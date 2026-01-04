Киър Стармър: Няма да плачем за нелегитимния Мадуро

Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър заяви, че няма да скърби за венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от американските специални части.

„Обединеното кралство отдавна подкрепя прехода на властта във Венецуела. Възприемахме Мадуро като нелегитимен президент. Не проливаме сълзи за края на неговия режим“, написа той в X.

Стармър добави, че „правителството на Обединеното кралство ще обсъди динамичната ситуация с нашите американски колеги през следващите дни“.

„Подкрепяме безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“, добави той.