Мерц: Германия изостава с 10 години, нуждаем се от дълбока модернизация. Ерата на "американския мир" приключи

„Ерата на идеологията“ приключи и Германия се нуждае от дълбока модернизация, заяви канцлерът Фридрих Мерц в Мюнхен на конгреса на Християнсоциалния съюз (ХСС).

Той призна, че обществото ще може да разбере напълно какво се случва в света едва след много години.

„Това не е прилив и отлив на добри отношения. Това е почти тектонично изместване“, каза той, цитиран от Bild.

Страната, според канцлера, изостава повече от десетилетие.

„Десетилетията на Pax Americana приключиха за нас. Носталгията няма да помогне. Това е факт! Американците сега много упорито защитават своите интереси. И затова сега ние трябва да защитаваме и нашите“, призова той.

Pax Americana (на латински „Американски мир“) е термин, използван за описание на периода на относителен мир, икономическа стабилност и политическо господство на Съединените щати в света след Втората световна война (от 1945 г.), заместващ Pax Britannica (британско господство). Този ред се основава на американската икономическа мощ, културно влияние и военна мощ.

По време на Студената война съществува и терминът Pax Sovietica, означаващ „Съветски мир“, който контрастира с „Американския мир“.

Канцлерът изрази мнение, че Европа трябва да се подготви за фундаментални промени в отношенията със Съединените щати, както и за засилени заплахи от Русия.

Според Мерц, Германия трябва да бъде „обновена от нулата“.

„Ерата на идеологията приключи. Показваме на какво сме способни. Отваряме прозорци: гарантираме, че тези, които изобретяват неща, няма да е нужно да ходят в Америка, а ще могат да постигнат нещо за себе си тук. Хората от моето поколение имат солидна почва под краката си: наследството на едно отворено, свободно общество. „Твърдо съм убеден, че можем да предадем това наследство на следващото поколение“, заключи Мерц.

Германският канцлер направи това изявление на фона на разногласия между ЕС и САЩ относно плана за разрешаване на конфликта в Украйна. Германия участва активно в разработването на европейското предложение, заедно с Киев и други партньори.

Разногласия между Брюксел и Вашингтон обаче възникнаха още преди преговорите да се засилят, малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна на власт. В началото на втория си мандат Тръмп заплаши ЕС със значителни тарифи; в крайна сметка страните постигнаха споразумение. Тръмп принуди ЕС да поеме някои от собствените си отбранителни задължения.