Тръмп: Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела

Николас Мадуро и съпругата му са заловени от американските власти и са изведени от Венецуела. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, който уточни, че в 11,00 часа местно време (18,00 часа българско) ще даде пресконференция.
"САЩ успешно нанесоха мащабен удар по Венецуела и нейния лидер Николас Мадуро", написа той в профила си в социалната мрежа Truth Social.
Американските военни атакуваха столицата Каракас в ранните часове на съботния ден. Атакувана е и военният комплекс Форт Туина, където се намира Министерството на отбраната на Венецуела. Там е разположена и официалната резиденция на вицепрезидентът Делси Родригес.
Световните медии съобщават за въздушни удари в още няколко щата. Взривове са се чули в град Игероте, разположен на изток от Каракас. В щата Ла Гуайра, близо до международното летище, също се чуват експлозии, съобщи жител на района. „Експлозиите се случват постоянно. Лудост е. Хората са изнервени и искат да знаят какво наистина се случва“, каза източникът, попитан дали все още се чуват експлозии.
При нападенията има засегнати мирни граждани. Властите изясняват за възможни ранени и загинали цивилни. Хората по улиците на столицата на Венецуела са в паника. Чуват се и сирени на линейки, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на двама дипломати в града.
„Те са чули поне седем огромни експлозии и са видели паникьосани хора по улиците. Дипломатите са чули сирени, наподобяващи тези на линейки“, посочва изданието. Дипломатите твърдят, че части от Каракас са без ток, а мобилната телефонна услуга.
2 Тръмп
Коментиран от #37, #180, #240
11:53 03.01.2026
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #79, #163
11:54 03.01.2026
4 Аляска
Коментиран от #12, #16, #43, #193, #229
11:54 03.01.2026
5 Това е
Коментиран от #31, #51, #63, #110, #156, #248
11:54 03.01.2026
6 Директора
Муууууу хахахахахахах
Коментиран от #56
11:55 03.01.2026
7 Т Живков
11:55 03.01.2026
9 Мими Кучева🐕
Коментиран от #76
11:55 03.01.2026
10 Така се действа
11:55 03.01.2026
11 Тръмп
11:55 03.01.2026
12 Бикът от Шри Ланка
До коментар #4 от "Аляска":Бъркаш,червенски от масква
11:56 03.01.2026
13 Кгб
Коментиран от #188
11:57 03.01.2026
14 пешо
11:57 03.01.2026
15 откройте раликите
Путин няма ли да помогне на Мадуру. Обещал!
Коментиран от #103, #257
11:57 03.01.2026
16 Той зеления
До коментар #4 от "Аляска":Четири години все се готви. Накрая от чакане почна да удря по московията а Путин скимти на Тръмп че зеленски му ударил резиденцията с два дрона. Смях!
11:57 03.01.2026
18 Красимир Петров
Коментиран от #29
11:57 03.01.2026
19 Презвитер Козма
11:57 03.01.2026
20 Хаха
11:57 03.01.2026
22 гост
Коментиран от #95, #264
11:58 03.01.2026
23 ООН
11:59 03.01.2026
24 Браво
Коментиран от #208
11:59 03.01.2026
25 Хаменей
11:59 03.01.2026
26 Най терористичната държава след изрел
Коментиран от #122
11:59 03.01.2026
27 Паси
Коментиран от #34
11:59 03.01.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Красимир Петров":В Аляска се разбраха Западното полукълбо за САЩ а Източното за БРИКС.
11:59 03.01.2026
30 факт
Коментиран от #74, #97
11:59 03.01.2026
33 Нормално
12:00 03.01.2026
34 Споко
До коментар #27 от "Паси":Москва ще им прати 4 Орешника. Сега ги почват на пройзводствената линия в тролейбусния завод в Калуга.
12:00 03.01.2026
35 Русия
Коментиран от #46
36 гост
12:00 03.01.2026
37 Зъл пес
До коментар #2 от "Тръмп":Аха,и ще го хванете за маркуча в Дубай.
12:00 03.01.2026
38 1943
12:01 03.01.2026
12:01 03.01.2026
40 Д-р Марин Белчев
Правилата или важат за всички, или не важат за никого. Когато „добрите“ си позволяват това, международното право се превръща в инструмент на силните, а не в закон.
Много лош ход, който ще има международен отзвук.
