Киър Стармър: Няма да плачем за нелегитимния Мадуро

Британският премиер Киър Стармър заяви, че няма да скърби за венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от американските специални части.
„Обединеното кралство отдавна подкрепя прехода на властта във Венецуела. Възприемахме Мадуро като нелегитимен президент. Не проливаме сълзи за края на неговия режим“, написа той в X.
Стармър добави, че „правителството на Обединеното кралство ще обсъди динамичната ситуация с нашите американски колеги през следващите дни“.
„Подкрепяме безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“, добави той.
1 хехе
05:49 04.01.2026
2 Българин
Някой плаче ли за кървавия клоун?!?
Ествествено че и мадуро няма кой да го жали!
05:51 04.01.2026
3 Притеснен
05:51 04.01.2026
4 оня с коня
само за няколко часа и превзеха венецуела а не за три дена!
само няколко часа и венецуела се предаде сега всичко е америка
Коментиран от #6, #7, #47
05:51 04.01.2026
5 Хе!
05:57 04.01.2026
6 Хе!
До коментар #4 от "оня с коня":Половин час!
05:57 04.01.2026
7 САЩ показаха на Путлер
До коментар #4 от "оня с коня":и хунтата му ,как се прави СВО ....
С хирургическа точност и бързина . Това е разликата в класите между хегемона и руските неможачи.
Коментиран от #15, #20, #29
06:00 04.01.2026
8 Георгиев
06:01 04.01.2026
9 и нелигитимен го искараха , чумчвите
Типичен изказ на типичен лайнобрит! А ВАШИЯ ЗЕЛЬО Е ЛИГИТИМЕН , А???
ВПРОЧЕМ И ТИ СИ ТОЛКОВА КОЛКОТО МАДУРО , НО НЕ ГО ОСЪЗНАВАШ!!
06:02 04.01.2026
10 Готов за бой
Коментиран от #17
06:02 04.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Не влезна в действие щото не работеше, като всичко руско, родно. Дори обещаната от мен подкреха се оказа па русски фейкова. Мой приятел Лукашенко не ми вдига вече телефоня и спря всички картофи за Русия. Это конец, катастрофа 🎅
06:02 04.01.2026
12 Фен
06:04 04.01.2026
13 това е всичко, което трябва да знаете
06:05 04.01.2026
14 Светът в опасност
06:05 04.01.2026
15 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":Почети и погледай малко повече от твоя кръгозор, който не става за нищо. При над 1000 души лична охрана на Мадуро, да го извадят от спалнята, без един изстрел - какво е това, ако не е вътрешен военен преврат? Съгласуван със САЩ? За да се спасят генералите му - наркобарони? Шапка им свалям, успяха. Класика. Преди 4 години Путин го предадоха неговите генерали, като откраднаха милиардите долари. Ако беше Сталин, щеше да изтреби тях и семействата им и фамилиите им. Путин си играе на демокрация.
Коментиран от #19, #23
06:11 04.01.2026
16 Хе!
06:15 04.01.2026
17 Гошо
До коментар #10 от "Готов за бой":Това за Калотина и рашките вече го писа! Земи копи-пейстни нещо друго, че се повтаряш! Днеска заради това центове нема!...И земи нещо танк, гаубица, че от това където взимаш картечници, една не останА
06:15 04.01.2026
18 А Зеленски?
06:19 04.01.2026
19 Българин
До коментар #15 от "Грешно мислиш и пишеш.":Вярно е класика! Ленин го тровил Сталин, Сталин са го отровили неговите съратници, на хрушчов му спретват преврат неговите най-верни другари.
Чудя се, какво ли ще се случи с Путин?!?
06:23 04.01.2026
20 Хирургически?
До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":Ти нали беше срещу "агресора"? Уточни се, искаш ли хирургически агресии или не? Защото май ти се е разкапал от сега мозъка. Обвинявате Русия, но аплодирате САЩ и Израел. Браво цървулане, така се прави!
06:24 04.01.2026
21 Оценката ми
Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...
