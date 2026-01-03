Новини
Свят »
Венецуела »
Тръмп: Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела

Тръмп: Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела

3 Януари, 2026 11:51, обновена 3 Януари, 2026 12:18 5 150 288

  • каракас-
  • венецуела-
  • сащ-
  • удари-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • пресконференция

За 18,00 часа българско време американският президент насрочи пресконференция

Тръмп: Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Николас Мадуро и съпругата му са заловени от американските власти и са изведени от Венецуела. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, който уточни, че в 11,00 часа местно време (18,00 часа българско) ще даде пресконференция.

"САЩ успешно нанесоха мащабен удар по Венецуела и нейния лидер Николас Мадуро", написа той в профила си в социалната мрежа Truth Social.

Американските военни атакуваха столицата Каракас в ранните часове на съботния ден. Атакувана е и военният комплекс Форт Туина, където се намира Министерството на отбраната на Венецуела. Там е разположена и официалната резиденция на вицепрезидентът Делси Родригес.

Световните медии съобщават за въздушни удари в още няколко щата. Взривове са се чули в град Игероте, разположен на изток от Каракас. В щата Ла Гуайра, близо до международното летище, също се чуват експлозии, съобщи жител на района. „Експлозиите се случват постоянно. Лудост е. Хората са изнервени и искат да знаят какво наистина се случва“, каза източникът, попитан дали все още се чуват експлозии.

При нападенията има засегнати мирни граждани. Властите изясняват за възможни ранени и загинали цивилни. Хората по улиците на столицата на Венецуела са в паника. Чуват се и сирени на линейки, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на двама дипломати в града.

„Те са чули поне седем огромни експлозии и са видели паникьосани хора по улиците. Дипломатите са чули сирени, наподобяващи тези на линейки“, посочва изданието. Дипломатите твърдят, че части от Каракас са без ток, а мобилната телефонна услуга.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тръмп

    135 14 Отговор
    Скоро ще дойдем и за Делян Пеевски.

    Коментиран от #37, #180, #240

    11:53 03.01.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    45 51 Отговор
    Мадуро ще бъде покорен секс роб на Мелания.♥️💋👩‍🦰🤗🤣🐕🖕

    Коментиран от #79, #163

    11:54 03.01.2026

  • 4 Аляска

    76 78 Отговор
    Да се готви Зеленски

    Коментиран от #12, #16, #43, #193, #229

    11:54 03.01.2026

  • 5 Това е

    83 115 Отговор
    Разликата между САЩ и Русия. Непостижима класа и сила.

    Коментиран от #31, #51, #63, #110, #156, #248

    11:54 03.01.2026

  • 6 Директора

    138 28 Отговор
    Радетели за демокрация - САЩ.

    Муууууу хахахахахахах

    Коментиран от #56

    11:55 03.01.2026

  • 7 Т Живков

    70 108 Отговор
    ЕТО КАК СЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТИРАНИН

    11:55 03.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мими Кучева🐕

    16 12 Отговор
    Милен иска да вме еб в гъ.💋♥️🖕

    Коментиран от #76

    11:55 03.01.2026

  • 10 Така се действа

    54 33 Отговор
    Врагът се удря в главата, а не в селата

    11:55 03.01.2026

  • 11 Тръмп

    99 19 Отговор
    Това е демократична специална операция !

    11:55 03.01.2026

  • 12 Бикът от Шри Ланка

    21 19 Отговор

    До коментар #4 от "Аляска":

    Бъркаш,червенски от масква

    11:56 03.01.2026

  • 13 Кгб

    55 58 Отговор
    Се е ред на Путин и Хаменей.

    Коментиран от #188

    11:57 03.01.2026

  • 14 пешо

    47 50 Отговор
    да ето това е сво но все пак американците са светлинни години пред руснаците

    11:57 03.01.2026

  • 15 откройте раликите

    58 36 Отговор
    Между американското СВО във Венесуела и руското СВО в Украйна.

    Путин няма ли да помогне на Мадуру. Обещал!

    Коментиран от #103, #257

    11:57 03.01.2026

  • 16 Той зеления

    47 42 Отговор

    До коментар #4 от "Аляска":

    Четири години все се готви. Накрая от чакане почна да удря по московията а Путин скимти на Тръмп че зеленски му ударил резиденцията с два дрона. Смях!

    11:57 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Красимир Петров

    67 60 Отговор
    Къде са Русия и Китай,нали бяха сила.Колкото посмяха да помогнат на Иран,толкова и на Венецуела.БРАВО ТРЪМП!

    Коментиран от #29

    11:57 03.01.2026

  • 19 Презвитер Козма

    41 63 Отговор
    Бай Дончо, показа кой е шефът в Западнито полукълбо. Комунистическото диктаторче шеф на нарко-картел усети американската жега!

    11:57 03.01.2026

  • 20 Хаха

    32 18 Отговор
    рижим чейндж... made in USA

    11:57 03.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    55 77 Отговор
    Само да напомня твърде неприятния за русолюбците факт , че всички страни някога "окупирани" от САЩ , включително цяла западна Европа , Канада , Австралия , Нова Зеландия , Япония и Южна Корея днес са суверенни държави и водещи икономики в света с НАЙ-ВИСОКИЯ стандарт на живот и благосъстояние на своите граждани , НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ за емиграция страни , заедно със самите САЩ , а страните опустошени от миризливия московски ботуш са най-бедните , безперспективни и западнали държави в света , от които всеки гражданини има само желание да избяга възможно най-бързо и най-далече , включително бившите "съюзни републики" от СССР , за щастие отишъл в музея , най-радостното събитие от 20 век , а от 21 ще бъде същото за скапаната "федерация" !!

    Коментиран от #95, #264

    11:58 03.01.2026

  • 23 ООН

    26 12 Отговор
    Иранците да назначат Аятолах на Венецуела

    11:59 03.01.2026

  • 24 Браво

    56 56 Отговор
    Честито освобождение на Венецуела! Тръмп показа как се прави СВО за три часа, а не за 4 години като Путйо Фашиста.

    Коментиран от #208

    11:59 03.01.2026

  • 25 Хаменей

    31 17 Отговор
    Със сигурност ще ям бахура, не ми остава много време и на мен

    11:59 03.01.2026

  • 26 Най терористичната държава след изрел

    59 23 Отговор
    Несъгласието и пиратството никога не е напускало тези гнусни политици

    Коментиран от #122

    11:59 03.01.2026

  • 27 Паси

    25 11 Отговор
    Да пратим С300 на венецуелците!

    Коментиран от #34

    11:59 03.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последния Софиянец

    23 27 Отговор

    До коментар #18 от "Красимир Петров":

    В Аляска се разбраха Западното полукълбо за САЩ а Източното за БРИКС.

    11:59 03.01.2026

  • 30 факт

    75 26 Отговор
    САЩ трябва незабавно да бъдат изключени от Съвета за сигурност на ООН. Държат се като обикновени разбойници. Недопустимо е да се задържи и отвлече лидер на една суверенна държава. И не само той, но и съпругата му?!!! Тръмп си е изгубил ума тотално.

    Коментиран от #74, #97

    11:59 03.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нормално

    56 9 Отговор
    Най-голямата демокрация в действие. Останалите мълчат

    12:00 03.01.2026

  • 34 Споко

    35 18 Отговор

    До коментар #27 от "Паси":

    Москва ще им прати 4 Орешника. Сега ги почват на пройзводствената линия в тролейбусния завод в Калуга.

