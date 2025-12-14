Новини
Свят »
Русия »
Москва: Мерц призна, че е в ход голяма геостратегическа промяна

14 Декември, 2025 04:35, обновена 14 Декември, 2025 04:41 997 3

  • алексей пушков-
  • фридрих мерц-
  • русия-
  • сащ-
  • германия

В нея все още не вярват всички, но тя назрява от доста време, заяви руският сенатор Алексей Пушков

Москва: Мерц призна, че е в ход голяма геостратегическа промяна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алексей Пушков, ръководител на Комисията по информационна политика към Съвета на Руската федерация, нарече изказването на германския канцлер Фридрих Мерц за края на Pax Americana "сериозно признание за голяма геополитическа промяна".

„Германския канцлер и лидер на ХДС Фридрих Мерц заяви на партийния конгрес в Мюнхен, че ерата на Pax Americana – мир по американски – е приключила за Европа. Това е сериозно признание за голяма геополитическа промяна, в която все още не всички вярват, но която назрява от доста време“, написа Пушков в Telegram.

Според него всичко е започнало с първите избори на президент на САЩ Доналд Тръмп. Още тогава изявленията на американския президент ясно показаха, че той не е ентусиазиран от Европа, която иска да реши проблемите си за сметка на Съединените щати, „гарантирайки тяхната сигурност и работата на НАТО“, отбеляза Пушков.

„В един бързо променящ се свят, в който ролята на Европа намалява, краят на ерата на Pax Americana за Европа ще бъде бавен и противоречив, но ще бъде неумолим. Процесът е започнал“, заяви той.

На 13 декември, на фона на публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Мерц говори за необходимостта от защита на собствените интереси и подчерта, че европейците трябва да се подготвят за фундаментални промени в трансатлантическите отношения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А непосредствено

    12 0 Отговор
    след избирането на Тръмп , един Бойко се разбърза да го поздрави , както и , че се радвал "да работим отново така добре , както до сега" .

    04:54 14.12.2025

  • 2 Свободен

    1 0 Отговор
    В главата на този комсомолски секретар Путин е великан, който променя света!
    Истината я видяхме в Купянск! 😂

    06:08 14.12.2025

  • 3 Така е

    0 1 Отговор
    ЕвроУрсулите започнаха да се усещат.

    06:10 14.12.2025

