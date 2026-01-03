Новини
Американски хеликоптери CH-47 атакуваха столицата на Венецуела

3 Януари, 2026 09:20

Експлозии са били чути във венецуелската столица Каракас

Американски хеликоптери CH-47 атакуваха столицата на Венецуела - 1
Най-малко седем експлозии и звук от ниско летящи самолети са били чути в Каракас около 2:00 ч. местно време, предаде Associated Press. Кадри, разпространени от Каракас, показват хеликоптери CH-47, които се експлоатират от американската армия.

Според CNN, първата експлозия е станала в 1:50 ч. местно време. Каналът съобщава, че някои райони на града са останали без ток. Токът е бил загубен в южната част на града, близо до голяма военна база.

Ударът беше толкова силен, че прозорецът ми се разтресе след това“, съобщи кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.

Според местното издание Efecto Cocuyo, в Каракас близо до военната база Форт Тиуна са били чути експлозии. Там се намират щабът на Министерството на отбраната и командването на армията. Изданието съобщава и за стълбове дим над квартал Ла Карлота, където се намират военновъздушната база „Генералисимо де Миранда“ и военното летище. Токът в района на военната база, която е разположена в южната част на столицата, е спрян.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това предложи сухопътна операция във Венецуела на фона на усилията за принуждаване на президента Николас Мадуро да се оттегли от поста си и многобройните удари по кораби край бреговете на страната, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици.

Венецуелските новинарски издания Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital съобщиха, че експлозии са били чути и в щата Ла Гуайра северно от Каракас и по крайбрежието на страната, както и в Игероте, град на брега в щата Миранда.


  • 1 Студопор

    22 6 Отговор
    Как пък не можаха да го свалят...

    Коментиран от #9, #95

    09:22 03.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    53 10 Отговор
    Най-после войната се пренася където и е мястото, на американския континент.

    Коментиран от #5

    09:23 03.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    24 8 Отговор
    Казах ви да внимавате.... Сега ша видите.....

    09:23 03.01.2026

  • 5 666

    13 24 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    САЩ не са многоходови милиционери и таксиджии

    09:24 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буахахха

    11 36 Отговор
    Тези 5та година казват на глупавия милиционер в Кремъл кое е мвждународно право в Украйна

    09:25 03.01.2026

  • 9 С какво

    11 29 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    да го свалят, с С300? По-добре с пражки да пробват, повече шанс имат

    09:26 03.01.2026

  • 10 Е, това в Америка

    66 5 Отговор
    Все някого "оправя"- я се бори с тероризъм, я въвежда демокрация- ако не е Корея, ще е Виетнам,ако не е Чили ще е Сърбия т.н.!!!!Мислех, че Тръмп има малко повече разум, но явно интересите са си интереси, вечни са!!!

    09:26 03.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Д,мин

    17 10 Отговор
    Върви десантна операция на хамериканците. Хеликоптерите си летят на Каракас, като на парад, няма никакво ПВО. Ударени са базите Форт Тиуна и Франсиско де Миранд и нефтопреработвателен завод.

    09:26 03.01.2026

  • 14 Миротворецът

    36 3 Отговор
    Бомбаджия!

    09:27 03.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ивелин Михайлов

    66 10 Отговор
    НЕПРЕДИЗВИКАНА АГРЕСИЯ СРЕЩУ МИРНА ДЪРЖАВА С ЦЕЛ КРАЖБА НА ПЕТРОЛ!

    09:28 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За жалост е така

    42 3 Отговор
    Както в живота,така и в политиката,имаш ли пари и си силен правиш каквото си искаш.Бомбиш,колиш,нахлуваш и няма закони за милиони.Щом си беден,правят с теб каквото си искат и няма прошка.Няма НАТО,няма ООН,няма международен съд,имаш ли парички си свободен да си правиш каквото си искаш….

    Коментиран от #31, #56

    09:31 03.01.2026

  • 21 Олга

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "777":

    Къде се намират венецуела и сащ бе умник? Майко, колко сте зле.