    12:00 03.01.2026

  • 35 Русия

    43 26 Отговор
    Трепят приятелите ми, но ме е страх да им помогна, САЩ ще ме напляскат

    Коментиран от #46

    12:00 03.01.2026

  • 36 гост

    37 32 Отговор
    Нещастния джуджак таксиджия се опита да направи същото в Киев , но не можа да стигне даже до летището , хахахахахахахах !! А "баретите" му пишман парашутисти бяха избити като патки на отстрел !!!

    12:00 03.01.2026

  • 37 Зъл пес

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Аха,и ще го хванете за маркуча в Дубай.

    12:00 03.01.2026

  • 38 1943

    33 12 Отговор
    То и Хитлер отвлече Мусолини, но не му помогна особено

    12:01 03.01.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    11 14 Отговор
    Путилифонът бати Пунди проскимте каде е вече свалил памперра ма не разбирал од интернет да запита Долен Тъп каде да се наведе да го не пострадат афроамереканските юнаци,кои че пратат да го изведат од зайчата бърлога! Внетен ли е?

    12:01 03.01.2026

  • 40 Д-р Марин Белчев

    58 17 Отговор
    Ако това е вярно, САЩ извършиха въоръжена агресия срещу суверенна държава абсолютно същото нарушение на международното право, за което Западът обвинява Русия в Украйна.
    Правилата или важат за всички, или не важат за никого. Когато „добрите“ си позволяват това, международното право се превръща в инструмент на силните, а не в закон.
    Много лош ход, който ще има международен отзвук.

    Коментиран от #64, #260

    12:02 03.01.2026

  • 41 🇺🇲 статуята на свободата

    30 23 Отговор
    Мадурката си мислише че армия и народа ще го защитава и надмено отказа когато му предлагаха гарсониера до тази на АСАД... сега ще има още по-малка гарсониера на по кофти лакация и от мацква 🤑🤑🤑

    12:02 03.01.2026

  • 42 Русия попиля НАТО

    52 28 Отговор
    Русия ги насмете барабар с още 50 страни в украйна и янките се върнаха към обичайното - ограбване на слабите страни

    Коментиран от #100

    12:02 03.01.2026

  • 43 Укранската

    24 30 Отговор

    До коментар #4 от "Аляска":

    армия е толкова настървена вече, че ако Тръмп нахлуе в Украйна да помага на ортака си Путин, неговите войски ще бъдат смазани. Но ако вместо да пречи на Украйна САЩ вземат да им дадат едно рамо (томахавки, примерно) с Путин е приключено. Путин изкара голям късмет с агент Краснов...

    Коментиран от #284

    12:02 03.01.2026

  • 44 ХА ХА

    16 14 Отговор
    Така се прави три дневно сво, за има нема 10 часа.

    Коментиран от #258

    12:02 03.01.2026

  • 45 Мормон

    32 17 Отговор
    Подходящ момент Русия, Китай, Корея и Иран да ударят САЩ

    Коментиран от #81, #239

    12:02 03.01.2026

  • 46 Сащ

    27 23 Отговор

    До коментар #35 от "Русия":

    Нас ни е страх да обявим война на Русия, защото руснаците 4 години мачкат 50 държави, избиха половин Украйна, взимат територии, 4 години Нато не успяха да си върнат 1 км територия,400 млрд изхарчени без един успех, страх ни е

    Коментиран от #253

    12:02 03.01.2026

  • 47 Факти

    30 17 Отговор
    Тръмп с второ показно как се прави СВО. Първо в Иран, а сега във Венецуела. В същото време Путин 12 години трепе руснаци в Донбас.

    Коментиран от #117

    12:02 03.01.2026

  • 48 Това е

    26 17 Отговор
    Разликата между САЩ и Русия. Непостижима класа и сила.

    12:03 03.01.2026

  • 49 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    21 19 Отговор
    Така ще издумкат и късия ботокс в калната масква...😂😂😂

    12:03 03.01.2026

  • 50 Сега Magypo

    19 14 Отговор
    ще издаде всичко което знае за Путин.
    Трябваше да избяга навреме в Бункера на Путин, както Янукович и Асад, но изтърва момента.

    12:04 03.01.2026

  • 51 :))))

    19 12 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    Пич едното е държава от третият свят, другото е държава с трилиони инвестиции във военна техника

    Коментиран от #157

    12:04 03.01.2026

  • 52 Разберете

    30 16 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.

    12:04 03.01.2026

  • 53 Специална апираця 🚽💀

    22 20 Отговор
    ПЪРВТА АРМИЯ В СВЕТА За три часа вместо за три дни...а БЛАТУШКИТЕ на путлера копаят дъното в донбас 4 година и станаха за смях "вторите"🤩🤡

    12:04 03.01.2026

  • 54 Густаво

    26 7 Отговор
    "Президентът на Колумбия Густаво Петро съобщи, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа "Екс".

    САЩ провеждат специална военна операция във Венецуела.
    Президента Мадуро и съпругата му са ... "денацифицирани" и отведени извън страната от американски военни.
    Тръмп защити изконното право на Америка върху венецуелския петрол.
    Обществото очаква реакцията на Урсула, ППДБ, Бойко, Делян които да препотвърдят правото на американската демокрация да ползват "американския" - венецуелски петрол.
    С интерес се очаква и посещението на Кирил Петков в САЩ, който да аплодира /от 18-ти ред в залата, то му е запазено мястото още от инагурацията на Тръмп/ президента на щатите, за блестящото провеждане на специалната американска военна операция

    12:04 03.01.2026

  • 55 Хайо

    15 5 Отговор
    Хем го заловили ,хем го изпратили за Русия .По голяма глупост не бях чел.

    Коментиран от #77

    12:04 03.01.2026

  • 56 Сега Magypo

    10 14 Отговор

    До коментар #6 от "Директора":

    ще издаде всичко което знае за Путин.
    Трябваше да избяга навреме в Бункера на Путин, както Янукович и Асад, но изтърва момента.

    12:04 03.01.2026

  • 57 "Злобното Джуджи"

    24 6 Отговор
    Хи хи хи
    Хи хи хи
    Сега остава китаеца да думне Тайван
    и
    ..........
    цирка ще е ПЪЛЕН
    ха честита ви нова година
    МИРНА и ща СЛИВА

    Коментиран от #271

    12:05 03.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ъъъъъъъъъ

    32 7 Отговор
    Каквото и да си говорим, това е отвличане на президент на чужда държава... Да, брилянтна операция, без жертви и т.н, но това не променя факта, че един президент, отвлича друг првзидент....Не само звучи, но и е абсурдно.... 🤣

    Коментиран от #98, #146, #278

    12:05 03.01.2026

  • 60 Последния Софиянец

    15 7 Отговор
    Специальная Венесуэльская Операция

    6:00 - подъëм
    7:00 - завтрак
    8:00 - утреннее построение
    9:00 - удары по Каракасу
    12:00 - окружение Каракаса
    13:00 - обед
    15:00 - захват резиденции президента Мадуро
    16:00 - капитуляция
    17:00 - ужин
    21:00 - концерт Тейлор Свифт на площади Каракаса
    23:00 - просмотр новостей в AteoBreaking
    8:00 - захват Мадуро

    Коментиран от #69

    12:05 03.01.2026

  • 61 Тръм

    13 7 Отговор
    То затова английския цар се крие в бункер в Канада

    12:05 03.01.2026

  • 62 Пияна сган

    12 12 Отговор
    Хайде сега на Мад.урко да му се прави гъ.зо.брък докато не извика високо по ТВ -- Пут.лер е мръсник. Остави ме сам на вълците.

