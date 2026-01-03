Турски футболен ас: Станимир Стоилов превърна Гьозтепе в един от водещите отбори на турската Суперлига

Турският футболен ас Айкут Коджаман не спести похвалите си към българския треньор Станимир Стоилов, който в момента ръководи Гьозтепе. Легендарният нападател, оставил трайна следа в историята на турския футбол с над 200 попадения в елита, изрази възхищението си от трансформацията на тима под ръководството на Стоилов.
В интервю за Sports Digitale, 60-годишният Коджаман подчерта, че Гьозтепе се е превърнал в един от най-опасните и конкурентоспособни отбори в Суперлигата след първата половина на сезона.
„Стоилов беше сред футболистите, с които истински се наслаждавах да играя във Фенербахче. Той се справяше отлично, докато не получи контузия, а след това пое треньорския път“, сподели бившият му съотборник.
Коджаман акцентира върху стила на игра, който Стоилов е наложил в Гьозтепе: „Този сезон отборът практикува директен, динамичен футбол, залагайки на физическа мощ и бързи атаки. Стоилов успя да убеди играчите си в тази философия и резултатите не закъсняха. След края на първия полусезон Гьозтепе и Трабзонспор са сред водещите сили в турското първенство.“
Двамата специалисти са били съотборници във Фенербахче, където са споделяли терена и страстта към играта.
Айкут Коджаман, който има впечатляваща треньорска визитка с отбори като Фенербахче, Башакшехир, Истанбулспор, Анкараспор, Малатия и Коняспор, не крие уважението си към постиженията на Стоилов. Станимир Стоилов продължава да впечатлява с работата си в Турция, а думите на Коджаман са поредното признание за неговия професионализъм и лидерски качества.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илиян
09:03 03.01.2026
2 Да е жив и здрав
Коментиран от #4
09:35 03.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Левски
До коментар #2 от "Да е жив и здрав":Не само във Турция Ами и във Казахстан със Астана играха във Шамп.Лига.Но във Левски без пари какво да направи човека.
09:49 03.01.2026
5 МЪРИ ХВАЛЕН.
09:57 03.01.2026