Американски хеликоптери CH-47 атакуваха столицата на Венецуела

Най-малко седем експлозии и звук от ниско летящи самолети са били чути в Каракас около 2:00 ч. местно време, предаде Associated Press. Кадри, разпространени от Каракас, показват хеликоптери CH-47, които се експлоатират от американската армия.
Според CNN, първата експлозия е станала в 1:50 ч. местно време. Каналът съобщава, че някои райони на града са останали без ток. Токът е бил загубен в южната част на града, близо до голяма военна база.
„Ударът беше толкова силен, че прозорецът ми се разтресе след това“, съобщи кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.
Според местното издание Efecto Cocuyo, в Каракас близо до военната база Форт Тиуна са били чути експлозии. Там се намират щабът на Министерството на отбраната и командването на армията. Изданието съобщава и за стълбове дим над квартал Ла Карлота, където се намират военновъздушната база „Генералисимо де Миранда“ и военното летище. Токът в района на военната база, която е разположена в южната част на столицата, е спрян.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това предложи сухопътна операция във Венецуела на фона на усилията за принуждаване на президента Николас Мадуро да се оттегли от поста си и многобройните удари по кораби край бреговете на страната, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици.
Венецуелските новинарски издания Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital съобщиха, че експлозии са били чути и в щата Ла Гуайра северно от Каракас и по крайбрежието на страната, както и в Игероте, град на брега в щата Миранда.
1 Студопор
Коментиран от #9, #95
09:22 03.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5
09:23 03.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин
09:23 03.01.2026
5 666
До коментар #2 от "Вашето мнение":САЩ не са многоходови милиционери и таксиджии
09:24 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Буахахха
09:25 03.01.2026
9 С какво
До коментар #1 от "Студопор":да го свалят, с С300? По-добре с пражки да пробват, повече шанс имат
09:26 03.01.2026
10 Е, това в Америка
09:26 03.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Д,мин
09:26 03.01.2026
14 Миротворецът
09:27 03.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ивелин Михайлов
09:28 03.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 За жалост е така
Коментиран от #31, #56
09:31 03.01.2026
21 Олга
До коментар #11 от "777":Къде се намират венецуела и сащ бе умник? Майко, колко сте зле.
Коментиран от #26
09:32 03.01.2026
22 А50
Коментиран от #36
09:32 03.01.2026
23 Путин
До коментар #6 от "ами сега?":Сорос ни нареди да сме многоходови и по отношение на Венецуела
Коментиран от #29
09:32 03.01.2026
24 хо-хо ! 🎅🏼
Коментиран от #62
09:32 03.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Буахахах
До коментар #21 от "Олга":Къде се намират купейка? На различни континенти купейка
Коментиран от #41
09:34 03.01.2026
27 САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?
Коментиран от #33, #48
09:35 03.01.2026
28 Путине, Путине...
09:35 03.01.2026
29 овч, 🐑
До коментар #23 от "Путин":Сорос ти беше наредил по-ум...ен да станеш, ама не ставаш ! Тия работи с ,,нареждане ,, не стават , мой !
09:35 03.01.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Америка разрешава нападенията, хахахах
09:35 03.01.2026
31 Тигре тигре тигре
До коментар #20 от "За жалост е така":Имаш ли пари ...
09:36 03.01.2026
32 Валерий Герасимов, началник щаб
Това се случва с всички наши съюзници.
Рассия сила !!! 🎅🎅🎅
Коментиран от #40
09:36 03.01.2026
33 Я пъ тоа
До коментар #27 от "САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?":Ти май забрави Югославия, Ирак, Либия, Сирия ....
09:37 03.01.2026
34 Спорт
Чудя се защо не искат демокрация в Сомалия например.
Коментиран от #44, #74
09:37 03.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ФАКТ
До коментар #22 от "А50":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
09:37 03.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "ами сега?":Венецуела и Иран не сам добавили клаузи в договорите за стратегическо съюзничество клаузата за военна помощ. Не, грамотный!
09:38 03.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Путине, Путине...
До коментар #32 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Пращай самолетоносача Адмирал Кузов, да отърве Мъдурката.
Коментиран от #55, #57
09:38 03.01.2026
41 Олга
До коментар #26 от "Буахахах":За пръв път чувам, че южна америка е отделен континент от северна америка. Ясно ми е защо си евроатлантик, бухахахахаха. Ей това е образованието, това представляват гладкоизпилените ви и полирани жинжърски мозъчета.