    12:06 03.01.2026

  • 63 БАРС

    26 9 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    РАША НЕ КРАДЕ КАТО АМЕРИКАНЦИТЕ .В БЪЛГАРИЯ ЗЛАТОТО ГОЙ ГО ДОБИВА И ОТ ПЕЧАЛБАТА САМО 2 % ОСТАВАТ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ КАНАДСКО АМЕРИКАНСКАТА КОМПАНИЯ И НАШИТЕ ВЕЧНО МЪЛЧАТ А ЧАВЕС ПРАВИЛНО НАПРАВИ БИ ИМ ШУТА НА САЩ.НО МАДУРО ЯВНО Е ПО СЛАБ ПОЛИТИК ОТ ЧАВЕС

    Коментиран от #134

    12:06 03.01.2026

  • 64 ру БЛАТА

    23 7 Отговор

    До коментар #40 от "Д-р Марин Белчев":

    рашка сега да не вземе да наложи санкции или пък изключи Америка от олимпиади и какволинеоще

    12:06 03.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Aлфа Bълкът

    29 5 Отговор
    Малко дете ли извеждат? Какъв е тоя президент, лукова глава ли? Явно генералите му го закопчали и затова американците се разкарват на парад из Каракас.

    12:06 03.01.2026

  • 67 Русия

    17 10 Отговор
    Много сме смотани, добре, че откраднахме рецептата за ядрено, поне то ни пази, иначе за земеделие и торове сме номер 1

    Коментиран от #78, #90

    12:06 03.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ъъъъъъъъъ

    20 17 Отговор

    До коментар #60 от "Последния Софиянец":

    А бункерния геостратег с ботокса 11та година боксува в донбас с 1.5 милиона блатара при кабзон

    12:07 03.01.2026

  • 70 Рамбо, първа кръв

    16 7 Отговор
    Кво да кажа.....
    Тва е АМЕРИКА 💪

    12:07 03.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Послушко

    13 6 Отговор
    Мадурката го чака съдбата на Нориега.

    Коментиран от #102

    12:08 03.01.2026

  • 73 Ако всичко това е вярно,

    28 8 Отговор
    то надхвърля акция за борба с наркотрафика!

    И защо Венецуела, а не Колумбия, която е главният трафикант?

    ТРЪМП се опитва да завладее петрол.

    Коментиран от #129

    12:08 03.01.2026

  • 74 Можеше

    18 11 Отговор

    До коментар #30 от "факт":

    само съпругата, какво ще го правят тоя дебелак Мъдуро сега?

    Междувпрочем, аз мислех че той ще приеме предложението на Лукашенко и ще се спаси в Русия/Белатус при другите злощастни диктатори като Башар Асад и Янукович. Но май се е заинатил и сега ще търка наровете в американски затвор. А аятолахът в Иран да се готви и той, протестите вече пламнаха из цялата страна.

    Коментиран от #82

    12:08 03.01.2026

  • 75 ЦРУ

    11 4 Отговор
    Не спи

    12:08 03.01.2026

  • 76 Не е

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мими Кучева🐕":

    ясно.... хвалиш ли се, или още се чудиш.

    Коментиран от #125

    12:08 03.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Блазе му,

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    искам и аз.

    12:09 03.01.2026

  • 80 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #68 от "Тръмп":

    Мадуро ще го разпори дъртият Тръмпак

    12:09 03.01.2026

  • 81 Жоро

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Мормон":

    И кой ще ударят?Големите градове пълни с Демонкрати!Хахахахахахаахах

    12:09 03.01.2026

  • 82 Добре

    9 2 Отговор

    До коментар #74 от "Можеше":

    започва годината.

    12:09 03.01.2026

  • 83 гост

    19 18 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахахаха":

    Защо Раша нападна беззащитна Украйна , а не НАТО , ЗАЩО ???? Защо нападна Грузия , Чечня , Азербайджан , а не НАТО ?????Защо Китай напада Тайван и Непал , а не НАТО ???? ЗАЩО ??? Нали са много силни , хахахахах !!!

    Коментиран от #94, #113

    12:09 03.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Е КАЖЕТЕ СЕГА...

    6 9 Отговор
    ЩО Е ЕВРОПА?!?!!?(((@$. САЩ ОБСЕБВА ВЕНЕЦУЛА КИТАЙ ТАЙЛАНД РУСИЯ ОКРАИНА. А ЕУРОПА СИ ТРАЕ И ШЕФЧЕТА СЕ КРИЯТ И ГУШАТ С ЕВРА. ЕВРОПА СЕ КОМПРОМЕТИРАШЕ ВЯРВАШЕ НА САЩ И СЕГА ЗАТЪВА. А НАШ БОЮ ИСКА ЕU ЗАЩОТО ПОЗВОЛЯВА ГРАБЕЖИТЕ ОТ НАРОДИТЕ. И НИ СЛОЖИ ПАК НА НЕТОЧНОТО МЯСТО. И КОИ СА ПО СИЛНИ СЕГА!??(8-$$+

    12:10 03.01.2026

  • 86 Джак Спароу

    16 9 Отговор
    Тръмп:Първо Мадуро, да се готви Путарата

    12:10 03.01.2026

  • 87 Американците са световен агресор

    26 16 Отговор
    Искат да завземат природните богатства на Венецуела.

    Коментиран от #101, #104, #288

    12:10 03.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Румен Радев

    20 6 Отговор
    Венецуелците са войнолюбци и трябва незабавно да сложат оръжие пред освободителите и да спрат тази кръвопролитна война!

    12:11 03.01.2026

  • 90 Откраднаха от САЩ рецептата,

    9 5 Отговор

    До коментар #67 от "Русия":

    а от България урана(тяхната уранова руда е с изключително ниско съдържание на уран-8 до 10 пъти по-ниско от това на нашата), за бомбите с които сега плашат всички.

    Коментиран от #209

    12:11 03.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Били са отвлечени а не "заловени"

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Залавя се диво животно или престъпник, а не законен президент на независима страна.

    Коментиран от #267

    12:11 03.01.2026

  • 93 Ура другари!

    19 7 Отговор
    Във Венецуела най-накарая дойде американската демокрация... а нефтът си тръгна за САЩ без пари.

    12:12 03.01.2026

  • 94 Хахахахаха

    12 19 Отговор

    До коментар #83 от "гост":

    Ама вярно си т. Ъпп, руснаците нападнаха Украйна, 40 млн население, държава подкрепена от цяло Нато и я унищожава, руснаците нападнаха Украйна и показаха на смешковците от Нато, че не могат да се гъбаркат с руснаците, какво стана с Англия, Франция и Германия, нали бяха много силни а ги е страх да пратят дори 100 войника, вие ще пълно лешове

    12:12 03.01.2026

  • 95 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Всички те са марионетки без собствена политика и огромни кредити към господаря САЩ.

    Коментиран от #217

    12:12 03.01.2026

  • 96 Мунчо

    8 5 Отговор
    И на тези ли им хвърлиха демократичните бoмби ?