Коментиран от #64, #260
12:02 03.01.2026
41 🇺🇲 статуята на свободата
12:02 03.01.2026
42 Русия попиля НАТО
Коментиран от #100
12:02 03.01.2026
43 Укранската
Коментиран от #284
12:02 03.01.2026
44 ХА ХА
Коментиран от #258
12:02 03.01.2026
45 Мормон
Коментиран от #81, #239
12:02 03.01.2026
До коментар #35 от "Русия":Нас ни е страх да обявим война на Русия, защото руснаците 4 години мачкат 50 държави, избиха половин Украйна, взимат територии, 4 години Нато не успяха да си върнат 1 км територия,400 млрд изхарчени без един успех, страх ни е
47 Факти
Коментиран от #117
12:02 03.01.2026
12:03 03.01.2026
12:03 03.01.2026
50 Сега Magypo
Трябваше да избяга навреме в Бункера на Путин, както Янукович и Асад, но изтърва момента.
12:04 03.01.2026
51 :))))
До коментар #5 от "Това е":Пич едното е държава от третият свят, другото е държава с трилиони инвестиции във военна техника
12:04 03.01.2026
52 Разберете
12:04 03.01.2026
12:04 03.01.2026
САЩ провеждат специална военна операция във Венецуела.
Президента Мадуро и съпругата му са ... "денацифицирани" и отведени извън страната от американски военни.
Тръмп защити изконното право на Америка върху венецуелския петрол.
С интерес се очаква и посещението на Кирил Петков в САЩ, който да аплодира /от 18-ти ред в залата, то му е запазено мястото още от инагурацията на Тръмп/ президента на щатите, за блестящото провеждане на специалната американска военна операция
12:04 03.01.2026
55 Хайо
Коментиран от #77
12:04 03.01.2026
До коментар #6 от "Директора":ще издаде всичко което знае за Путин.
Трябваше да избяга навреме в Бункера на Путин, както Янукович и Асад, но изтърва момента.
12:04 03.01.2026
57 "Злобното Джуджи"
Хи хи хи
Сега остава китаеца да думне Тайван
и
..........
цирка ще е ПЪЛЕН
ха честита ви нова година
МИРНА и ща СЛИВА
Коментиран от #271
12:05 03.01.2026
59 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #98, #146, #278
12:05 03.01.2026
60 Последния Софиянец
6:00 - подъëм
7:00 - завтрак
8:00 - утреннее построение
12:00 - окружение Каракаса
13:00 - обед
15:00 - захват резиденции президента Мадуро
16:00 - капитуляция
17:00 - ужин
21:00 - концерт Тейлор Свифт на площади Каракаса
23:00 - просмотр новостей в AteoBreaking
8:00 - захват Мадуро
Коментиран от #69
12:05 03.01.2026
61 Тръм
12:05 03.01.2026
62 Пияна сган
12:06 03.01.2026
Коментиран от #134
12:06 03.01.2026
64 ру БЛАТА
До коментар #40 от "Д-р Марин Белчев":рашка сега да не вземе да наложи санкции или пък изключи Америка от олимпиади и какволинеоще
12:06 03.01.2026
12:06 03.01.2026
67 Русия
Коментиран от #78, #90
12:06 03.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #60 от "Последния Софиянец":А бункерния геостратег с ботокса 11та година боксува в донбас с 1.5 милиона блатара при кабзон
70 Рамбо, първа кръв
12:07 03.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Послушко
Коментиран от #102
12:08 03.01.2026
73 Ако всичко това е вярно,
И защо Венецуела, а не Колумбия, която е главният трафикант?
ТРЪМП се опитва да завладее петрол.
Коментиран от #129
12:08 03.01.2026
74 Можеше
До коментар #30 от "факт":само съпругата, какво ще го правят тоя дебелак Мъдуро сега?
Междувпрочем, аз мислех че той ще приеме предложението на Лукашенко и ще се спаси в Русия/Белатус при другите злощастни диктатори като Башар Асад и Янукович. Но май се е заинатил и сега ще търка наровете в американски затвор. А аятолахът в Иран да се готви и той, протестите вече пламнаха из цялата страна.
Коментиран от #82
12:08 03.01.2026
75 ЦРУ
12:08 03.01.2026
76 Не е
До коментар #9 от "Мими Кучева🐕":ясно.... хвалиш ли се, или още се чудиш.
Коментиран от #125
12:08 03.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Блазе му,
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":искам и аз.
80 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Тръмп":Мадуро ще го разпори дъртият Тръмпак
12:09 03.01.2026
81 Жоро
До коментар #45 от "Мормон":И кой ще ударят?Големите градове пълни с Демонкрати!Хахахахахахаахах
12:09 03.01.2026
82 Добре
До коментар #74 от "Можеше":започва годината.
12:09 03.01.2026
83 гост
До коментар #28 от "Хахахахаха":Защо Раша нападна беззащитна Украйна , а не НАТО , ЗАЩО ???? Защо нападна Грузия , Чечня , Азербайджан , а не НАТО ?????Защо Китай напада Тайван и Непал , а не НАТО ???? ЗАЩО ??? Нали са много силни , хахахахах !!!
