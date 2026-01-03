Турски футболен ас: Станимир Стоилов превърна Гьозтепе в един от водещите отбори на турската Суперлига

Турският футболен ас Айкут Коджаман не спести похвалите си към българския треньор Станимир Стоилов, който в момента ръководи Гьозтепе. Легендарният нападател, оставил трайна следа в историята на турския футбол с над 200 попадения в елита, изрази възхищението си от трансформацията на тима под ръководството на Стоилов.

В интервю за Sports Digitale, 60-годишният Коджаман подчерта, че Гьозтепе се е превърнал в един от най-опасните и конкурентоспособни отбори в Суперлигата след първата половина на сезона.

„Стоилов беше сред футболистите, с които истински се наслаждавах да играя във Фенербахче. Той се справяше отлично, докато не получи контузия, а след това пое треньорския път“, сподели бившият му съотборник.

Коджаман акцентира върху стила на игра, който Стоилов е наложил в Гьозтепе: „Този сезон отборът практикува директен, динамичен футбол, залагайки на физическа мощ и бързи атаки. Стоилов успя да убеди играчите си в тази философия и резултатите не закъсняха. След края на първия полусезон Гьозтепе и Трабзонспор са сред водещите сили в турското първенство.“

Двамата специалисти са били съотборници във Фенербахче, където са споделяли терена и страстта към играта.

Айкут Коджаман, който има впечатляваща треньорска визитка с отбори като Фенербахче, Башакшехир, Истанбулспор, Анкараспор, Малатия и Коняспор, не крие уважението си към постиженията на Стоилов. Станимир Стоилов продължава да впечатлява с работата си в Турция, а думите на Коджаман са поредното признание за неговия професионализъм и лидерски качества.