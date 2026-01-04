Хиляди туристи не могат да напуснат Карибите след атаката на САЩ срещу Каракас

Новини
4 Януари, 2026 06:52, обновена 4 Януари, 2026 07:12 568 6

Отменени са стотици полети на няколко острова

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди туристи не могат да напуснат Карибските острови след атаката на САЩ срещу цивилни и военни цели в Каракас, пише британския вестник The Daily Mail, позовавайки се на желаещи да си тръгнат от региона.

Както отбелязва вестникът, много туристи са притеснени за сигурността на престоя си в Карибите поради закъснения на полети. Според The ​​Daily Mail, летище „Сирил Е. Кинг“ на Сейнт Томас е отменило 43 полета през последните 24 часа, докато международното летище „Кралица Беатрикс“ на Аруба е отменило 44. Междувременно 169 полета са били отменени на международното летище „Луис Муньос Марин“ в Пуерто Рико.

Според American Airlines, ситуацията във Венецуела е засегнала общо 19 летища, включително тези на Американските и Британските Вирджински острови, Пуерто Рико, Сейнт Мартин, Сейнт Лусия, Барбадос и други острови, добавя вестникът.

Междувременно от Starlink съобщиха, че ще осигурят безплатен широколентов достъп на жителите на Венецуела до 3 февруари.


  • 1 Хиляди

    1 3 Отговор
    Рускини.

    07:00 04.01.2026

  • 2 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    Тероризъм по американски

    07:01 04.01.2026

  • 3 Челюсти

    0 1 Отговор
    Ако не могат да плуват, да пробват с някои от пиратските кораби.

    07:05 04.01.2026

  • 4 Живи да ти оплачеш

    1 0 Отговор
    Ще поостанат в Рая още някоя и друга седмица.

    07:05 04.01.2026

  • 5 Георги

    1 0 Отговор
    не е важно кой ще напусне, а кой ще влезе. И най-вече кой ще влезе на венецуелския нефтен пазар.

    07:05 04.01.2026

  • 6 Ехааааааа

    1 0 Отговор
    Краварите са пиратите на века !!!!!

    07:10 04.01.2026