    12:12 03.01.2026

  • 97 ХА ХА

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "факт":

    А кога козоевоф искаше да тепа зеленски, кво пишеше Ъ.

    12:12 03.01.2026

  • 98 Владимир Путин, последен руски президент

    13 8 Отговор

    До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":

    "...Каквото и да си говорим, това е отвличане на президент на чужда държава..."

    Подкрепям напълно !!!
    Съвсем друго е нашата руска брилятна стратегия и операция в която президента-смъркач-фашист и компания не се пипат, а Четири Года се изтрепват мильони невинни хора. Это Рассия 🎅🎅🎅

    Коментиран от #255

    12:12 03.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Голямо насмитане,

    11 7 Отговор

    До коментар #42 от "Русия попиля НАТО":

    От Донецк до Покровск за 4 години на 40км.

    12:13 03.01.2026

  • 101 Не само

    7 9 Отговор

    До коментар #87 от "Американците са световен агресор":

    САЩ исакт да завеземат всички природни богатства по цял свят.

    Коментиран от #109, #127

    12:13 03.01.2026

  • 102 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 5 Отговор

    До коментар #72 от "Послушко":

    Бункерното с ботокса е наред

    12:13 03.01.2026

  • 103 Той обещал

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "откройте раликите":

    Но докато разбрал и тя свършила.

    12:13 03.01.2026

  • 104 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #87 от "Американците са световен агресор":

    Америка е за САЩ! Това е договоерено и с Путин и със Си. За това никой не си мръдна пръста. Само Чуркин и Куроедов ще изразят озанбоченост и това ще е .
    Просто такъв е новият международен ред. Китай ще си вземе Тайван, всичко в Азия, Африка и Австралия, а за Русия остава фалиралата Европа и унищожената окраина!

    Коментиран от #176

    12:14 03.01.2026

  • 105 Хайо

    7 7 Отговор
    В момента говори Владимир Падрино и казва ,че САЩ лъжат за Мадуро .Тръмп е един психопат и лъжец .

    Коментиран от #114

    12:14 03.01.2026

  • 106 Коко Н

    4 5 Отговор
    Тоя как се е засилил и в бункера ще влезе,дай Боже!

    12:14 03.01.2026

  • 107 Смех с копейки

    9 9 Отговор
    Копейките вече бяха 🤣🤣🤣разположили ракетите във Венецуела 😁😁😁

    12:14 03.01.2026

  • 108 Нормално е

    7 6 Отговор
    За каторжниците изклали коренния народ на Аверика и ограбил4 богатствата ме да дуйствуват като терористи

    12:14 03.01.2026

  • 109 Хайо

    4 11 Отговор

    До коментар #101 от "Не само":

    А за копейките гладни и пияните им робовладелци пак сренния

    12:14 03.01.2026

  • 110 Афганистанец със сандали

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    питай ги как ги гоних класните с магарето

    12:14 03.01.2026

  • 111 Сериозен ей

    8 6 Отговор
    Я да видим сега как джуджето ще помогне на своя съюзник.

    Коментиран от #133

    12:14 03.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 СИЛНИ СА ТРЪПКО..

    6 3 Отговор

    До коментар #83 от "гост":

    И си гледат интересите. Силните и в живота са тези които командват макар и без акъл. Джуджи и мишока са слабаците. НО ВАЖНО Е КЪДЕ ЩЕ ОТИДАТ. И ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ ЛИ ЩЕ ИЗБЕРАТ.

    12:15 03.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Чуй чуй

    10 5 Отговор
    Мадуро беше неудобен. Сега америте ще поставят друг Зеля на неговия пост за да смучат благините на Венецуела. Всичко това под мотото “демокрация, права и свободи.”

    12:15 03.01.2026

  • 116 Питам

    9 5 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    12:15 03.01.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Те обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "ежко":

    за съжаление не могат да го осъзнаят

    12:16 03.01.2026

  • 119 Венецуелски наркодил = Хамас Хизбула хах

    11 6 Отговор
    Ха-ха-ха, колко са елементарни алчни егоисти античовеци.
    Значи съветниците на Тръмп му посочиха "врага"
    венецуелските наркокартели като = Хамас Хизбула Идил
    ха-ха-ха-ха жалки жалки концесионерикрадци на природни ресурси

    ФАКТ пред очите и разума на целия свят:
    Бандитите нападат нощем.
    Позор за примитивизма на обезумелите мултимилиардери
    от трите олигархични групи на фащ
    ВПК, Нефто-газововата и Банково-имотната ...
    и да добавим Фармацевтичната ...
    срам и позор за човечеството от алчност и примитивизъм.

    ВЕНЕЦУЕЛА И МАДУРО НЕ СА ОТИШЛИ ПРЕД ВРАТАТА
    (ГРАНИЦАТА) НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, НАЛИ!

    За разлика от американците, които се мъкнат на 10 000 км
    разстояние по целия свят, да тревожат и тормозат чуждите народи и държави
    и да им взимат природните богатства, позор во веки!

    12:17 03.01.2026

  • 120 Чакам

    7 3 Отговор
    Роско "ВОДОПАДА" да осъди с нищо непридизвиканото нахлуване на САЩ във Венецуела. И хич да не се крие зад успешното приемане на €то.

    12:17 03.01.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Те затова

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Най терористичната държава след изрел":

    Арабите викат смърт на Америка и Израел там са познати като малкия и големия сатана

    12:17 03.01.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Не е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "Не е":

    Ами то по ника на това същество си личи че нищо не е ясно. Несериозна работа. Като го видя и му бия шута без да го чета. Има и едно Цвете и него така. Бия им шута.

    12:17 03.01.2026

  • 126 Лъже мръсникът

    4 2 Отговор
    преял със луканка.
    Хванал е мадуровите.

    12:17 03.01.2026

  • 127 Вярно е

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не само":

    Русия също.!
    Тръмп и Путин са едно и също.!

    12:17 03.01.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Колумбийски картел

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ако всичко това е вярно,":

    Е колко петрол имаме в Колумбия спрямо Венецуела?

    12:18 03.01.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Хайо

    7 2 Отговор

    До коментар #114 от "Делю Хайдутин":

    И защо щом са го заловили не го покажат ?

    12:18 03.01.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #111 от "Сериозен ей":

    От бункера не излизам!

    12:18 03.01.2026

  • 134 койдазнай

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "БАРС":

    Има и Български фирми, които добиват злато в България. Те колко от добитото злато дават в държавния бюджет? Защо никой не говори за това?
    Може би, защото дават едни кюлчета, на едни хора?

    12:18 03.01.2026

  • 135 ВСУ днес води успешно контраатаки

    7 10 Отговор
    в Покровск и Мирноград!
    В Купянск върви прочистване на оцелелите руснаци.
    Контраатаки има и към Гришино, на северозапад от Покровск.

    Коментиран от #140, #233

    12:19 03.01.2026

  • 136 Мнение

    4 4 Отговор
    Това е същото като войната в Украйна

    12:19 03.01.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Сърдити старчета 3.

    6 1 Отговор
    Тръмп, Путин и Си.

    Само бели очакваме от тях!