Коментиран от #24, #25, #34, #41, #42
06:26 04.01.2026
22 Нане Вуте
Коментиран от #49
06:29 04.01.2026
23 Грешка!
До коментар #15 от "Грешно мислиш и пишеш.":Ако стане Сталин от трапа лично ще думне Путлер пред публика.С тила на руските традиционни ценности😁
06:32 04.01.2026
24 мозък-личинка
До коментар #21 от "Оценката ми":Едното е война на една държава срещу много други. Другото е съгласувано и уговорено превземане на спалнята с бодигард отпред. Толкова ли сте ограничен! А защо не ни разкажете за жертвите в Палестина?
Коментиран от #26
06:33 04.01.2026
25 Я кажи
До коментар #21 от "Оценката ми":Ама я кажи, ти одобряваш ли агресията по принцип, че си се заел да правиш таблица на предпочитания? Искаш бърза а не бавна! Мозъка ти се е слепил и омазнил, драги или драга...
06:37 04.01.2026
26 Цомчо
До коментар #24 от "мозък-личинка":Едните са можачи,а другите са неможчи.
Само с пропаганда не става.
Коментиран от #30
06:38 04.01.2026
27 За човечеството
06:41 04.01.2026
28 Хи хи хи . Голям майтап !
06:43 04.01.2026
29 Много точно
До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":Разликата в класите между хегемона и руските неможачи 🇺🇸
06:45 04.01.2026
30 "можач?"
До коментар #26 от "Цомчо":Няма такава дума "можач". И какво по-точно те възхити? И нарко картелите са можачи. И нарко рафикантите са можачи. И Пабло Ескобар е бил "можач".Ти какво тръпнеш и се дивиш? И как стигна да оценяваш Русия, не разбрах. Размах на мисленето, ха!
06:45 04.01.2026
31 Ми то.....
06:45 04.01.2026
32 А Нуриега?
06:48 04.01.2026
33 Георги
06:53 04.01.2026
34 Че пижама..
До коментар #21 от "Оценката ми":Естествено че е "хирургическа", тука никой не е стрелял отсреща. Ти, сладурче, да не бъркаш Украйна с покоите на Мадуро? Ти да не бъркаш оръжията на Украйна с бодигардовете пред спалнята на Мадуро? Да не бъркаш войските с пижамата на Мадуро? Я по-умно, по-логичски, опитай се, имаш шанс...
06:53 04.01.2026
35 А Афганистан?
Коментиран от #43
06:56 04.01.2026
36 Уса
06:56 04.01.2026
37 А вицето
06:58 04.01.2026
38 Ами
06:58 04.01.2026
39 "Международния" съд в Хага и в Сибир
06:58 04.01.2026
40 Пиша коментар
07:00 04.01.2026
41 Оценка
До коментар #21 от "Оценката ми":Тъосикатогъба. Недей да пишеш, че се излагаш много.
07:00 04.01.2026
42 Кооо
До коментар #21 от "Оценката ми":Няма нищо хирургическо а договорено и предадено.От армията са участвали случайно и свалили самолет и толкова, пилота е жив и пие маргарити в местната кръчма
Коментиран от #46
07:00 04.01.2026
43 Телевизионни войни
До коментар #35 от "А Афганистан?":Също и в Югославия, Сирия и Либия.
07:02 04.01.2026
44 Анонимен
07:04 04.01.2026
45 Хохохо
07:08 04.01.2026
46 Тръмп към Путлер (по телефона)😁
До коментар #42 от "Кооо":Книжен тигър😂 ,видя ли как се прави СВО? Не като теб за 4 години и стотици хиляди жертви...
Коментиран от #48
07:10 04.01.2026
47 шопо
До коментар #4 от "оня с коня":продаде
07:12 04.01.2026
48 Вицове на Къци
До коментар #46 от "Тръмп към Путлер (по телефона)😁":Не смешно, жалко е, че има толкова прости и ограничени коментаторчета. Чатовете за бавно развиващи се са на друго място.
07:14 04.01.2026
49 фоко
До коментар #22 от "Нане Вуте":100 процента прав
07:14 04.01.2026