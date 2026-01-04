Новини
Свят »
Венецуела »
Боливарският алианс на народите на Америка поиска незабавното освобождаване на Мадуро

4 Януари, 2026 06:13

  • alba-
  • венецуела-
  • мадуро

Изискваме съдбата му да бъде разкрита и неговата физическа, политическа и морална неприкосновеност да бъде напълно уважавана, заявиха от ALBA

Боливарският алианс на народите на Америка поиска незабавното освобождаване на Мадуро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Боливарският алианс на народите на Америка (ALBA) поиска незабавното освобождаване на президента на Венецуела Николас Мадуро и остро осъди агресията на САЩ срещу страната.

Това се казва в изявление, публикувано от ALBA в Telegram канала на венецуелския външен министър Иван Хил Пинто.

„Боливарският алианс на народите на Америка остро осъжда акта на война, извършен от правителството на Съединените щати срещу Венецуела на 3 януари. Осъждаме тази незаконна военна агресия и изискваме незабавното и безусловно освобождаване на конституционния президент Николас Мадуро, изискваме съдбата му да бъде разкрита и неговата физическа, политическа и морална неприкосновеност да бъде напълно уважавана“, се казва в изявлението на ALBA.

Боливарският алианс потвърждава подкрепата си за венецуелския народ и правителство, които демонстрираха способността си да поддържат вътрешна стабилност, социален мир и конституционен ред пред лицето на сериозна външна агресия, отбелязва текстът на алианса.

Регионалната асоциация ALBA на страните от Латинска Америка и Карибите, основана през 2004 г., включва Антигуа и Барбуда, Венецуела, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Китс и Невис и Сейнт Лусия.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