Коментиран от #94, #113
12:09 03.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Е КАЖЕТЕ СЕГА...
12:10 03.01.2026
86 Джак Спароу
12:10 03.01.2026
87 Американците са световен агресор
Коментиран от #101, #104, #288
12:10 03.01.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Румен Радев
12:11 03.01.2026
90 Откраднаха от САЩ рецептата,
До коментар #67 от "Русия":а от България урана(тяхната уранова руда е с изключително ниско съдържание на уран-8 до 10 пъти по-ниско от това на нашата), за бомбите с които сега плашат всички.
Коментиран от #209
12:11 03.01.2026
92 Били са отвлечени а не "заловени"
12:11 03.01.2026
12:12 03.01.2026
До коментар #83 от "гост":Ама вярно си т. Ъпп, руснаците нападнаха Украйна, 40 млн население, държава подкрепена от цяло Нато и я унищожава, руснаците нападнаха Украйна и показаха на смешковците от Нато, че не могат да се гъбаркат с руснаците, какво стана с Англия, Франция и Германия, нали бяха много силни а ги е страх да пратят дори 100 войника, вие ще пълно лешове
12:12 03.01.2026
95 Ха ХаХа
До коментар #22 от "гост":Всички те са марионетки без собствена политика и огромни кредити към господаря САЩ.
Коментиран от #217
96 Мунчо
12:12 03.01.2026
97 ХА ХА
До коментар #30 от "факт":А кога козоевоф искаше да тепа зеленски, кво пишеше Ъ.
12:12 03.01.2026
98 Владимир Путин, последен руски президент
До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":"...Каквото и да си говорим, това е отвличане на президент на чужда държава..."
Подкрепям напълно !!!
Съвсем друго е нашата руска брилятна стратегия и операция в която президента-смъркач-фашист и компания не се пипат, а Четири Года се изтрепват мильони невинни хора. Это Рассия 🎅🎅🎅
Коментиран от #255
12:12 03.01.2026
100 Голямо насмитане,
До коментар #42 от "Русия попиля НАТО":От Донецк до Покровск за 4 години на 40км.
12:13 03.01.2026
101 Не само
До коментар #87 от "Американците са световен агресор":САЩ исакт да завеземат всички природни богатства по цял свят.
Коментиран от #109, #127
12:13 03.01.2026
102 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #72 от "Послушко":Бункерното с ботокса е наред
12:13 03.01.2026
103 Той обещал
До коментар #15 от "откройте раликите":Но докато разбрал и тя свършила.
12:13 03.01.2026
104 Българин
До коментар #87 от "Американците са световен агресор":Америка е за САЩ! Това е договоерено и с Путин и със Си. За това никой не си мръдна пръста. Само Чуркин и Куроедов ще изразят озанбоченост и това ще е .
Просто такъв е новият международен ред. Китай ще си вземе Тайван, всичко в Азия, Африка и Австралия, а за Русия остава фалиралата Европа и унищожената окраина!
Коментиран от #176
12:14 03.01.2026
105 Хайо
Коментиран от #114
12:14 03.01.2026
106 Коко Н
12:14 03.01.2026
107 Смех с копейки
12:14 03.01.2026
108 Нормално е
12:14 03.01.2026
109 Хайо
До коментар #101 от "Не само":А за копейките гладни и пияните им робовладелци пак сренния
12:14 03.01.2026
110 Афганистанец със сандали
До коментар #5 от "Това е":питай ги как ги гоних класните с магарето
12:14 03.01.2026
111 Сериозен ей
Коментиран от #133
12:14 03.01.2026
113 СИЛНИ СА ТРЪПКО..
До коментар #83 от "гост":И си гледат интересите. Силните и в живота са тези които командват макар и без акъл. Джуджи и мишока са слабаците. НО ВАЖНО Е КЪДЕ ЩЕ ОТИДАТ. И ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ ЛИ ЩЕ ИЗБЕРАТ.
12:15 03.01.2026
115 Чуй чуй
12:15 03.01.2026
116 Питам
12:15 03.01.2026
118 Те обаче
До коментар #65 от "ежко":за съжаление не могат да го осъзнаят
12:16 03.01.2026
119 Венецуелски наркодил = Хамас Хизбула хах
Значи съветниците на Тръмп му посочиха "врага"
венецуелските наркокартели като = Хамас Хизбула Идил
ха-ха-ха-ха жалки жалки концесионерикрадци на природни ресурси
ФАКТ пред очите и разума на целия свят:
Бандитите нападат нощем.
Позор за примитивизма на обезумелите мултимилиардери
от трите олигархични групи на фащ
ВПК, Нефто-газововата и Банково-имотната ...