    12:20 03.01.2026

  • 139 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #128 от "Путин извози 4 самолета със злато":

    Шеломата всички от Армения до Сирия ги опази... ама друг път. Да чакаш Шеломата да те пази е по-зле от това да чакаш Тръмпа да не те демократизира. Втория повече си държи на думата, особено когато иде реч за заграбване на ресурси.

    Коментиран от #184

    12:20 03.01.2026

  • 140 Дръг дрън

    5 4 Отговор

    До коментар #135 от "ВСУ днес води успешно контраатаки":

    Пълни глупости

    12:20 03.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Трябваше още преди 3 години

    4 3 Отговор

    До коментар #137 от "Очаквайте Китай да влезе в":

    Крайно време е!

    12:21 03.01.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Защо, Путин Америка ли атакува,

    3 1 Отговор

    До коментар #112 от "Хаха":

    или съседна страна останала почти без армия?

    12:21 03.01.2026

  • 145 ДългоИме

    6 5 Отговор
    Бай Тръмпи дава "достоен" пример на Путятя как трябва да се действа с нарко-Зеленчука. Правдата е винаги на страната на силния и можещия.

    Коментиран от #158

    12:21 03.01.2026

  • 146 Фокс

    5 6 Отговор

    До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":

    С малката разлика че не спечели изборите и спря обявяване на резултатите и каза че е Спечелил . Сега е ред на Путин да залови наркомана нелегитимен зеления и Русия и САЩ доволни и има Сделка

    Коментиран от #155

    12:21 03.01.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Политкоректен

    15 4 Отговор
    Влизаш в чужда суверенна държава без да си обявил война и арестуваш държавния й глава в най-добрите традиции на карибското пиратство. Сега ще има ли санкции срещу САЩ като агресор? Ще спрат ли американските спортисти за олимпиадата?

    Коментиран от #178

    12:22 03.01.2026

  • 149 Силата на правото

    6 0 Отговор

    До коментар #132 от "Ъъъъъъъъъ":

    винаги е била на страната на правото на по-силния.

    Коментиран от #173

    12:22 03.01.2026

  • 150 Гориил, русcкий дypaк

    11 5 Отговор
    "...Американците ще се изправят пред дълга и мъчителна партизанска война във Венецуела !!! ..."


    😄😄😄😄

    12:23 03.01.2026

  • 151 каракас

    3 2 Отговор
    за 3 часа!

    12:23 03.01.2026

  • 152 Кой какво

    9 0 Отговор
    Пращай морските тюлени в България и прибирай двамата дебели, тиквата и Шиши

    Коментиран от #160

    12:23 03.01.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 ококоp по пеньоар

    3 3 Отговор

    До коментар #146 от "Фокс":

    Maдypo e кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! кaзax!

    12:23 03.01.2026

  • 156 Това е

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    Приликата между САЩ и Русия - нахлуване в територията на суверенна държава.

    12:24 03.01.2026

  • 157 Факти

    7 6 Отговор

    До коментар #51 от ":))))":

    Трилиони хахаха успокой се малко. Повечето помощ за Украйна е хуманитарна. Военната помощ до момента е 200 милиарда долара. Путин е изхарчил почти три пъти повече за войната. А защо Русия и Китай не помагат на своя партньор и кандидат член на Брикс? Май приятелството е само на празни приказки.

    Коментиран от #241

    12:24 03.01.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 дядо Дон

    4 3 Отговор
    Краснов се прави на мъж.Да бе показал мъжественост спрямо Русия или Северна Корея, или поне Куба.На умряло куч нож вади.

    Коментиран от #210

    12:25 03.01.2026

  • 160 За съжаление

    7 1 Отговор

    До коментар #152 от "Кой какво":

    нямаме петрол а дебелаците дадоха АЕЦа на САЩ без да им се опъват.

    12:25 03.01.2026

  • 161 Пловдив

    7 2 Отговор
    Тоя Тръмпан иска всички скъпи изкопаеми и нефт да контролира на планетата много алчен.
    Бг поговорка алчен гъъъъзз кръв ссееерреее.

    12:26 03.01.2026

  • 162 Оги

    5 1 Отговор
    Хайде, и Венецуела ще я смукнат. Бензинът в Америка ще бъде по-евтин от водата.

    12:26 03.01.2026

  • 163 Без вътрешно предателство надали

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    са били отвлечени.

    Коментиран от #170

    12:27 03.01.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Оги

    5 2 Отговор
    Къде са баба Урса и Кая?

    12:27 03.01.2026

  • 167 Сега е момента

    5 1 Отговор
    Китай да нахлуят в Тайван!

    12:28 03.01.2026

  • 168 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Защо не опитат да отвлекат Кимчо???

    12:28 03.01.2026

  • 169 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Разберете, на настоящия етап важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е така. Нищо друго няма значение - Украйна в канала на историята като неуспешен опит за самостоятелна държва.

    12:28 03.01.2026

  • 170 Щото много го обичала народа.

    5 3 Отговор

    До коментар #163 от "Без вътрешно предателство надали":

    Точно както руснаците обичат Путлерр.

    12:28 03.01.2026

  • 171 КаГеБитов

    4 2 Отговор
    Целта на занятието е ясна: хората съвсем да намразят Алерика.

    12:28 03.01.2026

  • 172 Путин да гледа

    7 2 Отговор
    И да се учи. А не 4 години война и милиони убити. Пълен смехурко.

    12:28 03.01.2026

  • 173 Ъъъъъъъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #149 от "Силата на правото":

    Така е, но тук Тръмп пресоли манджата.... Едно е да организираш Майдани, Цветни революции, покушения и т.н, но да отвлечеш действащ президент....Това е май е първия такъв случай - един държавен глава, да отвлече друг държавен глава и да се бие в гърдите....

    Коментиран от #191

    12:29 03.01.2026

  • 174 Ъъъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    Но бункерното приключи калния халифат за няма и 4 години с огромната помощ на Зеленски

    12:29 03.01.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Така да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Българин":

    А Иран къде е? И като стане същото в Иран до месец-два, тогава какво ще напишеш?

    12:30 03.01.2026

  • 177 А за боко

    5 1 Отговор
    Кога ще дойдат?

    12:30 03.01.2026

  • 178 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #148 от "Политкоректен":

    Дали ще има санкции срещу САЩ? Ами ще видим. Би трябвало съюзниците на Венецуела да ги наложат. Това са Русия, Китай, Куба, Иран, Турция, Никарагуа и Боливия. Чакаме ги да санкционират САЩ.

    Коментиран от #223

    12:30 03.01.2026

  • 179 Да смените дилара паляци :)

    3 1 Отговор
    Чисти Пирати

    12:31 03.01.2026

  • 180 Не се знае

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Може да дойдат заедно с ДП.
    Той е борец против Русия

    12:31 03.01.2026

  • 181 Очаквам ЕС и НАТО

    5 2 Отговор
    Да осъдят агресията на
    Тръмп......

    12:31 03.01.2026

  • 182 Евроатлантик

    3 2 Отговор
    Венецуелците са имали наглостта да основат държавата си върху нефтените залежи на САЩ!

    12:31 03.01.2026

  • 183 Сутринта казах

    10 2 Отговор
    защо са изведени американците от Русия. Къде са Китай и Русия. Защо обещаваха помощ на Мадуро, а го изоставиха. Един Хруушчов спря Щатите да ударят Куба, а Путин мълчи. Си Цзи Пин също. Май са пълен въздух.
    Путин през 14-та година гади-гуди с Меркел и Украйна създаде силна армия, три години Руснаците се моткат.
    В Аляска Тръмп приспа Путин и изтърва Сирия и Венецуела.
    Русия се очертава като ненадежден съюзник.