    Коментиран от #26

    09:32 03.01.2026

  • 22 А50

    39 6 Отговор
    Това е десант и опит за покушение на законно избрания Президент на Венецуела. Как ще реагира нащо външно на това и ще изпраща ли помощи на Венецуела

    Коментиран от #36

    09:32 03.01.2026

  • 23 Путин

    5 19 Отговор

    До коментар #6 от "ами сега?":

    Сорос ни нареди да сме многоходови и по отношение на Венецуела

    Коментиран от #29

    09:32 03.01.2026

  • 24 хо-хо ! 🎅🏼

    35 2 Отговор
    Прави ли ви впечатление , че винаги статиите за руските настъпления се публикуват в ранните часове на деня ? Защо ли ?! За ,,великите миротворски подвизи ,, на усраинците и янките - винаги четем в най-удобното време от деня .....

    Коментиран от #62

    09:32 03.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Буахахах

    5 18 Отговор

    До коментар #21 от "Олга":

    Къде се намират купейка? На различни континенти купейка

    Коментиран от #41

    09:34 03.01.2026

  • 27 САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?

    28 5 Отговор
    Е сега го ядоха краварите! Венацуела ще отговори подобаващо на агресора!

    Коментиран от #33, #48

    09:35 03.01.2026

  • 28 Путине, Путине...

    11 8 Отговор
    Спасявай Мъдурката че там директно го бомбят.

    09:35 03.01.2026

  • 29 овч, 🐑

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Путин":

    Сорос ти беше наредил по-ум...ен да станеш, ама не ставаш ! Тия работи с ,,нареждане ,, не стават , мой !

    09:35 03.01.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 2 Отговор
    Сега да видим кой ще сложи знаменцето на Венецуела на профила си.
    Америка разрешава нападенията, хахахах

    09:35 03.01.2026

  • 31 Тигре тигре тигре

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "За жалост е така":

    Имаш ли пари ...

    09:36 03.01.2026

  • 32 Валерий Герасимов, началник щаб

    5 15 Отговор
    Спакойно.....
    Това се случва с всички наши съюзници.
    Рассия сила !!! 🎅🎅🎅

    Коментиран от #40

    09:36 03.01.2026

  • 33 Я пъ тоа

    15 2 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?":

    Ти май забрави Югославия, Ирак, Либия, Сирия ....

    09:37 03.01.2026

  • 34 Спорт

    30 1 Отговор
    САЩ искат демокрация, винаги обаче по някакво съвпадение, там има много петрол.
    Чудя се защо не искат демокрация в Сомалия например.

    Коментиран от #44, #74

    09:37 03.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ФАКТ

    4 15 Отговор

    До коментар #22 от "А50":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    09:37 03.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ами сега?":

    Венецуела и Иран не сам добавили клаузи в договорите за стратегическо съюзничество клаузата за военна помощ. Не, грамотный!

    09:38 03.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Путине, Путине...

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Пращай самолетоносача Адмирал Кузов, да отърве Мъдурката.

    Коментиран от #55, #57

    09:38 03.01.2026

  • 41 Олга

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Буахахах":

    За пръв път чувам, че южна америка е отделен континент от северна америка. Ясно ми е защо си евроатлантик, бухахахахаха. Ей това е образованието, това представляват гладкоизпилените ви и полирани жинжърски мозъчета.

    Коментиран от #64, #104

    09:38 03.01.2026

  • 42 Гориил

    20 4 Отговор
    Къде е възмутената и негодуваща Европа? Кого се опитвахте да заблудите в Украйна?

    Коментиран от #53, #113

    09:38 03.01.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "А50":

    Ти да не си мислиш че каракас е киев?и пе американците са руснаци?

    Коментиран от #91

    09:39 03.01.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Спорт":

    Искат, ама без петрол не се получава

    09:39 03.01.2026

  • 45 Ъхъ!!!

    3 7 Отговор
    Агент Краснов излезе от контрол! Май ще му резне Мадуро-то на Путин. И в Иран ситуацията става все по-интересна. И май Путин ще остане само с Ким и без Мадуро!

    Коментиран от #99

    09:39 03.01.2026

  • 46 От бункера

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "ами сега?":

    се чува глас:
    ..... Олелеее..... Сега и мagypи ще крепя....