и да добавим Фармацевтичната ...
срам и позор за човечеството от алчност и примитивизъм.
ВЕНЕЦУЕЛА И МАДУРО НЕ СА ОТИШЛИ ПРЕД ВРАТАТА
(ГРАНИЦАТА) НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, НАЛИ!
За разлика от американците, които се мъкнат на 10 000 км
разстояние по целия свят, да тревожат и тормозат чуждите народи и държави
и да им взимат природните богатства, позор во веки!
12:17 03.01.2026
120 Чакам
12:17 03.01.2026
122 Те затова
До коментар #26 от "Най терористичната държава след изрел":Арабите викат смърт на Америка и Израел там са познати като малкия и големия сатана
12:17 03.01.2026
125 Не е ясно
До коментар #76 от "Не е":Ами то по ника на това същество си личи че нищо не е ясно. Несериозна работа. Като го видя и му бия шута без да го чета. Има и едно Цвете и него така. Бия им шута.
12:17 03.01.2026
126 Лъже мръсникът
Хванал е мадуровите.
12:17 03.01.2026
127 Вярно е
До коментар #101 от "Не само":Русия също.!
Тръмп и Путин са едно и също.!
12:17 03.01.2026
129 Колумбийски картел
До коментар #73 от "Ако всичко това е вярно,":Е колко петрол имаме в Колумбия спрямо Венецуела?
12:18 03.01.2026
131 Хайо
До коментар #114 от "Делю Хайдутин":И защо щом са го заловили не го покажат ?
12:18 03.01.2026
133 Путин
До коментар #111 от "Сериозен ей":От бункера не излизам!
12:18 03.01.2026
134 койдазнай
До коментар #63 от "БАРС":Има и Български фирми, които добиват злато в България. Те колко от добитото злато дават в държавния бюджет? Защо никой не говори за това?
Може би, защото дават едни кюлчета, на едни хора?
12:18 03.01.2026
135 ВСУ днес води успешно контраатаки
В Купянск върви прочистване на оцелелите руснаци.
Контраатаки има и към Гришино, на северозапад от Покровск.
Коментиран от #140, #233
12:19 03.01.2026
136 Мнение
12:19 03.01.2026
138 Сърдити старчета 3.
Само бели очакваме от тях!
12:20 03.01.2026
139 Така е
До коментар #128 от "Путин извози 4 самолета със злато":Шеломата всички от Армения до Сирия ги опази... ама друг път. Да чакаш Шеломата да те пази е по-зле от това да чакаш Тръмпа да не те демократизира. Втория повече си държи на думата, особено когато иде реч за заграбване на ресурси.
Коментиран от #184
12:20 03.01.2026
140 Дръг дрън
До коментар #135 от "ВСУ днес води успешно контраатаки":Пълни глупости
12:20 03.01.2026
142 Трябваше още преди 3 години
До коментар #137 от "Очаквайте Китай да влезе в":Крайно време е!
12:21 03.01.2026
144 Защо, Путин Америка ли атакува,
До коментар #112 от "Хаха":или съседна страна останала почти без армия?
12:21 03.01.2026
145 ДългоИме
Коментиран от #158
12:21 03.01.2026
146 Фокс
До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":С малката разлика че не спечели изборите и спря обявяване на резултатите и каза че е Спечелил . Сега е ред на Путин да залови наркомана нелегитимен зеления и Русия и САЩ доволни и има Сделка
Коментиран от #155
12:21 03.01.2026
148 Политкоректен
Коментиран от #178
12:22 03.01.2026
149 Силата на правото
До коментар #132 от "Ъъъъъъъъъ":винаги е била на страната на правото на по-силния.
Коментиран от #173
12:22 03.01.2026
150 Гориил, русcкий дypaк
😄😄😄😄
12:23 03.01.2026
151 каракас
12:23 03.01.2026
152 Кой какво
Коментиран от #160
12:23 03.01.2026
155 ококоp по пеньоар
До коментар #146 от "Фокс":Maдypo e кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!
12:23 03.01.2026
156 Това е
До коментар #5 от "Това е":Приликата между САЩ и Русия - нахлуване в територията на суверенна държава.
12:24 03.01.2026
157 Факти
До коментар #51 от ":))))":Трилиони хахаха успокой се малко. Повечето помощ за Украйна е хуманитарна. Военната помощ до момента е 200 милиарда долара. Путин е изхарчил почти три пъти повече за войната. А защо Русия и Китай не помагат на своя партньор и кандидат член на Брикс? Май приятелството е само на празни приказки.
Коментиран от #241
12:24 03.01.2026
159 дядо Дон
Коментиран от #210
12:25 03.01.2026
160 За съжаление
До коментар #152 от "Кой какво":нямаме петрол а дебелаците дадоха АЕЦа на САЩ без да им се опъват.
