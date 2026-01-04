Хиляди туристи не могат да напуснат Карибите след атаката на САЩ срещу Каракас

Хиляди туристи не могат да напуснат Карибските острови след атаката на САЩ срещу цивилни и военни цели в Каракас, пише британския вестник The Daily Mail, позовавайки се на желаещи да си тръгнат от региона.

Както отбелязва вестникът, много туристи са притеснени за сигурността на престоя си в Карибите поради закъснения на полети. Според The ​​Daily Mail, летище „Сирил Е. Кинг“ на Сейнт Томас е отменило 43 полета през последните 24 часа, докато международното летище „Кралица Беатрикс“ на Аруба е отменило 44. Междувременно 169 полета са били отменени на международното летище „Луис Муньос Марин“ в Пуерто Рико.

Според American Airlines, ситуацията във Венецуела е засегнала общо 19 летища, включително тези на Американските и Британските Вирджински острови, Пуерто Рико, Сейнт Мартин, Сейнт Лусия, Барбадос и други острови, добавя вестникът.

Междувременно от Starlink съобщиха, че ще осигурят безплатен широколентов достъп на жителите на Венецуела до 3 февруари.