    Коментиран от #196, #197

    12:31 03.01.2026

  • 184 На РФ и трябваше Афганистан

    2 6 Отговор

    До коментар #139 от "Така е":

    Цялото производство на хероин отива за вътрешният руски пазар.
    Сега малоумните наркоманчета мрат на фронта.

    Коментиран от #189

    12:31 03.01.2026

  • 185 Това вече надхвърля

    4 4 Отговор
    Всякакъв разум!
    Докато не ударят стоте, тоя кръвясал за власт изврат е як, няма да спре!
    И САЩ трябва да усетят миризмата на барута!

    Коментиран от #192

    12:32 03.01.2026

  • 186 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #175 от "Стига де":

    И аятолаха ще е утре, ще подне рев и за чалмата‼️

    12:32 03.01.2026

  • 187 е..........

    1 2 Отговор
    Успяха да се договорят за много кратко време.

    12:32 03.01.2026

  • 188 Ъхъ

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кгб":

    Само дето техните столици ке са на морският бряг, а пък атома е по-бърз от ефките

    12:32 03.01.2026

  • 189 Очаквам ЕС и НАТО

    4 0 Отговор

    До коментар #184 от "На РФ и трябваше Афганистан":

    Простак 110%

    Коментиран от #200

    12:32 03.01.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Атина Палада

    3 7 Отговор

    До коментар #185 от "Това вече надхвърля":

    Путлера нали ще помага на модура, что станало, копейка пошла!

    12:33 03.01.2026

  • 193 Путлер вече стяга

    17 9 Отговор

    До коментар #4 от "Аляска":

    куфарите за Китай .

    Коментиран от #203, #207, #221

    12:33 03.01.2026

  • 194 Ъ тая пък п@4@

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "А Путин":

    50 км ширина, а колко хиляди дължина? Що не четеш като образованите хора, ма?

    12:33 03.01.2026

  • 195 Руска Рускова, руска русофилка

    6 7 Отговор
    Сегодня Тръмп уби и последната русофилска капка в мен 🎅🎅🎅

    Коментиран от #201, #202

    12:33 03.01.2026

  • 196 е..........

    2 1 Отговор

    До коментар #183 от "Сутринта казах":

    Просто се договориха.

    12:34 03.01.2026

  • 197 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #183 от "Сутринта казах":

    Проблема е, че преговарят със сащ. А трябваше да ги запукат. Не Украйна и стойки на Тайван, а краварника. Не им стиска, обаче. И на двамата

    12:34 03.01.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 е..........

    1 1 Отговор
    Просто се договориха.

    12:35 03.01.2026

  • 200 Простак, непростак,

    1 1 Отговор

    До коментар #189 от "Очаквам ЕС и НАТО":

    Истината си е истина.

    Коментиран от #204

    12:35 03.01.2026

  • 201 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #195 от "Руска Рускова, руска русофилка":

    Сифилисът ти е повредил мозъка

    12:35 03.01.2026

  • 202 Госあ

    6 6 Отговор

    До коментар #195 от "Руска Рускова, руска русофилка":

    Утре като запукат и аятоласите онова с боткса ще се крие в миша дупка!

    12:35 03.01.2026

  • 203 Ще вземе ли Янукович, Асад и Лукашенко?

    4 2 Отговор

    До коментар #193 от "Путлер вече стяга":

    Или ще ги хвърли на вълците?

    12:36 03.01.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Тръмп

    7 3 Отговор
    въоръжава Тайван с ускорени темпове!

    САЩ придават оръжия и на Украйна!

    Тук се вихри глупавата хипотеза, че тримата дъртака са се разбрали да поделят света. Много харесва на нашите мурзита понеже те си мислят, че ще попаднат в руска Зона!

    НЯМА ТАКЪВ ВАРИАНТ, КОПЕЙКИ.
    ДИКТАТОРИТЕ НИКОГА НЕ СЕ РАЗБИРАТ, ВИНАГИ СЕ СБИВАТ ПОМЕЖДУ СИ.

    СПОМНЕТЕ СИ ХИТЛЕР И СТАЛИН!

    Коментиран от #213

    12:37 03.01.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Госあ

    3 5 Отговор

    До коментар #193 от "Путлер вече стяга":

    Жълтия ще го продаде за дребни денги, за кво му е това недъгавото!

    12:37 03.01.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Откраднаха от САЩ рецептата,":

    сичкия световен уран е бъгърски ама гадните рушняци го окрадоха сичкия и от него си направиха 6000/шест иляди/ атомни бомби 38 руски ядрени реактори в Русия и в света ги пълнят с бъгърски уран А остъка, повече от половината го продават на ианките.......

    отде сЪ пръквате Толкоз мало.мни ???!

    Коментиран от #218

    12:37 03.01.2026

  • 210 Не го мисли

    2 5 Отговор

    До коментар #159 от "дядо Дон":

    Куба е следващата, а след това Иран. Може и в обратен ред, ако продължават автоласите да се ежат.

    12:38 03.01.2026

  • 211 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 2 Отговор
    Путине, учи са как са прай СВО.....

    12:38 03.01.2026

  • 212 А Путин

    3 4 Отговор
    Звъни на Тръмп

    И реве

    Зеленски иска да ме убие .

    Страхлив Бункерен Плъх .

    Близо 40 опита за Покушение срещу Зеленски .

    Така се прави Ботокс .

    12:39 03.01.2026

  • 213 Бензъл

    0 2 Отговор

    До коментар #205 от "Тръмп":

    Тръмп ема да живее още много.Повярвай

    12:39 03.01.2026

  • 214 Путине, Путине...

    4 1 Отговор
    Така са прай...СВО.

    12:39 03.01.2026

  • 215 мадуро за 3 часа

    5 3 Отговор
    Де е САЩ, де е пе де РАССИЯ.
    За 3 часа и пистигнаха целите, а Ушанките 4 години, милион избити от двете страни и хиляди разрушени жилища. Слаба ракия са рашките. Парцуци.

    12:40 03.01.2026

  • 216 Ъъъъъъъ

    4 3 Отговор

    До коментар #191 от "мъъъъъъ":

    "Казваш по добре да избие милиони и да продължи 5години ?

    Казвам, че действайки по този начин, САЩ се самоунищожават....Оставете пристрастията настрана.... Кой на кого симпатизира, няма никакво значение....Ти нареждаш отвличане на действащ президент! Отвличане! Само на мен ли ми се струва, че Тръмп прекрачи една граница, която не трябваше?🤣

    12:40 03.01.2026

  • 217 55555

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ха ХаХа":

    Но живеят в охолство а не дъсчени колиби.!!!

    12:41 03.01.2026

  • 218 Нашия да!

    0 2 Отговор

    До коментар #209 от "Хи хи хи":

    Всичко е документирано и запригодено.
    Документите са публични.
    Всичко, съдържание, добив, износ и т.н.
    Публични са данните и за ниското съдържание на урановите находища в СССР

    12:41 03.01.2026

  • 219 Виц на деня

    4 1 Отговор
    Мадуро, Тръмп та търси.....
    На кой телефон.....
    Чука на вратата ти.....