Коментиран от #64, #104
09:38 03.01.2026
42 Гориил
Коментиран от #53, #113
09:38 03.01.2026
43 стоян георгиев
До коментар #35 от "А50":Ти да не си мислиш че каракас е киев?и пе американците са руснаци?
Коментиран от #91
09:39 03.01.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Спорт":Искат, ама без петрол не се получава
09:39 03.01.2026
45 Ъхъ!!!
Коментиран от #99
09:39 03.01.2026
46 От бункера
До коментар #6 от "ами сега?":се чува глас:
..... Олелеее..... Сега и мagypи ще крепя....
09:39 03.01.2026
47 Скоро
09:39 03.01.2026
48 Путин
До коментар #27 от "САЩ май забравиха Виетнам и Афганистан?":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
09:40 03.01.2026
49 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Фащ и Исраель са":То и Путин атакува мирна държава....той какъв е ????
Коментиран от #63
09:40 03.01.2026
50 Това е Специална Военна Операция на САЩ
Това е Матрицата
09:40 03.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Путин милиционерчето
До коментар #39 от "Фащ и Исраель са":Сорос каза да се снишим и да сме многоходови
09:41 03.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 стоян георгиев
Коментиран от #59
09:41 03.01.2026
55 666
До коментар #40 от "Путине, Путине...":САЩ казват на Путлер и Мъдуро(и двамата бивши бакшиши) кое е законно и кое не и те слушат, за да не ги свалят от власт и да им приберат милиардите окрадени от пр0стия матрял.
09:41 03.01.2026
56 ФАЩ
До коментар #20 от "За жалост е така":що не пробваш да бомби С.Корея? Май не му стиска да се занимава с човека ракета. Оня моментално ще му гръмне "демократичната държавица".
Коментиран от #66
09:41 03.01.2026
57 Медведчук, кум
До коментар #40 от "Путине, Путине...":Мой кум ще изпрати атамна падводница да прибере нашия скъп товарищь Мадуро. Лошото е че мой кум няма кой го прибере когда завтра американци ударят Масква 🎅🎅🎅
09:41 03.01.2026
58 Гориил
09:42 03.01.2026
59 стоян георгиев
До коментар #54 от "стоян георгиев":Ще бъде друг път.няюа реципрочност при сащ.и русия бе другар.нивата са различни!русия не е на нивото ма ес и нато да иска реципрочност.няма нито капацитета нито силата да го постигне.
09:42 03.01.2026
60 Мъдурка, Мъдурка
09:42 03.01.2026
61 Любопитко
09:43 03.01.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "хо-хо ! 🎅🏼":Всички неудобно за жълтопафетниците статии се публикуват нощем. Само Ганев не го е забелязал, что-то той дава нарежданията
09:43 03.01.2026
63 Я па тая
До коментар #49 от "Я пъ тоа":Не знаех че венецуелците са американци.
09:43 03.01.2026
64 ФАКТ
До коментар #41 от "Олга":Разбира се че Южна Америка е собствен континент, различен от Северна Америка. Всички копейки вте като Мадуро - бивши шофьори на маршрутка.
Коментиран от #82
09:43 03.01.2026
65 !!!!!
Коментиран от #68, #84
09:43 03.01.2026
66 Тръмп
До коментар #56 от "ФАЩ":А бе аз да намеря Северна Корея на картата, прошка нема да има.
09:44 03.01.2026
67 Пешо z
09:44 03.01.2026
68 стоян георгиев
До коментар #65 от "!!!!!":Да се почва с майтапа...путин четири години не може да се справи с най бедната страна в европа
09:45 03.01.2026
69 Ха ХаХа
Коментиран от #78
09:45 03.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 КГБ шофьорчето
09:46 03.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Антон
урсула на какво мненке е?
все пак сащ нахлуват с военна техника на територията на суверенна държава Венецуела!
какво мислят демократите по въпроса: Русия е агресор, а сащ борци за евтин петрол
Как точно ще го формулират от ес?
09:46 03.01.2026
74 Йфн
До коментар #34 от "Спорт":Там вече ядоха дървото. Нали си гледал филма Блек Хоук?
09:46 03.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Георги
09:46 03.01.2026
77 Баш Хайдутин и действащ комунист
09:46 03.01.2026
78 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Ха ХаХа":То и за Ирак така се говореше.....
