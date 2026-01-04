Новини
Бразилски депутат: САЩ носят само опустошение, нито един народ не живее по-добре след тяхна намеса

Бразилски депутат: САЩ носят само опустошение, нито един народ не живее по-добре след тяхна намеса

4 Януари, 2026 05:50, обновена 4 Януари, 2026 06:05 910 18

Вашингтон атакува суверенитета на целия южноамерикански континент, смята Реймонт Отони

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската агресия срещу Венецуела се превърна в атака срещу суверенитета на целия южноамерикански континент и заплаха за международната стабилност, заяви бразилският депутат Реймонт Отони.

Според законодателя, американските власти, които отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари, са заинтересовани от контрол върху нефтените находища и нямат намерение да помогнат за подобряване на икономическото положение на страната.

„Нито една държава не е подобрила качеството на живот на своите граждани след американската намеса. Със своята жажда за възраждане на империализма САЩ носят само опустошение“, заключи членът на парламента.


Бразилия
  • 1 Жоро

    7 2 Отговор
    Кога ще напишете за мненията на Майли и Букеле?

    Коментиран от #11

    06:07 04.01.2026

  • 2 Готов за бой

    1 16 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3, #5, #9

    06:07 04.01.2026

  • 3 Ходи

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    пазарувай !

    06:13 04.01.2026

  • 4 що така

    19 2 Отговор
    След като тромпета се бори с производството и трафика на наркотици следващият отвлечен президант трябва да е този на Колумбия само, че пък там нЕма петрол.

    06:14 04.01.2026

  • 5 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Тоест евростлантиците ще окапят на границата... Почвай обаче, от сега да месиш погачите!

    06:14 04.01.2026

  • 6 Гогата Чаушев

    4 11 Отговор
    Да са благодарни на Господ, че руския ботуш не е стъпвал при тях.

    06:21 04.01.2026

  • 7 Факт чекър

    12 2 Отговор
    100% истина. Жалко че скоро няма да се оттървем от тях, може би ако Русия и Китай се обединят, ама те си имат други грижи, то и това е умишлено.

    06:24 04.01.2026

  • 8 бай Митко

    8 2 Отговор
    „Нито една държава не е подобрила качеството на живот на своите граждани след американската намеса. Със своята жажда за възраждане на империализма САЩ носят само опустошение."

    06:43 04.01.2026

  • 9 читател

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    обърши си лигите. голтак

    06:46 04.01.2026

  • 10 А ГДЕ

    3 4 Отговор
    БРИКС? Помогна ли Путлер на Мадуро безрезервно и безусловно както му обеща на 12 декември?А?

    Коментиран от #13

    06:47 04.01.2026

  • 11 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Майли и Букеле да си траят,че може да правят компания на Мадуро.

    06:49 04.01.2026

  • 12 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Сега терориста да не обвини Бразилия за разпространение на наркотици и да иска да сменя "режима" там ?????

    06:53 04.01.2026

  • 13 Стефи Жилиев

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ГДЕ":

    Бий си петия бустер и си завирай краставицата!

    06:53 04.01.2026

  • 14 Ми то.....

    0 0 Отговор
    Таман да наградят кравата със медал за мир и ще го обявят за международно издирване !!!

    06:55 04.01.2026

  • 15 Кратко, ясно

    3 0 Отговор
    И супер точно описание на ролята на тази мракобесна сила!

    06:57 04.01.2026

  • 16 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Бразилският депутат Реймонт Отони, нека да отиде и да се разходи в Украйна за да види опустошенията след руската намеса с жаждата на Путин за възраждане на руския империализъм...

    Коментиран от #18

    07:03 04.01.2026

  • 17 Георги

    0 0 Отговор
    интересно ми е да видя бат бойко, самоволно арестувания Мадуро ли ще подкрепи или своя приятел тръмп

    07:12 04.01.2026

  • 18 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    още един който извинява едно беззаконие с друго такова. Ако запада ще ползва руския империализъм за оправдание може още доста да "демократизира" . От друга страна, ако руснаците решат да ползват западния империализъм за оправдание още доста могат да тероризират и Украйна и други съседи.

    07:16 04.01.2026