    12:41 03.01.2026

  • 220 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    А зеленски кога?!

    Коментиран от #226

    12:41 03.01.2026

  • 221 Боко

    2 1 Отговор

    До коментар #193 от "Путлер вече стяга":

    Да не ги стегнеш ти за 🪦

    12:41 03.01.2026

  • 222 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не видях някъде да пише,":

    Я виж как се преправя заглавие и когато Хайо ти каза ,че Тръмп лъже ,ти питаш къде е казал това .Сега вярваш ли на Тръмп?

    12:41 03.01.2026

  • 223 Как Турция

    2 0 Отговор

    До коментар #178 от "Факти":

    Ще санкционира САЩ? А F16 от къде после? Да не говорим, че пак се умилкват за F35 и вече се говори за продажба на С400, за да ги върнат в програмата.

    12:42 03.01.2026

  • 224 Мадуро

    4 2 Отговор
    Много ме е яд значи. Вместо да си пиеме сега с Башар Путин в Масква сега май остават само Садам и Кадафито като компания от приятелите ми.

    12:42 03.01.2026

  • 225 Ъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #191 от "мъъъъъъ":

    Е верно, че и бункерното отвлече хиляди деца от Украина, но той и за това ще изгние в Хага, вяма да му се размине, за ужас на копейките!

    12:42 03.01.2026

  • 226 е то

    1 2 Отговор

    До коментар #220 от "Ивелин Михайлов":

    Русия да не е САЩ. След 100 години. С толкова изостават

    12:42 03.01.2026

  • 227 С Русия и Китай е свършено

    5 3 Отговор
    Тръмп залъга Путин в Аляяска, а Си Цзи Пин в Китай.
    На Путин му е втори път да го лъжат яко. Първият път Меркел го измами, вторият път в Аляьска. Не става за ръкъвъдител на Русия. Помпозностаму свърши.

    12:43 03.01.2026

  • 228 ТОПКОВ

    5 3 Отговор
    Ето това е тридневно СВО. Влизаш - арестуваш - излизаш.

    Тръмп направип Путин за смях. Подигра му се.

    Тръмп отправи знак на Путин, какво го очаква.

    12:43 03.01.2026

  • 229 Зинзибарр

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аляска":

    Зеленски сам си ходи в САЩ.

    12:44 03.01.2026

  • 230 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    Конец, мое терпение свърши !!!
    Завтра....
    Не, послезавтра Рассия ще изрази своята твърда, безкомпромисна, принципна, ясна пазиция в ООН.
    Това е недопустимо - 3 часа американска СВО и нула жертви !!! Американци трябва се поучат от нас руснаци - Четири Года, мильони жертви, развалини, Зеленски, Ермак, Буданов милиардери в Монако 🎅🎅🎅

    12:45 03.01.2026

  • 231 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 2 Отговор
    Три "ЧИНУКА" и Мъдурката у ...кауша.

    12:45 03.01.2026

  • 232 Аз ще ги…

    2 1 Отговор
    Най-обикновени терористи. Нищо друго.

    12:45 03.01.2026

  • 233 Генерал от НАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #135 от "ВСУ днес води успешно контраатаки":

    колко ли трябва да си малкомозъчен
    да си се окопал в сгради
    да избягаш в полето
    и после от полето да нападаш някой който се е окопал в сгради

    12:46 03.01.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Путине, Путине...

    3 0 Отговор
    ЗАСРАМИ СА. ..... Твоето СВО кара четвърта година и изби над 1,2 милиона руснаци....путине, срам, голем срам.

    Коментиран от #249

    12:47 03.01.2026

  • 236 Мадduро

    0 1 Отговор
    Много ме е яд значи. Вместо да си пиеме с Башар и Путин в Масква сега май ще ми оставанат срещите само със Садам и Кадафито като компания от приятелите ми.

    12:47 03.01.2026

  • 237 Путин

    3 3 Отговор
    Дойде самолетоносач до Сирия - Асад излезе от Сирия
    Дойде самолетоносач до Венецуела - Мадуро изчезна от Венецуела.
    Дано не дойде самолетоносач до Русия...

    12:47 03.01.2026

  • 238 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Още като под въпрос -защо САЩ не смеят напр.да нападнат Куба и Никарагуа -много по-малки държави ...!?Малки но имат много силни армии и няма да се оставят като венецуелците/както се вижда те не оказват никаква съпротива/ и второ много по-важно -няма петрол няма газ !?САЩ могат да нападнат и завладеят и Куба и Никарагуа но ползите ще са почти никакви а разходите - големи!?Ето това е демокрацията международното право по американски ...но ми се струва че тази победа на САЩ във Венецуела може да се окаже пирова победа ...нека да видим какво ще стане с огромните китайски инвестиции с инвестициите на латиноамериканските държави с отношенията в Латинска Америка !?Във всички случаи е даден старт на голямата бъркотия през !най-хубавото предстои!?

    12:48 03.01.2026

  • 239 55555

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Мормон":

    Да ама няма да стане защото знаят кой командва парада-и от къде са се мъчели да крадат остарели военни технологии при това и некадърно.!!!!!

    12:48 03.01.2026

  • 240 Сорос

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    И Путлер искаше така да направи със Зеленски, ама са некадърни милиционерчета.

    12:49 03.01.2026

  • 241 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "Факти":

    "Повечето помощ за Украйна е хуманитарна..."

    Може и така са е, иначе от къде за толкова златни тоалетни... 🚽

    12:49 03.01.2026

  • 242 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Къде са братята руси и китай?

    Нали декларираха подкрепа за Венецуела и Мадуро?
    Че ще го защитят!

    А Американците го заловиха жив!

    От Тръмп ли ги е страх че се снишиха и само гледат отстрани!

    12:49 03.01.2026

  • 243 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 1 Отговор
    Сварили Мъдурката по долни гащи в тоалетната. Изчакали го да се изходи на спокойствие, да не Одри...ска апартамента.

    12:49 03.01.2026

  • 244 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Накратко:

    1. По всяка вероятност става въпрос за театър, в основата на който стои договорка между Вашингтон и Пекин.

    2. Мадуро е част от договорката, затова е и с жена си. Ако американците действаха без договорка, жената на Мадуро нямаше да ги интересува. Щяха да се целят само в Мадуро. Очевидно е, че нещата са договорени, а патакламата е само за по-голяма достоверност за пред простолюдието....

    3. Сега остава само да научим кой какво ще получи, съгласно договореното.

    Коментиран от #256

    12:50 03.01.2026

  • 245 Хи хи

    1 1 Отговор
    Огнян минчевците да треперят, те са следващите, щото накърняват имиджа на Американския Президент ! ФБР и ЦРУ са информирани и вече ги следят ! Чака ги среща с Кадафи и Саддам !

    12:50 03.01.2026

  • 246 Първанов

    5 1 Отговор
    2026 започва много добре!
    Честито евро!
    Честита свобода за Венецуела!
    Бункерният терорист загуби още едно пипало

    12:50 03.01.2026

  • 247 Владимир Путин, отчаян президент

    4 1 Отговор

    До коментар #234 от "az СВО Победа 80":

    "..това е договорка между Вашингтон и Пекин..."