09:47 03.01.2026
79 Гориил
Коментиран от #89
09:47 03.01.2026
80 Руска Рускова, руска русофилка
Надо бежать, надо прятатся. Но где ? 🎅🎅🎅
09:47 03.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Соня
До коментар #64 от "ФАКТ":Майко, до там ли е стигнало образованието в училище? Не мога да повярвам! За това ли родителите ви си трошат парите по вас? Ходете по прайдовете за нищо друго не ставате, майко!
09:47 03.01.2026
83 Стрес
09:47 03.01.2026
84 Таралеж в гащите на Дончо
До коментар #65 от "!!!!!":Путин е дал достатъчно С400 на Мадуро. Така, че скоро янките ще видят звезди посред бял ден!
09:48 03.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 КГБ шофьорчето
Коментиран от #90
09:49 03.01.2026
87 глупости
09:50 03.01.2026
88 Кривоверен алкаш
09:50 03.01.2026
89 Руска Рускова, руска русофилка
До коментар #79 от "Гориил":"...Русия умира от смях...."
Русия умирает от глад, позор и унижение.
Всъщност Русия умря 2022г 🎅🎅🎅
09:50 03.01.2026
90 няма страшно
До коментар #86 от "КГБ шофьорчето":Ще помогнем на Венесуела колкото помогнахме на Иран.
09:50 03.01.2026
91 А50
До коментар #43 от "стоян георгиев":Абе те така и на Иран се нахвърлиха, но после клекнаха
09:51 03.01.2026
92 Хе!
09:51 03.01.2026
93 Гориил
Коментиран от #98
09:51 03.01.2026
94 гръмовержецът💥
09:51 03.01.2026
95 Хеми значи бензин
До коментар #1 от "Студопор":Хеликоптерите са интересни машинкинлетят толкова нискомче радарите не ги засичат поради околната растителност и сгради.
09:51 03.01.2026
96 Първанов
09:52 03.01.2026
97 Правилно
09:52 03.01.2026
98 Руска Рускова, руска американка
До коментар #93 от "Гориил":Правильно !!!
Принципно ще отстраним руснаците.
Ще ги отстраним дори от Русия 🎅🎅🎅
09:53 03.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 дядото
09:54 03.01.2026
101 Голямата война започна
Затова Щатите разпоредиха изтеглянето на всички американци от Руия. Възможно е Русия да предприеме офанзива по смазването на Украйна без жал към населението, което проточи войната.
Руснаците започват да се целят по "вражески" спътници.
Коментиран от #107, #109
09:54 03.01.2026
102 Американски "ЧИНУК"
09:55 03.01.2026
103 Ердоган
Коментиран от #116
09:55 03.01.2026
104 Ако за първи път
До коментар #41 от "Олга":Чуваш, че Северна и Южна Америка са различни континенти, спри да пишеш, поне да не се излагаш. Колкото и да ни е слабо образованото, поне Гугъл можеш да отвориш.
09:55 03.01.2026
105 Ха ХаХа
09:56 03.01.2026
106 Няма да мирясат тръмпаците
Коментиран от #111
09:56 03.01.2026
107 Я пъ тоа
До коментар #101 от "Голямата война започна":Ква война бре. Путин гледа като препариран. Не смее да пукне.....като в Сирия и Иран.
09:56 03.01.2026
108 Краварите са варвари
09:56 03.01.2026
109 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #101 от "Голямата война започна":"...очаква се Русия и Китай да се намесят, голямата война започна...."
Русия вече е в играта !!!
Вчера потеряли Купянск, сегодня Каркас, завтра потеряем и Мадуро 🎅🎅🎅
09:57 03.01.2026
110 Руска Рускова, руска американка
09:58 03.01.2026
111 мхм
До коментар #106 от "Няма да мирясат тръмпаците":За кво им е?
Ако Венецуала печелеше от тежкия петрол, щеше ли държавата да се занимава с пройзводство на наркотици?
09:58 03.01.2026
112 Гошо
09:59 03.01.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Сега
09:59 03.01.2026
115 Путине, Путине...
09:59 03.01.2026
116 Гориил
До коментар #103 от "Ердоган":Мадуро е президент на суверенна и независима държава. Сега американците ще се изправят пред дълга и мъчителна партизанска война във Венецуела.
09:59 03.01.2026
117 Гренландия
09:59 03.01.2026
118 Баба Яга
09:59 03.01.2026