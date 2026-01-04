Боливарският алианс на народите на Америка поиска незабавното освобождаване на Мадуро

Боливарският алианс на народите на Америка (ALBA) поиска незабавното освобождаване на президента на Венецуела Николас Мадуро и остро осъди агресията на САЩ срещу страната.
Това се казва в изявление, публикувано от ALBA в Telegram канала на венецуелския външен министър Иван Хил Пинто.
„Боливарският алианс на народите на Америка остро осъжда акта на война, извършен от правителството на Съединените щати срещу Венецуела на 3 януари. Осъждаме тази незаконна военна агресия и изискваме незабавното и безусловно освобождаване на конституционния президент Николас Мадуро, изискваме съдбата му да бъде разкрита и неговата физическа, политическа и морална неприкосновеност да бъде напълно уважавана“, се казва в изявлението на ALBA.
Боливарският алианс потвърждава подкрепата си за венецуелския народ и правителство, които демонстрираха способността си да поддържат вътрешна стабилност, социален мир и конституционен ред пред лицето на сериозна външна агресия, отбелязва текстът на алианса.
Регионалната асоциация ALBA на страните от Латинска Америка и Карибите, основана през 2004 г., включва Антигуа и Барбуда, Венецуела, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Китс и Невис и Сейнт Лусия.
1 Време е
Начини много!
Коментиран от #3, #4
06:20 04.01.2026
2 Владимир Путин, президент
С Тръмп вече се разбрахме - ние му даваме Украйна и се изтегляме, той ни връща Мадуро. Pyccкие своих не бросают, нали така ? 🎅🎅🎅
Коментиран от #10
06:25 04.01.2026
3 Хе!
До коментар #1 от "Време е":Краварника се страхува само от това, което става в краварника! Мадуро го отвлякоха, но не смеят да отвлекат новия кмет на Ню Йорк, въпреки, че на Тръмп много му се иска!
Коментиран от #5
06:26 04.01.2026
4 време е
До коментар #1 от "Време е":пак да та гласят
06:26 04.01.2026
5 ме!
До коментар #3 от "Хе!":на тебе ти се иска група афрота
06:27 04.01.2026
6 Ами че
Коментиран от #7
06:33 04.01.2026
7 Ще мине време
До коментар #6 от "Ами че":И президент на краварника ще е латинос.
Историята помни и други примери.
06:38 04.01.2026
8 Владимир Путин, президент
06:39 04.01.2026
9 Те направо ще го
06:47 04.01.2026
10 Тръмп към Путлер (по телефона)😁
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":книжен тигър😂 ,видя ли как се прави СВО? Не като теб за 4 години и стотици хиляди жертви...
06:51 04.01.2026
11 Тромпет
07:03 04.01.2026
12 Георги
07:09 04.01.2026