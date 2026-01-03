Новини
Спорт »
Световен футбол »
Турски футболен ас: Станимир Стоилов превърна Гьозтепе в един от водещите отбори на турската Суперлига

Турски футболен ас: Станимир Стоилов превърна Гьозтепе в един от водещите отбори на турската Суперлига

3 Януари, 2026 08:44 2 517 5

  • айкут коджаман -
  • треньор-
  • станимир стоилов-
  • гьозтепе.-
  • нападател-
  • футбол

Двамата специалисти са били съотборници във Фенербахче

Турски футболен ас: Станимир Стоилов превърна Гьозтепе в един от водещите отбори на турската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Турският футболен ас Айкут Коджаман не спести похвалите си към българския треньор Станимир Стоилов, който в момента ръководи Гьозтепе. Легендарният нападател, оставил трайна следа в историята на турския футбол с над 200 попадения в елита, изрази възхищението си от трансформацията на тима под ръководството на Стоилов.

В интервю за Sports Digitale, 60-годишният Коджаман подчерта, че Гьозтепе се е превърнал в един от най-опасните и конкурентоспособни отбори в Суперлигата след първата половина на сезона.

„Стоилов беше сред футболистите, с които истински се наслаждавах да играя във Фенербахче. Той се справяше отлично, докато не получи контузия, а след това пое треньорския път“, сподели бившият му съотборник.

Коджаман акцентира върху стила на игра, който Стоилов е наложил в Гьозтепе: „Този сезон отборът практикува директен, динамичен футбол, залагайки на физическа мощ и бързи атаки. Стоилов успя да убеди играчите си в тази философия и резултатите не закъсняха. След края на първия полусезон Гьозтепе и Трабзонспор са сред водещите сили в турското първенство.“

Двамата специалисти са били съотборници във Фенербахче, където са споделяли терена и страстта към играта.

Айкут Коджаман, който има впечатляваща треньорска визитка с отбори като Фенербахче, Башакшехир, Истанбулспор, Анкараспор, Малатия и Коняспор, не крие уважението си към постиженията на Стоилов. Станимир Стоилов продължава да впечатлява с работата си в Турция, а думите на Коджаман са поредното признание за неговия професионализъм и лидерски качества.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиян

    10 1 Отговор
    А тук Раевски ГО изгони…🙈🙈🙈

    09:03 03.01.2026

  • 2 Да е жив и здрав

    4 0 Отговор
    Мъри Стоилов , там е оценен човека , в България не, не се захващай никокога повече с Левски , където мутри диктуват правилата !!!!

    Коментиран от #4

    09:35 03.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Левски

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да е жив и здрав":

    Не само във Турция Ами и във Казахстан със Астана играха във Шамп.Лига.Но във Левски без пари какво да направи човека.

    09:49 03.01.2026

  • 5 МЪРИ ХВАЛЕН.

    0 0 Отговор
    А ""наш"" танасчу никой и дума хубава не казва за него. ИЗГОНИ СТОИЛОВ И ВЕЧЕ ШЕСТ ГОДИНИ СЕ ВЕЕ В НЯКВА СИ СИКТИРДОСАНА ОРБИТА. ВЗИМА СИ ЗАПЛАТКАТА И ХИЧ НЕ МУ ПУКА.

    09:57 03.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