    09:39 03.01.2026

  • 47 Скоро

    2 8 Отговор
    МЪдуро ще прави компания на Асад в Москва, автоматите също на там са се запазили.Пуся им е построил голями джамии

    09:39 03.01.2026

  • 48 Путин

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    09:40 03.01.2026

  • 49 Я пъ тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #39 от "Фащ и Исраель са":

    То и Путин атакува мирна държава....той какъв е ????

    Коментиран от #63

    09:40 03.01.2026

  • 50 Това е Специална Военна Операция на САЩ

    3 9 Отговор
    Путин е заразил Тръмп и Тръмп е станал като Путин
    Това е Матрицата

    09:40 03.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Путин милиционерчето

    0 11 Отговор

    До коментар #39 от "Фащ и Исраель са":

    Сорос каза да се снишим и да сме многоходови

    09:41 03.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Нищо неочаквано не се е случило. Част от плана е Украйна да е в състава на Руската Федерация, свободна Гренландия част от САЩ - така и ще бъде свиквайте!

    Коментиран от #59

    09:41 03.01.2026

  • 55 666

    1 9 Отговор

    До коментар #40 от "Путине, Путине...":

    САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.

    09:41 03.01.2026

  • 56 ФАЩ

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "За жалост е така":

    що не пробваш да бомби С.Корея? Май не му стиска да се занимава с човека ракета. Оня моментално ще му гръмне "демократичната държавица".

    Коментиран от #66

    09:41 03.01.2026

  • 57 Медведчук, кум

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Путине, Путине...":

    Мой кум ще изпрати атамна падводница да прибере нашия скъп товарищь Мадуро. Лошото е че мой кум няма кой го прибере когда завтра американци ударят Масква 🎅🎅🎅

    09:41 03.01.2026

  • 58 Гориил

    7 1 Отговор
    Еврото в България съвпадна с бомбардировките над Каракас.

    09:42 03.01.2026

  • 59 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Ще бъде друг път.няюа реципрочност при сащ.и русия бе другар.нивата са различни!русия не е на нивото ма ес и нато да иска реципрочност.няма нито капацитета нито силата да го постигне.

    09:42 03.01.2026

  • 60 Мъдурка, Мъдурка

    2 2 Отговор
    Стефан багажа и бежи при Путин.....да не последваш съдбата на САДДАМА и КАДАФИТО.

    09:42 03.01.2026

  • 61 Любопитко

    2 0 Отговор
    Автора, последно самолети или хеликоптери, ве?

    09:43 03.01.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "хо-хо ! 🎅🏼":

    Всички неудобно за жълтопафетниците статии се публикуват нощем. Само Ганев не го е забелязал, что-то той дава нарежданията

    09:43 03.01.2026

  • 63 Я па тая

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Не знаех че венецуелците са американци.

    09:43 03.01.2026

  • 64 ФАКТ

    4 8 Отговор

    До коментар #41 от "Олга":

    Разбира се че Южна Америка е собствен континент, различен от Северна Америка. Всички копейки вте като Мадуро - бивши шофьори на маршрутка.

    Коментиран от #82

    09:43 03.01.2026

  • 65 !!!!!

    6 0 Отговор
    Путин да дава на Мъдуро Орешници, Кинжали и Сатани и да се почва.

    Коментиран от #68, #84

    09:43 03.01.2026

  • 66 Тръмп

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "ФАЩ":

    А бе аз да намеря Северна Корея на картата, прошка нема да има.

    09:44 03.01.2026

  • 67 Пешо z

    4 1 Отговор
    Тръмп е един световен гангстер.

    09:44 03.01.2026

  • 68 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "!!!!!":

    Да се почва с майтапа...путин четири години не може да се справи с най бедната страна в европа

    09:45 03.01.2026

  • 69 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Ако нямат акъл да влязат във Венецуела, Виетнам ще им се види като детска градина

    Коментиран от #78

    09:45 03.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 КГБ шофьорчето

    1 3 Отговор
    Да подкрепи колегата си Мъдуро.....ако му стиска де.

    09:46 03.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Антон

    5 0 Отговор
    вс какво щв каже по въпроса?
    урсула на какво мненке е?
    все пак сащ нахлуват с военна техника на територията на суверенна държава Венецуела!
    какво мислят демократите по въпроса: Русия е агресор, а сащ борци за евтин петрол
    Как точно ще го формулират от ес?