    А аз и моя Русия вече сме вън от всякви договорки, политика и не сме фактор. Правда ?
    Правда 🎅🎅🎅

    12:50 03.01.2026

  • 248 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това е":

    Сорос ни каза да се наврем под масата и да сме "многоходови"

    12:50 03.01.2026

  • 249 az СВО ПОБЕДА80

    5 0 Отговор

    До коментар #235 от "Путине, Путине...":

    Е това лошо ли е, тъкмо ще привика и копейките да бранят матушката си, да ги нулират и тях до крак

    12:51 03.01.2026

  • 250 Путин в тих ужас

    8 2 Отговор
    Не смее да мъцне...Чакаме Захарова да си събере мислите......да ни зарадва с пияното си гласче.

    Коментиран от #259, #272

    12:51 03.01.2026

  • 251 Това ги чака

    1 1 Отговор
    Наркобароните Америка .

    12:51 03.01.2026

  • 252 тц тц

    2 1 Отговор
    Казааме му да се качи на ония транспртен самальот който натовари незнайно какво от Каракас преди месеци, ама на той "ербап сам са бия" и сабя вади.


    Пърфект Джоб за Анкъл Дони!

    12:51 03.01.2026

  • 253 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сащ":

    Когато НАТО влезе ти няма и да разбереш,Ал,Ко,хо.,.лик,пр.,о Ст.

    12:51 03.01.2026

  • 254 Мадуро

    1 1 Отговор
    Кадафито,,,,, приятелю, слагай масата. Садам ще ни е сервитьорка,,,,,,, пътувам към вас.

    12:52 03.01.2026

  • 255 Путин милиционерчето

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Владимир Путин, последен руски президент":

    Сорос ни нареди да не пипаме Зеленски и да сме "многоходови"

    12:52 03.01.2026

  • 256 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #244 от "az СВО Победа 80":

    Ясно е, че вас куупейките пакхще е средния

    12:52 03.01.2026

  • 257 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "откройте раликите":

    Сорос каза да станем многоходови.

    12:53 03.01.2026

  • 258 666

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "ХА ХА":

    Какво стана с оръжието предоставено на Мадуро от Русия и Китай????

    Коментиран от #262

    12:54 03.01.2026

  • 259 az СВО ПОБЕДА80

    2 2 Отговор

    До коментар #250 от "Путин в тих ужас":

    На пурлера му сменят памперса през час, кво да каже

    12:54 03.01.2026

  • 260 Все хороше

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Д-р Марин Белчев":

    Ами Нов Световен Ред по руски. Нали това искахте?

    Коментиран от #275

    12:55 03.01.2026

  • 261 Така се прави

    2 1 Отговор
    Още новината за акцията не сме прочели и лидера вече опандизен. Няма да го бавят,
    А когато тука спамехте, че Тръмпи бил слаб зашото били дали Нобела на някаква венецуелка / опозиционерка/ само леко ви се подсмихвах на наивността,

    12:55 03.01.2026

  • 262 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #258 от "666":

    На пепел е, кво да стане, не виждаш ли в Украина как пуши 4на тодина!

    Коментиран от #285

    12:56 03.01.2026

  • 263 Лили Путин

    2 2 Отговор
    Това е истинска военна спецоперация, за разлика от четиригодишната касапница на валдайския кръвожаден гном.

    12:56 03.01.2026

  • 264 Нов

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Явно не ти е ясно определението за суверенна държава. Нито една от изброените не е суверенна.
    Според теб и Украйна е суверенна, но не е.

    12:56 03.01.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 ФАКТ

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Били са отвлечени а не "заловени"":

    САЩ казват на матряла по света кой какъв е. Дори Пуслер се съобразява с нарежданията на САЩ и се оплаква на САЩ когаъо Украйна стреля по двореца му край Москва.

    12:57 03.01.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Лавров Сергей

    1 2 Отговор
    Москва ще отговори.

    12:57 03.01.2026

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 271 55555

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от ""Злобното Джуджи"":

    Да ама Тайван го пази армията на наи великата военна сила -Съеденени Американски Щати се нарича ако не знаеш.!!А който не слуша идват за него.

    Коментиран от #287

    12:57 03.01.2026

  • 272 Zахарова

    4 1 Отговор

    До коментар #250 от "Путин в тих ужас":

    Изтаковаха ни във Венецуела,тва е! То и аз съм меракрийка,ама...

    12:57 03.01.2026

  • 273 Ето това е СВО

    4 0 Отговор
    Мацква да се учи

    12:58 03.01.2026

  • 274 Сега идва Ред

    3 1 Отговор
    На Аятолаха.

    Капейките нали Искаха Руззкий Мир

    По целия Свят .

    12:58 03.01.2026

  • 275 Д-р Марин Белчев

    3 1 Отговор

    До коментар #260 от "Все хороше":

    Наред са путлера, аятолаха, куба и останялите копейки

    Коментиран от #281

    12:58 03.01.2026

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Хи хи

    2 5 Отговор
    Следващото диктаторче, което Тръмпи ще удари, е маленкия зеля !!

    12:59 03.01.2026

  • 278 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ако признаеш и нахлуването на Путин в Украйна за незаконно ще призная аргументите ти за достоверни.И няма защо,да знаеш.

    13:00 03.01.2026

  • 279 Рашисти и Путлераси

    3 1 Отговор
    Още ли мислите
    Че ако в Белия Дом
    Не бяха решили да напуснат Афганистан ,
    Някакви Чалмари
    Талибански Идиоти
    Щяха да изгонят Американките Войски .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    13:00 03.01.2026

  • 280 Делта Форс

    3 0 Отговор
    Нашата отечествена безаналогова тези хамери ги хруска за закуска. Уже 4 года цялао НАТО се бие с руската армия в изконните руски земи. Един ден ще вземат и да дойдат!

    13:01 03.01.2026

  • 281 Куба няма нужда

    2 1 Отговор

    До коментар #275 от "Д-р Марин Белчев":

    Сега и петролът и спира.

    Ще чакат Пуся да им помага

    Ураааа

    13:02 03.01.2026

  • 282 Руснаков

    3 0 Отговор
    Само преди дни се правеше на мъж от колата...и сега къде е...на почивка...постоянна...

    13:02 03.01.2026

  • 283 Слава Украине

    3 0 Отговор
    Мадуро го хванаха за мaдypите.

    Путин ще го хванат за...

    13:03 03.01.2026

  • 284 Нов

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Укранската":

    Смешни с тези томахавки. Русия има по-добри от тях и не ги ползва, да не коментираме възможността за по-опасни оръжия, които имат само руснаците и защо Украйна не обяви война на Русия ?

    13:03 03.01.2026

  • 285 Рублоидиот

    0 0 Отговор

    До коментар #262 от "ХА ХА":

    В Раззия не пуши ли ?

    Само Милион и 500 хиляди Ватника
    Липсват .

    13:04 03.01.2026

  • 286 е..........

    1 0 Отговор
    Толкова е фалшива цялата операция , че чак е смешна.

    13:04 03.01.2026

  • 287 3.14

    0 0 Отговор

    До коментар #271 от "55555":

    Китайците са Мъдри !!!

    Ще си върнат Тайван без война !!!

    13:04 03.01.2026

  • 288 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Американците са световен агресор":

    Ами Русия какво иска,да цивилизова заграбените територии ли?Естествено че иска да им точи природните ресурси,обаче разликата е че който е с Америка живее добре,а който е с Русия е просто ресурс на Путин и олигарсите му.

    13:04 03.01.2026