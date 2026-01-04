Бразилски депутат: САЩ носят само опустошение, нито един народ не живее по-добре след тяхна намеса

Американската агресия срещу Венецуела се превърна в атака срещу суверенитета на целия южноамерикански континент и заплаха за международната стабилност, заяви бразилският депутат Реймонт Отони.
Според законодателя, американските власти, които отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари, са заинтересовани от контрол върху нефтените находища и нямат намерение да помогнат за подобряване на икономическото положение на страната.
„Нито една държава не е подобрила качеството на живот на своите граждани след американската намеса. Със своята жажда за възраждане на империализма САЩ носят само опустошение“, заключи членът на парламента.
1 Жоро
Коментиран от #11
06:07 04.01.2026
2 Готов за бой
Коментиран от #3, #5, #9
06:07 04.01.2026
3 Ходи
До коментар #2 от "Готов за бой":пазарувай !
06:13 04.01.2026
4 що така
06:14 04.01.2026
5 Българин
До коментар #2 от "Готов за бой":Тоест евростлантиците ще окапят на границата... Почвай обаче, от сега да месиш погачите!
06:14 04.01.2026
6 Гогата Чаушев
06:21 04.01.2026
7 Факт чекър
06:24 04.01.2026
8 бай Митко
06:43 04.01.2026
9 читател
До коментар #2 от "Готов за бой":обърши си лигите. голтак
06:46 04.01.2026
10 А ГДЕ
Коментиран от #13
06:47 04.01.2026
11 Хи хи
До коментар #1 от "Жоро":Майли и Букеле да си траят,че може да правят компания на Мадуро.
06:49 04.01.2026
12 Хи хи хи
06:53 04.01.2026
13 Стефи Жилиев
До коментар #10 от "А ГДЕ":Бий си петия бустер и си завирай краставицата!
06:53 04.01.2026
14 Ми то.....
06:55 04.01.2026
15 Кратко, ясно
06:57 04.01.2026
16 Ха ха ха
Коментиран от #18
07:03 04.01.2026
17 Георги
07:12 04.01.2026
18 Георги
До коментар #16 от "Ха ха ха":още един който извинява едно беззаконие с друго такова. Ако запада ще ползва руския империализъм за оправдание може още доста да "демократизира" . От друга страна, ако руснаците решат да ползват западния империализъм за оправдание още доста могат да тероризират и Украйна и други съседи.
07:16 04.01.2026