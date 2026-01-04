Новини
Киър Стармър: Няма да плачем за нелегитимния Мадуро

4 Януари, 2026 05:43

Обединеното кралство отдавна подкрепя прехода на властта във Венецуела, заяви британският премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Британският премиер Киър Стармър заяви, че няма да скърби за венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от американските специални части.

„Обединеното кралство отдавна подкрепя прехода на властта във Венецуела. Възприемахме Мадуро като нелегитимен президент. Не проливаме сълзи за края на неговия режим“, написа той в X.

Стармър добави, че „правителството на Обединеното кралство ще обсъди динамичната ситуация с нашите американски колеги през следващите дни“.

„Подкрепяме безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“, добави той.


Оценка 2.4 от 11 гласа.
Оценка 2.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    20 2 Отговор
    то и за тоя в малобритания никой няма да скърби.

    05:49 04.01.2026

  • 2 Българин

    7 12 Отговор
    Еми да!
    Някой плаче ли за кървавия клоун?!?
    Ествествено че и мадуро няма кой да го жали!

    05:51 04.01.2026

  • 3 Притеснен

    13 0 Отговор
    Само някой да не ни отвлече Пеевски 🙀

    05:51 04.01.2026

  • 4 оня с коня

    6 9 Отговор
    нека путин да види пиратите как го правят!

    само за няколко часа и превзеха венецуела а не за три дена!

    само няколко часа и венецуела се предаде сега всичко е америка

    Коментиран от #6, #7, #47

    05:51 04.01.2026

  • 5 Хе!

    7 20 Отговор
    Ах, колко жалко е да съм много жалка копейка тези дни! Първо еврото, сега това блестящо изпълнение и забравих, че на днешна дата е уж освободена София!!? Това, което Путин не може да постигне с 5 милиона жертви, Тръмп постига с лекота, финес и хуманизъм! Затова хората емигрират в САЩ, както фолкпевиците емигрират винаги при изявените мутри! Браво!

    05:57 04.01.2026

  • 6 Хе!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Половин час!

    05:57 04.01.2026

  • 7 САЩ показаха на Путлер

    13 17 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    и хунтата му ,как се прави СВО ....

    С хирургическа точност и бързина . Това е разликата в класите между хегемона и руските неможачи.

    Коментиран от #15, #20, #29

    06:00 04.01.2026

  • 8 Георгиев

    19 5 Отговор
    То да има начин англетата да отвлекат всички президенти и да сложат техни марионетки. Че не се и крият. Та и бил нелегитимен Мадуро. Не че не е избран, но нещо не е сработила тяхната схема и изборът не е правилен. Това е земната цивилизация. И чакай развитие, просперитет извън военните технологии, превземане на космоса, откриване на нови енергийни технологии. Нищо такова няма да се случи в близките десетилетия.

    06:01 04.01.2026

  • 9 и нелигитимен го искараха , чумчвите

    20 3 Отговор
    Няма да плачем за НЕЛИГИТИМНИЯ Мадуро !!
    Типичен изказ на типичен лайнобрит! А ВАШИЯ ЗЕЛЬО Е ЛИГИТИМЕН , А???
    ВПРОЧЕМ И ТИ СИ ТОЛКОВА КОЛКОТО МАДУРО , НО НЕ ГО ОСЪЗНАВАШ!!

    06:02 04.01.2026

  • 10 Готов за бой

    2 10 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #17

    06:02 04.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор
    Само аз плача за мой стар верен товарищь, когото заринах с оръжие, което така и не влезна в действие !!!
    Не влезна в действие щото не работеше, като всичко руско, родно. Дори обещаната от мен подкреха се оказа па русски фейкова. Мой приятел Лукашенко не ми вдига вече телефоня и спря всички картофи за Русия. Это конец, катастрофа 🎅

    06:02 04.01.2026

  • 12 Фен

    3 11 Отговор
    САЩ форевър 🇺🇸

    06:04 04.01.2026

  • 13 това е всичко, което трябва да знаете

    17 4 Отговор
    Няма страшно! На последните избори, Мадуро беше избран с 98%! Значи целият народ го подкрепя и ще се бори за него! Реднеците тепърва ще берат ядове, след като са посегнали на такъв единен народ и държава!

    06:05 04.01.2026

  • 14 Светът в опасност

    13 3 Отговор
    Западът просперираше от кражби на чужди ресурси. Това няма да помогне на сгромолясването на бившата империя.

    06:05 04.01.2026

  • 15 Грешно мислиш и пишеш.

