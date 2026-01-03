Американски хеликоптери CH-47 атакуваха столицата на Венецуела

Най-малко седем експлозии и звук от ниско летящи самолети са били чути в Каракас около 2:00 ч. местно време, предаде Associated Press. Кадри, разпространени от Каракас, показват хеликоптери CH-47, които се експлоатират от американската армия.

Според CNN, първата експлозия е станала в 1:50 ч. местно време. Каналът съобщава, че някои райони на града са останали без ток. Токът е бил загубен в южната част на града, близо до голяма военна база.

„Ударът беше толкова силен, че прозорецът ми се разтресе след това“, съобщи кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.

Според местното издание Efecto Cocuyo, в Каракас близо до военната база Форт Тиуна са били чути експлозии. Там се намират щабът на Министерството на отбраната и командването на армията. Изданието съобщава и за стълбове дим над квартал Ла Карлота, където се намират военновъздушната база „Генералисимо де Миранда“ и военното летище. Токът в района на военната база, която е разположена в южната част на столицата, е спрян.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това предложи сухопътна операция във Венецуела на фона на усилията за принуждаване на президента Николас Мадуро да се оттегли от поста си и многобройните удари по кораби край бреговете на страната, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици.

Венецуелските новинарски издания Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital съобщиха, че експлозии са били чути и в щата Ла Гуайра северно от Каракас и по крайбрежието на страната, както и в Игероте, град на брега в щата Миранда.