    09:46 03.01.2026

  • 74 Йфн

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Спорт":

    Там вече ядоха дървото. Нали си гледал филма Блек Хоук?

    09:46 03.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Георги

    6 0 Отговор
    нямам търпение светът да осъди тази с нищо непредизвикана агресия, да наложи санкции на щатите и да започне да праща безотчетни пари и оръжие на жертвата

    09:46 03.01.2026

  • 77 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 5 Отговор
    Следва Куба ! Путин ,Захаров и тем подобни ватенки да си пишат докладите .

    09:46 03.01.2026

  • 78 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ХаХа":

    То и за Ирак така се говореше.....

    09:47 03.01.2026

  • 79 Гориил

    11 4 Отговор
    Русия умира от смях, гледайки срама и унижението на Европа.Атаката срещу Каракас тласна Брюксел в помийна яма. Ако на САЩ не бъдат наложени санкции, Европа ще е в дълбока беда.

    Коментиран от #89

    09:47 03.01.2026

  • 80 Руска Рускова, руска русофилка

    1 5 Отговор
    Это конец моей любимой Рассии !!!
    Надо бежать, надо прятатся. Но где ? 🎅🎅🎅

    09:47 03.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Соня

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "ФАКТ":

    Майко, до там ли е стигнало образованието в училище? Не мога да повярвам! За това ли родителите ви си трошат парите по вас? Ходете по прайдовете за нищо друго не ставате, майко!

    09:47 03.01.2026

  • 83 Стрес

    6 2 Отговор
    САЩ е агресор

    09:47 03.01.2026

  • 84 Таралеж в гащите на Дончо

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "!!!!!":

    Путин е дал достатъчно С400 на Мадуро. Така, че скоро янките ще видят звезди посред бял ден!

    09:48 03.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 КГБ шофьорчето

    0 2 Отговор
    Бегай спасявай Мъдурката, докато има какво да се спасява.

    Коментиран от #90

    09:49 03.01.2026

  • 87 глупости

    1 2 Отговор
    Нак уру обяви че венецуелската армия ще отвърне на удара и до 24 часа ще порази НюЙорк с железния си юмрук.

    09:50 03.01.2026

  • 88 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    Колко пъти пиша че нищо не става от Рижия Перчем,да не види и той от Путин...радетели за Мир...ай сик....

    09:50 03.01.2026

  • 89 Руска Рускова, руска русофилка

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "Гориил":

    "...Русия умира от смях...."

    Русия умирает от глад, позор и унижение.
    Всъщност Русия умря 2022г 🎅🎅🎅

    09:50 03.01.2026

  • 90 няма страшно

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "КГБ шофьорчето":

    Ще помогнем на Венесуела колкото помогнахме на Иран.

    09:50 03.01.2026

  • 91 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Абе те така и на Иран се нахвърлиха, но после клекнаха

    09:51 03.01.2026

  • 92 Хе!

    3 1 Отговор
    Това е транспортен хеликоптер, което означава необезпокояван десант! И на битово, на селско, градско, държавно, междудържавно и геополитическо ниво, единствено силата има значение, а не БВП! Публиката застава на страната на силния или най много да излезе с една декларация и прояви загриженост! Главсека на ООН е сведен до едно чучело! Добре дошли в Хага!

    09:51 03.01.2026

  • 93 Гориил

    11 0 Отговор
    Ако сте толкова честни и принципни, незабавно отстранете американците от Олимпийските игри.

    Коментиран от #98

    09:51 03.01.2026

  • 94 гръмовержецът💥

    5 0 Отговор
    След всичко написано вече едва ли някой вярва на Тръмп , че иска да спира войни , когато той ги подклажда ....

    09:51 03.01.2026

  • 95 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    Хеликоптерите са интересни машинкинлетят толкова нискомче радарите не ги засичат поради околната растителност и сгради.

    09:51 03.01.2026

  • 96 Първанов

    0 2 Отговор
    Крайто време беше пипалата на Путин да бъдат отрязани: Афганистан, Сирия,Иран, Сърбия, Венецуела и останалите терорестични режими

    09:52 03.01.2026

  • 97 Правилно

    2 1 Отговор
    Така се прави СВО, удряш столицата и главата на врага, а не някакви празни села.

    09:52 03.01.2026

  • 98 Руска Рускова, руска американка

    1 5 Отговор

    До коментар #93 от "Гориил":

    Правильно !!!
    Принципно ще отстраним руснаците.
    Ще ги отстраним дори от Русия 🎅🎅🎅

    09:53 03.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 дядото

    3 0 Отговор
    тези идиоти ще ни спретнат "хубава" нова година.краварите удариха каракас,а призовават гражданите си незабавно да напуснат русия..

    09:54 03.01.2026

  • 101 Голямата война започна

    3 1 Отговор
    Очаква се намесата на Китай и Русия с отбрнителни съоръжения, които да поразяват американски самолети и кораби.
    Затова Щатите разпоредиха изтеглянето на всички американци от Руия. Възможно е Русия да предприеме офанзива по смазването на Украйна без жал към населението, което проточи войната.
    Руснаците започват да се целят по "вражески" спътници.

    Коментиран от #107, #109

    09:54 03.01.2026

  • 102 Американски "ЧИНУК"

    0 1 Отговор
    Стоварва десант във Венецуела.....Мъдурката да пали към Москве, дорде е време.

    09:55 03.01.2026

  • 103 Ердоган

    0 2 Отговор
    Мадуро наркоман. Денацифшкация е в действие.

    Коментиран от #116

    09:55 03.01.2026

  • 104 Ако за първи път

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Олга":

    Чуваш, че Северна и Южна Америка са различни континенти, спри да пишеш, поне да не се излагаш. Колкото и да ни е слабо образованото, поне Гугъл можеш да отвориш.

    09:55 03.01.2026

  • 105 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Ти ли бе безказармен отпадък?

    09:56 03.01.2026

  • 106 Няма да мирясат тръмпаците

    1 1 Отговор
    докато не откраднат петрола и на Венецуела.

    Коментиран от #111

    09:56 03.01.2026

  • 107 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Голямата война започна":

    Ква война бре. Путин гледа като препариран. Не смее да пукне.....като в Сирия и Иран.

    09:56 03.01.2026

  • 108 Краварите са варвари

    1 1 Отговор
    Агресори

    09:56 03.01.2026

  • 109 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Голямата война започна":

    "...очаква се Русия и Китай да се намесят, голямата война започна...."

    Русия вече е в играта !!!
    Вчера потеряли Купянск, сегодня Каркас, завтра потеряем и Мадуро 🎅🎅🎅

    09:57 03.01.2026

  • 110 Руска Рускова, руска американка

    1 1 Отговор
    Ура - синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    09:58 03.01.2026

  • 111 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Няма да мирясат тръмпаците":

    За кво им е?
    Ако Венецуала печелеше от тежкия петрол, щеше ли държавата да се занимава с пройзводство на наркотици?

    09:58 03.01.2026

  • 112 Гошо

    0 0 Отговор
    Тръмп сложи край на войната в Украйна, най после Сега остава и Си да го потвърди

    09:59 03.01.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Сега

    0 0 Отговор
    Чакам евроатлантиците да се изкажат по въпроса това действие на САЩ специална военна операция ли е , или "с нищо не предизвикано пълномащабно нахлуване на чужда територия". Най-много ме интересува мнението на продажниците от Атлантическия клуб и това на Шарлатаните.

    09:59 03.01.2026

  • 115 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Действай....спасявай своя брат Мъдурката.....че Тръмп и ша му види сметката.

    09:59 03.01.2026

  • 116 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ердоган":

    Мадуро е президент на суверенна и независима държава. Сега американците ще се изправят пред дълга и мъчителна партизанска война във Венецуела.

    09:59 03.01.2026

  • 117 Гренландия

    0 0 Отговор
    Иран да изтреля хиперзвук по самалетоносача и Китай да взима Тайван.

    09:59 03.01.2026

  • 118 Баба Яга

    0 0 Отговор
    Лъжливият миротворец започна поредната война на жадните за природни богатства янки. Чака ги втори Виетнам!

    09:59 03.01.2026