12:25 03.01.2026
161 Пловдив
Бг поговорка алчен гъъъъзз кръв ссееерреее.
12:26 03.01.2026
162 Оги
12:26 03.01.2026
163 Без вътрешно предателство надали
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":са били отвлечени.
Коментиран от #170
12:27 03.01.2026
166 Оги
12:27 03.01.2026
167 Сега е момента
12:28 03.01.2026
168 Бай онзи
12:28 03.01.2026
169 стоян георгиев
12:28 03.01.2026
170 Щото много го обичала народа.
До коментар #163 от "Без вътрешно предателство надали":Точно както руснаците обичат Путлерр.
12:28 03.01.2026
171 КаГеБитов
12:28 03.01.2026
172 Путин да гледа
12:28 03.01.2026
173 Ъъъъъъъъъ
До коментар #149 от "Силата на правото":Така е, но тук Тръмп пресоли манджата.... Едно е да организираш Майдани, Цветни революции, покушения и т.н, но да отвлечеш действащ президент....Това е май е първия такъв случай - един държавен глава, да отвлече друг държавен глава и да се бие в гърдите....
Коментиран от #191
12:29 03.01.2026
174 Ъъъъъъъъъ
12:29 03.01.2026
176 Така да питам
До коментар #104 от "Българин":А Иран къде е? И като стане същото в Иран до месец-два, тогава какво ще напишеш?
12:30 03.01.2026
177 А за боко
12:30 03.01.2026
178 Факти
До коментар #148 от "Политкоректен":Дали ще има санкции срещу САЩ? Ами ще видим. Би трябвало съюзниците на Венецуела да ги наложат. Това са Русия, Китай, Куба, Иран, Турция, Никарагуа и Боливия. Чакаме ги да санкционират САЩ.
Коментиран от #223
12:30 03.01.2026
179 Да смените дилара паляци :)
12:31 03.01.2026
180 Не се знае
До коментар #2 от "Тръмп":Може да дойдат заедно с ДП.
Той е борец против Русия
12:31 03.01.2026
181 Очаквам ЕС и НАТО
Тръмп......
12:31 03.01.2026
182 Евроатлантик
12:31 03.01.2026
183 Сутринта казах
Путин през 14-та година гади-гуди с Меркел и Украйна създаде силна армия, три години Руснаците се моткат.
В Аляска Тръмп приспа Путин и изтърва Сирия и Венецуела.
Русия се очертава като ненадежден съюзник.
Коментиран от #196, #197
12:31 03.01.2026
184 На РФ и трябваше Афганистан
До коментар #139 от "Така е":Цялото производство на хероин отива за вътрешният руски пазар.
Сега малоумните наркоманчета мрат на фронта.
Коментиран от #189
12:31 03.01.2026
185 Това вече надхвърля
Докато не ударят стоте, тоя кръвясал за власт изврат е як, няма да спре!
И САЩ трябва да усетят миризмата на барута!
Коментиран от #192
12:32 03.01.2026
186 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #175 от "Стига де":И аятолаха ще е утре, ще подне рев и за чалмата‼️
12:32 03.01.2026
187 е..........
12:32 03.01.2026
188 Ъхъ
До коментар #13 от "Кгб":Само дето техните столици ке са на морският бряг, а пък атома е по-бърз от ефките
12:32 03.01.2026
189 Очаквам ЕС и НАТО
До коментар #184 от "На РФ и трябваше Афганистан":Простак 110%
Коментиран от #200
12:32 03.01.2026
192 Атина Палада
До коментар #185 от "Това вече надхвърля":Путлера нали ще помага на модура, что станало, копейка пошла!
12:33 03.01.2026
193 Путлер вече стяга
До коментар #4 от "Аляска":куфарите за Китай .
Коментиран от #203, #207, #221
12:33 03.01.2026
194 Ъ тая пък п@4@
До коментар #8 от "А Путин":50 км ширина, а колко хиляди дължина? Що не четеш като образованите хора, ма?
12:33 03.01.2026
195 Руска Рускова, руска русофилка
Коментиран от #201, #202
12:33 03.01.2026
196 е..........
До коментар #183 от "Сутринта казах":Просто се договориха.
12:34 03.01.2026
197 Госあ
До коментар #183 от "Сутринта казах":Проблема е, че преговарят със сащ. А трябваше да ги запукат. Не Украйна и стойки на Тайван, а краварника. Не им стиска, обаче. И на двамата
12:34 03.01.2026
199 е..........
12:35 03.01.2026
200 Простак, непростак,
До коментар #189 от "Очаквам ЕС и НАТО":Истината си е истина.
