиция на силата" и то единствено след изтеглянето на всички руски войски от "всички украински земи включително и Крим". Защо всички евроатлантици получиха колективна амнезия изведнъж.

    Някое по-запознато козяче ще ме светне ли защо се получи така?

    08:30 04.01.2026

  • 52 Украинец

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    "Или украинците сами ще го окачат за краката да съхне"

    Абе няма проблеми да го окачим ама той го е страх да се прибере в Украйна - всички снимки "от фронта" са от бункера му в Полша на зелен фон.

    08:34 04.01.2026

  • 53 Хахахахаха

    4 1 Отговор
    Забелязах, че фенчетата на Нато като ги наредиш или пишат някакви простотии без никакъв смисъл или се крият, според мен са някакви слабаци и за това бранят Нато, слабаците защитават подобните си от силните и великите

    08:35 04.01.2026

  • 54 Ццц

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гледай Мадуро":

    Твоя пишман диктатор гледам не се завърта много в Киев. Само кенефът му остана за иманярите. 🤣. Като много други пудели легло няма, но ще свърши като помияр, бъди сигурен.

    08:36 04.01.2026

  • 55 Велизар

    5 1 Отговор
    зеленски да приема напълно конструктивните искания на Кремъл и мир ще има.

    08:43 04.01.2026

  • 56 Пацифист

    6 1 Отговор
    Слава на всеки ИЗБЯГАЛ, укрил се, ДЕЗЕРТИРАЛ или предал се в плен украински мъж.
    Никой няма право да те кара да се биеш против волята ти.

    08:46 04.01.2026

  • 57 болгарин..

    4 1 Отговор
    А бе зелен мухал,що нема никой от желаещите да евакуират бандерците от запорожко и днiпро область,крассня наступает,днес ще се наложи още 50 хиляди да заминат в тила на кieвската хунта..сллаву на кремля чанч иеваньие на укронатьцистьите-чемь их меньше-темь лучшье

    08:48 04.01.2026

  • 58 нннн

    7 0 Отговор
    Аааа, и България е желаеща! Оня с водопада ни натика вътре. Не се стеснявайте да я пишете в коалицията.
    Нека хората да го имат предвид за изборите!

    08:49 04.01.2026

  • 59 НАГЪЛ ПРОСЕЩ АЛЧЕН

    6 1 Отговор
    ЛЪЖЕЦ. ТИ ПРОВОКИРАШ ВСЯКАКВИ ШАНСОВЕ ЗА МИР. ТИ СИ ПРОВОКАТОР НА ВСИЧКИ УДАРИ ПО МИРНИ ХОРА УБИВАШ И СВОИТЕ И ЧУЖДИ. ДЪРЖАВАТА ТИ БЕДНЯЦИ НЯМАТЕ НИТО АРМИЯ НИ ОРЪЖИЯ И СЪС КОРУМПИРАНИТЕ ОТ ЕВРОСЪЮЗА ИСКАТЕ ВОЙНА. ШАНСОВЕ ЗА КРАЯ НА ВОЙНАТА Е ЕДНА НОВ ЧОВЕК НА ТВОЕТО МЯСТО А ТИ ДО СТЕНАТА. И СИГУРЕН СЪМ ЩЕ БЪДЕШ МАДУР НОМЕР ДВЕ.

    08:52 04.01.2026

  • 60 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    08:54 04.01.2026

  • 61 Гого

    6 1 Отговор
    А кръчмаря,къде е,мишоци?

    Коментиран от #65

    08:54 04.01.2026

  • 62 Тома

    5 1 Отговор
    През последните три+ години на всеки два-три дена се появява нов шанс за мир по време на редовните туристически обиколки на зелебобоса. Скъсаха Украйна от мир, може да се каже.
    А междувременно на фронта загинаха над 1 млн украински момчета...
    Какво нещо са туристическите шансове за мир, а?

    08:57 04.01.2026

  • 63 СВО

    3 1 Отговор
    Този разбра че е договорен между Тръмп и Путин и може някой да го евакуира от Украйна.

    09:00 04.01.2026

  • 64 Васко ъглошлайфа

    1 1 Отговор
    Не можах да вида унгария между изброените страни. Нямат ли желание за спиране на конфликта?

    Коментиран от #67

    09:01 04.01.2026

  • 65 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гого":

    Зевс сега се бори с Ебонитова пръчка!

    09:01 04.01.2026

  • 66 Нищо ново под слънцето!

    1 1 Отговор
    Поредната непродуктивна евро-софра,след която обаче -поредни гръмки фрази,че сме...,,все по близко до мира"...!
    Изобщо...- тра ла ла...

    09:02 04.01.2026

  • 67 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Васко ъглошлайфа":

    Трябва да проумеете, че Вибраторът не е Ъглошлайф!

    09:02 04.01.2026

  • 68 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Баце":

    Узурпирал е твоя хемороид!

    09:04 04.01.2026

  • 69 Васко ъглошлайфа

    0 0 Отговор
    Сабахлян апять здес полно руснаками айлякчиями!

    09:05 04.01.2026

  • 70 И какъв е тоя

    0 0 Отговор
    нов и шансов план???
    Няма ли да каже някой?

    09:15 04.01.2026

Новини по държави:
