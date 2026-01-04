Бразилски депутат: САЩ носят само опустошение, нито един народ не живее по-добре след тяхна намеса

Американската агресия срещу Венецуела се превърна в атака срещу суверенитета на целия южноамерикански континент и заплаха за международната стабилност, заяви бразилският депутат Реймонт Отони.

Според законодателя, американските власти, които отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари, са заинтересовани от контрол върху нефтените находища и нямат намерение да помогнат за подобряване на икономическото положение на страната.

„Нито една държава не е подобрила качеството на живот на своите граждани след американската намеса. Със своята жажда за възраждане на империализма САЩ носят само опустошение“, заключи членът на парламента.