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":

    Почети и погледай малко повече от твоя кръгозор, който не става за нищо. При над 1000 души лична охрана на Мадуро, да го извадят от спалнята, без един изстрел - какво е това, ако не е вътрешен военен преврат? Съгласуван със САЩ? За да се спасят генералите му - наркобарони? Шапка им свалям, успяха. Класика. Преди 4 години Путин го предадоха неговите генерали, като откраднаха милиардите долари. Ако беше Сталин, щеше да изтреби тях и семействата им и фамилиите им. Путин си играе на демокрация.

    Коментиран от #19, #23

    06:11 04.01.2026

  • 16 Хе!

    6 7 Отговор
    Аржентинският президент е легитимен! Преди около година загуби сериозно едни избори и преди месец спечели блестящо с подкрепа от Тръмп! Тръмп се похвали, че са вложили 40 милиарда долара, за да не попадне и Аржентина в Брикс! А руснаците какво да ги коментираме!? Защо го бяха поканили този човек чак от Южна Америка на 9 май!? Изглеждаше още тогава смирен и малко тъжен, а то не е било само за жертвите от ВСВ, а защото видя парадния фалш! Немощ! Сирия я ометоха за няколко дни! Армения я набъхтаха под носа на Путин, той само мига важно, но никой вече не го брои за фактор! Тръмп цяла година го чака да си свърши работата и сега му показа как става! Направо му каза, че е мислил Русия за велика сила, но тя е нищо повече от средна сила! Силните действат бързо, решително и ефективно - каза преди 2-3 месеца Тръмп и сега направо показно!

    06:15 04.01.2026

  • 17 Гошо

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Това за Калотина и рашките вече го писа! Земи копи-пейстни нещо друго, че се повтаряш! Днеска заради това центове нема!...И земи нещо танк, гаубица, че от това където взимаш картечници, една не останА

    06:15 04.01.2026

  • 18 А Зеленски?

    8 2 Отговор
    А Зеленски? А Урсула?

    06:19 04.01.2026

  • 19 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    Вярно е класика! Ленин го тровил Сталин, Сталин са го отровили неговите съратници, на хрушчов му спретват преврат неговите най-верни другари.
    Чудя се, какво ли ще се случи с Путин?!?

    06:23 04.01.2026

  • 20 Хирургически?

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":

    Ти нали беше срещу "агресора"? Уточни се, искаш ли хирургически агресии или не? Защото май ти се е разкапал от сега мозъка. Обвинявате Русия, но аплодирате САЩ и Израел. Браво цървулане, така се прави!

    06:24 04.01.2026

  • 21 Оценката ми

    20 8 Отговор
    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    Коментиран от #24, #25, #34, #41, #42

    06:26 04.01.2026

  • 22 Нане Вуте

    9 5 Отговор
    Ей, българчовци, пропито ви е ДНКто от глупост и злост! Говорят за Венецуела , Англия и Сащ, Вие на всяка дума ви е Путин и Русия. Жалки интелекти. Нямате други опорни сравнения, дрънкате глупости. Ама като се замисля, по-добре да сте си прости, както обикновено.Така си е вродено.

    Коментиран от #49

    06:29 04.01.2026

  • 23 Грешка!

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    Ако стане Сталин от трапа лично ще думне Путлер пред публика.С тила на руските традиционни ценности😁

    06:32 04.01.2026

  • 24 мозък-личинка

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Оценката ми":

    Едното е война на една държава срещу много други. Другото е съгласувано и уговорено превземане на спалнята с бодигард отпред. Толкова ли сте ограничен! А защо не ни разкажете за жертвите в Палестина?

    Коментиран от #26

    06:33 04.01.2026

  • 25 Я кажи

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Оценката ми":

    Ама я кажи, ти одобряваш ли агресията по принцип, че си се заел да правиш таблица на предпочитания? Искаш бърза а не бавна! Мозъка ти се е слепил и омазнил, драги или драга...

    06:37 04.01.2026

  • 26 Цомчо

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "мозък-личинка":

    Едните са можачи,а другите са неможчи.
    Само с пропаганда не става.

    Коментиран от #30

    06:38 04.01.2026

  • 27 За човечеството

    4 1 Отговор
    САШ пак се погрижиха за доброто на човечеството. Техните войни са правдиви, смели и величави. Няма упреци към тях. След Югославия, Ирак, Аганистан, Либия, Сомалия, ... Навсякъде са оставили мирис на жасмин, рози и просперитет.

    06:41 04.01.2026

  • 28 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 0 Отговор
    Защо тогава срармър реве за нелегитимния надрусаняк ??????

