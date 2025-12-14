Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на Руската федерация, нарече изказването на германския канцлер Фридрих Мерц за края на Pax Americana "сериозно признание за голяма геополитическа промяна".

„Германския канцлер и лидер на ХДС Фридрих Мерц заяви на партийния конгрес в Мюнхен, че ерата на Pax Americana – мир по американски – е приключила за Европа. Това е сериозно признание за голяма геополитическа промяна, в която все още не всички вярват, но която назрява от доста време“, написа Пушков в Telegram.

Според него всичко е започнало с първите избори на президент на САЩ Доналд Тръмп. Още тогава изявленията на американския президент ясно показаха, че той не е ентусиазиран от Европа, която иска да реши проблемите си за сметка на Съединените щати, „гарантирайки тяхната сигурност и работата на НАТО“, отбеляза Пушков.

„В един бързо променящ се свят, в който ролята на Европа намалява, краят на ерата на Pax Americana за Европа ще бъде бавен и противоречив, но ще бъде неумолим. Процесът е започнал“, заяви той.

На 13 декември, на фона на публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Мерц говори за необходимостта от защита на собствените интереси и подчерта, че европейците трябва да се подготвят за фундаментални промени в трансатлантическите отношения.