Коментиран от #204
12:35 03.01.2026
201 Ха ХаХа
До коментар #195 от "Руска Рускова, руска русофилка":Сифилисът ти е повредил мозъка
12:35 03.01.2026
202 Госあ
До коментар #195 от "Руска Рускова, руска русофилка":Утре като запукат и аятоласите онова с боткса ще се крие в миша дупка!
12:35 03.01.2026
203 Ще вземе ли Янукович, Асад и Лукашенко?
До коментар #193 от "Путлер вече стяга":Или ще ги хвърли на вълците?
12:36 03.01.2026
205 Тръмп
САЩ придават оръжия и на Украйна!
Тук се вихри глупавата хипотеза, че тримата дъртака са се разбрали да поделят света. Много харесва на нашите мурзита понеже те си мислят, че ще попаднат в руска Зона!
НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ, КОПЕЙКИ.
ДИКТАТОРИТЕ НИКОГА НЕ СЕ РАЗБИРАТ, ВИНАГИ СЕ СБИВАТ ПОМЕЖДУ СИ.
СПОМНЕТЕ СИ ХИТЛЕР И СТАЛИН!
Коментиран от #213
12:37 03.01.2026
207 Госあ
До коментар #193 от "Путлер вече стяга":Жълтия ще го продаде за дребни денги, за кво му е това недъгавото!
12:37 03.01.2026
209 Хи хи хи
До коментар #90 от "Откраднаха от САЩ рецептата,":сичкия световен уран е бъгърски ама гадните рушняци го окрадоха сичкия и от него си направиха 6000/шест иляди/ атомни бомби 38 руски ядрени реактори в Русия и в света ги пълнят с бъгърски уран А остъка, повече от половината го продават на ианките.......
отде сЪ пръквате Толкоз мало.мни ???!
Коментиран от #218
12:37 03.01.2026
210 Не го мисли
До коментар #159 от "дядо Дон":Куба е следващата, а след това Иран. Може и в обратен ред, ако продължават автоласите да се ежат.
12:38 03.01.2026
211 СВО по АМЕРИКАНСКИ
12:38 03.01.2026
212 А Путин
И реве
Зеленски иска да ме убие .
Страхлив Бункерен Плъх .
Близо 40 опита за Покушение срещу Зеленски .
Така се прави Ботокс .
12:39 03.01.2026
213 Бензъл
До коментар #205 от "Тръмп":Тръмп ема да живее още много.Повярвай
12:39 03.01.2026
214 Путине, Путине...
12:39 03.01.2026
215 мадуро за 3 часа
За 3 часа и пистигнаха целите, а Ушанките 4 години, милион избити от двете страни и хиляди разрушени жилища. Слаба ракия са рашките. Парцуци.
12:40 03.01.2026
216 Ъъъъъъъ
До коментар #191 от "мъъъъъъ":"Казваш по добре да избие милиони и да продължи 5години ?
Казвам, че действайки по този начин, САЩ се самоунищожават....Оставете пристрастията настрана.... Кой на кого симпатизира, няма никакво значение....Ти нареждаш отвличане на действащ президент! Отвличане! Само на мен ли ми се струва, че Тръмп прекрачи една граница, която не трябваше?🤣
12:40 03.01.2026
217 55555
До коментар #95 от "Ха ХаХа":Но живеят в охолство а не дъсчени колиби.!!!
12:41 03.01.2026
218 Нашия да!
До коментар #209 от "Хи хи хи":Всичко е документирано и запригодено.
Документите са публични.
Всичко, съдържание, добив, износ и т.н.
Публични са данните и за ниското съдържание на урановите находища в СССР
12:41 03.01.2026
219 Виц на деня
На кой телефон.....
Чука на вратата ти.....
12:41 03.01.2026
220 Ивелин Михайлов
Коментиран от #226
12:41 03.01.2026
221 Боко
До коментар #193 от "Путлер вече стяга":Да не ги стегнеш ти за 🪦
12:41 03.01.2026
222 Смотльо,
До коментар #77 от "Не видях някъде да пише,":Я виж как се преправя заглавие и когато Хайо ти каза ,че Тръмп лъже ,ти питаш къде е казал това .Сега вярваш ли на Тръмп?
12:41 03.01.2026
223 Как Турция
До коментар #178 от "Факти":Ще санкционира САЩ? А F16 от къде после? Да не говорим, че пак се умилкват за F35 и вече се говори за продажба на С400, за да ги върнат в програмата.
12:42 03.01.2026
224 Мадуро
12:42 03.01.2026
225 Ъъъъъъъъ
До коментар #191 от "мъъъъъъ":Е верно, че и бункерното отвлече хиляди деца от Украина, но той и за това ще изгние в Хага, вяма да му се размине, за ужас на копейките!