    06:43 04.01.2026

  • 29 Много точно

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ показаха на Путлер":

    Разликата в класите между хегемона и руските неможачи 🇺🇸

    06:45 04.01.2026

  • 30 "можач?"

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цомчо":

    Няма такава дума "можач". И какво по-точно те възхити? И нарко картелите са можачи. И нарко рафикантите са можачи. И Пабло Ескобар е бил "можач".Ти какво тръпнеш и се дивиш? И как стигна да оценяваш Русия, не разбрах. Размах на мисленето, ха!

    06:45 04.01.2026

  • 31 Ми то.....

    4 0 Отговор
    Англосаксонците където и да се намесят , каквото и да направят , носят смърт , разрушения , краби , мизерия ......

    06:45 04.01.2026

  • 32 А Нуриега?

    2 0 Отговор
    Помните ли един Нуриега, управляваше Панама. Голям съратник на САЩ и ЦРУ. Техно вярно приятелче. Но не се разбраха за парите. И него го изведоха след като си облече анцуга и прекара живота в затвор. Нещо ново в сценария.

    06:48 04.01.2026

  • 33 Георги

    2 0 Отговор
    висша евроценност е да подкрепяш всякакви беззакония които те устройват, а да правиш панаир за "счупено паве"

    06:53 04.01.2026

  • 34 Че пижама..

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Оценката ми":

    Естествено че е "хирургическа", тука никой не е стрелял отсреща. Ти, сладурче, да не бъркаш Украйна с покоите на Мадуро? Ти да не бъркаш оръжията на Украйна с бодигардовете пред спалнята на Мадуро? Да не бъркаш войските с пижамата на Мадуро? Я по-умно, по-логичски, опитай се, имаш шанс...

    06:53 04.01.2026

  • 35 А Афганистан?

    3 0 Отговор
    Защо ли операциите на САЩ не бяха така "хирургичски" в Афганистан, Ирак и Сомалия? Едно е да си на война, друго е да изведеш човек по анцуг, предварително съласувано.

    Коментиран от #43

    06:56 04.01.2026

  • 36 Уса

    3 0 Отговор
    За Мадуро ще плачат всички наркодилъри на държавно и под държавно ниво ама за Киърчо пдрс а никой няма да се замисли за 3 секунди

    06:56 04.01.2026

  • 37 А вицето

    2 0 Отговор
    А вице- президентката , защо е оставена? Тя по -добричка ли е? На нея не са сърдити.

    06:58 04.01.2026

  • 38 Ами

    0 0 Отговор
    Ще трябва да дадат петрола, за да отърват кожата. По-добре живот отколкото петрол.

    06:58 04.01.2026

  • 39 "Международния" съд в Хага и в Сибир

    2 0 Отговор
    Ами ако случайно арестуват британския премиер или някой друг пишман евро лидер и го осъдят за военни престъпления в Украйна, като предоставяне на оръжия на терористична групировка, кой ще плаче за него?

    06:58 04.01.2026

  • 40 Пиша коментар

    1 0 Отговор
    Англичаните никога не са имали такава изтривалка и такова нищожество като тоя Стармър за премиер.

    07:00 04.01.2026

  • 41 Оценка

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Оценката ми":

    Тъосикатогъба. Недей да пишеш, че се излагаш много.

    07:00 04.01.2026

  • 42 Кооо

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Оценката ми":

    Няма нищо хирургическо а договорено и предадено.От армията са участвали случайно и свалили самолет и толкова, пилота е жив и пие маргарити в местната кръчма

    Коментиран от #46

    07:00 04.01.2026

  • 43 Телевизионни войни

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "А Афганистан?":

    Също и в Югославия, Сирия и Либия.

    07:02 04.01.2026

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор
    МНС да издава заповед за ареста на Тръмп

    07:04 04.01.2026

  • 45 Хохохо

    0 1 Отговор
    Цинизмът на тези гадове е брутален

    07:08 04.01.2026

  • 46 Тръмп към Путлер (по телефона)😁

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Кооо":

    Книжен тигър😂 ,видя ли как се прави СВО? Не като теб за 4 години и стотици хиляди жертви...

    Коментиран от #48

    07:10 04.01.2026

  • 47 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    продаде

    07:12 04.01.2026

  • 48 Вицове на Къци

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тръмп към Путлер (по телефона)😁":

    Не смешно, жалко е, че има толкова прости и ограничени коментаторчета. Чатовете за бавно развиващи се са на друго място.

    07:14 04.01.2026

  • 49 фоко

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нане Вуте":

    100 процента прав

    07:14 04.01.2026