12:42 03.01.2026
226 е то
До коментар #220 от "Ивелин Михайлов":Русия да не е САЩ. След 100 години. С толкова изостават
12:42 03.01.2026
227 С Русия и Китай е свършено
На Путин му е втори път да го лъжат яко. Първият път Меркел го измами, вторият път в Аляьска. Не става за ръкъвъдител на Русия. Помпозностаму свърши.
12:43 03.01.2026
228 ТОПКОВ
Тръмп направип Путин за смях. Подигра му се.
Тръмп отправи знак на Путин, какво го очаква.
12:43 03.01.2026
229 Зинзибарр
До коментар #4 от "Аляска":Зеленски сам си ходи в САЩ.
12:44 03.01.2026
230 Владимир Путин, президент
Завтра....
Не, послезавтра Рассия ще изрази своята твърда, безкомпромисна, принципна, ясна пазиция в ООН.
Това е недопустимо - 3 часа американска СВО и нула жертви !!! Американци трябва се поучат от нас руснаци - Четири Года, мильони жертви, развалини, Зеленски, Ермак, Буданов милиардери в Монако 🎅🎅🎅
12:45 03.01.2026
231 СВО по АМЕРИКАНСКИ
12:45 03.01.2026
232 Аз ще ги…
12:45 03.01.2026
233 Генерал от НАТО
До коментар #135 от "ВСУ днес води успешно контраатаки":колко ли трябва да си малкомозъчен
да си се окопал в сгради
да избягаш в полето
и после от полето да нападаш някой който се е окопал в сгради
12:46 03.01.2026
235 Путине, Путине...
Коментиран от #249
12:47 03.01.2026
236 Мадduро
12:47 03.01.2026
237 Путин
Дойде самолетоносач до Венецуела - Мадуро изчезна от Венецуела.
Дано не дойде самолетоносач до Русия...
12:47 03.01.2026
238 не може да бъде
12:48 03.01.2026
239 55555
До коментар #45 от "Мормон":Да ама няма да стане защото знаят кой командва парада-и от къде са се мъчели да крадат остарели военни технологии при това и некадърно.!!!!!
12:48 03.01.2026
240 Сорос
До коментар #2 от "Тръмп":И Путлер искаше така да направи със Зеленски, ама са некадърни милиционерчета.
12:49 03.01.2026
241 Хаха
До коментар #157 от "Факти":"Повечето помощ за Украйна е хуманитарна..."
Може и така са е, иначе от къде за толкова златни тоалетни... 🚽
12:49 03.01.2026
242 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нали декларираха подкрепа за Венецуела и Мадуро?
Че ще го защитят!
А Американците го заловиха жив!
От Тръмп ли ги е страх че се снишиха и само гледат отстрани!
12:49 03.01.2026
243 СВО по АМЕРИКАНСКИ
12:49 03.01.2026
244 az СВО Победа 80
1. По всяка вероятност става въпрос за театър, в основата на който стои договорка между Вашингтон и Пекин.
2. Мадуро е част от договорката, затова е и с жена си. Ако американците действаха без договорка, жената на Мадуро нямаше да ги интересува. Щяха да се целят само в Мадуро. Очевидно е, че нещата са договорени, а патакламата е само за по-голяма достоверност за пред простолюдието....
3. Сега остава само да научим кой какво ще получи, съгласно договореното.
Коментиран от #256
12:50 03.01.2026
245 Хи хи
12:50 03.01.2026
246 Първанов
Честито евро!
Честита свобода за Венецуела!
Бункерният терорист загуби още едно пипало
12:50 03.01.2026
247 Владимир Путин, отчаян президент
До коментар #234 от "az СВО Победа 80":"..това е договорка между Вашингтон и Пекин..."
А аз и моя Русия вече сме вън от всякви договорки, политика и не сме фактор. Правда ?
Правда 🎅🎅🎅
12:50 03.01.2026
248 Путин
До коментар #5 от "Това е":Сорос ни каза да се наврем под масата и да сме "многоходови"
12:50 03.01.2026
249 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #235 от "Путине, Путине...":Е това лошо ли е, тъкмо ще привика и копейките да бранят матушката си, да ги нулират и тях до крак
12:51 03.01.2026
250 Путин в тих ужас
Коментиран от #259, #272
12:51 03.01.2026
251 Това ги чака
12:51 03.01.2026
252 тц тц
Пърфект Джоб за Анкъл Дони!
12:51 03.01.2026
253 55555
До коментар #46 от "Сащ":Когато НАТО влезе ти няма и да разбереш,Ал,Ко,хо.,.лик,пр.,о Ст.
12:51 03.01.2026
254 Мадуро
12:52 03.01.2026
255 Путин милиционерчето
До коментар #98 от "Владимир Путин, последен руски президент":Сорос ни нареди да не пипаме Зеленски и да сме "многоходови"
12:52 03.01.2026
256 Последния Софиянец
До коментар #244 от "az СВО Победа 80":Ясно е, че вас куупейките пакхще е средния
12:52 03.01.2026
257 Путин
До коментар #15 от "откройте раликите":Сорос каза да станем многоходови.
12:53 03.01.2026
258 666
До коментар #44 от "ХА ХА":Какво стана с оръжието предоставено на Мадуро от Русия и Китай????
Коментиран от #262
12:54 03.01.2026
259 az СВО ПОБЕДА80
До коментар #250 от "Путин в тих ужас":На пурлера му сменят памперса през час, кво да каже
12:54 03.01.2026
260 Все хороше
До коментар #40 от "Д-р Марин Белчев":Ами Нов Световен Ред по руски. Нали това искахте?
Коментиран от #275
12:55 03.01.2026
261 Така се прави
А когато тука спамехте, че Тръмпи бил слаб зашото били дали Нобела на някаква венецуелка / опозиционерка/ само леко ви се подсмихвах на наивността,
12:55 03.01.2026
262 ХА ХА
До коментар #258 от "666":На пепел е, кво да стане, не виждаш ли в Украина как пуши 4на тодина!
Коментиран от #285
12:56 03.01.2026
263 Лили Путин
12:56 03.01.2026
264 Нов
До коментар #22 от "гост":Явно не ти е ясно определението за суверенна държава. Нито една от изброените не е суверенна.
Според теб и Украйна е суверенна, но не е.
12:56 03.01.2026
267 ФАКТ
До коментар #92 от "Били са отвлечени а не "заловени"":САЩ казват на матряла по света кой какъв е. Дори Пуслер се съобразява с нарежданията на САЩ и се оплаква на САЩ когаъо Украйна стреля по двореца му край Москва.
12:57 03.01.2026
269 Лавров Сергей
12:57 03.01.2026
271 55555
До коментар #57 от ""Злобното Джуджи"":Да ама Тайван го пази армията на наи великата военна сила -Съеденени Американски Щати се нарича ако не знаеш.!!А който не слуша идват за него.
Коментиран от #287
12:57 03.01.2026
272 Zахарова
До коментар #250 от "Путин в тих ужас":Изтаковаха ни във Венецуела,тва е! То и аз съм меракрийка,ама...
12:57 03.01.2026
273 Ето това е СВО
12:58 03.01.2026
274 Сега идва Ред
Капейките нали Искаха Руззкий Мир
По целия Свят .
12:58 03.01.2026
275 Д-р Марин Белчев
До коментар #260 от "Все хороше":Наред са путлера, аятолаха, куба и останялите копейки
Коментиран от #281
12:58 03.01.2026
277 Хи хи
12:59 03.01.2026
278 55555
До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":Ако признаеш и нахлуването на Путин в Украйна за незаконно ще призная аргументите ти за достоверни.И няма защо,да знаеш.
13:00 03.01.2026
279 Рашисти и Путлераси
Че ако в Белия Дом
Не бяха решили да напуснат Афганистан ,
Някакви Чалмари
Талибански Идиоти
Щяха да изгонят Американките Войски .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
13:00 03.01.2026
280 Делта Форс
13:01 03.01.2026
281 Куба няма нужда
До коментар #275 от "Д-р Марин Белчев":Сега и петролът и спира.
Ще чакат Пуся да им помага
Ураааа
13:02 03.01.2026
282 Руснаков
13:02 03.01.2026
283 Слава Украине
Путин ще го хванат за...
13:03 03.01.2026
284 Нов
До коментар #43 от "Укранската":Смешни с тези томахавки. Русия има по-добри от тях и не ги ползва, да не коментираме възможността за по-опасни оръжия, които имат само руснаците и защо Украйна не обяви война на Русия ?
13:03 03.01.2026
285 Рублоидиот
До коментар #262 от "ХА ХА":В Раззия не пуши ли ?
Само Милион и 500 хиляди Ватника
Липсват .
13:04 03.01.2026
286 е..........
13:04 03.01.2026
287 3.14
До коментар #271 от "55555":Китайците са Мъдри !!!
Ще си върнат Тайван без война !!!
13:04 03.01.2026
288 55555
До коментар #87 от "Американците са световен агресор":Ами Русия какво иска,да цивилизова заграбените територии ли?Естествено че иска да им точи природните ресурси,обаче разликата е че който е с Америка живее добре,а който е с Русия е просто ресурс на Путин и олигарсите му.
13:04 03.01.2026